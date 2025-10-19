Gold steigt über 4.000 US-Dollar: Analyst stuft Tesoro Gold als Kauf ein!

Anzeige / Werbung

Gold hat die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze durchbrochen - angetrieben von einer kraftvollen Mischung makroökonomischer Faktoren, die keine Anzeichen einer Abschwächung zeigen. Morgans Financial hebt die gleichzeitige Wirkung von geldpolitischer Lockerung, Entdollarisierung, veränderten US-Wirtschaftsstrategien und geopolitischen Spannungen hervor - alles Faktoren, die die Stärke des Goldes untermauern.

Dieses Umfeld nachhaltiger struktureller Treiber hat Morgans dazu veranlasst, seine Goldpreisannahmen für die kommenden drei Geschäftsjahre um rund 20% anzuheben. Diese revidierten Prognosen liegen weiterhin im Konsensbereich, spiegeln jedoch eine verstärkte Überzeugung wider, dass die hohen Preise auf längere Sicht tragfähig sind.

Angepasste Prognosen spiegeln robuste Unterstützung wider

Das Vertrauen von Morgans gründet sich auf die Beständigkeit der Faktoren, die den Goldpreis stützen. Zinssenkungen, Kapitalabflüsse aus USD-denominierten Vermögenswerten und globale Instabilität untermauern einen starken kurzfristigen Ausblick. Während das Unternehmen sein langfristiges Goldpreisziel bei 2.500 US-Dollar pro Unze beibehält, wurden die Annahmen für die Geschäftsjahre 2026, 2027 und 2028 angehoben, um sie besser an die Marktrealität und die Gewinnerwartungen anzupassen.

Vorproduktionsfavoriten: Von Australien bis Südamerika

Die Vorproduktionsfavoriten von Morgans zeigen über verschiedene Regionen hinweg vielversprechende Perspektiven.

Australien - Minerals 260 (ISIN: AU0000173486):

Die Ressourcenerweiterung und Infill-Bohrungen bei Bullabulling stärken die Position von MI6 als führende australische Goldstory im Vorproduktionsstadium. Die Mineralressourcenschätzung (MRE) im Dezember wird voraussichtlich über 3 Mio. Unzen Gold liegen - mit Potenzial über 3,5 Mio. Unzen hinaus.

Afrika - Turaco Gold (ISIN: AU0000169039):

Turaco Gold dürfte sein lineares Ressourcenwachstum fortsetzen; für das finale Ressourcenupdate 2025 werden mehr als 4 Mio. Unzen Gold prognostiziert.

Südamerika - Tesoro Gold (TSO):

Das Ternera-Projekt, Teil des ersten IRGS-Goldsystems (Intrusion-Related Gold System) in Chile, bietet ein überzeugendes Entwicklungsszenario. Morgans schätzt den Projekt-NPV bei einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar pro Unze auf rund 1,5 Mrd. A$. Die Exploration könnte mehr als 5 Mio. Unzen Gold erschließen.

Tesoro Gold: Eine neue Ära in Chile

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) erhält von Morgans ein SPEKULATIVES KAUF-Rating mit einem neuen Kursziel von 0,27 A$ (0,15 €), basierend auf dem aktualisierten Goldpreis-Deck.

Das Vorzeigeprojekt Ternera ist das erste in Chile identifizierte Intrusion-Related Gold System (IRGS) - eine potenziell bahnbrechende Entdeckung. Morgans zieht Parallelen zu transformativen Funden wie Tropicana (AngloGold Ashanti) und Gruyere (Gold Road) und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial.

Morgans schätzt Tesoro Gold aufgrund folgender Faktoren: Kapitalsteigerungspotenzial, jährliches EBITDA im Basisfall von über 130 Mio. A$, Ressourcenerweiterung, Explorationspotenzial auf Distriktgröße, und überschaubare Investitionskosten,

Die Zahlen hinter der Story

Die Bewertung von Tesoro Gold durch Morgans verdeutlicht das Aufwärtspotenzial.

Der risikogewichtete Wert von Ternera wird auf 841 Mio. A$ geschätzt, während der Gesamtwert unter Spot-Bedingungen 1,5 Mrd. A$ erreicht. Der kombinierte Zielkurs liegt bei 0,54 A$, der risikogewichtete Zielkurs bei 0,27 A$.

Morgans prognostiziert ab 2027 eine deutliche finanzielle Dynamik, wobei der freie Cashflow kurzfristig durch Investitionen negativ bleibt, aber bis zum Geschäftsjahr 2028 in Wachstumsphase übergeht.

Der goldene Lauf des Goldes hat noch Potenzial

Mit starken strukturellen Treibern, einem günstigen geldpolitischen Umfeld und einer neuen Welle von Entdeckungen dürfte die Dynamik des Goldes anhalten.

---?

?Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

