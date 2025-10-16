Vevey - Nestlé hat im dritten Quartal sein Wachstum stark beschleunigen können. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern ist damit auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Trotzdem tritt der neue CEO auf die Kostenbremse und kündigt den Abbau von 16'000 Stellen über zwei Jahre an. Insgesamt setzte Nestlé in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 rund 65,87 Milliarden Franken um, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem organischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab