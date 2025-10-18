Aktien im Fokus: SAP mit hohem Kurspotenzial, Iondrive will durchstarten, Tesla auf dem Weg zur nächsten Billion

Anzeige / Werbung

SAP: Goldman Sachs traut der Aktie enormes Kurspotenzial zu

Am 22. Oktober 2025 wird der deutsche Softwarekonzern SAP (ISIN DE0007164600) die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal veröffentlichen. Im Vorfeld dieser Bekanntgabe schätzen die Analysten von Goldman Sachs das Geschäft mit der Softwarelösung S/4 HANA weiterhin als robust ein. Trotz der anhaltenden Stärke dieses zentralen Produkts zeigt sich die US-Investmentbank kurzfristig jedoch zurückhaltend. Grund hierfür ist das aktuell herausfordernde wirtschaftliche Umfeld, das nach Einschätzung der Experten kurzfristig auf die Geschäftsentwicklung drücken könnte. Ungeachtet dieser temporären Unsicherheiten bestätigt Goldman Sachs die Einstufung der SAP-Aktie mit "Buy". Das Kursziel bleibt unverändert bei 310 Euro. Aktuell steht die Aktie bei 235 Euro (9.10.2025). Damit betonen die Analysten ihr grundsätzliches Vertrauen in die mittelfristigen Wachstumsperspektiven des Softwarekonzerns, insbesondere im Bereich Cloud-Lösungen und Unternehmenssoftware.

Iondrive startet eine neue Ära im Recycling von E-Schrott und Altbatterien

Das australische GreenTech-Start-up Iondrive (ISIN AU0000305542) ist zwar eine junge Aktiengesellschaft, lässt aber mit einem vielversprechenden Geschäftsmodell aufhorchen. Das Unternehmen hat eine innovative Single-Technologieplattform entwickelt, die eine umweltfreundliche und kostengünstige Rückgewinnung kritischer Mineralien und seltener Metalle aus E-Schrott und Altbatterien ermöglicht. Der Markt dafür ist riesig. Denn elektronischer Müll und Altbatterien stellen ein erhebliches Umweltproblem dar, da die Menge an ausgedienten Geräten und Altbatterien rasant zunimmt. Schätzungen zufolge enthielt allein der im Jahr 2022 angehäufte Elektroschrott seltene Metalle wie Gold und Silber im Wert von rund 91 Milliarden US-Dollar, von denen jedoch nur 22 Prozent recycelt wurden. Für Ebbe Dommisse, den CEO von Iondrive, liegt der Vorteil in der umweltschonenden Wiederverwertung: "Im Unterschied zu herkömmlichen Recyclingverfahren, bei denen giftige Reagenzien verwendet werden, die selbst ein Umweltproblem darstellen, sind unsere Lösungsmittel wenig toxisch, biologisch abbaubar und wiederverwendbar. Möglich wird das durch eine spezielle Deep-Eutectic-Solvent-Technologie, bei der Lösungsmittel verwendet werden, die durch die Mischung von Wasserstoffbrückenbindungsdonatoren und -akzeptoren entstehen." Die Single-Technologieplattform ist laut Dommisse in verschiedenen vertikalen Recyclingmärkten einsetzbar, beispielsweise bei ausgedienten Lithium-Ionen-Batterien, alten Leiterplatten, Solarpanels und Magneten. Dommisse ist vom kommerziellen Erfolg der Iondrive-Technologie überzeugt und weist darauf hin, dass bereits vielversprechende Pilotprojekte in Australien, den USA und Europa gestartet wurden.

Tesla: Mega-Prognose eines Top-Analysten

Die Investmentbank Wedbush Securities hat das Kursziel für Tesla auf 600 US-Dollar erhöht und ihre "Outperform"-Bewertung bestätigt. In seiner aktuellen Einschätzung betont Analyst Dan Ives, dass Investoren die umfassende Transformation bei Tesla, insbesondere in den Bereichen Autonomie und Robotik, noch übersehen. Diese Initiativen stehen im Mittelpunkt von Teslas Strategie bis 2026 und werden als entscheidende Schritte für die Zukunft des Unternehmens angesehen. Laut Ives bietet der Markt für künstliche Intelligenz und Autonomie Tesla die Chance, seine Marktkapitalisierung enorm zu steigern. Er fügte hinzu, dass unter einer Trump-Regierung die regulatorische Zulassung für vollautonomes Fahren beschleunigt werden könnte. Im besten Szenario sieht Ives die Börsenbewertung von Tesla bis Anfang 2026 bei zwei Billionen US-Dollar, mit der Möglichkeit, bis Ende desselben Jahres drei Billionen US-Dollar zu erreichen. Dies würde durch die Skalierung der Produktion von autonomen Fahrzeugen und Robotik-Programmen ermöglicht werden. Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung von Tesla (ISIN: US88160R1014) auf rund 1,4 Billionen US-Dollar.

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Iondrive existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Iondrive. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Iondrive einsehen: https://iondrive.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

