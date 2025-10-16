DJ PTA-Adhoc: B+S Banksysteme AG: Verschiebung des Veröffentlichungstermins für den Geschäftsbericht zum 30.06.2025 - positive Ergebniskorrektur

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

B+S Banksysteme AG: Verschiebung des Veröffentlichungstermins für den Geschäftsbericht zum 30.06.2025 - positive Ergebniskorrektur

München (pta000/16.10.2025/16:00 UTC+2)

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen ESEF-Prüfung verschieben wir den für den 17.10.2025 geplanten Veröffentlichungstermin in die KW 43.

Des Weiteren ergibt sich bei den aktuell vorliegenden Zahlen, im Vergleich zu den am 30.09.2025 gemeldeten vorläufigen Finanzkennziffern, eine positive Ergebniskorrektur wie folgt:

Umsatz TEUR 12.597 (Vorjahr TEUR 12.714)

EBIT TEUR 1.879 (Vorjahr TEUR 1.748)

Periodenergebnis TEUR 1.451 (Vorjahr TEUR 1.235)

Ergebnis je Aktie EUR 0,23 (Vorjahr EUR 0,20)

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: B+S Banksysteme AG Elsenheimerstraße 57 80687 München Deutschland Ansprechpartner: Simon Berger Tel.: +49 89 74 119 E-Mail: ir@bs-ag.com Website: www.bs-ag.com ISIN(s): DE0001262152 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760623200767 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 10:00 ET (14:00 GMT)