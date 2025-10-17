The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.10.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.10.2025
ISIN Name
CA54020J1012 LODESTAR METALS CORP.
GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033
GB0004726096 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333
JE00BQC4YW14 WNS HOLDINGS LTD. LS-,1
SE0007789409 XBRANE BIOPHARMA AB
USU2203CAE13 COTY 21/26 REGS
US00808Y5050 AETHLON MED. NEW DL-,001
US3134003017 FED. HOME LN MTGE O.N.
US61747YEX94 MORGAN STANL 22/26 FLR
US81727U1051 SENSEONICS HLGS.INC.-,001
US84856M2098 SPIR.COMMUN.ADR/ LS-,0333
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.10.2025
ISIN Name
CA54020J1012 LODESTAR METALS CORP.
GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033
GB0004726096 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333
JE00BQC4YW14 WNS HOLDINGS LTD. LS-,1
SE0007789409 XBRANE BIOPHARMA AB
USU2203CAE13 COTY 21/26 REGS
US00808Y5050 AETHLON MED. NEW DL-,001
US3134003017 FED. HOME LN MTGE O.N.
US61747YEX94 MORGAN STANL 22/26 FLR
US81727U1051 SENSEONICS HLGS.INC.-,001
US84856M2098 SPIR.COMMUN.ADR/ LS-,0333
© 2025 Xetra Newsboard