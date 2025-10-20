The following instruments on XETRA do have their first trading 20.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.10.2025
Aktien
1 AU0000177172 iTech Minerals Ltd.
2 CA67122P1062 NVIDIA Corp. CDR
3 CA88167D1050 Tesla Inc. CDR
4 DE000TKMS001 TKMS AG & Co. KGaA
5 US00808Y6041 Aethlon Medical Inc.
6 CA54020J2002 Lodestar Metals Corp.
7 GB00BVMTNR93 PayPoint PLC
8 US81727U3032 Senseonics Holdings Inc.
9 SE0026598583 Xbrane Biopharma AB
Anleihen
1 US38141GD686 The Goldman Sachs Group Inc.
2 DE000A4DFSF4 Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
3 US38141GD355 The Goldman Sachs Group Inc.
4 US38141GD439 The Goldman Sachs Group Inc.
5 US38141GD272 The Goldman Sachs Group Inc.
6 DE0001053940 Bayern, Freistaat
7 DE000A30VRV8 BSK 1818 AG
8 USU2947RAD18 Fair Isaac Corp.
9 XS3213255998 MAF Sukuk Ltd.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.10.2025
Aktien
1 AU0000177172 iTech Minerals Ltd.
2 CA67122P1062 NVIDIA Corp. CDR
3 CA88167D1050 Tesla Inc. CDR
4 DE000TKMS001 TKMS AG & Co. KGaA
5 US00808Y6041 Aethlon Medical Inc.
6 CA54020J2002 Lodestar Metals Corp.
7 GB00BVMTNR93 PayPoint PLC
8 US81727U3032 Senseonics Holdings Inc.
9 SE0026598583 Xbrane Biopharma AB
Anleihen
1 US38141GD686 The Goldman Sachs Group Inc.
2 DE000A4DFSF4 Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
3 US38141GD355 The Goldman Sachs Group Inc.
4 US38141GD439 The Goldman Sachs Group Inc.
5 US38141GD272 The Goldman Sachs Group Inc.
6 DE0001053940 Bayern, Freistaat
7 DE000A30VRV8 BSK 1818 AG
8 USU2947RAD18 Fair Isaac Corp.
9 XS3213255998 MAF Sukuk Ltd.
© 2025 Xetra Newsboard