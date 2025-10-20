The following instruments on XETRA do have their first trading 20.10.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.10.2025Aktien1 AU0000177172 iTech Minerals Ltd.2 CA67122P1062 NVIDIA Corp. CDR3 CA88167D1050 Tesla Inc. CDR4 DE000TKMS001 TKMS AG & Co. KGaA5 US00808Y6041 Aethlon Medical Inc.6 CA54020J2002 Lodestar Metals Corp.7 GB00BVMTNR93 PayPoint PLC8 US81727U3032 Senseonics Holdings Inc.9 SE0026598583 Xbrane Biopharma ABAnleihen1 US38141GD686 The Goldman Sachs Group Inc.2 DE000A4DFSF4 Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH3 US38141GD355 The Goldman Sachs Group Inc.4 US38141GD439 The Goldman Sachs Group Inc.5 US38141GD272 The Goldman Sachs Group Inc.6 DE0001053940 Bayern, Freistaat7 DE000A30VRV8 BSK 1818 AG8 USU2947RAD18 Fair Isaac Corp.9 XS3213255998 MAF Sukuk Ltd.