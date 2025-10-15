Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 15
www.bodycote.com
15 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
14 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,020
Highest price paid per share (pence per share):
658.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
646.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
649.89p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,446,235 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,864,169 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,009,937 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
113
658
14/10/2025 08:04:57
00493193306TRLO1.1.1
XLON
27
655.5
14/10/2025 08:09:53
00493194706TRLO1.1.1
XLON
86
656.5
14/10/2025 08:09:53
00493194707TRLO1.1.1
XLON
9
655.5
14/10/2025 08:10:01
00493194762TRLO1.1.1
AQXE
13
655.5
14/10/2025 08:10:03
00493194797TRLO1.1.1
CHIX
11
655.5
14/10/2025 08:10:11
00493194831TRLO1.1.1
TRQX
9
655.5
14/10/2025 08:10:13
00493194840TRLO1.1.1
CHIX
6
655.5
14/10/2025 08:10:13
00493194841TRLO1.1.1
AQXE
77
654
14/10/2025 08:10:29
00493194896TRLO1.1.1
BATE
113
654.5
14/10/2025 08:14:52
00493195903TRLO1.1.1
XLON
113
655.5
14/10/2025 08:19:47
00493197961TRLO1.1.1
XLON
15
655.5
14/10/2025 08:19:47
00493197962TRLO1.1.1
AQXE
22
655.5
14/10/2025 08:20:02
00493198052TRLO1.1.1
CHIX
113
654
14/10/2025 08:27:09
00493200217TRLO1.1.1
XLON
11
655.5
14/10/2025 08:32:34
00493202084TRLO1.1.1
AQXE
5
655.5
14/10/2025 08:32:34
00493202085TRLO1.1.1
AQXE
113
654
14/10/2025 08:33:15
00493202269TRLO1.1.1
XLON
11
654
14/10/2025 08:33:37
00493202388TRLO1.1.1
TRQX
79
653
14/10/2025 08:33:57
00493202534TRLO1.1.1
BATE
23
653
14/10/2025 08:34:12
00493202599TRLO1.1.1
CHIX
113
653
14/10/2025 08:36:26
00493203170TRLO1.1.1
XLON
4
650.5
14/10/2025 08:40:13
00493205003TRLO1.1.1
XLON
39
650.5
14/10/2025 08:40:13
00493205002TRLO1.1.1
XLON
64
651
14/10/2025 08:40:13
00493205004TRLO1.1.1
XLON
6
651
14/10/2025 08:40:13
00493205005TRLO1.1.1
XLON
113
647.5
14/10/2025 08:46:49
00493207347TRLO1.1.1
XLON
113
647.5
14/10/2025 08:49:55
00493208370TRLO1.1.1
XLON
11
648
14/10/2025 08:50:18
00493208470TRLO1.1.1
TRQX
16
648
14/10/2025 08:50:41
00493208593TRLO1.1.1
AQXE
81
648
14/10/2025 08:51:05
00493208696TRLO1.1.1
BATE
23
648
14/10/2025 08:51:26
00493208791TRLO1.1.1
CHIX
113
648
14/10/2025 08:54:03
00493209502TRLO1.1.1
XLON
11
648
14/10/2025 08:58:55
00493210535TRLO1.1.1
TRQX
113
647.5
14/10/2025 08:58:58
00493210541TRLO1.1.1
XLON
81
647.5
14/10/2025 09:01:03
00493211159TRLO1.1.1
BATE
113
647.5
14/10/2025 09:02:01
00493211475TRLO1.1.1
XLON
23
647
14/10/2025 09:02:15
00493211545TRLO1.1.1
CHIX
16
647
14/10/2025 09:02:15
00493211546TRLO1.1.1
AQXE
39
647
14/10/2025 09:05:03
00493212412TRLO1.1.1
XLON
40
647.5
14/10/2025 09:05:03
00493212413TRLO1.1.1
XLON
34
647.5
14/10/2025 09:05:03
00493212414TRLO1.1.1
XLON
24
647
14/10/2025 09:09:17
00493213645TRLO1.1.1
XLON
89
647
14/10/2025 09:09:17
00493213644TRLO1.1.1
XLON
113
647.5
14/10/2025 09:12:40
00493214427TRLO1.1.1
XLON
39
647
14/10/2025 09:16:47
00493215399TRLO1.1.1
XLON
74
647
14/10/2025 09:18:25
00493215780TRLO1.1.1
XLON
39
646.5
14/10/2025 09:19:54
00493216138TRLO1.1.1
XLON
74
646.5
14/10/2025 09:19:54
00493216139TRLO1.1.1
XLON
24
646.5
14/10/2025 09:20:40
00493216331TRLO1.1.1
CHIX
113
650.5
14/10/2025 09:29:03
00493218146TRLO1.1.1
XLON
25
650
14/10/2025 09:35:15
00493219887TRLO1.1.1
CHIX
86
650.5
14/10/2025 09:35:15
00493219886TRLO1.1.1
BATE
226
650
14/10/2025 09:35:15
00493219888TRLO1.1.1
XLON
113
650
14/10/2025 09:37:29
00493220390TRLO1.1.1
XLON
86
650.5
14/10/2025 09:37:38
00493220421TRLO1.1.1
BATE
25
650.5
14/10/2025 09:37:38
00493220422TRLO1.1.1
CHIX
113
650
14/10/2025 09:38:36
00493220609TRLO1.1.1
XLON
113
650
14/10/2025 09:40:34
00493221090TRLO1.1.1
XLON
2
650.5
14/10/2025 09:42:39
00493221540TRLO1.1.1
CHIX
23
650.5
14/10/2025 09:42:39
00493221541TRLO1.1.1
|
CHIX
86
650.5
14/10/2025 09:42:55
00493221610TRLO1.1.1
BATE
226
650
14/10/2025 09:45:13
00493222026TRLO1.1.1
XLON
17
649.5
14/10/2025 09:45:21
00493222088TRLO1.1.1
AQXE
5
649.5
14/10/2025 09:45:21
00493222089TRLO1.1.1
AQXE
113
650.5
14/10/2025 09:47:59
00493222662TRLO1.1.1
XLON
86
650.5
14/10/2025 09:48:08
00493222684TRLO1.1.1
BATE
2
650.5
14/10/2025 09:48:15
00493222700TRLO1.1.1
CHIX
23
650.5
14/10/2025 09:49:03
00493222894TRLO1.1.1
CHIX
113
650.5
14/10/2025 09:50:28
00493223206TRLO1.1.1
XLON
113
650.5
14/10/2025 09:52:41
00493223552TRLO1.1.1
XLON
1
650.5
14/10/2025 09:53:02
00493223597TRLO1.1.1
CHIX
24
650.5
14/10/2025 09:53:02
00493223598TRLO1.1.1
CHIX
29
650
14/10/2025 09:53:02
00493223599TRLO1.1.1
AQXE
17
650
14/10/2025 09:53:02
00493223600TRLO1.1.1
AQXE
17
650
14/10/2025 09:53:02
00493223601TRLO1.1.1
AQXE
86
650.5
14/10/2025 09:53:24
00493223665TRLO1.1.1
BATE
113
650
14/10/2025 09:55:05
00493224216TRLO1.1.1
XLON
113
650.5
14/10/2025 09:57:17
00493224833TRLO1.1.1
XLON
113
652.5
14/10/2025 10:08:17
00493228001TRLO1.1.1
XLON
339
652.5
14/10/2025 10:08:17
00493228000TRLO1.1.1
XLON
10
653
14/10/2025 10:08:25
00493228030TRLO1.1.1
CHIX
15
653
14/10/2025 10:08:25
00493228029TRLO1.1.1
CHIX
72
656
14/10/2025 10:10:13
00493228491TRLO1.1.1
TRQX
86
656
14/10/2025 10:10:14
00493228499TRLO1.1.1
BATE
1
655
14/10/2025 10:10:42
00493228606TRLO1.1.1
CHIX
8
656
14/10/2025 10:10:42
00493228608TRLO1.1.1
CHIX
16
656
14/10/2025 10:10:42
00493228607TRLO1.1.1
CHIX
86
656
14/10/2025 10:12:08
00493228938TRLO1.1.1
BATE
1
656
14/10/2025 10:12:11
00493228952TRLO1.1.1
TRQX
12
656
14/10/2025 10:12:37
00493229051TRLO1.1.1
TRQX
11
656
14/10/2025 10:12:37
00493229052TRLO1.1.1
TRQX
17
654.5
14/10/2025 10:12:37
00493229053TRLO1.1.1
AQXE
17
654.5
14/10/2025 10:12:37
00493229054TRLO1.1.1
AQXE
113
654.5
14/10/2025 10:12:37
00493229055TRLO1.1.1
XLON
1
654.5
14/10/2025 10:14:27
00493229596TRLO1.1.1
AQXE
18
654.5
14/10/2025 10:14:45
00493229675TRLO1.1.1
BATE
22
656
14/10/2025 10:14:45
00493229676TRLO1.1.1
BATE
23
656
14/10/2025 10:14:45
00493229677TRLO1.1.1
BATE
23
656
14/10/2025 10:14:45
00493229678TRLO1.1.1
BATE
16
654.5
14/10/2025 10:15:50
00493230274TRLO1.1.1
AQXE
25
654
14/10/2025 10:15:50
00493230275TRLO1.1.1
CHIX
54
653.5
14/10/2025 10:15:53
00493230307TRLO1.1.1
XLON
5
654
14/10/2025 10:15:53
00493230309TRLO1.1.1
XLON
54
654
14/10/2025 10:15:53
00493230308TRLO1.1.1
XLON
55
653
14/10/2025 10:19:29
00493231219TRLO1.1.1
XLON
58
653
14/10/2025 10:19:29
00493231220TRLO1.1.1
XLON
12
655
14/10/2025 10:20:02
00493231363TRLO1.1.1
TRQX
5
654.5
14/10/2025 10:21:03
00493231601TRLO1.1.1
AQXE
25
653
14/10/2025 10:21:57
00493231775TRLO1.1.1
CHIX
113
653
14/10/2025 10:23:08
00493232139TRLO1.1.1
XLON
86
653
14/10/2025 10:23:13
00493232169TRLO1.1.1
BATE
32
653
14/10/2025 10:26:44
00493233016TRLO1.1.1
XLON
55
653
14/10/2025 10:26:44
00493233017TRLO1.1.1
XLON
26
653
14/10/2025 10:26:44
00493233018TRLO1.1.1
XLON
12
654.5
14/10/2025 10:27:51
00493233309TRLO1.1.1
AQXE
12
655
14/10/2025 10:28:05
00493233378TRLO1.1.1
TRQX
1
654.5
14/10/2025 10:30:04
00493233919TRLO1.1.1
AQXE
8
654.5
14/10/2025 10:30:04
00493233920TRLO1.1.1
AQXE
2
654.5
14/10/2025 10:30:04
00493233921TRLO1.1.1
AQXE
25
653
14/10/2025 10:30:19
00493234016TRLO1.1.1
CHIX
113
653
14/10/2025 10:30:25
00493234072TRLO1.1.1
XLON
86
653
14/10/2025 10:32:03
00493234419TRLO1.1.1
BATE
113
653
14/10/2025 10:34:56
00493235063TRLO1.1.1
XLON
6
654.5
14/10/2025 10:36:18
00493235396TRLO1.1.1
AQXE
12
652.5
14/10/2025 10:37:40
00493235724TRLO1.1.1
TRQX
17
651.5
14/10/2025 10:39:20
00493236160TRLO1.1.1
AQXE
86
651
14/10/2025 10:39:28
00493236191TRLO1.1.1
XLON
27
651
14/10/2025 10:39:28
00493236192TRLO1.1.1
XLON
25
650
14/10/2025 10:40:47
00493236609TRLO1.1.1
CHIX
86
650
14/10/2025 10:42:34
00493237070TRLO1.1.1
BATE
11
650
14/10/2025 10:43:56
00493237447TRLO1.1.1
XLON
2
650
14/10/2025 10:43:56
00493237449TRLO1.1.1
XLON
22
650
14/10/2025 10:43:56
00493237450TRLO1.1.1
XLON
78
650
14/10/2025 10:43:56
00493237448TRLO1.1.1
XLON
113
647.5
14/10/2025 10:54:49
00493240489TRLO1.1.1
XLON
113
647.5
14/10/2025 10:57:08
00493241116TRLO1.1.1
XLON
4
650
14/10/2025 10:59:13
00493241682TRLO1.1.1
AQXE
14
650
14/10/2025 10:59:13
00493241681TRLO1.1.1
AQXE
28
649.5
14/10/2025 11:13:26
00493245177TRLO1.1.1
CHIX
95
649.5
14/10/2025 11:13:26
00493245178TRLO1.1.1
BATE
226
649.5
14/10/2025 11:13:26
00493245179TRLO1.1.1
XLON
13
649.5
14/10/2025 11:13:26
00493245180TRLO1.1.1
TRQX
113
649.5
14/10/2025 11:16:00
00493245859TRLO1.1.1
XLON
3
649.5
14/10/2025 11:16:04
00493245895TRLO1.1.1
AQXE
3
649.5
14/10/2025 11:16:04
00493245896TRLO1.1.1
AQXE
13
649.5
14/10/2025 11:18:09
00493246491TRLO1.1.1
AQXE
113
649
14/10/2025 11:19:14
00493247283TRLO1.1.1
XLON
54
649
14/10/2025 11:27:36
00493249835TRLO1.1.1
XLON
59
649
14/10/2025 11:27:36
00493249836TRLO1.1.1
XLON
55
647.5
14/10/2025 11:31:36
00493251120TRLO1.1.1
XLON
58
647.5
14/10/2025 11:31:36
00493251121TRLO1.1.1
XLON
3
647.5
14/10/2025 11:34:08
00493251972TRLO1.1.1
CHIX
9
647.5
14/10/2025 11:34:08
00493251974TRLO1.1.1
TRQX
26
647.5
14/10/2025 11:34:08
00493251973TRLO1.1.1
CHIX
5
649.5
14/10/2025 11:34:08
00493251975TRLO1.1.1
TRQX
100
649.5
14/10/2025 11:34:25
00493252038TRLO1.1.1
BATE
20
648.5
14/10/2025 11:34:26
00493252046TRLO1.1.1
AQXE
113
647.5
14/10/2025 11:35:24
00493252308TRLO1.1.1
XLON
113
647
14/10/2025 11:39:15
00493253305TRLO1.1.1
XLON
29
648
14/10/2025 11:45:15
00493254889TRLO1.1.1
CHIX
67
648
14/10/2025 11:45:15
00493254888TRLO1.1.1
BATE
14
648
14/10/2025 11:45:15
00493254892TRLO1.1.1
TRQX
33
648
14/10/2025 11:45:15
00493254890TRLO1.1.1
BATE
113
648
14/10/2025 11:45:15
00493254891TRLO1.1.1
XLON
17
647.5
14/10/2025 11:49:29
00493256083TRLO1.1.1
AQXE
113
647.5
14/10/2025 11:49:29
00493256084TRLO1.1.1
XLON
55
647.5
14/10/2025 11:51:34
00493256683TRLO1.1.1
XLON
58
647.5
14/10/2025 11:51:34
00493256684TRLO1.1.1
XLON
1
647.5
14/10/2025 11:52:02
00493256874TRLO1.1.1
AQXE
2
647.5
14/10/2025 11:54:01
00493257444TRLO1.1.1
AQXE
82
646.5
14/10/2025 12:04:00
00493260189TRLO1.1.1
XLON
144
646.5
14/10/2025 12:04:00
00493260190TRLO1.1.1
XLON
13
647
14/10/2025 12:04:59
00493260771TRLO1.1.1
TRQX
2
648
14/10/2025 12:04:59
00493260772TRLO1.1.1
TRQX
2
647.5
14/10/2025 12:05:24
00493260884TRLO1.1.1
AQXE
20
647.5
14/10/2025 12:05:38
00493260935TRLO1.1.1
AQXE
13
646.5
14/10/2025 12:05:38
00493260945TRLO1.1.1
BATE
31
646.5
14/10/2025 12:05:38
00493260947TRLO1.1.1
CHIX
95
646.5
14/10/2025 12:05:38
00493260946TRLO1.1.1
BATE
113
646.5
14/10/2025 12:06:13
00493261233TRLO1.1.1
XLON
9
646.5
14/10/2025 12:08:20
00493261813TRLO1.1.1
XLON
50
646.5
14/10/2025 12:08:20
00493261812TRLO1.1.1
XLON
54
646.5
14/10/2025 12:08:20
00493261811TRLO1.1.1
XLON
6
648
14/10/2025 12:13:13
00493263403TRLO1.1.1
TRQX
226
647.5
14/10/2025 12:15:14
00493263882TRLO1.1.1
XLON
9
648
14/10/2025 12:17:15
00493264403TRLO1.1.1
TRQX
31
647.5
14/10/2025 12:19:34
00493264879TRLO1.1.1
CHIX
108
647.5
14/10/2025 12:19:34
00493264880TRLO1.1.1
BATE
22
647.5
14/10/2025 12:19:34
00493264881TRLO1.1.1
AQXE
113
647.5
14/10/2025 12:19:34
00493264882TRLO1.1.1
XLON
15
648
14/10/2025 12:22:35
00493265739TRLO1.1.1
TRQX
226
648
14/10/2025 12:25:15
00493266372TRLO1.1.1
XLON
31
648
14/10/2025 12:25:16
00493266378TRLO1.1.1
CHIX
108
647.5
14/10/2025 12:25:23
00493266429TRLO1.1.1
BATE
22
648
14/10/2025 12:25:23
00493266428TRLO1.1.1
AQXE
54
648
14/10/2025 12:27:16
00493266928TRLO1.1.1
XLON
59
648
14/10/2025 12:27:16
00493266929TRLO1.1.1
XLON
113
648
14/10/2025 12:29:50
00493267445TRLO1.1.1
XLON
15
648
14/10/2025 12:29:50
00493267446TRLO1.1.1
TRQX
31
648.5
14/10/2025 12:30:14
00493267539TRLO1.1.1
CHIX
108
649
14/10/2025 12:32:29
00493268141TRLO1.1.1
BATE
113
649
14/10/2025 12:32:29
00493268142TRLO1.1.1
XLON
25
649.5
14/10/2025 12:40:38
00493270193TRLO1.1.1
CHIX
113
649
14/10/2025 12:40:38
00493270194TRLO1.1.1
XLON
1
649.5
14/10/2025 12:41:21
00493270414TRLO1.1.1
CHIX
5
649.5
14/10/2025 12:41:25
00493270465TRLO1.1.1
CHIX
108
649
14/10/2025 12:41:39
00493270504TRLO1.1.1
BATE
226
650
14/10/2025 12:45:13
00493271372TRLO1.1.1
XLON
113
650
14/10/2025 12:47:13
00493273482TRLO1.1.1
XLON
113
650
14/10/2025 12:49:46
00493276082TRLO1.1.1
XLON
1
650
14/10/2025 12:50:09
00493276327TRLO1.1.1
CHIX
4
650
14/10/2025 12:50:09
00493276328TRLO1.1.1
CHIX
15
650.5
14/10/2025 12:50:11
00493276341TRLO1.1.1
TRQX
26
650
14/10/2025 12:50:37
00493276559TRLO1.1.1
CHIX
11
650.5
14/10/2025 12:52:29
00493277635TRLO1.1.1
TRQX
4
650.5
14/10/2025 12:52:29
00493277636TRLO1.1.1
TRQX
113
650
14/10/2025 12:53:15
00493277850TRLO1.1.1
XLON
22
649.5
14/10/2025 12:53:52
00493278018TRLO1.1.1
AQXE
108
649.5
14/10/2025 12:53:52
00493278017TRLO1.1.1
BATE
22
649.5
14/10/2025 12:53:52
00493278019TRLO1.1.1
AQXE
22
649.5
14/10/2025 12:53:52
00493278020TRLO1.1.1
AQXE
54
649.5
14/10/2025 12:56:49
00493278993TRLO1.1.1
XLON
59
649.5
14/10/2025 12:56:49
00493278994TRLO1.1.1
XLON
15
649
14/10/2025 12:58:51
00493279598TRLO1.1.1
TRQX
31
648.5
14/10/2025 13:00:09
00493280035TRLO1.1.1
CHIX
54
648.5
14/10/2025 13:00:21
00493280124TRLO1.1.1
XLON
59
648.5
14/10/2025 13:00:21
00493280125TRLO1.1.1
XLON
108
648
14/10/2025 13:04:33
00493281520TRLO1.1.1
XLON
5
648
14/10/2025 13:04:33
00493281521TRLO1.1.1
XLON
50
648
14/10/2025 13:04:39
00493281546TRLO1.1.1
BATE
13
648
14/10/2025 13:04:39
00493281547TRLO1.1.1
BATE
45
648
14/10/2025 13:07:46
00493282583TRLO1.1.1
BATE
113
648
14/10/2025 13:08:39
00493282859TRLO1.1.1
XLON
22
647.5
14/10/2025 13:09:58
00493283348TRLO1.1.1
AQXE
15
647.5
14/10/2025 13:10:19
00493283497TRLO1.1.1
TRQX
31
648.5
14/10/2025 13:12:50
00493284223TRLO1.1.1
CHIX
113
648.5
14/10/2025 13:12:50
00493284224TRLO1.1.1
XLON
108
648.5
14/10/2025 13:14:49
00493284933TRLO1.1.1
BATE
113
648.5
14/10/2025 13:17:03
00493285591TRLO1.1.1
XLON
4
647.5
14/10/2025 13:17:04
00493285596TRLO1.1.1
AQXE
113
648.5
14/10/2025 13:21:16
00493286567TRLO1.1.1
XLON
15
648.5
14/10/2025 13:22:03
00493286741TRLO1.1.1
TRQX
31
648.5
14/10/2025 13:23:58
00493287282TRLO1.1.1
CHIX
113
648.5
14/10/2025 13:25:27
00493287738TRLO1.1.1
XLON
18
648.5
14/10/2025 13:27:27
00493288229TRLO1.1.1
AQXE
108
648.5
14/10/2025 13:27:27
00493288230TRLO1.1.1
BATE
113
648.5
14/10/2025 13:29:37
00493288759TRLO1.1.1
XLON
5
648.5
14/10/2025 13:29:43
00493288778TRLO1.1.1
AQXE
17
648.5
14/10/2025 13:29:43
00493288777TRLO1.1.1
AQXE
15
648
14/10/2025 13:32:24
00493289715TRLO1.1.1
TRQX
113
647.5
14/10/2025 13:32:36
00493289766TRLO1.1.1
XLON
31
648
14/10/2025 13:33:49
00493290124TRLO1.1.1
CHIX
55
647.5
14/10/2025 13:35:06
00493290475TRLO1.1.1
XLON
58
647.5
14/10/2025 13:35:06
00493290476TRLO1.1.1
XLON
34
648
14/10/2025 13:35:59
00493290713TRLO1.1.1
BATE
74
648
14/10/2025 13:35:59
00493290714TRLO1.1.1
BATE
22
648
14/10/2025 13:36:08
00493290744TRLO1.1.1
AQXE
113
647.5
14/10/2025 13:37:46
00493291133TRLO1.1.1
XLON
15
648
14/10/2025 13:39:50
00493291989TRLO1.1.1
TRQX
31
647.5
14/10/2025 13:41:31
00493292481TRLO1.1.1
CHIX
108
647.5
14/10/2025 13:43:51
00493293255TRLO1.1.1
BATE
113
647
14/10/2025 13:43:52
00493293268TRLO1.1.1
XLON
113
647
14/10/2025 13:46:08
00493294148TRLO1.1.1
XLON
15
647.5
14/10/2025 13:47:15
00493294424TRLO1.1.1
TRQX
27
647.5
14/10/2025 13:49:00
00493294936TRLO1.1.1
CHIX
2
647.5
14/10/2025 13:49:00
00493294937TRLO1.1.1
CHIX
2
647.5
14/10/2025 13:49:00
00493294938TRLO1.1.1
CHIX
226
647.5
14/10/2025 13:49:13
00493295084TRLO1.1.1
XLON
22
647.5
14/10/2025 13:49:14
00493295089TRLO1.1.1
AQXE
113
647.5
14/10/2025 13:51:14
00493295775TRLO1.1.1
XLON
2
647.5
14/10/2025 13:51:45
00493295956TRLO1.1.1
AQXE
20
647.5
14/10/2025 13:51:45
00493295957TRLO1.1.1
AQXE
108
647.5
14/10/2025 13:54:21
00493296813TRLO1.1.1
BATE
113
647.5
14/10/2025 13:54:21
00493296814TRLO1.1.1
XLON
15
647.5
14/10/2025 13:55:58
00493297257TRLO1.1.1
TRQX
85
647.5
14/10/2025 13:56:32
00493297544TRLO1.1.1
XLON
28
647.5
14/10/2025 13:56:37
00493297561TRLO1.1.1
XLON
27
648
14/10/2025 13:59:25
00493298623TRLO1.1.1
CHIX
46
648
14/10/2025 14:07:06
00493301490TRLO1.1.1
BATE
62
648
14/10/2025 14:07:06
00493301491TRLO1.1.1
BATE
4
648
14/10/2025 14:07:06
00493301492TRLO1.1.1
CHIX
15
648
14/10/2025 14:07:06
00493301493TRLO1.1.1
TRQX
15
648
14/10/2025 14:10:32
00493302766TRLO1.1.1
TRQX
31
648
14/10/2025 14:10:32
00493302765TRLO1.1.1
CHIX
108
648
14/10/2025 14:10:32
00493302764TRLO1.1.1
BATE
22
648
14/10/2025 14:10:39
00493302820TRLO1.1.1
AQXE
22
648
14/10/2025 14:10:39
00493302821TRLO1.1.1
AQXE
31
647.5
14/10/2025 14:12:42
00493303611TRLO1.1.1
CHIX
138
647.5
14/10/2025 14:12:42
00493303612TRLO1.1.1
XLON
201
647.5
14/10/2025 14:12:42
00493303613TRLO1.1.1
XLON
226
647.5
14/10/2025 14:12:42
00493303614TRLO1.1.1
XLON
113
647.5
14/10/2025 14:12:42
00493303615TRLO1.1.1
XLON
108
649
14/10/2025 14:15:30
00493304741TRLO1.1.1
BATE
|
31
648
14/10/2025 14:20:48
00493306920TRLO1.1.1
CHIX
113
648
14/10/2025 14:20:48
00493306921TRLO1.1.1
XLON
113
648
14/10/2025 14:20:48
00493306922TRLO1.1.1
XLON
31
649.5
14/10/2025 14:27:15
00493309780TRLO1.1.1
CHIX
108
650
14/10/2025 14:29:26
00493310667TRLO1.1.1
BATE
226
650
14/10/2025 14:29:27
00493310671TRLO1.1.1
XLON
15
649.5
14/10/2025 14:30:45
00493314108TRLO1.1.1
TRQX
15
649.5
14/10/2025 14:30:45
00493314109TRLO1.1.1
TRQX
15
649.5
14/10/2025 14:30:45
00493314110TRLO1.1.1
TRQX
22
649
14/10/2025 14:30:45
00493314111TRLO1.1.1
AQXE
22
649
14/10/2025 14:30:45
00493314112TRLO1.1.1
AQXE
22
649
14/10/2025 14:30:45
00493314113TRLO1.1.1
AQXE
128
649
14/10/2025 14:30:45
00493314114TRLO1.1.1
XLON
98
649
14/10/2025 14:30:45
00493314115TRLO1.1.1
XLON
113
649
14/10/2025 14:30:45
00493314117TRLO1.1.1
XLON
13
648.5
14/10/2025 14:30:51
00493314239TRLO1.1.1
BATE
95
648.5
14/10/2025 14:30:51
00493314240TRLO1.1.1
BATE
10
649
14/10/2025 14:31:49
00493315558TRLO1.1.1
CHIX
21
649
14/10/2025 14:31:49
00493315559TRLO1.1.1
CHIX
113
649.5
14/10/2025 14:32:44
00493316814TRLO1.1.1
XLON
29
649.5
14/10/2025 14:32:44
00493316816TRLO1.1.1
XLON
84
649.5
14/10/2025 14:32:44
00493316815TRLO1.1.1
XLON
3
648.5
14/10/2025 14:33:39
00493317943TRLO1.1.1
BATE
10
649.5
14/10/2025 14:34:18
00493318716TRLO1.1.1
CHIX
21
649.5
14/10/2025 14:34:18
00493318717TRLO1.1.1
CHIX
105
648.5
14/10/2025 14:34:18
00493318718TRLO1.1.1
BATE
113
648.5
14/10/2025 14:34:18
00493318719TRLO1.1.1
XLON
4
648.5
14/10/2025 14:34:18
00493318720TRLO1.1.1
AQXE
2
648.5
14/10/2025 14:34:52
00493319280TRLO1.1.1
TRQX
18
648.5
14/10/2025 14:34:52
00493319279TRLO1.1.1
AQXE
2
648.5
14/10/2025 14:35:10
00493319597TRLO1.1.1
TRQX
15
649
14/10/2025 14:36:33
00493321428TRLO1.1.1
CHIX
16
649
14/10/2025 14:36:33
00493321429TRLO1.1.1
CHIX
113
649.5
14/10/2025 14:39:04
00493324544TRLO1.1.1
XLON
22
649
14/10/2025 14:39:04
00493324545TRLO1.1.1
AQXE
26
649
14/10/2025 14:39:04
00493324549TRLO1.1.1
TRQX
31
649
14/10/2025 14:39:04
00493324546TRLO1.1.1
CHIX
108
649
14/10/2025 14:39:04
00493324547TRLO1.1.1
BATE
108
649
14/10/2025 14:39:04
00493324548TRLO1.1.1
BATE
452
649.5
14/10/2025 14:39:04
00493324550TRLO1.1.1
XLON
226
649.5
14/10/2025 14:40:33
00493326102TRLO1.1.1
XLON
108
650
14/10/2025 14:41:16
00493326813TRLO1.1.1
BATE
31
650
14/10/2025 14:42:56
00493328292TRLO1.1.1
CHIX
226
650
14/10/2025 14:42:56
00493328293TRLO1.1.1
XLON
113
649.5
14/10/2025 14:42:56
00493328294TRLO1.1.1
XLON
113
649.5
14/10/2025 14:42:56
00493328295TRLO1.1.1
XLON
15
650
14/10/2025 14:42:56
00493328296TRLO1.1.1
TRQX
15
650
14/10/2025 14:42:56
00493328297TRLO1.1.1
TRQX
15
650
14/10/2025 14:42:56
00493328298TRLO1.1.1
TRQX
12
650
14/10/2025 14:43:18
00493328638TRLO1.1.1
BATE
1
650
14/10/2025 14:43:18
00493328639TRLO1.1.1
BATE
95
650
14/10/2025 14:43:20
00493328689TRLO1.1.1
BATE
26
650.5
14/10/2025 14:45:57
00493333983TRLO1.1.1
BATE
22
650.5
14/10/2025 14:46:47
00493335008TRLO1.1.1
AQXE
44
650.5
14/10/2025 14:46:47
00493335009TRLO1.1.1
AQXE
22
650.5
14/10/2025 14:46:47
00493335011TRLO1.1.1
AQXE
82
650.5
14/10/2025 14:46:47
00493335010TRLO1.1.1
BATE
113
650.5
14/10/2025 14:46:47
00493335013TRLO1.1.1
XLON
226
650.5
14/10/2025 14:46:47
00493335012TRLO1.1.1
XLON
1
650.5
14/10/2025 14:46:47
00493335015TRLO1.1.1
TRQX
113
650.5
14/10/2025 14:46:47
00493335014TRLO1.1.1
XLON
14
650.5
14/10/2025 14:46:56
00493335137TRLO1.1.1
TRQX
31
650.5
14/10/2025 14:50:01
00493338553TRLO1.1.1
CHIX
31
650.5
14/10/2025 14:50:01
00493338554TRLO1.1.1
CHIX
31
650.5
14/10/2025 14:50:01
00493338556TRLO1.1.1
CHIX
108
650.5
14/10/2025 14:50:01
00493338555TRLO1.1.1
BATE
22
650.5
14/10/2025 14:50:01
00493338557TRLO1.1.1
AQXE
113
650.5
14/10/2025 14:50:01
00493338558TRLO1.1.1
XLON
113
650.5
14/10/2025 14:50:01
00493338559TRLO1.1.1
XLON
113
650.5
14/10/2025 14:50:01
00493338560TRLO1.1.1
XLON
15
650.5
14/10/2025 14:50:01
00493338561TRLO1.1.1
TRQX
108
650
14/10/2025 14:51:12
00493342297TRLO1.1.1
BATE
226
650
14/10/2025 14:51:12
00493342298TRLO1.1.1
XLON
15
650
14/10/2025 14:51:12
00493342300TRLO1.1.1
TRQX
113
650
14/10/2025 14:51:12
00493342299TRLO1.1.1
XLON
22
650
14/10/2025 14:51:22
00493342744TRLO1.1.1
AQXE
108
651.5
14/10/2025 14:53:13
00493346905TRLO1.1.1
BATE
113
652
14/10/2025 14:55:13
00493350273TRLO1.1.1
XLON
31
652
14/10/2025 14:56:21
00493351532TRLO1.1.1
CHIX
31
652
14/10/2025 14:56:21
00493351533TRLO1.1.1
CHIX
22
651.5
14/10/2025 14:56:21
00493351535TRLO1.1.1
AQXE
108
651.5
14/10/2025 14:56:21
00493351534TRLO1.1.1
BATE
226
651.5
14/10/2025 14:56:21
00493351536TRLO1.1.1
XLON
22
651.5
14/10/2025 14:56:21
00493351537TRLO1.1.1
AQXE
113
651.5
14/10/2025 14:56:21
00493351538TRLO1.1.1
XLON
113
651.5
14/10/2025 14:56:21
00493351539TRLO1.1.1
XLON
22
651.5
14/10/2025 14:58:23
00493353869TRLO1.1.1
AQXE
39
651.5
14/10/2025 14:58:33
00493353945TRLO1.1.1
XLON
85
651.5
14/10/2025 14:58:33
00493353946TRLO1.1.1
XLON
102
651.5
14/10/2025 14:58:33
00493353947TRLO1.1.1
XLON
108
651.5
14/10/2025 14:58:35
00493353988TRLO1.1.1
BATE
31
651
14/10/2025 15:00:12
00493355636TRLO1.1.1
CHIX
31
651
14/10/2025 15:00:12
00493355637TRLO1.1.1
CHIX
113
651
14/10/2025 15:00:12
00493355638TRLO1.1.1
XLON
15
651
14/10/2025 15:00:12
00493355639TRLO1.1.1
TRQX
15
651
14/10/2025 15:00:12
00493355640TRLO1.1.1
TRQX
15
651
14/10/2025 15:00:12
00493355641TRLO1.1.1
TRQX
15
651
14/10/2025 15:00:12
00493355642TRLO1.1.1
TRQX
17
651
14/10/2025 15:01:25
00493357130TRLO1.1.1
BATE
85
651
14/10/2025 15:01:25
00493357129TRLO1.1.1
BATE
6
651
14/10/2025 15:01:25
00493357131TRLO1.1.1
BATE
22
651
14/10/2025 15:01:27
00493357161TRLO1.1.1
AQXE
12
651
14/10/2025 15:01:55
00493357544TRLO1.1.1
XLON
39
651
14/10/2025 15:01:55
00493357543TRLO1.1.1
XLON
80
651
14/10/2025 15:01:55
00493357542TRLO1.1.1
XLON
95
651
14/10/2025 15:01:55
00493357545TRLO1.1.1
XLON
31
651
14/10/2025 15:02:56
00493358687TRLO1.1.1
CHIX
15
651
14/10/2025 15:03:43
00493359436TRLO1.1.1
TRQX
8
651
14/10/2025 15:03:47
00493359468TRLO1.1.1
XLON
20
651
14/10/2025 15:03:47
00493359469TRLO1.1.1
XLON
85
651
14/10/2025 15:03:47
00493359467TRLO1.1.1
XLON
22
650
14/10/2025 15:06:00
00493361589TRLO1.1.1
AQXE
108
650
14/10/2025 15:06:00
00493361590TRLO1.1.1
BATE
113
650
14/10/2025 15:06:00
00493361591TRLO1.1.1
XLON
31
650
14/10/2025 15:06:33
00493362105TRLO1.1.1
CHIX
113
649.5
14/10/2025 15:07:14
00493362726TRLO1.1.1
XLON
226
649.5
14/10/2025 15:07:14
00493362725TRLO1.1.1
XLON
15
650
14/10/2025 15:07:44
00493363119TRLO1.1.1
TRQX
10
649.5
14/10/2025 15:09:10
00493364491TRLO1.1.1
XLON
39
649.5
14/10/2025 15:09:10
00493364492TRLO1.1.1
XLON
64
649.5
14/10/2025 15:09:10
00493364493TRLO1.1.1
XLON
51
649.5
14/10/2025 15:11:22
00493366372TRLO1.1.1
XLON
62
649.5
14/10/2025 15:11:22
00493366371TRLO1.1.1
XLON
22
649.5
14/10/2025 15:11:31
00493366484TRLO1.1.1
AQXE
6
649.5
14/10/2025 15:11:31
00493366492TRLO1.1.1
CHIX
24
649.5
14/10/2025 15:11:31
00493366493TRLO1.1.1
CHIX
1
649.5
14/10/2025 15:11:31
00493366494TRLO1.1.1
CHIX
108
649.5
14/10/2025 15:11:38
00493366577TRLO1.1.1
BATE
108
650
14/10/2025 15:14:50
00493369614TRLO1.1.1
BATE
15
651
14/10/2025 15:14:58
00493369705TRLO1.1.1
XLON
31
651.5
14/10/2025 15:15:45
00493370367TRLO1.1.1
CHIX
211
651.5
14/10/2025 15:15:45
00493370368TRLO1.1.1
XLON
113
651.5
14/10/2025 15:15:45
00493370369TRLO1.1.1
XLON
113
651.5
14/10/2025 15:17:44
00493372365TRLO1.1.1
XLON
108
651.5
14/10/2025 15:18:17
00493372821TRLO1.1.1
BATE
15
652.5
14/10/2025 15:20:26
00493374598TRLO1.1.1
TRQX
30
652.5
14/10/2025 15:20:26
00493374600TRLO1.1.1
TRQX
113
652.5
14/10/2025 15:20:29
00493374680TRLO1.1.1
XLON
18
652
14/10/2025 15:20:51
00493374999TRLO1.1.1
CHIX
13
652
14/10/2025 15:20:51
00493375001TRLO1.1.1
CHIX
113
652.5
14/10/2025 15:22:04
00493378299TRLO1.1.1
XLON
9
652
14/10/2025 15:23:02
00493382673TRLO1.1.1
CHIX
22
652
14/10/2025 15:23:02
00493382674TRLO1.1.1
AQXE
22
652
14/10/2025 15:23:02
00493382675TRLO1.1.1
AQXE
22
652
14/10/2025 15:23:02
00493382676TRLO1.1.1
CHIX
22
652
14/10/2025 15:23:02
00493382677TRLO1.1.1
AQXE
108
652
14/10/2025 15:23:02
00493382678TRLO1.1.1
BATE
113
652
14/10/2025 15:23:02
00493382679TRLO1.1.1
XLON
113
652
14/10/2025 15:23:02
00493382680TRLO1.1.1
XLON
15
652.5
14/10/2025 15:23:53
00493384759TRLO1.1.1
TRQX
8
653.5
14/10/2025 15:28:12
00493390308TRLO1.1.1
AQXE
3
653.5
14/10/2025 15:28:12
00493390309TRLO1.1.1
AQXE
31
653
14/10/2025 15:28:40
00493390667TRLO1.1.1
CHIX
108
653
14/10/2025 15:28:40
00493390666TRLO1.1.1
BATE
11
653.5
14/10/2025 15:28:40
00493390665TRLO1.1.1
AQXE
113
653
14/10/2025 15:28:40
00493390670TRLO1.1.1
XLON
226
653
14/10/2025 15:28:40
00493390668TRLO1.1.1
XLON
226
653
14/10/2025 15:28:40
00493390669TRLO1.1.1
XLON
15
652.5
14/10/2025 15:30:09
00493392098TRLO1.1.1
TRQX
54
652
14/10/2025 15:30:53
00493392620TRLO1.1.1
XLON
59
652.5
14/10/2025 15:30:53
00493392621TRLO1.1.1
XLON
108
652
14/10/2025 15:31:10
00493392869TRLO1.1.1
BATE
11
652
14/10/2025 15:31:12
00493392903TRLO1.1.1
CHIX
9
652.5
14/10/2025 15:31:20
00493392993TRLO1.1.1
AQXE
13
653
14/10/2025 15:31:20
00493392994TRLO1.1.1
AQXE
19
652
14/10/2025 15:31:30
00493393106TRLO1.1.1
CHIX
1
652
14/10/2025 15:31:30
00493393107TRLO1.1.1
CHIX
15
652
14/10/2025 15:32:27
00493393745TRLO1.1.1
TRQX
38
652
14/10/2025 15:32:39
00493393829TRLO1.1.1
XLON
75
652
14/10/2025 15:32:39
00493393828TRLO1.1.1
XLON
113
651.5
14/10/2025 15:34:48
00493394965TRLO1.1.1
XLON
11
652
14/10/2025 15:36:24
00493396145TRLO1.1.1
CHIX
13
652
14/10/2025 15:36:24
00493396146TRLO1.1.1
CHIX
1
652
14/10/2025 15:36:24
00493396147TRLO1.1.1
CHIX
6
652
14/10/2025 15:36:24
00493396148TRLO1.1.1
CHIX
18
652.5
14/10/2025 15:36:39
00493396227TRLO1.1.1
AQXE
4
653
14/10/2025 15:36:39
00493396228TRLO1.1.1
AQXE
108
652
14/10/2025 15:36:57
00493396473TRLO1.1.1
BATE
113
652
14/10/2025 15:37:04
00493396605TRLO1.1.1
XLON
15
652
14/10/2025 15:37:41
00493396992TRLO1.1.1
TRQX
75
652
14/10/2025 15:39:00
00493397744TRLO1.1.1
XLON
38
652
14/10/2025 15:39:00
00493397745TRLO1.1.1
XLON
113
652
14/10/2025 15:40:54
00493398896TRLO1.1.1
XLON
12
652
14/10/2025 15:41:40
00493399425TRLO1.1.1
CHIX
19
652
14/10/2025 15:41:40
00493399426TRLO1.1.1
CHIX
113
652
14/10/2025 15:43:31
00493400805TRLO1.1.1
XLON
20
652
14/10/2025 15:45:24
00493402484TRLO1.1.1
XLON
113
652.5
14/10/2025 15:47:49
00493404047TRLO1.1.1
XLON
15
652.5
14/10/2025 15:47:50
00493404052TRLO1.1.1
TRQX
93
652
14/10/2025 15:49:34
00493405150TRLO1.1.1
XLON
108
652
14/10/2025 15:49:34
00493405147TRLO1.1.1
BATE
108
652
14/10/2025 15:49:34
00493405149TRLO1.1.1
BATE
113
652
14/10/2025 15:49:34
00493405151TRLO1.1.1
XLON
12
652.5
14/10/2025 15:49:44
00493405276TRLO1.1.1
TRQX
1
652.5
14/10/2025 15:49:44
00493405278TRLO1.1.1
TRQX
2
652.5
14/10/2025 15:49:44
00493405277TRLO1.1.1
TRQX
31
652
14/10/2025 15:49:44
00493405279TRLO1.1.1
CHIX
22
652
14/10/2025 15:50:01
00493405505TRLO1.1.1
AQXE
22
652
14/10/2025 15:50:01
00493405506TRLO1.1.1
AQXE
71
651.5
14/10/2025 15:50:52
00493405947TRLO1.1.1
XLON
5
651.5
14/10/2025 15:51:21
00493406247TRLO1.1.1
XLON
2
652
14/10/2025 15:52:04
00493406596TRLO1.1.1
CHIX
11
652
14/10/2025 15:52:04
00493406597TRLO1.1.1
CHIX
15
652
14/10/2025 15:52:04
00493406598TRLO1.1.1
CHIX
3
652
14/10/2025 15:52:04
00493406599TRLO1.1.1
CHIX
16
651.5
14/10/2025 15:52:04
00493406600TRLO1.1.1
XLON
6
651.5
14/10/2025 15:52:04
00493406601TRLO1.1.1
XLON
15
651.5
14/10/2025 15:52:19
00493406762TRLO1.1.1
XLON
113
651.5
14/10/2025 15:52:19
00493406763TRLO1.1.1
XLON
77
652
14/10/2025 15:52:40
00493407042TRLO1.1.1
BATE
11
652.5
14/10/2025 15:52:40
00493407043TRLO1.1.1
BATE
20
652.5
14/10/2025 15:52:40
00493407044TRLO1.1.1
BATE
22
652
14/10/2025 15:52:49
00493407172TRLO1.1.1
AQXE
5
652
14/10/2025 15:52:53
00493407246TRLO1.1.1
TRQX
10
652
14/10/2025 15:53:38
00493407652TRLO1.1.1
TRQX
113
651.5
14/10/2025 15:54:25
00493408153TRLO1.1.1
XLON
113
651
14/10/2025 15:57:17
00493409805TRLO1.1.1
XLON
108
651
14/10/2025 15:58:03
00493410237TRLO1.1.1
BATE
15
650.5
14/10/2025 15:59:07
00493410938TRLO1.1.1
TRQX
113
650.5
14/10/2025 15:59:07
00493410936TRLO1.1.1
XLON
113
650.5
14/10/2025 15:59:07
00493410937TRLO1.1.1
XLON
31
650.5
14/10/2025 15:59:07
00493410939TRLO1.1.1
CHIX
22
650.5
14/10/2025 15:59:07
00493410940TRLO1.1.1
AQXE
32
652
14/10/2025 16:01:38
00493413109TRLO1.1.1
BATE
76
652
14/10/2025 16:01:38
00493413110TRLO1.1.1
BATE
113
652
14/10/2025 16:01:47
00493413356TRLO1.1.1
XLON
113
651.5
14/10/2025 16:02:27
00493413791TRLO1.1.1
XLON
113
651.5
14/10/2025 16:02:27
00493413792TRLO1.1.1
XLON
113
651.5
14/10/2025 16:02:27
00493413793TRLO1.1.1
XLON
14
652
14/10/2025 16:03:40
00493414638TRLO1.1.1
BATE
94
652
14/10/2025 16:03:40
00493414639TRLO1.1.1
BATE
62
652
14/10/2025 16:05:29
00493415879TRLO1.1.1
CHIX
113
652
14/10/2025 16:05:29
00493415882TRLO1.1.1
XLON
2
652
14/10/2025 16:05:33
00493415950TRLO1.1.1
TRQX
15
652
14/10/2025 16:05:33
00493415951TRLO1.1.1
TRQX
108
652
14/10/2025 16:05:56
00493416178TRLO1.1.1
BATE
13
652
14/10/2025 16:05:56
00493416181TRLO1.1.1
TRQX
22
652
14/10/2025 16:05:56
00493416180TRLO1.1.1
AQXE
44
652
14/10/2025 16:05:56
00493416179TRLO1.1.1
AQXE
15
652
14/10/2025 16:05:56
00493416182TRLO1.1.1
TRQX
226
652
14/10/2025 16:06:41
00493416629TRLO1.1.1
XLON
31
652
14/10/2025 16:07:16
00493417044TRLO1.1.1
CHIX
2
652
14/10/2025 16:08:02
00493417522TRLO1.1.1
BATE
106
652
14/10/2025 16:08:02
00493417523TRLO1.1.1
BATE
15
652
14/10/2025 16:08:04
00493417537TRLO1.1.1
TRQX
113
652
14/10/2025 16:08:13
00493417669TRLO1.1.1
XLON
22
652
14/10/2025 16:08:30
00493417909TRLO1.1.1
AQXE
113
652
14/10/2025 16:08:58
00493418181TRLO1.1.1
XLON
113
651.5
14/10/2025 16:09:13
00493418345TRLO1.1.1
XLON
339
651.5
14/10/2025 16:09:13
00493418344TRLO1.1.1
XLON
31
652
14/10/2025 16:09:13
00493418343TRLO1.1.1
CHIX
31
651.5
14/10/2025 16:09:41
00493418669TRLO1.1.1
CHIX
15
651.5
14/10/2025 16:10:12
00493418963TRLO1.1.1
|
TRQX
18
651.5
14/10/2025 16:10:16
00493418996TRLO1.1.1
BATE
90
652
14/10/2025 16:10:16
00493418997TRLO1.1.1
BATE
2
651.5
14/10/2025 16:11:07
00493419535TRLO1.1.1
AQXE
20
651.5
14/10/2025 16:11:07
00493419536TRLO1.1.1
AQXE
62
651.5
14/10/2025 16:11:25
00493419733TRLO1.1.1
XLON
6
651.5
14/10/2025 16:11:26
00493419735TRLO1.1.1
XLON
158
651.5
14/10/2025 16:11:31
00493419794TRLO1.1.1
XLON
31
651.5
14/10/2025 16:11:46
00493419917TRLO1.1.1
CHIX
113
651
14/10/2025 16:12:03
00493420174TRLO1.1.1
XLON
113
651
14/10/2025 16:12:03
00493420175TRLO1.1.1
XLON
15
651
14/10/2025 16:12:15
00493420312TRLO1.1.1
TRQX
30
651
14/10/2025 16:12:27
00493420437TRLO1.1.1
BATE
78
651
14/10/2025 16:12:27
00493420438TRLO1.1.1
BATE
22
651
14/10/2025 16:13:16
00493420960TRLO1.1.1
AQXE
54
651
14/10/2025 16:14:12
00493421606TRLO1.1.1
XLON
89
651
14/10/2025 16:14:12
00493421605TRLO1.1.1
XLON
18
651
14/10/2025 16:14:12
00493421608TRLO1.1.1
XLON
65
651
14/10/2025 16:14:12
00493421607TRLO1.1.1
XLON
31
651
14/10/2025 16:14:13
00493421615TRLO1.1.1
CHIX
11
651
14/10/2025 16:14:35
00493421929TRLO1.1.1
TRQX
4
651
14/10/2025 16:14:35
00493421930TRLO1.1.1
TRQX
108
651
14/10/2025 16:14:50
00493422048TRLO1.1.1
BATE
635
651.5
14/10/2025 16:16:22
00493423206TRLO1.1.1
XLON
66
651
14/10/2025 16:16:34
00493423352TRLO1.1.1
AQXE
2
651.5
14/10/2025 16:16:38
00493423377TRLO1.1.1
TRQX
46
651.5
14/10/2025 16:16:38
00493423378TRLO1.1.1
TRQX
99
651.5
14/10/2025 16:16:40
00493423404TRLO1.1.1
CHIX
2
651.5
14/10/2025 16:17:15
00493423817TRLO1.1.1
BATE
572
651.5
14/10/2025 16:18:57
00493425040TRLO1.1.1
XLON
34
651.5
14/10/2025 16:19:05
00493425133TRLO1.1.1
CHIX
106
651.5
14/10/2025 16:19:05
00493425132TRLO1.1.1
BATE
18
651.5
14/10/2025 16:19:05
00493425134TRLO1.1.1
TRQX
85
651
14/10/2025 16:20:22
00493426241TRLO1.1.1
XLON
321
651
14/10/2025 16:20:22
00493426240TRLO1.1.1
BATE
59
651
14/10/2025 16:20:57
00493426631TRLO1.1.1
AQXE
316
651
14/10/2025 16:21:57
00493427314TRLO1.1.1
XLON
24
651.5
14/10/2025 16:24:03
00493428776TRLO1.1.1
BATE
145
651.5
14/10/2025 16:24:03
00493428775TRLO1.1.1
BATE
70
651.5
14/10/2025 16:24:03
00493428777TRLO1.1.1
BATE
34
651
14/10/2025 16:24:11
00493428863TRLO1.1.1
CHIX
4
651
14/10/2025 16:24:11
00493428865TRLO1.1.1
AQXE
15
651
14/10/2025 16:24:11
00493428864TRLO1.1.1
TRQX
34
651.5
14/10/2025 16:27:41
00493431442TRLO1.1.1
TRQX
7
651.5
14/10/2025 16:27:46
00493431500TRLO1.1.1
CHIX
59
651.5
14/10/2025 16:27:46
00493431501TRLO1.1.1
CHIX
97
651.5
14/10/2025 16:28:56
00493432238TRLO1.1.1
XLON
34
651.5
14/10/2025 16:28:56
00493432240TRLO1.1.1
XLON
41
651.5
14/10/2025 16:28:56
00493432239TRLO1.1.1
XLON
85
651.5
14/10/2025 16:28:56
00493432241TRLO1.1.1
XLON
248
651.5
14/10/2025 16:28:56
00493432242TRLO1.1.1
XLON
113
651
14/10/2025 16:29:00
00493432265TRLO1.1.1
XLON
87
651
14/10/2025 16:29:00
00493432266TRLO1.1.1
XLON
113
651
14/10/2025 16:29:00
00493432267TRLO1.1.1
XLON
66
651
14/10/2025 16:29:00
00493432268TRLO1.1.1
XLON
46
651
14/10/2025 16:29:02
00493432285TRLO1.1.1
AQXE
15
651
14/10/2025 16:29:02
00493432301TRLO1.1.1
BATE
71
651.5
14/10/2025 16:29:02
00493432302TRLO1.1.1
BATE