Anzeige
Mehr »
Montag, 20.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Homeland Uranium: Vom Geheimtipp zum potenziellen Entwicklerstar
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
20.10.25 | 08:18
7,300 Euro
-1,35 % -0,100
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,3007,60008:51
PR Newswire
20.10.2025 08:06 Uhr
80 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 20

Bodycotewww.bodycote.com

20 October 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

17 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

37,020

Highest price paid per share (pence per share):

653.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

634.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

643.03p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,335,175 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,975,229 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,120,997 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

135

641.5

17/10/2025 08:06:01

00493989780TRLO1.1.1

XLON

2

642.5

17/10/2025 08:10:11

00493990587TRLO1.1.1

AQXE

10

642.5

17/10/2025 08:10:11

00493990589TRLO1.1.1

AQXE

23

642.5

17/10/2025 08:10:11

00493990588TRLO1.1.1

CHIX

3

642.5

17/10/2025 08:10:22

00493990613TRLO1.1.1

AQXE

12

643.5

17/10/2025 08:10:22

00493990611TRLO1.1.1

BATE

66

644

17/10/2025 08:10:22

00493990612TRLO1.1.1

BATE

10

641.5

17/10/2025 08:14:34

00493991283TRLO1.1.1

TRQX

50

640.5

17/10/2025 08:15:00

00493991380TRLO1.1.1

XLON

85

640.5

17/10/2025 08:15:00

00493991381TRLO1.1.1

XLON

39

640

17/10/2025 08:17:46

00493992170TRLO1.1.1

XLON

82

640

17/10/2025 08:17:46

00493992171TRLO1.1.1

XLON

14

640

17/10/2025 08:17:46

00493992172TRLO1.1.1

XLON

10

641.5

17/10/2025 08:19:40

00493992604TRLO1.1.1

TRQX

2

642.5

17/10/2025 08:20:09

00493992703TRLO1.1.1

AQXE

13

642.5

17/10/2025 08:20:09

00493992704TRLO1.1.1

AQXE

23

638.5

17/10/2025 08:20:23

00493992806TRLO1.1.1

CHIX

78

639

17/10/2025 08:20:36

00493992867TRLO1.1.1

BATE

135

639

17/10/2025 08:23:40

00493993656TRLO1.1.1

XLON

8

638

17/10/2025 08:29:21

00493994684TRLO1.1.1

TRQX

2

638

17/10/2025 08:29:21

00493994685TRLO1.1.1

TRQX

135

637

17/10/2025 08:29:34

00493994717TRLO1.1.1

XLON

4

642

17/10/2025 08:30:09

00493994910TRLO1.1.1

AQXE

11

642

17/10/2025 08:30:09

00493994909TRLO1.1.1

AQXE

78

637.5

17/10/2025 08:30:50

00493995051TRLO1.1.1

BATE

23

636

17/10/2025 08:32:13

00493995358TRLO1.1.1

CHIX

135

634

17/10/2025 08:34:44

00493995958TRLO1.1.1

XLON

78

636.5

17/10/2025 08:39:35

00493996735TRLO1.1.1

BATE

23

636.5

17/10/2025 08:39:35

00493996736TRLO1.1.1

CHIX

10

636.5

17/10/2025 08:39:35

00493996737TRLO1.1.1

TRQX

135

636.5

17/10/2025 08:39:52

00493996811TRLO1.1.1

XLON

48

636

17/10/2025 08:44:53

00493997651TRLO1.1.1

XLON

5

636

17/10/2025 08:44:53

00493997653TRLO1.1.1

XLON

82

636

17/10/2025 08:44:53

00493997652TRLO1.1.1

XLON

3

635

17/10/2025 08:45:50

00493997824TRLO1.1.1

AQXE

12

635

17/10/2025 08:45:50

00493997836TRLO1.1.1

AQXE

10

636

17/10/2025 08:46:08

00493997923TRLO1.1.1

TRQX

15

634.5

17/10/2025 08:47:43

00493998195TRLO1.1.1

AQXE

23

634.5

17/10/2025 08:47:45

00493998202TRLO1.1.1

CHIX

4

635

17/10/2025 08:48:24

00493998328TRLO1.1.1

BATE

14

635

17/10/2025 08:48:24

00493998329TRLO1.1.1

BATE

60

635

17/10/2025 08:48:24

00493998330TRLO1.1.1

BATE

135

635

17/10/2025 08:50:23

00493998653TRLO1.1.1

XLON

11

637

17/10/2025 08:55:24

00493999504TRLO1.1.1

XLON

11

637

17/10/2025 08:55:24

00493999505TRLO1.1.1

XLON

113

637

17/10/2025 08:55:24

00493999506TRLO1.1.1

XLON

10

637

17/10/2025 08:55:24

00493999507TRLO1.1.1

TRQX

11

636.5

17/10/2025 08:57:06

00493999768TRLO1.1.1

CHIX

78

636.5

17/10/2025 08:59:37

00494000165TRLO1.1.1

BATE

14

636.5

17/10/2025 09:01:35

00494000614TRLO1.1.1

XLON

121

636.5

17/10/2025 09:01:35

00494000616TRLO1.1.1

XLON

1

637

17/10/2025 09:02:12

00494000744TRLO1.1.1

TRQX

9

637

17/10/2025 09:02:12

00494000743TRLO1.1.1

TRQX

1

636

17/10/2025 09:03:55

00494001102TRLO1.1.1

CHIX

8

636.5

17/10/2025 09:03:55

00494001103TRLO1.1.1

CHIX

10

637

17/10/2025 09:03:55

00494001104TRLO1.1.1

CHIX

5

637

17/10/2025 09:03:55

00494001106TRLO1.1.1

CHIX

11

637

17/10/2025 09:03:55

00494001105TRLO1.1.1

CHIX

135

636

17/10/2025 09:04:03

00494001139TRLO1.1.1

XLON

78

636.5

17/10/2025 09:04:37

00494001270TRLO1.1.1

BATE

3

635

17/10/2025 09:05:10

00494001361TRLO1.1.1

AQXE

4

635

17/10/2025 09:05:10

00494001362TRLO1.1.1

AQXE

23

635

17/10/2025 09:05:10

00494001360TRLO1.1.1

AQXE

135

636.5

17/10/2025 09:08:28

00494002125TRLO1.1.1

XLON

135

636

17/10/2025 09:13:17

00494002904TRLO1.1.1

XLON

1

636

17/10/2025 09:16:29

00494003559TRLO1.1.1

TRQX

24

636

17/10/2025 09:17:18

00494003681TRLO1.1.1

XLON

25

636

17/10/2025 09:17:18

00494003679TRLO1.1.1

CHIX

84

636

17/10/2025 09:17:18

00494003678TRLO1.1.1

BATE

111

636

17/10/2025 09:17:18

00494003680TRLO1.1.1

XLON

10

636

17/10/2025 09:17:18

00494003682TRLO1.1.1

TRQX

16

635

17/10/2025 09:19:33

00494004110TRLO1.1.1

AQXE

135

634

17/10/2025 09:20:55

00494004446TRLO1.1.1

XLON

6

635

17/10/2025 09:23:26

00494004806TRLO1.1.1

TRQX

5

635

17/10/2025 09:23:26

00494004807TRLO1.1.1

TRQX

2

635

17/10/2025 09:23:29

00494004811TRLO1.1.1

AQXE

11

635

17/10/2025 09:23:29

00494004810TRLO1.1.1

AQXE

3

635

17/10/2025 09:23:29

00494004812TRLO1.1.1

AQXE

1

635

17/10/2025 09:23:42

00494004832TRLO1.1.1

CHIX

14

635

17/10/2025 09:23:42

00494004833TRLO1.1.1

CHIX

84

635.5

17/10/2025 09:27:12

00494005315TRLO1.1.1

BATE

135

635.5

17/10/2025 09:27:12

00494005316TRLO1.1.1

XLON

135

635.5

17/10/2025 09:29:39

00494005810TRLO1.1.1

XLON

11

635.5

17/10/2025 09:30:37

00494005965TRLO1.1.1

TRQX

11

635.5

17/10/2025 09:30:48

00494005994TRLO1.1.1

BATE

34

635.5

17/10/2025 09:30:48

00494005993TRLO1.1.1

BATE

23

635.5

17/10/2025 09:30:57

00494006034TRLO1.1.1

CHIX

11

635.5

17/10/2025 09:30:57

00494006037TRLO1.1.1

BATE

84

637.5

17/10/2025 09:36:38

00494007038TRLO1.1.1

BATE

270

637

17/10/2025 09:36:38

00494007039TRLO1.1.1

XLON

25

637.5

17/10/2025 09:36:39

00494007040TRLO1.1.1

CHIX

16

636

17/10/2025 09:37:21

00494007225TRLO1.1.1

AQXE

135

636

17/10/2025 09:37:21

00494007224TRLO1.1.1

XLON

11

636

17/10/2025 09:37:21

00494007227TRLO1.1.1

TRQX

16

636

17/10/2025 09:37:21

00494007226TRLO1.1.1

AQXE

74

635

17/10/2025 09:40:02

00494007695TRLO1.1.1

XLON

61

635

17/10/2025 09:40:02

00494007696TRLO1.1.1

XLON

15

635.5

17/10/2025 09:40:20

00494007742TRLO1.1.1

AQXE

1

636

17/10/2025 09:40:20

00494007743TRLO1.1.1

AQXE

11

636

17/10/2025 09:40:25

00494007760TRLO1.1.1

TRQX

2

636.5

17/10/2025 09:41:00

00494007897TRLO1.1.1

CHIX

11

637

17/10/2025 09:41:00

00494007899TRLO1.1.1

CHIX

12

637

17/10/2025 09:41:00

00494007898TRLO1.1.1

CHIX

23

635.5

17/10/2025 09:41:10

00494007915TRLO1.1.1

BATE

60

636

17/10/2025 09:42:50

00494008182TRLO1.1.1

XLON

75

636

17/10/2025 09:42:50

00494008181TRLO1.1.1

XLON

84

635.5

17/10/2025 09:44:59

00494008415TRLO1.1.1

BATE

16

636

17/10/2025 09:45:18

00494008448TRLO1.1.1

AQXE

11

636

17/10/2025 09:45:24

00494008466TRLO1.1.1

TRQX

135

635.5

17/10/2025 09:45:38

00494008491TRLO1.1.1

XLON

12

636

17/10/2025 09:46:06

00494008592TRLO1.1.1

CHIX

13

636.5

17/10/2025 09:46:06

00494008593TRLO1.1.1

CHIX

8

635.5

17/10/2025 09:47:09

00494008810TRLO1.1.1

BATE

9

635.5

17/10/2025 09:47:09

00494008809TRLO1.1.1

BATE

67

635.5

17/10/2025 09:47:09

00494008811TRLO1.1.1

BATE

135

634.5

17/10/2025 09:48:29

00494008980TRLO1.1.1

XLON

16

636

17/10/2025 09:50:23

00494009255TRLO1.1.1

AQXE

60

635

17/10/2025 09:56:10

00494010228TRLO1.1.1

XLON

75

635

17/10/2025 09:56:10

00494010229TRLO1.1.1

XLON

11

634.5

17/10/2025 09:58:25

00494010522TRLO1.1.1

TRQX

17

636

17/10/2025 09:58:43

00494010569TRLO1.1.1

AQXE

12

635

17/10/2025 10:00:15

00494010890TRLO1.1.1

BATE

9

635.5

17/10/2025 10:06:20

00494011944TRLO1.1.1

AQXE

8

636

17/10/2025 10:06:20

00494011945TRLO1.1.1

AQXE

9

636

17/10/2025 10:06:28

00494011973TRLO1.1.1

BATE

65

636

17/10/2025 10:08:58

00494012322TRLO1.1.1

BATE

86

636

17/10/2025 10:08:58

00494012323TRLO1.1.1

BATE

405

636

17/10/2025 10:08:58

00494012324TRLO1.1.1

XLON

11

636

17/10/2025 10:09:40

00494012467TRLO1.1.1

TRQX

135

636

17/10/2025 10:11:02

00494012629TRLO1.1.1

XLON

135

636.5

17/10/2025 10:15:48

00494013514TRLO1.1.1

XLON

17

636

17/10/2025 10:16:29

00494013671TRLO1.1.1

AQXE

86

636

17/10/2025 10:16:29

00494013670TRLO1.1.1

BATE

11

636

17/10/2025 10:16:29

00494013672TRLO1.1.1

TRQX

10

636

17/10/2025 10:19:47

00494014233TRLO1.1.1

XLON

16

637

17/10/2025 10:23:58

00494014711TRLO1.1.1

CHIX

26

637

17/10/2025 10:25:06

00494014900TRLO1.1.1

CHIX

26

637

17/10/2025 10:25:06

00494014901TRLO1.1.1

CHIX

36

637

17/10/2025 10:25:06

00494014899TRLO1.1.1

CHIX

86

637

17/10/2025 10:25:06

00494014902TRLO1.1.1

BATE

125

637

17/10/2025 10:25:06

00494014903TRLO1.1.1

XLON

11

637

17/10/2025 10:25:06

00494014904TRLO1.1.1

TRQX

9

637

17/10/2025 10:27:51

00494015316TRLO1.1.1

XLON

54

637

17/10/2025 10:27:51

00494015315TRLO1.1.1

XLON

72

637

17/10/2025 10:27:51

00494015317TRLO1.1.1

XLON

17

636.5

17/10/2025 10:28:56

00494015401TRLO1.1.1

AQXE

11

637

17/10/2025 10:29:20

00494015453TRLO1.1.1

TRQX

13

637

17/10/2025 10:30:06

00494015572TRLO1.1.1

XLON

122

637

17/10/2025 10:30:06

00494015573TRLO1.1.1

XLON

8

636.5

17/10/2025 10:32:00

00494015908TRLO1.1.1

CHIX

86

636.5

17/10/2025 10:32:00

00494015907TRLO1.1.1

BATE

18

636.5

17/10/2025 10:32:00

00494015909TRLO1.1.1

CHIX

135

637.5

17/10/2025 10:35:58

00494016404TRLO1.1.1

XLON

11

637

17/10/2025 10:39:09

00494016769TRLO1.1.1

TRQX

11

637

17/10/2025 10:39:12

00494016770TRLO1.1.1

XLON

29

637

17/10/2025 10:39:12

00494016771TRLO1.1.1

XLON

55

637

17/10/2025 10:39:12

00494016772TRLO1.1.1

XLON

40

637

17/10/2025 10:39:12

00494016773TRLO1.1.1

XLON

9

637

17/10/2025 10:44:40

00494017436TRLO1.1.1

XLON

29

637.5

17/10/2025 10:45:02

00494017474TRLO1.1.1

BATE

57

637.5

17/10/2025 10:45:02

00494017473TRLO1.1.1

BATE

26

637.5

17/10/2025 10:45:02

00494017475TRLO1.1.1

CHIX

17

637.5

17/10/2025 10:45:14

00494017503TRLO1.1.1

AQXE

17

637.5

17/10/2025 10:45:14

00494017504TRLO1.1.1

AQXE

126

637.5

17/10/2025 10:45:35

00494017552TRLO1.1.1

XLON

11

637.5

17/10/2025 10:49:07

00494017990TRLO1.1.1

TRQX

17

639

17/10/2025 10:52:43

00494018767TRLO1.1.1

BATE

36

639.5

17/10/2025 10:54:46

00494019278TRLO1.1.1

BATE

33

639.5

17/10/2025 10:54:46

00494019279TRLO1.1.1

BATE

270

639.5

17/10/2025 10:57:11

00494019860TRLO1.1.1

XLON

12

639

17/10/2025 10:57:42

00494020013TRLO1.1.1

AQXE

5

639

17/10/2025 10:57:42

00494020015TRLO1.1.1

AQXE

26

639

17/10/2025 10:57:42

00494020014TRLO1.1.1

CHIX

11

639

17/10/2025 10:59:41

00494020443TRLO1.1.1

TRQX

14

639

17/10/2025 11:01:05

00494020843TRLO1.1.1

XLON

121

639

17/10/2025 11:01:05

00494020842TRLO1.1.1

XLON

86

639

17/10/2025 11:02:59

00494021004TRLO1.1.1

BATE

6

639

17/10/2025 11:03:25

00494021094TRLO1.1.1

AQXE

11

639

17/10/2025 11:03:25

00494021095TRLO1.1.1

AQXE

135

639

17/10/2025 11:10:03

00494022119TRLO1.1.1

XLON

11

639

17/10/2025 11:10:03

00494022120TRLO1.1.1

TRQX

26

638.5

17/10/2025 11:10:41

00494022239TRLO1.1.1

CHIX

24

638.5

17/10/2025 11:12:07

00494022413TRLO1.1.1

XLON

17

639

17/10/2025 11:13:06

00494022516TRLO1.1.1

AQXE

86

638.5

17/10/2025 11:13:08

00494022519TRLO1.1.1

BATE

111

638.5

17/10/2025 11:13:08

00494022520TRLO1.1.1

XLON

26

638.5

17/10/2025 11:13:20

00494022540TRLO1.1.1

CHIX

74

638.5

17/10/2025 11:16:15

00494022931TRLO1.1.1

XLON

61

638.5

17/10/2025 11:16:15

00494022932TRLO1.1.1

XLON

6

638.5

17/10/2025 11:17:24

00494023060TRLO1.1.1

TRQX

5

638.5

17/10/2025 11:17:24

00494023061TRLO1.1.1

TRQX

135

637

17/10/2025 11:21:41

00494023999TRLO1.1.1

XLON

22

637.5

17/10/2025 11:22:18

00494024118TRLO1.1.1

BATE

64

637.5

17/10/2025 11:22:18

00494024119TRLO1.1.1

BATE

15

637.5

17/10/2025 11:22:46

00494024179TRLO1.1.1

AQXE

2

637.5

17/10/2025 11:22:46

00494024180TRLO1.1.1

AQXE

5

637

17/10/2025 11:26:00

00494024728TRLO1.1.1

CHIX

21

637

17/10/2025 11:26:00

00494024729TRLO1.1.1

CHIX

135

637

17/10/2025 11:26:18

00494024878TRLO1.1.1

XLON

3

637.5

17/10/2025 11:26:34

00494024933TRLO1.1.1

TRQX

8

637.5

17/10/2025 11:26:34

00494024934TRLO1.1.1

TRQX

67

637.5

17/10/2025 11:31:18

00494025723TRLO1.1.1

XLON

68

637.5

17/10/2025 11:31:18

00494025722TRLO1.1.1

XLON

86

637.5

17/10/2025 11:31:58

00494025930TRLO1.1.1

BATE

6

637.5

17/10/2025 11:32:25

00494026013TRLO1.1.1

AQXE

5

638

17/10/2025 11:43:01

00494027484TRLO1.1.1

CHIX

21

638

17/10/2025 11:43:01

00494027485TRLO1.1.1

CHIX

26

638

17/10/2025 11:43:01

00494027486TRLO1.1.1

CHIX

270

638

17/10/2025 11:43:01

00494027487TRLO1.1.1

XLON

11

638

17/10/2025 11:43:01

00494027488TRLO1.1.1

TRQX

11

638

17/10/2025 11:45:26

00494028035TRLO1.1.1

TRQX

135

638

17/10/2025 11:45:49

00494028102TRLO1.1.1

XLON

86

637.5

17/10/2025 11:46:58

00494028255TRLO1.1.1

BATE

17

637.5

17/10/2025 11:47:06

00494028275TRLO1.1.1

AQXE

86

637.5

17/10/2025 11:50:22

00494028719TRLO1.1.1

BATE

20

637

17/10/2025 11:50:38

00494028748TRLO1.1.1

XLON

5

637.5

17/10/2025 11:50:52

00494028777TRLO1.1.1

AQXE

12

637.5

17/10/2025 11:50:52

00494028776TRLO1.1.1

AQXE

12

637

17/10/2025 11:50:52

00494028778TRLO1.1.1

XLON

238

637.5

17/10/2025 11:56:53

00494029477TRLO1.1.1

XLON

26

637.5

17/10/2025 11:57:10

00494029526TRLO1.1.1

CHIX

11

638

17/10/2025 11:58:05

00494029688TRLO1.1.1

TRQX

86

638

17/10/2025 12:00:00

00494030098TRLO1.1.1

BATE

17

637.5

17/10/2025 12:00:07

00494030173TRLO1.1.1

AQXE

26

637.5

17/10/2025 12:00:36

00494030269TRLO1.1.1

CHIX

11

638

17/10/2025 12:01:18

00494031798TRLO1.1.1

TRQX

4

637

17/10/2025 12:03:04

00494032375TRLO1.1.1

XLON

31

637

17/10/2025 12:03:06

00494032379TRLO1.1.1

XLON

100

637

17/10/2025 12:03:06

00494032378TRLO1.1.1

XLON

2

637

17/10/2025 12:06:49

00494034144TRLO1.1.1

BATE

7

637

17/10/2025 12:06:49

00494034142TRLO1.1.1

BATE

48

637

17/10/2025 12:06:49

00494034143TRLO1.1.1

BATE

2

637

17/10/2025 12:06:49

00494034147TRLO1.1.1

BATE

4

637

17/10/2025 12:06:49

00494034145TRLO1.1.1

BATE

11

637

17/10/2025 12:06:49

00494034146TRLO1.1.1

BATE

12

637

17/10/2025 12:06:50

00494034153TRLO1.1.1

BATE

8

637

17/10/2025 12:07:11

00494034502TRLO1.1.1

AQXE

9

637

17/10/2025 12:07:11

00494034501TRLO1.1.1

AQXE

26

637

17/10/2025 12:07:50

00494034589TRLO1.1.1

CHIX

135

636.5

17/10/2025 12:07:57

00494034895TRLO1.1.1

XLON

11

637

17/10/2025 12:08:05

00494034903TRLO1.1.1

TRQX

135

637.5

17/10/2025 12:09:32

00494036253TRLO1.1.1

XLON

135

637.5

17/10/2025 12:11:21

00494036995TRLO1.1.1

XLON

86

638.5

17/10/2025 12:14:02

00494037865TRLO1.1.1

BATE

135

638.5

17/10/2025 12:15:06

00494038125TRLO1.1.1

XLON

26

638.5

17/10/2025 12:15:11

00494038149TRLO1.1.1

CHIX

90

638

17/10/2025 12:19:11

00494039066TRLO1.1.1

XLON

11

638.5

17/10/2025 12:20:22

00494039378TRLO1.1.1

TRQX

86

638.5

17/10/2025 12:21:11

00494039488TRLO1.1.1

BATE

26

638.5

17/10/2025 12:22:15

00494039716TRLO1.1.1

CHIX

11

638.5

17/10/2025 12:22:33

00494039750TRLO1.1.1

TRQX

180

639

17/10/2025 12:25:11

00494040164TRLO1.1.1

XLON

22

639

17/10/2025 12:27:44

00494040512TRLO1.1.1

XLON

13

639

17/10/2025 12:28:01

00494040546TRLO1.1.1

XLON

100

639

17/10/2025 12:28:01

00494040545TRLO1.1.1

XLON

86

639

17/10/2025 12:28:19

00494040585TRLO1.1.1

BATE

11

639

17/10/2025 12:28:19

00494040586TRLO1.1.1

TRQX

12

639

17/10/2025 12:30:16

00494040858TRLO1.1.1

CHIX

14

639

17/10/2025 12:35:46

00494041880TRLO1.1.1

CHIX

71

639

17/10/2025 12:35:46

00494041881TRLO1.1.1

XLON

64

639

17/10/2025 12:35:46

00494041882TRLO1.1.1

XLON

2

639.5

17/10/2025 12:36:01

00494041906TRLO1.1.1

TRQX

1

639.5

17/10/2025 12:36:01

00494041907TRLO1.1.1

TRQX

8

639.5

17/10/2025 12:36:01

00494041908TRLO1.1.1

TRQX

86

639

17/10/2025 12:36:20

00494041952TRLO1.1.1

BATE

20

639

17/10/2025 12:37:55

00494042167TRLO1.1.1

CHIX

6

639

17/10/2025 12:38:01

00494042175TRLO1.1.1

CHIX

85

639

17/10/2025 12:39:11

00494042267TRLO1.1.1

XLON

185

639

17/10/2025 12:39:11

00494042268TRLO1.1.1

XLON

79

639

17/10/2025 12:43:15

00494042899TRLO1.1.1

XLON

21

639

17/10/2025 12:43:15

00494042901TRLO1.1.1

XLON

35

639

17/10/2025 12:43:15

00494042900TRLO1.1.1

XLON

11

639

17/10/2025 12:44:02

00494043022TRLO1.1.1

TRQX

86

639

17/10/2025 12:44:47

00494043097TRLO1.1.1

BATE

26

639

17/10/2025 12:46:31

00494043342TRLO1.1.1

CHIX

11

639

17/10/2025 12:47:41

00494043549TRLO1.1.1

XLON

44

639

17/10/2025 12:47:41

00494043550TRLO1.1.1

XLON

20

639

17/10/2025 12:47:41

00494043551TRLO1.1.1

XLON

14

639

17/10/2025 12:47:42

00494043555TRLO1.1.1

XLON

10

639

17/10/2025 12:47:43

00494043559TRLO1.1.1

AQXE

39

639.5

17/10/2025 12:52:06

00494044381TRLO1.1.1

XLON

82

639.5

17/10/2025 12:52:06

00494044380TRLO1.1.1

XLON

60

639.5

17/10/2025 12:52:06

00494044382TRLO1.1.1

XLON

52

640

17/10/2025 12:55:44

00494044880TRLO1.1.1

BATE

5

640

17/10/2025 12:55:44

00494044881TRLO1.1.1

BATE

29

640

17/10/2025 12:55:45

00494044882TRLO1.1.1

BATE

26

640

17/10/2025 12:56:38

00494044986TRLO1.1.1

CHIX

135

640

17/10/2025 12:56:38

00494044987TRLO1.1.1

XLON

17

639.5

17/10/2025 13:00:31

00494045689TRLO1.1.1

AQXE

17

639.5

17/10/2025 13:00:31

00494045691TRLO1.1.1

AQXE

69

639.5

17/10/2025 13:00:31

00494045690TRLO1.1.1

AQXE

135

639.5

17/10/2025 13:01:09

00494045822TRLO1.1.1

XLON

86

639.5

17/10/2025 13:02:03

00494045879TRLO1.1.1

BATE

11

639

17/10/2025 13:02:11

00494045894TRLO1.1.1

TRQX

11

639

17/10/2025 13:02:11

00494045895TRLO1.1.1

TRQX

3

639.5

17/10/2025 13:02:43

00494046167TRLO1.1.1

AQXE

11

639.5

17/10/2025 13:02:43

00494046168TRLO1.1.1

AQXE

3

639.5

17/10/2025 13:03:34

00494046433TRLO1.1.1

AQXE

26

639.5

17/10/2025 13:05:11

00494046706TRLO1.1.1

CHIX

116

639.5

17/10/2025 13:12:24

00494047888TRLO1.1.1

XLON

19

639.5

17/10/2025 13:12:24

00494047890TRLO1.1.1

XLON

86

639.5

17/10/2025 13:12:24

00494047889TRLO1.1.1

BATE

11

639

17/10/2025 13:12:42

00494048006TRLO1.1.1

TRQX

17

639.5

17/10/2025 13:12:53

00494048028TRLO1.1.1

AQXE

26

639

17/10/2025 13:14:30

00494048310TRLO1.1.1

CHIX

22

639

17/10/2025 13:16:07

00494048603TRLO1.1.1

XLON

18

639

17/10/2025 13:16:44

00494048679TRLO1.1.1

XLON

11

640

17/10/2025 13:20:15

00494049382TRLO1.1.1

TRQX

118

639.5

17/10/2025 13:21:11

00494049508TRLO1.1.1

XLON

86

640

17/10/2025 13:22:21

00494049670TRLO1.1.1

BATE

9

640

17/10/2025 13:23:18

00494049808TRLO1.1.1

XLON

109

640

17/10/2025 13:23:18

00494049809TRLO1.1.1

XLON

16

640

17/10/2025 13:23:19

00494049810TRLO1.1.1

XLON

113

640

17/10/2025 13:25:29

00494050064TRLO1.1.1

XLON

117

640

17/10/2025 13:27:32

00494050367TRLO1.1.1

XLON

18

640

17/10/2025 13:27:32

00494050368TRLO1.1.1

XLON

11

640

17/10/2025 13:29:59

00494050762TRLO1.1.1

TRQX

86

640

17/10/2025 13:32:02

00494051127TRLO1.1.1

BATE

135

640

17/10/2025 13:32:02

00494051128TRLO1.1.1

XLON

2

640.5

17/10/2025 13:33:08

00494051313TRLO1.1.1

CHIX

11

640.5

17/10/2025 13:33:08

00494051312TRLO1.1.1

CHIX

13

640.5

17/10/2025 13:33:08

00494051314TRLO1.1.1

CHIX

5

641

17/10/2025 13:35:35

00494051647TRLO1.1.1

CHIX

21

641

17/10/2025 13:35:35

00494051648TRLO1.1.1

CHIX

135

640.5

17/10/2025 13:36:20

00494051779TRLO1.1.1

XLON

11

641

17/10/2025 13:36:20

00494051778TRLO1.1.1

TRQX

86

640.5

17/10/2025 13:38:03

00494052133TRLO1.1.1

BATE

12

640.5

17/10/2025 13:38:47

00494052313TRLO1.1.1

XLON

32

640.5

17/10/2025 13:38:47

00494052314TRLO1.1.1

XLON

91

640.5

17/10/2025 13:38:47

00494052315TRLO1.1.1

XLON

26

640.5

17/10/2025 13:39:43

00494052491TRLO1.1.1

CHIX

26

640

17/10/2025 13:45:31

00494053372TRLO1.1.1

XLON

109

640

17/10/2025 13:45:31

00494053371TRLO1.1.1

XLON

6

639.5

17/10/2025 13:48:51

00494053965TRLO1.1.1

XLON

74

639.5

17/10/2025 13:48:51

00494053966TRLO1.1.1

XLON

18

639.5

17/10/2025 13:48:51

00494053968TRLO1.1.1

XLON

37

639.5

17/10/2025 13:48:51

00494053967TRLO1.1.1

XLON

6

639.5

17/10/2025 13:52:12

00494054474TRLO1.1.1

XLON

14

639.5

17/10/2025 13:52:12

00494054475TRLO1.1.1

XLON

112

639.5

17/10/2025 13:52:13

00494054479TRLO1.1.1

XLON

55

639.5

17/10/2025 13:52:15

00494054488TRLO1.1.1

BATE

17

641

17/10/2025 13:52:18

00494054495TRLO1.1.1

TRQX

1

641

17/10/2025 13:52:18

00494054496TRLO1.1.1

TRQX

41

640

17/10/2025 13:54:33

00494054829TRLO1.1.1

CHIX

55

639.5

17/10/2025 13:57:09

00494055309TRLO1.1.1

XLON

83

639.5

17/10/2025 13:57:09

00494055308TRLO1.1.1

XLON

27

639.5

17/10/2025 13:58:02

00494055466TRLO1.1.1

AQXE

66

639.5

17/10/2025 13:59:08

00494055615TRLO1.1.1

XLON

69

639.5

17/10/2025 13:59:08

00494055616TRLO1.1.1

XLON

17

639

17/10/2025 14:02:11

00494056578TRLO1.1.1

TRQX

3

639.5

17/10/2025 14:02:37

00494056750TRLO1.1.1

CHIX

38

639.5

17/10/2025 14:02:37

00494056751TRLO1.1.1

CHIX

135

639.5

17/10/2025 14:07:19

00494057573TRLO1.1.1

BATE

9

640

17/10/2025 14:09:07

00494057951TRLO1.1.1

XLON

126

640

17/10/2025 14:09:07

00494057952TRLO1.1.1

XLON

20

640.5

17/10/2025 14:12:30

00494058697TRLO1.1.1

XLON

6

642.5

17/10/2025 14:14:31

00494059106TRLO1.1.1

AQXE

21

642.5

17/10/2025 14:14:31

00494059107TRLO1.1.1

AQXE

41

642

17/10/2025 14:14:42

00494059124TRLO1.1.1

CHIX

115

642

17/10/2025 14:14:42

00494059125TRLO1.1.1

XLON

270

642.5

17/10/2025 14:14:42

00494059123TRLO1.1.1

XLON

27

642

17/10/2025 14:14:42

00494059126TRLO1.1.1

AQXE

8

642.5

17/10/2025 14:18:57

00494060160TRLO1.1.1

XLON

54

642.5

17/10/2025 14:18:57

00494060159TRLO1.1.1

XLON

19

642.5

17/10/2025 14:18:57

00494060161TRLO1.1.1

XLON

3

642.5

17/10/2025 14:18:57

00494060162TRLO1.1.1

XLON

27

642.5

17/10/2025 14:18:57

00494060163TRLO1.1.1

XLON

11

642.5

17/10/2025 14:18:57

00494060164TRLO1.1.1

XLON

13

642.5

17/10/2025 14:19:07

00494060244TRLO1.1.1

XLON

5

642.5

17/10/2025 14:22:15

00494060759TRLO1.1.1

XLON

39

642.5

17/10/2025 14:22:15

00494060760TRLO1.1.1

XLON

75

642.5

17/10/2025 14:22:15

00494060761TRLO1.1.1

XLON

16

642.5

17/10/2025 14:22:15

00494060762TRLO1.1.1

XLON

4

643

17/10/2025 14:28:55

00494062089TRLO1.1.1

BATE

7

643

17/10/2025 14:28:55

00494062090TRLO1.1.1

BATE

100

643

17/10/2025 14:30:00

00494062644TRLO1.1.1

BATE

12

643

17/10/2025 14:30:16

00494063643TRLO1.1.1

BATE

12

643

17/10/2025 14:30:43

00494064010TRLO1.1.1

BATE

135

643

17/10/2025 14:30:43

00494064011TRLO1.1.1

XLON

135

643

17/10/2025 14:30:43

00494064012TRLO1.1.1

XLON

135

643

17/10/2025 14:30:43

00494064013TRLO1.1.1

XLON

52

642.5

17/10/2025 14:33:13

00494065711TRLO1.1.1

BATE

83

642.5

17/10/2025 14:33:13

00494065710TRLO1.1.1

BATE

135

642.5

17/10/2025 14:33:13

00494065712TRLO1.1.1

XLON

135

642.5

17/10/2025 14:33:13

00494065713TRLO1.1.1

XLON

135

644

17/10/2025 14:37:00

00494067204TRLO1.1.1

XLON

48

644

17/10/2025 14:37:29

00494067367TRLO1.1.1

CHIX

135

645

17/10/2025 14:39:12

00494068262TRLO1.1.1

XLON

48

645

17/10/2025 14:39:38

00494068434TRLO1.1.1

CHIX

48

645

17/10/2025 14:39:38

00494068435TRLO1.1.1

CHIX

540

645

17/10/2025 14:40:16

00494068663TRLO1.1.1

XLON

27

645

17/10/2025 14:41:50

00494069303TRLO1.1.1

CHIX

21

645

17/10/2025 14:42:14

00494069546TRLO1.1.1

CHIX

135

645

17/10/2025 14:42:22

00494069583TRLO1.1.1

XLON

270

645

17/10/2025 14:43:55

00494070319TRLO1.1.1

BATE

24

645

17/10/2025 14:43:55

00494070320TRLO1.1.1

BATE

111

645

17/10/2025 14:43:55

00494070321TRLO1.1.1

BATE

65

645

17/10/2025 14:43:55

00494070323TRLO1.1.1

XLON

70

645

17/10/2025 14:43:55

00494070322TRLO1.1.1

XLON

135

645

17/10/2025 14:43:55

00494070324TRLO1.1.1

XLON

135

645

17/10/2025 14:43:55

00494070325TRLO1.1.1

XLON

24

645.5

17/10/2025 14:45:53

00494071267TRLO1.1.1

CHIX

24

645.5

17/10/2025 14:45:53

00494071268TRLO1.1.1

CHIX

100

645.5

17/10/2025 14:45:53

00494071275TRLO1.1.1

BATE

18

645.5

17/10/2025 14:45:53

00494071276TRLO1.1.1

BATE

135

646

17/10/2025 14:46:22

00494071494TRLO1.1.1

XLON

48

646.5

17/10/2025 14:48:14

00494072324TRLO1.1.1

CHIX

105

646.5

17/10/2025 14:48:14

00494072326TRLO1.1.1

TRQX

270

646.5

17/10/2025 14:48:14

00494072325TRLO1.1.1

XLON

5

647

17/10/2025 14:49:20

00494072929TRLO1.1.1

BATE

13

647

17/10/2025 14:49:20

00494072928TRLO1.1.1

BATE

5

647

17/10/2025 14:49:20

00494072930TRLO1.1.1

BATE

8

647

17/10/2025 14:49:20

00494072931TRLO1.1.1

BATE

23

647

17/10/2025 14:49:20

00494072933TRLO1.1.1

BATE

46

647

17/10/2025 14:49:20

00494072932TRLO1.1.1

BATE

135

647

17/10/2025 14:50:57

00494073604TRLO1.1.1

BATE

3

647.5

17/10/2025 14:53:09

00494074942TRLO1.1.1

TRQX

135

647.5

17/10/2025 14:53:10

00494074950TRLO1.1.1

XLON

18

647.5

17/10/2025 14:53:10

00494074951TRLO1.1.1

TRQX

61

648

17/10/2025 14:53:10

00494074952TRLO1.1.1

XLON

67

648

17/10/2025 14:53:10

00494074954TRLO1.1.1

XLON

78

648

17/10/2025 14:53:10

00494074953TRLO1.1.1

XLON

102

647.5

17/10/2025 14:53:10

00494074956TRLO1.1.1

XLON

232

648

17/10/2025 14:53:10

00494074955TRLO1.1.1

XLON

11

647.5

17/10/2025 14:53:14

00494075003TRLO1.1.1

CHIX

37

647.5

17/10/2025 14:53:14

00494075001TRLO1.1.1

CHIX

3

647.5

17/10/2025 14:55:03

00494076059TRLO1.1.1

TRQX

135

648

17/10/2025 14:58:16

00494078313TRLO1.1.1

XLON

1

648

17/10/2025 14:58:21

00494078360TRLO1.1.1

CHIX

47

648

17/10/2025 14:58:21

00494078359TRLO1.1.1

CHIX

135

648

17/10/2025 14:58:21

00494078361TRLO1.1.1

XLON

540

648

17/10/2025 14:58:21

00494078362TRLO1.1.1

XLON

135

648

17/10/2025 14:58:25

00494078412TRLO1.1.1

BATE

18

647.5

17/10/2025 14:59:14

00494078802TRLO1.1.1

TRQX

18

647.5

17/10/2025 14:59:14

00494078804TRLO1.1.1

TRQX

21

647.5

17/10/2025 14:59:14

00494078803TRLO1.1.1

TRQX

18

647.5

17/10/2025 15:00:29

00494080091TRLO1.1.1

BATE

1

648

17/10/2025 15:00:29

00494080092TRLO1.1.1

BATE

116

648

17/10/2025 15:00:29

00494080093TRLO1.1.1

BATE

32

647.5

17/10/2025 15:00:35

00494080120TRLO1.1.1

XLON

3

647.5

17/10/2025 15:00:35

00494080122TRLO1.1.1

XLON

13

647.5

17/10/2025 15:00:35

00494080121TRLO1.1.1

XLON

87

647.5

17/10/2025 15:01:29

00494080538TRLO1.1.1

XLON

135

647.5

17/10/2025 15:01:29

00494080539TRLO1.1.1

XLON

135

647.5

17/10/2025 15:01:29

00494080540TRLO1.1.1

BATE

48

647

17/10/2025 15:01:30

00494080542TRLO1.1.1

CHIX

31

647.5

17/10/2025 15:01:40

00494082131TRLO1.1.1

AQXE

10

647.5

17/10/2025 15:01:40

00494082133TRLO1.1.1

AQXE

133

647.5

17/10/2025 15:01:40

00494082132TRLO1.1.1

AQXE

4

647.5

17/10/2025 15:01:40

00494082136TRLO1.1.1

AQXE

17

647.5

17/10/2025 15:01:40

00494082135TRLO1.1.1

AQXE

25

647.5

17/10/2025 15:01:40

00494082134TRLO1.1.1

AQXE

53

647.5

17/10/2025 15:01:40

00494082137TRLO1.1.1

AQXE

270

650

17/10/2025 15:07:04

00494088165TRLO1.1.1

XLON

135

649.5

17/10/2025 15:07:04

00494088167TRLO1.1.1

BATE

135

650

17/10/2025 15:07:04

00494088166TRLO1.1.1

XLON

48

649.5

17/10/2025 15:07:04

00494088168TRLO1.1.1

CHIX

6

649.5

17/10/2025 15:11:06

00494090095TRLO1.1.1

AQXE

48

650

17/10/2025 15:11:41

00494090305TRLO1.1.1

CHIX

62

650

17/10/2025 15:11:49

00494090336TRLO1.1.1

XLON

73

650

17/10/2025 15:11:49

00494090337TRLO1.1.1

XLON

5

650

17/10/2025 15:11:56

00494090387TRLO1.1.1

BATE

38

650

17/10/2025 15:11:56

00494090388TRLO1.1.1

BATE

92

650

17/10/2025 15:11:56

00494090389TRLO1.1.1

BATE

135

650

17/10/2025 15:14:21

00494091332TRLO1.1.1

XLON

135

649.5

17/10/2025 15:14:30

00494091367TRLO1.1.1

XLON

21

649.5

17/10/2025 15:14:30

00494091369TRLO1.1.1

TRQX

24

649.5

17/10/2025 15:14:30

00494091368TRLO1.1.1

TRQX

15

653

17/10/2025 15:17:06

00494092180TRLO1.1.1

AQXE

14

653

17/10/2025 15:17:06

00494092181TRLO1.1.1

AQXE

270

653

17/10/2025 15:17:06

00494092182TRLO1.1.1

XLON

24

653

17/10/2025 15:17:06

00494092187TRLO1.1.1

AQXE

9

653

17/10/2025 15:17:07

00494092191TRLO1.1.1

AQXE

135

652.5

17/10/2025 15:17:09

00494092198TRLO1.1.1

BATE

21

653

17/10/2025 15:17:21

00494092276TRLO1.1.1

TRQX

31

652

17/10/2025 15:17:31

00494092343TRLO1.1.1

AQXE

135

652

17/10/2025 15:17:31

00494092344TRLO1.1.1

XLON

48

651.5

17/10/2025 15:18:03

00494092507TRLO1.1.1

CHIX

20

651.5

17/10/2025 15:19:58

00494094281TRLO1.1.1

XLON

115

651.5

17/10/2025 15:19:58

00494094280TRLO1.1.1

XLON

135

650

17/10/2025 15:20:49

00494094770TRLO1.1.1

XLON

10

650.5

17/10/2025 15:21:48

00494095249TRLO1.1.1

TRQX

11

651

17/10/2025 15:21:48

00494095250TRLO1.1.1

TRQX

51

649

17/10/2025 15:22:35

00494095522TRLO1.1.1

XLON

84

649

17/10/2025 15:22:35

00494095521TRLO1.1.1

XLON

30

649.5

17/10/2025 15:22:36

00494095528TRLO1.1.1

AQXE

1

649.5

17/10/2025 15:22:36

00494095529TRLO1.1.1

AQXE

135

649

17/10/2025 15:22:47

00494095595TRLO1.1.1

BATE

135

649

17/10/2025 15:25:38

00494096786TRLO1.1.1

XLON

135

649

17/10/2025 15:25:38

00494096787TRLO1.1.1

XLON

48

649

17/10/2025 15:25:38

00494096797TRLO1.1.1

CHIX

135

649

17/10/2025 15:27:17

00494097486TRLO1.1.1

BATE

13

649

17/10/2025 15:27:53

00494097764TRLO1.1.1

TRQX

8

649

17/10/2025 15:27:55

00494097767TRLO1.1.1

TRQX

60

649

17/10/2025 15:28:07

00494097831TRLO1.1.1

XLON

75

649

17/10/2025 15:28:07

00494097830TRLO1.1.1

XLON

135

648.5

17/10/2025 15:29:33

00494098249TRLO1.1.1

XLON

26

648

17/10/2025 15:29:42

00494098306TRLO1.1.1

AQXE

5

648

17/10/2025 15:30:01

00494098485TRLO1.1.1

AQXE

7

648

17/10/2025 15:30:44

00494098700TRLO1.1.1

CHIX

41

648

17/10/2025 15:30:44

00494098701TRLO1.1.1

CHIX

135

646.5

17/10/2025 15:31:51

00494099266TRLO1.1.1

XLON

15

645.5

17/10/2025 15:33:15

00494099839TRLO1.1.1

BATE

42

645.5

17/10/2025 15:33:15

00494099841TRLO1.1.1

BATE

12

645.5

17/10/2025 15:33:15

00494099844TRLO1.1.1

BATE

10

645.5

17/10/2025 15:33:42

00494099976TRLO1.1.1

XLON

54

646

17/10/2025 15:33:42

00494099977TRLO1.1.1

XLON

17

646.5

17/10/2025 15:33:42

00494099979TRLO1.1.1

XLON

54

646.5

17/10/2025 15:33:42

00494099978TRLO1.1.1

XLON

21

645.5

17/10/2025 15:35:02

00494100470TRLO1.1.1

TRQX

118

646

17/10/2025 15:35:18

00494100623TRLO1.1.1

BATE

135

645

17/10/2025 15:35:36

00494100908TRLO1.1.1

XLON

31

645.5

17/10/2025 15:36:13

00494101231TRLO1.1.1

AQXE

54

645

17/10/2025 15:37:20

00494101849TRLO1.1.1

XLON

81

645

17/10/2025 15:37:20

00494101850TRLO1.1.1

XLON

39

644

17/10/2025 15:38:58

00494102493TRLO1.1.1

CHIX

54

644.5

17/10/2025 15:39:52

00494102965TRLO1.1.1

XLON

4

644.5

17/10/2025 15:39:52

00494102967TRLO1.1.1

XLON

77

644.5

17/10/2025 15:39:52

00494102966TRLO1.1.1

XLON

9

644

17/10/2025 15:39:52

00494102969TRLO1.1.1

CHIX

135

644

17/10/2025 15:39:53

00494102970TRLO1.1.1

BATE

51

644.5

17/10/2025 15:41:48

00494103849TRLO1.1.1

XLON

84

644.5

17/10/2025 15:41:48

00494103848TRLO1.1.1

XLON

31

645.5

17/10/2025 15:44:02

00494104726TRLO1.1.1

AQXE

135

645

17/10/2025 15:44:03

00494104744TRLO1.1.1

XLON

21

645

17/10/2025 15:44:03

00494104745TRLO1.1.1

TRQX

74

645

17/10/2025 15:46:17

00494105916TRLO1.1.1

XLON

61

645

17/10/2025 15:46:17

00494105917TRLO1.1.1

XLON

39

645

17/10/2025 15:46:41

00494106116TRLO1.1.1

BATE

96

645

17/10/2025 15:46:41

00494106117TRLO1.1.1

BATE

9

645

17/10/2025 15:46:44

00494106128TRLO1.1.1

CHIX

39

645

17/10/2025 15:51:10

00494108002TRLO1.1.1

CHIX

135

645

17/10/2025 15:51:10

00494108003TRLO1.1.1

XLON

10

645

17/10/2025 15:51:10

00494108006TRLO1.1.1

TRQX

11

645

17/10/2025 15:51:10

00494108005TRLO1.1.1

TRQX

135

645

17/10/2025 15:51:10

00494108004TRLO1.1.1

XLON

31

645

17/10/2025 15:51:54

00494108344TRLO1.1.1

AQXE

4

645

17/10/2025 15:53:20

00494108892TRLO1.1.1

BATE

46

645

17/10/2025 15:53:20

00494108890TRLO1.1.1

BATE

85

645

17/10/2025 15:53:20

00494108891TRLO1.1.1

BATE

133

644

17/10/2025 15:53:22

00494108903TRLO1.1.1

XLON

48

644

17/10/2025 15:55:01

00494109416TRLO1.1.1

CHIX

2

644

17/10/2025 15:55:01

00494109417TRLO1.1.1

XLON

13

643.5

17/10/2025 15:57:08

00494110430TRLO1.1.1

XLON

54

643.5

17/10/2025 15:57:08

00494110431TRLO1.1.1

XLON

3

643.5

17/10/2025 15:57:08

00494110433TRLO1.1.1

XLON

65

643.5

17/10/2025 15:57:08

00494110432TRLO1.1.1

XLON

21

643.5

17/10/2025 15:58:37

00494111367TRLO1.1.1

TRQX

27

643

17/10/2025 15:59:20

00494111602TRLO1.1.1

XLON

108

643

17/10/2025 15:59:20

00494111603TRLO1.1.1

XLON

31

644

17/10/2025 15:59:43

00494111846TRLO1.1.1

AQXE

81

643

17/10/2025 15:59:53

00494111918TRLO1.1.1

XLON

12

643

17/10/2025 16:00:01

00494112095TRLO1.1.1

XLON

135

643.5

17/10/2025 16:00:08

00494112177TRLO1.1.1

BATE

42

643

17/10/2025 16:01:08

00494112674TRLO1.1.1

XLON

48

643.5

17/10/2025 16:01:08

00494112673TRLO1.1.1

CHIX

21

643.5

17/10/2025 16:02:31

00494113378TRLO1.1.1

TRQX

135

643.5

17/10/2025 16:02:49

00494113549TRLO1.1.1

BATE

135

644

17/10/2025 16:03:56

00494114146TRLO1.1.1

XLON

270

644

17/10/2025 16:03:56

00494114145TRLO1.1.1

XLON

135

644

17/10/2025 16:03:56

00494114147TRLO1.1.1

XLON

31

645.5

17/10/2025 16:07:44

00494115805TRLO1.1.1

AQXE

31

645.5

17/10/2025 16:07:44

00494115806TRLO1.1.1

AQXE

48

645.5

17/10/2025 16:07:44

00494115808TRLO1.1.1

CHIX

135

645.5

17/10/2025 16:07:44

00494115807TRLO1.1.1

BATE

135

645.5

17/10/2025 16:07:44

00494115809TRLO1.1.1

XLON

135

645.5

17/10/2025 16:07:44

00494115811TRLO1.1.1

XLON

270

645.5

17/10/2025 16:07:44

00494115810TRLO1.1.1

XLON

21

645.5

17/10/2025 16:07:44

00494115812TRLO1.1.1

TRQX

135

645

17/10/2025 16:09:39

00494116649TRLO1.1.1

XLON

31

645

17/10/2025 16:09:42

00494116668TRLO1.1.1

AQXE

14

645

17/10/2025 16:09:45

00494116691TRLO1.1.1

CHIX

34

645

17/10/2025 16:09:45

00494116692TRLO1.1.1

CHIX

21

645.5

17/10/2025 16:09:53

00494116765TRLO1.1.1

TRQX

34

645

17/10/2025 16:10:01

00494116792TRLO1.1.1

BATE

101

645

17/10/2025 16:10:01

00494116791TRLO1.1.1

BATE

19

644.5

17/10/2025 16:11:30

00494117450TRLO1.1.1

XLON

116

644.5

17/10/2025 16:11:30

00494117449TRLO1.1.1

XLON

4

644.5

17/10/2025 16:11:44

00494117546TRLO1.1.1

CHIX

18

644.5

17/10/2025 16:11:44

00494117547TRLO1.1.1

CHIX

21

645.5

17/10/2025 16:12:16

00494117808TRLO1.1.1

TRQX

135

645

17/10/2025 16:12:28

00494117969TRLO1.1.1

BATE

31

645

17/10/2025 16:12:46

00494118046TRLO1.1.1

AQXE

32

645

17/10/2025 16:13:40

00494118448TRLO1.1.1

XLON

103

645

17/10/2025 16:13:40

00494118447TRLO1.1.1

XLON

135

645

17/10/2025 16:14:15

00494118896TRLO1.1.1

BATE

9

645

17/10/2025 16:14:15

00494118898TRLO1.1.1

CHIX

13

645

17/10/2025 16:14:15

00494118899TRLO1.1.1

CHIX

26

645

17/10/2025 16:14:15

00494118900TRLO1.1.1

CHIX

427

645.5

17/10/2025 16:15:07

00494119314TRLO1.1.1

XLON

400

645.5

17/10/2025 16:15:11

00494119353TRLO1.1.1

XLON

146

646.5

17/10/2025 16:19:02

00494121328TRLO1.1.1

CHIX

253

646.5

17/10/2025 16:19:02

00494121329TRLO1.1.1

XLON

130

646.5

17/10/2025 16:19:02

00494121331TRLO1.1.1

XLON

545

646.5

17/10/2025 16:19:02

00494121330TRLO1.1.1

XLON

56

646.5

17/10/2025 16:21:00

00494122268TRLO1.1.1

CHIX

304

646.5

17/10/2025 16:22:14

00494122737TRLO1.1.1

XLON

37

646.5

17/10/2025 16:23:33

00494123320TRLO1.1.1

CHIX

405

646.5

17/10/2025 16:25:01

00494123930TRLO1.1.1

BATE

563

646.5

17/10/2025 16:25:01

00494123931TRLO1.1.1

XLON

61

646

17/10/2025 16:25:02

00494123935TRLO1.1.1

AQXE

62

646

17/10/2025 16:25:02

00494123934TRLO1.1.1

AQXE

380

646.5

17/10/2025 16:25:07

00494123995TRLO1.1.1

BATE

3

647

17/10/2025 16:28:13

00494125856TRLO1.1.1

AQXE

20

647

17/10/2025 16:28:13

00494125857TRLO1.1.1

AQXE

11

647

17/10/2025 16:28:36

00494126107TRLO1.1.1

AQXE

6

647

17/10/2025 16:28:36

00494126111TRLO1.1.1

BATE

20

647

17/10/2025 16:28:36

00494126109TRLO1.1.1

TRQX

43

647

17/10/2025 16:28:36

00494126110TRLO1.1.1

TRQX

56

647

17/10/2025 16:28:36

00494126108TRLO1.1.1

TRQX

146

647.5

17/10/2025 16:28:36

00494126112TRLO1.1.1

XLON

178

647.5

17/10/2025 16:28:36

00494126113TRLO1.1.1

XLON

6

647

17/10/2025 16:29:03

00494126385TRLO1.1.1

AQXE

2

647

17/10/2025 16:29:22

00494126642TRLO1.1.1

AQXE

6

647

17/10/2025 16:29:22

00494126641TRLO1.1.1

CHIX

4

647

17/10/2025 16:29:25

00494126649TRLO1.1.1

CHIX

3

647

17/10/2025 16:29:38

00494126789TRLO1.1.1

CHIX

3

647

17/10/2025 16:29:40

00494126845TRLO1.1.1

CHIX

1

647

17/10/2025 16:29:40

00494126847TRLO1.1.1

AQXE

2

647

17/10/2025 16:29:40

00494126846TRLO1.1.1

CHIX

1

647

17/10/2025 16:29:42

00494126879TRLO1.1.1

AQXE


© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.