BRANDNEU AN FRANKFURTER BÖRSE: Silber-Aktie mit 100Mio. Unzen Explorationsziel - Bohrungen in Nevada gestartet

Silber ist offiziell im Höhenflug. Nach Jahren der Konsolidierung und verpassten Chancen hat das Metall nun die Marke von 54 US-Dollar pro Unze durchbrochen ...

Dieser Artikel wird im Namen von Prince Silver Inc. veröffentlicht

- ein Allzeithoch und ein Anstieg von über 30?. Die letzte Notierung lag bei 51,16 US-Dollar - der stärkste Preissprung seit der berühmten Hunt-Brothers-Silber-Rallye von 1980.

Das ist kein Rauschen - das ist ein Signal.

Während ETFs und physisches Silber zulegen, beginnt die echte Hebelwirkung im Boden - in Nevada - und mit Unternehmen wie Prince Silver.

Denn dieser Anstieg ist kein Zufall. Er resultiert aus einem perfekten Sturm:

Steigende industrielle Nachfrage (Solar, E-Mobilität, Elektronik)

Angebotsdefizite und leere Lager

Momentum durch Privatanleger

Institutionelle Umschichtung in Edelmetalle

Globale Unsicherheit und Schwäche des US-Dollars

Silber ist bekannt für seine Hebelwirkung - wenn Gold 20?ößten Gewinne erzielt man nicht mit dem Metall selbst, sondern mit Explorern, die es entdecken, entwickeln und vermarkten. Genau das bietet Prince Silver (Frankfurt: T130).

Börsengang in Frankfurt: Prince Silver jetzt europaweit handelbar

Am 15. Oktober 2025 hat Prince Silver Inc. den erfolgreichen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse bekanntgegeben. Die Aktie wird nun unter folgenden Kennungen gehandelt:

Symbol : T130

: T130 WKN : A3E4QS

: A3E4QS ISIN: CA74174A1021

Unternehmenspräsident Ralph Shearing kommentierte:

"Wir freuen uns sehr über die Notierung an der Frankfurter Börse - ein bedeutender Meilenstein für Prince Silver. Diese Listung wird unsere Sichtbarkeit bei europäischen Investoren deutlich erhöhen und unseren bestehenden Aktionären zusätzliche Liquidität bieten. Wir sind entschlossen, unsere Story sowohl in Europa als auch in Nordamerika aktiv zu kommunizieren und ermöglichen den Handel unserer Aktie nun auch während europäischer Handelszeiten."

Mit dem Frankfurt-Listing erhalten europäische Anleger erstmals direkten Zugang zu einem aufstrebenden US-Silberentwickler - genau zum perfekten Zeitpunkt.

Nevada: Das beste Bergbaugebiet der Welt

Prince Silver ist nicht nur eine Silberstory - es ist eine Nevada-Silberstory.

Nevada belegt seit Jahren Platz 1 im globalen "Investment Attractiveness Index" des Fraser Institute. Gründe dafür:

Erfahrene Fachkräfte im Bergbau

Effiziente Genehmigungsverfahren

Moderne Infrastruktur und günstiger Strom

Rechtssicherheit und transparente Eigentumsverhältnisse

Hier befinden sich auch die Nevada Gold Mines - ein Joint Venture von Barrick Gold (61,5? und Newmont (38,5? - das größte Goldförderunternehmen der Welt mit über 3 Millionen Unzen Gold pro Jahr.

Prince Silver operiert in derselben geologischen Nachbarschaft - mit Silber, Gold, Zink, Blei und Mangan im Boden.

M&A-Beweis: Augusta Gold für 197 Mio. CAD übernommen

Im Juli 2025 kündigte AngloGold Ashanti die Übernahme von Augusta Gold Corp. (TSX: G) an - für 1,70 CAD pro Aktie, was einem Gesamtwert von 197 Millionen CAD entspricht.

Das Projekt? Ein vor der Erschließung stehendes Goldprojekt im Bullfrog-Gebiet von Nevada - ohne Produktion, mit begrenzter Bohrhistorie.

Was bedeutet das für Prince Silver?

Ehemalige Silberproduktion vorhanden

129 dokumentierte Bohrungen

Großflächiges polymetallisches System mit hoher AgEq-Potenzial

Drei strategische Metalle: Silber, Gold, Mangan

100?Nevada

Die Augusta-Transaktion zeigt: Für Projekte in Nevada zahlen Majors heute bereits hohe Prämien. Prince Silver könnte darüber hinausgehen.

Projektübersicht: Vergangene Produktion + Silber-Gold-CRD-System

Das Prince Silver Project ist ein polymetallisches Carbonat-Ersatzlagerstätten-System (CRD) mit sedimentgebundenem Goldanteil. Es liegt vollständig in Nevada und umfasst:

Historische Produktion : 1,12 Mio. Tonnen @ 4,5???

: 1,12 Mio. Tonnen @ 4,5??? Distriktproduktion : 6,7 Mio. Tonnen @ 6,8???

: 6,7 Mio. Tonnen @ 6,8??? Bohrungen : 129 Löcher, 16.607 Meter

: 129 Löcher, 16.607 Meter Offene Lagerstätte : Für Tagebau oder Untertage geeignet

: Für Tagebau oder Untertage geeignet Explorationspotenzial in alle Richtungen offen

Das ist kein Greenfield-Projekt, sondern eine bohrbestätigte Lagerstätte mit Erweiterungspotenzial.

Explorationsziel: Über 100 Millionen Unzen Silberäquivalent

Laut einem unabhängigen Bericht von OmniGeoX (2024, JORC-konform) liegt das konzeptionelle Explorationsziel bei:

25-43 Millionen Tonnen , mit mittleren Gehalten von: 1,44-1,57? 0,78-0,87? 37-40 g/t Silber 0,28-0,40 g/t Gold 3,62-4,3?

, mit mittleren Gehalten von:

Hinweis: Diese Schätzung ist kein Mineralressourcenbericht nach NI 43-101 oder JORC. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um sie zu klassifizieren.

Potenzial des Explorationsziels

Basierend auf Mittelwerten (35,8 Mio. Tonnen @ 38 g/t Ag, 0,34 g/t Au, 1,51????B. Aftermath Silver, South32) ergibt sich:

Über 100 Mio. Unzen AgEq aus Silber, Zink, Gold, Blei

aus Silber, Zink, Gold, Blei Bis zu 150 Mio. AgEq-Unzen, wenn Mangan einbezogen wird

Angewandte Metallpreise (USD):

Ag: $33 | Au: $2.668 | Pb: $0,93 | Zn: $1,18 | Mn: $0,71

Bohrprogramm gestartet

Prince Silver hat ein 25-Bohrloch-Programm begonnen. Die ersten vier Bohrungen sind abgeschlossen.

Ziele:

Bestätigung historischer Hochgehalte

Infill-Bohrungen für 43-101-konforme Ressourcenschätzung

Step-outs in offene Gebiete

Ziel: Erstveröffentlichung einer NI 43-101-konformen Ressource bis Mitte 2026.

Historische Hochgehalte im Überblick

Beispiele historischer Ergebnisse:

2,4 m @ 11,1 g/t Au, 377 g/t Ag, 26,1??

3,1 m @ 9,5 g/t Au, 47 g/t Ag, 1,65?

40,8 m @ 0,63 g/t Au, 65 g/t Ag, 1,64??

61 m @ 2,1 g/t Au, 38 g/t Ag (Pioche-Schiefer)

71 m @ 1,4 g/t Au, 51 g/t Ag (Pioche-Schiefer)

Die Pioche-Schieferzone wurde früher nur sporadisch beprobt - sie gilt heute als äußerst vielversprechender Horizont mit Breite und Gehalt.

Bohrungen nach 2012 wurden unter strengen QA/QC-Protokollen bei ISO-zertifizierten Laboren durchgeführt.

Mangan - Das Bonus-Mineral mit geopolitischer Relevanz

Neben Silber, Gold, Zink und Blei enthält das Projekt auch signifikantes Mangan - inzwischen als kritisches US-Mineral klassifiziert.

Mit wachsendem Bedarf für Batterien, EVs und Stahl prüft Prince Silver aktuell die wirtschaftliche Gewinnung von Mangan als Nebenprodukt.

Das Ergebnis ist eine seltene Kombination:

Edelmetalle + kritische US-Rohstoffe in einem Projekt.

Führungsteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz

Das Führungsteam von Prince Silver hat gemeinsam über 500 Mio. USD Kapital beschafft.

Ralph Shearing, P.Geo - Präsident

Gründer von Luca Mining (TSXV: LUCA), heute über 400 Mio. USD Börsenwert. 35+ Jahre Erfahrung, vom Explorer bis zur Produktion.

Rob Scott - CFO

25+ Jahre Kapitalmarkterfahrung. Mitverantwortlich für über 200 Mio. USD an Finanzierungen (u.a. Great Bear, ValOre, Capitan Silver).

Dr. Robert Wrixon - Direktor

Ph.D. in Mineral Engineering (UC Berkeley), Managing Director bei Starboard Global. Exekutivmandate an ASX und LSE.

Neil MacRae - Direktor

30 Jahre Branchenerfahrung. Chairman bei Mawson Finland, zuvor bei First Majestic, Farallon Mining, Capstone u.a.

Darrell Rader - Direktor

CEO von Minaurum Gold, Gründer von Defiance Silver, Ex-Corp-Dev bei IMPACT Silver. Kapitalaufnahme >150 Mio. USD.

Fazit: Warum gerade jetzt?

Silber übersteigt erstmals die Marke von 54 USD/oz

Prince Silver ist Frankfurt-gelistet (T130)

Das Projekt liegt zu 100?Nevada, dem besten Bergbaurevier der Welt

Frühere Produktion + 129 Bohrungen

Explorationsziel von 100-150 Mio. AgEq-Unzen

Aktives Bohrprogramm, Ressourcenschätzung für Mitte 2026

Top-Team mit nachgewiesener M&A- und Finanzierungserfahrung

Prince Silver ist jetzt bereit für den nächsten Schritt - genau zum perfekten Zeitpunkt für den Silbermarkt.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA6979001089,CA32076V1031,CA74174A1021