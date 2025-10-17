Diese 0,58?$-Aktie könnte auf einem Fosterville ähnlichen Schatz sitzen - während Gold die Marke von 4.300?$ durchbricht!

Anzeige / Werbung

Gold ist über 4.300?US Dollar pro Unze gestiegen - ein neues Allzeithoch!

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser -

die klügsten Goldinvestoren der Welt blicken jetzt auf eines: Hochgradige, wenig erkundete, oberflächennahe Projekte in erstklassigen Bergbaugebieten.

Und Golden?Cross?Resources?(GCR), derzeit zu nur?0,58 pro Aktie gehandelt, könnte der am besten positionierte Junior-Explorer Australiens sein.



Warum? Weil das Unternehmen nur 10?Kilometer von Southern?Cross?Gold?(ASX:?SXG) entfernt liegt?-?dem High-Grade-Wunder, das gerade ein neues Allzeithoch von 8,34?US-Dollar erreicht hat und nun mit 2,1?Milliarden?US-Dollar bewertet wird.

10?Kilometer entfernt von einem 2,1-Milliarden-Giganten

Das Reedy-Creek-Goldprojekt von Golden?Cross liegt nur 10?km von der Entdeckung Sunday?Creek entfernt - einer Lagerstätte mit 3,6?Millionen?Unzen?AuEq bei einem Durchschnittsgehalt von 10,6?g/t über 1,4?Kilometer.

Southern?Cross ist heute der wertvollste Gold-Explorer ohne Produktion an der ASX.

Golden?Cross erkundet dasselbe strukturelle System, im selben geologischen Gürtel?-?doch mit über?1.350?historischen Goldabbaustellen, die nie mit modernen Methoden getestet wurden.

Historische Bonanza-Gehalte - jetzt endlich im Fokus

Nur einige der historischen Bohrergebnisse aus der Region?Reedy?Creek:

-?2,0?m?@?174,4?g/t?Au

-?0,3?m?@?120,7?g/t?Au

-?3,0?m?@?20,0?g/t?Au

-?7,0?m?@?4,7?g/t?Au

Golden?Cross ist das erste Unternehmen, das das sogenannte "Ladder-Vein-System" systematisch testet, das diese Zonen unterirdisch verbinden könnte?-?eine Methode, die Southern?Cross wenige Kilometer entfernt bereits erfolgreich eingesetzt hat.

"Testing?the?Ladder"?-?das Erfolgsrezept von Southern?Cross

Sunday?Creek basiert auf übereinander gestapelten Leiteradern ("Ladders")?-?Southern?Cross kartierte und bohrte zwei davon und erschloss so über 3,2?Millionen?Unzen?AuEq.

Golden?Cross hat bereits über?55?potenzielle Ladder-Zonen bei?Reedy?Creek kartiert?-?mehr als?25-mal so viele, wie Southern?Cross zu Beginn identifizierte.

Wenn auch nur eine?einzige dieser Zonen trifft, könnte Golden?Cross mehrere Multi-Millionen-Unzen-Systeme mit vergleichbarem Gehalt und Aufbau wie?Sunday?Creek freilegen.

Welcome?Reef?-?der vergessene Goldriese

Neben?Reedy?Creek treibt Golden?Cross nun auch die Exploration von Welcome?Reef voran?-?einem weiteren geschichtlich bedeutenden, aber kaum erkundeten Gebiet, das bereits über?9.000?Unzen?@?25?g/t?Au förderte.

Das Projekt besitzt regionalen Maßstab, und das Unternehmen hat seine Landposition bei?Welcome?und?Ti?Tree gerade erweitert?-?eine ideale Ausgangslage für eine aggressive Explorationsphase bis?2026.

Gold über?4.300?$?-?doch Juniors reagieren noch nicht

Wir erleben derzeit:

-?Neue Allzeithochs beim Goldpreis

-?Eine 2,1-Milliarden-Dollar-Bewertung für?Sunday?Creek

-?Einen akuten Mangel an neuen hochgradigen Entdeckungen

-?Zentralbanken, die 2024?über?1.100?Tonnen?Gold kauften

Und dennoch wird Golden?Cross weiterhin zu nur?0,58?US-Dollar gehandelt?-?bei einer Marktkapitalisierung von etwa 44?Millionen?US-Dollar.

Die Großen werden zunehmend nervös, die Kleinen sind noch früh dran. Genau jetzt öffnet sich das Fenster.

Vergleich:?Eine deutliche Bewertungslücke

Unternehmen Projekt Marktkapitalisierung Ressourcengröße Gehalt Southern?Cross?(SXG) Sunday?Creek 2,1?Mrd.$ 3,6?Moz?AuEq 10,6?g/t Golden?Cross?(GCR) Reedy?Creek ~44?Mio.$ n.a. historisch:?bis?174?g/t



Selbst wenn Golden?Cross nur einen?Bruchteil des Umfangs und Gehalts von?Sunday?Creek erreicht, könnte das Kurspotenzial enorm sein.

Warum?Golden?Cross?ein?Übernahmeziel?ist

-?Gleicher Goldgürtel wie?das?2,1-Mrd.-Projekt?Sunday?Creek

-?Bonanza-Gehalte bereits bestätigt

-?Moderne Exploration läuft an

-?Oberflächennahe Systeme mit geringer Tiefe

-?Bohrungen sind in vollem Gange

-?Nur?ca.70?Mio.Aktien?im?Umlauf

-?Rund?30%?im Besitz von Insidern und strategischen Investoren

Genau diese Art von Projekten zahlen die großen Produzenten mit hohen Prämien?-?vor?allem?jetzt,?da?Gold?über?4.300?US-Dollar?liegt?und?neue?"Fostervilles"?praktisch?nicht?mehr?existieren.

Fazit?-?Bevor?der?Ausbruch?kommt

Golden?Cross?ist?einer?der?wenigen?Junior-Explorer?mit?hochgradigem?Potenzial?in?Victorias?heißestem?Goldkorridor?-?mit?enormem?geologischem?Aufwärtspotenzial,?aktueller?Gebietserweiterung?und?laufenden?Bohrungen.

Bei?nur?0,58?US-Dollar?pro?Aktie?steht?die?Story?noch?ganz?am?Anfang.

Southern?Cross stieg?von?unter?0,20?US-Dollar?auf?über?8,30?US-Dollar.

Wenn?Golden?Cross?trifft,?könnte?das?Aufwärtspotenzial?ähnlich?durchschlagend?sein?-?und?der?richtige?Zeitpunkt?ist?jetzt.



