Aktien im Fokus: St George Mining erzielt hochgradige Seltene-Erden-Funde westlich der Araxá-Ressource

Anzeige / Werbung

St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) hat herausragende neue Analyseergebnisse von seinem Vorzeigeprojekt für Seltene Erden und Niob bei Araxá in Brasilien bekannt gegeben. Die Ergebnisse bestätigen mächtige, hochgradige Mineralisierungen sowohl westlich als auch östlich der aktuellen JORC-konformen Ressourcenschätzung (MRE) und deuten auf eine mögliche bedeutende Erweiterung dessen hin, was bereits als die größte und hochgradigste karbonatitgebundene Seltene-Erden-Ressource in Südamerika gilt.

Westlich der bestehenden Ressource von 40,6 Mio. Tonnen mit 4,13% TREO (Gesamtgehalt an Seltenen Erden) lieferte die Diamantbohrung AXDD001 einen herausragenden Abschnitt:

98,4 m mit 3,07% TREO und 0,43% Nb2O5 ab Oberfläche, darunter:

10,4 m mit 5,48% TREO und 0,48% Nb2O5 ab 4,6 m

12 m mit 4,04% TREO ab 25 m

Dieses Ergebnis liegt 230 Meter außerhalb der aktuellen Ressourcengrenze und bestätigt eine bedeutende Ausdehnung des mineralisierten Karbonatitsystems. Damit eröffnet sich ein neues, großflächiges Zielgebiet für weiteres Ressourcengrößenwachstum, das derzeit durch Folgebohrungen weiter erkundet wird.

Wachstum und Qualität bei der Entdeckung in Ost-Araxá

Auf der Ostseite setzt St George die Expansion der neuen Entdeckung bei Ost-Araxá fort, rund 1 km von der aktuellen Ressource entfernt. Sechs neue Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) haben durchgehend mächtige, hochgradige Mineralisierungen durchschnitten. Besonders hervorzuheben ist Bohrloch AXRC014 mit folgenden Ergebnissen:

25m mit 4,42% TREO und 0,95% Nb2O5 ab 25 m, darunter:

11m mit 5,55% TREO und 1,29% Nb2O5 ab 35 m

2m mit 10,89% TREO und 1,62% Nb2O5 ab 47 m

Die Entdeckung liefert zudem außergewöhnliche Gehalte an hochwertigen magnetischen Seltenen Erden, mit NdPr-Anteilen von bis zu 30% des TREO-Gehalts. Diese Elemente sind essenziell für die Energie- und Verteidigungsindustrie und verleihen dem Projekt zusätzliche strategische Relevanz.

Strategisches Ressourcenausbaupotenzial bei niedrigen Abbaukosten

Alle neuen Bohrungen - sowohl RC- als auch Diamantbohrungen - haben hochgradige Mineralisierungen ab Oberfläche oder in geringer Tiefe durchschnitten. Diese befinden sich in einer verwitterten Saprolith-Zone, was das Potenzial für einen einfachen, kostengünstigen Tagebau deutlich unterstreicht.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, erklärte:

"Dies sind außergewöhnliche Ergebnisse, die zwei zentrale Ziele unseres aktuellen Bohrprogramms erfüllen - die Erweiterung der bestehenden Ressource sowie die Definition des Ausmaßes unserer bedeutenden Neuentdeckung im Osten."

Er ergänzte:

"Der Erfolg von AXDD001, der Mineralisierung 230 m jenseits der aktuellen Ressourcengrenze nachweist, ist eine fantastische Entwicklung… Im Osten untermauern die Ergebnisse weiterhin das Potenzial für ein zweites, sehr großflächiges Lager… Wir freuen uns darauf, weitere Ergebnisse unseres laufenden Bohrprogramms zu veröffentlichen, während wir den enormen Wert dieses global bedeutsamen Projekts weiter erschließen."

Starke Positionierung im globalen REE-Markt

Mit wachsender Ressourcengröße, konsistent hochgradigen Abschnitten und günstigen geologischen Bedingungen entwickelt sich Araxá rasant zu einem weltweit bedeutsamen REE-Vermögenswert. Während Staaten weltweit ihre Lieferketten für kritische Rohstoffe jenseits Chinas diversifizieren wollen, kommt der Fortschritt von St George Mining zur richtigen Zeit.

Investoren sollten das Projekt genau beobachten - die nächste Phase der Bohrkampagne könnte ein wegweisendes Ressourcen-Upgrade einleiten.

__________

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Aktien im Fokus: St George Mining erzielt hochgradige Seltene-Erden-Funde westlich der Araxá-Ressource appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8