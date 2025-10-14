Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 14

Bodycotewww.bodycote.com

14 October 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

13 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

37,020

Highest price paid per share (pence per share):

670.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

662.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

665.93p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,483,255 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,827,149 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,972,917 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

21

662.5

13/10/2025 08:03:49

00492956937TRLO1.1.1

XLON

37

662.5

13/10/2025 08:03:49

00492956939TRLO1.1.1

XLON

57

662.5

13/10/2025 08:03:49

00492956938TRLO1.1.1

XLON

15

664

13/10/2025 08:07:41

00492958080TRLO1.1.1

AQXE

115

663.5

13/10/2025 08:07:41

00492958081TRLO1.1.1

XLON

22

665.5

13/10/2025 08:14:45

00492959684TRLO1.1.1

CHIX

115

665.5

13/10/2025 08:14:45

00492959683TRLO1.1.1

XLON

115

666.5

13/10/2025 08:17:18

00492960221TRLO1.1.1

XLON

132

665.5

13/10/2025 08:19:46

00492960662TRLO1.1.1

BATE

115

666

13/10/2025 08:19:46

00492960661TRLO1.1.1

XLON

20

665.5

13/10/2025 08:20:34

00492960818TRLO1.1.1

BATE

22

665.5

13/10/2025 08:20:34

00492960819TRLO1.1.1

CHIX

115

666.5

13/10/2025 08:23:28

00492961566TRLO1.1.1

XLON

76

667

13/10/2025 08:25:24

00492961976TRLO1.1.1

BATE

22

667.5

13/10/2025 08:25:24

00492961977TRLO1.1.1

CHIX

115

666.5

13/10/2025 08:26:41

00492962240TRLO1.1.1

XLON

76

668

13/10/2025 08:32:12

00492963272TRLO1.1.1

BATE

115

668

13/10/2025 08:32:12

00492963274TRLO1.1.1

XLON

22

667

13/10/2025 08:32:23

00492963339TRLO1.1.1

CHIX

15

666.5

13/10/2025 08:37:05

00492964241TRLO1.1.1

AQXE

30

666.5

13/10/2025 08:37:05

00492964242TRLO1.1.1

AQXE

115

666.5

13/10/2025 08:37:05

00492964243TRLO1.1.1

XLON

115

666.5

13/10/2025 08:41:20

00492964912TRLO1.1.1

XLON

22

667

13/10/2025 08:41:20

00492964911TRLO1.1.1

CHIX

76

666.5

13/10/2025 08:44:11

00492965383TRLO1.1.1

BATE

115

667

13/10/2025 08:45:51

00492965793TRLO1.1.1

XLON

115

667.5

13/10/2025 08:50:32

00492966607TRLO1.1.1

XLON

22

669

13/10/2025 08:52:27

00492967013TRLO1.1.1

CHIX

30

668

13/10/2025 08:52:27

00492967014TRLO1.1.1

AQXE

115

669.5

13/10/2025 08:58:45

00492968105TRLO1.1.1

XLON

15

669

13/10/2025 09:02:38

00492968994TRLO1.1.1

XLON

100

669

13/10/2025 09:02:38

00492968993TRLO1.1.1

XLON

80

670

13/10/2025 09:03:18

00492969100TRLO1.1.1

BATE

23

669.5

13/10/2025 09:03:56

00492969311TRLO1.1.1

CHIX

115

668.5

13/10/2025 09:08:38

00492970106TRLO1.1.1

XLON

11

668.5

13/10/2025 09:08:38

00492970109TRLO1.1.1

TRQX

16

668.5

13/10/2025 09:08:38

00492970108TRLO1.1.1

AQXE

11

668.5

13/10/2025 09:10:34

00492970363TRLO1.1.1

TRQX

80

668.5

13/10/2025 09:11:00

00492970407TRLO1.1.1

BATE

1

668.5

13/10/2025 09:11:00

00492970408TRLO1.1.1

CHIX

22

668.5

13/10/2025 09:11:00

00492970409TRLO1.1.1

CHIX

115

668.5

13/10/2025 09:11:10

00492970445TRLO1.1.1

XLON

16

668.5

13/10/2025 09:11:10

00492970446TRLO1.1.1

AQXE

115

668.5

13/10/2025 09:14:11

00492970873TRLO1.1.1

XLON

41

667

13/10/2025 09:16:39

00492971348TRLO1.1.1

XLON

74

667

13/10/2025 09:16:39

00492971349TRLO1.1.1

XLON

11

668.5

13/10/2025 09:17:17

00492971409TRLO1.1.1

TRQX

23

667

13/10/2025 09:17:52

00492971499TRLO1.1.1

CHIX

16

668.5

13/10/2025 09:18:10

00492971555TRLO1.1.1

AQXE

22

668.5

13/10/2025 09:18:23

00492971649TRLO1.1.1

BATE

58

668.5

13/10/2025 09:18:23

00492971648TRLO1.1.1

BATE

4

668.5

13/10/2025 09:24:20

00492972380TRLO1.1.1

TRQX

2

668.5

13/10/2025 09:24:20

00492972381TRLO1.1.1

TRQX

5

668.5

13/10/2025 09:24:20

00492972382TRLO1.1.1

TRQX

95

667

13/10/2025 09:24:26

00492972387TRLO1.1.1

XLON

41

667

13/10/2025 09:24:26

00492972389TRLO1.1.1

XLON

79

667

13/10/2025 09:24:26

00492972388TRLO1.1.1

XLON

8

667

13/10/2025 09:25:14

00492972457TRLO1.1.1

XLON

7

667

13/10/2025 09:25:23

00492972477TRLO1.1.1

XLON

23

667

13/10/2025 09:25:23

00492972476TRLO1.1.1

CHIX

16

667.5

13/10/2025 09:25:34

00492972495TRLO1.1.1

AQXE

80

668.5

13/10/2025 09:26:01

00492972565TRLO1.1.1

BATE

230

669

13/10/2025 09:30:53

00492973275TRLO1.1.1

XLON

23

670

13/10/2025 09:33:03

00492973640TRLO1.1.1

CHIX

11

669.5

13/10/2025 09:33:10

00492973661TRLO1.1.1

TRQX

80

669.5

13/10/2025 09:33:10

00492973660TRLO1.1.1

BATE

115

669.5

13/10/2025 09:33:39

00492973743TRLO1.1.1

XLON

113

669.5

13/10/2025 09:36:45

00492974469TRLO1.1.1

XLON

2

669.5

13/10/2025 09:36:45

00492974470TRLO1.1.1

XLON

11

669.5

13/10/2025 09:37:29

00492974636TRLO1.1.1

TRQX

23

669

13/10/2025 09:38:33

00492974869TRLO1.1.1

CHIX

18

669.5

13/10/2025 09:39:37

00492975116TRLO1.1.1

BATE

36

669.5

13/10/2025 09:39:37

00492975117TRLO1.1.1

BATE

26

669.5

13/10/2025 09:39:37

00492975118TRLO1.1.1

BATE

115

669.5

13/10/2025 09:39:44

00492975136TRLO1.1.1

XLON

16

669

13/10/2025 09:42:46

00492975786TRLO1.1.1

AQXE

115

669.5

13/10/2025 09:42:46

00492975785TRLO1.1.1

XLON

16

669

13/10/2025 09:42:46

00492975787TRLO1.1.1

AQXE

11

669

13/10/2025 09:43:36

00492975975TRLO1.1.1

TRQX

23

668.5

13/10/2025 09:44:53

00492976282TRLO1.1.1

CHIX

16

669

13/10/2025 09:45:24

00492976434TRLO1.1.1

AQXE

115

669

13/10/2025 09:45:45

00492976510TRLO1.1.1

XLON

47

668

13/10/2025 09:48:31

00492977207TRLO1.1.1

BATE

33

668

13/10/2025 09:48:31

00492977208TRLO1.1.1

BATE

115

668

13/10/2025 09:48:43

00492977239TRLO1.1.1

XLON

11

669

13/10/2025 09:49:44

00492977398TRLO1.1.1

TRQX

23

668

13/10/2025 09:51:12

00492977661TRLO1.1.1

CHIX

27

668

13/10/2025 09:51:46

00492977790TRLO1.1.1

XLON

7

668

13/10/2025 09:51:46

00492977792TRLO1.1.1

XLON

81

668

13/10/2025 09:51:46

00492977791TRLO1.1.1

XLON

16

668.5

13/10/2025 09:51:52

00492977816TRLO1.1.1

AQXE

80

668.5

13/10/2025 09:54:26

00492978342TRLO1.1.1

BATE

100

668.5

13/10/2025 09:54:49

00492978417TRLO1.1.1

XLON

15

668.5

13/10/2025 09:54:49

00492978418TRLO1.1.1

XLON

11

669

13/10/2025 09:55:54

00492978669TRLO1.1.1

TRQX

115

668.5

13/10/2025 09:57:56

00492979125TRLO1.1.1

XLON

23

669

13/10/2025 10:00:13

00492979614TRLO1.1.1

CHIX

80

668.5

13/10/2025 10:00:21

00492979635TRLO1.1.1

BATE

16

668.5

13/10/2025 10:00:21

00492979636TRLO1.1.1

AQXE

100

668

13/10/2025 10:01:04

00492979758TRLO1.1.1

XLON

15

668

13/10/2025 10:01:04

00492979759TRLO1.1.1

XLON

11

668.5

13/10/2025 10:02:34

00492980036TRLO1.1.1

TRQX

115

668

13/10/2025 10:04:57

00492980592TRLO1.1.1

XLON

11

669

13/10/2025 10:05:30

00492980716TRLO1.1.1

CHIX

12

669

13/10/2025 10:07:01

00492981086TRLO1.1.1

CHIX

80

668.5

13/10/2025 10:07:09

00492981128TRLO1.1.1

BATE

16

668.5

13/10/2025 10:07:43

00492981225TRLO1.1.1

AQXE

113

668.5

13/10/2025 10:08:45

00492981433TRLO1.1.1

XLON

2

668.5

13/10/2025 10:08:45

00492981434TRLO1.1.1

XLON

1

668.5

13/10/2025 10:21:05

00492983861TRLO1.1.1

TRQX

11

668.5

13/10/2025 10:21:05

00492983860TRLO1.1.1

TRQX

25

668.5

13/10/2025 10:21:07

00492983864TRLO1.1.1

CHIX

230

668.5

13/10/2025 10:21:14

00492983887TRLO1.1.1

XLON

17

668.5

13/10/2025 10:21:19

00492983899TRLO1.1.1

AQXE

87

668.5

13/10/2025 10:21:28

00492983932TRLO1.1.1

BATE

21

668

13/10/2025 10:23:52

00492984479TRLO1.1.1

XLON

57

668

13/10/2025 10:23:52

00492984478TRLO1.1.1

XLON

37

668.5

13/10/2025 10:23:52

00492984480TRLO1.1.1

XLON

115

667.5

13/10/2025 10:27:43

00492985301TRLO1.1.1

XLON

12

667

13/10/2025 10:29:38

00492985656TRLO1.1.1

TRQX

17

667.5

13/10/2025 10:29:57

00492985708TRLO1.1.1

AQXE

34

667.5

13/10/2025 10:36:13

00492986950TRLO1.1.1

XLON

81

667.5

13/10/2025 10:36:13

00492986949TRLO1.1.1

XLON

115

667.5

13/10/2025 10:38:19

00492987331TRLO1.1.1

XLON

20

667

13/10/2025 10:38:40

00492987389TRLO1.1.1

BATE

25

667

13/10/2025 10:38:40

00492987390TRLO1.1.1

CHIX

67

667

13/10/2025 10:38:40

00492987391TRLO1.1.1

BATE

17

667.5

13/10/2025 10:40:38

00492987739TRLO1.1.1

AQXE

16

667.5

13/10/2025 10:42:40

00492988082TRLO1.1.1

BATE

115

667.5

13/10/2025 10:42:40

00492988083TRLO1.1.1

XLON

25

668

13/10/2025 10:43:26

00492988249TRLO1.1.1

CHIX

71

668

13/10/2025 10:44:49

00492988485TRLO1.1.1

BATE

4

667.5

13/10/2025 10:46:25

00492988834TRLO1.1.1

XLON

12

667.5

13/10/2025 10:46:25

00492988835TRLO1.1.1

TRQX

111

667.5

13/10/2025 10:46:25

00492988833TRLO1.1.1

XLON

12

667.5

13/10/2025 10:49:30

00492989470TRLO1.1.1

TRQX

115

667.5

13/10/2025 10:49:45

00492989516TRLO1.1.1

XLON

17

667.5

13/10/2025 10:51:30

00492989893TRLO1.1.1

AQXE

25

667.5

13/10/2025 10:51:30

00492989894TRLO1.1.1

CHIX

87

668

13/10/2025 10:51:35

00492989909TRLO1.1.1

BATE

115

667.5

13/10/2025 10:54:18

00492990449TRLO1.1.1

XLON

115

667

13/10/2025 10:58:48

00492991363TRLO1.1.1

XLON

25

667.5

13/10/2025 11:00:38

00492991750TRLO1.1.1

CHIX

12

667.5

13/10/2025 11:01:15

00492991908TRLO1.1.1

TRQX

87

667.5

13/10/2025 11:03:16

00492992415TRLO1.1.1

BATE

115

667.5

13/10/2025 11:03:18

00492992420TRLO1.1.1

XLON

17

667

13/10/2025 11:05:12

00492992793TRLO1.1.1

AQXE

57

667.5

13/10/2025 11:07:22

00492993290TRLO1.1.1

XLON

58

667.5

13/10/2025 11:07:22

00492993291TRLO1.1.1

XLON

20

667.5

13/10/2025 11:10:28

00492994169TRLO1.1.1

CHIX

78

667.5

13/10/2025 11:11:42

00492994394TRLO1.1.1

XLON

37

667.5

13/10/2025 11:11:42

00492994395TRLO1.1.1

XLON

12

667.5

13/10/2025 11:12:06

00492994470TRLO1.1.1

TRQX

87

667.5

13/10/2025 11:12:06

00492994469TRLO1.1.1

BATE

57

667.5

13/10/2025 11:15:59

00492995315TRLO1.1.1

XLON

58

667.5

13/10/2025 11:15:59

00492995316TRLO1.1.1

XLON

17

667

13/10/2025 11:16:45

00492995457TRLO1.1.1

AQXE

115

667.5

13/10/2025 11:20:15

00492996362TRLO1.1.1

XLON

12

667

13/10/2025 11:22:14

00492996786TRLO1.1.1

TRQX

87

667

13/10/2025 11:22:14

00492996785TRLO1.1.1

BATE

17

667

13/10/2025 11:22:23

00492996809TRLO1.1.1

AQXE

57

667.5

13/10/2025 11:24:38

00492997250TRLO1.1.1

XLON

58

667.5

13/10/2025 11:24:38

00492997251TRLO1.1.1

XLON

113

667.5

13/10/2025 11:34:33

00492999286TRLO1.1.1

XLON

117

667.5

13/10/2025 11:34:33

00492999287TRLO1.1.1

XLON

115

667.5

13/10/2025 11:37:07

00492999727TRLO1.1.1

XLON

12

667

13/10/2025 11:37:52

00492999893TRLO1.1.1

TRQX

12

667

13/10/2025 11:37:52

00492999894TRLO1.1.1

TRQX

87

667

13/10/2025 11:37:52

00492999892TRLO1.1.1

BATE

30

667

13/10/2025 11:38:09

00492999990TRLO1.1.1

CHIX

25

667

13/10/2025 11:38:09

00492999991TRLO1.1.1

CHIX

17

667

13/10/2025 11:38:09

00493000014TRLO1.1.1

AQXE

25

667

13/10/2025 11:40:00

00493000318TRLO1.1.1

CHIX

17

667

13/10/2025 11:40:24

00493000386TRLO1.1.1

AQXE

23

667.5

13/10/2025 11:41:16

00493000535TRLO1.1.1

XLON

35

667.5

13/10/2025 11:41:16

00493000537TRLO1.1.1

XLON

57

667.5

13/10/2025 11:41:16

00493000536TRLO1.1.1

XLON

87

667

13/10/2025 11:41:50

00493000654TRLO1.1.1

BATE

2

667.5

13/10/2025 11:45:19

00493001275TRLO1.1.1

XLON

113

667.5

13/10/2025 11:45:19

00493001274TRLO1.1.1

XLON

17

667

13/10/2025 11:49:11

00493001959TRLO1.1.1

AQXE

25

667

13/10/2025 11:49:11

00493001960TRLO1.1.1

CHIX

12

667

13/10/2025 11:49:11

00493001961TRLO1.1.1

TRQX

115

667

13/10/2025 11:49:27

00493001995TRLO1.1.1

XLON

87

667

13/10/2025 11:51:31

00493002335TRLO1.1.1

BATE

57

667

13/10/2025 11:53:34

00493002710TRLO1.1.1

XLON

58

667

13/10/2025 11:53:34

00493002711TRLO1.1.1

XLON

94

667

13/10/2025 12:01:12

00493004223TRLO1.1.1

XLON

9

667

13/10/2025 12:01:56

00493004397TRLO1.1.1

XLON

57

667.5

13/10/2025 12:04:19

00493005326TRLO1.1.1

XLON

23

667.5

13/10/2025 12:04:19

00493005327TRLO1.1.1

XLON

47

667.5

13/10/2025 12:04:30

00493005370TRLO1.1.1

XLON

30

667.5

13/10/2025 12:05:41

00493005682TRLO1.1.1

CHIX

104

667.5

13/10/2025 12:05:56

00493005758TRLO1.1.1

BATE

15

667

13/10/2025 12:06:00

00493005788TRLO1.1.1

TRQX

21

667.5

13/10/2025 12:06:02

00493005825TRLO1.1.1

AQXE

57

666.5

13/10/2025 12:06:30

00493005948TRLO1.1.1

XLON

30

666.5

13/10/2025 12:06:30

00493005949TRLO1.1.1

XLON

28

666.5

13/10/2025 12:06:36

00493005963TRLO1.1.1

XLON

115

665.5

13/10/2025 12:10:39

00493006842TRLO1.1.1

XLON

51

665.5

13/10/2025 12:12:49

00493007336TRLO1.1.1

XLON

64

665.5

13/10/2025 12:12:49

00493007335TRLO1.1.1

XLON

30

665.5

13/10/2025 12:14:22

00493007620TRLO1.1.1

CHIX

12

667.5

13/10/2025 12:14:46

00493007683TRLO1.1.1

AQXE

9

667.5

13/10/2025 12:14:47

00493007684TRLO1.1.1

AQXE

15

665.5

13/10/2025 12:14:48

00493007686TRLO1.1.1

TRQX

20

665.5

13/10/2025 12:14:53

00493007693TRLO1.1.1

BATE

84

665.5

13/10/2025 12:14:53

00493007694TRLO1.1.1

BATE

115

665.5

13/10/2025 12:15:57

00493007993TRLO1.1.1

XLON

115

665

13/10/2025 12:19:07

00493009087TRLO1.1.1

XLON

115

665

13/10/2025 12:22:20

00493009865TRLO1.1.1

XLON

5

665

13/10/2025 12:23:32

00493010294TRLO1.1.1

TRQX

10

665.5

13/10/2025 12:23:32

00493010296TRLO1.1.1

TRQX

21

665.5

13/10/2025 12:23:34

00493010299TRLO1.1.1

AQXE

9

664.5

13/10/2025 12:23:34

00493010300TRLO1.1.1

CHIX

13

665

13/10/2025 12:23:41

00493010327TRLO1.1.1

BATE

91

665.5

13/10/2025 12:23:41

00493010328TRLO1.1.1

BATE

6

665

13/10/2025 12:30:15

00493011580TRLO1.1.1

XLON

224

665

13/10/2025 12:30:55

00493011779TRLO1.1.1

XLON

21

664.5

13/10/2025 12:30:58

00493011824TRLO1.1.1

CHIX

104

665.5

13/10/2025 12:33:06

00493012340TRLO1.1.1

BATE

21

665.5

13/10/2025 12:33:34

00493012402TRLO1.1.1

AQXE

15

665.5

13/10/2025 12:33:34

00493012403TRLO1.1.1

TRQX

27

665.5

13/10/2025 12:33:44

00493012421TRLO1.1.1

XLON

30

665.5

13/10/2025 12:33:47

00493012428TRLO1.1.1

CHIX

88

665.5

13/10/2025 12:33:47

00493012429TRLO1.1.1

XLON

11

666.5

13/10/2025 12:42:43

00493013912TRLO1.1.1

CHIX

19

666.5

13/10/2025 12:42:43

00493013913TRLO1.1.1

CHIX

104

666

13/10/2025 12:50:58

00493015484TRLO1.1.1

BATE

345

666

13/10/2025 12:50:58

00493015485TRLO1.1.1

XLON

21

665.5

13/10/2025 12:50:58

00493015489TRLO1.1.1

AQXE

15

666

13/10/2025 12:50:58

00493015488TRLO1.1.1

TRQX

115

666

13/10/2025 12:50:58

00493015486TRLO1.1.1

XLON

115

666

13/10/2025 12:50:58

00493015487TRLO1.1.1

XLON

30

664.5

13/10/2025 12:53:16

00493015936TRLO1.1.1

CHIX

15

666

13/10/2025 12:54:13

00493016110TRLO1.1.1

TRQX

3

665.5

13/10/2025 12:54:26

00493016140TRLO1.1.1

AQXE

18

665.5

13/10/2025 12:54:26

00493016141TRLO1.1.1

AQXE

104

665.5

13/10/2025 12:54:49

00493016228TRLO1.1.1

BATE

57

665

13/10/2025 12:55:21

00493016300TRLO1.1.1

XLON

58

665

13/10/2025 12:55:21

00493016299TRLO1.1.1

XLON

57

665

13/10/2025 12:59:16

00493016967TRLO1.1.1

XLON

58

665

13/10/2025 12:59:16

00493016966TRLO1.1.1

XLON

10

664

13/10/2025 13:03:21

00493017761TRLO1.1.1

XLON

105

664

13/10/2025 13:03:27

00493017778TRLO1.1.1

XLON

14

664

13/10/2025 13:04:15

00493017925TRLO1.1.1

CHIX

13

664.5

13/10/2025 13:04:25

00493017945TRLO1.1.1

CHIX

3

664.5

13/10/2025 13:05:01

00493018048TRLO1.1.1

CHIX

13

665.5

13/10/2025 13:05:25

00493018101TRLO1.1.1

TRQX

2

666

13/10/2025 13:05:25

00493018102TRLO1.1.1

TRQX

21

664

13/10/2025 13:05:35

00493018112TRLO1.1.1

AQXE

104

664

13/10/2025 13:06:09

00493018218TRLO1.1.1

BATE

57

663.5

13/10/2025 13:07:37

00493018569TRLO1.1.1

XLON

58

663.5

13/10/2025 13:07:37

00493018570TRLO1.1.1

XLON

115

665.5

13/10/2025 13:15:13

00493020771TRLO1.1.1

XLON

115

666

13/10/2025 13:16:16

00493021002TRLO1.1.1

XLON

30

666

13/10/2025 13:18:23

00493021364TRLO1.1.1

CHIX

104

666

13/10/2025 13:18:23

00493021363TRLO1.1.1

BATE

15

666

13/10/2025 13:20:13

00493021740TRLO1.1.1

XLON

100

666

13/10/2025 13:20:13

00493021739TRLO1.1.1

XLON

70

665.5

13/10/2025 13:24:27

00493022600TRLO1.1.1

XLON

45

666

13/10/2025 13:24:27

00493022601TRLO1.1.1

XLON

25

666

13/10/2025 13:27:16

00493023042TRLO1.1.1

CHIX

5

666

13/10/2025 13:27:16

00493023044TRLO1.1.1

CHIX

115

665.5

13/10/2025 13:28:39

00493023301TRLO1.1.1

XLON

104

666

13/10/2025 13:29:47

00493023544TRLO1.1.1

BATE

230

665.5

13/10/2025 13:34:44

00493025043TRLO1.1.1

XLON

100

666

13/10/2025 13:37:36

00493025765TRLO1.1.1

BATE

4

666

13/10/2025 13:37:36

00493025767TRLO1.1.1

BATE

21

665.5

13/10/2025 13:38:06

00493025883TRLO1.1.1

AQXE

21

665.5

13/10/2025 13:38:06

00493025884TRLO1.1.1

AQXE

21

665.5

13/10/2025 13:38:06

00493025885TRLO1.1.1

AQXE

115

665.5

13/10/2025 13:38:06

00493025886TRLO1.1.1

XLON

30

665.5

13/10/2025 13:38:06

00493025888TRLO1.1.1

CHIX

115

665.5

13/10/2025 13:40:07

00493026366TRLO1.1.1

XLON

108

665.5

13/10/2025 13:43:45

00493027276TRLO1.1.1

XLON

21

666

13/10/2025 13:44:39

00493027580TRLO1.1.1

AQXE

16

666

13/10/2025 13:45:13

00493027705TRLO1.1.1

BATE

88

666

13/10/2025 13:45:16

00493027717TRLO1.1.1

BATE

45

666

13/10/2025 13:45:21

00493027736TRLO1.1.1

TRQX

30

666

13/10/2025 13:47:23

00493028350TRLO1.1.1

CHIX

122

666

13/10/2025 13:47:23

00493028351TRLO1.1.1

XLON

15

666

13/10/2025 13:47:25

00493028355TRLO1.1.1

TRQX

115

665

13/10/2025 13:50:02

00493029214TRLO1.1.1

XLON

29

665.5

13/10/2025 13:50:52

00493029539TRLO1.1.1

CHIX

1

666

13/10/2025 13:50:52

00493029540TRLO1.1.1

CHIX

3

666

13/10/2025 13:52:04

00493030088TRLO1.1.1

TRQX

12

666

13/10/2025 13:52:04

00493030089TRLO1.1.1

TRQX

21

666

13/10/2025 13:52:15

00493030124TRLO1.1.1

AQXE

115

665

13/10/2025 13:52:36

00493030178TRLO1.1.1

XLON

104

666

13/10/2025 13:52:59

00493030313TRLO1.1.1

BATE

64

665

13/10/2025 13:54:48

00493030690TRLO1.1.1

XLON

32

665

13/10/2025 13:55:10

00493030791TRLO1.1.1

XLON

134

665

13/10/2025 13:57:27

00493031522TRLO1.1.1

XLON

10

666

13/10/2025 13:58:23

00493031813TRLO1.1.1

CHIX

6

666

13/10/2025 13:58:23

00493031814TRLO1.1.1

CHIX

14

666

13/10/2025 13:58:23

00493031815TRLO1.1.1

CHIX

44

665

13/10/2025 13:59:18

00493032028TRLO1.1.1

XLON

71

665

13/10/2025 13:59:18

00493032029TRLO1.1.1

XLON

15

666

13/10/2025 13:59:39

00493032095TRLO1.1.1

TRQX

14

666

13/10/2025 13:59:52

00493032138TRLO1.1.1

AQXE

7

666

13/10/2025 13:59:52

00493032140TRLO1.1.1

AQXE

104

665.5

13/10/2025 14:00:36

00493032355TRLO1.1.1

BATE

30

665

13/10/2025 14:05:35

00493033619TRLO1.1.1

CHIX

15

666

13/10/2025 14:06:54

00493033953TRLO1.1.1

TRQX

115

665

13/10/2025 14:07:00

00493033977TRLO1.1.1

XLON

104

665

13/10/2025 14:08:16

00493034295TRLO1.1.1

BATE

115

665

13/10/2025 14:09:17

00493034522TRLO1.1.1

XLON

58

665

13/10/2025 14:11:23

00493035155TRLO1.1.1

XLON

80

665

13/10/2025 14:11:23

00493035156TRLO1.1.1

XLON

92

665

13/10/2025 14:11:23

00493035157TRLO1.1.1

XLON

30

664.5

13/10/2025 14:13:17

00493035636TRLO1.1.1

CHIX

96

665

13/10/2025 14:13:18

00493035640TRLO1.1.1

XLON

19

665

13/10/2025 14:13:18

00493035641TRLO1.1.1

XLON

15

665

13/10/2025 14:14:07

00493035846TRLO1.1.1

TRQX

57

665

13/10/2025 14:14:56

00493036076TRLO1.1.1

XLON

58

665

13/10/2025 14:14:56

00493036075TRLO1.1.1

XLON

115

665

13/10/2025 14:17:30

00493036649TRLO1.1.1

XLON

30

664.5

13/10/2025 14:20:05

00493037272TRLO1.1.1

CHIX

115

665

13/10/2025 14:20:05

00493037271TRLO1.1.1

XLON

21

664.5

13/10/2025 14:20:05

00493037274TRLO1.1.1

AQXE

21

664.5

13/10/2025 14:20:05

00493037275TRLO1.1.1

AQXE

104

664.5

13/10/2025 14:20:05

00493037273TRLO1.1.1

BATE

4

665

13/10/2025 14:21:20

00493037523TRLO1.1.1

TRQX

11

665

13/10/2025 14:22:09

00493037776TRLO1.1.1

TRQX

30

665

13/10/2025 14:28:36

00493039593TRLO1.1.1

CHIX

71

665

13/10/2025 14:28:36

00493039595TRLO1.1.1

XLON

159

665

13/10/2025 14:28:36

00493039594TRLO1.1.1

XLON

15

665

13/10/2025 14:28:36

00493039597TRLO1.1.1

TRQX

115

665

13/10/2025 14:28:36

00493039596TRLO1.1.1

XLON

104

664.5

13/10/2025 14:30:39

00493042558TRLO1.1.1

BATE

39

664.5

13/10/2025 14:30:39

00493042560TRLO1.1.1

BATE

65

664.5

13/10/2025 14:30:39

00493042559TRLO1.1.1

BATE

115

665

13/10/2025 14:30:55

00493042943TRLO1.1.1

XLON

21

664.5

13/10/2025 14:31:12

00493043360TRLO1.1.1

AQXE

21

664.5

13/10/2025 14:31:12

00493043361TRLO1.1.1

AQXE

104

665.5

13/10/2025 14:32:53

00493045126TRLO1.1.1

BATE

30

665

13/10/2025 14:33:20

00493045401TRLO1.1.1

CHIX

140

665

13/10/2025 14:33:20

00493045402TRLO1.1.1

XLON

90

665

13/10/2025 14:33:20

00493045403TRLO1.1.1

XLON

115

665

13/10/2025 14:33:20

00493045404TRLO1.1.1

XLON

15

665

13/10/2025 14:33:20

00493045405TRLO1.1.1

TRQX

21

664.5

13/10/2025 14:33:31

00493045530TRLO1.1.1

AQXE

15

665

13/10/2025 14:35:13

00493047610TRLO1.1.1

TRQX

205

665

13/10/2025 14:35:23

00493047873TRLO1.1.1

XLON

25

665

13/10/2025 14:35:23

00493047874TRLO1.1.1

XLON

30

665

13/10/2025 14:35:28

00493047954TRLO1.1.1

CHIX

104

665.5

13/10/2025 14:35:42

00493048138TRLO1.1.1

BATE

21

664.5

13/10/2025 14:35:49

00493048286TRLO1.1.1

AQXE

115

664.5

13/10/2025 14:37:25

00493049386TRLO1.1.1

XLON

30

664.5

13/10/2025 14:37:44

00493049598TRLO1.1.1

CHIX

15

665

13/10/2025 14:38:05

00493049801TRLO1.1.1

TRQX

21

664.5

13/10/2025 14:38:23

00493049949TRLO1.1.1

AQXE

4

665

13/10/2025 14:38:36

00493050093TRLO1.1.1

BATE

100

665

13/10/2025 14:38:36

00493050092TRLO1.1.1

BATE

230

664.5

13/10/2025 14:39:32

00493050572TRLO1.1.1

XLON

30

664.5

13/10/2025 14:40:17

00493051021TRLO1.1.1

CHIX

7

665

13/10/2025 14:40:53

00493051423TRLO1.1.1

TRQX

8

665

13/10/2025 14:40:53

00493051424TRLO1.1.1

TRQX

9

665

13/10/2025 14:41:29

00493051847TRLO1.1.1

BATE

95

665

13/10/2025 14:41:29

00493051848TRLO1.1.1

BATE

115

664.5

13/10/2025 14:41:58

00493052101TRLO1.1.1

XLON

115

664.5

13/10/2025 14:41:58

00493052102TRLO1.1.1

XLON

21

664.5

13/10/2025 14:41:59

00493052120TRLO1.1.1

AQXE

104

665

13/10/2025 14:44:38

00493054329TRLO1.1.1

BATE

230

665

13/10/2025 14:44:38

00493054330TRLO1.1.1

XLON

17

665

13/10/2025 14:44:38

00493054333TRLO1.1.1

XLON

25

665

13/10/2025 14:44:38

00493054332TRLO1.1.1

XLON

90

665

13/10/2025 14:44:38

00493054331TRLO1.1.1

XLON

15

665

13/10/2025 14:44:38

00493054335TRLO1.1.1

TRQX

30

665

13/10/2025 14:44:38

00493054336TRLO1.1.1

CHIX

98

665

13/10/2025 14:44:38

00493054334TRLO1.1.1

XLON

21

664.5

13/10/2025 14:44:42

00493054374TRLO1.1.1

AQXE

100

664.5

13/10/2025 14:46:13

00493055546TRLO1.1.1

XLON

15

664.5

13/10/2025 14:46:18

00493055590TRLO1.1.1

XLON

15

665

13/10/2025 14:46:59

00493055892TRLO1.1.1

TRQX

30

665

13/10/2025 14:48:10

00493057011TRLO1.1.1

CHIX

15

665

13/10/2025 14:49:34

00493058935TRLO1.1.1

TRQX

2

665

13/10/2025 14:50:06

00493059480TRLO1.1.1

BATE

83

665

13/10/2025 14:50:06

00493059479TRLO1.1.1

BATE

19

665

13/10/2025 14:50:06

00493059481TRLO1.1.1

BATE

3

666

13/10/2025 14:51:05

00493060600TRLO1.1.1

XLON

30

666

13/10/2025 14:51:52

00493061314TRLO1.1.1

CHIX

30

666

13/10/2025 14:51:52

00493061315TRLO1.1.1

CHIX

342

666

13/10/2025 14:51:52

00493061316TRLO1.1.1

XLON

115

666

13/10/2025 14:51:52

00493061318TRLO1.1.1

XLON

230

666

13/10/2025 14:51:52

00493061317TRLO1.1.1

XLON

21

665.5

13/10/2025 14:52:18

00493061602TRLO1.1.1

AQXE

104

665.5

13/10/2025 14:52:18

00493061601TRLO1.1.1

BATE

21

665.5

13/10/2025 14:52:18

00493061603TRLO1.1.1

AQXE

12

665

13/10/2025 14:52:34

00493061752TRLO1.1.1

TRQX

21

665.5

13/10/2025 14:54:09

00493062837TRLO1.1.1

AQXE

104

665.5

13/10/2025 14:54:22

00493062907TRLO1.1.1

BATE

30

665.5

13/10/2025 14:54:22

00493062915TRLO1.1.1

CHIX

169

665

13/10/2025 14:54:47

00493063111TRLO1.1.1

XLON

61

665

13/10/2025 14:55:06

00493063233TRLO1.1.1

XLON

115

665

13/10/2025 14:55:06

00493063234TRLO1.1.1

XLON

3

665

13/10/2025 14:55:09

00493063270TRLO1.1.1

TRQX

21

665.5

13/10/2025 14:56:07

00493063751TRLO1.1.1

AQXE

104

665.5

13/10/2025 14:56:13

00493063799TRLO1.1.1

BATE

40

665.5

13/10/2025 14:57:52

00493064599TRLO1.1.1

XLON

75

665.5

13/10/2025 14:57:52

00493064598TRLO1.1.1

XLON

15

665.5

13/10/2025 14:58:16

00493064791TRLO1.1.1

TRQX

15

665.5

13/10/2025 14:58:16

00493064792TRLO1.1.1

TRQX

104

665.5

13/10/2025 14:58:52

00493065052TRLO1.1.1

BATE

30

665.5

13/10/2025 14:59:37

00493065487TRLO1.1.1

CHIX

101

665.5

13/10/2025 15:00:02

00493065821TRLO1.1.1

XLON

129

665.5

13/10/2025 15:01:07

00493066456TRLO1.1.1

XLON

115

665.5

13/10/2025 15:01:07

00493066458TRLO1.1.1

XLON

230

665.5

13/10/2025 15:01:07

00493066460TRLO1.1.1

XLON

30

665.5

13/10/2025 15:02:02

00493067006TRLO1.1.1

CHIX

21

665.5

13/10/2025 15:02:11

00493067120TRLO1.1.1

AQXE

21

665.5

13/10/2025 15:02:11

00493067121TRLO1.1.1

AQXE

15

665

13/10/2025 15:02:17

00493067184TRLO1.1.1

TRQX

104

665

13/10/2025 15:02:49

00493067477TRLO1.1.1

BATE

115

665

13/10/2025 15:03:37

00493067856TRLO1.1.1

XLON

30

665

13/10/2025 15:04:26

00493068241TRLO1.1.1

CHIX

16

665.5

13/10/2025 15:05:30

00493068836TRLO1.1.1

XLON

99

665.5

13/10/2025 15:05:44

00493068911TRLO1.1.1

XLON

15

665.5

13/10/2025 15:06:08

00493069104TRLO1.1.1

TRQX

21

665.5

13/10/2025 15:06:22

00493069194TRLO1.1.1

AQXE

104

665

13/10/2025 15:07:29

00493069674TRLO1.1.1

BATE

23

665.5

13/10/2025 15:07:56

00493069927TRLO1.1.1

XLON

92

665.5

13/10/2025 15:07:56

00493069926TRLO1.1.1

XLON

115

665.5

13/10/2025 15:09:39

00493070917TRLO1.1.1

XLON

15

665.5

13/10/2025 15:10:47

00493071624TRLO1.1.1

TRQX

21

665.5

13/10/2025 15:10:59

00493071754TRLO1.1.1

AQXE

35

665.5

13/10/2025 15:11:36

00493072108TRLO1.1.1

XLON

80

665.5

13/10/2025 15:11:36

00493072109TRLO1.1.1

XLON

104

665

13/10/2025 15:12:05

00493072348TRLO1.1.1

BATE

30

665

13/10/2025 15:12:05

00493072349TRLO1.1.1

CHIX

30

665

13/10/2025 15:13:31

00493073160TRLO1.1.1

CHIX

115

665

13/10/2025 15:14:01

00493073396TRLO1.1.1

XLON

8

665

13/10/2025 15:14:01

00493073397TRLO1.1.1

XLON

107

665

13/10/2025 15:14:01

00493073398TRLO1.1.1

XLON

15

665.5

13/10/2025 15:15:15

00493073993TRLO1.1.1

TRQX

21

665.5

13/10/2025 15:15:32

00493074176TRLO1.1.1

AQXE

30

665.5

13/10/2025 15:18:06

00493075827TRLO1.1.1

CHIX

115

665.5

13/10/2025 15:18:06

00493075828TRLO1.1.1

XLON

115

665.5

13/10/2025 15:18:06

00493075829TRLO1.1.1

XLON

41

665.5

13/10/2025 15:20:10

00493076722TRLO1.1.1

XLON

86

665.5

13/10/2025 15:20:10

00493076723TRLO1.1.1

XLON

103

665.5

13/10/2025 15:20:10

00493076724TRLO1.1.1

XLON

15

665.5

13/10/2025 15:20:10

00493076725TRLO1.1.1

TRQX

21

665.5

13/10/2025 15:20:46

00493076992TRLO1.1.1

AQXE

104

665

13/10/2025 15:21:08

00493077373TRLO1.1.1

BATE

115

664.5

13/10/2025 15:22:15

00493078161TRLO1.1.1

XLON

30

665

13/10/2025 15:22:27

00493078423TRLO1.1.1

CHIX

104

664.5

13/10/2025 15:23:21

00493079058TRLO1.1.1

BATE

9

665.5

13/10/2025 15:24:22

00493079581TRLO1.1.1

TRQX

6

665.5

13/10/2025 15:24:22

00493079582TRLO1.1.1

TRQX

16

665.5

13/10/2025 15:24:40

00493079732TRLO1.1.1

AQXE

5

665.5

13/10/2025 15:24:40

00493079733TRLO1.1.1

AQXE

60

664.5

13/10/2025 15:24:56

00493079898TRLO1.1.1

XLON

118

664.5

13/10/2025 15:24:56

00493079899TRLO1.1.1

XLON

52

664.5

13/10/2025 15:24:57

00493079906TRLO1.1.1

XLON

104

664.5

13/10/2025 15:25:53

00493080391TRLO1.1.1

BATE

56

664.5

13/10/2025 15:26:34

00493080762TRLO1.1.1

XLON

59

664.5

13/10/2025 15:26:34

00493080761TRLO1.1.1

XLON

30

664.5

13/10/2025 15:26:58

00493080961TRLO1.1.1

CHIX

21

664.5

13/10/2025 15:28:45

00493081801TRLO1.1.1

XLON

94

664.5

13/10/2025 15:28:45

00493081800TRLO1.1.1

XLON

15

664.5

13/10/2025 15:28:54

00493081897TRLO1.1.1

TRQX

21

665.5

13/10/2025 15:29:13

00493082063TRLO1.1.1

AQXE

6

664

13/10/2025 15:30:13

00493082751TRLO1.1.1

XLON

109

664

13/10/2025 15:30:13

00493082750TRLO1.1.1

XLON

104

664

13/10/2025 15:30:32

00493082899TRLO1.1.1

BATE

115

665.5

13/10/2025 15:34:24

00493087410TRLO1.1.1

XLON

30

665.5

13/10/2025 15:36:15

00493089093TRLO1.1.1

CHIX

115

665.5

13/10/2025 15:36:15

00493089094TRLO1.1.1

XLON

115

665.5

13/10/2025 15:36:15

00493089095TRLO1.1.1

XLON

21

665.5

13/10/2025 15:36:15

00493089096TRLO1.1.1

AQXE

115

665.5

13/10/2025 15:38:10

00493090622TRLO1.1.1

XLON

32

666

13/10/2025 15:40:35

00493092428TRLO1.1.1

XLON

83

666

13/10/2025 15:40:35

00493092427TRLO1.1.1

XLON

20

665.5

13/10/2025 15:41:57

00493093259TRLO1.1.1

CHIX

15

665.5

13/10/2025 15:41:57

00493093261TRLO1.1.1

TRQX

15

665.5

13/10/2025 15:41:57

00493093262TRLO1.1.1

TRQX

115

665.5

13/10/2025 15:41:57

00493093260TRLO1.1.1

XLON

10

665.5

13/10/2025 15:41:57

00493093263TRLO1.1.1

CHIX

30

665.5

13/10/2025 15:41:57

00493093264TRLO1.1.1

CHIX

21

665.5

13/10/2025 15:43:59

00493094720TRLO1.1.1

AQXE

15

665.5

13/10/2025 15:44:10

00493094817TRLO1.1.1

TRQX

115

665.5

13/10/2025 15:44:12

00493094833TRLO1.1.1

XLON

230

665.5

13/10/2025 15:46:19

00493096230TRLO1.1.1

XLON

30

665.5

13/10/2025 15:46:51

00493096564TRLO1.1.1

CHIX

21

665.5

13/10/2025 15:46:51

00493096565TRLO1.1.1

AQXE

104

665

13/10/2025 15:48:01

00493097352TRLO1.1.1

BATE

104

665

13/10/2025 15:48:01

00493097353TRLO1.1.1

BATE

104

665

13/10/2025 15:48:01

00493097354TRLO1.1.1

BATE

58

665

13/10/2025 15:48:33

00493097769TRLO1.1.1

XLON

57

665

13/10/2025 15:48:33

00493097770TRLO1.1.1

XLON

15

665.5

13/10/2025 15:48:56

00493098069TRLO1.1.1

TRQX

21

665

13/10/2025 15:49:15

00493098270TRLO1.1.1

AQXE

11

665

13/10/2025 15:50:50

00493099425TRLO1.1.1

BATE

93

665

13/10/2025 15:50:50

00493099424TRLO1.1.1

BATE

115

665

13/10/2025 15:51:11

00493099640TRLO1.1.1

XLON

30

665

13/10/2025 15:51:53

00493100042TRLO1.1.1

CHIX

58

665

13/10/2025 15:53:26

00493100969TRLO1.1.1

XLON

65

665

13/10/2025 15:53:26

00493100970TRLO1.1.1

XLON

13

665

13/10/2025 15:53:26

00493100972TRLO1.1.1

XLON

15

665

13/10/2025 15:53:26

00493100973TRLO1.1.1

XLON

79

665

13/10/2025 15:53:26

00493100971TRLO1.1.1

XLON

15

665.5

13/10/2025 15:53:56

00493101310TRLO1.1.1

TRQX

21

665

13/10/2025 15:54:17

00493101514TRLO1.1.1

AQXE

58

665

13/10/2025 15:55:11

00493102180TRLO1.1.1

XLON

25

665

13/10/2025 15:55:11

00493102182TRLO1.1.1

XLON

32

665

13/10/2025 15:55:11

00493102181TRLO1.1.1

XLON

104

664.5

13/10/2025 15:55:52

00493102612TRLO1.1.1

BATE

30

665

13/10/2025 15:56:28

00493102917TRLO1.1.1

CHIX

115

664.5

13/10/2025 15:57:58

00493103874TRLO1.1.1

XLON

15

665

13/10/2025 15:58:58

00493104570TRLO1.1.1

TRQX

115

665

13/10/2025 16:00:06

00493105618TRLO1.1.1

XLON

104

665

13/10/2025 16:00:24

00493105892TRLO1.1.1

BATE

15

665

13/10/2025 16:01:46

00493106858TRLO1.1.1

TRQX

21

665

13/10/2025 16:02:27

00493107353TRLO1.1.1

AQXE

21

665

13/10/2025 16:02:27

00493107354TRLO1.1.1

AQXE

30

665

13/10/2025 16:02:27

00493107352TRLO1.1.1

CHIX

104

665

13/10/2025 16:02:27

00493107351TRLO1.1.1

BATE

115

665

13/10/2025 16:02:27

00493107355TRLO1.1.1

XLON

230

665

13/10/2025 16:02:27

00493107356TRLO1.1.1

XLON

104

665

13/10/2025 16:04:25

00493108578TRLO1.1.1

BATE

30

665

13/10/2025 16:04:28

00493108598TRLO1.1.1

CHIX

21

665

13/10/2025 16:04:51

00493108835TRLO1.1.1

AQXE

110

665

13/10/2025 16:05:51

00493109456TRLO1.1.1

XLON

235

665

13/10/2025 16:06:25

00493109813TRLO1.1.1

XLON

115

665

13/10/2025 16:06:25

00493109814TRLO1.1.1

XLON

115

665

13/10/2025 16:06:25

00493109815TRLO1.1.1

XLON

115

665

13/10/2025 16:06:25

00493109816TRLO1.1.1

XLON

104

665

13/10/2025 16:06:28

00493109885TRLO1.1.1

BATE

30

665

13/10/2025 16:07:08

00493110410TRLO1.1.1

CHIX

30

665

13/10/2025 16:07:08

00493110411TRLO1.1.1

CHIX

21

665

13/10/2025 16:07:22

00493110558TRLO1.1.1

AQXE

15

665

13/10/2025 16:07:46

00493110754TRLO1.1.1

TRQX

15

665

13/10/2025 16:07:46

00493110755TRLO1.1.1

TRQX

15

665

13/10/2025 16:07:46

00493110756TRLO1.1.1

TRQX

115

664.5

13/10/2025 16:07:47

00493110760TRLO1.1.1

XLON

115

664.5

13/10/2025 16:07:47

00493110761TRLO1.1.1

XLON

104

665

13/10/2025 16:08:24

00493111163TRLO1.1.1

BATE

21

665

13/10/2025 16:09:31

00493112063TRLO1.1.1

AQXE

15

665

13/10/2025 16:10:03

00493112615TRLO1.1.1

TRQX

115

665

13/10/2025 16:10:07

00493112648TRLO1.1.1

XLON

104

665

13/10/2025 16:10:26

00493112855TRLO1.1.1

BATE

21

665

13/10/2025 16:11:30

00493113883TRLO1.1.1

AQXE

13

665

13/10/2025 16:11:45

00493114069TRLO1.1.1

XLON

102

665

13/10/2025 16:11:45

00493114070TRLO1.1.1

XLON

15

664.5

13/10/2025 16:11:45

00493114077TRLO1.1.1

TRQX

30

664.5

13/10/2025 16:11:45

00493114078TRLO1.1.1

CHIX

104

665

13/10/2025 16:12:29

00493114599TRLO1.1.1

BATE

21

665

13/10/2025 16:13:55

00493115337TRLO1.1.1

AQXE

3

665

13/10/2025 16:14:21

00493115620TRLO1.1.1

CHIX

27

665

13/10/2025 16:14:21

00493115621TRLO1.1.1

CHIX

30

665

13/10/2025 16:14:21

00493115619TRLO1.1.1

CHIX

30

665

13/10/2025 16:14:21

00493115622TRLO1.1.1

CHIX

115

665

13/10/2025 16:14:21

00493115623TRLO1.1.1

XLON

690

665

13/10/2025 16:14:21

00493115624TRLO1.1.1

XLON

15

665

13/10/2025 16:14:30

00493115735TRLO1.1.1

TRQX

21

665

13/10/2025 16:14:30

00493115736TRLO1.1.1

AQXE

104

665

13/10/2025 16:14:35

00493115775TRLO1.1.1

BATE

230

665.5

13/10/2025 16:16:35

00493117268TRLO1.1.1

XLON

54

665.5

13/10/2025 16:16:45

00493117338TRLO1.1.1

BATE

275

665.5

13/10/2025 16:16:45

00493117337TRLO1.1.1

BATE

55

665.5

13/10/2025 16:16:46

00493117354TRLO1.1.1

TRQX

100

665.5

13/10/2025 16:16:50

00493117392TRLO1.1.1

CHIX

115

665

13/10/2025 16:16:55

00493117413TRLO1.1.1

XLON

643

665

13/10/2025 16:16:55

00493117412TRLO1.1.1

XLON

76

665

13/10/2025 16:16:58

00493117443TRLO1.1.1

AQXE

13

665.5

13/10/2025 16:18:31

00493118539TRLO1.1.1

TRQX

194

665

13/10/2025 16:19:01

00493118889TRLO1.1.1

XLON

12

665.5

13/10/2025 16:20:05

00493119761TRLO1.1.1

TRQX

63

665.5

13/10/2025 16:21:00

00493120461TRLO1.1.1

CHIX

232

665.5

13/10/2025 16:21:13

00493120647TRLO1.1.1

BATE

219

665.5

13/10/2025 16:21:22

00493120822TRLO1.1.1

XLON

250

665.5

13/10/2025 16:21:22

00493120821TRLO1.1.1

XLON

23

665.5

13/10/2025 16:22:30

00493121697TRLO1.1.1

CHIX

106

665.5

13/10/2025 16:23:18

00493122302TRLO1.1.1

BATE

25

665.5

13/10/2025 16:23:24

00493122378TRLO1.1.1

TRQX

79

666

13/10/2025 16:25:06

00493123712TRLO1.1.1

AQXE

15

665.5

13/10/2025 16:26:09

00493124660TRLO1.1.1

XLON

86

665.5

13/10/2025 16:26:18

00493124736TRLO1.1.1

XLON

18

666

13/10/2025 16:27:00

00493125188TRLO1.1.1

AQXE

48

665.5

13/10/2025 16:27:44

00493125779TRLO1.1.1

CHIX

143

665.5

13/10/2025 16:27:44

00493125780TRLO1.1.1

BATE

20

665.5

13/10/2025 16:27:44

00493125781TRLO1.1.1

TRQX

34

666

13/10/2025 16:27:51

00493125857TRLO1.1.1

XLON

500

666

13/10/2025 16:27:51

00493125856TRLO1.1.1

XLON

1

665.5

13/10/2025 16:28:09

00493126113TRLO1.1.1

CHIX

6

665.5

13/10/2025 16:28:09

00493126114TRLO1.1.1

CHIX

17

666

13/10/2025 16:28:10

00493126328TRLO1.1.1

XLON

79

666

13/10/2025 16:28:10

00493126329TRLO1.1.1

XLON

222

666

13/10/2025 16:28:10

00493126330TRLO1.1.1

XLON


© 2025 PR Newswire
