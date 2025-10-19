Die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps hatten wir am 05. Oktober mit diesem Hinweis auf die Trading-Chance aufmerksam gemacht: "Die Aktie des Stahlhändlers hat sich nach einer Korrektur von 7,24 Euro bis auf 5,34 Euro und einer dreiwöchigen Bodenbildung scheinbar für eine Kurserholung entschieden. Gelingt der Ausbruch über die 100- und 200-Tage-Linie kann es einen Anstieg bis zum Julihoch bei 7,24 Euro geben. Mutige Trader steigen unter den Widerstandslinien ...

