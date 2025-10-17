Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 17
www.bodycote.com
17 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
16 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,020
Highest price paid per share (pence per share):
658.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
643.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
652.93p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,372,195 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,938,209 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,083,977 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
127
645.5
16/10/2025 08:05:58
00493738987TRLO1.1.1
XLON
127
646
16/10/2025 08:11:28
00493740079TRLO1.1.1
XLON
15
646
16/10/2025 08:15:04
00493740793TRLO1.1.1
AQXE
23
645.5
16/10/2025 08:15:04
00493740794TRLO1.1.1
CHIX
65
646.5
16/10/2025 08:16:57
00493741173TRLO1.1.1
XLON
62
646.5
16/10/2025 08:19:01
00493741542TRLO1.1.1
XLON
127
647
16/10/2025 08:22:52
00493742247TRLO1.1.1
XLON
127
646.5
16/10/2025 08:27:54
00493743136TRLO1.1.1
XLON
156
646
16/10/2025 08:28:23
00493743226TRLO1.1.1
BATE
23
646
16/10/2025 08:29:05
00493743315TRLO1.1.1
CHIX
1
646.5
16/10/2025 08:30:04
00493743512TRLO1.1.1
AQXE
78
646
16/10/2025 08:31:15
00493743726TRLO1.1.1
BATE
23
645.5
16/10/2025 08:31:38
00493743818TRLO1.1.1
CHIX
29
644.5
16/10/2025 08:31:38
00493743823TRLO1.1.1
AQXE
127
645.5
16/10/2025 08:32:51
00493743962TRLO1.1.1
XLON
127
645
16/10/2025 08:38:01
00493744778TRLO1.1.1
XLON
23
645.5
16/10/2025 08:39:19
00493745184TRLO1.1.1
CHIX
12
644.5
16/10/2025 08:40:00
00493745295TRLO1.1.1
AQXE
1
644.5
16/10/2025 08:41:00
00493745545TRLO1.1.1
AQXE
2
644.5
16/10/2025 08:41:01
00493745546TRLO1.1.1
AQXE
127
645.5
16/10/2025 08:45:17
00493746411TRLO1.1.1
XLON
1
645
16/10/2025 08:47:09
00493746636TRLO1.1.1
XLON
1
645.5
16/10/2025 08:48:09
00493746786TRLO1.1.1
CHIX
22
645.5
16/10/2025 08:48:09
00493746787TRLO1.1.1
CHIX
126
645
16/10/2025 08:50:24
00493747114TRLO1.1.1
XLON
2
644.5
16/10/2025 08:50:24
00493747115TRLO1.1.1
AQXE
6
644.5
16/10/2025 08:51:17
00493747343TRLO1.1.1
AQXE
1
644.5
16/10/2025 08:51:17
00493747344TRLO1.1.1
AQXE
6
644.5
16/10/2025 08:51:20
00493747363TRLO1.1.1
AQXE
52
644.5
16/10/2025 08:52:35
00493747562TRLO1.1.1
XLON
75
644.5
16/10/2025 08:52:35
00493747563TRLO1.1.1
XLON
156
643.5
16/10/2025 08:54:58
00493748018TRLO1.1.1
BATE
15
644.5
16/10/2025 08:57:23
00493748666TRLO1.1.1
AQXE
23
644
16/10/2025 08:57:47
00493748738TRLO1.1.1
CHIX
127
644
16/10/2025 08:57:47
00493748739TRLO1.1.1
XLON
78
643.5
16/10/2025 08:58:24
00493748806TRLO1.1.1
BATE
52
643.5
16/10/2025 09:01:06
00493749373TRLO1.1.1
XLON
75
643.5
16/10/2025 09:01:06
00493749374TRLO1.1.1
XLON
1
643
16/10/2025 09:04:14
00493749708TRLO1.1.1
CHIX
15
644.5
16/10/2025 09:04:18
00493749710TRLO1.1.1
AQXE
12
643
16/10/2025 09:04:23
00493749722TRLO1.1.1
CHIX
81
643.5
16/10/2025 09:04:41
00493749742TRLO1.1.1
XLON
46
643.5
16/10/2025 09:04:41
00493749743TRLO1.1.1
XLON
78
643.5
16/10/2025 09:04:46
00493749748TRLO1.1.1
BATE
10
643
16/10/2025 09:04:58
00493749764TRLO1.1.1
CHIX
1
644
16/10/2025 09:10:55
00493750366TRLO1.1.1
AQXE
1
644.5
16/10/2025 09:10:55
00493750368TRLO1.1.1
AQXE
11
644.5
16/10/2025 09:10:55
00493750367TRLO1.1.1
AQXE
2
644.5
16/10/2025 09:10:55
00493750369TRLO1.1.1
AQXE
78
644
16/10/2025 09:12:13
00493750480TRLO1.1.1
BATE
254
644
16/10/2025 09:12:33
00493750541TRLO1.1.1
XLON
23
644.5
16/10/2025 09:12:38
00493750554TRLO1.1.1
CHIX
14
644.5
16/10/2025 09:15:31
00493750803TRLO1.1.1
XLON
35
644.5
16/10/2025 09:15:31
00493750805TRLO1.1.1
XLON
78
644.5
16/10/2025 09:15:31
00493750804TRLO1.1.1
XLON
23
644.5
16/10/2025 09:17:34
00493750966TRLO1.1.1
CHIX
15
644.5
16/10/2025 09:17:38
00493750976TRLO1.1.1
AQXE
26
644.5
16/10/2025 09:18:15
00493751017TRLO1.1.1
BATE
52
644.5
16/10/2025 09:18:15
00493751016TRLO1.1.1
BATE
127
647.5
16/10/2025 09:21:16
00493751482TRLO1.1.1
XLON
78
652
16/10/2025 09:25:09
00493752385TRLO1.1.1
BATE
127
652
16/10/2025 09:42:15
00493755102TRLO1.1.1
XLON
11
652
16/10/2025 09:44:14
00493755428TRLO1.1.1
TRQX
26
651.5
16/10/2025 09:44:27
00493755466TRLO1.1.1
CHIX
127
652.5
16/10/2025 09:44:36
00493755493TRLO1.1.1
XLON
127
652.5
16/10/2025 09:46:41
00493755788TRLO1.1.1
XLON
17
652.5
16/10/2025 09:46:43
00493755795TRLO1.1.1
AQXE
88
653
16/10/2025 09:47:53
00493755984TRLO1.1.1
BATE
127
653
16/10/2025 09:49:14
00493756266TRLO1.1.1
XLON
88
654
16/10/2025 09:51:21
00493756583TRLO1.1.1
BATE
17
|
653.5
16/10/2025 09:52:39
00493756752TRLO1.1.1
AQXE
113
653.5
16/10/2025 09:52:39
00493756751TRLO1.1.1
XLON
11
653.5
16/10/2025 09:52:39
00493756755TRLO1.1.1
TRQX
14
653.5
16/10/2025 09:52:39
00493756754TRLO1.1.1
XLON
26
653.5
16/10/2025 09:52:39
00493756753TRLO1.1.1
CHIX
1
653
16/10/2025 09:54:49
00493757139TRLO1.1.1
XLON
1
653.5
16/10/2025 09:54:59
00493757163TRLO1.1.1
TRQX
10
653.5
16/10/2025 09:54:59
00493757164TRLO1.1.1
TRQX
26
653
16/10/2025 09:55:03
00493757185TRLO1.1.1
CHIX
126
653
16/10/2025 09:55:03
00493757186TRLO1.1.1
XLON
88
653
16/10/2025 09:55:05
00493757194TRLO1.1.1
BATE
17
653.5
16/10/2025 09:55:13
00493757214TRLO1.1.1
AQXE
127
654
16/10/2025 09:57:27
00493757615TRLO1.1.1
XLON
127
654.5
16/10/2025 09:59:44
00493757905TRLO1.1.1
XLON
26
654.5
16/10/2025 10:00:09
00493758023TRLO1.1.1
CHIX
11
654.5
16/10/2025 10:00:17
00493758040TRLO1.1.1
TRQX
17
656
16/10/2025 10:03:01
00493758526TRLO1.1.1
AQXE
63
656
16/10/2025 10:05:48
00493758926TRLO1.1.1
XLON
64
656
16/10/2025 10:05:48
00493758925TRLO1.1.1
XLON
1
656
16/10/2025 10:08:26
00493759349TRLO1.1.1
TRQX
10
656
16/10/2025 10:08:56
00493759406TRLO1.1.1
TRQX
26
656
16/10/2025 10:08:56
00493759403TRLO1.1.1
CHIX
88
656
16/10/2025 10:08:56
00493759404TRLO1.1.1
BATE
127
656
16/10/2025 10:08:56
00493759405TRLO1.1.1
XLON
17
656
16/10/2025 10:09:05
00493759429TRLO1.1.1
AQXE
127
655.5
16/10/2025 10:10:59
00493759855TRLO1.1.1
XLON
88
656
16/10/2025 10:11:08
00493759877TRLO1.1.1
BATE
11
655
16/10/2025 10:13:48
00493760254TRLO1.1.1
TRQX
12
654.5
16/10/2025 10:15:04
00493760454TRLO1.1.1
XLON
85
654.5
16/10/2025 10:15:04
00493760453TRLO1.1.1
XLON
30
654.5
16/10/2025 10:15:04
00493760455TRLO1.1.1
XLON
26
654.5
16/10/2025 10:16:57
00493760781TRLO1.1.1
CHIX
88
655
16/10/2025 10:17:30
00493760855TRLO1.1.1
BATE
17
655
16/10/2025 10:17:31
00493760863TRLO1.1.1
AQXE
127
654.5
16/10/2025 10:19:02
00493761309TRLO1.1.1
XLON
5
654.5
16/10/2025 10:21:41
00493761753TRLO1.1.1
TRQX
6
655
16/10/2025 10:21:41
00493761754TRLO1.1.1
TRQX
36
654.5
16/10/2025 10:23:02
00493761976TRLO1.1.1
XLON
91
654.5
16/10/2025 10:23:02
00493761975TRLO1.1.1
XLON
26
654
16/10/2025 10:25:22
00493762362TRLO1.1.1
CHIX
17
654
16/10/2025 10:26:01
00493762441TRLO1.1.1
AQXE
88
654.5
16/10/2025 10:26:01
00493762440TRLO1.1.1
BATE
127
654.5
16/10/2025 10:27:05
00493762622TRLO1.1.1
XLON
5
655
16/10/2025 10:29:29
00493762931TRLO1.1.1
TRQX
6
655
16/10/2025 10:29:29
00493762930TRLO1.1.1
TRQX
127
654
16/10/2025 10:34:10
00493763750TRLO1.1.1
XLON
127
655
16/10/2025 10:36:30
00493764062TRLO1.1.1
XLON
88
655.5
16/10/2025 10:40:59
00493764511TRLO1.1.1
BATE
12
656.5
16/10/2025 10:41:53
00493764846TRLO1.1.1
AQXE
26
656.5
16/10/2025 10:42:21
00493764901TRLO1.1.1
CHIX
127
656.5
16/10/2025 10:42:21
00493764902TRLO1.1.1
XLON
5
656.5
16/10/2025 10:42:21
00493764903TRLO1.1.1
AQXE
11
656
16/10/2025 10:42:21
00493764904TRLO1.1.1
TRQX
26
656.5
16/10/2025 10:45:11
00493765449TRLO1.1.1
CHIX
17
656.5
16/10/2025 10:45:56
00493765534TRLO1.1.1
AQXE
88
656.5
16/10/2025 10:46:09
00493765556TRLO1.1.1
BATE
46
656.5
16/10/2025 10:46:33
00493765621TRLO1.1.1
XLON
81
656.5
16/10/2025 10:46:33
00493765620TRLO1.1.1
XLON
11
657
16/10/2025 10:48:53
00493766188TRLO1.1.1
TRQX
127
657
16/10/2025 10:51:33
00493766689TRLO1.1.1
XLON
26
657
16/10/2025 10:55:43
00493767358TRLO1.1.1
CHIX
17
657
16/10/2025 10:56:28
00493767468TRLO1.1.1
AQXE
127
657
16/10/2025 10:56:36
00493767480TRLO1.1.1
XLON
88
657
16/10/2025 10:56:47
00493767510TRLO1.1.1
BATE
11
657
16/10/2025 10:58:37
00493767798TRLO1.1.1
TRQX
127
656
16/10/2025 11:01:30
00493768229TRLO1.1.1
XLON
26
657
16/10/2025 11:05:43
00493768736TRLO1.1.1
CHIX
17
657
16/10/2025 11:06:24
00493768784TRLO1.1.1
AQXE
31
656
16/10/2025 11:06:34
00493768822TRLO1.1.1
XLON
96
656
16/10/2025 11:06:34
00493768821TRLO1.1.1
XLON
88
656
16/10/2025 11:06:42
00493768862TRLO1.1.1
BATE
2
656.5
16/10/2025 11:07:48
00493768979TRLO1.1.1
TRQX
9
657
16/10/2025 11:07:48
00493768980TRLO1.1.1
TRQX
44
656
16/10/2025 11:11:16
00493769575TRLO1.1.1
XLON
83
656
16/10/2025 11:11:16
00493769576TRLO1.1.1
XLON
26
657
16/10/2025 11:15:16
00493770217TRLO1.1.1
CHIX
127
656.5
16/10/2025 11:15:22
00493770352TRLO1.1.1
XLON
74
657
16/10/2025 11:20:04
00493771246TRLO1.1.1
BATE
2
657
16/10/2025 11:20:04
00493771248TRLO1.1.1
BATE
12
657
16/10/2025 11:20:04
00493771247TRLO1.1.1
BATE
26
657
16/10/2025 11:25:19
00493772262TRLO1.1.1
CHIX
17
657.5
16/10/2025 11:26:21
00493772420TRLO1.1.1
AQXE
17
657.5
16/10/2025 11:28:12
00493772721TRLO1.1.1
AQXE
254
657.5
16/10/2025 11:28:21
00493772741TRLO1.1.1
XLON
88
657.5
16/10/2025 11:28:27
00493772747TRLO1.1.1
BATE
127
657.5
16/10/2025 11:30:20
00493772969TRLO1.1.1
XLON
127
658
16/10/2025 11:33:48
00493773559TRLO1.1.1
XLON
26
658
16/10/2025 11:34:21
00493773647TRLO1.1.1
CHIX
17
658
16/10/2025 11:35:05
00493773757TRLO1.1.1
AQXE
88
658
16/10/2025 11:35:37
00493773813TRLO1.1.1
BATE
11
657.5
16/10/2025 11:36:39
00493773961TRLO1.1.1
TRQX
11
657.5
16/10/2025 11:36:39
00493773962TRLO1.1.1
TRQX
11
657.5
16/10/2025 11:36:39
00493773963TRLO1.1.1
TRQX
52
657.5
16/10/2025 11:38:10
00493774222TRLO1.1.1
XLON
75
657.5
16/10/2025 11:38:10
00493774223TRLO1.1.1
XLON
56
657
16/10/2025 11:42:36
00493774992TRLO1.1.1
XLON
71
657
16/10/2025 11:42:36
00493774991TRLO1.1.1
XLON
11
657.5
16/10/2025 11:43:05
00493775096TRLO1.1.1
TRQX
17
657.5
16/10/2025 11:44:22
00493775361TRLO1.1.1
AQXE
88
657
16/10/2025 11:44:51
00493775408TRLO1.1.1
BATE
25
657
16/10/2025 11:44:55
00493775423TRLO1.1.1
CHIX
1
657
16/10/2025 11:44:55
00493775424TRLO1.1.1
CHIX
127
656.5
16/10/2025 11:47:00
00493775813TRLO1.1.1
XLON
127
657
16/10/2025 11:59:45
00493777719TRLO1.1.1
XLON
127
656.5
16/10/2025 12:01:42
00493778011TRLO1.1.1
XLON
20
657
16/10/2025 12:02:49
00493778221TRLO1.1.1
AQXE
14
657.5
16/10/2025 12:02:50
00493778223TRLO1.1.1
TRQX
52
657.5
16/10/2025 12:02:59
00493778253TRLO1.1.1
BATE
54
657.5
16/10/2025 12:02:59
00493778254TRLO1.1.1
BATE
71
656.5
16/10/2025 12:04:33
00493778468TRLO1.1.1
XLON
56
656.5
16/10/2025 12:04:33
00493778469TRLO1.1.1
XLON
31
657
16/10/2025 12:06:52
00493778796TRLO1.1.1
CHIX
12
657
16/10/2025 12:11:06
00493779399TRLO1.1.1
AQXE
2
657.5
16/10/2025 12:11:14
00493779420TRLO1.1.1
TRQX
12
657.5
16/10/2025 12:11:14
00493779419TRLO1.1.1
TRQX
8
657
16/10/2025 12:11:23
00493779430TRLO1.1.1
AQXE
31
657
16/10/2025 12:11:23
00493779431TRLO1.1.1
CHIX
254
657
16/10/2025 12:11:23
00493779432TRLO1.1.1
XLON
106
657
16/10/2025 12:11:34
00493779460TRLO1.1.1
BATE
31
656.5
16/10/2025 12:17:03
00493783205TRLO1.1.1
XLON
96
656.5
16/10/2025 12:17:03
00493783206TRLO1.1.1
XLON
52
656.5
16/10/2025 12:18:50
00493783683TRLO1.1.1
XLON
75
656.5
16/10/2025 12:18:50
00493783684TRLO1.1.1
XLON
10
657
16/10/2025 12:19:25
00493783844TRLO1.1.1
AQXE
10
657
16/10/2025 12:19:25
00493783845TRLO1.1.1
AQXE
31
656.5
16/10/2025 12:19:30
00493783881TRLO1.1.1
CHIX
14
656.5
16/10/2025 12:19:30
00493783883TRLO1.1.1
TRQX
3
657
16/10/2025 12:20:04
00493784248TRLO1.1.1
BATE
103
657
16/10/2025 12:20:04
00493784249TRLO1.1.1
BATE
20
656.5
16/10/2025 12:21:30
00493784516TRLO1.1.1
XLON
36
656.5
16/10/2025 12:21:30
00493784517TRLO1.1.1
XLON
71
656.5
16/10/2025 12:21:30
00493784515TRLO1.1.1
XLON
12
657
16/10/2025 12:27:43
00493785879TRLO1.1.1
AQXE
8
657
16/10/2025 12:27:43
00493785880TRLO1.1.1
AQXE
14
656.5
16/10/2025 12:27:52
00493785927TRLO1.1.1
TRQX
12
656.5
16/10/2025 12:27:56
00493785930TRLO1.1.1
CHIX
7
656.5
16/10/2025 12:27:56
00493785932TRLO1.1.1
CHIX
12
656.5
16/10/2025 12:27:56
00493785931TRLO1.1.1
CHIX
106
656.5
16/10/2025 12:28:36
00493786133TRLO1.1.1
BATE
127
656
16/10/2025 12:28:36
00493786134TRLO1.1.1
XLON
2
656
16/10/2025 12:31:03
00493786811TRLO1.1.1
XLON
125
656
16/10/2025 12:31:03
00493786812TRLO1.1.1
XLON
51
656
16/10/2025 12:33:02
00493787223TRLO1.1.1
XLON
76
656
16/10/2025 12:33:02
00493787224TRLO1.1.1
XLON
127
656
16/10/2025 12:35:54
00493787774TRLO1.1.1
XLON
20
656
16/10/2025 12:37:09
00493787949TRLO1.1.1
AQXE
14
656
16/10/2025 12:37:18
00493787973TRLO1.1.1
TRQX
2
656
16/10/2025 12:37:27
00493788010TRLO1.1.1
CHIX
29
656
16/10/2025 12:37:27
00493788011TRLO1.1.1
CHIX
21
655.5
16/10/2025 12:38:29
00493788165TRLO1.1.1
BATE
85
655.5
16/10/2025 12:38:29
00493788164TRLO1.1.1
BATE
56
654.5
16/10/2025 12:39:52
00493788455TRLO1.1.1
XLON
71
654.5
16/10/2025 12:39:52
00493788454TRLO1.1.1
XLON
2
654.5
16/10/2025 12:43:51
00493789234TRLO1.1.1
XLON
46
654.5
16/10/2025 12:43:51
00493789236TRLO1.1.1
XLON
79
654.5
16/10/2025 12:43:51
00493789235TRLO1.1.1
XLON
20
655
16/10/2025 12:47:00
00493789919TRLO1.1.1
AQXE
|
14
654.5
16/10/2025 12:47:13
00493789955TRLO1.1.1
TRQX
64
655.5
16/10/2025 12:48:40
00493790152TRLO1.1.1
BATE
42
655.5
16/10/2025 12:48:40
00493790153TRLO1.1.1
BATE
12
654
16/10/2025 12:53:01
00493791024TRLO1.1.1
CHIX
19
654
16/10/2025 12:53:01
00493791026TRLO1.1.1
CHIX
127
654
16/10/2025 12:53:01
00493791025TRLO1.1.1
XLON
20
654
16/10/2025 12:56:50
00493792428TRLO1.1.1
AQXE
8
654.5
16/10/2025 12:57:07
00493792499TRLO1.1.1
TRQX
6
654.5
16/10/2025 12:57:07
00493792500TRLO1.1.1
TRQX
51
654
16/10/2025 12:57:13
00493792526TRLO1.1.1
XLON
85
654
16/10/2025 12:57:13
00493792525TRLO1.1.1
XLON
118
654
16/10/2025 12:57:13
00493792527TRLO1.1.1
XLON
14
654.5
16/10/2025 13:08:48
00493794955TRLO1.1.1
TRQX
31
654
16/10/2025 13:10:21
00493795365TRLO1.1.1
CHIX
106
654
16/10/2025 13:10:21
00493795364TRLO1.1.1
BATE
31
654
16/10/2025 13:10:21
00493795366TRLO1.1.1
CHIX
127
654
16/10/2025 13:10:21
00493795368TRLO1.1.1
XLON
254
654
16/10/2025 13:10:21
00493795367TRLO1.1.1
XLON
20
654
16/10/2025 13:10:21
00493795369TRLO1.1.1
AQXE
106
654
16/10/2025 13:12:35
00493795955TRLO1.1.1
BATE
51
654
16/10/2025 13:14:18
00493796334TRLO1.1.1
XLON
53
654
16/10/2025 13:14:18
00493796335TRLO1.1.1
XLON
23
654
16/10/2025 13:14:18
00493796337TRLO1.1.1
XLON
127
653.5
16/10/2025 13:19:05
00493797283TRLO1.1.1
XLON
20
654
16/10/2025 13:19:49
00493797407TRLO1.1.1
AQXE
14
654
16/10/2025 13:20:14
00493797490TRLO1.1.1
TRQX
2
654
16/10/2025 13:22:30
00493798096TRLO1.1.1
CHIX
29
654.5
16/10/2025 13:29:52
00493799462TRLO1.1.1
CHIX
106
654.5
16/10/2025 13:29:52
00493799463TRLO1.1.1
BATE
127
654.5
16/10/2025 13:29:52
00493799464TRLO1.1.1
XLON
1
654.5
16/10/2025 13:33:01
00493800223TRLO1.1.1
CHIX
16
654.5
16/10/2025 13:33:01
00493800224TRLO1.1.1
CHIX
127
654.5
16/10/2025 13:33:01
00493800225TRLO1.1.1
XLON
14
654.5
16/10/2025 13:33:01
00493800226TRLO1.1.1
CHIX
14
654.5
16/10/2025 13:33:02
00493800237TRLO1.1.1
TRQX
106
654.5
16/10/2025 13:33:07
00493800248TRLO1.1.1
BATE
20
654
16/10/2025 13:33:34
00493800323TRLO1.1.1
AQXE
127
654
16/10/2025 13:33:34
00493800324TRLO1.1.1
XLON
79
653.5
16/10/2025 13:35:16
00493800683TRLO1.1.1
XLON
48
653.5
16/10/2025 13:35:16
00493800684TRLO1.1.1
XLON
7
653.5
16/10/2025 13:38:24
00493801356TRLO1.1.1
XLON
37
653.5
16/10/2025 13:38:24
00493801355TRLO1.1.1
XLON
83
653.5
16/10/2025 13:38:24
00493801354TRLO1.1.1
XLON
20
653.5
16/10/2025 13:38:32
00493801367TRLO1.1.1
AQXE
3
653.5
16/10/2025 13:38:55
00493801425TRLO1.1.1
TRQX
11
654.5
16/10/2025 13:38:55
00493801426TRLO1.1.1
TRQX
17
654
16/10/2025 13:39:14
00493801514TRLO1.1.1
CHIX
14
654.5
16/10/2025 13:39:14
00493801515TRLO1.1.1
CHIX
106
654.5
16/10/2025 13:40:56
00493801942TRLO1.1.1
BATE
127
653.5
16/10/2025 13:41:26
00493802035TRLO1.1.1
XLON
127
653.5
16/10/2025 13:44:30
00493802729TRLO1.1.1
XLON
20
653.5
16/10/2025 13:46:06
00493803077TRLO1.1.1
AQXE
14
654
16/10/2025 13:46:26
00493803180TRLO1.1.1
TRQX
4
654
16/10/2025 13:46:53
00493803260TRLO1.1.1
CHIX
27
654.5
16/10/2025 13:46:53
00493803261TRLO1.1.1
CHIX
127
653.5
16/10/2025 13:47:35
00493803407TRLO1.1.1
XLON
106
654.5
16/10/2025 13:48:39
00493803611TRLO1.1.1
BATE
127
653.5
16/10/2025 13:50:39
00493804035TRLO1.1.1
XLON
6
653.5
16/10/2025 13:53:34
00493804997TRLO1.1.1
AQXE
14
653.5
16/10/2025 13:53:34
00493804998TRLO1.1.1
AQXE
14
654
16/10/2025 13:54:04
00493805099TRLO1.1.1
TRQX
106
654
16/10/2025 13:56:23
00493805642TRLO1.1.1
BATE
12
653.5
16/10/2025 14:01:04
00493807144TRLO1.1.1
AQXE
8
653.5
16/10/2025 14:01:04
00493807145TRLO1.1.1
AQXE
14
654
16/10/2025 14:01:40
00493807289TRLO1.1.1
TRQX
31
653
16/10/2025 14:03:05
00493807640TRLO1.1.1
CHIX
31
653
16/10/2025 14:03:05
00493807641TRLO1.1.1
CHIX
127
653
16/10/2025 14:03:05
00493807642TRLO1.1.1
XLON
127
653
16/10/2025 14:03:05
00493807643TRLO1.1.1
XLON
127
653
16/10/2025 14:03:05
00493807644TRLO1.1.1
XLON
7
653.5
16/10/2025 14:04:10
00493807950TRLO1.1.1
BATE
99
653.5
16/10/2025 14:04:10
00493807951TRLO1.1.1
BATE
40
653
16/10/2025 14:05:30
00493808285TRLO1.1.1
XLON
87
653
16/10/2025 14:05:30
00493808286TRLO1.1.1
XLON
52
653
16/10/2025 14:07:57
00493808894TRLO1.1.1
XLON
57
653
16/10/2025 14:07:57
00493808895TRLO1.1.1
XLON
18
653
16/10/2025 14:07:57
00493808896TRLO1.1.1
XLON
14
653
16/10/2025 14:09:12
00493809151TRLO1.1.1
TRQX
31
653
16/10/2025 14:09:45
00493809369TRLO1.1.1
CHIX
127
653
16/10/2025 14:10:15
00493809562TRLO1.1.1
XLON
106
653.5
16/10/2025 14:11:57
00493810058TRLO1.1.1
BATE
5
653.5
16/10/2025 14:12:07
00493810140TRLO1.1.1
XLON
122
653.5
16/10/2025 14:12:07
00493810141TRLO1.1.1
XLON
127
653.5
16/10/2025 14:15:14
00493810886TRLO1.1.1
XLON
4
653
16/10/2025 14:17:46
00493811679TRLO1.1.1
CHIX
15
653.5
16/10/2025 14:18:18
00493811787TRLO1.1.1
XLON
112
653.5
16/10/2025 14:18:18
00493811788TRLO1.1.1
XLON
20
653.5
16/10/2025 14:19:16
00493812128TRLO1.1.1
AQXE
20
654.5
16/10/2025 14:24:32
00493813885TRLO1.1.1
AQXE
20
654.5
16/10/2025 14:24:32
00493813886TRLO1.1.1
AQXE
27
654.5
16/10/2025 14:24:32
00493813888TRLO1.1.1
CHIX
106
654.5
16/10/2025 14:24:32
00493813889TRLO1.1.1
BATE
127
654.5
16/10/2025 14:24:32
00493813890TRLO1.1.1
XLON
14
654.5
16/10/2025 14:24:32
00493813891TRLO1.1.1
TRQX
14
654.5
16/10/2025 14:24:32
00493813892TRLO1.1.1
TRQX
31
654
16/10/2025 14:26:15
00493814429TRLO1.1.1
CHIX
127
654
16/10/2025 14:26:15
00493814430TRLO1.1.1
XLON
56
654.5
16/10/2025 14:27:31
00493814746TRLO1.1.1
BATE
50
654.5
16/10/2025 14:27:31
00493814747TRLO1.1.1
BATE
127
654
16/10/2025 14:29:22
00493815263TRLO1.1.1
XLON
20
654.5
16/10/2025 14:30:59
00493818375TRLO1.1.1
AQXE
31
654.5
16/10/2025 14:30:59
00493818376TRLO1.1.1
CHIX
14
654.5
16/10/2025 14:30:59
00493818377TRLO1.1.1
TRQX
106
654.5
16/10/2025 14:31:48
00493819802TRLO1.1.1
BATE
127
654
16/10/2025 14:31:48
00493819804TRLO1.1.1
XLON
127
654
16/10/2025 14:31:48
00493819805TRLO1.1.1
XLON
10
654.5
16/10/2025 14:32:56
00493821311TRLO1.1.1
AQXE
10
654.5
16/10/2025 14:32:56
00493821312TRLO1.1.1
AQXE
14
653.5
16/10/2025 14:33:27
00493821754TRLO1.1.1
TRQX
31
653.5
16/10/2025 14:33:27
00493821753TRLO1.1.1
CHIX
127
653.5
16/10/2025 14:33:32
00493821803TRLO1.1.1
XLON
127
653.5
16/10/2025 14:33:32
00493821805TRLO1.1.1
XLON
106
653.5
16/10/2025 14:34:17
00493822640TRLO1.1.1
BATE
20
654
16/10/2025 14:35:20
00493823546TRLO1.1.1
AQXE
14
653.5
16/10/2025 14:35:37
00493823800TRLO1.1.1
TRQX
31
653.5
16/10/2025 14:36:00
00493824139TRLO1.1.1
CHIX
106
653.5
16/10/2025 14:36:46
00493824693TRLO1.1.1
BATE
37
653
16/10/2025 14:37:11
00493825081TRLO1.1.1
XLON
90
653
16/10/2025 14:37:11
00493825080TRLO1.1.1
XLON
127
653
16/10/2025 14:37:11
00493825082TRLO1.1.1
XLON
127
653
16/10/2025 14:37:11
00493825083TRLO1.1.1
XLON
20
652.5
16/10/2025 14:37:48
00493825469TRLO1.1.1
AQXE
2
652.5
16/10/2025 14:38:03
00493825673TRLO1.1.1
TRQX
12
652.5
16/10/2025 14:38:03
00493825674TRLO1.1.1
TRQX
31
652.5
16/10/2025 14:38:17
00493825862TRLO1.1.1
CHIX
127
653
16/10/2025 14:39:10
00493826477TRLO1.1.1
XLON
106
652.5
16/10/2025 14:39:18
00493826545TRLO1.1.1
BATE
20
652.5
16/10/2025 14:40:17
00493827388TRLO1.1.1
AQXE
12
652.5
16/10/2025 14:40:29
00493827533TRLO1.1.1
TRQX
2
652.5
16/10/2025 14:40:46
00493827841TRLO1.1.1
TRQX
31
652.5
16/10/2025 14:40:52
00493827871TRLO1.1.1
CHIX
39
652.5
16/10/2025 14:41:28
00493828217TRLO1.1.1
XLON
51
652.5
16/10/2025 14:41:28
00493828218TRLO1.1.1
XLON
64
652.5
16/10/2025 14:41:28
00493828220TRLO1.1.1
XLON
100
652.5
16/10/2025 14:41:28
00493828219TRLO1.1.1
XLON
20
652.5
16/10/2025 14:42:41
00493828916TRLO1.1.1
AQXE
29
652.5
16/10/2025 14:43:22
00493829441TRLO1.1.1
XLON
254
654
16/10/2025 14:44:44
00493830059TRLO1.1.1
XLON
352
654
16/10/2025 14:44:44
00493830060TRLO1.1.1
XLON
14
654
16/10/2025 14:44:44
00493830062TRLO1.1.1
TRQX
31
654
16/10/2025 14:44:44
00493830063TRLO1.1.1
CHIX
127
654
16/10/2025 14:44:44
00493830061TRLO1.1.1
XLON
127
654.5
16/10/2025 14:46:50
00493831299TRLO1.1.1
XLON
14
654.5
16/10/2025 14:47:14
00493831486TRLO1.1.1
TRQX
127
654.5
16/10/2025 14:47:14
00493831485TRLO1.1.1
XLON
31
654.5
16/10/2025 14:47:15
00493831492TRLO1.1.1
CHIX
106
654.5
16/10/2025 14:47:28
00493831665TRLO1.1.1
BATE
20
654.5
16/10/2025 14:47:37
00493831793TRLO1.1.1
AQXE
14
654.5
16/10/2025 14:48:56
00493832478TRLO1.1.1
TRQX
20
654
16/10/2025 14:49:16
00493832695TRLO1.1.1
AQXE
106
653.5
16/10/2025 14:49:18
00493832705TRLO1.1.1
BATE
16
654.5
16/10/2025 14:49:21
00493832748TRLO1.1.1
XLON
84
654.5
16/10/2025 14:49:21
00493832747TRLO1.1.1
XLON
71
654.5
16/10/2025 14:49:21
00493832749TRLO1.1.1
XLON
83
654.5
16/10/2025 14:49:21
00493832750TRLO1.1.1
XLON
31
654
16/10/2025 14:49:42
00493832964TRLO1.1.1
CHIX
20
654
16/10/2025 14:51:15
00493833707TRLO1.1.1
AQXE
57
654
16/10/2025 14:51:19
00493833726TRLO1.1.1
XLON
114
654
16/10/2025 14:51:19
00493833727TRLO1.1.1
XLON
83
654.5
16/10/2025 14:51:19
00493833728TRLO1.1.1
XLON
12
654
16/10/2025 14:51:23
00493833772TRLO1.1.1
BATE
46
654
16/10/2025 14:51:23
00493833773TRLO1.1.1
BATE
48
654
16/10/2025 14:51:23
00493833771TRLO1.1.1
BATE
14
654.5
16/10/2025 14:51:23
00493833774TRLO1.1.1
TRQX
31
654
16/10/2025 14:51:39
00493833877TRLO1.1.1
CHIX
20
654
16/10/2025 14:53:05
00493834523TRLO1.1.1
AQXE
106
654
16/10/2025 14:53:10
00493834555TRLO1.1.1
BATE
14
654.5
16/10/2025 14:53:19
00493834616TRLO1.1.1
TRQX
17
654
16/10/2025 14:53:52
00493834821TRLO1.1.1
CHIX
14
654
16/10/2025 14:53:58
00493834914TRLO1.1.1
CHIX
106
654.5
16/10/2025 14:57:00
00493837808TRLO1.1.1
BATE
42
654.5
16/10/2025 14:57:00
00493837809TRLO1.1.1
BATE
64
654.5
16/10/2025 14:57:00
00493837810TRLO1.1.1
BATE
31
654.5
16/10/2025 14:57:00
00493837811TRLO1.1.1
CHIX
127
654.5
16/10/2025 14:57:00
00493837812TRLO1.1.1
XLON
127
654.5
16/10/2025 14:57:00
00493837813TRLO1.1.1
XLON
143
654.5
16/10/2025 14:57:00
|
00493837816TRLO1.1.1
XLON
238
654.5
16/10/2025 14:57:00
00493837815TRLO1.1.1
XLON
14
654.5
16/10/2025 14:57:00
00493837818TRLO1.1.1
TRQX
20
654.5
16/10/2025 14:57:00
00493837819TRLO1.1.1
AQXE
31
654
16/10/2025 14:58:51
00493839098TRLO1.1.1
CHIX
106
654.5
16/10/2025 14:58:54
00493839127TRLO1.1.1
BATE
20
654.5
16/10/2025 14:59:18
00493839417TRLO1.1.1
AQXE
250
654
16/10/2025 14:59:20
00493839448TRLO1.1.1
XLON
4
654
16/10/2025 14:59:20
00493839449TRLO1.1.1
XLON
11
654.5
16/10/2025 14:59:20
00493839450TRLO1.1.1
TRQX
3
654.5
16/10/2025 14:59:20
00493839451TRLO1.1.1
TRQX
14
653.5
16/10/2025 15:00:25
00493840662TRLO1.1.1
TRQX
127
653.5
16/10/2025 15:00:25
00493840661TRLO1.1.1
XLON
31
654
16/10/2025 15:00:56
00493841243TRLO1.1.1
CHIX
106
654.5
16/10/2025 15:01:04
00493841434TRLO1.1.1
BATE
20
654.5
16/10/2025 15:01:31
00493841756TRLO1.1.1
AQXE
15
654
16/10/2025 15:02:15
00493842417TRLO1.1.1
XLON
23
654
16/10/2025 15:02:15
00493842416TRLO1.1.1
XLON
38
654
16/10/2025 15:02:15
00493842419TRLO1.1.1
XLON
51
654
16/10/2025 15:02:15
00493842418TRLO1.1.1
XLON
127
654
16/10/2025 15:02:15
00493842420TRLO1.1.1
XLON
106
653.5
16/10/2025 15:03:55
00493843783TRLO1.1.1
BATE
6
654
16/10/2025 15:03:55
00493843786TRLO1.1.1
AQXE
14
654
16/10/2025 15:03:55
00493843787TRLO1.1.1
AQXE
26
654
16/10/2025 15:03:57
00493843857TRLO1.1.1
XLON
101
654
16/10/2025 15:03:57
00493843856TRLO1.1.1
XLON
14
654
16/10/2025 15:04:24
00493844205TRLO1.1.1
TRQX
31
653.5
16/10/2025 15:05:04
00493844810TRLO1.1.1
CHIX
42
653.5
16/10/2025 15:05:57
00493845462TRLO1.1.1
XLON
85
653.5
16/10/2025 15:05:57
00493845461TRLO1.1.1
XLON
127
653
16/10/2025 15:07:16
00493846262TRLO1.1.1
XLON
106
653
16/10/2025 15:07:27
00493846492TRLO1.1.1
BATE
20
653
16/10/2025 15:07:45
00493846679TRLO1.1.1
AQXE
31
653
16/10/2025 15:09:15
00493847718TRLO1.1.1
CHIX
47
653
16/10/2025 15:09:16
00493847738TRLO1.1.1
XLON
80
653
16/10/2025 15:09:16
00493847737TRLO1.1.1
XLON
127
653
16/10/2025 15:11:29
00493849013TRLO1.1.1
XLON
20
653
16/10/2025 15:12:31
00493849650TRLO1.1.1
AQXE
106
653
16/10/2025 15:12:31
00493849651TRLO1.1.1
BATE
14
652.5
16/10/2025 15:12:35
00493849701TRLO1.1.1
TRQX
127
652.5
16/10/2025 15:12:35
00493849700TRLO1.1.1
XLON
6
653
16/10/2025 15:14:16
00493850707TRLO1.1.1
CHIX
25
653
16/10/2025 15:14:16
00493850708TRLO1.1.1
CHIX
127
653
16/10/2025 15:14:16
00493850711TRLO1.1.1
XLON
14
653
16/10/2025 15:14:50
00493851001TRLO1.1.1
TRQX
106
653.5
16/10/2025 15:16:48
00493852178TRLO1.1.1
BATE
127
653.5
16/10/2025 15:17:17
00493852482TRLO1.1.1
XLON
254
653.5
16/10/2025 15:17:17
00493852481TRLO1.1.1
XLON
14
653.5
16/10/2025 15:17:17
00493852483TRLO1.1.1
TRQX
20
653.5
16/10/2025 15:17:55
00493852932TRLO1.1.1
AQXE
31
653.5
16/10/2025 15:17:55
00493852931TRLO1.1.1
CHIX
36
653.5
16/10/2025 15:20:01
00493854200TRLO1.1.1
BATE
36
653.5
16/10/2025 15:20:01
00493854201TRLO1.1.1
BATE
34
653.5
16/10/2025 15:20:01
00493854202TRLO1.1.1
BATE
20
653.5
16/10/2025 15:20:02
00493854224TRLO1.1.1
AQXE
14
653.5
16/10/2025 15:20:46
00493854739TRLO1.1.1
TRQX
23
653.5
16/10/2025 15:21:29
00493855174TRLO1.1.1
CHIX
8
653.5
16/10/2025 15:21:29
00493855175TRLO1.1.1
CHIX
127
653.5
16/10/2025 15:22:22
00493855839TRLO1.1.1
XLON
20
653.5
16/10/2025 15:24:00
00493857101TRLO1.1.1
AQXE
106
653.5
16/10/2025 15:24:15
00493857327TRLO1.1.1
BATE
14
653.5
16/10/2025 15:24:47
00493857789TRLO1.1.1
TRQX
254
653.5
16/10/2025 15:25:04
00493858044TRLO1.1.1
XLON
31
653.5
16/10/2025 15:25:33
00493858442TRLO1.1.1
CHIX
127
653
16/10/2025 15:26:43
00493859210TRLO1.1.1
XLON
20
653.5
16/10/2025 15:28:06
00493860090TRLO1.1.1
AQXE
106
653
16/10/2025 15:28:22
00493860299TRLO1.1.1
BATE
127
653
16/10/2025 15:29:09
00493860847TRLO1.1.1
XLON
14
653
16/10/2025 15:29:23
00493860994TRLO1.1.1
TRQX
31
654
16/10/2025 15:31:11
00493862111TRLO1.1.1
CHIX
127
653.5
16/10/2025 15:31:48
00493862525TRLO1.1.1
XLON
127
653.5
16/10/2025 15:31:48
00493862526TRLO1.1.1
XLON
20
653
16/10/2025 15:32:43
00493863030TRLO1.1.1
AQXE
106
652.5
16/10/2025 15:33:17
00493863316TRLO1.1.1
BATE
14
653
16/10/2025 15:33:47
00493863581TRLO1.1.1
TRQX
52
653
16/10/2025 15:34:01
00493863656TRLO1.1.1
XLON
75
653
16/10/2025 15:34:01
00493863657TRLO1.1.1
XLON
31
653
16/10/2025 15:34:45
00493864180TRLO1.1.1
CHIX
20
653
16/10/2025 15:37:53
00493866291TRLO1.1.1
AQXE
12
653
16/10/2025 15:38:34
00493866812TRLO1.1.1
BATE
94
653
16/10/2025 15:38:34
00493866813TRLO1.1.1
BATE
2
653
16/10/2025 15:38:57
00493867057TRLO1.1.1
TRQX
12
653
16/10/2025 15:38:57
00493867056TRLO1.1.1
TRQX
2
653
16/10/2025 15:40:02
00493867674TRLO1.1.1
CHIX
29
653
16/10/2025 15:40:02
00493867673TRLO1.1.1
CHIX
381
654
16/10/2025 15:41:57
00493869102TRLO1.1.1
XLON
57
654.5
16/10/2025 15:43:53
00493870398TRLO1.1.1
BATE
49
654.5
16/10/2025 15:43:53
00493870399TRLO1.1.1
BATE
127
654.5
16/10/2025 15:44:02
00493870479TRLO1.1.1
XLON
31
654.5
16/10/2025 15:45:17
00493871387TRLO1.1.1
CHIX
20
654
16/10/2025 15:45:54
00493871815TRLO1.1.1
AQXE
14
654
16/10/2025 15:45:54
00493871817TRLO1.1.1
TRQX
127
654
16/10/2025 15:45:54
00493871816TRLO1.1.1
XLON
127
654
16/10/2025 15:45:54
00493871818TRLO1.1.1
XLON
51
654
16/10/2025 15:48:06
00493873373TRLO1.1.1
XLON
2
654
16/10/2025 15:48:06
00493873375TRLO1.1.1
XLON
74
654
16/10/2025 15:48:06
00493873374TRLO1.1.1
XLON
20
654
16/10/2025 15:48:17
00493873472TRLO1.1.1
AQXE
106
654
16/10/2025 15:49:15
00493874170TRLO1.1.1
BATE
14
654
16/10/2025 15:49:18
00493874210TRLO1.1.1
TRQX
31
653.5
16/10/2025 15:50:27
00493874936TRLO1.1.1
CHIX
127
653
16/10/2025 15:50:43
00493875189TRLO1.1.1
XLON
95
653
16/10/2025 15:52:51
00493876648TRLO1.1.1
XLON
32
653
16/10/2025 15:52:51
00493876649TRLO1.1.1
XLON
20
653.5
16/10/2025 15:53:20
00493876911TRLO1.1.1
AQXE
127
653
16/10/2025 15:54:19
00493877488TRLO1.1.1
XLON
31
654.5
16/10/2025 15:56:19
00493878936TRLO1.1.1
CHIX
77
654.5
16/10/2025 15:56:19
00493878939TRLO1.1.1
BATE
29
654.5
16/10/2025 15:56:19
00493878940TRLO1.1.1
BATE
22
654.5
16/10/2025 15:58:35
00493880556TRLO1.1.1
XLON
20
654.5
16/10/2025 16:00:02
00493882087TRLO1.1.1
AQXE
106
654.5
16/10/2025 16:00:02
00493882091TRLO1.1.1
BATE
105
654.5
16/10/2025 16:00:02
00493882092TRLO1.1.1
XLON
105
654.5
16/10/2025 16:00:02
00493882094TRLO1.1.1
XLON
127
654.5
16/10/2025 16:00:02
00493882093TRLO1.1.1
XLON
149
655.5
16/10/2025 16:02:04
00493883748TRLO1.1.1
XLON
31
656
16/10/2025 16:02:18
00493883926TRLO1.1.1
CHIX
106
655.5
16/10/2025 16:03:18
00493884621TRLO1.1.1
BATE
254
655.5
16/10/2025 16:03:18
00493884622TRLO1.1.1
XLON
20
655.5
16/10/2025 16:03:31
00493884793TRLO1.1.1
AQXE
31
655.5
16/10/2025 16:04:15
00493885386TRLO1.1.1
CHIX
127
655
16/10/2025 16:04:30
00493885558TRLO1.1.1
XLON
13
655
16/10/2025 16:04:30
00493885560TRLO1.1.1
TRQX
127
655
16/10/2025 16:04:30
00493885559TRLO1.1.1
XLON
1
655
16/10/2025 16:04:37
00493885636TRLO1.1.1
TRQX
14
655
16/10/2025 16:04:37
00493885637TRLO1.1.1
TRQX
14
655
16/10/2025 16:04:37
00493885638TRLO1.1.1
TRQX
14
655
16/10/2025 16:04:37
00493885639TRLO1.1.1
TRQX
106
655.5
16/10/2025 16:05:24
00493886249TRLO1.1.1
BATE
8
655.5
16/10/2025 16:05:40
00493886473TRLO1.1.1
AQXE
12
655.5
16/10/2025 16:05:40
00493886474TRLO1.1.1
AQXE
31
654.5
16/10/2025 16:06:22
00493886970TRLO1.1.1
CHIX
27
654.5
16/10/2025 16:06:22
00493886972TRLO1.1.1
XLON
127
654.5
16/10/2025 16:06:22
00493886971TRLO1.1.1
XLON
100
654.5
16/10/2025 16:06:22
00493886973TRLO1.1.1
XLON
14
654.5
16/10/2025 16:06:46
00493887280TRLO1.1.1
TRQX
106
655.5
16/10/2025 16:07:23
00493887617TRLO1.1.1
BATE
20
655.5
16/10/2025 16:07:43
00493887797TRLO1.1.1
AQXE
25
655
16/10/2025 16:08:56
00493888663TRLO1.1.1
CHIX
106
655.5
16/10/2025 16:09:33
00493889203TRLO1.1.1
BATE
20
655.5
16/10/2025 16:09:55
00493889493TRLO1.1.1
AQXE
31
655
16/10/2025 16:10:13
00493889772TRLO1.1.1
CHIX
254
655
16/10/2025 16:10:13
00493889774TRLO1.1.1
XLON
381
655
16/10/2025 16:10:13
00493889773TRLO1.1.1
XLON
127
655
16/10/2025 16:10:13
00493889775TRLO1.1.1
XLON
97
655
16/10/2025 16:11:34
00493890800TRLO1.1.1
BATE
20
655.5
16/10/2025 16:11:58
00493891103TRLO1.1.1
AQXE
2
655.5
16/10/2025 16:12:02
00493891147TRLO1.1.1
TRQX
12
655.5
16/10/2025 16:12:02
00493891146TRLO1.1.1
TRQX
7
655.5
16/10/2025 16:12:37
00493891630TRLO1.1.1
CHIX
24
655.5
16/10/2025 16:12:37
00493891629TRLO1.1.1
CHIX
71
655.5
16/10/2025 16:13:30
00493892261TRLO1.1.1
BATE
8
655.5
16/10/2025 16:13:30
00493892262TRLO1.1.1
BATE
8
655.5
16/10/2025 16:13:30
00493892264TRLO1.1.1
BATE
19
655.5
16/10/2025 16:13:30
00493892263TRLO1.1.1
BATE
127
655.5
16/10/2025 16:13:33
00493892318TRLO1.1.1
XLON
8
655.5
16/10/2025 16:13:48
00493892519TRLO1.1.1
AQXE
12
655.5
16/10/2025 16:13:48
00493892518TRLO1.1.1
AQXE
14
655.5
16/10/2025 16:14:27
00493893063TRLO1.1.1
TRQX
31
655.5
16/10/2025 16:14:39
00493893258TRLO1.1.1
CHIX
14
655
16/10/2025 16:15:04
00493893541TRLO1.1.1
TRQX
14
655
16/10/2025 16:15:04
00493893542TRLO1.1.1
TRQX
127
655
16/10/2025 16:15:04
00493893543TRLO1.1.1
XLON
127
655
16/10/2025 16:15:04
00493893544TRLO1.1.1
XLON
515
655
16/10/2025 16:15:04
00493893545TRLO1.1.1
XLON
20
655
16/10/2025 16:15:04
00493893546TRLO1.1.1
AQXE
46
655
16/10/2025 16:15:04
00493893547TRLO1.1.1
AQXE
127
655
16/10/2025 16:15:04
00493893548TRLO1.1.1
XLON
9
655.5
16/10/2025 16:15:41
00493893950TRLO1.1.1
BATE
110
655.5
16/10/2025 16:16:42
00493894731TRLO1.1.1
CHIX
318
655.5
16/10/2025 16:17:15
00493895081TRLO1.1.1
XLON
12
655.5
16/10/2025 16:17:25
00493895253TRLO1.1.1
BATE
12
655.5
16/10/2025 16:17:25
00493895254TRLO1.1.1
BATE
12
655.5
16/10/2025 16:17:25
00493895255TRLO1.1.1
BATE
12
655.5
16/10/2025 16:17:25
00493895256TRLO1.1.1
BATE
12
655.5
16/10/2025 16:17:25
00493895257TRLO1.1.1
BATE
12
655.5
16/10/2025 16:17:25
00493895258TRLO1.1.1
BATE
29
655.5
16/10/2025 16:17:25
00493895259TRLO1.1.1
BATE
5
655.5
16/10/2025 16:17:25
00493895260TRLO1.1.1
BATE
2
655.5
16/10/2025 16:17:44
00493895550TRLO1.1.1
AQXE
23
655.5
16/10/2025 16:17:44
00493895551TRLO1.1.1
AQXE
50
655.5
16/10/2025 16:18:23
00493896022TRLO1.1.1
TRQX
38
655.5
16/10/2025 16:18:54
00493896483TRLO1.1.1
CHIX
148
655.5
16/10/2025 16:19:24
00493896922TRLO1.1.1
BATE
11
655.5
16/10/2025 16:20:09
00493897478TRLO1.1.1
TRQX
332
655.5
16/10/2025 16:20:09
00493897477TRLO1.1.1
XLON
19
655.5
16/10/2025 16:20:09
00493897489TRLO1.1.1
AQXE
274
655.5
16/10/2025 16:20:09
00493897490TRLO1.1.1
BATE
7
655.5
16/10/2025 16:21:10
00493898461TRLO1.1.1
CHIX
17
656.5
16/10/2025 16:22:59
00493900092TRLO1.1.1
BATE
18
656.5
16/10/2025 16:22:59
00493900091TRLO1.1.1
BATE
124
656.5
16/10/2025 16:23:06
00493900192TRLO1.1.1
BATE
529
656.5
16/10/2025 16:23:06
00493900195TRLO1.1.1
XLON
34
656.5
16/10/2025 16:23:19
00493900357TRLO1.1.1
AQXE
63
656.5
16/10/2025 16:23:45
00493900644TRLO1.1.1
CHIX
25
656.5
16/10/2025 16:23:48
00493900677TRLO1.1.1
TRQX
18
657.5
16/10/2025 16:25:13
00493901747TRLO1.1.1
AQXE
31
657.5
16/10/2025 16:26:25
00493902829TRLO1.1.1
CHIX
138
657.5
16/10/2025 16:26:25
00493902828TRLO1.1.1
BATE
494
657.5
16/10/2025 16:26:27
00493902858TRLO1.1.1
XLON
7
657.5
16/10/2025 16:27:09
00493903346TRLO1.1.1
AQXE
101
657
16/10/2025 16:27:40
00493903748TRLO1.1.1
XLON
14
656.5
16/10/2025 16:29:26
00493904890TRLO1.1.1
TRQX