Der Goldpreis hat mit über 4.100 USD je Unze ein neues Allzeithoch ausgebildet. Auch der Silberpreis folgte dem "großen Bruder" und erreichte mit 51 USD ebenfalls neue Höchststände. Entsprechend angesprungen ist auch das Interesse an Rohstoffaktien, die teils die ersten 100 % Kursanstieg und mehr hinter sich haben. Doch nicht nur bei den Edelmetallen geht die Post ab, auch bei kritischen Ressourcen fließen die Milliarden vor allem aus US-Steuergeldern in den Sektor. Bis zu 1,5 Billionen USD stünden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor