WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99
Frankfurt
14.10.25 | 08:05
7,500 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,4007,70008:17
PR Newswire
15.10.2025 08:06 Uhr
35 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 15

Bodycotewww.bodycote.com

15 October 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

14 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

37,020

Highest price paid per share (pence per share):

658.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

646.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

649.89p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,446,235 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,864,169 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,009,937 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

113

658

14/10/2025 08:04:57

00493193306TRLO1.1.1

XLON

27

655.5

14/10/2025 08:09:53

00493194706TRLO1.1.1

XLON

86

656.5

14/10/2025 08:09:53

00493194707TRLO1.1.1

XLON

9

655.5

14/10/2025 08:10:01

00493194762TRLO1.1.1

AQXE

13

655.5

14/10/2025 08:10:03

00493194797TRLO1.1.1

CHIX

11

655.5

14/10/2025 08:10:11

00493194831TRLO1.1.1

TRQX

9

655.5

14/10/2025 08:10:13

00493194840TRLO1.1.1

CHIX

6

655.5

14/10/2025 08:10:13

00493194841TRLO1.1.1

AQXE

77

654

14/10/2025 08:10:29

00493194896TRLO1.1.1

BATE

113

654.5

14/10/2025 08:14:52

00493195903TRLO1.1.1

XLON

113

655.5

14/10/2025 08:19:47

00493197961TRLO1.1.1

XLON

15

655.5

14/10/2025 08:19:47

00493197962TRLO1.1.1

AQXE

22

655.5

14/10/2025 08:20:02

00493198052TRLO1.1.1

CHIX

113

654

14/10/2025 08:27:09

00493200217TRLO1.1.1

XLON

11

655.5

14/10/2025 08:32:34

00493202084TRLO1.1.1

AQXE

5

655.5

14/10/2025 08:32:34

00493202085TRLO1.1.1

AQXE

113

654

14/10/2025 08:33:15

00493202269TRLO1.1.1

XLON

11

654

14/10/2025 08:33:37

00493202388TRLO1.1.1

TRQX

79

653

14/10/2025 08:33:57

00493202534TRLO1.1.1

BATE

23

653

14/10/2025 08:34:12

00493202599TRLO1.1.1

CHIX

113

653

14/10/2025 08:36:26

00493203170TRLO1.1.1

XLON

4

650.5

14/10/2025 08:40:13

00493205003TRLO1.1.1

XLON

39

650.5

14/10/2025 08:40:13

00493205002TRLO1.1.1

XLON

64

651

14/10/2025 08:40:13

00493205004TRLO1.1.1

XLON

6

651

14/10/2025 08:40:13

00493205005TRLO1.1.1

XLON

113

647.5

14/10/2025 08:46:49

00493207347TRLO1.1.1

XLON

113

647.5

14/10/2025 08:49:55

00493208370TRLO1.1.1

XLON

11

648

14/10/2025 08:50:18

00493208470TRLO1.1.1

TRQX

16

648

14/10/2025 08:50:41

00493208593TRLO1.1.1

AQXE

81

648

14/10/2025 08:51:05

00493208696TRLO1.1.1

BATE

23

648

14/10/2025 08:51:26

00493208791TRLO1.1.1

CHIX

113

648

14/10/2025 08:54:03

00493209502TRLO1.1.1

XLON

11

648

14/10/2025 08:58:55

00493210535TRLO1.1.1

TRQX

113

647.5

14/10/2025 08:58:58

00493210541TRLO1.1.1

XLON

81

647.5

14/10/2025 09:01:03

00493211159TRLO1.1.1

BATE

113

647.5

14/10/2025 09:02:01

00493211475TRLO1.1.1

XLON

23

647

14/10/2025 09:02:15

00493211545TRLO1.1.1

CHIX

16

647

14/10/2025 09:02:15

00493211546TRLO1.1.1

AQXE

39

647

14/10/2025 09:05:03

00493212412TRLO1.1.1

XLON

40

647.5

14/10/2025 09:05:03

00493212413TRLO1.1.1

XLON

34

647.5

14/10/2025 09:05:03

00493212414TRLO1.1.1

XLON

24

647

14/10/2025 09:09:17

00493213645TRLO1.1.1

XLON

89

647

14/10/2025 09:09:17

00493213644TRLO1.1.1

XLON

113

647.5

14/10/2025 09:12:40

00493214427TRLO1.1.1

XLON

39

647

14/10/2025 09:16:47

00493215399TRLO1.1.1

XLON

74

647

14/10/2025 09:18:25

00493215780TRLO1.1.1

XLON

39

646.5

14/10/2025 09:19:54

00493216138TRLO1.1.1

XLON

74

646.5

14/10/2025 09:19:54

00493216139TRLO1.1.1

XLON

24

646.5

14/10/2025 09:20:40

00493216331TRLO1.1.1

CHIX

113

650.5

14/10/2025 09:29:03

00493218146TRLO1.1.1

XLON

25

650

14/10/2025 09:35:15

00493219887TRLO1.1.1

CHIX

86

650.5

14/10/2025 09:35:15

00493219886TRLO1.1.1

BATE

226

650

14/10/2025 09:35:15

00493219888TRLO1.1.1

XLON

113

650

14/10/2025 09:37:29

00493220390TRLO1.1.1

XLON

86

650.5

14/10/2025 09:37:38

00493220421TRLO1.1.1

BATE

25

650.5

14/10/2025 09:37:38

00493220422TRLO1.1.1

CHIX

113

650

14/10/2025 09:38:36

00493220609TRLO1.1.1

XLON

113

650

14/10/2025 09:40:34

00493221090TRLO1.1.1

XLON

2

650.5

14/10/2025 09:42:39

00493221540TRLO1.1.1

CHIX

23

650.5

14/10/2025 09:42:39

00493221541TRLO1.1.1

CHIX

86

650.5

14/10/2025 09:42:55

00493221610TRLO1.1.1

BATE

226

650

14/10/2025 09:45:13

00493222026TRLO1.1.1

XLON

17

649.5

14/10/2025 09:45:21

00493222088TRLO1.1.1

AQXE

5

649.5

14/10/2025 09:45:21

00493222089TRLO1.1.1

AQXE

113

650.5

14/10/2025 09:47:59

00493222662TRLO1.1.1

XLON

86

650.5

14/10/2025 09:48:08

00493222684TRLO1.1.1

BATE

2

650.5

14/10/2025 09:48:15

00493222700TRLO1.1.1

CHIX

23

650.5

14/10/2025 09:49:03

00493222894TRLO1.1.1

CHIX

113

650.5

14/10/2025 09:50:28

00493223206TRLO1.1.1

XLON

113

650.5

14/10/2025 09:52:41

00493223552TRLO1.1.1

XLON

1

650.5

14/10/2025 09:53:02

00493223597TRLO1.1.1

CHIX

24

650.5

14/10/2025 09:53:02

00493223598TRLO1.1.1

CHIX

29

650

14/10/2025 09:53:02

00493223599TRLO1.1.1

AQXE

17

650

14/10/2025 09:53:02

00493223600TRLO1.1.1

AQXE

17

650

14/10/2025 09:53:02

00493223601TRLO1.1.1

AQXE

86

650.5

14/10/2025 09:53:24

00493223665TRLO1.1.1

BATE

113

650

14/10/2025 09:55:05

00493224216TRLO1.1.1

XLON

113

650.5

14/10/2025 09:57:17

00493224833TRLO1.1.1

XLON

113

652.5

14/10/2025 10:08:17

00493228001TRLO1.1.1

XLON

339

652.5

14/10/2025 10:08:17

00493228000TRLO1.1.1

XLON

10

653

14/10/2025 10:08:25

00493228030TRLO1.1.1

CHIX

15

653

14/10/2025 10:08:25

00493228029TRLO1.1.1

CHIX

72

656

14/10/2025 10:10:13

00493228491TRLO1.1.1

TRQX

86

656

14/10/2025 10:10:14

00493228499TRLO1.1.1

BATE

1

655

14/10/2025 10:10:42

00493228606TRLO1.1.1

CHIX

8

656

14/10/2025 10:10:42

00493228608TRLO1.1.1

CHIX

16

656

14/10/2025 10:10:42

00493228607TRLO1.1.1

CHIX

86

656

14/10/2025 10:12:08

00493228938TRLO1.1.1

BATE

1

656

14/10/2025 10:12:11

00493228952TRLO1.1.1

TRQX

12

656

14/10/2025 10:12:37

00493229051TRLO1.1.1

TRQX

11

656

14/10/2025 10:12:37

00493229052TRLO1.1.1

TRQX

17

654.5

14/10/2025 10:12:37

00493229053TRLO1.1.1

AQXE

17

654.5

14/10/2025 10:12:37

00493229054TRLO1.1.1

AQXE

113

654.5

14/10/2025 10:12:37

00493229055TRLO1.1.1

XLON

1

654.5

14/10/2025 10:14:27

00493229596TRLO1.1.1

AQXE

18

654.5

14/10/2025 10:14:45

00493229675TRLO1.1.1

BATE

22

656

14/10/2025 10:14:45

00493229676TRLO1.1.1

BATE

23

656

14/10/2025 10:14:45

00493229677TRLO1.1.1

BATE

23

656

14/10/2025 10:14:45

00493229678TRLO1.1.1

BATE

16

654.5

14/10/2025 10:15:50

00493230274TRLO1.1.1

AQXE

25

654

14/10/2025 10:15:50

00493230275TRLO1.1.1

CHIX

54

653.5

14/10/2025 10:15:53

00493230307TRLO1.1.1

XLON

5

654

14/10/2025 10:15:53

00493230309TRLO1.1.1

XLON

54

654

14/10/2025 10:15:53

00493230308TRLO1.1.1

XLON

55

653

14/10/2025 10:19:29

00493231219TRLO1.1.1

XLON

58

653

14/10/2025 10:19:29

00493231220TRLO1.1.1

XLON

12

655

14/10/2025 10:20:02

00493231363TRLO1.1.1

TRQX

5

654.5

14/10/2025 10:21:03

00493231601TRLO1.1.1

AQXE

25

653

14/10/2025 10:21:57

00493231775TRLO1.1.1

CHIX

113

653

14/10/2025 10:23:08

00493232139TRLO1.1.1

XLON

86

653

14/10/2025 10:23:13

00493232169TRLO1.1.1

BATE

32

653

14/10/2025 10:26:44

00493233016TRLO1.1.1

XLON

55

653

14/10/2025 10:26:44

00493233017TRLO1.1.1

XLON

26

653

14/10/2025 10:26:44

00493233018TRLO1.1.1

XLON

12

654.5

14/10/2025 10:27:51

00493233309TRLO1.1.1

AQXE

12

655

14/10/2025 10:28:05

00493233378TRLO1.1.1

TRQX

1

654.5

14/10/2025 10:30:04

00493233919TRLO1.1.1

AQXE

8

654.5

14/10/2025 10:30:04

00493233920TRLO1.1.1

AQXE

2

654.5

14/10/2025 10:30:04

00493233921TRLO1.1.1

AQXE

25

653

14/10/2025 10:30:19

00493234016TRLO1.1.1

CHIX

113

653

14/10/2025 10:30:25

00493234072TRLO1.1.1

XLON

86

653

14/10/2025 10:32:03

00493234419TRLO1.1.1

BATE

113

653

14/10/2025 10:34:56

00493235063TRLO1.1.1

XLON

6

654.5

14/10/2025 10:36:18

00493235396TRLO1.1.1

AQXE

12

652.5

14/10/2025 10:37:40

00493235724TRLO1.1.1

TRQX

17

651.5

14/10/2025 10:39:20

00493236160TRLO1.1.1

AQXE

86

651

14/10/2025 10:39:28

00493236191TRLO1.1.1

XLON

27

651

14/10/2025 10:39:28

00493236192TRLO1.1.1

XLON

25

650

14/10/2025 10:40:47

00493236609TRLO1.1.1

CHIX

86

650

14/10/2025 10:42:34

00493237070TRLO1.1.1

BATE

11

650

14/10/2025 10:43:56

00493237447TRLO1.1.1

XLON

2

650

14/10/2025 10:43:56

00493237449TRLO1.1.1

XLON

22

650

14/10/2025 10:43:56

00493237450TRLO1.1.1

XLON

78

650

14/10/2025 10:43:56

00493237448TRLO1.1.1

XLON

113

647.5

14/10/2025 10:54:49

00493240489TRLO1.1.1

XLON

113

647.5

14/10/2025 10:57:08

00493241116TRLO1.1.1

XLON

4

650

14/10/2025 10:59:13

00493241682TRLO1.1.1

AQXE

14

650

14/10/2025 10:59:13

00493241681TRLO1.1.1

AQXE

28

649.5

14/10/2025 11:13:26

00493245177TRLO1.1.1

CHIX

95

649.5

14/10/2025 11:13:26

00493245178TRLO1.1.1

BATE

226

649.5

14/10/2025 11:13:26

00493245179TRLO1.1.1

XLON

13

649.5

14/10/2025 11:13:26

00493245180TRLO1.1.1

TRQX

113

649.5

14/10/2025 11:16:00

00493245859TRLO1.1.1

XLON

3

649.5

14/10/2025 11:16:04

00493245895TRLO1.1.1

AQXE

3

649.5

14/10/2025 11:16:04

00493245896TRLO1.1.1

AQXE

13

649.5

14/10/2025 11:18:09

00493246491TRLO1.1.1

AQXE

113

649

14/10/2025 11:19:14

00493247283TRLO1.1.1

XLON

54

649

14/10/2025 11:27:36

00493249835TRLO1.1.1

XLON

59

649

14/10/2025 11:27:36

00493249836TRLO1.1.1

XLON

55

647.5

14/10/2025 11:31:36

00493251120TRLO1.1.1

XLON

58

647.5

14/10/2025 11:31:36

00493251121TRLO1.1.1

XLON

3

647.5

14/10/2025 11:34:08

00493251972TRLO1.1.1

CHIX

9

647.5

14/10/2025 11:34:08

00493251974TRLO1.1.1

TRQX

26

647.5

14/10/2025 11:34:08

00493251973TRLO1.1.1

CHIX

5

649.5

14/10/2025 11:34:08

00493251975TRLO1.1.1

TRQX

100

649.5

14/10/2025 11:34:25

00493252038TRLO1.1.1

BATE

20

648.5

14/10/2025 11:34:26

00493252046TRLO1.1.1

AQXE

113

647.5

14/10/2025 11:35:24

00493252308TRLO1.1.1

XLON

113

647

14/10/2025 11:39:15

00493253305TRLO1.1.1

XLON

29

648

14/10/2025 11:45:15

00493254889TRLO1.1.1

CHIX

67

648

14/10/2025 11:45:15

00493254888TRLO1.1.1

BATE

14

648

14/10/2025 11:45:15

00493254892TRLO1.1.1

TRQX

33

648

14/10/2025 11:45:15

00493254890TRLO1.1.1

BATE

113

648

14/10/2025 11:45:15

00493254891TRLO1.1.1

XLON

17

647.5

14/10/2025 11:49:29

00493256083TRLO1.1.1

AQXE

113

647.5

14/10/2025 11:49:29

00493256084TRLO1.1.1

XLON

55

647.5

14/10/2025 11:51:34

00493256683TRLO1.1.1

XLON

58

647.5

14/10/2025 11:51:34

00493256684TRLO1.1.1

XLON

1

647.5

14/10/2025 11:52:02

00493256874TRLO1.1.1

AQXE

2

647.5

14/10/2025 11:54:01

00493257444TRLO1.1.1

AQXE

82

646.5

14/10/2025 12:04:00

00493260189TRLO1.1.1

XLON

144

646.5

14/10/2025 12:04:00

00493260190TRLO1.1.1

XLON

13

647

14/10/2025 12:04:59

00493260771TRLO1.1.1

TRQX

2

648

14/10/2025 12:04:59

00493260772TRLO1.1.1

TRQX

2

647.5

14/10/2025 12:05:24

00493260884TRLO1.1.1

AQXE

20

647.5

14/10/2025 12:05:38

00493260935TRLO1.1.1

AQXE

13

646.5

14/10/2025 12:05:38

00493260945TRLO1.1.1

BATE

31

646.5

14/10/2025 12:05:38

00493260947TRLO1.1.1

CHIX

95

646.5

14/10/2025 12:05:38

00493260946TRLO1.1.1

BATE

113

646.5

14/10/2025 12:06:13

00493261233TRLO1.1.1

XLON

9

646.5

14/10/2025 12:08:20

00493261813TRLO1.1.1

XLON

50

646.5

14/10/2025 12:08:20

00493261812TRLO1.1.1

XLON

54

646.5

14/10/2025 12:08:20

00493261811TRLO1.1.1

XLON

6

648

14/10/2025 12:13:13

00493263403TRLO1.1.1

TRQX

226

647.5

14/10/2025 12:15:14

00493263882TRLO1.1.1

XLON

9

648

14/10/2025 12:17:15

00493264403TRLO1.1.1

TRQX

31

647.5

14/10/2025 12:19:34

00493264879TRLO1.1.1

CHIX

108

647.5

14/10/2025 12:19:34

00493264880TRLO1.1.1

BATE

22

647.5

14/10/2025 12:19:34

00493264881TRLO1.1.1

AQXE

113

647.5

14/10/2025 12:19:34

00493264882TRLO1.1.1

XLON

15

648

14/10/2025 12:22:35

00493265739TRLO1.1.1

TRQX

226

648

14/10/2025 12:25:15

00493266372TRLO1.1.1

XLON

31

648

14/10/2025 12:25:16

00493266378TRLO1.1.1

CHIX

108

647.5

14/10/2025 12:25:23

00493266429TRLO1.1.1

BATE

22

648

14/10/2025 12:25:23

00493266428TRLO1.1.1

AQXE

54

648

14/10/2025 12:27:16

00493266928TRLO1.1.1

XLON

59

648

14/10/2025 12:27:16

00493266929TRLO1.1.1

XLON

113

648

14/10/2025 12:29:50

00493267445TRLO1.1.1

XLON

15

648

14/10/2025 12:29:50

00493267446TRLO1.1.1

TRQX

31

648.5

14/10/2025 12:30:14

00493267539TRLO1.1.1

CHIX

108

649

14/10/2025 12:32:29

00493268141TRLO1.1.1

BATE

113

649

14/10/2025 12:32:29

00493268142TRLO1.1.1

XLON

25

649.5

14/10/2025 12:40:38

00493270193TRLO1.1.1

CHIX

113

649

14/10/2025 12:40:38

00493270194TRLO1.1.1

XLON

1

649.5

14/10/2025 12:41:21

00493270414TRLO1.1.1

CHIX

5

649.5

14/10/2025 12:41:25

00493270465TRLO1.1.1

CHIX

108

649

14/10/2025 12:41:39

00493270504TRLO1.1.1

BATE

226

650

14/10/2025 12:45:13

00493271372TRLO1.1.1

XLON

113

650

14/10/2025 12:47:13

00493273482TRLO1.1.1

XLON

113

650

14/10/2025 12:49:46

00493276082TRLO1.1.1

XLON

1

650

14/10/2025 12:50:09

00493276327TRLO1.1.1

CHIX

4

650

14/10/2025 12:50:09

00493276328TRLO1.1.1

CHIX

15

650.5

14/10/2025 12:50:11

00493276341TRLO1.1.1

TRQX

26

650

14/10/2025 12:50:37

00493276559TRLO1.1.1

CHIX

11

650.5

14/10/2025 12:52:29

00493277635TRLO1.1.1

TRQX

4

650.5

14/10/2025 12:52:29

00493277636TRLO1.1.1

TRQX

113

650

14/10/2025 12:53:15

00493277850TRLO1.1.1

XLON

22

649.5

14/10/2025 12:53:52

00493278018TRLO1.1.1

AQXE

108

649.5

14/10/2025 12:53:52

00493278017TRLO1.1.1

BATE

22

649.5

14/10/2025 12:53:52

00493278019TRLO1.1.1

AQXE

22

649.5

14/10/2025 12:53:52

00493278020TRLO1.1.1

AQXE

54

649.5

14/10/2025 12:56:49

00493278993TRLO1.1.1

XLON

59

649.5

14/10/2025 12:56:49

00493278994TRLO1.1.1

XLON

15

649

14/10/2025 12:58:51

00493279598TRLO1.1.1

TRQX

31

648.5

14/10/2025 13:00:09

00493280035TRLO1.1.1

CHIX

54

648.5

14/10/2025 13:00:21

00493280124TRLO1.1.1

XLON

59

648.5

14/10/2025 13:00:21

00493280125TRLO1.1.1

XLON

108

648

14/10/2025 13:04:33

00493281520TRLO1.1.1

XLON

5

648

14/10/2025 13:04:33

00493281521TRLO1.1.1

XLON

50

648

14/10/2025 13:04:39

00493281546TRLO1.1.1

BATE

13

648

14/10/2025 13:04:39

00493281547TRLO1.1.1

BATE

45

648

14/10/2025 13:07:46

00493282583TRLO1.1.1

BATE

113

648

14/10/2025 13:08:39

00493282859TRLO1.1.1

XLON

22

647.5

14/10/2025 13:09:58

00493283348TRLO1.1.1

AQXE

15

647.5

14/10/2025 13:10:19

00493283497TRLO1.1.1

TRQX

31

648.5

14/10/2025 13:12:50

00493284223TRLO1.1.1

CHIX

113

648.5

14/10/2025 13:12:50

00493284224TRLO1.1.1

XLON

108

648.5

14/10/2025 13:14:49

00493284933TRLO1.1.1

BATE

113

648.5

14/10/2025 13:17:03

00493285591TRLO1.1.1

XLON

4

647.5

14/10/2025 13:17:04

00493285596TRLO1.1.1

AQXE

113

648.5

14/10/2025 13:21:16

00493286567TRLO1.1.1

XLON

15

648.5

14/10/2025 13:22:03

00493286741TRLO1.1.1

TRQX

31

648.5

14/10/2025 13:23:58

00493287282TRLO1.1.1

CHIX

113

648.5

14/10/2025 13:25:27

00493287738TRLO1.1.1

XLON

18

648.5

14/10/2025 13:27:27

00493288229TRLO1.1.1

AQXE

108

648.5

14/10/2025 13:27:27

00493288230TRLO1.1.1

BATE

113

648.5

14/10/2025 13:29:37

00493288759TRLO1.1.1

XLON

5

648.5

14/10/2025 13:29:43

00493288778TRLO1.1.1

AQXE

17

648.5

14/10/2025 13:29:43

00493288777TRLO1.1.1

AQXE

15

648

14/10/2025 13:32:24

00493289715TRLO1.1.1

TRQX

113

647.5

14/10/2025 13:32:36

00493289766TRLO1.1.1

XLON

31

648

14/10/2025 13:33:49

00493290124TRLO1.1.1

CHIX

55

647.5

14/10/2025 13:35:06

00493290475TRLO1.1.1

XLON

58

647.5

14/10/2025 13:35:06

00493290476TRLO1.1.1

XLON

34

648

14/10/2025 13:35:59

00493290713TRLO1.1.1

BATE

74

648

14/10/2025 13:35:59

00493290714TRLO1.1.1

BATE

22

648

14/10/2025 13:36:08

00493290744TRLO1.1.1

AQXE

113

647.5

14/10/2025 13:37:46

00493291133TRLO1.1.1

XLON

15

648

14/10/2025 13:39:50

00493291989TRLO1.1.1

TRQX

31

647.5

14/10/2025 13:41:31

00493292481TRLO1.1.1

CHIX

108

647.5

14/10/2025 13:43:51

00493293255TRLO1.1.1

BATE

113

647

14/10/2025 13:43:52

00493293268TRLO1.1.1

XLON

113

647

14/10/2025 13:46:08

00493294148TRLO1.1.1

XLON

15

647.5

14/10/2025 13:47:15

00493294424TRLO1.1.1

TRQX

27

647.5

14/10/2025 13:49:00

00493294936TRLO1.1.1

CHIX

2

647.5

14/10/2025 13:49:00

00493294937TRLO1.1.1

CHIX

2

647.5

14/10/2025 13:49:00

00493294938TRLO1.1.1

CHIX

226

647.5

14/10/2025 13:49:13

00493295084TRLO1.1.1

XLON

22

647.5

14/10/2025 13:49:14

00493295089TRLO1.1.1

AQXE

113

647.5

14/10/2025 13:51:14

00493295775TRLO1.1.1

XLON

2

647.5

14/10/2025 13:51:45

00493295956TRLO1.1.1

AQXE

20

647.5

14/10/2025 13:51:45

00493295957TRLO1.1.1

AQXE

108

647.5

14/10/2025 13:54:21

00493296813TRLO1.1.1

BATE

113

647.5

14/10/2025 13:54:21

00493296814TRLO1.1.1

XLON

15

647.5

14/10/2025 13:55:58

00493297257TRLO1.1.1

TRQX

85

647.5

14/10/2025 13:56:32

00493297544TRLO1.1.1

XLON

28

647.5

14/10/2025 13:56:37

00493297561TRLO1.1.1

XLON

27

648

14/10/2025 13:59:25

00493298623TRLO1.1.1

CHIX

46

648

14/10/2025 14:07:06

00493301490TRLO1.1.1

BATE

62

648

14/10/2025 14:07:06

00493301491TRLO1.1.1

BATE

4

648

14/10/2025 14:07:06

00493301492TRLO1.1.1

CHIX

15

648

14/10/2025 14:07:06

00493301493TRLO1.1.1

TRQX

15

648

14/10/2025 14:10:32

00493302766TRLO1.1.1

TRQX

31

648

14/10/2025 14:10:32

00493302765TRLO1.1.1

CHIX

108

648

14/10/2025 14:10:32

00493302764TRLO1.1.1

BATE

22

648

14/10/2025 14:10:39

00493302820TRLO1.1.1

AQXE

22

648

14/10/2025 14:10:39

00493302821TRLO1.1.1

AQXE

31

647.5

14/10/2025 14:12:42

00493303611TRLO1.1.1

CHIX

138

647.5

14/10/2025 14:12:42

00493303612TRLO1.1.1

XLON

201

647.5

14/10/2025 14:12:42

00493303613TRLO1.1.1

XLON

226

647.5

14/10/2025 14:12:42

00493303614TRLO1.1.1

XLON

113

647.5

14/10/2025 14:12:42

00493303615TRLO1.1.1

XLON

108

649

14/10/2025 14:15:30

00493304741TRLO1.1.1

BATE

31

648

14/10/2025 14:20:48

00493306920TRLO1.1.1

CHIX

113

648

14/10/2025 14:20:48

00493306921TRLO1.1.1

XLON

113

648

14/10/2025 14:20:48

00493306922TRLO1.1.1

XLON

31

649.5

14/10/2025 14:27:15

00493309780TRLO1.1.1

CHIX

108

650

14/10/2025 14:29:26

00493310667TRLO1.1.1

BATE

226

650

14/10/2025 14:29:27

00493310671TRLO1.1.1

XLON

15

649.5

14/10/2025 14:30:45

00493314108TRLO1.1.1

TRQX

15

649.5

14/10/2025 14:30:45

00493314109TRLO1.1.1

TRQX

15

649.5

14/10/2025 14:30:45

00493314110TRLO1.1.1

TRQX

22

649

14/10/2025 14:30:45

00493314111TRLO1.1.1

AQXE

22

649

14/10/2025 14:30:45

00493314112TRLO1.1.1

AQXE

22

649

14/10/2025 14:30:45

00493314113TRLO1.1.1

AQXE

128

649

14/10/2025 14:30:45

00493314114TRLO1.1.1

XLON

98

649

14/10/2025 14:30:45

00493314115TRLO1.1.1

XLON

113

649

14/10/2025 14:30:45

00493314117TRLO1.1.1

XLON

13

648.5

14/10/2025 14:30:51

00493314239TRLO1.1.1

BATE

95

648.5

14/10/2025 14:30:51

00493314240TRLO1.1.1

BATE

10

649

14/10/2025 14:31:49

00493315558TRLO1.1.1

CHIX

21

649

14/10/2025 14:31:49

00493315559TRLO1.1.1

CHIX

113

649.5

14/10/2025 14:32:44

00493316814TRLO1.1.1

XLON

29

649.5

14/10/2025 14:32:44

00493316816TRLO1.1.1

XLON

84

649.5

14/10/2025 14:32:44

00493316815TRLO1.1.1

XLON

3

648.5

14/10/2025 14:33:39

00493317943TRLO1.1.1

BATE

10

649.5

14/10/2025 14:34:18

00493318716TRLO1.1.1

CHIX

21

649.5

14/10/2025 14:34:18

00493318717TRLO1.1.1

CHIX

105

648.5

14/10/2025 14:34:18

00493318718TRLO1.1.1

BATE

113

648.5

14/10/2025 14:34:18

00493318719TRLO1.1.1

XLON

4

648.5

14/10/2025 14:34:18

00493318720TRLO1.1.1

AQXE

2

648.5

14/10/2025 14:34:52

00493319280TRLO1.1.1

TRQX

18

648.5

14/10/2025 14:34:52

00493319279TRLO1.1.1

AQXE

2

648.5

14/10/2025 14:35:10

00493319597TRLO1.1.1

TRQX

15

649

14/10/2025 14:36:33

00493321428TRLO1.1.1

CHIX

16

649

14/10/2025 14:36:33

00493321429TRLO1.1.1

CHIX

113

649.5

14/10/2025 14:39:04

00493324544TRLO1.1.1

XLON

22

649

14/10/2025 14:39:04

00493324545TRLO1.1.1

AQXE

26

649

14/10/2025 14:39:04

00493324549TRLO1.1.1

TRQX

31

649

14/10/2025 14:39:04

00493324546TRLO1.1.1

CHIX

108

649

14/10/2025 14:39:04

00493324547TRLO1.1.1

BATE

108

649

14/10/2025 14:39:04

00493324548TRLO1.1.1

BATE

452

649.5

14/10/2025 14:39:04

00493324550TRLO1.1.1

XLON

226

649.5

14/10/2025 14:40:33

00493326102TRLO1.1.1

XLON

108

650

14/10/2025 14:41:16

00493326813TRLO1.1.1

BATE

31

650

14/10/2025 14:42:56

00493328292TRLO1.1.1

CHIX

226

650

14/10/2025 14:42:56

00493328293TRLO1.1.1

XLON

113

649.5

14/10/2025 14:42:56

00493328294TRLO1.1.1

XLON

113

649.5

14/10/2025 14:42:56

00493328295TRLO1.1.1

XLON

15

650

14/10/2025 14:42:56

00493328296TRLO1.1.1

TRQX

15

650

14/10/2025 14:42:56

00493328297TRLO1.1.1

TRQX

15

650

14/10/2025 14:42:56

00493328298TRLO1.1.1

TRQX

12

650

14/10/2025 14:43:18

00493328638TRLO1.1.1

BATE

1

650

14/10/2025 14:43:18

00493328639TRLO1.1.1

BATE

95

650

14/10/2025 14:43:20

00493328689TRLO1.1.1

BATE

26

650.5

14/10/2025 14:45:57

00493333983TRLO1.1.1

BATE

22

650.5

14/10/2025 14:46:47

00493335008TRLO1.1.1

AQXE

44

650.5

14/10/2025 14:46:47

00493335009TRLO1.1.1

AQXE

22

650.5

14/10/2025 14:46:47

00493335011TRLO1.1.1

AQXE

82

650.5

14/10/2025 14:46:47

00493335010TRLO1.1.1

BATE

113

650.5

14/10/2025 14:46:47

00493335013TRLO1.1.1

XLON

226

650.5

14/10/2025 14:46:47

00493335012TRLO1.1.1

XLON

1

650.5

14/10/2025 14:46:47

00493335015TRLO1.1.1

TRQX

113

650.5

14/10/2025 14:46:47

00493335014TRLO1.1.1

XLON

14

650.5

14/10/2025 14:46:56

00493335137TRLO1.1.1

TRQX

31

650.5

14/10/2025 14:50:01

00493338553TRLO1.1.1

CHIX

31

650.5

14/10/2025 14:50:01

00493338554TRLO1.1.1

CHIX

31

650.5

14/10/2025 14:50:01

00493338556TRLO1.1.1

CHIX

108

650.5

14/10/2025 14:50:01

00493338555TRLO1.1.1

BATE

22

650.5

14/10/2025 14:50:01

00493338557TRLO1.1.1

AQXE

113

650.5

14/10/2025 14:50:01

00493338558TRLO1.1.1

XLON

113

650.5

14/10/2025 14:50:01

00493338559TRLO1.1.1

XLON

113

650.5

14/10/2025 14:50:01

00493338560TRLO1.1.1

XLON

15

650.5

14/10/2025 14:50:01

00493338561TRLO1.1.1

TRQX

108

650

14/10/2025 14:51:12

00493342297TRLO1.1.1

BATE

226

650

14/10/2025 14:51:12

00493342298TRLO1.1.1

XLON

15

650

14/10/2025 14:51:12

00493342300TRLO1.1.1

TRQX

113

650

14/10/2025 14:51:12

00493342299TRLO1.1.1

XLON

22

650

14/10/2025 14:51:22

00493342744TRLO1.1.1

AQXE

108

651.5

14/10/2025 14:53:13

00493346905TRLO1.1.1

BATE

113

652

14/10/2025 14:55:13

00493350273TRLO1.1.1

XLON

31

652

14/10/2025 14:56:21

00493351532TRLO1.1.1

CHIX

31

652

14/10/2025 14:56:21

00493351533TRLO1.1.1

CHIX

22

651.5

14/10/2025 14:56:21

00493351535TRLO1.1.1

AQXE

108

651.5

14/10/2025 14:56:21

00493351534TRLO1.1.1

BATE

226

651.5

14/10/2025 14:56:21

00493351536TRLO1.1.1

XLON

22

651.5

14/10/2025 14:56:21

00493351537TRLO1.1.1

AQXE

113

651.5

14/10/2025 14:56:21

00493351538TRLO1.1.1

XLON

113

651.5

14/10/2025 14:56:21

00493351539TRLO1.1.1

XLON

22

651.5

14/10/2025 14:58:23

00493353869TRLO1.1.1

AQXE

39

651.5

14/10/2025 14:58:33

00493353945TRLO1.1.1

XLON

85

651.5

14/10/2025 14:58:33

00493353946TRLO1.1.1

XLON

102

651.5

14/10/2025 14:58:33

00493353947TRLO1.1.1

XLON

108

651.5

14/10/2025 14:58:35

00493353988TRLO1.1.1

BATE

31

651

14/10/2025 15:00:12

00493355636TRLO1.1.1

CHIX

31

651

14/10/2025 15:00:12

00493355637TRLO1.1.1

CHIX

113

651

14/10/2025 15:00:12

00493355638TRLO1.1.1

XLON

15

651

14/10/2025 15:00:12

00493355639TRLO1.1.1

TRQX

15

651

14/10/2025 15:00:12

00493355640TRLO1.1.1

TRQX

15

651

14/10/2025 15:00:12

00493355641TRLO1.1.1

TRQX

15

651

14/10/2025 15:00:12

00493355642TRLO1.1.1

TRQX

17

651

14/10/2025 15:01:25

00493357130TRLO1.1.1

BATE

85

651

14/10/2025 15:01:25

00493357129TRLO1.1.1

BATE

6

651

14/10/2025 15:01:25

00493357131TRLO1.1.1

BATE

22

651

14/10/2025 15:01:27

00493357161TRLO1.1.1

AQXE

12

651

14/10/2025 15:01:55

00493357544TRLO1.1.1

XLON

39

651

14/10/2025 15:01:55

00493357543TRLO1.1.1

XLON

80

651

14/10/2025 15:01:55

00493357542TRLO1.1.1

XLON

95

651

14/10/2025 15:01:55

00493357545TRLO1.1.1

XLON

31

651

14/10/2025 15:02:56

00493358687TRLO1.1.1

CHIX

15

651

14/10/2025 15:03:43

00493359436TRLO1.1.1

TRQX

8

651

14/10/2025 15:03:47

00493359468TRLO1.1.1

XLON

20

651

14/10/2025 15:03:47

00493359469TRLO1.1.1

XLON

85

651

14/10/2025 15:03:47

00493359467TRLO1.1.1

XLON

22

650

14/10/2025 15:06:00

00493361589TRLO1.1.1

AQXE

108

650

14/10/2025 15:06:00

00493361590TRLO1.1.1

BATE

113

650

14/10/2025 15:06:00

00493361591TRLO1.1.1

XLON

31

650

14/10/2025 15:06:33

00493362105TRLO1.1.1

CHIX

113

649.5

14/10/2025 15:07:14

00493362726TRLO1.1.1

XLON

226

649.5

14/10/2025 15:07:14

00493362725TRLO1.1.1

XLON

15

650

14/10/2025 15:07:44

00493363119TRLO1.1.1

TRQX

10

649.5

14/10/2025 15:09:10

00493364491TRLO1.1.1

XLON

39

649.5

14/10/2025 15:09:10

00493364492TRLO1.1.1

XLON

64

649.5

14/10/2025 15:09:10

00493364493TRLO1.1.1

XLON

51

649.5

14/10/2025 15:11:22

00493366372TRLO1.1.1

XLON

62

649.5

14/10/2025 15:11:22

00493366371TRLO1.1.1

XLON

22

649.5

14/10/2025 15:11:31

00493366484TRLO1.1.1

AQXE

6

649.5

14/10/2025 15:11:31

00493366492TRLO1.1.1

CHIX

24

649.5

14/10/2025 15:11:31

00493366493TRLO1.1.1

CHIX

1

649.5

14/10/2025 15:11:31

00493366494TRLO1.1.1

CHIX

108

649.5

14/10/2025 15:11:38

00493366577TRLO1.1.1

BATE

108

650

14/10/2025 15:14:50

00493369614TRLO1.1.1

BATE

15

651

14/10/2025 15:14:58

00493369705TRLO1.1.1

XLON

31

651.5

14/10/2025 15:15:45

00493370367TRLO1.1.1

CHIX

211

651.5

14/10/2025 15:15:45

00493370368TRLO1.1.1

XLON

113

651.5

14/10/2025 15:15:45

00493370369TRLO1.1.1

XLON

113

651.5

14/10/2025 15:17:44

00493372365TRLO1.1.1

XLON

108

651.5

14/10/2025 15:18:17

00493372821TRLO1.1.1

BATE

15

652.5

14/10/2025 15:20:26

00493374598TRLO1.1.1

TRQX

30

652.5

14/10/2025 15:20:26

00493374600TRLO1.1.1

TRQX

113

652.5

14/10/2025 15:20:29

00493374680TRLO1.1.1

XLON

18

652

14/10/2025 15:20:51

00493374999TRLO1.1.1

CHIX

13

652

14/10/2025 15:20:51

00493375001TRLO1.1.1

CHIX

113

652.5

14/10/2025 15:22:04

00493378299TRLO1.1.1

XLON

9

652

14/10/2025 15:23:02

00493382673TRLO1.1.1

CHIX

22

652

14/10/2025 15:23:02

00493382674TRLO1.1.1

AQXE

22

652

14/10/2025 15:23:02

00493382675TRLO1.1.1

AQXE

22

652

14/10/2025 15:23:02

00493382676TRLO1.1.1

CHIX

22

652

14/10/2025 15:23:02

00493382677TRLO1.1.1

AQXE

108

652

14/10/2025 15:23:02

00493382678TRLO1.1.1

BATE

113

652

14/10/2025 15:23:02

00493382679TRLO1.1.1

XLON

113

652

14/10/2025 15:23:02

00493382680TRLO1.1.1

XLON

15

652.5

14/10/2025 15:23:53

00493384759TRLO1.1.1

TRQX

8

653.5

14/10/2025 15:28:12

00493390308TRLO1.1.1

AQXE

3

653.5

14/10/2025 15:28:12

00493390309TRLO1.1.1

AQXE

31

653

14/10/2025 15:28:40

00493390667TRLO1.1.1

CHIX

108

653

14/10/2025 15:28:40

00493390666TRLO1.1.1

BATE

11

653.5

14/10/2025 15:28:40

00493390665TRLO1.1.1

AQXE

113

653

14/10/2025 15:28:40

00493390670TRLO1.1.1

XLON

226

653

14/10/2025 15:28:40

00493390668TRLO1.1.1

XLON

226

653

14/10/2025 15:28:40

00493390669TRLO1.1.1

XLON

15

652.5

14/10/2025 15:30:09

00493392098TRLO1.1.1

TRQX

54

652

14/10/2025 15:30:53

00493392620TRLO1.1.1

XLON

59

652.5

14/10/2025 15:30:53

00493392621TRLO1.1.1

XLON

108

652

14/10/2025 15:31:10

00493392869TRLO1.1.1

BATE

11

652

14/10/2025 15:31:12

00493392903TRLO1.1.1

CHIX

9

652.5

14/10/2025 15:31:20

00493392993TRLO1.1.1

AQXE

13

653

14/10/2025 15:31:20

00493392994TRLO1.1.1

AQXE

19

652

14/10/2025 15:31:30

00493393106TRLO1.1.1

CHIX

1

652

14/10/2025 15:31:30

00493393107TRLO1.1.1

CHIX

15

652

14/10/2025 15:32:27

00493393745TRLO1.1.1

TRQX

38

652

14/10/2025 15:32:39

00493393829TRLO1.1.1

XLON

75

652

14/10/2025 15:32:39

00493393828TRLO1.1.1

XLON

113

651.5

14/10/2025 15:34:48

00493394965TRLO1.1.1

XLON

11

652

14/10/2025 15:36:24

00493396145TRLO1.1.1

CHIX

13

652

14/10/2025 15:36:24

00493396146TRLO1.1.1

CHIX

1

652

14/10/2025 15:36:24

00493396147TRLO1.1.1

CHIX

6

652

14/10/2025 15:36:24

00493396148TRLO1.1.1

CHIX

18

652.5

14/10/2025 15:36:39

00493396227TRLO1.1.1

AQXE

4

653

14/10/2025 15:36:39

00493396228TRLO1.1.1

AQXE

108

652

14/10/2025 15:36:57

00493396473TRLO1.1.1

BATE

113

652

14/10/2025 15:37:04

00493396605TRLO1.1.1

XLON

15

652

14/10/2025 15:37:41

00493396992TRLO1.1.1

TRQX

75

652

14/10/2025 15:39:00

00493397744TRLO1.1.1

XLON

38

652

14/10/2025 15:39:00

00493397745TRLO1.1.1

XLON

113

652

14/10/2025 15:40:54

00493398896TRLO1.1.1

XLON

12

652

14/10/2025 15:41:40

00493399425TRLO1.1.1

CHIX

19

652

14/10/2025 15:41:40

00493399426TRLO1.1.1

CHIX

113

652

14/10/2025 15:43:31

00493400805TRLO1.1.1

XLON

20

652

14/10/2025 15:45:24

00493402484TRLO1.1.1

XLON

113

652.5

14/10/2025 15:47:49

00493404047TRLO1.1.1

XLON

15

652.5

14/10/2025 15:47:50

00493404052TRLO1.1.1

TRQX

93

652

14/10/2025 15:49:34

00493405150TRLO1.1.1

XLON

108

652

14/10/2025 15:49:34

00493405147TRLO1.1.1

BATE

108

652

14/10/2025 15:49:34

00493405149TRLO1.1.1

BATE

113

652

14/10/2025 15:49:34

00493405151TRLO1.1.1

XLON

12

652.5

14/10/2025 15:49:44

00493405276TRLO1.1.1

TRQX

1

652.5

14/10/2025 15:49:44

00493405278TRLO1.1.1

TRQX

2

652.5

14/10/2025 15:49:44

00493405277TRLO1.1.1

TRQX

31

652

14/10/2025 15:49:44

00493405279TRLO1.1.1

CHIX

22

652

14/10/2025 15:50:01

00493405505TRLO1.1.1

AQXE

22

652

14/10/2025 15:50:01

00493405506TRLO1.1.1

AQXE

71

651.5

14/10/2025 15:50:52

00493405947TRLO1.1.1

XLON

5

651.5

14/10/2025 15:51:21

00493406247TRLO1.1.1

XLON

2

652

14/10/2025 15:52:04

00493406596TRLO1.1.1

CHIX

11

652

14/10/2025 15:52:04

00493406597TRLO1.1.1

CHIX

15

652

14/10/2025 15:52:04

00493406598TRLO1.1.1

CHIX

3

652

14/10/2025 15:52:04

00493406599TRLO1.1.1

CHIX

16

651.5

14/10/2025 15:52:04

00493406600TRLO1.1.1

XLON

6

651.5

14/10/2025 15:52:04

00493406601TRLO1.1.1

XLON

15

651.5

14/10/2025 15:52:19

00493406762TRLO1.1.1

XLON

113

651.5

14/10/2025 15:52:19

00493406763TRLO1.1.1

XLON

77

652

14/10/2025 15:52:40

00493407042TRLO1.1.1

BATE

11

652.5

14/10/2025 15:52:40

00493407043TRLO1.1.1

BATE

20

652.5

14/10/2025 15:52:40

00493407044TRLO1.1.1

BATE

22

652

14/10/2025 15:52:49

00493407172TRLO1.1.1

AQXE

5

652

14/10/2025 15:52:53

00493407246TRLO1.1.1

TRQX

10

652

14/10/2025 15:53:38

00493407652TRLO1.1.1

TRQX

113

651.5

14/10/2025 15:54:25

00493408153TRLO1.1.1

XLON

113

651

14/10/2025 15:57:17

00493409805TRLO1.1.1

XLON

108

651

14/10/2025 15:58:03

00493410237TRLO1.1.1

BATE

15

650.5

14/10/2025 15:59:07

00493410938TRLO1.1.1

TRQX

113

650.5

14/10/2025 15:59:07

00493410936TRLO1.1.1

XLON

113

650.5

14/10/2025 15:59:07

00493410937TRLO1.1.1

XLON

31

650.5

14/10/2025 15:59:07

00493410939TRLO1.1.1

CHIX

22

650.5

14/10/2025 15:59:07

00493410940TRLO1.1.1

AQXE

32

652

14/10/2025 16:01:38

00493413109TRLO1.1.1

BATE

76

652

14/10/2025 16:01:38

00493413110TRLO1.1.1

BATE

113

652

14/10/2025 16:01:47

00493413356TRLO1.1.1

XLON

113

651.5

14/10/2025 16:02:27

00493413791TRLO1.1.1

XLON

113

651.5

14/10/2025 16:02:27

00493413792TRLO1.1.1

XLON

113

651.5

14/10/2025 16:02:27

00493413793TRLO1.1.1

XLON

14

652

14/10/2025 16:03:40

00493414638TRLO1.1.1

BATE

94

652

14/10/2025 16:03:40

00493414639TRLO1.1.1

BATE

62

652

14/10/2025 16:05:29

00493415879TRLO1.1.1

CHIX

113

652

14/10/2025 16:05:29

00493415882TRLO1.1.1

XLON

2

652

14/10/2025 16:05:33

00493415950TRLO1.1.1

TRQX

15

652

14/10/2025 16:05:33

00493415951TRLO1.1.1

TRQX

108

652

14/10/2025 16:05:56

00493416178TRLO1.1.1

BATE

13

652

14/10/2025 16:05:56

00493416181TRLO1.1.1

TRQX

22

652

14/10/2025 16:05:56

00493416180TRLO1.1.1

AQXE

44

652

14/10/2025 16:05:56

00493416179TRLO1.1.1

AQXE

15

652

14/10/2025 16:05:56

00493416182TRLO1.1.1

TRQX

226

652

14/10/2025 16:06:41

00493416629TRLO1.1.1

XLON

31

652

14/10/2025 16:07:16

00493417044TRLO1.1.1

CHIX

2

652

14/10/2025 16:08:02

00493417522TRLO1.1.1

BATE

106

652

14/10/2025 16:08:02

00493417523TRLO1.1.1

BATE

15

652

14/10/2025 16:08:04

00493417537TRLO1.1.1

TRQX

113

652

14/10/2025 16:08:13

00493417669TRLO1.1.1

XLON

22

652

14/10/2025 16:08:30

00493417909TRLO1.1.1

AQXE

113

652

14/10/2025 16:08:58

00493418181TRLO1.1.1

XLON

113

651.5

14/10/2025 16:09:13

00493418345TRLO1.1.1

XLON

339

651.5

14/10/2025 16:09:13

00493418344TRLO1.1.1

XLON

31

652

14/10/2025 16:09:13

00493418343TRLO1.1.1

CHIX

31

651.5

14/10/2025 16:09:41

00493418669TRLO1.1.1

CHIX

15

651.5

14/10/2025 16:10:12

00493418963TRLO1.1.1

TRQX

18

651.5

14/10/2025 16:10:16

00493418996TRLO1.1.1

BATE

90

652

14/10/2025 16:10:16

00493418997TRLO1.1.1

BATE

2

651.5

14/10/2025 16:11:07

00493419535TRLO1.1.1

AQXE

20

651.5

14/10/2025 16:11:07

00493419536TRLO1.1.1

AQXE

62

651.5

14/10/2025 16:11:25

00493419733TRLO1.1.1

XLON

6

651.5

14/10/2025 16:11:26

00493419735TRLO1.1.1

XLON

158

651.5

14/10/2025 16:11:31

00493419794TRLO1.1.1

XLON

31

651.5

14/10/2025 16:11:46

00493419917TRLO1.1.1

CHIX

113

651

14/10/2025 16:12:03

00493420174TRLO1.1.1

XLON

113

651

14/10/2025 16:12:03

00493420175TRLO1.1.1

XLON

15

651

14/10/2025 16:12:15

00493420312TRLO1.1.1

TRQX

30

651

14/10/2025 16:12:27

00493420437TRLO1.1.1

BATE

78

651

14/10/2025 16:12:27

00493420438TRLO1.1.1

BATE

22

651

14/10/2025 16:13:16

00493420960TRLO1.1.1

AQXE

54

651

14/10/2025 16:14:12

00493421606TRLO1.1.1

XLON

89

651

14/10/2025 16:14:12

00493421605TRLO1.1.1

XLON

18

651

14/10/2025 16:14:12

00493421608TRLO1.1.1

XLON

65

651

14/10/2025 16:14:12

00493421607TRLO1.1.1

XLON

31

651

14/10/2025 16:14:13

00493421615TRLO1.1.1

CHIX

11

651

14/10/2025 16:14:35

00493421929TRLO1.1.1

TRQX

4

651

14/10/2025 16:14:35

00493421930TRLO1.1.1

TRQX

108

651

14/10/2025 16:14:50

00493422048TRLO1.1.1

BATE

635

651.5

14/10/2025 16:16:22

00493423206TRLO1.1.1

XLON

66

651

14/10/2025 16:16:34

00493423352TRLO1.1.1

AQXE

2

651.5

14/10/2025 16:16:38

00493423377TRLO1.1.1

TRQX

46

651.5

14/10/2025 16:16:38

00493423378TRLO1.1.1

TRQX

99

651.5

14/10/2025 16:16:40

00493423404TRLO1.1.1

CHIX

2

651.5

14/10/2025 16:17:15

00493423817TRLO1.1.1

BATE

572

651.5

14/10/2025 16:18:57

00493425040TRLO1.1.1

XLON

34

651.5

14/10/2025 16:19:05

00493425133TRLO1.1.1

CHIX

106

651.5

14/10/2025 16:19:05

00493425132TRLO1.1.1

BATE

18

651.5

14/10/2025 16:19:05

00493425134TRLO1.1.1

TRQX

85

651

14/10/2025 16:20:22

00493426241TRLO1.1.1

XLON

321

651

14/10/2025 16:20:22

00493426240TRLO1.1.1

BATE

59

651

14/10/2025 16:20:57

00493426631TRLO1.1.1

AQXE

316

651

14/10/2025 16:21:57

00493427314TRLO1.1.1

XLON

24

651.5

14/10/2025 16:24:03

00493428776TRLO1.1.1

BATE

145

651.5

14/10/2025 16:24:03

00493428775TRLO1.1.1

BATE

70

651.5

14/10/2025 16:24:03

00493428777TRLO1.1.1

BATE

34

651

14/10/2025 16:24:11

00493428863TRLO1.1.1

CHIX

4

651

14/10/2025 16:24:11

00493428865TRLO1.1.1

AQXE

15

651

14/10/2025 16:24:11

00493428864TRLO1.1.1

TRQX

34

651.5

14/10/2025 16:27:41

00493431442TRLO1.1.1

TRQX

7

651.5

14/10/2025 16:27:46

00493431500TRLO1.1.1

CHIX

59

651.5

14/10/2025 16:27:46

00493431501TRLO1.1.1

CHIX

97

651.5

14/10/2025 16:28:56

00493432238TRLO1.1.1

XLON

34

651.5

14/10/2025 16:28:56

00493432240TRLO1.1.1

XLON

41

651.5

14/10/2025 16:28:56

00493432239TRLO1.1.1

XLON

85

651.5

14/10/2025 16:28:56

00493432241TRLO1.1.1

XLON

248

651.5

14/10/2025 16:28:56

00493432242TRLO1.1.1

XLON

113

651

14/10/2025 16:29:00

00493432265TRLO1.1.1

XLON

87

651

14/10/2025 16:29:00

00493432266TRLO1.1.1

XLON

113

651

14/10/2025 16:29:00

00493432267TRLO1.1.1

XLON

66

651

14/10/2025 16:29:00

00493432268TRLO1.1.1

XLON

46

651

14/10/2025 16:29:02

00493432285TRLO1.1.1

AQXE

15

651

14/10/2025 16:29:02

00493432301TRLO1.1.1

BATE

71

651.5

14/10/2025 16:29:02

00493432302TRLO1.1.1

BATE


