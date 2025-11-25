Iondrive, Tesla und BMW: Batterierecycling 2025 im strategischen Branchenvergleich

Anzeige / Werbung

Drei Unternehmen mit unterschiedlichen Rollen im Aufbau geschlossener Materialkreisläufe

Die Elektrifizierung großer Teile der Wirtschaft führt dazu, dass der Bedarf an Batteriematerialien stark steigt. Gleichzeitig wächst das Volumen an Altbatterien und Produktionsresten. Europa reagiert mit dem Ausbau neuer Recyclingstrukturen, um Materialabhängigkeiten zu reduzieren, Versorgungssicherheit zu erhöhen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.



Vor diesem Hintergrund entwickeln Unternehmen weltweit unterschiedliche Modelle, um Rohstoffe effizienter zu nutzen. Iondrive, Tesla und BMW stehen stellvertretend für drei Ansätze, die technologiegetriebene Innovation, vertikale Integration und industrielle Fertigung miteinander verbinden.

Iondrive: Neue Extraktionsverfahren für kritische Batteriemetalle

Iondrive (WKN A3DCR9, ISIN AU0000305542), arbeitet an einem lösungsmittelbasierten Verfahren zur Verarbeitung von Black Mass. Die firmeneigene DES-Technologie soll es ermöglichen, Metalle wie Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan in hoher Reinheit zurückzugewinnen. Der Ansatz setzt auf wiederverwendbare, gering toxische Lösungsmittel und zielt auf niedrigere Prozesskosten im Vergleich zu klassischen hydrometallurgischen Methoden.

In Europa ist Iondrive Teil eines Konsortiums unter Leitung der RWTH Aachen, das eine Recyclingkette entwickeln möchte, in der Batteriezellen mit einem hohen Anteil recycelter Materialien produziert werden. Das Unternehmen übernimmt die Aufbereitung der Metallfraktionen und deren Weiterverarbeitung zu Vorprodukten für Kathodenmaterialien.

Parallel entsteht eine Pilotanlage in Australien, die ab 2026 auch in Europa eingesetzt werden kann. Iondrive positioniert sich damit als technologieorientierter Spezialist mit flexiblen Skalierungsmöglichkeiten.

Tesla: Vertikal integrierte Kreisläufe nahe der Zellfertigung

Tesla Inc. (WKN A1CX3T, ISIN US88160R1014) verfolgt einen Ansatz, bei dem Rohstoffrückgewinnung und Zellproduktion eng miteinander verbunden sind. Altbatterien, Testzellen und Produktionsreste werden zunehmend in regionale Recyclinglinien integriert. Dadurch sollen Materialkreisläufe verkürzt, Transportaufwand reduziert und Versorgungsrisiken verringert werden.

Der Konzern nutzt seine vertikale Struktur, um Erkenntnisse aus der Zellfertigung direkt in die Optimierung von Recyclingprozessen einfließen zu lassen. Die Nähe zu eigenen Produktionsstätten erleichtert die schrittweise Skalierung der Rückgewinnung und die Nutzung recycelter Rohstoffe in neuen Zellgenerationen. Im Branchenspektrum steht Tesla für eine industrielle Herangehensweise, bei der Recycling eng an bestehende Produktionskapazitäten gekoppelt wird.

BMW: Kreislaufwirtschaft als Bestandteil europäischer Fertigung

Die BMW AG (WKN 519000, ISIN DE0005190003) bindet Recyclingprozesse zunehmend in ihre europäischen Entwicklungs- und Produktionsnetzwerke ein. Der Konzern verfolgt das Ziel, Altbatterien, Prototypenzellen und Produktionsabfälle zu verwerten und daraus Rohstoffe für neue Hochvoltbatterien bereitzustellen.

BMW arbeitet mit spezialisierten Partnern daran, unterschiedliche Batteriesysteme in standardisierte Rückgewinnungsverfahren einzubinden. Der Schwerpunkt liegt auf Qualitätssicherung, Prozessstabilität und einer engeren Verzahnung zwischen Fahrzeugentwicklung, Zellstrategie und Materialflüssen.

Der Ansatz baut auf industrieller Erfahrung, bestehenden Fertigungsstrukturen und einer langfristigen europäischen Ausrichtung auf.

Drei Ansätze, ein Ziel: Effiziente Materialkreisläufe für die Batterieindustrie

Die drei Unternehmen verfolgen somit zusammengefasst unterschiedliche Strategien:

Iondrive setzt auf chemische Innovation und modulare Skalierung.

Tesla nutzt vertikale Integration und regionale Recyclingstrukturen.

BMW integriert Rückgewinnung in ein etabliertes Produktionsnetzwerk.

Alle drei Modelle zielen jedoch darauf ab, die Materialverfügbarkeit, Kosten und Versorgungssicherheit zu verbessern. Denn Batterierecycling entwickelt sich zu einem zentralen Baustein der globalen Energie- und Mobilitätswende und zeigt, wie vielfältig der Weg zu einer nachhaltigeren Batterieindustrie gestaltet werden kann. Iondrive bringt neue Verfahren in den Markt, Tesla verbindet Recycling mit industriellen Produktionslinien, und BMW verankert geschlossene Kreisläufe im europäischen Fertigungsumfeld.

