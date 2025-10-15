Silber durchbricht 50 US-Dollar - Vizsla Royalties zählt zu den größten Gewinnern

Anzeige / Werbung

Der Silberpreis hat soeben die Marke von 50 US-Dollar pro Unze überschritten - ein Allzeithoch, das sowohl den Rekord von 1980 als auch von 2011 übertrifft.

TSX.V: VROY | WKN: A40HZJ | SYM: K2X

+150% YTD | Neuer Vorstand | Update zum Royalty-Portfolio



Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Unternehmen mit Fokus auf Silber - wie Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ | SYM: K2X) - stehen nun im Zentrum des Interesses.

Mit einem aktuellen Aktienkurs von 3,80 CAD verzeichnet Vizsla Royalties seit Jahresbeginn einen Anstieg von über 150%.



Das Unternehmen bietet Anlegern die Möglichkeit, am potenziellen künftigen Produktionsumsatz des Panuco-Projekts teilzuhaben - ohne selbst operativ tätig sein zu müssen.

Werfen wir einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen - und was als Nächstes kommen könnte.

Silber auf Rekordniveau: Über 50 US$/oz - und der Trend hält an

Der Silberpreis ist auf über 51,20 US$/oz gestiegen, angetrieben durch:

Strukturelle Angebotsdefizite

Wachsende industrielle Nachfrage (insbesondere Solar, Elektromobilität, Elektronik)

Kapitalflucht in "sichere Häfen" angesichts geldpolitischer Lockerungen und Inflationsängsten

Laut dem Silver Institute ist die weltweite Silbernachfrage seit 2016 um 17% gestiegen, während die Minenproduktion um 9% zurückgegangen ist.

Das ist keine kurzfristige Übertreibung - sondern eine fundamentale Marktveränderung.

Und in solchen Phasen schlagen Royalty-Unternehmen wie Vizsla Royalties den Gesamtmarkt regelmäßig deutlich.

Vizsla Royalties: Hochgradiges Silber, hoher Hebel - keine operativen Risiken

Vizsla Royalties hält zwei zentrale Royalty-Beteiligungen am Panuco-Silber-Gold-Projekt, einem der größten unerschlossenen hochgradigen Silbervorkommen weltweit, das derzeit von Vizsla Silver (NYSE: VZLA) vorangetrieben wird:

3,5 % Net Smelter Return (NSR) auf die Silverstone-Konzessionen

auf die Silverstone-Konzessionen 2,0 % NSR auf die Rio-Panuco-Konzessionen

auf die Rio-Panuco-Konzessionen Umfasst 100% der Copala-Zone, dem hochgradigsten Bereich des Projekts

Das bedeutet: Aktionäre von Vizsla Royalties erhalten einen Anteil an jedem Dollar Umsatz, den das Panuco-Projekt generiert - ohne Investitionen, ohne Betriebskosten, ohne Verwässerung.