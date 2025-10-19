NurExone setzt neue Standards: Patente und Qualität als Fundament für den nächsten Schritt

Anzeige / Werbung

Das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) treibt die Entwicklung exosomenbasierter Therapien weiter voran. Mit der Erteilung zweier neuer Patente baut das Unternehmen seine Position in einem innovativen Zukunftsmarkt aus. Im Zentrum steht ExoPTEN - eine minimal-invasive Therapie, die das Potenzial hat, die Behandlung von Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen grundlegend zu verändern.

Gerade in der Biotechnologie sind Patente mehr als reine Schutzrechte. Sie bilden das Rückgrat für Investitionen, Partnerschaften und Marktzugang. Für NurExone, das auf eine neuartige Therapieplattform für Verletzungen des zentralen Nervensystems setzt, ist ein starker Patentschutz entscheidend, um Know-how abzusichern und regulatorische Schritte vorzubereiten.

Breite Technologieplattform - von der Herstellung bis zur Anwendung geschützt

In den vergangenen Jahren hat sich NurExone ein solides Fundament geschaffen. Das Technologieportfolio deckt alle zentralen Komponenten ab: von der Produktion über die Beladung der Exosomen bis hin zur Verabreichung. Der Fokus liegt auf ExoPTEN - einem Projekt, das in vorklinischen Studien überzeugende Daten zur Regeneration von Nervengewebe liefert. Beide Anwendungsfelder - Rückenmark und Sehnerv - adressieren bedeutende medizinische Märkte.

Ein Schlüsselpatent schützt die nasale Verabreichung von ExoPTEN - ein direkter, nicht-invasiver Zugang zum zentralen Nervensystem. Hinzu kommen Patentanmeldungen für verschiedene Herstellungsverfahren, darunter klassische 2D-Kulturen und skalierbare 3D-Bioreaktoren. Diese sichern die Reproduzierbarkeit und Verfügbarkeit im klinischen Maßstab.

Auch molekular ist das Unternehmen abgesichert: Das Patentportfolio umfasst unter anderem siRNA-Sequenzen zur gezielten Hemmung des wachstumshemmenden PTEN-Proteins - ein zentraler Mechanismus zur Förderung der Nervenregeneration. Weitere Ansätze zielen auf andere inhibitorische Moleküle wie PNN ab. Ergänzt wird dies durch Technologien zur effizienten Beladung der Exosomen mit Wirkstoffen.

Externe Daten bestätigen hohe Wirksamkeit

Ein weiterer Fokus liegt auf der Qualität der Exosomen - ein kritischer Faktor für die klinische Relevanz. NurExone (ISIN: CA67059R1091) setzt auf eine eigene GMP-konforme Master-Zellbank und entwickelte Herstellungsprozesse, die die strukturelle Integrität der Exosomen erhalten.

Ein unabhängiges, zertifiziertes Prüflabor hat die mit dieser Technologie erzeugten Exosomen geprüft. Das Ergebnis: In zentralen biologischen Funktionen wie Nervenregeneration, Entzündungshemmung und Gewebeheilung zeigten sie eine bis zu doppelt so hohe Wirksamkeit wie marktübliche Standards. Diese Daten unterstreichen den Vorsprung der Plattform nicht nur technologisch, sondern auch in der praktischen Anwendung.

Solide Ausgangsbasis für die nächste Entwicklungsphase

Mit dieser Kombination aus rechtlicher Absicherung, technologischer Reife und validierter Produktqualität ist NurExone gut aufgestellt, um die klinische Entwicklung seiner Therapieplattform voranzutreiben. Das Unternehmen bewegt sich in einem innovativen Umfeld mit großen medizinischen Bedarfen - und hat sich dafür eine klare Ausgangsposition geschaffen. Anleger dürften das genau beobachten: Denn mit der wachsenden Zahl von Patenten und extern bestätigten Qualitätsmerkmalen gewinnt die Exosomenmedizin zunehmend an Sichtbarkeit - auch am Kapitalmarkt.

----



Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".



NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-nurexone-staerkt-seine-fuehrende-position-mit-einem-breiten-patentportfolio-und-ueberlegener-exosomenqualitaet/4918531/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post NurExone setzt neue Standards: Patente und Qualität als Fundament für den nächsten Schritt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA67059R1091