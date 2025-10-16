Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, October 16
16 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
15 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,020
Highest price paid per share (pence per share):
658.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
645.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
652.73p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,409,215 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,901,189 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,046,957 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
23
656.5
15/10/2025 08:10:20
00493497399TRLO1.1.1
CHIX
78
656
15/10/2025 08:10:25
00493497413TRLO1.1.1
BATE
256
656
15/10/2025 08:13:29
00493497894TRLO1.1.1
XLON
128
658
15/10/2025 08:17:17
00493498792TRLO1.1.1
XLON
23
657.5
15/10/2025 08:20:29
00493499338TRLO1.1.1
CHIX
30
656
15/10/2025 08:20:39
00493499369TRLO1.1.1
AQXE
78
656
15/10/2025 08:20:41
00493499381TRLO1.1.1
BATE
128
656
15/10/2025 08:22:23
00493499659TRLO1.1.1
XLON
128
657.5
15/10/2025 08:28:02
00493500615TRLO1.1.1
XLON
15
657
15/10/2025 08:31:33
00493501690TRLO1.1.1
AQXE
78
656.5
15/10/2025 08:32:02
00493501879TRLO1.1.1
BATE
23
656
|
15/10/2025 08:33:04
00493502150TRLO1.1.1
CHIX
39
656
15/10/2025 08:33:06
00493502155TRLO1.1.1
XLON
89
656.5
15/10/2025 08:33:06
00493502156TRLO1.1.1
XLON
59
655.5
15/10/2025 08:37:53
00493504141TRLO1.1.1
XLON
69
655.5
15/10/2025 08:37:53
00493504142TRLO1.1.1
XLON
23
656
15/10/2025 08:39:20
00493504671TRLO1.1.1
CHIX
6
656.5
15/10/2025 08:39:23
00493504678TRLO1.1.1
AQXE
9
656.5
15/10/2025 08:39:23
00493504677TRLO1.1.1
AQXE
78
656.5
15/10/2025 08:39:42
00493504734TRLO1.1.1
BATE
28
655.5
15/10/2025 08:42:38
00493505352TRLO1.1.1
XLON
100
655.5
15/10/2025 08:42:38
00493505351TRLO1.1.1
XLON
10
654.5
15/10/2025 08:47:27
00493506265TRLO1.1.1
XLON
39
654.5
15/10/2025 08:47:27
00493506263TRLO1.1.1
XLON
55
654.5
15/10/2025 08:47:27
00493506264TRLO1.1.1
XLON
24
655
15/10/2025 08:47:27
00493506266TRLO1.1.1
XLON
23
653.5
15/10/2025 08:48:03
00493506418TRLO1.1.1
CHIX
15
654.5
15/10/2025 08:48:07
00493506432TRLO1.1.1
AQXE
22
656
15/10/2025 08:48:33
00493506506TRLO1.1.1
BATE
20
656
15/10/2025 08:48:33
00493506507TRLO1.1.1
BATE
20
656
15/10/2025 08:48:33
00493506508TRLO1.1.1
BATE
16
656.5
15/10/2025 08:48:33
00493506509TRLO1.1.1
BATE
128
653.5
15/10/2025 08:52:16
00493507427TRLO1.1.1
XLON
8
653
15/10/2025 08:56:49
00493508239TRLO1.1.1
CHIX
15
653
15/10/2025 08:56:49
00493508240TRLO1.1.1
CHIX
15
653.5
15/10/2025 08:56:52
00493508257TRLO1.1.1
AQXE
14
653
15/10/2025 08:57:05
00493508306TRLO1.1.1
XLON
39
653.5
15/10/2025 08:57:05
00493508307TRLO1.1.1
XLON
75
653.5
15/10/2025 08:57:05
00493508308TRLO1.1.1
XLON
78
653.5
15/10/2025 08:57:23
00493508352TRLO1.1.1
BATE
128
652.5
15/10/2025 09:01:26
00493509062TRLO1.1.1
XLON
15
652
15/10/2025 09:04:16
00493509487TRLO1.1.1
AQXE
23
651.5
15/10/2025 09:04:47
00493509587TRLO1.1.1
CHIX
78
651.5
15/10/2025 09:04:47
00493509586TRLO1.1.1
BATE
24
652.5
15/10/2025 09:05:01
00493509612TRLO1.1.1
XLON
39
652.5
15/10/2025 09:05:01
00493509613TRLO1.1.1
XLON
16
652.5
15/10/2025 09:05:01
00493509614TRLO1.1.1
XLON
49
652.5
15/10/2025 09:05:01
00493509615TRLO1.1.1
XLON
128
651.5
15/10/2025 09:08:43
00493510211TRLO1.1.1
XLON
23
652
15/10/2025 09:13:29
00493511206TRLO1.1.1
CHIX
128
652
15/10/2025 09:13:29
00493511207TRLO1.1.1
XLON
15
652
15/10/2025 09:13:29
00493511208TRLO1.1.1
AQXE
78
651.5
15/10/2025 09:14:10
00493511363TRLO1.1.1
BATE
128
652
15/10/2025 09:15:58
00493511683TRLO1.1.1
XLON
15
652
15/10/2025 09:17:35
00493511842TRLO1.1.1
AQXE
23
652
15/10/2025 09:17:37
00493511846TRLO1.1.1
CHIX
78
651.5
15/10/2025 09:18:53
00493512020TRLO1.1.1
BATE
128
652
15/10/2025 09:19:38
00493512115TRLO1.1.1
XLON
128
651
15/10/2025 09:23:45
00493512802TRLO1.1.1
XLON
15
651.5
15/10/2025 09:24:12
00493512970TRLO1.1.1
AQXE
128
652.5
15/10/2025 09:26:54
00493513959TRLO1.1.1
XLON
23
651.5
15/10/2025 09:28:27
00493514380TRLO1.1.1
CHIX
78
651.5
15/10/2025 09:28:27
00493514381TRLO1.1.1
BATE
54
652.5
15/10/2025 09:30:24
00493514808TRLO1.1.1
XLON
74
652.5
15/10/2025 09:30:24
00493514809TRLO1.1.1
XLON
15
652
15/10/2025 09:30:38
00493514853TRLO1.1.1
AQXE
23
651.5
15/10/2025 09:31:20
00493514968TRLO1.1.1
CHIX
78
651.5
15/10/2025 09:31:20
00493514969TRLO1.1.1
BATE
128
651
15/10/2025 09:33:16
00493515591TRLO1.1.1
XLON
5
651.5
15/10/2025 09:35:30
00493515907TRLO1.1.1
CHIX
18
651.5
15/10/2025 09:35:30
00493515908TRLO1.1.1
CHIX
15
652
15/10/2025 09:35:30
00493515912TRLO1.1.1
AQXE
78
651.5
15/10/2025 09:36:05
00493515999TRLO1.1.1
BATE
128
650.5
15/10/2025 09:37:01
00493516139TRLO1.1.1
XLON
128
650
15/10/2025 09:40:03
00493516672TRLO1.1.1
XLON
15
650
15/10/2025 09:40:16
00493516742TRLO1.1.1
AQXE
128
648.5
15/10/2025 09:44:40
00493517919TRLO1.1.1
XLON
25
648.5
15/10/2025 09:46:31
00493518274TRLO1.1.1
CHIX
11
649.5
15/10/2025 09:46:34
00493518280TRLO1.1.1
TRQX
8
648.5
15/10/2025 09:46:45
00493518347TRLO1.1.1
XLON
11
648.5
15/10/2025 09:46:45
00493518348TRLO1.1.1
XLON
53
648.5
15/10/2025 09:46:45
00493518349TRLO1.1.1
XLON
56
648.5
15/10/2025 09:46:45
00493518350TRLO1.1.1
XLON
86
648.5
15/10/2025 09:46:49
00493518367TRLO1.1.1
BATE
16
647.5
15/10/2025 09:49:00
00493518811TRLO1.1.1
AQXE
128
647.5
15/10/2025 09:49:12
00493518880TRLO1.1.1
XLON
11
647.5
15/10/2025 09:51:36
00493519313TRLO1.1.1
TRQX
2
647.5
15/10/2025 09:51:41
00493519321TRLO1.1.1
CHIX
23
648.5
15/10/2025 09:51:41
00493519322TRLO1.1.1
CHIX
128
647.5
15/10/2025 09:51:45
00493519329TRLO1.1.1
XLON
16
647.5
15/10/2025 09:52:49
00493519442TRLO1.1.1
AQXE
86
647.5
15/10/2025 09:52:49
00493519441TRLO1.1.1
BATE
128
647.5
15/10/2025 09:54:22
00493519648TRLO1.1.1
XLON
2
647.5
15/10/2025 09:56:33
00493519913TRLO1.1.1
TRQX
3
648.5
15/10/2025 09:56:54
00493519953TRLO1.1.1
CHIX
10
648.5
15/10/2025 09:56:54
00493519952TRLO1.1.1
CHIX
12
648.5
15/10/2025 09:56:54
00493519951TRLO1.1.1
CHIX
16
647.5
15/10/2025 09:56:54
00493519954TRLO1.1.1
AQXE
9
647.5
15/10/2025 09:56:54
00493519955TRLO1.1.1
TRQX
54
647.5
15/10/2025 09:56:58
|
00493519971TRLO1.1.1
XLON
74
647.5
15/10/2025 09:56:58
00493519972TRLO1.1.1
XLON
86
647
15/10/2025 09:57:24
00493520066TRLO1.1.1
BATE
128
646.5
15/10/2025 09:59:37
00493520337TRLO1.1.1
XLON
128
649
15/10/2025 10:03:36
00493520912TRLO1.1.1
XLON
16
649
15/10/2025 10:03:41
00493520918TRLO1.1.1
AQXE
15
649.5
15/10/2025 10:03:44
00493520924TRLO1.1.1
CHIX
10
650
15/10/2025 10:03:44
00493520925TRLO1.1.1
CHIX
11
649
15/10/2025 10:04:16
00493521018TRLO1.1.1
TRQX
86
649
15/10/2025 10:04:16
00493521017TRLO1.1.1
BATE
128
653
15/10/2025 10:07:39
00493521470TRLO1.1.1
XLON
108
653.5
15/10/2025 10:18:24
00493522928TRLO1.1.1
XLON
14
653.5
15/10/2025 10:19:51
00493523160TRLO1.1.1
XLON
134
654
15/10/2025 10:21:56
00493523366TRLO1.1.1
XLON
11
654.5
15/10/2025 10:23:09
00493523521TRLO1.1.1
TRQX
128
654.5
15/10/2025 10:29:57
00493524358TRLO1.1.1
XLON
2
655
15/10/2025 10:38:59
00493527783TRLO1.1.1
XLON
107
655
15/10/2025 10:38:59
00493527785TRLO1.1.1
XLON
147
655
15/10/2025 10:38:59
00493527784TRLO1.1.1
XLON
128
655
15/10/2025 10:41:15
00493528695TRLO1.1.1
XLON
26
654.5
15/10/2025 10:41:16
00493528702TRLO1.1.1
CHIX
26
654.5
15/10/2025 10:41:16
00493528703TRLO1.1.1
CHIX
128
655
15/10/2025 10:45:44
00493530776TRLO1.1.1
XLON
47
655
15/10/2025 10:50:54
00493533457TRLO1.1.1
XLON
81
655
15/10/2025 10:50:54
00493533456TRLO1.1.1
XLON
11
654.5
15/10/2025 10:51:23
00493533664TRLO1.1.1
TRQX
11
654.5
15/10/2025 10:51:23
00493533665TRLO1.1.1
TRQX
11
654.5
15/10/2025 10:51:23
00493533666TRLO1.1.1
TRQX
39
655
15/10/2025 10:56:05
00493535538TRLO1.1.1
XLON
89
655
15/10/2025 10:56:05
00493535539TRLO1.1.1
XLON
17
654.5
15/10/2025 11:00:00
00493536909TRLO1.1.1
AQXE
17
654.5
15/10/2025 11:00:00
00493536910TRLO1.1.1
AQXE
17
654.5
15/10/2025 11:00:00
00493536911TRLO1.1.1
AQXE
17
654.5
15/10/2025 11:00:00
00493536912TRLO1.1.1
AQXE
88
654
15/10/2025 11:00:00
00493536915TRLO1.1.1
BATE
26
654.5
15/10/2025 11:00:00
00493536913TRLO1.1.1
CHIX
26
654.5
15/10/2025 11:00:00
00493536914TRLO1.1.1
CHIX
88
654
15/10/2025 11:00:00
00493536916TRLO1.1.1
BATE
88
654
15/10/2025 11:00:00
00493536917TRLO1.1.1
BATE
88
654
15/10/2025 11:00:00
00493536918TRLO1.1.1
BATE
11
654.5
15/10/2025 11:00:00
00493536919TRLO1.1.1
TRQX
53
654
15/10/2025 11:01:10
00493537085TRLO1.1.1
XLON
75
654
15/10/2025 11:01:10
00493537086TRLO1.1.1
XLON
7
654
15/10/2025 11:02:38
00493537248TRLO1.1.1
CHIX
19
654
15/10/2025 11:02:38
00493537249TRLO1.1.1
CHIX
17
654
15/10/2025 11:03:08
00493537292TRLO1.1.1
AQXE
88
654
15/10/2025 11:03:11
00493537301TRLO1.1.1
BATE
11
654
15/10/2025 11:08:41
00493537860TRLO1.1.1
TRQX
26
654
15/10/2025 11:14:12
00493538543TRLO1.1.1
CHIX
88
654
15/10/2025 11:14:12
00493538542TRLO1.1.1
BATE
256
654
15/10/2025 11:14:12
00493538544TRLO1.1.1
XLON
17
653.5
15/10/2025 11:14:22
00493538558TRLO1.1.1
AQXE
100
653.5
15/10/2025 11:16:03
00493538767TRLO1.1.1
XLON
28
653.5
15/10/2025 11:16:26
00493538830TRLO1.1.1
XLON
8
655
15/10/2025 11:23:30
00493539855TRLO1.1.1
CHIX
18
655
15/10/2025 11:23:30
00493539856TRLO1.1.1
CHIX
112
655
15/10/2025 11:30:53
00493540699TRLO1.1.1
XLON
272
655
15/10/2025 11:30:53
00493540698TRLO1.1.1
XLON
17
654.5
15/10/2025 11:30:54
00493540703TRLO1.1.1
AQXE
11
654
15/10/2025 11:30:54
00493540704TRLO1.1.1
TRQX
11
654
15/10/2025 11:30:54
00493540705TRLO1.1.1
TRQX
26
654.5
15/10/2025 11:34:47
00493541106TRLO1.1.1
CHIX
128
654.5
15/10/2025 11:34:47
00493541107TRLO1.1.1
XLON
7
654.5
15/10/2025 11:35:58
00493541333TRLO1.1.1
TRQX
128
654.5
15/10/2025 11:39:03
00493541692TRLO1.1.1
XLON
4
654.5
15/10/2025 11:39:03
00493541693TRLO1.1.1
TRQX
17
654
15/10/2025 11:39:04
00493541696TRLO1.1.1
AQXE
84
654
15/10/2025 11:39:04
00493541697TRLO1.1.1
BATE
4
654
15/10/2025 11:39:04
00493541698TRLO1.1.1
BATE
88
654
15/10/2025 11:39:04
00493541699TRLO1.1.1
BATE
26
654.5
15/10/2025 11:41:13
00493542023TRLO1.1.1
CHIX
17
654
15/10/2025 11:41:48
00493542095TRLO1.1.1
AQXE
88
654
15/10/2025 11:42:04
00493542124TRLO1.1.1
BATE
88
654.5
15/10/2025 11:43:13
00493542365TRLO1.1.1
XLON
40
654.5
15/10/2025 11:43:13
00493542366TRLO1.1.1
XLON
11
654.5
15/10/2025 11:44:27
00493542505TRLO1.1.1
TRQX
83
654.5
15/10/2025 11:47:40
00493543110TRLO1.1.1
XLON
45
654.5
15/10/2025 11:47:40
00493543111TRLO1.1.1
XLON
26
654.5
15/10/2025 11:50:32
00493543435TRLO1.1.1
CHIX
1
654.5
15/10/2025 11:52:13
00493543689TRLO1.1.1
XLON
115
654.5
15/10/2025 11:52:13
00493543688TRLO1.1.1
XLON
2
654.5
15/10/2025 11:52:13
00493543691TRLO1.1.1
XLON
10
654.5
15/10/2025 11:52:13
00493543690TRLO1.1.1
XLON
17
654
15/10/2025 11:52:13
00493543695TRLO1.1.1
AQXE
88
654
15/10/2025 11:52:13
00493543694TRLO1.1.1
BATE
11
654.5
15/10/2025 11:53:21
00493543863TRLO1.1.1
TRQX
12
653.5
15/10/2025 11:58:56
00493544642TRLO1.1.1
XLON
26
654
15/10/2025 12:00:00
00493544808TRLO1.1.1
CHIX
116
653.5
15/10/2025 12:00:00
00493544812TRLO1.1.1
XLON
17
653.5
15/10/2025 12:00:22
00493544949TRLO1.1.1
AQXE
50
653.5
15/10/2025 12:00:41
00493544985TRLO1.1.1
BATE
38
653.5
15/10/2025 12:00:41
00493544986TRLO1.1.1
BATE
128
656
15/10/2025 12:02:45
00493545345TRLO1.1.1
XLON
128
656.5
15/10/2025 12:05:32
00493545865TRLO1.1.1
XLON
115
656.5
15/10/2025 12:07:59
00493546621TRLO1.1.1
XLON
5
656.5
15/10/2025 12:07:59
00493546622TRLO1.1.1
XLON
1
656.5
15/10/2025 12:07:59
00493546623TRLO1.1.1
XLON
7
656.5
15/10/2025 12:10:10
00493547028TRLO1.1.1
XLON
11
656.5
15/10/2025 12:10:14
00493547036TRLO1.1.1
TRQX
11
656.5
15/10/2025 12:15:29
00493547586TRLO1.1.1
TRQX
11
656.5
15/10/2025 12:15:29
00493547587TRLO1.1.1
TRQX
256
656.5
15/10/2025 12:15:29
00493547585TRLO1.1.1
XLON
128
656.5
15/10/2025 12:18:31
00493547986TRLO1.1.1
XLON
11
656.5
15/10/2025 12:21:59
00493548462TRLO1.1.1
TRQX
128
656.5
15/10/2025 12:22:02
00493548466TRLO1.1.1
XLON
15
656
15/10/2025 12:25:09
00493548942TRLO1.1.1
BATE
54
656.5
15/10/2025 12:25:32
00493549003TRLO1.1.1
XLON
74
656.5
15/10/2025 12:25:32
00493549004TRLO1.1.1
XLON
73
656
15/10/2025 12:27:21
00493549423TRLO1.1.1
BATE
81
656
15/10/2025 12:27:21
00493549424TRLO1.1.1
BATE
7
656
15/10/2025 12:27:21
00493549426TRLO1.1.1
BATE
26
656
15/10/2025 12:27:21
00493549425TRLO1.1.1
CHIX
26
656
15/10/2025 12:27:21
00493549428TRLO1.1.1
CHIX
88
656
15/10/2025 12:27:21
00493549427TRLO1.1.1
BATE
26
656
15/10/2025 12:27:21
00493549429TRLO1.1.1
CHIX
11
656.5
15/10/2025 12:28:22
00493549542TRLO1.1.1
TRQX
128
656
15/10/2025 12:29:08
00493549654TRLO1.1.1
XLON
17
656
15/10/2025 12:29:30
00493549733TRLO1.1.1
AQXE
17
656
15/10/2025 12:29:30
00493549734TRLO1.1.1
AQXE
17
656
15/10/2025 12:29:30
00493549735TRLO1.1.1
AQXE
17
656
15/10/2025 12:29:30
00493549736TRLO1.1.1
AQXE
26
656
15/10/2025 12:29:43
00493549770TRLO1.1.1
CHIX
88
656
15/10/2025 12:29:51
00493549788TRLO1.1.1
BATE
128
656
15/10/2025 12:32:58
00493551518TRLO1.1.1
XLON
115
656
15/10/2025 12:37:07
00493552963TRLO1.1.1
XLON
26
656
15/10/2025 12:37:30
00493553014TRLO1.1.1
CHIX
141
657
15/10/2025 12:43:45
00493554417TRLO1.1.1
XLON
26
657
15/10/2025 12:46:39
00493554859TRLO1.1.1
CHIX
17
656.5
15/10/2025 12:46:39
00493554862TRLO1.1.1
AQXE
88
656.5
15/10/2025 12:46:39
00493554861TRLO1.1.1
BATE
128
657
15/10/2025 12:46:39
00493554860TRLO1.1.1
XLON
17
656.5
15/10/2025 12:46:39
00493554863TRLO1.1.1
AQXE
11
657
15/10/2025 12:46:39
00493554864TRLO1.1.1
TRQX
11
657
15/10/2025 12:46:39
00493554865TRLO1.1.1
TRQX
88
656.5
15/10/2025 12:48:31
00493555241TRLO1.1.1
BATE
39
657
15/10/2025 12:49:36
00493555425TRLO1.1.1
XLON
89
657
15/10/2025 12:49:36
00493555426TRLO1.1.1
XLON
128
657
15/10/2025 12:53:46
00493556017TRLO1.1.1
XLON
26
657
15/10/2025 12:54:18
00493556067TRLO1.1.1
CHIX
128
657
15/10/2025 12:57:54
00493556579TRLO1.1.1
XLON
1
657
15/10/2025 12:58:05
00493556610TRLO1.1.1
TRQX
10
657
15/10/2025 13:00:36
00493557084TRLO1.1.1
TRQX
9
657
15/10/2025 13:00:36
00493557085TRLO1.1.1
TRQX
128
657
15/10/2025 13:02:27
00493557282TRLO1.1.1
XLON
26
657
15/10/2025 13:03:25
00493557390TRLO1.1.1
CHIX
88
656.5
15/10/2025 13:04:51
00493557570TRLO1.1.1
BATE
1
657
15/10/2025 13:04:51
00493557571TRLO1.1.1
TRQX
88
656.5
15/10/2025 13:05:12
00493557609TRLO1.1.1
BATE
115
657
15/10/2025 13:07:22
00493557958TRLO1.1.1
XLON
13
657
15/10/2025 13:07:22
00493557959TRLO1.1.1
XLON
11
657
15/10/2025 13:10:29
00493558417TRLO1.1.1
TRQX
128
657.5
15/10/2025 13:12:30
00493558783TRLO1.1.1
XLON
17
657.5
15/10/2025 13:14:43
00493559147TRLO1.1.1
AQXE
17
657.5
15/10/2025 13:14:43
00493559148TRLO1.1.1
AQXE
17
657.5
15/10/2025 13:14:43
00493559149TRLO1.1.1
AQXE
26
657.5
15/10/2025 13:14:43
00493559150TRLO1.1.1
CHIX
88
657.5
15/10/2025 13:15:36
00493559372TRLO1.1.1
BATE
128
657.5
15/10/2025 13:17:18
00493559731TRLO1.1.1
XLON
11
657
15/10/2025 13:20:37
00493560491TRLO1.1.1
TRQX
128
656.5
15/10/2025 13:23:23
00493560955TRLO1.1.1
XLON
17
657.5
15/10/2025 13:24:48
00493561143TRLO1.1.1
AQXE
1
657
15/10/2025 13:29:25
00493561738TRLO1.1.1
TRQX
26
656.5
15/10/2025 13:31:13
00493562138TRLO1.1.1
CHIX
88
656.5
15/10/2025 13:31:13
00493562137TRLO1.1.1
BATE
128
656.5
15/10/2025 13:31:13
00493562139TRLO1.1.1
XLON
11
657
15/10/2025 13:31:29
00493562177TRLO1.1.1
TRQX
128
655.5
15/10/2025 13:31:48
00493562239TRLO1.1.1
XLON
26
656
15/10/2025 13:33:04
00493562551TRLO1.1.1
CHIX
88
656
15/10/2025 13:34:03
00493562728TRLO1.1.1
BATE
11
657
15/10/2025 13:35:10
00493562870TRLO1.1.1
TRQX
56
656
15/10/2025 13:40:38
00493563713TRLO1.1.1
BATE
32
656
15/10/2025 13:45:07
00493564810TRLO1.1.1
BATE
26
656
15/10/2025 13:45:07
00493564811TRLO1.1.1
CHIX
17
657.5
15/10/2025 13:45:15
00493564835TRLO1.1.1
AQXE
17
657.5
15/10/2025 13:45:15
00493564836TRLO1.1.1
AQXE
11
657
15/10/2025 13:45:16
00493564841TRLO1.1.1
TRQX
256
656.5
15/10/2025 13:45:38
00493564950TRLO1.1.1
XLON
11
657
15/10/2025 13:47:28
00493565593TRLO1.1.1
TRQX
17
657.5
15/10/2025 13:50:51
00493566714TRLO1.1.1
AQXE
27
656.5
15/10/2025 13:50:56
00493566729TRLO1.1.1
XLON
17
657.5
15/10/2025 13:52:57
00493567049TRLO1.1.1
AQXE
26
656.5
15/10/2025 13:53:32
00493567151TRLO1.1.1
CHIX
88
656.5
15/10/2025 13:53:32
00493567150TRLO1.1.1
BATE
26
656.5
15/10/2025 13:53:32
00493567152TRLO1.1.1
CHIX
357
657
15/10/2025 13:53:32
00493567153TRLO1.1.1
XLON
128
657
15/10/2025 13:53:32
00493567154TRLO1.1.1
XLON
11
656.5
15/10/2025 13:53:36
00493567173TRLO1.1.1
TRQX
54
657
15/10/2025 13:55:13
00493567466TRLO1.1.1
XLON
74
657
15/10/2025 13:55:13
00493567467TRLO1.1.1
XLON
88
656.5
15/10/2025 13:55:49
00493567619TRLO1.1.1
BATE
13
657
15/10/2025 13:57:17
00493567901TRLO1.1.1
XLON
115
657
15/10/2025 13:57:17
00493567900TRLO1.1.1
XLON
26
656.5
15/10/2025 13:58:54
00493568333TRLO1.1.1
CHIX
17
657
15/10/2025 13:59:31
00493568447TRLO1.1.1
AQXE
11
656.5
15/10/2025 13:59:36
00493568462TRLO1.1.1
TRQX
13
657
15/10/2025 13:59:59
00493568509TRLO1.1.1
XLON
115
657
15/10/2025 13:59:59
00493568508TRLO1.1.1
XLON
88
656.5
15/10/2025 14:00:26
00493568587TRLO1.1.1
BATE
128
655
15/10/2025 14:03:23
00493569079TRLO1.1.1
XLON
26
655.5
15/10/2025 14:05:24
00493569436TRLO1.1.1
CHIX
11
655
15/10/2025 14:05:54
00493569501TRLO1.1.1
TRQX
17
655.5
15/10/2025 14:06:06
00493569540TRLO1.1.1
AQXE
128
655
15/10/2025 14:06:22
00493569599TRLO1.1.1
XLON
88
655
15/10/2025 14:07:08
00493569745TRLO1.1.1
BATE
128
655
15/10/2025 14:10:30
00493570275TRLO1.1.1
XLON
11
655
15/10/2025 14:11:55
00493570632TRLO1.1.1
TRQX
26
655.5
15/10/2025 14:11:59
00493570639TRLO1.1.1
CHIX
17
655.5
15/10/2025 14:12:42
00493570875TRLO1.1.1
AQXE
274
656
15/10/2025 14:25:20
00493573764TRLO1.1.1
XLON
26
656
15/10/2025 14:25:20
00493573765TRLO1.1.1
CHIX
26
656
15/10/2025 14:25:20
00493573766TRLO1.1.1
CHIX
110
656
15/10/2025 14:25:20
00493573767TRLO1.1.1
XLON
128
656
15/10/2025 14:25:20
00493573768TRLO1.1.1
XLON
128
656
15/10/2025 14:27:32
00493574341TRLO1.1.1
XLON
128
656
15/10/2025 14:29:42
00493575021TRLO1.1.1
XLON
142
655.5
15/10/2025 14:30:06
00493576739TRLO1.1.1
BATE
34
655.5
15/10/2025 14:30:06
00493576780TRLO1.1.1
BATE
13
655.5
15/10/2025 14:30:06
00493576781TRLO1.1.1
BATE
17
655.5
15/10/2025 14:30:06
00493576783TRLO1.1.1
AQXE
75
655.5
15/10/2025 14:30:06
00493576782TRLO1.1.1
BATE
17
655.5
15/10/2025 14:30:06
00493576784TRLO1.1.1
AQXE
20
655.5
15/10/2025 14:31:00
00493578815TRLO1.1.1
CHIX
2
655
15/10/2025 14:31:00
00493578817TRLO1.1.1
AQXE
11
655
15/10/2025 14:31:00
00493578819TRLO1.1.1
TRQX
128
655
15/10/2025 14:31:00
00493578818TRLO1.1.1
XLON
6
655.5
15/10/2025 14:31:00
00493578816TRLO1.1.1
CHIX
11
655
15/10/2025 14:31:00
00493578820TRLO1.1.1
TRQX
11
655
15/10/2025 14:31:00
00493578821TRLO1.1.1
TRQX
15
655
15/10/2025 14:31:00
00493578822TRLO1.1.1
AQXE
56
654
15/10/2025 14:32:03
00493580046TRLO1.1.1
XLON
72
654
15/10/2025 14:32:03
00493580047TRLO1.1.1
XLON
88
654.5
15/10/2025 14:32:08
00493580134TRLO1.1.1
BATE
11
654
15/10/2025 14:33:00
00493581491TRLO1.1.1
TRQX
17
655
15/10/2025 14:33:01
00493581503TRLO1.1.1
AQXE
26
654.5
15/10/2025 14:33:26
00493582021TRLO1.1.1
CHIX
256
654
15/10/2025 14:33:50
00493582740TRLO1.1.1
XLON
17
655
15/10/2025 14:35:15
00493584248TRLO1.1.1
AQXE
26
654.5
15/10/2025 14:35:31
00493584547TRLO1.1.1
CHIX
11
654
15/10/2025 14:35:39
00493584740TRLO1.1.1
TRQX
128
654
15/10/2025 14:35:39
00493584739TRLO1.1.1
XLON
88
653.5
15/10/2025 14:35:41
00493584768TRLO1.1.1
BATE
88
653.5
15/10/2025 14:35:41
00493584769TRLO1.1.1
BATE
17
655
15/10/2025 14:37:24
00493586271TRLO1.1.1
AQXE
128
654
15/10/2025 14:37:33
00493586457TRLO1.1.1
XLON
88
653.5
15/10/2025 14:37:49
00493586643TRLO1.1.1
BATE
26
654.5
15/10/2025 14:37:52
00493586671TRLO1.1.1
CHIX
128
654
15/10/2025 14:39:38
00493588103TRLO1.1.1
XLON
1
655
15/10/2025 14:39:46
00493588239TRLO1.1.1
AQXE
16
655
15/10/2025 14:39:47
00493588245TRLO1.1.1
AQXE
88
653.5
15/10/2025 14:39:47
00493588248TRLO1.1.1
BATE
11
654
15/10/2025 14:40:00
00493588394TRLO1.1.1
TRQX
11
654
15/10/2025 14:40:00
00493588395TRLO1.1.1
TRQX
11
654
15/10/2025 14:40:00
00493588396TRLO1.1.1
TRQX
26
653
15/10/2025 14:40:25
00493588851TRLO1.1.1
CHIX
93
653.5
15/10/2025 14:41:55
00493590093TRLO1.1.1
XLON
35
653.5
15/10/2025 14:41:55
00493590094TRLO1.1.1
XLON
17
654.5
15/10/2025 14:42:04
00493590259TRLO1.1.1
AQXE
26
653
15/10/2025 14:42:29
00493590565TRLO1.1.1
CHIX
30
652.5
15/10/2025 14:42:45
00493590743TRLO1.1.1
BATE
48
653.5
15/10/2025 14:43:04
00493591101TRLO1.1.1
XLON
336
653.5
15/10/2025 14:43:04
00493591103TRLO1.1.1
XLON
17
654
15/10/2025 14:44:22
00493592149TRLO1.1.1
AQXE
128
653
15/10/2025 14:44:23
00493592160TRLO1.1.1
XLON
11
652.5
15/10/2025 14:44:24
00493592165TRLO1.1.1
TRQX
11
652.5
15/10/2025 14:44:24
00493592166TRLO1.1.1
TRQX
26
653
15/10/2025 14:44:53
00493592678TRLO1.1.1
CHIX
256
653
15/10/2025 14:46:19
00493594033TRLO1.1.1
XLON
77
652.5
15/10/2025 14:46:19
00493594034TRLO1.1.1
BATE
17
654
15/10/2025 14:46:38
00493594259TRLO1.1.1
AQXE
26
653
15/10/2025 14:47:10
00493594809TRLO1.1.1
CHIX
69
652.5
15/10/2025 14:48:08
00493595493TRLO1.1.1
BATE
88
652.5
15/10/2025 14:48:08
00493595494TRLO1.1.1
BATE
26
652
15/10/2025 14:48:08
00493595495TRLO1.1.1
CHIX
128
652.5
15/10/2025 14:48:08
00493595496TRLO1.1.1
XLON
128
652.5
15/10/2025 14:48:08
00493595497TRLO1.1.1
XLON
128
652.5
15/10/2025 14:48:08
00493595498TRLO1.1.1
XLON
11
652.5
15/10/2025 14:48:08
00493595499TRLO1.1.1
TRQX
11
652.5
15/10/2025 14:48:08
00493595500TRLO1.1.1
TRQX
17
653
15/10/2025 14:48:51
00493596098TRLO1.1.1
AQXE
26
651.5
15/10/2025 14:49:51
00493596872TRLO1.1.1
CHIX
39
652
15/10/2025 14:50:09
00493597077TRLO1.1.1
XLON
60
652
15/10/2025 14:50:09
00493597078TRLO1.1.1
XLON
29
652
15/10/2025 14:50:09
00493597079TRLO1.1.1
XLON
85
652
15/10/2025 14:50:16
00493597206TRLO1.1.1
BATE
3
652.5
15/10/2025 14:50:16
00493597207TRLO1.1.1
BATE
|
11
652.5
15/10/2025 14:50:33
00493597426TRLO1.1.1
TRQX
7
653
15/10/2025 14:50:35
00493597520TRLO1.1.1
AQXE
10
653
15/10/2025 14:50:35
00493597521TRLO1.1.1
AQXE
128
652
15/10/2025 14:52:14
00493599299TRLO1.1.1
XLON
71
652
15/10/2025 14:52:35
00493599598TRLO1.1.1
BATE
17
652
15/10/2025 14:52:35
00493599608TRLO1.1.1
BATE
26
651.5
15/10/2025 14:52:45
00493599745TRLO1.1.1
CHIX
17
652.5
15/10/2025 14:52:45
00493599751TRLO1.1.1
AQXE
11
652.5
15/10/2025 14:53:01
00493599977TRLO1.1.1
TRQX
256
652
15/10/2025 14:54:30
00493601152TRLO1.1.1
XLON
45
651
15/10/2025 14:54:30
00493601155TRLO1.1.1
XLON
88
652
15/10/2025 14:54:48
00493601314TRLO1.1.1
BATE
88
652
15/10/2025 14:54:48
00493601315TRLO1.1.1
BATE
17
652
15/10/2025 14:54:54
00493601402TRLO1.1.1
AQXE
11
652.5
15/10/2025 14:54:58
00493601458TRLO1.1.1
TRQX
26
651.5
15/10/2025 14:55:10
00493601726TRLO1.1.1
CHIX
17
652
15/10/2025 14:56:29
00493602900TRLO1.1.1
AQXE
88
652
15/10/2025 14:56:56
00493603168TRLO1.1.1
BATE
11
652
15/10/2025 14:57:08
00493603343TRLO1.1.1
TRQX
26
651.5
15/10/2025 14:57:28
00493603816TRLO1.1.1
CHIX
17
652
15/10/2025 14:58:32
00493604734TRLO1.1.1
AQXE
88
652
15/10/2025 14:59:16
00493605428TRLO1.1.1
BATE
11
652
15/10/2025 14:59:27
00493605521TRLO1.1.1
TRQX
26
651.5
15/10/2025 14:59:37
00493605714TRLO1.1.1
CHIX
17
652
15/10/2025 15:01:08
00493607227TRLO1.1.1
AQXE
11
652
15/10/2025 15:01:36
00493607546TRLO1.1.1
TRQX
88
652
15/10/2025 15:02:03
00493607913TRLO1.1.1
BATE
26
651.5
15/10/2025 15:02:21
00493608115TRLO1.1.1
CHIX
11
652
15/10/2025 15:03:45
00493609302TRLO1.1.1
TRQX
26
651.5
15/10/2025 15:04:12
00493609708TRLO1.1.1
CHIX
17
652
15/10/2025 15:04:40
00493610059TRLO1.1.1
AQXE
88
652
15/10/2025 15:05:40
00493610874TRLO1.1.1
BATE
11
652
15/10/2025 15:06:22
00493611428TRLO1.1.1
TRQX
128
652
15/10/2025 15:07:31
00493612368TRLO1.1.1
XLON
26
652
15/10/2025 15:07:44
00493612668TRLO1.1.1
CHIX
128
652
15/10/2025 15:07:51
00493612845TRLO1.1.1
XLON
39
652
15/10/2025 15:07:51
00493612846TRLO1.1.1
XLON
98
652
15/10/2025 15:07:51
00493612847TRLO1.1.1
XLON
45
652
15/10/2025 15:07:51
00493612848TRLO1.1.1
XLON
293
652
15/10/2025 15:07:51
00493612849TRLO1.1.1
XLON
228
652
15/10/2025 15:07:51
00493612851TRLO1.1.1
XLON
404
652
15/10/2025 15:07:51
00493612850TRLO1.1.1
XLON
17
651.5
15/10/2025 15:08:11
00493613213TRLO1.1.1
AQXE
128
652
15/10/2025 15:10:40
00493618210TRLO1.1.1
XLON
88
652
15/10/2025 15:10:42
00493618296TRLO1.1.1
BATE
26
652
15/10/2025 15:12:29
00493620474TRLO1.1.1
CHIX
17
651.5
15/10/2025 15:12:29
00493620477TRLO1.1.1
AQXE
128
651.5
15/10/2025 15:12:29
00493620475TRLO1.1.1
XLON
128
651.5
15/10/2025 15:12:29
00493620476TRLO1.1.1
XLON
88
651.5
15/10/2025 15:12:46
00493620738TRLO1.1.1
BATE
128
651
15/10/2025 15:13:00
00493620951TRLO1.1.1
XLON
80
651
15/10/2025 15:14:25
00493622379TRLO1.1.1
XLON
26
651.5
15/10/2025 15:14:44
00493622591TRLO1.1.1
CHIX
17
651.5
15/10/2025 15:15:16
00493623047TRLO1.1.1
AQXE
5
651
15/10/2025 15:16:05
00493624020TRLO1.1.1
XLON
88
651.5
15/10/2025 15:16:20
00493624366TRLO1.1.1
BATE
17
651.5
15/10/2025 15:18:54
00493626556TRLO1.1.1
AQXE
81
651
15/10/2025 15:19:25
00493627116TRLO1.1.1
XLON
36
651.5
15/10/2025 15:19:57
00493627515TRLO1.1.1
BATE
52
651.5
15/10/2025 15:19:57
00493627516TRLO1.1.1
BATE
2
651.5
15/10/2025 15:20:02
00493627565TRLO1.1.1
CHIX
24
651.5
15/10/2025 15:20:02
00493627564TRLO1.1.1
CHIX
12
651.5
15/10/2025 15:22:02
00493628997TRLO1.1.1
CHIX
6
651.5
15/10/2025 15:22:08
00493629051TRLO1.1.1
CHIX
88
651.5
15/10/2025 15:23:30
00493630151TRLO1.1.1
BATE
54
652.5
15/10/2025 15:25:20
00493631698TRLO1.1.1
XLON
99
652.5
15/10/2025 15:25:20
00493631700TRLO1.1.1
XLON
577
652.5
15/10/2025 15:25:20
00493631699TRLO1.1.1
XLON
12
652
15/10/2025 15:26:47
00493632967TRLO1.1.1
AQXE
44
652
15/10/2025 15:26:47
00493632968TRLO1.1.1
TRQX
11
652
15/10/2025 15:26:47
00493632969TRLO1.1.1
TRQX
11
652
15/10/2025 15:26:47
00493632970TRLO1.1.1
TRQX
17
652
15/10/2025 15:26:51
00493633012TRLO1.1.1
AQXE
5
652
15/10/2025 15:26:51
00493633013TRLO1.1.1
AQXE
26
652
15/10/2025 15:26:51
00493633014TRLO1.1.1
CHIX
88
652
15/10/2025 15:27:00
00493633134TRLO1.1.1
BATE
54
652.5
15/10/2025 15:27:20
00493633332TRLO1.1.1
XLON
74
652.5
15/10/2025 15:27:20
00493633333TRLO1.1.1
XLON
2
652
15/10/2025 15:28:56
00493634685TRLO1.1.1
CHIX
24
652
15/10/2025 15:28:56
00493634684TRLO1.1.1
CHIX
41
652.5
15/10/2025 15:29:17
00493635022TRLO1.1.1
XLON
87
652.5
15/10/2025 15:29:17
00493635023TRLO1.1.1
XLON
11
652
15/10/2025 15:29:26
00493635124TRLO1.1.1
TRQX
12
652
15/10/2025 15:29:29
00493635157TRLO1.1.1
AQXE
5
652
15/10/2025 15:29:47
00493635708TRLO1.1.1
AQXE
88
652
15/10/2025 15:30:45
00493636626TRLO1.1.1
BATE
128
651.5
15/10/2025 15:31:03
00493636901TRLO1.1.1
XLON
26
651.5
15/10/2025 15:33:06
00493638487TRLO1.1.1
CHIX
128
651.5
15/10/2025 15:33:10
00493638524TRLO1.1.1
XLON
11
652
15/10/2025 15:33:26
00493638656TRLO1.1.1
TRQX
17
652
15/10/2025 15:33:47
00493638905TRLO1.1.1
AQXE
58
651.5
15/10/2025 15:35:01
00493640086TRLO1.1.1
XLON
70
651.5
15/10/2025 15:35:01
00493640087TRLO1.1.1
XLON
88
651.5
15/10/2025 15:35:18
00493640277TRLO1.1.1
BATE
128
651.5
15/10/2025 15:37:19
00493641745TRLO1.1.1
XLON
128
651.5
15/10/2025 15:37:19
00493641746TRLO1.1.1
XLON
26
651.5
15/10/2025 15:37:33
00493641880TRLO1.1.1
CHIX
11
652
15/10/2025 15:37:36
00493641903TRLO1.1.1
TRQX
17
652
15/10/2025 15:38:20
00493642347TRLO1.1.1
AQXE
128
651.5
15/10/2025 15:39:27
00493643061TRLO1.1.1
XLON
88
651.5
15/10/2025 15:40:01
00493643475TRLO1.1.1
BATE
128
651.5
15/10/2025 15:41:19
00493644645TRLO1.1.1
XLON
11
652
15/10/2025 15:41:50
00493645037TRLO1.1.1
TRQX
26
651.5
15/10/2025 15:42:05
00493645181TRLO1.1.1
CHIX
17
652
15/10/2025 15:42:49
00493645733TRLO1.1.1
AQXE
128
651.5
15/10/2025 15:43:06
00493645900TRLO1.1.1
XLON
88
651
15/10/2025 15:44:22
00493646664TRLO1.1.1
BATE
128
651.5
15/10/2025 15:45:41
00493647713TRLO1.1.1
XLON
11
652
15/10/2025 15:45:59
00493647881TRLO1.1.1
TRQX
17
652
15/10/2025 15:47:18
00493649175TRLO1.1.1
AQXE
128
651.5
15/10/2025 15:47:28
00493649268TRLO1.1.1
XLON
88
651
15/10/2025 15:48:53
00493650192TRLO1.1.1
BATE
128
651.5
15/10/2025 15:49:42
00493650800TRLO1.1.1
XLON
11
652
15/10/2025 15:50:07
00493651179TRLO1.1.1
TRQX
16
650.5
15/10/2025 15:51:11
00493651936TRLO1.1.1
CHIX
26
650.5
15/10/2025 15:51:11
00493651935TRLO1.1.1
CHIX
18
650.5
15/10/2025 15:51:11
00493651937TRLO1.1.1
CHIX
17
651.5
15/10/2025 15:51:52
00493652796TRLO1.1.1
AQXE
1
651.5
15/10/2025 15:52:01
00493653036TRLO1.1.1
XLON
60
651.5
15/10/2025 15:52:01
00493653035TRLO1.1.1
XLON
67
651.5
15/10/2025 15:52:01
00493653037TRLO1.1.1
XLON
88
650.5
15/10/2025 15:53:24
00493654195TRLO1.1.1
BATE
116
651
15/10/2025 15:54:12
00493654769TRLO1.1.1
XLON
12
651
15/10/2025 15:54:12
00493654770TRLO1.1.1
XLON
11
651.5
15/10/2025 15:54:18
00493654859TRLO1.1.1
TRQX
5
650.5
15/10/2025 15:56:01
00493656499TRLO1.1.1
CHIX
21
650.5
15/10/2025 15:56:05
00493656562TRLO1.1.1
CHIX
7
651
15/10/2025 15:56:22
00493656894TRLO1.1.1
AQXE
10
651
15/10/2025 15:56:22
00493656893TRLO1.1.1
AQXE
32
651
15/10/2025 15:56:23
00493656909TRLO1.1.1
XLON
96
651
15/10/2025 15:56:23
00493656908TRLO1.1.1
XLON
88
650.5
15/10/2025 15:57:59
00493658487TRLO1.1.1
BATE
68
651
15/10/2025 15:58:24
00493658859TRLO1.1.1
XLON
60
651
15/10/2025 15:58:24
00493658860TRLO1.1.1
XLON
11
651.5
15/10/2025 15:58:32
00493658976TRLO1.1.1
TRQX
128
650.5
15/10/2025 16:00:15
00493660662TRLO1.1.1
XLON
17
651
15/10/2025 16:00:19
00493660738TRLO1.1.1
AQXE
26
650.5
15/10/2025 16:00:57
00493661180TRLO1.1.1
CHIX
11
651.5
15/10/2025 16:01:10
00493661392TRLO1.1.1
TRQX
84
650.5
15/10/2025 16:01:13
00493661521TRLO1.1.1
BATE
82
650.5
15/10/2025 16:02:11
00493662874TRLO1.1.1
XLON
26
651
15/10/2025 16:02:27
00493663235TRLO1.1.1
CHIX
17
651
15/10/2025 16:02:27
00493663236TRLO1.1.1
AQXE
46
650.5
15/10/2025 16:02:45
00493663427TRLO1.1.1
XLON
55
650.5
15/10/2025 16:02:45
00493663426TRLO1.1.1
XLON
73
650.5
15/10/2025 16:02:45
00493663428TRLO1.1.1
XLON
11
651.5
15/10/2025 16:03:23
00493664059TRLO1.1.1
TRQX
4
651
15/10/2025 16:03:31
00493664175TRLO1.1.1
BATE
84
651
15/10/2025 16:03:31
00493664174TRLO1.1.1
BATE
17
651
15/10/2025 16:04:29
00493664821TRLO1.1.1
AQXE
26
651
15/10/2025 16:04:37
00493664895TRLO1.1.1
CHIX
128
650.5
15/10/2025 16:04:51
00493665145TRLO1.1.1
XLON
128
650.5
15/10/2025 16:04:51
00493665146TRLO1.1.1
XLON
7
651
15/10/2025 16:05:40
00493665948TRLO1.1.1
BATE
81
651
15/10/2025 16:05:40
00493665947TRLO1.1.1
BATE
11
650.5
15/10/2025 16:06:05
00493666299TRLO1.1.1
TRQX
26
650.5
15/10/2025 16:06:58
00493666955TRLO1.1.1
CHIX
128
650.5
15/10/2025 16:06:58
00493666956TRLO1.1.1
XLON
19
651
15/10/2025 16:07:51
00493667682TRLO1.1.1
BATE
69
651
15/10/2025 16:07:51
00493667683TRLO1.1.1
BATE
26
650.5
15/10/2025 16:09:08
00493668670TRLO1.1.1
CHIX
11
650.5
15/10/2025 16:09:08
00493668671TRLO1.1.1
TRQX
11
650.5
15/10/2025 16:09:08
00493668672TRLO1.1.1
TRQX
4
651
15/10/2025 16:10:06
00493669430TRLO1.1.1
BATE
84
651
15/10/2025 16:10:06
00493669429TRLO1.1.1
BATE
26
650.5
15/10/2025 16:11:23
00493670584TRLO1.1.1
CHIX
11
650.5
15/10/2025 16:11:23
00493670586TRLO1.1.1
|
TRQX
26
650.5
15/10/2025 16:11:23
00493670585TRLO1.1.1
CHIX
88
651
15/10/2025 16:11:59
00493671109TRLO1.1.1
BATE
109
651
15/10/2025 16:13:29
00493672477TRLO1.1.1
XLON
915
651
15/10/2025 16:13:29
00493672478TRLO1.1.1
XLON
11
650.5
15/10/2025 16:13:30
00493672530TRLO1.1.1
TRQX
26
650.5
15/10/2025 16:13:30
00493672529TRLO1.1.1
CHIX
11
650.5
15/10/2025 16:13:30
00493672531TRLO1.1.1
TRQX
88
651
15/10/2025 16:14:30
00493673685TRLO1.1.1
BATE
82
650.5
15/10/2025 16:15:34
00493674536TRLO1.1.1
CHIX
28
650.5
15/10/2025 16:15:49
00493674759TRLO1.1.1
XLON
296
651
15/10/2025 16:16:26
00493675369TRLO1.1.1
BATE
42
651
15/10/2025 16:17:55
00493676712TRLO1.1.1
CHIX
137
651
15/10/2025 16:17:57
00493676758TRLO1.1.1
XLON
516
651
15/10/2025 16:17:57
00493676757TRLO1.1.1
XLON
47
650.5
15/10/2025 16:18:00
00493676805TRLO1.1.1
AQXE
188
651
15/10/2025 16:18:28
00493677229TRLO1.1.1
BATE
18
651
15/10/2025 16:20:12
00493678962TRLO1.1.1
XLON
128
651
15/10/2025 16:20:12
00493678965TRLO1.1.1
XLON
215
651
15/10/2025 16:20:12
00493678964TRLO1.1.1
XLON
634
651
15/10/2025 16:20:12
00493678963TRLO1.1.1
XLON
33
651
15/10/2025 16:20:12
00493678966TRLO1.1.1
TRQX
33
651
15/10/2025 16:20:13
00493678971TRLO1.1.1
CHIX
19
651
15/10/2025 16:21:03
00493679740TRLO1.1.1
BATE
104
651
15/10/2025 16:21:03
00493679741TRLO1.1.1
BATE
55
650.5
15/10/2025 16:21:50
00493680336TRLO1.1.1
AQXE
30
650.5
15/10/2025 16:21:50
00493680337TRLO1.1.1
AQXE
31
650.5
15/10/2025 16:22:11
00493680656TRLO1.1.1
AQXE
2
650.5
15/10/2025 16:22:11
00493680659TRLO1.1.1
AQXE
17
650.5
15/10/2025 16:22:11
00493680657TRLO1.1.1
AQXE
17
650.5
15/10/2025 16:22:11
00493680658TRLO1.1.1
AQXE
1
650.5
15/10/2025 16:22:11
00493680660TRLO1.1.1
AQXE
1
650.5
15/10/2025 16:22:11
00493680661TRLO1.1.1
AQXE
11
651
15/10/2025 16:22:12
00493680670TRLO1.1.1
TRQX
37
651
15/10/2025 16:22:12
00493680669TRLO1.1.1
TRQX
229
651
15/10/2025 16:22:14
00493680710TRLO1.1.1
XLON
48
651
15/10/2025 16:23:56
00493682251TRLO1.1.1
BATE
84
651
15/10/2025 16:23:56
00493682250TRLO1.1.1
BATE
20
651.5
15/10/2025 16:24:13
00493682601TRLO1.1.1
AQXE
57
651.5
15/10/2025 16:24:15
00493682661TRLO1.1.1
CHIX
16
651
15/10/2025 16:25:12
00493683616TRLO1.1.1
TRQX
487
651.5
15/10/2025 16:25:39
00493684137TRLO1.1.1
XLON
86
651.5
15/10/2025 16:25:40
00493684149TRLO1.1.1
BATE
17
652
15/10/2025 16:26:07
00493684696TRLO1.1.1
AQXE
27
651.5
15/10/2025 16:27:02
00493685782TRLO1.1.1
CHIX
1
652
15/10/2025 16:27:05
00493685849TRLO1.1.1
AQXE
23
651.5
15/10/2025 16:27:07
00493685927TRLO1.1.1
BATE
209
651
15/10/2025 16:27:09
00493685977TRLO1.1.1
XLON
11
651
15/10/2025 16:27:09
00493685978TRLO1.1.1
TRQX