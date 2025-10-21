The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.10.2025
ISIN Name
GB00BMDFKP05 EVRIMA PLC LS-,001
XS1705553250 STEDIN HOLDING 17/25 MTN
BE0002592708 KBC GROEP 18/UND. FLR
DE000HLB3UZ4 LB.HESS.THR.CARRARA10R/18
XS1885506813 TOYOTA M.CRD 18/25 MTN
FR0010913749 CIE F.FONCIER 10/25 MTN
GB00BF52QX07 CLEAN INV.AFRIC. LS-,0025
US595112CA91 MICRON TECHN 23/28
US595112BV48 MICRON TECHN 22/29
FR001400LKC1 AGENCE FR.DV 23/25 MTN
DE000DW6DA02 DZ BANK IS.C382 23/28
US06051GJK67 BK AMERICA 20/26 FLR
XS2314265237 PUBLIC POWER 21/26 REGS
US25243YBF51 DIAGEO CAP 22/25
XS2544645117 COM.BK AUST. 22/25 MTN
