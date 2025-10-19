Mit einem Wochengewinn von 1,36 Prozent gehört die Thyssenkrupp Nucera-Aktie zu den sechs besten Werten im SDAX. Das Jahreshoch hat die Aktie am 07. Oktober mit 11,90 Euro erreicht und diese Hürde muss überwunden werden, damit sich der im Bereich um 9,00 Euro begonnene Aufwärtstrend fortsetzen kann. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 3 x kaufen, 1 x halten und 1 x verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 8,70 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
