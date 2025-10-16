Die Vienna Insurance Group (VIG) soll laut einem Medienbericht eine Vereinbarung mit der Versicherungskammer Bayern über den Erwerb ihrer NÜRNBERGER-Aktien getroffen haben. Damit rückt die VIG einen weiteren Schritt näher an die Übernahme des fränkischen Versicherers. Erst vor wenigen Tagen hat die Vienna Insurance Group (VIG) einen Angebotspreis für einen möglichen Kauf der NÜRNBERGER-Aktien genannt. Dieser liegt bei 115 Euro je Aktie. Ob die VIG den Zuschlag tatsächlich erhält, ist jedoch noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
