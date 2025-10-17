Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
17.10.25 | 08:16
7,400 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,2007,50009:43
PR Newswire
17.10.2025 08:06 Uhr
71 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 17

Bodycotewww.bodycote.com

17 October 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

16 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

37,020

Highest price paid per share (pence per share):

658.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

643.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

652.93p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,372,195 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,938,209 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,083,977 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

127

645.5

16/10/2025 08:05:58

00493738987TRLO1.1.1

XLON

127

646

16/10/2025 08:11:28

00493740079TRLO1.1.1

XLON

15

646

16/10/2025 08:15:04

00493740793TRLO1.1.1

AQXE

23

645.5

16/10/2025 08:15:04

00493740794TRLO1.1.1

CHIX

65

646.5

16/10/2025 08:16:57

00493741173TRLO1.1.1

XLON

62

646.5

16/10/2025 08:19:01

00493741542TRLO1.1.1

XLON

127

647

16/10/2025 08:22:52

00493742247TRLO1.1.1

XLON

127

646.5

16/10/2025 08:27:54

00493743136TRLO1.1.1

XLON

156

646

16/10/2025 08:28:23

00493743226TRLO1.1.1

BATE

23

646

16/10/2025 08:29:05

00493743315TRLO1.1.1

CHIX

1

646.5

16/10/2025 08:30:04

00493743512TRLO1.1.1

AQXE

78

646

16/10/2025 08:31:15

00493743726TRLO1.1.1

BATE

23

645.5

16/10/2025 08:31:38

00493743818TRLO1.1.1

CHIX

29

644.5

16/10/2025 08:31:38

00493743823TRLO1.1.1

AQXE

127

645.5

16/10/2025 08:32:51

00493743962TRLO1.1.1

XLON

127

645

16/10/2025 08:38:01

00493744778TRLO1.1.1

XLON

23

645.5

16/10/2025 08:39:19

00493745184TRLO1.1.1

CHIX

12

644.5

16/10/2025 08:40:00

00493745295TRLO1.1.1

AQXE

1

644.5

16/10/2025 08:41:00

00493745545TRLO1.1.1

AQXE

2

644.5

16/10/2025 08:41:01

00493745546TRLO1.1.1

AQXE

127

645.5

16/10/2025 08:45:17

00493746411TRLO1.1.1

XLON

1

645

16/10/2025 08:47:09

00493746636TRLO1.1.1

XLON

1

645.5

16/10/2025 08:48:09

00493746786TRLO1.1.1

CHIX

22

645.5

16/10/2025 08:48:09

00493746787TRLO1.1.1

CHIX

126

645

16/10/2025 08:50:24

00493747114TRLO1.1.1

XLON

2

644.5

16/10/2025 08:50:24

00493747115TRLO1.1.1

AQXE

6

644.5

16/10/2025 08:51:17

00493747343TRLO1.1.1

AQXE

1

644.5

16/10/2025 08:51:17

00493747344TRLO1.1.1

AQXE

6

644.5

16/10/2025 08:51:20

00493747363TRLO1.1.1

AQXE

52

644.5

16/10/2025 08:52:35

00493747562TRLO1.1.1

XLON

75

644.5

16/10/2025 08:52:35

00493747563TRLO1.1.1

XLON

156

643.5

16/10/2025 08:54:58

00493748018TRLO1.1.1

BATE

15

644.5

16/10/2025 08:57:23

00493748666TRLO1.1.1

AQXE

23

644

16/10/2025 08:57:47

00493748738TRLO1.1.1

CHIX

127

644

16/10/2025 08:57:47

00493748739TRLO1.1.1

XLON

78

643.5

16/10/2025 08:58:24

00493748806TRLO1.1.1

BATE

52

643.5

16/10/2025 09:01:06

00493749373TRLO1.1.1

XLON

75

643.5

16/10/2025 09:01:06

00493749374TRLO1.1.1

XLON

1

643

16/10/2025 09:04:14

00493749708TRLO1.1.1

CHIX

15

644.5

16/10/2025 09:04:18

00493749710TRLO1.1.1

AQXE

12

643

16/10/2025 09:04:23

00493749722TRLO1.1.1

CHIX

81

643.5

16/10/2025 09:04:41

00493749742TRLO1.1.1

XLON

46

643.5

16/10/2025 09:04:41

00493749743TRLO1.1.1

XLON

78

643.5

16/10/2025 09:04:46

00493749748TRLO1.1.1

BATE

10

643

16/10/2025 09:04:58

00493749764TRLO1.1.1

CHIX

1

644

16/10/2025 09:10:55

00493750366TRLO1.1.1

AQXE

1

644.5

16/10/2025 09:10:55

00493750368TRLO1.1.1

AQXE

11

644.5

16/10/2025 09:10:55

00493750367TRLO1.1.1

AQXE

2

644.5

16/10/2025 09:10:55

00493750369TRLO1.1.1

AQXE

78

644

16/10/2025 09:12:13

00493750480TRLO1.1.1

BATE

254

644

16/10/2025 09:12:33

00493750541TRLO1.1.1

XLON

23

644.5

16/10/2025 09:12:38

00493750554TRLO1.1.1

CHIX

14

644.5

16/10/2025 09:15:31

00493750803TRLO1.1.1

XLON

35

644.5

16/10/2025 09:15:31

00493750805TRLO1.1.1

XLON

78

644.5

16/10/2025 09:15:31

00493750804TRLO1.1.1

XLON

23

644.5

16/10/2025 09:17:34

00493750966TRLO1.1.1

CHIX

15

644.5

16/10/2025 09:17:38

00493750976TRLO1.1.1

AQXE

26

644.5

16/10/2025 09:18:15

00493751017TRLO1.1.1

BATE

52

644.5

16/10/2025 09:18:15

00493751016TRLO1.1.1

BATE

127

647.5

16/10/2025 09:21:16

00493751482TRLO1.1.1

XLON

78

652

16/10/2025 09:25:09

00493752385TRLO1.1.1

BATE

127

652

16/10/2025 09:42:15

00493755102TRLO1.1.1

XLON

11

652

16/10/2025 09:44:14

00493755428TRLO1.1.1

TRQX

26

651.5

16/10/2025 09:44:27

00493755466TRLO1.1.1

CHIX

127

652.5

16/10/2025 09:44:36

00493755493TRLO1.1.1

XLON

127

652.5

16/10/2025 09:46:41

00493755788TRLO1.1.1

XLON

17

652.5

16/10/2025 09:46:43

00493755795TRLO1.1.1

AQXE

88

653

16/10/2025 09:47:53

00493755984TRLO1.1.1

BATE

127

653

16/10/2025 09:49:14

00493756266TRLO1.1.1

XLON

88

654

16/10/2025 09:51:21

00493756583TRLO1.1.1

BATE

17

653.5

16/10/2025 09:52:39

00493756752TRLO1.1.1

AQXE

113

653.5

16/10/2025 09:52:39

00493756751TRLO1.1.1

XLON

11

653.5

16/10/2025 09:52:39

00493756755TRLO1.1.1

TRQX

14

653.5

16/10/2025 09:52:39

00493756754TRLO1.1.1

XLON

26

653.5

16/10/2025 09:52:39

00493756753TRLO1.1.1

CHIX

1

653

16/10/2025 09:54:49

00493757139TRLO1.1.1

XLON

1

653.5

16/10/2025 09:54:59

00493757163TRLO1.1.1

TRQX

10

653.5

16/10/2025 09:54:59

00493757164TRLO1.1.1

TRQX

26

653

16/10/2025 09:55:03

00493757185TRLO1.1.1

CHIX

126

653

16/10/2025 09:55:03

00493757186TRLO1.1.1

XLON

88

653

16/10/2025 09:55:05

00493757194TRLO1.1.1

BATE

17

653.5

16/10/2025 09:55:13

00493757214TRLO1.1.1

AQXE

127

654

16/10/2025 09:57:27

00493757615TRLO1.1.1

XLON

127

654.5

16/10/2025 09:59:44

00493757905TRLO1.1.1

XLON

26

654.5

16/10/2025 10:00:09

00493758023TRLO1.1.1

CHIX

11

654.5

16/10/2025 10:00:17

00493758040TRLO1.1.1

TRQX

17

656

16/10/2025 10:03:01

00493758526TRLO1.1.1

AQXE

63

656

16/10/2025 10:05:48

00493758926TRLO1.1.1

XLON

64

656

16/10/2025 10:05:48

00493758925TRLO1.1.1

XLON

1

656

16/10/2025 10:08:26

00493759349TRLO1.1.1

TRQX

10

656

16/10/2025 10:08:56

00493759406TRLO1.1.1

TRQX

26

656

16/10/2025 10:08:56

00493759403TRLO1.1.1

CHIX

88

656

16/10/2025 10:08:56

00493759404TRLO1.1.1

BATE

127

656

16/10/2025 10:08:56

00493759405TRLO1.1.1

XLON

17

656

16/10/2025 10:09:05

00493759429TRLO1.1.1

AQXE

127

655.5

16/10/2025 10:10:59

00493759855TRLO1.1.1

XLON

88

656

16/10/2025 10:11:08

00493759877TRLO1.1.1

BATE

11

655

16/10/2025 10:13:48

00493760254TRLO1.1.1

TRQX

12

654.5

16/10/2025 10:15:04

00493760454TRLO1.1.1

XLON

85

654.5

16/10/2025 10:15:04

00493760453TRLO1.1.1

XLON

30

654.5

16/10/2025 10:15:04

00493760455TRLO1.1.1

XLON

26

654.5

16/10/2025 10:16:57

00493760781TRLO1.1.1

CHIX

88

655

16/10/2025 10:17:30

00493760855TRLO1.1.1

BATE

17

655

16/10/2025 10:17:31

00493760863TRLO1.1.1

AQXE

127

654.5

16/10/2025 10:19:02

00493761309TRLO1.1.1

XLON

5

654.5

16/10/2025 10:21:41

00493761753TRLO1.1.1

TRQX

6

655

16/10/2025 10:21:41

00493761754TRLO1.1.1

TRQX

36

654.5

16/10/2025 10:23:02

00493761976TRLO1.1.1

XLON

91

654.5

16/10/2025 10:23:02

00493761975TRLO1.1.1

XLON

26

654

16/10/2025 10:25:22

00493762362TRLO1.1.1

CHIX

17

654

16/10/2025 10:26:01

00493762441TRLO1.1.1

AQXE

88

654.5

16/10/2025 10:26:01

00493762440TRLO1.1.1

BATE

127

654.5

16/10/2025 10:27:05

00493762622TRLO1.1.1

XLON

5

655

16/10/2025 10:29:29

00493762931TRLO1.1.1

TRQX

6

655

16/10/2025 10:29:29

00493762930TRLO1.1.1

TRQX

127

654

16/10/2025 10:34:10

00493763750TRLO1.1.1

XLON

127

655

16/10/2025 10:36:30

00493764062TRLO1.1.1

XLON

88

655.5

16/10/2025 10:40:59

00493764511TRLO1.1.1

BATE

12

656.5

16/10/2025 10:41:53

00493764846TRLO1.1.1

AQXE

26

656.5

16/10/2025 10:42:21

00493764901TRLO1.1.1

CHIX

127

656.5

16/10/2025 10:42:21

00493764902TRLO1.1.1

XLON

5

656.5

16/10/2025 10:42:21

00493764903TRLO1.1.1

AQXE

11

656

16/10/2025 10:42:21

00493764904TRLO1.1.1

TRQX

26

656.5

16/10/2025 10:45:11

00493765449TRLO1.1.1

CHIX

17

656.5

16/10/2025 10:45:56

00493765534TRLO1.1.1

AQXE

88

656.5

16/10/2025 10:46:09

00493765556TRLO1.1.1

BATE

46

656.5

16/10/2025 10:46:33

00493765621TRLO1.1.1

XLON

81

656.5

16/10/2025 10:46:33

00493765620TRLO1.1.1

XLON

11

657

16/10/2025 10:48:53

00493766188TRLO1.1.1

TRQX

127

657

16/10/2025 10:51:33

00493766689TRLO1.1.1

XLON

26

657

16/10/2025 10:55:43

00493767358TRLO1.1.1

CHIX

17

657

16/10/2025 10:56:28

00493767468TRLO1.1.1

AQXE

127

657

16/10/2025 10:56:36

00493767480TRLO1.1.1

XLON

88

657

16/10/2025 10:56:47

00493767510TRLO1.1.1

BATE

11

657

16/10/2025 10:58:37

00493767798TRLO1.1.1

TRQX

127

656

16/10/2025 11:01:30

00493768229TRLO1.1.1

XLON

26

657

16/10/2025 11:05:43

00493768736TRLO1.1.1

CHIX

17

657

16/10/2025 11:06:24

00493768784TRLO1.1.1

AQXE

31

656

16/10/2025 11:06:34

00493768822TRLO1.1.1

XLON

96

656

16/10/2025 11:06:34

00493768821TRLO1.1.1

XLON

88

656

16/10/2025 11:06:42

00493768862TRLO1.1.1

BATE

2

656.5

16/10/2025 11:07:48

00493768979TRLO1.1.1

TRQX

9

657

16/10/2025 11:07:48

00493768980TRLO1.1.1

TRQX

44

656

16/10/2025 11:11:16

00493769575TRLO1.1.1

XLON

83

656

16/10/2025 11:11:16

00493769576TRLO1.1.1

XLON

26

657

16/10/2025 11:15:16

00493770217TRLO1.1.1

CHIX

127

656.5

16/10/2025 11:15:22

00493770352TRLO1.1.1

XLON

74

657

16/10/2025 11:20:04

00493771246TRLO1.1.1

BATE

2

657

16/10/2025 11:20:04

00493771248TRLO1.1.1

BATE

12

657

16/10/2025 11:20:04

00493771247TRLO1.1.1

BATE

26

657

16/10/2025 11:25:19

00493772262TRLO1.1.1

CHIX

17

657.5

16/10/2025 11:26:21

00493772420TRLO1.1.1

AQXE

17

657.5

16/10/2025 11:28:12

00493772721TRLO1.1.1

AQXE

254

657.5

16/10/2025 11:28:21

00493772741TRLO1.1.1

XLON

88

657.5

16/10/2025 11:28:27

00493772747TRLO1.1.1

BATE

127

657.5

16/10/2025 11:30:20

00493772969TRLO1.1.1

XLON

127

658

16/10/2025 11:33:48

00493773559TRLO1.1.1

XLON

26

658

16/10/2025 11:34:21

00493773647TRLO1.1.1

CHIX

17

658

16/10/2025 11:35:05

00493773757TRLO1.1.1

AQXE

88

658

16/10/2025 11:35:37

00493773813TRLO1.1.1

BATE

11

657.5

16/10/2025 11:36:39

00493773961TRLO1.1.1

TRQX

11

657.5

16/10/2025 11:36:39

00493773962TRLO1.1.1

TRQX

11

657.5

16/10/2025 11:36:39

00493773963TRLO1.1.1

TRQX

52

657.5

16/10/2025 11:38:10

00493774222TRLO1.1.1

XLON

75

657.5

16/10/2025 11:38:10

00493774223TRLO1.1.1

XLON

56

657

16/10/2025 11:42:36

00493774992TRLO1.1.1

XLON

71

657

16/10/2025 11:42:36

00493774991TRLO1.1.1

XLON

11

657.5

16/10/2025 11:43:05

00493775096TRLO1.1.1

TRQX

17

657.5

16/10/2025 11:44:22

00493775361TRLO1.1.1

AQXE

88

657

16/10/2025 11:44:51

00493775408TRLO1.1.1

BATE

25

657

16/10/2025 11:44:55

00493775423TRLO1.1.1

CHIX

1

657

16/10/2025 11:44:55

00493775424TRLO1.1.1

CHIX

127

656.5

16/10/2025 11:47:00

00493775813TRLO1.1.1

XLON

127

657

16/10/2025 11:59:45

00493777719TRLO1.1.1

XLON

127

656.5

16/10/2025 12:01:42

00493778011TRLO1.1.1

XLON

20

657

16/10/2025 12:02:49

00493778221TRLO1.1.1

AQXE

14

657.5

16/10/2025 12:02:50

00493778223TRLO1.1.1

TRQX

52

657.5

16/10/2025 12:02:59

00493778253TRLO1.1.1

BATE

54

657.5

16/10/2025 12:02:59

00493778254TRLO1.1.1

BATE

71

656.5

16/10/2025 12:04:33

00493778468TRLO1.1.1

XLON

56

656.5

16/10/2025 12:04:33

00493778469TRLO1.1.1

XLON

31

657

16/10/2025 12:06:52

00493778796TRLO1.1.1

CHIX

12

657

16/10/2025 12:11:06

00493779399TRLO1.1.1

AQXE

2

657.5

16/10/2025 12:11:14

00493779420TRLO1.1.1

TRQX

12

657.5

16/10/2025 12:11:14

00493779419TRLO1.1.1

TRQX

8

657

16/10/2025 12:11:23

00493779430TRLO1.1.1

AQXE

31

657

16/10/2025 12:11:23

00493779431TRLO1.1.1

CHIX

254

657

16/10/2025 12:11:23

00493779432TRLO1.1.1

XLON

106

657

16/10/2025 12:11:34

00493779460TRLO1.1.1

BATE

31

656.5

16/10/2025 12:17:03

00493783205TRLO1.1.1

XLON

96

656.5

16/10/2025 12:17:03

00493783206TRLO1.1.1

XLON

52

656.5

16/10/2025 12:18:50

00493783683TRLO1.1.1

XLON

75

656.5

16/10/2025 12:18:50

00493783684TRLO1.1.1

XLON

10

657

16/10/2025 12:19:25

00493783844TRLO1.1.1

AQXE

10

657

16/10/2025 12:19:25

00493783845TRLO1.1.1

AQXE

31

656.5

16/10/2025 12:19:30

00493783881TRLO1.1.1

CHIX

14

656.5

16/10/2025 12:19:30

00493783883TRLO1.1.1

TRQX

3

657

16/10/2025 12:20:04

00493784248TRLO1.1.1

BATE

103

657

16/10/2025 12:20:04

00493784249TRLO1.1.1

BATE

20

656.5

16/10/2025 12:21:30

00493784516TRLO1.1.1

XLON

36

656.5

16/10/2025 12:21:30

00493784517TRLO1.1.1

XLON

71

656.5

16/10/2025 12:21:30

00493784515TRLO1.1.1

XLON

12

657

16/10/2025 12:27:43

00493785879TRLO1.1.1

AQXE

8

657

16/10/2025 12:27:43

00493785880TRLO1.1.1

AQXE

14

656.5

16/10/2025 12:27:52

00493785927TRLO1.1.1

TRQX

12

656.5

16/10/2025 12:27:56

00493785930TRLO1.1.1

CHIX

7

656.5

16/10/2025 12:27:56

00493785932TRLO1.1.1

CHIX

12

656.5

16/10/2025 12:27:56

00493785931TRLO1.1.1

CHIX

106

656.5

16/10/2025 12:28:36

00493786133TRLO1.1.1

BATE

127

656

16/10/2025 12:28:36

00493786134TRLO1.1.1

XLON

2

656

16/10/2025 12:31:03

00493786811TRLO1.1.1

XLON

125

656

16/10/2025 12:31:03

00493786812TRLO1.1.1

XLON

51

656

16/10/2025 12:33:02

00493787223TRLO1.1.1

XLON

76

656

16/10/2025 12:33:02

00493787224TRLO1.1.1

XLON

127

656

16/10/2025 12:35:54

00493787774TRLO1.1.1

XLON

20

656

16/10/2025 12:37:09

00493787949TRLO1.1.1

AQXE

14

656

16/10/2025 12:37:18

00493787973TRLO1.1.1

TRQX

2

656

16/10/2025 12:37:27

00493788010TRLO1.1.1

CHIX

29

656

16/10/2025 12:37:27

00493788011TRLO1.1.1

CHIX

21

655.5

16/10/2025 12:38:29

00493788165TRLO1.1.1

BATE

85

655.5

16/10/2025 12:38:29

00493788164TRLO1.1.1

BATE

56

654.5

16/10/2025 12:39:52

00493788455TRLO1.1.1

XLON

71

654.5

16/10/2025 12:39:52

00493788454TRLO1.1.1

XLON

2

654.5

16/10/2025 12:43:51

00493789234TRLO1.1.1

XLON

46

654.5

16/10/2025 12:43:51

00493789236TRLO1.1.1

XLON

79

654.5

16/10/2025 12:43:51

00493789235TRLO1.1.1

XLON

20

655

16/10/2025 12:47:00

00493789919TRLO1.1.1

AQXE

14

654.5

16/10/2025 12:47:13

00493789955TRLO1.1.1

TRQX

64

655.5

16/10/2025 12:48:40

00493790152TRLO1.1.1

BATE

42

655.5

16/10/2025 12:48:40

00493790153TRLO1.1.1

BATE

12

654

16/10/2025 12:53:01

00493791024TRLO1.1.1

CHIX

19

654

16/10/2025 12:53:01

00493791026TRLO1.1.1

CHIX

127

654

16/10/2025 12:53:01

00493791025TRLO1.1.1

XLON

20

654

16/10/2025 12:56:50

00493792428TRLO1.1.1

AQXE

8

654.5

16/10/2025 12:57:07

00493792499TRLO1.1.1

TRQX

6

654.5

16/10/2025 12:57:07

00493792500TRLO1.1.1

TRQX

51

654

16/10/2025 12:57:13

00493792526TRLO1.1.1

XLON

85

654

16/10/2025 12:57:13

00493792525TRLO1.1.1

XLON

118

654

16/10/2025 12:57:13

00493792527TRLO1.1.1

XLON

14

654.5

16/10/2025 13:08:48

00493794955TRLO1.1.1

TRQX

31

654

16/10/2025 13:10:21

00493795365TRLO1.1.1

CHIX

106

654

16/10/2025 13:10:21

00493795364TRLO1.1.1

BATE

31

654

16/10/2025 13:10:21

00493795366TRLO1.1.1

CHIX

127

654

16/10/2025 13:10:21

00493795368TRLO1.1.1

XLON

254

654

16/10/2025 13:10:21

00493795367TRLO1.1.1

XLON

20

654

16/10/2025 13:10:21

00493795369TRLO1.1.1

AQXE

106

654

16/10/2025 13:12:35

00493795955TRLO1.1.1

BATE

51

654

16/10/2025 13:14:18

00493796334TRLO1.1.1

XLON

53

654

16/10/2025 13:14:18

00493796335TRLO1.1.1

XLON

23

654

16/10/2025 13:14:18

00493796337TRLO1.1.1

XLON

127

653.5

16/10/2025 13:19:05

00493797283TRLO1.1.1

XLON

20

654

16/10/2025 13:19:49

00493797407TRLO1.1.1

AQXE

14

654

16/10/2025 13:20:14

00493797490TRLO1.1.1

TRQX

2

654

16/10/2025 13:22:30

00493798096TRLO1.1.1

CHIX

29

654.5

16/10/2025 13:29:52

00493799462TRLO1.1.1

CHIX

106

654.5

16/10/2025 13:29:52

00493799463TRLO1.1.1

BATE

127

654.5

16/10/2025 13:29:52

00493799464TRLO1.1.1

XLON

1

654.5

16/10/2025 13:33:01

00493800223TRLO1.1.1

CHIX

16

654.5

16/10/2025 13:33:01

00493800224TRLO1.1.1

CHIX

127

654.5

16/10/2025 13:33:01

00493800225TRLO1.1.1

XLON

14

654.5

16/10/2025 13:33:01

00493800226TRLO1.1.1

CHIX

14

654.5

16/10/2025 13:33:02

00493800237TRLO1.1.1

TRQX

106

654.5

16/10/2025 13:33:07

00493800248TRLO1.1.1

BATE

20

654

16/10/2025 13:33:34

00493800323TRLO1.1.1

AQXE

127

654

16/10/2025 13:33:34

00493800324TRLO1.1.1

XLON

79

653.5

16/10/2025 13:35:16

00493800683TRLO1.1.1

XLON

48

653.5

16/10/2025 13:35:16

00493800684TRLO1.1.1

XLON

7

653.5

16/10/2025 13:38:24

00493801356TRLO1.1.1

XLON

37

653.5

16/10/2025 13:38:24

00493801355TRLO1.1.1

XLON

83

653.5

16/10/2025 13:38:24

00493801354TRLO1.1.1

XLON

20

653.5

16/10/2025 13:38:32

00493801367TRLO1.1.1

AQXE

3

653.5

16/10/2025 13:38:55

00493801425TRLO1.1.1

TRQX

11

654.5

16/10/2025 13:38:55

00493801426TRLO1.1.1

TRQX

17

654

16/10/2025 13:39:14

00493801514TRLO1.1.1

CHIX

14

654.5

16/10/2025 13:39:14

00493801515TRLO1.1.1

CHIX

106

654.5

16/10/2025 13:40:56

00493801942TRLO1.1.1

BATE

127

653.5

16/10/2025 13:41:26

00493802035TRLO1.1.1

XLON

127

653.5

16/10/2025 13:44:30

00493802729TRLO1.1.1

XLON

20

653.5

16/10/2025 13:46:06

00493803077TRLO1.1.1

AQXE

14

654

16/10/2025 13:46:26

00493803180TRLO1.1.1

TRQX

4

654

16/10/2025 13:46:53

00493803260TRLO1.1.1

CHIX

27

654.5

16/10/2025 13:46:53

00493803261TRLO1.1.1

CHIX

127

653.5

16/10/2025 13:47:35

00493803407TRLO1.1.1

XLON

106

654.5

16/10/2025 13:48:39

00493803611TRLO1.1.1

BATE

127

653.5

16/10/2025 13:50:39

00493804035TRLO1.1.1

XLON

6

653.5

16/10/2025 13:53:34

00493804997TRLO1.1.1

AQXE

14

653.5

16/10/2025 13:53:34

00493804998TRLO1.1.1

AQXE

14

654

16/10/2025 13:54:04

00493805099TRLO1.1.1

TRQX

106

654

16/10/2025 13:56:23

00493805642TRLO1.1.1

BATE

12

653.5

16/10/2025 14:01:04

00493807144TRLO1.1.1

AQXE

8

653.5

16/10/2025 14:01:04

00493807145TRLO1.1.1

AQXE

14

654

16/10/2025 14:01:40

00493807289TRLO1.1.1

TRQX

31

653

16/10/2025 14:03:05

00493807640TRLO1.1.1

CHIX

31

653

16/10/2025 14:03:05

00493807641TRLO1.1.1

CHIX

127

653

16/10/2025 14:03:05

00493807642TRLO1.1.1

XLON

127

653

16/10/2025 14:03:05

00493807643TRLO1.1.1

XLON

127

653

16/10/2025 14:03:05

00493807644TRLO1.1.1

XLON

7

653.5

16/10/2025 14:04:10

00493807950TRLO1.1.1

BATE

99

653.5

16/10/2025 14:04:10

00493807951TRLO1.1.1

BATE

40

653

16/10/2025 14:05:30

00493808285TRLO1.1.1

XLON

87

653

16/10/2025 14:05:30

00493808286TRLO1.1.1

XLON

52

653

16/10/2025 14:07:57

00493808894TRLO1.1.1

XLON

57

653

16/10/2025 14:07:57

00493808895TRLO1.1.1

XLON

18

653

16/10/2025 14:07:57

00493808896TRLO1.1.1

XLON

14

653

16/10/2025 14:09:12

00493809151TRLO1.1.1

TRQX

31

653

16/10/2025 14:09:45

00493809369TRLO1.1.1

CHIX

127

653

16/10/2025 14:10:15

00493809562TRLO1.1.1

XLON

106

653.5

16/10/2025 14:11:57

00493810058TRLO1.1.1

BATE

5

653.5

16/10/2025 14:12:07

00493810140TRLO1.1.1

XLON

122

653.5

16/10/2025 14:12:07

00493810141TRLO1.1.1

XLON

127

653.5

16/10/2025 14:15:14

00493810886TRLO1.1.1

XLON

4

653

16/10/2025 14:17:46

00493811679TRLO1.1.1

CHIX

15

653.5

16/10/2025 14:18:18

00493811787TRLO1.1.1

XLON

112

653.5

16/10/2025 14:18:18

00493811788TRLO1.1.1

XLON

20

653.5

16/10/2025 14:19:16

00493812128TRLO1.1.1

AQXE

20

654.5

16/10/2025 14:24:32

00493813885TRLO1.1.1

AQXE

20

654.5

16/10/2025 14:24:32

00493813886TRLO1.1.1

AQXE

27

654.5

16/10/2025 14:24:32

00493813888TRLO1.1.1

CHIX

106

654.5

16/10/2025 14:24:32

00493813889TRLO1.1.1

BATE

127

654.5

16/10/2025 14:24:32

00493813890TRLO1.1.1

XLON

14

654.5

16/10/2025 14:24:32

00493813891TRLO1.1.1

TRQX

14

654.5

16/10/2025 14:24:32

00493813892TRLO1.1.1

TRQX

31

654

16/10/2025 14:26:15

00493814429TRLO1.1.1

CHIX

127

654

16/10/2025 14:26:15

00493814430TRLO1.1.1

XLON

56

654.5

16/10/2025 14:27:31

00493814746TRLO1.1.1

BATE

50

654.5

16/10/2025 14:27:31

00493814747TRLO1.1.1

BATE

127

654

16/10/2025 14:29:22

00493815263TRLO1.1.1

XLON

20

654.5

16/10/2025 14:30:59

00493818375TRLO1.1.1

AQXE

31

654.5

16/10/2025 14:30:59

00493818376TRLO1.1.1

CHIX

14

654.5

16/10/2025 14:30:59

00493818377TRLO1.1.1

TRQX

106

654.5

16/10/2025 14:31:48

00493819802TRLO1.1.1

BATE

127

654

16/10/2025 14:31:48

00493819804TRLO1.1.1

XLON

127

654

16/10/2025 14:31:48

00493819805TRLO1.1.1

XLON

10

654.5

16/10/2025 14:32:56

00493821311TRLO1.1.1

AQXE

10

654.5

16/10/2025 14:32:56

00493821312TRLO1.1.1

AQXE

14

653.5

16/10/2025 14:33:27

00493821754TRLO1.1.1

TRQX

31

653.5

16/10/2025 14:33:27

00493821753TRLO1.1.1

CHIX

127

653.5

16/10/2025 14:33:32

00493821803TRLO1.1.1

XLON

127

653.5

16/10/2025 14:33:32

00493821805TRLO1.1.1

XLON

106

653.5

16/10/2025 14:34:17

00493822640TRLO1.1.1

BATE

20

654

16/10/2025 14:35:20

00493823546TRLO1.1.1

AQXE

14

653.5

16/10/2025 14:35:37

00493823800TRLO1.1.1

TRQX

31

653.5

16/10/2025 14:36:00

00493824139TRLO1.1.1

CHIX

106

653.5

16/10/2025 14:36:46

00493824693TRLO1.1.1

BATE

37

653

16/10/2025 14:37:11

00493825081TRLO1.1.1

XLON

90

653

16/10/2025 14:37:11

00493825080TRLO1.1.1

XLON

127

653

16/10/2025 14:37:11

00493825082TRLO1.1.1

XLON

127

653

16/10/2025 14:37:11

00493825083TRLO1.1.1

XLON

20

652.5

16/10/2025 14:37:48

00493825469TRLO1.1.1

AQXE

2

652.5

16/10/2025 14:38:03

00493825673TRLO1.1.1

TRQX

12

652.5

16/10/2025 14:38:03

00493825674TRLO1.1.1

TRQX

31

652.5

16/10/2025 14:38:17

00493825862TRLO1.1.1

CHIX

127

653

16/10/2025 14:39:10

00493826477TRLO1.1.1

XLON

106

652.5

16/10/2025 14:39:18

00493826545TRLO1.1.1

BATE

20

652.5

16/10/2025 14:40:17

00493827388TRLO1.1.1

AQXE

12

652.5

16/10/2025 14:40:29

00493827533TRLO1.1.1

TRQX

2

652.5

16/10/2025 14:40:46

00493827841TRLO1.1.1

TRQX

31

652.5

16/10/2025 14:40:52

00493827871TRLO1.1.1

CHIX

39

652.5

16/10/2025 14:41:28

00493828217TRLO1.1.1

XLON

51

652.5

16/10/2025 14:41:28

00493828218TRLO1.1.1

XLON

64

652.5

16/10/2025 14:41:28

00493828220TRLO1.1.1

XLON

100

652.5

16/10/2025 14:41:28

00493828219TRLO1.1.1

XLON

20

652.5

16/10/2025 14:42:41

00493828916TRLO1.1.1

AQXE

29

652.5

16/10/2025 14:43:22

00493829441TRLO1.1.1

XLON

254

654

16/10/2025 14:44:44

00493830059TRLO1.1.1

XLON

352

654

16/10/2025 14:44:44

00493830060TRLO1.1.1

XLON

14

654

16/10/2025 14:44:44

00493830062TRLO1.1.1

TRQX

31

654

16/10/2025 14:44:44

00493830063TRLO1.1.1

CHIX

127

654

16/10/2025 14:44:44

00493830061TRLO1.1.1

XLON

127

654.5

16/10/2025 14:46:50

00493831299TRLO1.1.1

XLON

14

654.5

16/10/2025 14:47:14

00493831486TRLO1.1.1

TRQX

127

654.5

16/10/2025 14:47:14

00493831485TRLO1.1.1

XLON

31

654.5

16/10/2025 14:47:15

00493831492TRLO1.1.1

CHIX

106

654.5

16/10/2025 14:47:28

00493831665TRLO1.1.1

BATE

20

654.5

16/10/2025 14:47:37

00493831793TRLO1.1.1

AQXE

14

654.5

16/10/2025 14:48:56

00493832478TRLO1.1.1

TRQX

20

654

16/10/2025 14:49:16

00493832695TRLO1.1.1

AQXE

106

653.5

16/10/2025 14:49:18

00493832705TRLO1.1.1

BATE

16

654.5

16/10/2025 14:49:21

00493832748TRLO1.1.1

XLON

84

654.5

16/10/2025 14:49:21

00493832747TRLO1.1.1

XLON

71

654.5

16/10/2025 14:49:21

00493832749TRLO1.1.1

XLON

83

654.5

16/10/2025 14:49:21

00493832750TRLO1.1.1

XLON

31

654

16/10/2025 14:49:42

00493832964TRLO1.1.1

CHIX

20

654

16/10/2025 14:51:15

00493833707TRLO1.1.1

AQXE

57

654

16/10/2025 14:51:19

00493833726TRLO1.1.1

XLON

114

654

16/10/2025 14:51:19

00493833727TRLO1.1.1

XLON

83

654.5

16/10/2025 14:51:19

00493833728TRLO1.1.1

XLON

12

654

16/10/2025 14:51:23

00493833772TRLO1.1.1

BATE

46

654

16/10/2025 14:51:23

00493833773TRLO1.1.1

BATE

48

654

16/10/2025 14:51:23

00493833771TRLO1.1.1

BATE

14

654.5

16/10/2025 14:51:23

00493833774TRLO1.1.1

TRQX

31

654

16/10/2025 14:51:39

00493833877TRLO1.1.1

CHIX

20

654

16/10/2025 14:53:05

00493834523TRLO1.1.1

AQXE

106

654

16/10/2025 14:53:10

00493834555TRLO1.1.1

BATE

14

654.5

16/10/2025 14:53:19

00493834616TRLO1.1.1

TRQX

17

654

16/10/2025 14:53:52

00493834821TRLO1.1.1

CHIX

14

654

16/10/2025 14:53:58

00493834914TRLO1.1.1

CHIX

106

654.5

16/10/2025 14:57:00

00493837808TRLO1.1.1

BATE

42

654.5

16/10/2025 14:57:00

00493837809TRLO1.1.1

BATE

64

654.5

16/10/2025 14:57:00

00493837810TRLO1.1.1

BATE

31

654.5

16/10/2025 14:57:00

00493837811TRLO1.1.1

CHIX

127

654.5

16/10/2025 14:57:00

00493837812TRLO1.1.1

XLON

127

654.5

16/10/2025 14:57:00

00493837813TRLO1.1.1

XLON

143

654.5

16/10/2025 14:57:00

00493837816TRLO1.1.1

XLON

238

654.5

16/10/2025 14:57:00

00493837815TRLO1.1.1

XLON

14

654.5

16/10/2025 14:57:00

00493837818TRLO1.1.1

TRQX

20

654.5

16/10/2025 14:57:00

00493837819TRLO1.1.1

AQXE

31

654

16/10/2025 14:58:51

00493839098TRLO1.1.1

CHIX

106

654.5

16/10/2025 14:58:54

00493839127TRLO1.1.1

BATE

20

654.5

16/10/2025 14:59:18

00493839417TRLO1.1.1

AQXE

250

654

16/10/2025 14:59:20

00493839448TRLO1.1.1

XLON

4

654

16/10/2025 14:59:20

00493839449TRLO1.1.1

XLON

11

654.5

16/10/2025 14:59:20

00493839450TRLO1.1.1

TRQX

3

654.5

16/10/2025 14:59:20

00493839451TRLO1.1.1

TRQX

14

653.5

16/10/2025 15:00:25

00493840662TRLO1.1.1

TRQX

127

653.5

16/10/2025 15:00:25

00493840661TRLO1.1.1

XLON

31

654

16/10/2025 15:00:56

00493841243TRLO1.1.1

CHIX

106

654.5

16/10/2025 15:01:04

00493841434TRLO1.1.1

BATE

20

654.5

16/10/2025 15:01:31

00493841756TRLO1.1.1

AQXE

15

654

16/10/2025 15:02:15

00493842417TRLO1.1.1

XLON

23

654

16/10/2025 15:02:15

00493842416TRLO1.1.1

XLON

38

654

16/10/2025 15:02:15

00493842419TRLO1.1.1

XLON

51

654

16/10/2025 15:02:15

00493842418TRLO1.1.1

XLON

127

654

16/10/2025 15:02:15

00493842420TRLO1.1.1

XLON

106

653.5

16/10/2025 15:03:55

00493843783TRLO1.1.1

BATE

6

654

16/10/2025 15:03:55

00493843786TRLO1.1.1

AQXE

14

654

16/10/2025 15:03:55

00493843787TRLO1.1.1

AQXE

26

654

16/10/2025 15:03:57

00493843857TRLO1.1.1

XLON

101

654

16/10/2025 15:03:57

00493843856TRLO1.1.1

XLON

14

654

16/10/2025 15:04:24

00493844205TRLO1.1.1

TRQX

31

653.5

16/10/2025 15:05:04

00493844810TRLO1.1.1

CHIX

42

653.5

16/10/2025 15:05:57

00493845462TRLO1.1.1

XLON

85

653.5

16/10/2025 15:05:57

00493845461TRLO1.1.1

XLON

127

653

16/10/2025 15:07:16

00493846262TRLO1.1.1

XLON

106

653

16/10/2025 15:07:27

00493846492TRLO1.1.1

BATE

20

653

16/10/2025 15:07:45

00493846679TRLO1.1.1

AQXE

31

653

16/10/2025 15:09:15

00493847718TRLO1.1.1

CHIX

47

653

16/10/2025 15:09:16

00493847738TRLO1.1.1

XLON

80

653

16/10/2025 15:09:16

00493847737TRLO1.1.1

XLON

127

653

16/10/2025 15:11:29

00493849013TRLO1.1.1

XLON

20

653

16/10/2025 15:12:31

00493849650TRLO1.1.1

AQXE

106

653

16/10/2025 15:12:31

00493849651TRLO1.1.1

BATE

14

652.5

16/10/2025 15:12:35

00493849701TRLO1.1.1

TRQX

127

652.5

16/10/2025 15:12:35

00493849700TRLO1.1.1

XLON

6

653

16/10/2025 15:14:16

00493850707TRLO1.1.1

CHIX

25

653

16/10/2025 15:14:16

00493850708TRLO1.1.1

CHIX

127

653

16/10/2025 15:14:16

00493850711TRLO1.1.1

XLON

14

653

16/10/2025 15:14:50

00493851001TRLO1.1.1

TRQX

106

653.5

16/10/2025 15:16:48

00493852178TRLO1.1.1

BATE

127

653.5

16/10/2025 15:17:17

00493852482TRLO1.1.1

XLON

254

653.5

16/10/2025 15:17:17

00493852481TRLO1.1.1

XLON

14

653.5

16/10/2025 15:17:17

00493852483TRLO1.1.1

TRQX

20

653.5

16/10/2025 15:17:55

00493852932TRLO1.1.1

AQXE

31

653.5

16/10/2025 15:17:55

00493852931TRLO1.1.1

CHIX

36

653.5

16/10/2025 15:20:01

00493854200TRLO1.1.1

BATE

36

653.5

16/10/2025 15:20:01

00493854201TRLO1.1.1

BATE

34

653.5

16/10/2025 15:20:01

00493854202TRLO1.1.1

BATE

20

653.5

16/10/2025 15:20:02

00493854224TRLO1.1.1

AQXE

14

653.5

16/10/2025 15:20:46

00493854739TRLO1.1.1

TRQX

23

653.5

16/10/2025 15:21:29

00493855174TRLO1.1.1

CHIX

8

653.5

16/10/2025 15:21:29

00493855175TRLO1.1.1

CHIX

127

653.5

16/10/2025 15:22:22

00493855839TRLO1.1.1

XLON

20

653.5

16/10/2025 15:24:00

00493857101TRLO1.1.1

AQXE

106

653.5

16/10/2025 15:24:15

00493857327TRLO1.1.1

BATE

14

653.5

16/10/2025 15:24:47

00493857789TRLO1.1.1

TRQX

254

653.5

16/10/2025 15:25:04

00493858044TRLO1.1.1

XLON

31

653.5

16/10/2025 15:25:33

00493858442TRLO1.1.1

CHIX

127

653

16/10/2025 15:26:43

00493859210TRLO1.1.1

XLON

20

653.5

16/10/2025 15:28:06

00493860090TRLO1.1.1

AQXE

106

653

16/10/2025 15:28:22

00493860299TRLO1.1.1

BATE

127

653

16/10/2025 15:29:09

00493860847TRLO1.1.1

XLON

14

653

16/10/2025 15:29:23

00493860994TRLO1.1.1

TRQX

31

654

16/10/2025 15:31:11

00493862111TRLO1.1.1

CHIX

127

653.5

16/10/2025 15:31:48

00493862525TRLO1.1.1

XLON

127

653.5

16/10/2025 15:31:48

00493862526TRLO1.1.1

XLON

20

653

16/10/2025 15:32:43

00493863030TRLO1.1.1

AQXE

106

652.5

16/10/2025 15:33:17

00493863316TRLO1.1.1

BATE

14

653

16/10/2025 15:33:47

00493863581TRLO1.1.1

TRQX

52

653

16/10/2025 15:34:01

00493863656TRLO1.1.1

XLON

75

653

16/10/2025 15:34:01

00493863657TRLO1.1.1

XLON

31

653

16/10/2025 15:34:45

00493864180TRLO1.1.1

CHIX

20

653

16/10/2025 15:37:53

00493866291TRLO1.1.1

AQXE

12

653

16/10/2025 15:38:34

00493866812TRLO1.1.1

BATE

94

653

16/10/2025 15:38:34

00493866813TRLO1.1.1

BATE

2

653

16/10/2025 15:38:57

00493867057TRLO1.1.1

TRQX

12

653

16/10/2025 15:38:57

00493867056TRLO1.1.1

TRQX

2

653

16/10/2025 15:40:02

00493867674TRLO1.1.1

CHIX

29

653

16/10/2025 15:40:02

00493867673TRLO1.1.1

CHIX

381

654

16/10/2025 15:41:57

00493869102TRLO1.1.1

XLON

57

654.5

16/10/2025 15:43:53

00493870398TRLO1.1.1

BATE

49

654.5

16/10/2025 15:43:53

00493870399TRLO1.1.1

BATE

127

654.5

16/10/2025 15:44:02

00493870479TRLO1.1.1

XLON

31

654.5

16/10/2025 15:45:17

00493871387TRLO1.1.1

CHIX

20

654

16/10/2025 15:45:54

00493871815TRLO1.1.1

AQXE

14

654

16/10/2025 15:45:54

00493871817TRLO1.1.1

TRQX

127

654

16/10/2025 15:45:54

00493871816TRLO1.1.1

XLON

127

654

16/10/2025 15:45:54

00493871818TRLO1.1.1

XLON

51

654

16/10/2025 15:48:06

00493873373TRLO1.1.1

XLON

2

654

16/10/2025 15:48:06

00493873375TRLO1.1.1

XLON

74

654

16/10/2025 15:48:06

00493873374TRLO1.1.1

XLON

20

654

16/10/2025 15:48:17

00493873472TRLO1.1.1

AQXE

106

654

16/10/2025 15:49:15

00493874170TRLO1.1.1

BATE

14

654

16/10/2025 15:49:18

00493874210TRLO1.1.1

TRQX

31

653.5

16/10/2025 15:50:27

00493874936TRLO1.1.1

CHIX

127

653

16/10/2025 15:50:43

00493875189TRLO1.1.1

XLON

95

653

16/10/2025 15:52:51

00493876648TRLO1.1.1

XLON

32

653

16/10/2025 15:52:51

00493876649TRLO1.1.1

XLON

20

653.5

16/10/2025 15:53:20

00493876911TRLO1.1.1

AQXE

127

653

16/10/2025 15:54:19

00493877488TRLO1.1.1

XLON

31

654.5

16/10/2025 15:56:19

00493878936TRLO1.1.1

CHIX

77

654.5

16/10/2025 15:56:19

00493878939TRLO1.1.1

BATE

29

654.5

16/10/2025 15:56:19

00493878940TRLO1.1.1

BATE

22

654.5

16/10/2025 15:58:35

00493880556TRLO1.1.1

XLON

20

654.5

16/10/2025 16:00:02

00493882087TRLO1.1.1

AQXE

106

654.5

16/10/2025 16:00:02

00493882091TRLO1.1.1

BATE

105

654.5

16/10/2025 16:00:02

00493882092TRLO1.1.1

XLON

105

654.5

16/10/2025 16:00:02

00493882094TRLO1.1.1

XLON

127

654.5

16/10/2025 16:00:02

00493882093TRLO1.1.1

XLON

149

655.5

16/10/2025 16:02:04

00493883748TRLO1.1.1

XLON

31

656

16/10/2025 16:02:18

00493883926TRLO1.1.1

CHIX

106

655.5

16/10/2025 16:03:18

00493884621TRLO1.1.1

BATE

254

655.5

16/10/2025 16:03:18

00493884622TRLO1.1.1

XLON

20

655.5

16/10/2025 16:03:31

00493884793TRLO1.1.1

AQXE

31

655.5

16/10/2025 16:04:15

00493885386TRLO1.1.1

CHIX

127

655

16/10/2025 16:04:30

00493885558TRLO1.1.1

XLON

13

655

16/10/2025 16:04:30

00493885560TRLO1.1.1

TRQX

127

655

16/10/2025 16:04:30

00493885559TRLO1.1.1

XLON

1

655

16/10/2025 16:04:37

00493885636TRLO1.1.1

TRQX

14

655

16/10/2025 16:04:37

00493885637TRLO1.1.1

TRQX

14

655

16/10/2025 16:04:37

00493885638TRLO1.1.1

TRQX

14

655

16/10/2025 16:04:37

00493885639TRLO1.1.1

TRQX

106

655.5

16/10/2025 16:05:24

00493886249TRLO1.1.1

BATE

8

655.5

16/10/2025 16:05:40

00493886473TRLO1.1.1

AQXE

12

655.5

16/10/2025 16:05:40

00493886474TRLO1.1.1

AQXE

31

654.5

16/10/2025 16:06:22

00493886970TRLO1.1.1

CHIX

27

654.5

16/10/2025 16:06:22

00493886972TRLO1.1.1

XLON

127

654.5

16/10/2025 16:06:22

00493886971TRLO1.1.1

XLON

100

654.5

16/10/2025 16:06:22

00493886973TRLO1.1.1

XLON

14

654.5

16/10/2025 16:06:46

00493887280TRLO1.1.1

TRQX

106

655.5

16/10/2025 16:07:23

00493887617TRLO1.1.1

BATE

20

655.5

16/10/2025 16:07:43

00493887797TRLO1.1.1

AQXE

25

655

16/10/2025 16:08:56

00493888663TRLO1.1.1

CHIX

106

655.5

16/10/2025 16:09:33

00493889203TRLO1.1.1

BATE

20

655.5

16/10/2025 16:09:55

00493889493TRLO1.1.1

AQXE

31

655

16/10/2025 16:10:13

00493889772TRLO1.1.1

CHIX

254

655

16/10/2025 16:10:13

00493889774TRLO1.1.1

XLON

381

655

16/10/2025 16:10:13

00493889773TRLO1.1.1

XLON

127

655

16/10/2025 16:10:13

00493889775TRLO1.1.1

XLON

97

655

16/10/2025 16:11:34

00493890800TRLO1.1.1

BATE

20

655.5

16/10/2025 16:11:58

00493891103TRLO1.1.1

AQXE

2

655.5

16/10/2025 16:12:02

00493891147TRLO1.1.1

TRQX

12

655.5

16/10/2025 16:12:02

00493891146TRLO1.1.1

TRQX

7

655.5

16/10/2025 16:12:37

00493891630TRLO1.1.1

CHIX

24

655.5

16/10/2025 16:12:37

00493891629TRLO1.1.1

CHIX

71

655.5

16/10/2025 16:13:30

00493892261TRLO1.1.1

BATE

8

655.5

16/10/2025 16:13:30

00493892262TRLO1.1.1

BATE

8

655.5

16/10/2025 16:13:30

00493892264TRLO1.1.1

BATE

19

655.5

16/10/2025 16:13:30

00493892263TRLO1.1.1

BATE

127

655.5

16/10/2025 16:13:33

00493892318TRLO1.1.1

XLON

8

655.5

16/10/2025 16:13:48

00493892519TRLO1.1.1

AQXE

12

655.5

16/10/2025 16:13:48

00493892518TRLO1.1.1

AQXE

14

655.5

16/10/2025 16:14:27

00493893063TRLO1.1.1

TRQX

31

655.5

16/10/2025 16:14:39

00493893258TRLO1.1.1

CHIX

14

655

16/10/2025 16:15:04

00493893541TRLO1.1.1

TRQX

14

655

16/10/2025 16:15:04

00493893542TRLO1.1.1

TRQX

127

655

16/10/2025 16:15:04

00493893543TRLO1.1.1

XLON

127

655

16/10/2025 16:15:04

00493893544TRLO1.1.1

XLON

515

655

16/10/2025 16:15:04

00493893545TRLO1.1.1

XLON

20

655

16/10/2025 16:15:04

00493893546TRLO1.1.1

AQXE

46

655

16/10/2025 16:15:04

00493893547TRLO1.1.1

AQXE

127

655

16/10/2025 16:15:04

00493893548TRLO1.1.1

XLON

9

655.5

16/10/2025 16:15:41

00493893950TRLO1.1.1

BATE

110

655.5

16/10/2025 16:16:42

00493894731TRLO1.1.1

CHIX

318

655.5

16/10/2025 16:17:15

00493895081TRLO1.1.1

XLON

12

655.5

16/10/2025 16:17:25

00493895253TRLO1.1.1

BATE

12

655.5

16/10/2025 16:17:25

00493895254TRLO1.1.1

BATE

12

655.5

16/10/2025 16:17:25

00493895255TRLO1.1.1

BATE

12

655.5

16/10/2025 16:17:25

00493895256TRLO1.1.1

BATE

12

655.5

16/10/2025 16:17:25

00493895257TRLO1.1.1

BATE

12

655.5

16/10/2025 16:17:25

00493895258TRLO1.1.1

BATE

29

655.5

16/10/2025 16:17:25

00493895259TRLO1.1.1

BATE

5

655.5

16/10/2025 16:17:25

00493895260TRLO1.1.1

BATE

2

655.5

16/10/2025 16:17:44

00493895550TRLO1.1.1

AQXE

23

655.5

16/10/2025 16:17:44

00493895551TRLO1.1.1

AQXE

50

655.5

16/10/2025 16:18:23

00493896022TRLO1.1.1

TRQX

38

655.5

16/10/2025 16:18:54

00493896483TRLO1.1.1

CHIX

148

655.5

16/10/2025 16:19:24

00493896922TRLO1.1.1

BATE

11

655.5

16/10/2025 16:20:09

00493897478TRLO1.1.1

TRQX

332

655.5

16/10/2025 16:20:09

00493897477TRLO1.1.1

XLON

19

655.5

16/10/2025 16:20:09

00493897489TRLO1.1.1

AQXE

274

655.5

16/10/2025 16:20:09

00493897490TRLO1.1.1

BATE

7

655.5

16/10/2025 16:21:10

00493898461TRLO1.1.1

CHIX

17

656.5

16/10/2025 16:22:59

00493900092TRLO1.1.1

BATE

18

656.5

16/10/2025 16:22:59

00493900091TRLO1.1.1

BATE

124

656.5

16/10/2025 16:23:06

00493900192TRLO1.1.1

BATE

529

656.5

16/10/2025 16:23:06

00493900195TRLO1.1.1

XLON

34

656.5

16/10/2025 16:23:19

00493900357TRLO1.1.1

AQXE

63

656.5

16/10/2025 16:23:45

00493900644TRLO1.1.1

CHIX

25

656.5

16/10/2025 16:23:48

00493900677TRLO1.1.1

TRQX

18

657.5

16/10/2025 16:25:13

00493901747TRLO1.1.1

AQXE

31

657.5

16/10/2025 16:26:25

00493902829TRLO1.1.1

CHIX

138

657.5

16/10/2025 16:26:25

00493902828TRLO1.1.1

BATE

494

657.5

16/10/2025 16:26:27

00493902858TRLO1.1.1

XLON

7

657.5

16/10/2025 16:27:09

00493903346TRLO1.1.1

AQXE

101

657

16/10/2025 16:27:40

00493903748TRLO1.1.1

XLON

14

656.5

16/10/2025 16:29:26

00493904890TRLO1.1.1

TRQX


