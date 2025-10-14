Das Solardach Helioroof von ArcelorMittal ist ein Stahldach, das die Stahlbedachung mit Dämmung und Solarzellen in einem Aufbau vereint. Der Stahlkonzern ArcelorMittal hat mit der Produktion von Solardächern begonnen. Er fertigt das Helioroof-System in einer Produktionslinie im französischen Contrisson. Das System kombiniert Stahldachplatten, Wärmedämmung und Solarzellen und soll deutlich weniger CO2-Emissionen verursachen als herkömmliche isolierte Stahldächer.Die einbaufertigen All-in-One-Module ...Den vollständigen Artikel lesen ...
