Der Halbleiterhersteller Infineon will bis Ende des Jahres 2025 seine Standorte weltweit auf 100 % grünen Strom umstellen. Nunn hat das Unternehmen einen langfristigen Solarstromliefervertrag mit Statkraft unterzeichnet. Der norwegische Energiekonzern Statkraft, Anbieter von Grünstromlösungen für die europäische Industrie, hat einen langfristigen physischen Stromliefervertrag (pPPA) mit dem deutschen Halbleiterhersteller Infineon Technologies AG abgeschlossen. Dieser tritt ab Januar 2026 in Kraft.
