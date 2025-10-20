Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 20
www.bodycote.com
20 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
17 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,020
Highest price paid per share (pence per share):
653.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
634.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
643.03p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,335,175 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,975,229 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,120,997 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
135
641.5
17/10/2025 08:06:01
00493989780TRLO1.1.1
XLON
2
642.5
17/10/2025 08:10:11
00493990587TRLO1.1.1
AQXE
10
642.5
17/10/2025 08:10:11
00493990589TRLO1.1.1
AQXE
23
642.5
17/10/2025 08:10:11
00493990588TRLO1.1.1
CHIX
3
642.5
17/10/2025 08:10:22
00493990613TRLO1.1.1
AQXE
12
643.5
17/10/2025 08:10:22
00493990611TRLO1.1.1
BATE
66
644
17/10/2025 08:10:22
00493990612TRLO1.1.1
BATE
10
641.5
17/10/2025 08:14:34
00493991283TRLO1.1.1
TRQX
50
640.5
17/10/2025 08:15:00
00493991380TRLO1.1.1
XLON
85
640.5
17/10/2025 08:15:00
00493991381TRLO1.1.1
XLON
39
640
17/10/2025 08:17:46
00493992170TRLO1.1.1
XLON
82
640
17/10/2025 08:17:46
00493992171TRLO1.1.1
XLON
14
640
17/10/2025 08:17:46
00493992172TRLO1.1.1
XLON
10
641.5
17/10/2025 08:19:40
00493992604TRLO1.1.1
TRQX
2
642.5
17/10/2025 08:20:09
00493992703TRLO1.1.1
AQXE
13
642.5
17/10/2025 08:20:09
00493992704TRLO1.1.1
AQXE
23
638.5
17/10/2025 08:20:23
00493992806TRLO1.1.1
CHIX
78
639
17/10/2025 08:20:36
00493992867TRLO1.1.1
BATE
135
639
17/10/2025 08:23:40
00493993656TRLO1.1.1
XLON
8
638
17/10/2025 08:29:21
00493994684TRLO1.1.1
TRQX
2
638
17/10/2025 08:29:21
00493994685TRLO1.1.1
TRQX
135
637
17/10/2025 08:29:34
00493994717TRLO1.1.1
XLON
4
642
17/10/2025 08:30:09
00493994910TRLO1.1.1
AQXE
11
642
17/10/2025 08:30:09
00493994909TRLO1.1.1
AQXE
78
637.5
17/10/2025 08:30:50
00493995051TRLO1.1.1
BATE
23
636
17/10/2025 08:32:13
00493995358TRLO1.1.1
CHIX
135
634
17/10/2025 08:34:44
00493995958TRLO1.1.1
XLON
78
636.5
17/10/2025 08:39:35
00493996735TRLO1.1.1
BATE
23
636.5
17/10/2025 08:39:35
00493996736TRLO1.1.1
CHIX
10
636.5
17/10/2025 08:39:35
00493996737TRLO1.1.1
TRQX
135
636.5
17/10/2025 08:39:52
00493996811TRLO1.1.1
XLON
48
636
17/10/2025 08:44:53
00493997651TRLO1.1.1
XLON
5
636
17/10/2025 08:44:53
00493997653TRLO1.1.1
XLON
82
636
17/10/2025 08:44:53
00493997652TRLO1.1.1
XLON
3
635
17/10/2025 08:45:50
00493997824TRLO1.1.1
AQXE
12
635
17/10/2025 08:45:50
00493997836TRLO1.1.1
AQXE
10
636
17/10/2025 08:46:08
00493997923TRLO1.1.1
TRQX
15
634.5
17/10/2025 08:47:43
00493998195TRLO1.1.1
AQXE
23
634.5
17/10/2025 08:47:45
00493998202TRLO1.1.1
CHIX
4
635
17/10/2025 08:48:24
00493998328TRLO1.1.1
BATE
14
635
17/10/2025 08:48:24
00493998329TRLO1.1.1
BATE
60
635
17/10/2025 08:48:24
00493998330TRLO1.1.1
BATE
135
635
17/10/2025 08:50:23
00493998653TRLO1.1.1
XLON
11
637
17/10/2025 08:55:24
00493999504TRLO1.1.1
XLON
11
637
17/10/2025 08:55:24
00493999505TRLO1.1.1
XLON
113
637
17/10/2025 08:55:24
00493999506TRLO1.1.1
XLON
10
637
17/10/2025 08:55:24
00493999507TRLO1.1.1
TRQX
11
636.5
17/10/2025 08:57:06
00493999768TRLO1.1.1
CHIX
78
636.5
17/10/2025 08:59:37
00494000165TRLO1.1.1
BATE
14
636.5
17/10/2025 09:01:35
00494000614TRLO1.1.1
XLON
121
636.5
17/10/2025 09:01:35
00494000616TRLO1.1.1
XLON
1
637
17/10/2025 09:02:12
00494000744TRLO1.1.1
TRQX
9
637
17/10/2025 09:02:12
00494000743TRLO1.1.1
TRQX
1
636
17/10/2025 09:03:55
00494001102TRLO1.1.1
CHIX
8
636.5
17/10/2025 09:03:55
00494001103TRLO1.1.1
CHIX
10
637
17/10/2025 09:03:55
00494001104TRLO1.1.1
CHIX
5
637
17/10/2025 09:03:55
00494001106TRLO1.1.1
CHIX
11
637
17/10/2025 09:03:55
00494001105TRLO1.1.1
CHIX
135
636
17/10/2025 09:04:03
00494001139TRLO1.1.1
XLON
78
636.5
17/10/2025 09:04:37
00494001270TRLO1.1.1
BATE
3
635
|
17/10/2025 09:05:10
00494001361TRLO1.1.1
AQXE
4
635
17/10/2025 09:05:10
00494001362TRLO1.1.1
AQXE
23
635
17/10/2025 09:05:10
00494001360TRLO1.1.1
AQXE
135
636.5
17/10/2025 09:08:28
00494002125TRLO1.1.1
XLON
135
636
17/10/2025 09:13:17
00494002904TRLO1.1.1
XLON
1
636
17/10/2025 09:16:29
00494003559TRLO1.1.1
TRQX
24
636
17/10/2025 09:17:18
00494003681TRLO1.1.1
XLON
25
636
17/10/2025 09:17:18
00494003679TRLO1.1.1
CHIX
84
636
17/10/2025 09:17:18
00494003678TRLO1.1.1
BATE
111
636
17/10/2025 09:17:18
00494003680TRLO1.1.1
XLON
10
636
17/10/2025 09:17:18
00494003682TRLO1.1.1
TRQX
16
635
17/10/2025 09:19:33
00494004110TRLO1.1.1
AQXE
135
634
17/10/2025 09:20:55
00494004446TRLO1.1.1
XLON
6
635
17/10/2025 09:23:26
00494004806TRLO1.1.1
TRQX
5
635
17/10/2025 09:23:26
00494004807TRLO1.1.1
TRQX
2
635
17/10/2025 09:23:29
00494004811TRLO1.1.1
AQXE
11
635
17/10/2025 09:23:29
00494004810TRLO1.1.1
AQXE
3
635
17/10/2025 09:23:29
00494004812TRLO1.1.1
AQXE
1
635
17/10/2025 09:23:42
00494004832TRLO1.1.1
CHIX
14
635
17/10/2025 09:23:42
00494004833TRLO1.1.1
CHIX
84
635.5
17/10/2025 09:27:12
00494005315TRLO1.1.1
BATE
135
635.5
17/10/2025 09:27:12
00494005316TRLO1.1.1
XLON
135
635.5
17/10/2025 09:29:39
00494005810TRLO1.1.1
XLON
11
635.5
17/10/2025 09:30:37
00494005965TRLO1.1.1
TRQX
11
635.5
17/10/2025 09:30:48
00494005994TRLO1.1.1
BATE
34
635.5
17/10/2025 09:30:48
00494005993TRLO1.1.1
BATE
23
635.5
17/10/2025 09:30:57
00494006034TRLO1.1.1
CHIX
11
635.5
17/10/2025 09:30:57
00494006037TRLO1.1.1
BATE
84
637.5
17/10/2025 09:36:38
00494007038TRLO1.1.1
BATE
270
637
17/10/2025 09:36:38
00494007039TRLO1.1.1
XLON
25
637.5
17/10/2025 09:36:39
00494007040TRLO1.1.1
CHIX
16
636
17/10/2025 09:37:21
00494007225TRLO1.1.1
AQXE
135
636
17/10/2025 09:37:21
00494007224TRLO1.1.1
XLON
11
636
17/10/2025 09:37:21
00494007227TRLO1.1.1
TRQX
16
636
17/10/2025 09:37:21
00494007226TRLO1.1.1
AQXE
74
635
17/10/2025 09:40:02
00494007695TRLO1.1.1
XLON
61
635
17/10/2025 09:40:02
00494007696TRLO1.1.1
XLON
15
635.5
17/10/2025 09:40:20
00494007742TRLO1.1.1
AQXE
1
636
17/10/2025 09:40:20
00494007743TRLO1.1.1
AQXE
11
636
17/10/2025 09:40:25
00494007760TRLO1.1.1
TRQX
2
636.5
17/10/2025 09:41:00
00494007897TRLO1.1.1
CHIX
11
637
17/10/2025 09:41:00
00494007899TRLO1.1.1
CHIX
12
637
17/10/2025 09:41:00
00494007898TRLO1.1.1
CHIX
23
635.5
17/10/2025 09:41:10
00494007915TRLO1.1.1
BATE
60
636
17/10/2025 09:42:50
00494008182TRLO1.1.1
XLON
75
636
17/10/2025 09:42:50
00494008181TRLO1.1.1
XLON
84
635.5
17/10/2025 09:44:59
00494008415TRLO1.1.1
BATE
16
636
17/10/2025 09:45:18
00494008448TRLO1.1.1
AQXE
11
636
17/10/2025 09:45:24
00494008466TRLO1.1.1
TRQX
135
635.5
17/10/2025 09:45:38
00494008491TRLO1.1.1
XLON
12
636
17/10/2025 09:46:06
00494008592TRLO1.1.1
CHIX
13
636.5
17/10/2025 09:46:06
00494008593TRLO1.1.1
CHIX
8
635.5
17/10/2025 09:47:09
00494008810TRLO1.1.1
BATE
9
635.5
17/10/2025 09:47:09
00494008809TRLO1.1.1
BATE
67
635.5
17/10/2025 09:47:09
00494008811TRLO1.1.1
BATE
135
634.5
17/10/2025 09:48:29
00494008980TRLO1.1.1
XLON
16
636
17/10/2025 09:50:23
00494009255TRLO1.1.1
AQXE
60
635
17/10/2025 09:56:10
00494010228TRLO1.1.1
XLON
75
635
17/10/2025 09:56:10
00494010229TRLO1.1.1
XLON
11
634.5
17/10/2025 09:58:25
00494010522TRLO1.1.1
TRQX
17
636
17/10/2025 09:58:43
00494010569TRLO1.1.1
AQXE
12
635
17/10/2025 10:00:15
00494010890TRLO1.1.1
BATE
9
635.5
17/10/2025 10:06:20
00494011944TRLO1.1.1
AQXE
8
636
17/10/2025 10:06:20
00494011945TRLO1.1.1
AQXE
9
636
17/10/2025 10:06:28
00494011973TRLO1.1.1
BATE
65
636
17/10/2025 10:08:58
00494012322TRLO1.1.1
BATE
86
636
17/10/2025 10:08:58
00494012323TRLO1.1.1
BATE
405
636
17/10/2025 10:08:58
00494012324TRLO1.1.1
XLON
11
636
17/10/2025 10:09:40
00494012467TRLO1.1.1
TRQX
135
636
17/10/2025 10:11:02
00494012629TRLO1.1.1
XLON
135
636.5
17/10/2025 10:15:48
00494013514TRLO1.1.1
XLON
17
636
17/10/2025 10:16:29
00494013671TRLO1.1.1
AQXE
86
636
17/10/2025 10:16:29
00494013670TRLO1.1.1
BATE
11
636
17/10/2025 10:16:29
00494013672TRLO1.1.1
TRQX
10
636
17/10/2025 10:19:47
00494014233TRLO1.1.1
XLON
16
637
17/10/2025 10:23:58
00494014711TRLO1.1.1
CHIX
26
637
17/10/2025 10:25:06
00494014900TRLO1.1.1
CHIX
26
637
17/10/2025 10:25:06
00494014901TRLO1.1.1
CHIX
36
637
17/10/2025 10:25:06
00494014899TRLO1.1.1
CHIX
86
637
17/10/2025 10:25:06
00494014902TRLO1.1.1
BATE
125
637
17/10/2025 10:25:06
00494014903TRLO1.1.1
XLON
11
637
17/10/2025 10:25:06
00494014904TRLO1.1.1
TRQX
9
637
17/10/2025 10:27:51
00494015316TRLO1.1.1
XLON
54
637
17/10/2025 10:27:51
00494015315TRLO1.1.1
XLON
72
637
17/10/2025 10:27:51
00494015317TRLO1.1.1
XLON
17
636.5
17/10/2025 10:28:56
00494015401TRLO1.1.1
AQXE
11
637
17/10/2025 10:29:20
00494015453TRLO1.1.1
TRQX
13
637
17/10/2025 10:30:06
00494015572TRLO1.1.1
XLON
122
637
17/10/2025 10:30:06
00494015573TRLO1.1.1
XLON
8
636.5
17/10/2025 10:32:00
00494015908TRLO1.1.1
CHIX
86
636.5
17/10/2025 10:32:00
00494015907TRLO1.1.1
BATE
18
636.5
17/10/2025 10:32:00
00494015909TRLO1.1.1
CHIX
135
637.5
17/10/2025 10:35:58
00494016404TRLO1.1.1
XLON
11
637
17/10/2025 10:39:09
00494016769TRLO1.1.1
TRQX
11
637
17/10/2025 10:39:12
00494016770TRLO1.1.1
XLON
29
637
17/10/2025 10:39:12
00494016771TRLO1.1.1
XLON
55
637
17/10/2025 10:39:12
00494016772TRLO1.1.1
XLON
40
637
17/10/2025 10:39:12
00494016773TRLO1.1.1
XLON
9
637
17/10/2025 10:44:40
00494017436TRLO1.1.1
XLON
29
637.5
17/10/2025 10:45:02
00494017474TRLO1.1.1
BATE
57
637.5
17/10/2025 10:45:02
00494017473TRLO1.1.1
BATE
26
637.5
17/10/2025 10:45:02
00494017475TRLO1.1.1
CHIX
17
637.5
17/10/2025 10:45:14
00494017503TRLO1.1.1
AQXE
17
637.5
17/10/2025 10:45:14
00494017504TRLO1.1.1
AQXE
126
637.5
17/10/2025 10:45:35
00494017552TRLO1.1.1
XLON
11
637.5
17/10/2025 10:49:07
00494017990TRLO1.1.1
TRQX
17
639
17/10/2025 10:52:43
00494018767TRLO1.1.1
BATE
36
639.5
17/10/2025 10:54:46
00494019278TRLO1.1.1
BATE
33
639.5
17/10/2025 10:54:46
00494019279TRLO1.1.1
BATE
270
639.5
17/10/2025 10:57:11
00494019860TRLO1.1.1
XLON
12
639
17/10/2025 10:57:42
00494020013TRLO1.1.1
AQXE
5
639
17/10/2025 10:57:42
00494020015TRLO1.1.1
AQXE
26
639
17/10/2025 10:57:42
00494020014TRLO1.1.1
CHIX
11
639
17/10/2025 10:59:41
00494020443TRLO1.1.1
TRQX
14
639
17/10/2025 11:01:05
00494020843TRLO1.1.1
XLON
121
639
17/10/2025 11:01:05
00494020842TRLO1.1.1
XLON
86
639
17/10/2025 11:02:59
00494021004TRLO1.1.1
BATE
6
639
17/10/2025 11:03:25
00494021094TRLO1.1.1
AQXE
11
639
17/10/2025 11:03:25
00494021095TRLO1.1.1
AQXE
135
639
17/10/2025 11:10:03
00494022119TRLO1.1.1
XLON
11
639
17/10/2025 11:10:03
00494022120TRLO1.1.1
TRQX
26
638.5
17/10/2025 11:10:41
00494022239TRLO1.1.1
CHIX
24
638.5
17/10/2025 11:12:07
00494022413TRLO1.1.1
XLON
17
639
17/10/2025 11:13:06
00494022516TRLO1.1.1
AQXE
86
638.5
17/10/2025 11:13:08
00494022519TRLO1.1.1
BATE
111
638.5
17/10/2025 11:13:08
00494022520TRLO1.1.1
XLON
26
638.5
17/10/2025 11:13:20
00494022540TRLO1.1.1
CHIX
74
638.5
17/10/2025 11:16:15
00494022931TRLO1.1.1
XLON
61
638.5
17/10/2025 11:16:15
00494022932TRLO1.1.1
XLON
6
638.5
17/10/2025 11:17:24
00494023060TRLO1.1.1
TRQX
5
638.5
17/10/2025 11:17:24
00494023061TRLO1.1.1
TRQX
135
637
17/10/2025 11:21:41
00494023999TRLO1.1.1
XLON
22
637.5
17/10/2025 11:22:18
00494024118TRLO1.1.1
BATE
64
637.5
17/10/2025 11:22:18
00494024119TRLO1.1.1
BATE
15
637.5
17/10/2025 11:22:46
00494024179TRLO1.1.1
AQXE
2
637.5
17/10/2025 11:22:46
00494024180TRLO1.1.1
AQXE
5
637
17/10/2025 11:26:00
00494024728TRLO1.1.1
CHIX
21
637
17/10/2025 11:26:00
00494024729TRLO1.1.1
CHIX
135
637
17/10/2025 11:26:18
00494024878TRLO1.1.1
XLON
3
637.5
17/10/2025 11:26:34
00494024933TRLO1.1.1
TRQX
8
637.5
17/10/2025 11:26:34
00494024934TRLO1.1.1
TRQX
67
637.5
17/10/2025 11:31:18
00494025723TRLO1.1.1
XLON
68
637.5
17/10/2025 11:31:18
00494025722TRLO1.1.1
XLON
86
637.5
17/10/2025 11:31:58
00494025930TRLO1.1.1
BATE
6
637.5
17/10/2025 11:32:25
00494026013TRLO1.1.1
AQXE
5
638
17/10/2025 11:43:01
00494027484TRLO1.1.1
CHIX
21
638
17/10/2025 11:43:01
00494027485TRLO1.1.1
CHIX
26
638
17/10/2025 11:43:01
00494027486TRLO1.1.1
CHIX
270
638
17/10/2025 11:43:01
00494027487TRLO1.1.1
XLON
11
638
17/10/2025 11:43:01
00494027488TRLO1.1.1
TRQX
11
638
17/10/2025 11:45:26
00494028035TRLO1.1.1
TRQX
135
638
17/10/2025 11:45:49
00494028102TRLO1.1.1
XLON
86
637.5
17/10/2025 11:46:58
00494028255TRLO1.1.1
BATE
17
637.5
17/10/2025 11:47:06
00494028275TRLO1.1.1
AQXE
86
637.5
17/10/2025 11:50:22
00494028719TRLO1.1.1
BATE
20
637
17/10/2025 11:50:38
00494028748TRLO1.1.1
XLON
5
637.5
17/10/2025 11:50:52
00494028777TRLO1.1.1
AQXE
12
637.5
17/10/2025 11:50:52
00494028776TRLO1.1.1
AQXE
12
637
17/10/2025 11:50:52
00494028778TRLO1.1.1
XLON
238
637.5
17/10/2025 11:56:53
00494029477TRLO1.1.1
XLON
26
637.5
17/10/2025 11:57:10
00494029526TRLO1.1.1
CHIX
11
638
17/10/2025 11:58:05
00494029688TRLO1.1.1
TRQX
86
638
17/10/2025 12:00:00
00494030098TRLO1.1.1
BATE
17
637.5
17/10/2025 12:00:07
00494030173TRLO1.1.1
AQXE
26
637.5
17/10/2025 12:00:36
00494030269TRLO1.1.1
CHIX
11
638
17/10/2025 12:01:18
00494031798TRLO1.1.1
TRQX
4
637
17/10/2025 12:03:04
00494032375TRLO1.1.1
XLON
31
637
17/10/2025 12:03:06
00494032379TRLO1.1.1
XLON
100
637
17/10/2025 12:03:06
00494032378TRLO1.1.1
XLON
2
637
17/10/2025 12:06:49
00494034144TRLO1.1.1
BATE
7
637
17/10/2025 12:06:49
00494034142TRLO1.1.1
BATE
48
637
17/10/2025 12:06:49
00494034143TRLO1.1.1
BATE
2
637
17/10/2025 12:06:49
00494034147TRLO1.1.1
BATE
4
637
17/10/2025 12:06:49
00494034145TRLO1.1.1
BATE
11
637
17/10/2025 12:06:49
00494034146TRLO1.1.1
BATE
12
637
17/10/2025 12:06:50
00494034153TRLO1.1.1
BATE
8
637
17/10/2025 12:07:11
00494034502TRLO1.1.1
AQXE
9
637
17/10/2025 12:07:11
00494034501TRLO1.1.1
AQXE
26
637
17/10/2025 12:07:50
00494034589TRLO1.1.1
CHIX
135
636.5
17/10/2025 12:07:57
00494034895TRLO1.1.1
XLON
11
637
17/10/2025 12:08:05
00494034903TRLO1.1.1
TRQX
135
637.5
17/10/2025 12:09:32
00494036253TRLO1.1.1
XLON
135
637.5
17/10/2025 12:11:21
00494036995TRLO1.1.1
XLON
86
638.5
17/10/2025 12:14:02
00494037865TRLO1.1.1
BATE
135
638.5
17/10/2025 12:15:06
00494038125TRLO1.1.1
XLON
26
638.5
17/10/2025 12:15:11
00494038149TRLO1.1.1
CHIX
90
638
17/10/2025 12:19:11
00494039066TRLO1.1.1
XLON
11
638.5
17/10/2025 12:20:22
00494039378TRLO1.1.1
TRQX
86
638.5
17/10/2025 12:21:11
00494039488TRLO1.1.1
BATE
26
638.5
17/10/2025 12:22:15
00494039716TRLO1.1.1
CHIX
11
638.5
17/10/2025 12:22:33
00494039750TRLO1.1.1
TRQX
180
639
17/10/2025 12:25:11
00494040164TRLO1.1.1
XLON
22
639
17/10/2025 12:27:44
00494040512TRLO1.1.1
XLON
13
639
17/10/2025 12:28:01
00494040546TRLO1.1.1
XLON
100
639
17/10/2025 12:28:01
00494040545TRLO1.1.1
XLON
86
639
17/10/2025 12:28:19
00494040585TRLO1.1.1
BATE
11
639
17/10/2025 12:28:19
00494040586TRLO1.1.1
TRQX
12
639
17/10/2025 12:30:16
00494040858TRLO1.1.1
CHIX
14
639
17/10/2025 12:35:46
00494041880TRLO1.1.1
CHIX
71
639
17/10/2025 12:35:46
00494041881TRLO1.1.1
XLON
64
639
17/10/2025 12:35:46
00494041882TRLO1.1.1
XLON
2
639.5
17/10/2025 12:36:01
00494041906TRLO1.1.1
TRQX
1
639.5
17/10/2025 12:36:01
00494041907TRLO1.1.1
TRQX
8
639.5
17/10/2025 12:36:01
00494041908TRLO1.1.1
TRQX
86
639
17/10/2025 12:36:20
00494041952TRLO1.1.1
BATE
20
639
17/10/2025 12:37:55
00494042167TRLO1.1.1
CHIX
6
639
17/10/2025 12:38:01
00494042175TRLO1.1.1
CHIX
85
639
17/10/2025 12:39:11
00494042267TRLO1.1.1
XLON
185
639
17/10/2025 12:39:11
00494042268TRLO1.1.1
XLON
79
639
17/10/2025 12:43:15
00494042899TRLO1.1.1
XLON
21
639
17/10/2025 12:43:15
00494042901TRLO1.1.1
XLON
35
639
17/10/2025 12:43:15
00494042900TRLO1.1.1
XLON
11
639
17/10/2025 12:44:02
00494043022TRLO1.1.1
TRQX
86
639
17/10/2025 12:44:47
00494043097TRLO1.1.1
BATE
26
639
17/10/2025 12:46:31
00494043342TRLO1.1.1
CHIX
11
639
17/10/2025 12:47:41
00494043549TRLO1.1.1
XLON
44
639
17/10/2025 12:47:41
00494043550TRLO1.1.1
XLON
20
639
17/10/2025 12:47:41
00494043551TRLO1.1.1
XLON
14
639
17/10/2025 12:47:42
00494043555TRLO1.1.1
XLON
10
639
17/10/2025 12:47:43
00494043559TRLO1.1.1
AQXE
39
639.5
17/10/2025 12:52:06
00494044381TRLO1.1.1
XLON
82
639.5
17/10/2025 12:52:06
00494044380TRLO1.1.1
XLON
60
639.5
17/10/2025 12:52:06
00494044382TRLO1.1.1
XLON
52
640
17/10/2025 12:55:44
00494044880TRLO1.1.1
BATE
5
640
17/10/2025 12:55:44
00494044881TRLO1.1.1
BATE
29
640
17/10/2025 12:55:45
00494044882TRLO1.1.1
BATE
26
640
17/10/2025 12:56:38
00494044986TRLO1.1.1
CHIX
135
640
17/10/2025 12:56:38
00494044987TRLO1.1.1
XLON
17
639.5
17/10/2025 13:00:31
00494045689TRLO1.1.1
AQXE
17
639.5
17/10/2025 13:00:31
00494045691TRLO1.1.1
AQXE
69
639.5
17/10/2025 13:00:31
00494045690TRLO1.1.1
AQXE
135
639.5
17/10/2025 13:01:09
00494045822TRLO1.1.1
XLON
86
639.5
17/10/2025 13:02:03
00494045879TRLO1.1.1
BATE
11
639
17/10/2025 13:02:11
00494045894TRLO1.1.1
TRQX
11
639
17/10/2025 13:02:11
00494045895TRLO1.1.1
TRQX
3
639.5
17/10/2025 13:02:43
00494046167TRLO1.1.1
AQXE
11
639.5
17/10/2025 13:02:43
00494046168TRLO1.1.1
AQXE
3
639.5
17/10/2025 13:03:34
00494046433TRLO1.1.1
AQXE
26
639.5
17/10/2025 13:05:11
00494046706TRLO1.1.1
CHIX
116
639.5
17/10/2025 13:12:24
00494047888TRLO1.1.1
XLON
19
639.5
17/10/2025 13:12:24
00494047890TRLO1.1.1
XLON
86
639.5
17/10/2025 13:12:24
00494047889TRLO1.1.1
BATE
11
639
17/10/2025 13:12:42
00494048006TRLO1.1.1
TRQX
17
639.5
17/10/2025 13:12:53
00494048028TRLO1.1.1
AQXE
26
639
17/10/2025 13:14:30
00494048310TRLO1.1.1
CHIX
22
639
17/10/2025 13:16:07
00494048603TRLO1.1.1
XLON
18
639
17/10/2025 13:16:44
00494048679TRLO1.1.1
XLON
11
640
17/10/2025 13:20:15
00494049382TRLO1.1.1
TRQX
118
639.5
17/10/2025 13:21:11
00494049508TRLO1.1.1
XLON
86
640
17/10/2025 13:22:21
00494049670TRLO1.1.1
BATE
9
640
17/10/2025 13:23:18
00494049808TRLO1.1.1
XLON
109
640
17/10/2025 13:23:18
00494049809TRLO1.1.1
XLON
16
640
17/10/2025 13:23:19
00494049810TRLO1.1.1
XLON
113
640
17/10/2025 13:25:29
00494050064TRLO1.1.1
XLON
117
640
17/10/2025 13:27:32
00494050367TRLO1.1.1
XLON
18
640
17/10/2025 13:27:32
00494050368TRLO1.1.1
XLON
11
640
17/10/2025 13:29:59
00494050762TRLO1.1.1
TRQX
86
640
17/10/2025 13:32:02
00494051127TRLO1.1.1
BATE
135
640
17/10/2025 13:32:02
00494051128TRLO1.1.1
XLON
2
640.5
17/10/2025 13:33:08
00494051313TRLO1.1.1
CHIX
11
640.5
17/10/2025 13:33:08
00494051312TRLO1.1.1
CHIX
13
640.5
17/10/2025 13:33:08
00494051314TRLO1.1.1
CHIX
5
641
17/10/2025 13:35:35
00494051647TRLO1.1.1
CHIX
21
641
17/10/2025 13:35:35
00494051648TRLO1.1.1
CHIX
135
640.5
17/10/2025 13:36:20
00494051779TRLO1.1.1
XLON
11
641
17/10/2025 13:36:20
00494051778TRLO1.1.1
TRQX
86
640.5
17/10/2025 13:38:03
00494052133TRLO1.1.1
BATE
12
640.5
17/10/2025 13:38:47
00494052313TRLO1.1.1
XLON
32
640.5
17/10/2025 13:38:47
00494052314TRLO1.1.1
XLON
91
640.5
17/10/2025 13:38:47
00494052315TRLO1.1.1
XLON
26
640.5
17/10/2025 13:39:43
00494052491TRLO1.1.1
CHIX
26
640
17/10/2025 13:45:31
00494053372TRLO1.1.1
XLON
109
640
17/10/2025 13:45:31
00494053371TRLO1.1.1
XLON
6
639.5
17/10/2025 13:48:51
00494053965TRLO1.1.1
XLON
74
639.5
17/10/2025 13:48:51
00494053966TRLO1.1.1
XLON
18
639.5
17/10/2025 13:48:51
00494053968TRLO1.1.1
XLON
37
639.5
17/10/2025 13:48:51
00494053967TRLO1.1.1
XLON
6
639.5
17/10/2025 13:52:12
00494054474TRLO1.1.1
XLON
14
639.5
17/10/2025 13:52:12
00494054475TRLO1.1.1
XLON
112
639.5
17/10/2025 13:52:13
00494054479TRLO1.1.1
XLON
55
639.5
17/10/2025 13:52:15
00494054488TRLO1.1.1
BATE
17
641
17/10/2025 13:52:18
00494054495TRLO1.1.1
TRQX
1
641
17/10/2025 13:52:18
00494054496TRLO1.1.1
TRQX
41
640
17/10/2025 13:54:33
00494054829TRLO1.1.1
CHIX
55
639.5
17/10/2025 13:57:09
00494055309TRLO1.1.1
XLON
83
639.5
17/10/2025 13:57:09
00494055308TRLO1.1.1
XLON
27
639.5
17/10/2025 13:58:02
00494055466TRLO1.1.1
AQXE
66
639.5
17/10/2025 13:59:08
00494055615TRLO1.1.1
XLON
69
639.5
17/10/2025 13:59:08
00494055616TRLO1.1.1
XLON
17
639
17/10/2025 14:02:11
00494056578TRLO1.1.1
TRQX
3
639.5
17/10/2025 14:02:37
00494056750TRLO1.1.1
CHIX
38
639.5
17/10/2025 14:02:37
00494056751TRLO1.1.1
CHIX
135
639.5
17/10/2025 14:07:19
00494057573TRLO1.1.1
BATE
9
640
17/10/2025 14:09:07
00494057951TRLO1.1.1
XLON
126
640
17/10/2025 14:09:07
00494057952TRLO1.1.1
XLON
20
640.5
17/10/2025 14:12:30
00494058697TRLO1.1.1
XLON
6
642.5
17/10/2025 14:14:31
00494059106TRLO1.1.1
AQXE
21
642.5
17/10/2025 14:14:31
00494059107TRLO1.1.1
AQXE
41
642
17/10/2025 14:14:42
00494059124TRLO1.1.1
CHIX
115
642
17/10/2025 14:14:42
00494059125TRLO1.1.1
XLON
270
642.5
17/10/2025 14:14:42
00494059123TRLO1.1.1
XLON
27
642
17/10/2025 14:14:42
00494059126TRLO1.1.1
AQXE
8
642.5
17/10/2025 14:18:57
00494060160TRLO1.1.1
XLON
54
642.5
17/10/2025 14:18:57
00494060159TRLO1.1.1
XLON
19
642.5
17/10/2025 14:18:57
00494060161TRLO1.1.1
XLON
3
642.5
17/10/2025 14:18:57
00494060162TRLO1.1.1
XLON
27
642.5
17/10/2025 14:18:57
00494060163TRLO1.1.1
XLON
11
642.5
17/10/2025 14:18:57
00494060164TRLO1.1.1
XLON
13
642.5
17/10/2025 14:19:07
00494060244TRLO1.1.1
XLON
5
642.5
17/10/2025 14:22:15
00494060759TRLO1.1.1
XLON
39
642.5
17/10/2025 14:22:15
00494060760TRLO1.1.1
XLON
75
642.5
17/10/2025 14:22:15
00494060761TRLO1.1.1
XLON
16
642.5
17/10/2025 14:22:15
00494060762TRLO1.1.1
XLON
4
643
17/10/2025 14:28:55
00494062089TRLO1.1.1
BATE
7
643
17/10/2025 14:28:55
00494062090TRLO1.1.1
BATE
100
643
17/10/2025 14:30:00
00494062644TRLO1.1.1
BATE
12
643
17/10/2025 14:30:16
00494063643TRLO1.1.1
BATE
12
643
17/10/2025 14:30:43
00494064010TRLO1.1.1
BATE
135
643
17/10/2025 14:30:43
00494064011TRLO1.1.1
XLON
135
643
17/10/2025 14:30:43
00494064012TRLO1.1.1
XLON
135
643
17/10/2025 14:30:43
00494064013TRLO1.1.1
XLON
52
642.5
17/10/2025 14:33:13
00494065711TRLO1.1.1
BATE
83
642.5
17/10/2025 14:33:13
00494065710TRLO1.1.1
BATE
135
642.5
17/10/2025 14:33:13
00494065712TRLO1.1.1
XLON
135
642.5
17/10/2025 14:33:13
00494065713TRLO1.1.1
XLON
135
644
17/10/2025 14:37:00
00494067204TRLO1.1.1
XLON
48
644
17/10/2025 14:37:29
00494067367TRLO1.1.1
CHIX
135
645
17/10/2025 14:39:12
00494068262TRLO1.1.1
XLON
48
645
17/10/2025 14:39:38
00494068434TRLO1.1.1
CHIX
48
645
17/10/2025 14:39:38
00494068435TRLO1.1.1
CHIX
540
645
17/10/2025 14:40:16
00494068663TRLO1.1.1
XLON
27
645
17/10/2025 14:41:50
00494069303TRLO1.1.1
CHIX
21
645
17/10/2025 14:42:14
00494069546TRLO1.1.1
CHIX
135
645
17/10/2025 14:42:22
00494069583TRLO1.1.1
XLON
270
645
17/10/2025 14:43:55
00494070319TRLO1.1.1
BATE
24
645
17/10/2025 14:43:55
00494070320TRLO1.1.1
BATE
111
645
17/10/2025 14:43:55
00494070321TRLO1.1.1
BATE
65
645
17/10/2025 14:43:55
00494070323TRLO1.1.1
XLON
70
645
17/10/2025 14:43:55
00494070322TRLO1.1.1
XLON
135
645
17/10/2025 14:43:55
00494070324TRLO1.1.1
XLON
135
645
17/10/2025 14:43:55
00494070325TRLO1.1.1
XLON
24
645.5
17/10/2025 14:45:53
00494071267TRLO1.1.1
CHIX
24
645.5
17/10/2025 14:45:53
00494071268TRLO1.1.1
CHIX
100
645.5
17/10/2025 14:45:53
00494071275TRLO1.1.1
BATE
18
645.5
17/10/2025 14:45:53
00494071276TRLO1.1.1
BATE
135
646
17/10/2025 14:46:22
00494071494TRLO1.1.1
XLON
48
646.5
17/10/2025 14:48:14
00494072324TRLO1.1.1
CHIX
105
646.5
17/10/2025 14:48:14
00494072326TRLO1.1.1
TRQX
270
646.5
17/10/2025 14:48:14
00494072325TRLO1.1.1
XLON
5
647
17/10/2025 14:49:20
00494072929TRLO1.1.1
BATE
13
647
17/10/2025 14:49:20
00494072928TRLO1.1.1
BATE
5
647
17/10/2025 14:49:20
00494072930TRLO1.1.1
BATE
8
647
17/10/2025 14:49:20
00494072931TRLO1.1.1
BATE
23
647
17/10/2025 14:49:20
00494072933TRLO1.1.1
BATE
46
647
17/10/2025 14:49:20
00494072932TRLO1.1.1
BATE
135
647
17/10/2025 14:50:57
00494073604TRLO1.1.1
BATE
3
647.5
17/10/2025 14:53:09
00494074942TRLO1.1.1
TRQX
135
647.5
17/10/2025 14:53:10
00494074950TRLO1.1.1
XLON
18
647.5
17/10/2025 14:53:10
00494074951TRLO1.1.1
TRQX
61
648
17/10/2025 14:53:10
00494074952TRLO1.1.1
XLON
67
648
17/10/2025 14:53:10
00494074954TRLO1.1.1
XLON
78
648
17/10/2025 14:53:10
00494074953TRLO1.1.1
XLON
102
647.5
17/10/2025 14:53:10
00494074956TRLO1.1.1
XLON
232
648
17/10/2025 14:53:10
00494074955TRLO1.1.1
XLON
11
647.5
17/10/2025 14:53:14
00494075003TRLO1.1.1
CHIX
37
647.5
17/10/2025 14:53:14
00494075001TRLO1.1.1
CHIX
3
647.5
17/10/2025 14:55:03
00494076059TRLO1.1.1
TRQX
135
648
17/10/2025 14:58:16
00494078313TRLO1.1.1
XLON
1
648
17/10/2025 14:58:21
00494078360TRLO1.1.1
CHIX
47
648
17/10/2025 14:58:21
00494078359TRLO1.1.1
CHIX
135
648
17/10/2025 14:58:21
00494078361TRLO1.1.1
XLON
540
648
17/10/2025 14:58:21
00494078362TRLO1.1.1
XLON
135
648
17/10/2025 14:58:25
00494078412TRLO1.1.1
BATE
18
647.5
17/10/2025 14:59:14
00494078802TRLO1.1.1
TRQX
18
647.5
17/10/2025 14:59:14
00494078804TRLO1.1.1
TRQX
21
647.5
17/10/2025 14:59:14
00494078803TRLO1.1.1
TRQX
18
647.5
17/10/2025 15:00:29
00494080091TRLO1.1.1
BATE
1
648
17/10/2025 15:00:29
00494080092TRLO1.1.1
BATE
116
648
17/10/2025 15:00:29
00494080093TRLO1.1.1
BATE
32
647.5
17/10/2025 15:00:35
00494080120TRLO1.1.1
XLON
3
647.5
17/10/2025 15:00:35
00494080122TRLO1.1.1
XLON
13
647.5
17/10/2025 15:00:35
00494080121TRLO1.1.1
XLON
87
647.5
17/10/2025 15:01:29
00494080538TRLO1.1.1
XLON
135
647.5
17/10/2025 15:01:29
00494080539TRLO1.1.1
XLON
135
647.5
17/10/2025 15:01:29
00494080540TRLO1.1.1
BATE
48
647
17/10/2025 15:01:30
00494080542TRLO1.1.1
CHIX
31
647.5
17/10/2025 15:01:40
00494082131TRLO1.1.1
AQXE
10
647.5
17/10/2025 15:01:40
00494082133TRLO1.1.1
AQXE
133
647.5
17/10/2025 15:01:40
00494082132TRLO1.1.1
AQXE
4
647.5
17/10/2025 15:01:40
00494082136TRLO1.1.1
AQXE
17
647.5
17/10/2025 15:01:40
00494082135TRLO1.1.1
AQXE
25
647.5
17/10/2025 15:01:40
00494082134TRLO1.1.1
AQXE
53
647.5
17/10/2025 15:01:40
00494082137TRLO1.1.1
AQXE
270
650
17/10/2025 15:07:04
00494088165TRLO1.1.1
XLON
135
649.5
17/10/2025 15:07:04
00494088167TRLO1.1.1
BATE
135
650
17/10/2025 15:07:04
00494088166TRLO1.1.1
XLON
48
649.5
17/10/2025 15:07:04
00494088168TRLO1.1.1
CHIX
6
649.5
17/10/2025 15:11:06
00494090095TRLO1.1.1
AQXE
48
650
17/10/2025 15:11:41
00494090305TRLO1.1.1
CHIX
62
650
17/10/2025 15:11:49
00494090336TRLO1.1.1
XLON
73
650
17/10/2025 15:11:49
00494090337TRLO1.1.1
XLON
5
650
17/10/2025 15:11:56
00494090387TRLO1.1.1
BATE
38
650
17/10/2025 15:11:56
00494090388TRLO1.1.1
BATE
92
650
17/10/2025 15:11:56
00494090389TRLO1.1.1
BATE
135
650
17/10/2025 15:14:21
00494091332TRLO1.1.1
XLON
135
649.5
17/10/2025 15:14:30
00494091367TRLO1.1.1
XLON
21
649.5
17/10/2025 15:14:30
00494091369TRLO1.1.1
TRQX
24
649.5
17/10/2025 15:14:30
00494091368TRLO1.1.1
TRQX
15
653
17/10/2025 15:17:06
00494092180TRLO1.1.1
AQXE
14
653
17/10/2025 15:17:06
00494092181TRLO1.1.1
AQXE
270
653
17/10/2025 15:17:06
00494092182TRLO1.1.1
XLON
24
653
17/10/2025 15:17:06
00494092187TRLO1.1.1
AQXE
9
653
17/10/2025 15:17:07
00494092191TRLO1.1.1
AQXE
135
652.5
17/10/2025 15:17:09
00494092198TRLO1.1.1
BATE
21
653
17/10/2025 15:17:21
00494092276TRLO1.1.1
TRQX
31
652
17/10/2025 15:17:31
00494092343TRLO1.1.1
AQXE
135
652
17/10/2025 15:17:31
00494092344TRLO1.1.1
XLON
48
651.5
17/10/2025 15:18:03
00494092507TRLO1.1.1
CHIX
20
651.5
17/10/2025 15:19:58
00494094281TRLO1.1.1
XLON
115
651.5
17/10/2025 15:19:58
00494094280TRLO1.1.1
XLON
135
650
17/10/2025 15:20:49
00494094770TRLO1.1.1
XLON
10
650.5
17/10/2025 15:21:48
00494095249TRLO1.1.1
TRQX
11
651
17/10/2025 15:21:48
00494095250TRLO1.1.1
TRQX
51
649
17/10/2025 15:22:35
00494095522TRLO1.1.1
XLON
84
649
17/10/2025 15:22:35
00494095521TRLO1.1.1
XLON
30
649.5
17/10/2025 15:22:36
00494095528TRLO1.1.1
AQXE
1
649.5
17/10/2025 15:22:36
00494095529TRLO1.1.1
AQXE
135
649
17/10/2025 15:22:47
00494095595TRLO1.1.1
BATE
135
649
17/10/2025 15:25:38
00494096786TRLO1.1.1
XLON
135
649
17/10/2025 15:25:38
00494096787TRLO1.1.1
XLON
48
649
17/10/2025 15:25:38
00494096797TRLO1.1.1
CHIX
135
649
17/10/2025 15:27:17
00494097486TRLO1.1.1
BATE
|
13
649
17/10/2025 15:27:53
00494097764TRLO1.1.1
TRQX
8
649
17/10/2025 15:27:55
00494097767TRLO1.1.1
TRQX
60
649
17/10/2025 15:28:07
00494097831TRLO1.1.1
XLON
75
649
17/10/2025 15:28:07
00494097830TRLO1.1.1
XLON
135
648.5
17/10/2025 15:29:33
00494098249TRLO1.1.1
XLON
26
648
17/10/2025 15:29:42
00494098306TRLO1.1.1
AQXE
5
648
17/10/2025 15:30:01
00494098485TRLO1.1.1
AQXE
7
648
17/10/2025 15:30:44
00494098700TRLO1.1.1
CHIX
41
648
17/10/2025 15:30:44
00494098701TRLO1.1.1
CHIX
135
646.5
17/10/2025 15:31:51
00494099266TRLO1.1.1
XLON
15
645.5
17/10/2025 15:33:15
00494099839TRLO1.1.1
BATE
42
645.5
17/10/2025 15:33:15
00494099841TRLO1.1.1
BATE
12
645.5
17/10/2025 15:33:15
00494099844TRLO1.1.1
BATE
10
645.5
17/10/2025 15:33:42
00494099976TRLO1.1.1
XLON
54
646
17/10/2025 15:33:42
00494099977TRLO1.1.1
XLON
17
646.5
17/10/2025 15:33:42
00494099979TRLO1.1.1
XLON
54
646.5
17/10/2025 15:33:42
00494099978TRLO1.1.1
XLON
21
645.5
17/10/2025 15:35:02
00494100470TRLO1.1.1
TRQX
118
646
17/10/2025 15:35:18
00494100623TRLO1.1.1
BATE
135
645
17/10/2025 15:35:36
00494100908TRLO1.1.1
XLON
31
645.5
17/10/2025 15:36:13
00494101231TRLO1.1.1
AQXE
54
645
17/10/2025 15:37:20
00494101849TRLO1.1.1
XLON
81
645
17/10/2025 15:37:20
00494101850TRLO1.1.1
XLON
39
644
17/10/2025 15:38:58
00494102493TRLO1.1.1
CHIX
54
644.5
17/10/2025 15:39:52
00494102965TRLO1.1.1
XLON
4
644.5
17/10/2025 15:39:52
00494102967TRLO1.1.1
XLON
77
644.5
17/10/2025 15:39:52
00494102966TRLO1.1.1
XLON
9
644
17/10/2025 15:39:52
00494102969TRLO1.1.1
CHIX
135
644
17/10/2025 15:39:53
00494102970TRLO1.1.1
BATE
51
644.5
17/10/2025 15:41:48
00494103849TRLO1.1.1
XLON
84
644.5
17/10/2025 15:41:48
00494103848TRLO1.1.1
XLON
31
645.5
17/10/2025 15:44:02
00494104726TRLO1.1.1
AQXE
135
645
17/10/2025 15:44:03
00494104744TRLO1.1.1
XLON
21
645
17/10/2025 15:44:03
00494104745TRLO1.1.1
TRQX
74
645
17/10/2025 15:46:17
00494105916TRLO1.1.1
XLON
61
645
17/10/2025 15:46:17
00494105917TRLO1.1.1
XLON
39
645
17/10/2025 15:46:41
00494106116TRLO1.1.1
BATE
96
645
17/10/2025 15:46:41
00494106117TRLO1.1.1
BATE
9
645
17/10/2025 15:46:44
00494106128TRLO1.1.1
CHIX
39
645
17/10/2025 15:51:10
00494108002TRLO1.1.1
CHIX
135
645
17/10/2025 15:51:10
00494108003TRLO1.1.1
XLON
10
645
17/10/2025 15:51:10
00494108006TRLO1.1.1
TRQX
11
645
17/10/2025 15:51:10
00494108005TRLO1.1.1
TRQX
135
645
17/10/2025 15:51:10
00494108004TRLO1.1.1
XLON
31
645
17/10/2025 15:51:54
00494108344TRLO1.1.1
AQXE
4
645
17/10/2025 15:53:20
00494108892TRLO1.1.1
BATE
46
645
17/10/2025 15:53:20
00494108890TRLO1.1.1
BATE
85
645
17/10/2025 15:53:20
00494108891TRLO1.1.1
BATE
133
644
17/10/2025 15:53:22
00494108903TRLO1.1.1
XLON
48
644
17/10/2025 15:55:01
00494109416TRLO1.1.1
CHIX
2
644
17/10/2025 15:55:01
00494109417TRLO1.1.1
XLON
13
643.5
17/10/2025 15:57:08
00494110430TRLO1.1.1
XLON
54
643.5
17/10/2025 15:57:08
00494110431TRLO1.1.1
XLON
3
643.5
17/10/2025 15:57:08
00494110433TRLO1.1.1
XLON
65
643.5
17/10/2025 15:57:08
00494110432TRLO1.1.1
XLON
21
643.5
17/10/2025 15:58:37
00494111367TRLO1.1.1
TRQX
27
643
17/10/2025 15:59:20
00494111602TRLO1.1.1
XLON
108
643
17/10/2025 15:59:20
00494111603TRLO1.1.1
XLON
31
644
17/10/2025 15:59:43
00494111846TRLO1.1.1
AQXE
81
643
17/10/2025 15:59:53
00494111918TRLO1.1.1
XLON
12
643
17/10/2025 16:00:01
00494112095TRLO1.1.1
XLON
135
643.5
17/10/2025 16:00:08
00494112177TRLO1.1.1
BATE
42
643
17/10/2025 16:01:08
00494112674TRLO1.1.1
XLON
48
643.5
17/10/2025 16:01:08
00494112673TRLO1.1.1
CHIX
21
643.5
17/10/2025 16:02:31
00494113378TRLO1.1.1
TRQX
135
643.5
17/10/2025 16:02:49
00494113549TRLO1.1.1
BATE
135
644
17/10/2025 16:03:56
00494114146TRLO1.1.1
XLON
270
644
17/10/2025 16:03:56
00494114145TRLO1.1.1
XLON
135
644
17/10/2025 16:03:56
00494114147TRLO1.1.1
XLON
31
645.5
17/10/2025 16:07:44
00494115805TRLO1.1.1
AQXE
31
645.5
17/10/2025 16:07:44
00494115806TRLO1.1.1
AQXE
48
645.5
17/10/2025 16:07:44
00494115808TRLO1.1.1
CHIX
135
645.5
17/10/2025 16:07:44
00494115807TRLO1.1.1
BATE
135
645.5
17/10/2025 16:07:44
00494115809TRLO1.1.1
XLON
135
645.5
17/10/2025 16:07:44
00494115811TRLO1.1.1
XLON
270
645.5
17/10/2025 16:07:44
00494115810TRLO1.1.1
XLON
21
645.5
17/10/2025 16:07:44
00494115812TRLO1.1.1
TRQX
135
645
17/10/2025 16:09:39
00494116649TRLO1.1.1
XLON
31
645
17/10/2025 16:09:42
00494116668TRLO1.1.1
AQXE
14
645
17/10/2025 16:09:45
00494116691TRLO1.1.1
CHIX
34
645
17/10/2025 16:09:45
00494116692TRLO1.1.1
CHIX
21
645.5
17/10/2025 16:09:53
00494116765TRLO1.1.1
TRQX
34
645
17/10/2025 16:10:01
00494116792TRLO1.1.1
BATE
101
645
17/10/2025 16:10:01
00494116791TRLO1.1.1
BATE
19
644.5
17/10/2025 16:11:30
00494117450TRLO1.1.1
XLON
116
644.5
17/10/2025 16:11:30
00494117449TRLO1.1.1
XLON
4
644.5
17/10/2025 16:11:44
00494117546TRLO1.1.1
CHIX
18
644.5
17/10/2025 16:11:44
00494117547TRLO1.1.1
CHIX
21
645.5
17/10/2025 16:12:16
00494117808TRLO1.1.1
TRQX
135
645
17/10/2025 16:12:28
00494117969TRLO1.1.1
BATE
31
645
17/10/2025 16:12:46
00494118046TRLO1.1.1
AQXE
32
645
17/10/2025 16:13:40
00494118448TRLO1.1.1
XLON
103
645
17/10/2025 16:13:40
00494118447TRLO1.1.1
XLON
135
645
17/10/2025 16:14:15
00494118896TRLO1.1.1
BATE
9
645
17/10/2025 16:14:15
00494118898TRLO1.1.1
CHIX
13
645
17/10/2025 16:14:15
00494118899TRLO1.1.1
CHIX
26
645
17/10/2025 16:14:15
00494118900TRLO1.1.1
CHIX
427
645.5
17/10/2025 16:15:07
00494119314TRLO1.1.1
XLON
400
645.5
17/10/2025 16:15:11
00494119353TRLO1.1.1
XLON
146
646.5
17/10/2025 16:19:02
00494121328TRLO1.1.1
CHIX
253
646.5
17/10/2025 16:19:02
00494121329TRLO1.1.1
XLON
130
646.5
17/10/2025 16:19:02
00494121331TRLO1.1.1
XLON
545
646.5
17/10/2025 16:19:02
00494121330TRLO1.1.1
XLON
56
646.5
17/10/2025 16:21:00
00494122268TRLO1.1.1
CHIX
304
646.5
17/10/2025 16:22:14
00494122737TRLO1.1.1
XLON
37
646.5
17/10/2025 16:23:33
00494123320TRLO1.1.1
CHIX
405
646.5
17/10/2025 16:25:01
00494123930TRLO1.1.1
BATE
563
646.5
17/10/2025 16:25:01
00494123931TRLO1.1.1
XLON
61
646
17/10/2025 16:25:02
00494123935TRLO1.1.1
AQXE
62
646
17/10/2025 16:25:02
00494123934TRLO1.1.1
AQXE
380
646.5
17/10/2025 16:25:07
00494123995TRLO1.1.1
BATE
3
647
17/10/2025 16:28:13
00494125856TRLO1.1.1
AQXE
20
647
17/10/2025 16:28:13
00494125857TRLO1.1.1
AQXE
11
647
17/10/2025 16:28:36
00494126107TRLO1.1.1
AQXE
6
647
17/10/2025 16:28:36
00494126111TRLO1.1.1
BATE
20
647
17/10/2025 16:28:36
00494126109TRLO1.1.1
TRQX
43
647
17/10/2025 16:28:36
00494126110TRLO1.1.1
TRQX
56
647
17/10/2025 16:28:36
00494126108TRLO1.1.1
TRQX
146
647.5
17/10/2025 16:28:36
00494126112TRLO1.1.1
XLON
178
647.5
17/10/2025 16:28:36
00494126113TRLO1.1.1
XLON
6
647
17/10/2025 16:29:03
00494126385TRLO1.1.1
AQXE
2
647
17/10/2025 16:29:22
00494126642TRLO1.1.1
AQXE
6
647
17/10/2025 16:29:22
00494126641TRLO1.1.1
CHIX
4
647
17/10/2025 16:29:25
00494126649TRLO1.1.1
CHIX
3
647
17/10/2025 16:29:38
00494126789TRLO1.1.1
CHIX
3
647
17/10/2025 16:29:40
00494126845TRLO1.1.1
CHIX
1
647
17/10/2025 16:29:40
00494126847TRLO1.1.1
AQXE
2
647
17/10/2025 16:29:40
00494126846TRLO1.1.1
CHIX
1
647
17/10/2025 16:29:42
00494126879TRLO1.1.1
AQXE