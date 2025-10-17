Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
SE0007789409 Xbrane Biopharma AB 17.10.2025 SE0026598583 Xbrane Biopharma AB 20.10.2025 Tausch 125:1
GB00B02QND93 PayPoint PLC 17.10.2025 GB00BVMTNR93 PayPoint PLC 20.10.2025 Tausch 13:12
US81727U1051 Senseonics Holdings Inc. 17.10.2025 US81727U3032 Senseonics Holdings Inc. 20.10.2025 Tausch 20:1
US00808Y5050 Aethlon Medical Inc. 17.10.2025 US00808Y6041 Aethlon Medical Inc. 20.10.2025 Tausch 10:1
CA54020J1012 Lodestar Metals Corp. 17.10.2025 CA54020J2002 Lodestar Metals Corp. 20.10.2025 Tausch 2:1
