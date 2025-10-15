Die Septemberzahlen von Photon Energy zeigen einen Rückgang der eigenen Stromerzeugung um 7,4 % auf 13,6 GWh, der hauptsächlich auf ungewöhnlich bewölktes Wetter in Mitteleuropa und Kraftwerksabschaltungen in Rumänien zurückzuführen ist, verstärkt durch den Verkauf australischer Anlagen. Trotz der im Vergleich zum Vorquartal höheren realisierten Preise sank der durchschnittliche Stromverkaufspreis um 3,6% auf 161 EUR/MWh, was auf einen ungünstigeren Ländermix zurückzuführen ist, da die Märkte mit höheren Preisen einen überdurchschnittlichen Produktionsrückgang verzeichneten. Im bisherigen Jahresverlauf blieb die Erzeugung mit 123,5 GWh (-0,7 % gegenüber dem Vorjahr) weitgehend unverändert, lag jedoch unter den internen Zielen. Angesichts der Verzögerungen bei der Erteilung von Lizenzen in Rumänien, die die margenstarken IPP-Erträge belasten, bleibt das kurzfristige Bild herausfordernd; die langfristigen Chancen in den Bereichen Demand Response, Kapazitätsmärkte und neue Technologien unterstützen jedoch unsere Spek. KAUFEN-Empfehlung und ein Kursziel von EUR 1,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/photon-energy-nv





