Mittwoch, 15.10.2025
Defence-Boom 2025: Jetzt im Fokus der NATO-Partner - weitere Kursfantasie nach dieser Einladung
WKN: A40EG3 | ISIN: CA92859G6085 | Ticker-Symbol: 0G31
Tradegate
14.10.25 | 21:55
4,120 Euro
+1,23 % +0,050
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
Aktien News
15.10.2025 07:22 Uhr
214 Leser
Silber durchbricht 50 US-Dollar - Vizsla Royalties zählt zu den größten Gewinnern

Anzeige / Werbung

Der Silberpreis hat soeben die Marke von 50 US-Dollar pro Unze überschritten - ein Allzeithoch, das sowohl den Rekord von 1980 als auch von 2011 übertrifft.

Dieser Artikel wird im Auftrag von VIZSLA ROYALTIES CORP. verbreitet.

TSX.V: VROY | WKN: A40HZJ | SYM: K2X
+150% YTD | Neuer Vorstand | Update zum Royalty-Portfolio

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Unternehmen mit Fokus auf Silber - wie Vizsla Royalties (WKN: A40HZJ | SYM: K2X) - stehen nun im Zentrum des Interesses.

Silver price chart, October 2 to October 9, 2025.

Mit einem aktuellen Aktienkurs von 3,80 CAD verzeichnet Vizsla Royalties seit Jahresbeginn einen Anstieg von über 150%.

Das Unternehmen bietet Anlegern die Möglichkeit, am potenziellen künftigen Produktionsumsatz des Panuco-Projekts teilzuhaben - ohne selbst operativ tätig sein zu müssen.

Werfen wir einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen - und was als Nächstes kommen könnte.

Silber auf Rekordniveau: Über 50 US$/oz - und der Trend hält an

Der Silberpreis ist auf über 51,20 US$/oz gestiegen, angetrieben durch:

  • Strukturelle Angebotsdefizite
  • Wachsende industrielle Nachfrage (insbesondere Solar, Elektromobilität, Elektronik)
  • Kapitalflucht in "sichere Häfen" angesichts geldpolitischer Lockerungen und Inflationsängsten

Laut dem Silver Institute ist die weltweite Silbernachfrage seit 2016 um 17% gestiegen, während die Minenproduktion um 9% zurückgegangen ist.

Das ist keine kurzfristige Übertreibung - sondern eine fundamentale Marktveränderung.

Und in solchen Phasen schlagen Royalty-Unternehmen wie Vizsla Royalties den Gesamtmarkt regelmäßig deutlich.

Vizsla Royalties: Hochgradiges Silber, hoher Hebel - keine operativen Risiken

Vizsla Royalties hält zwei zentrale Royalty-Beteiligungen am Panuco-Silber-Gold-Projekt, einem der größten unerschlossenen hochgradigen Silbervorkommen weltweit, das derzeit von Vizsla Silver (NYSE: VZLA) vorangetrieben wird:

  • 3,5% Net Smelter Return (NSR) auf die Silverstone-Konzessionen
  • 2,0% NSR auf die Rio-Panuco-Konzessionen
  • Umfasst 100% der Copala-Zone, dem hochgradigsten Bereich des Projekts

Das bedeutet: Aktionäre von Vizsla Royalties erhalten einen Anteil an jedem Dollar Umsatz, den das Panuco-Projekt generiert - ohne Investitionen, ohne Betriebskosten, ohne Verwässerung.