Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Uran-Aktien gehen durch die Decke - diese Aktie könnte der nächste Highflyer sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
21.10.25 | 08:08
7,400 Euro
+1,37 % +0,100
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,4007,75009:30
PR Newswire
21.10.2025 08:06 Uhr
83 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 21

Bodycotewww.bodycote.com

21 October 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

20 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

38,054

Highest price paid per share (pence per share):

655.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

645.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

650.74p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,297,121 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,013,283 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,159,051 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

121

645.5

20/10/2025 08:05:31

00494221667TRLO1.1.1

XLON

121

648.5

20/10/2025 08:10:36

00494224598TRLO1.1.1

XLON

32

649

20/10/2025 08:16:26

00494227383TRLO1.1.1

XLON

89

649

20/10/2025 08:16:26

00494227384TRLO1.1.1

XLON

2

651

20/10/2025 08:21:44

00494229931TRLO1.1.1

XLON

119

651.5

20/10/2025 08:21:44

00494229932TRLO1.1.1

XLON

11

649.5

20/10/2025 08:22:09

00494230112TRLO1.1.1

TRQX

18

649.5

20/10/2025 08:22:09

00494230113TRLO1.1.1

AQXE

82

650.5

20/10/2025 08:22:13

00494230125TRLO1.1.1

BATE

25

650

20/10/2025 08:22:15

00494230134TRLO1.1.1

CHIX

121

649.5

20/10/2025 08:26:57

00494231915TRLO1.1.1

XLON

100

647.5

20/10/2025 08:37:23

00494236219TRLO1.1.1

XLON

21

647.5

20/10/2025 08:37:23

00494236220TRLO1.1.1

XLON

121

648.5

20/10/2025 08:41:51

00494238147TRLO1.1.1

XLON

12

648.5

20/10/2025 08:42:04

00494238219TRLO1.1.1

CHIX

14

648.5

20/10/2025 08:42:04

00494238220TRLO1.1.1

CHIX

85

648.5

20/10/2025 08:42:13

00494238321TRLO1.1.1

BATE

19

649

20/10/2025 08:42:15

00494238337TRLO1.1.1

AQXE

29

648.5

20/10/2025 08:47:14

00494240345TRLO1.1.1

XLON

92

648.5

20/10/2025 08:47:14

00494240346TRLO1.1.1

XLON

121

648

20/10/2025 08:51:40

00494242352TRLO1.1.1

XLON

26

648.5

20/10/2025 08:51:50

00494242443TRLO1.1.1

CHIX

42

648.5

20/10/2025 08:52:04

00494242528TRLO1.1.1

BATE

44

648.5

20/10/2025 08:52:04

00494242529TRLO1.1.1

BATE

19

648.5

20/10/2025 08:52:07

00494242554TRLO1.1.1

AQXE

12

649

20/10/2025 08:52:07

00494242553TRLO1.1.1

TRQX

39

648.5

20/10/2025 08:56:06

00494244037TRLO1.1.1

XLON

40

649

20/10/2025 08:56:06

00494244038TRLO1.1.1

XLON

42

649

20/10/2025 08:56:06

00494244039TRLO1.1.1

XLON

19

648.5

20/10/2025 09:00:56

00494246716TRLO1.1.1

AQXE

121

648.5

20/10/2025 09:04:33

00494248222TRLO1.1.1

XLON

2

648.5

20/10/2025 09:07:57

00494249359TRLO1.1.1

XLON

12

648.5

20/10/2025 09:07:57

00494249360TRLO1.1.1

XLON

107

648.5

20/10/2025 09:07:57

00494249361TRLO1.1.1

XLON

121

648

20/10/2025 09:12:00

00494250911TRLO1.1.1

XLON

22

647

20/10/2025 09:15:19

00494252076TRLO1.1.1

XLON

23

647

20/10/2025 09:15:19

00494252077TRLO1.1.1

XLON

54

647

20/10/2025 09:15:19

00494252075TRLO1.1.1

XLON

9

648

20/10/2025 09:15:19

00494252079TRLO1.1.1

XLON

13

648

20/10/2025 09:15:19

00494252078TRLO1.1.1

XLON

27

648

20/10/2025 09:15:44

00494252206TRLO1.1.1

CHIX

121

646

20/10/2025 09:19:34

00494253467TRLO1.1.1

XLON

12

647.5

20/10/2025 09:23:07

00494254736TRLO1.1.1

TRQX

27

647.5

20/10/2025 09:23:07

00494254735TRLO1.1.1

CHIX

20

647.5

20/10/2025 09:23:31

00494254865TRLO1.1.1

AQXE

90

646.5

20/10/2025 09:25:37

00494255647TRLO1.1.1

BATE

121

647

20/10/2025 09:25:37

00494255646TRLO1.1.1

XLON

121

645

20/10/2025 09:35:47

00494259533TRLO1.1.1

XLON

28

645.5

20/10/2025 09:38:06

00494260249TRLO1.1.1

CHIX

92

646

20/10/2025 09:38:14

00494260285TRLO1.1.1

BATE

121

646.5

20/10/2025 09:38:14

00494260286TRLO1.1.1

XLON

121

647

20/10/2025 09:41:20

00494261278TRLO1.1.1

XLON

21

646

20/10/2025 09:43:54

00494262378TRLO1.1.1

XLON

100

646

20/10/2025 09:43:54

00494262377TRLO1.1.1

XLON

28

646

20/10/2025 09:44:10

00494262433TRLO1.1.1

CHIX

29

646

20/10/2025 09:54:48

00494265785TRLO1.1.1

CHIX

94

646

20/10/2025 09:54:48

00494265784TRLO1.1.1

BATE

121

648

20/10/2025 09:57:54

00494266948TRLO1.1.1

XLON

121

647.5

20/10/2025 10:04:48

00494269120TRLO1.1.1

XLON

21

647.5

20/10/2025 10:09:31

00494270701TRLO1.1.1

AQXE

121

647

20/10/2025 10:09:38

00494270751TRLO1.1.1

XLON

29

647.5

20/10/2025 10:14:15

00494272235TRLO1.1.1

CHIX

121

647.5

20/10/2025 10:14:15

00494272236TRLO1.1.1

XLON

121

647.5

20/10/2025 10:17:00

00494273249TRLO1.1.1

XLON

121

648.5

20/10/2025 10:22:52

00494275787TRLO1.1.1

XLON

19

648.5

20/10/2025 10:26:44

00494277073TRLO1.1.1

XLON

102

648.5

20/10/2025 10:26:44

00494277074TRLO1.1.1

XLON

6

649

20/10/2025 10:27:58

00494277455TRLO1.1.1

BATE

34

649

20/10/2025 10:27:58

00494277456TRLO1.1.1

BATE

60

649

20/10/2025 10:27:58

00494277454TRLO1.1.1

BATE

121

649

20/10/2025 10:30:03

00494278364TRLO1.1.1

XLON

30

647.5

20/10/2025 10:30:09

00494278592TRLO1.1.1

CHIX

12

647.5

20/10/2025 10:30:09

00494278593TRLO1.1.1

AQXE

10

647.5

20/10/2025 10:30:41

00494279033TRLO1.1.1

AQXE

121

648.5

20/10/2025 10:34:38

00494281027TRLO1.1.1

XLON

100

649

20/10/2025 10:38:22

00494282417TRLO1.1.1

BATE

121

649

20/10/2025 10:40:09

00494283286TRLO1.1.1

XLON

19

647.5

20/10/2025 10:40:11

00494283294TRLO1.1.1

AQXE

15

649

20/10/2025 10:45:42

00494285850TRLO1.1.1

XLON

78

649

20/10/2025 10:45:42

00494285851TRLO1.1.1

XLON

28

649

20/10/2025 10:45:42

00494285852TRLO1.1.1

XLON

31

649.5

20/10/2025 10:52:10

00494289451TRLO1.1.1

CHIX

121

648.5

20/10/2025 10:59:54

00494293006TRLO1.1.1

XLON

121

648.5

20/10/2025 11:02:17

00494293543TRLO1.1.1

XLON

32

648.5

20/10/2025 11:03:35

00494293833TRLO1.1.1

CHIX

106

648.5

20/10/2025 11:03:41

00494293843TRLO1.1.1

BATE

15

648.5

20/10/2025 11:03:50

00494293870TRLO1.1.1

TRQX

24

649

20/10/2025 11:03:51

00494293871TRLO1.1.1

AQXE

121

650

20/10/2025 11:07:27

00494294667TRLO1.1.1

XLON

121

650

20/10/2025 11:09:45

00494295125TRLO1.1.1

XLON

15

650

20/10/2025 11:13:34

00494295905TRLO1.1.1

XLON

106

650

20/10/2025 11:13:34

00494295906TRLO1.1.1

XLON

106

649.5

20/10/2025 11:14:08

00494296048TRLO1.1.1

BATE

84

650

20/10/2025 11:17:38

00494296672TRLO1.1.1

XLON

15

650

20/10/2025 11:17:38

00494296673TRLO1.1.1

XLON

22

650

20/10/2025 11:17:38

00494296674TRLO1.1.1

XLON

32

649

20/10/2025 11:18:42

00494296864TRLO1.1.1

CHIX

15

649.5

20/10/2025 11:18:42

00494296865TRLO1.1.1

TRQX

19

649

20/10/2025 11:20:26

00494297294TRLO1.1.1

AQXE

6

649.5

20/10/2025 11:21:44

00494297536TRLO1.1.1

XLON

80

649.5

20/10/2025 11:21:44

00494297537TRLO1.1.1

XLON

11

649.5

20/10/2025 11:21:44

00494297539TRLO1.1.1

XLON

24

649.5

20/10/2025 11:21:44

00494297538TRLO1.1.1

XLON

5

649

20/10/2025 11:23:09

00494297800TRLO1.1.1

AQXE

106

649

20/10/2025 11:24:29

00494298058TRLO1.1.1

BATE

8

649

20/10/2025 11:24:57

00494298163TRLO1.1.1

TRQX

24

649

20/10/2025 11:24:57

00494298162TRLO1.1.1

AQXE

32

649

20/10/2025 11:24:57

00494298161TRLO1.1.1

CHIX

19

649.5

20/10/2025 11:33:44

00494300059TRLO1.1.1

XLON

19

649.5

20/10/2025 11:36:17

00494300615TRLO1.1.1

BATE

106

650

20/10/2025 11:41:34

00494301770TRLO1.1.1

XLON

15

650

20/10/2025 11:41:34

00494301771TRLO1.1.1

XLON

121

649

20/10/2025 11:45:39

00494302630TRLO1.1.1

XLON

12

650

20/10/2025 11:48:32

00494303119TRLO1.1.1

AQXE

14

650

20/10/2025 11:48:32

00494303120TRLO1.1.1

AQXE

19

649

20/10/2025 11:51:35

00494303691TRLO1.1.1

CHIX

117

649

20/10/2025 11:52:11

00494303804TRLO1.1.1

BATE

17

649

20/10/2025 11:52:11

00494303805TRLO1.1.1

CHIX

121

649

20/10/2025 11:52:11

00494303806TRLO1.1.1

XLON

16

649

20/10/2025 11:52:11

00494303807TRLO1.1.1

TRQX

14

649

20/10/2025 11:54:15

00494304262TRLO1.1.1

XLON

107

649

20/10/2025 11:54:15

00494304263TRLO1.1.1

XLON

51

650

20/10/2025 12:08:26

00494307460TRLO1.1.1

XLON

100

650

20/10/2025 12:08:26

00494307461TRLO1.1.1

XLON

212

650

20/10/2025 12:08:26

00494307462TRLO1.1.1

XLON

12

650

20/10/2025 12:08:28

00494307475TRLO1.1.1

BATE

109

650

20/10/2025 12:08:28

00494307477TRLO1.1.1

BATE

17

650

20/10/2025 12:11:48

00494308137TRLO1.1.1

TRQX

38

650

20/10/2025 12:11:48

00494308135TRLO1.1.1

CHIX

121

650

20/10/2025 12:11:48

00494308136TRLO1.1.1

XLON

28

650

20/10/2025 12:13:48

00494308530TRLO1.1.1

AQXE

15

650

20/10/2025 12:14:19

00494308645TRLO1.1.1

XLON

100

650

20/10/2025 12:14:19

00494308646TRLO1.1.1

XLON

121

650

20/10/2025 12:20:24

00494309903TRLO1.1.1

XLON

121

650

20/10/2025 12:22:50

00494310401TRLO1.1.1

XLON

43

650

20/10/2025 12:25:33

00494310939TRLO1.1.1

BATE

78

650

20/10/2025 12:25:33

00494310940TRLO1.1.1

BATE

15

650

20/10/2025 12:25:37

00494310953TRLO1.1.1

XLON

106

650

20/10/2025 12:25:37

00494310954TRLO1.1.1

XLON

12

650

20/10/2025 12:26:05

00494311075TRLO1.1.1

TRQX

6

650

20/10/2025 12:26:05

00494311076TRLO1.1.1

TRQX

40

650

20/10/2025 12:26:08

00494311089TRLO1.1.1

CHIX

121

650

20/10/2025 12:28:31

00494311631TRLO1.1.1

XLON

121

649.5

20/10/2025 12:31:43

00494312206TRLO1.1.1

XLON

19

649.5

20/10/2025 12:33:44

00494312503TRLO1.1.1

AQXE

19

649.5

20/10/2025 12:36:17

00494312991TRLO1.1.1

AQXE

19

649.5

20/10/2025 12:38:47

00494313504TRLO1.1.1

CHIX

2

649.5

20/10/2025 12:41:20

00494314020TRLO1.1.1

CHIX

19

649.5

20/10/2025 12:41:20

00494314019TRLO1.1.1

CHIX

121

649.5

20/10/2025 12:41:27

00494314043TRLO1.1.1

BATE

121

649.5

20/10/2025 12:41:27

00494314044TRLO1.1.1

XLON

1

649.5

20/10/2025 12:43:19

00494314378TRLO1.1.1

TRQX

2

649.5

20/10/2025 12:43:19

00494314377TRLO1.1.1

TRQX

242

649.5

20/10/2025 12:43:48

00494314462TRLO1.1.1

XLON

15

649.5

20/10/2025 12:43:48

00494314464TRLO1.1.1

TRQX

1

649.5

20/10/2025 12:44:36

00494314628TRLO1.1.1

BATE

120

649.5

20/10/2025 12:44:36

00494314629TRLO1.1.1

BATE

1

649

20/10/2025 12:46:26

00494315018TRLO1.1.1

XLON

18

649.5

20/10/2025 12:46:26

00494315019TRLO1.1.1

TRQX

120

649

20/10/2025 12:46:26

00494315020TRLO1.1.1

XLON

29

649.5

20/10/2025 12:46:44

00494315101TRLO1.1.1

AQXE

121

649.5

20/10/2025 12:51:30

00494316127TRLO1.1.1

XLON

40

649.5

20/10/2025 12:51:36

00494316147TRLO1.1.1

CHIX

106

649.5

20/10/2025 12:55:06

00494316794TRLO1.1.1

XLON

121

649.5

20/10/2025 12:55:06

00494316795TRLO1.1.1

BATE

15

649.5

20/10/2025 12:55:06

00494316796TRLO1.1.1

XLON

121

649.5

20/10/2025 12:57:15

00494317208TRLO1.1.1

XLON

9

649.5

20/10/2025 12:57:15

00494317212TRLO1.1.1

AQXE

20

649.5

20/10/2025 12:57:15

00494317211TRLO1.1.1

AQXE

18

649

20/10/2025 12:59:11

00494317634TRLO1.1.1

TRQX

18

649

20/10/2025 13:01:44

00494318180TRLO1.1.1

CHIX

121

649

20/10/2025 13:01:44

00494318181TRLO1.1.1

XLON

121

649

20/10/2025 13:03:47

00494318590TRLO1.1.1

XLON

19

649

20/10/2025 13:04:17

00494318677TRLO1.1.1

CHIX

3

649

20/10/2025 13:04:30

00494318711TRLO1.1.1

CHIX

103

649

20/10/2025 13:05:19

00494318868TRLO1.1.1

BATE

3

649

20/10/2025 13:05:19

00494318869TRLO1.1.1

BATE

15

649

20/10/2025 13:05:43

00494318940TRLO1.1.1

BATE

121

648.5

20/10/2025 13:07:42

00494319270TRLO1.1.1

XLON

29

649

20/10/2025 13:09:23

00494319748TRLO1.1.1

AQXE

121

648.5

20/10/2025 13:11:31

00494320184TRLO1.1.1

XLON

40

648.5

20/10/2025 13:13:01

00494320452TRLO1.1.1

CHIX

1

648.5

20/10/2025 13:14:04

00494320631TRLO1.1.1

TRQX

17

648.5

20/10/2025 13:14:20

00494320688TRLO1.1.1

TRQX

84

648.5

20/10/2025 13:22:51

00494322807TRLO1.1.1

XLON

158

648.5

20/10/2025 13:22:51

00494322808TRLO1.1.1

XLON

121

648.5

20/10/2025 13:32:29

00494324890TRLO1.1.1

BATE

16

648.5

20/10/2025 13:32:29

00494324893TRLO1.1.1

XLON

105

648.5

20/10/2025 13:32:29

00494324892TRLO1.1.1

XLON

121

648.5

20/10/2025 13:32:29

00494324891TRLO1.1.1

BATE

40

648.5

20/10/2025 13:32:29

00494324895TRLO1.1.1

CHIX

47

648.5

20/10/2025 13:32:29

00494324896TRLO1.1.1

XLON

107

648.5

20/10/2025 13:32:29

00494324894TRLO1.1.1

XLON

18

648.5

20/10/2025 13:32:29

00494324899TRLO1.1.1

TRQX

88

648.5

20/10/2025 13:32:29

00494324897TRLO1.1.1

XLON

121

648.5

20/10/2025 13:32:29

00494324898TRLO1.1.1

XLON

18

648.5

20/10/2025 13:32:29

00494324900TRLO1.1.1

TRQX

29

648.5

20/10/2025 13:32:29

00494324901TRLO1.1.1

AQXE

40

648.5

20/10/2025 13:35:00

00494325515TRLO1.1.1

CHIX

33

649

20/10/2025 13:35:53

00494325662TRLO1.1.1

XLON

88

649

20/10/2025 13:35:53

00494325661TRLO1.1.1

XLON

121

648.5

20/10/2025 13:36:58

00494325847TRLO1.1.1

BATE

29

648.5

20/10/2025 13:37:02

00494325866TRLO1.1.1

AQXE

121

648.5

20/10/2025 13:38:27

00494326166TRLO1.1.1

XLON

3

648

20/10/2025 13:40:46

00494326681TRLO1.1.1

TRQX

15

648

20/10/2025 13:40:46

00494326680TRLO1.1.1

TRQX

29

648.5

20/10/2025 13:41:03

00494326741TRLO1.1.1

AQXE

121

648

20/10/2025 13:41:17

00494326780TRLO1.1.1

XLON

1

648

20/10/2025 13:42:27

00494327021TRLO1.1.1

CHIX

83

649

20/10/2025 13:48:19

00494328331TRLO1.1.1

XLON

134

649

20/10/2025 13:48:19

00494328333TRLO1.1.1

XLON

25

649

20/10/2025 13:48:20

00494328334TRLO1.1.1

XLON

40

649

20/10/2025 13:50:31

00494328795TRLO1.1.1

XLON

81

649

20/10/2025 13:50:31

00494328794TRLO1.1.1

XLON

121

649

20/10/2025 13:55:25

00494330159TRLO1.1.1

XLON

113

648.5

20/10/2025 14:00:38

00494331550TRLO1.1.1

BATE

8

648.5

20/10/2025 14:01:20

00494331760TRLO1.1.1

BATE

19

648.5

20/10/2025 14:03:53

00494332484TRLO1.1.1

CHIX

19

648.5

20/10/2025 14:06:26

00494333228TRLO1.1.1

CHIX

15

648.5

20/10/2025 14:08:59

00494333789TRLO1.1.1

CHIX

4

649

20/10/2025 14:18:50

00494336498TRLO1.1.1

XLON

81

649

20/10/2025 14:18:50

00494336499TRLO1.1.1

XLON

157

649

20/10/2025 14:18:50

00494336500TRLO1.1.1

XLON

105

649

20/10/2025 14:18:54

00494336530TRLO1.1.1

XLON

105

649

20/10/2025 14:18:54

00494336531TRLO1.1.1

XLON

53

649

20/10/2025 14:19:11

00494336599TRLO1.1.1

CHIX

121

649

20/10/2025 14:19:14

00494336611TRLO1.1.1

BATE

74

649

20/10/2025 14:19:14

00494336613TRLO1.1.1

XLON

121

649

20/10/2025 14:19:14

00494336612TRLO1.1.1

BATE

321

649

20/10/2025 14:19:14

00494336614TRLO1.1.1

XLON

24

649

20/10/2025 14:19:14

00494336616TRLO1.1.1

TRQX

24

649

20/10/2025 14:19:14

00494336617TRLO1.1.1

TRQX

242

649

20/10/2025 14:19:14

00494336615TRLO1.1.1

XLON

50

649

20/10/2025 14:21:28

00494337240TRLO1.1.1

XLON

71

649

20/10/2025 14:21:28

00494337239TRLO1.1.1

XLON

94

649

20/10/2025 14:22:35

00494337528TRLO1.1.1

BATE

27

649

20/10/2025 14:22:52

00494337641TRLO1.1.1

BATE

121

649

20/10/2025 14:23:51

00494337914TRLO1.1.1

XLON

30

649

20/10/2025 14:28:59

00494339560TRLO1.1.1

XLON

91

649

20/10/2025 14:28:59

00494339561TRLO1.1.1

XLON

121

648.5

20/10/2025 14:30:35

00494340799TRLO1.1.1

XLON

121

648.5

20/10/2025 14:31:31

00494341437TRLO1.1.1

BATE

242

648.5

20/10/2025 14:32:43

00494342098TRLO1.1.1

XLON

121

648.5

20/10/2025 14:34:27

00494342810TRLO1.1.1

BATE

28

648.5

20/10/2025 14:34:27

00494342814TRLO1.1.1

TRQX

46

648.5

20/10/2025 14:34:27

00494342811TRLO1.1.1

AQXE

62

648.5

20/10/2025 14:34:27

00494342812TRLO1.1.1

CHIX

121

648.5

20/10/2025 14:34:27

00494342813TRLO1.1.1

XLON

85

649

20/10/2025 14:36:59

00494343996TRLO1.1.1

XLON

29

649

20/10/2025 14:38:43

00494344536TRLO1.1.1

XLON

92

649

20/10/2025 14:38:43

00494344535TRLO1.1.1

XLON

121

648.5

20/10/2025 14:39:09

00494344671TRLO1.1.1

XLON

46

649

20/10/2025 14:39:50

00494344981TRLO1.1.1

BATE

75

649

20/10/2025 14:39:50

00494344982TRLO1.1.1

BATE

5

649

20/10/2025 14:41:36

00494345774TRLO1.1.1

TRQX

25

649

20/10/2025 14:41:36

00494345778TRLO1.1.1

TRQX

95

649

20/10/2025 14:41:36

00494345781TRLO1.1.1

XLON

26

649

20/10/2025 14:41:39

00494345820TRLO1.1.1

XLON

76

648.5

20/10/2025 14:41:39

00494345821TRLO1.1.1

XLON

78

649.5

20/10/2025 14:44:15

00494346864TRLO1.1.1

XLON

164

649.5

20/10/2025 14:44:15

00494346866TRLO1.1.1

XLON

65

649

20/10/2025 14:45:08

00494347314TRLO1.1.1

CHIX

121

649

20/10/2025 14:45:08

00494347315TRLO1.1.1

BATE

121

649

20/10/2025 14:45:08

00494347316TRLO1.1.1

BATE

94

649

20/10/2025 14:47:42

00494348274TRLO1.1.1

XLON

27

649

20/10/2025 14:47:42

00494348275TRLO1.1.1

XLON

121

650.5

20/10/2025 14:48:32

00494348529TRLO1.1.1

BATE

121

650

20/10/2025 14:48:32

00494348530TRLO1.1.1

XLON

121

650.5

20/10/2025 14:50:08

00494349165TRLO1.1.1

XLON

49

653

20/10/2025 14:51:12

00494349926TRLO1.1.1

AQXE

67

653

20/10/2025 14:51:12

00494349927TRLO1.1.1

CHIX

121

653

20/10/2025 14:51:12

00494349929TRLO1.1.1

XLON

242

653

20/10/2025 14:51:12

00494349928TRLO1.1.1

XLON

121

653.5

20/10/2025 14:53:02

00494350749TRLO1.1.1

XLON

121

653.5

20/10/2025 14:53:49

00494351019TRLO1.1.1

BATE

121

652.5

20/10/2025 14:57:15

00494352609TRLO1.1.1

XLON

121

652

20/10/2025 14:58:05

00494352985TRLO1.1.1

XLON

22

652.5

20/10/2025 14:58:07

00494352993TRLO1.1.1

BATE

99

654.5

20/10/2025 14:58:07

00494352994TRLO1.1.1

BATE

121

652.5

20/10/2025 14:59:31

00494353571TRLO1.1.1

XLON

121

652.5

20/10/2025 14:59:31

00494353572TRLO1.1.1

XLON

70

652.5

20/10/2025 14:59:49

00494353705TRLO1.1.1

CHIX

32

653

20/10/2025 14:59:58

00494353788TRLO1.1.1

TRQX

37

653

20/10/2025 15:00:05

00494353906TRLO1.1.1

AQXE

14

653.5

20/10/2025 15:00:05

00494353907TRLO1.1.1

AQXE

121

652.5

20/10/2025 15:03:16

00494355499TRLO1.1.1

XLON

121

652

20/10/2025 15:05:23

00494356222TRLO1.1.1

XLON

121

652.5

20/10/2025 15:05:32

00494356246TRLO1.1.1

BATE

121

651.5

20/10/2025 15:06:29

00494356554TRLO1.1.1

XLON

72

651.5

20/10/2025 15:08:27

00494357173TRLO1.1.1

CHIX

121

652

20/10/2025 15:11:54

00494358435TRLO1.1.1

XLON

121

652

20/10/2025 15:14:17

00494359425TRLO1.1.1

BATE

242

652

20/10/2025 15:14:17

00494359426TRLO1.1.1

XLON

242

653

20/10/2025 15:16:44

00494360505TRLO1.1.1

XLON

25

653.5

20/10/2025 15:16:59

00494360578TRLO1.1.1

BATE

96

653.5

20/10/2025 15:16:59

00494360577TRLO1.1.1

BATE

77

653.5

20/10/2025 15:17:08

00494360630TRLO1.1.1

CHIX

57

653.5

20/10/2025 15:17:30

00494360771TRLO1.1.1

AQXE

29

653.5

20/10/2025 15:19:01

00494361337TRLO1.1.1

XLON

76

653.5

20/10/2025 15:19:01

00494361338TRLO1.1.1

XLON

16

653.5

20/10/2025 15:19:01

00494361339TRLO1.1.1

XLON

42

653.5

20/10/2025 15:19:01

00494361340TRLO1.1.1

XLON

30

653.5

20/10/2025 15:19:01

00494361342TRLO1.1.1

XLON

49

653.5

20/10/2025 15:19:01

00494361341TRLO1.1.1

XLON

121

653.5

20/10/2025 15:20:09

00494361930TRLO1.1.1

BATE

39

654

20/10/2025 15:21:06

00494362247TRLO1.1.1

XLON

82

654

20/10/2025 15:21:06

00494362248TRLO1.1.1

XLON

121

653.5

20/10/2025 15:21:12

00494362278TRLO1.1.1

XLON

28

654

20/10/2025 15:23:11

00494363145TRLO1.1.1

XLON

93

654

20/10/2025 15:23:11

00494363146TRLO1.1.1

XLON

14

654

20/10/2025 15:23:30

00494363295TRLO1.1.1

CHIX

63

654

20/10/2025 15:23:30

00494363296TRLO1.1.1

CHIX

12

654

20/10/2025 15:25:18

00494363975TRLO1.1.1

XLON

121

654

20/10/2025 15:25:50

00494364250TRLO1.1.1

BATE

30

654

20/10/2025 15:25:50

00494364251TRLO1.1.1

XLON

79

654

20/10/2025 15:25:50

00494364252TRLO1.1.1

XLON

121

654

20/10/2025 15:25:50

00494364253TRLO1.1.1

XLON

121

654

20/10/2025 15:25:50

00494364254TRLO1.1.1

XLON

57

653.5

20/10/2025 15:26:02

00494364359TRLO1.1.1

AQXE

36

653.5

20/10/2025 15:26:02

00494364360TRLO1.1.1

TRQX

36

653.5

20/10/2025 15:26:02

00494364361TRLO1.1.1

TRQX

121

654

20/10/2025 15:27:40

00494365010TRLO1.1.1

BATE

12

654

20/10/2025 15:27:54

00494365106TRLO1.1.1

XLON

109

654

20/10/2025 15:27:54

00494365107TRLO1.1.1

XLON

77

653.5

20/10/2025 15:29:50

00494365871TRLO1.1.1

CHIX

121

653.5

20/10/2025 15:29:50

00494365870TRLO1.1.1

BATE

121

653.5

20/10/2025 15:29:50

00494365872TRLO1.1.1

XLON

121

653.5

20/10/2025 15:29:50

00494365874TRLO1.1.1

XLON

242

653.5

20/10/2025 15:29:50

00494365873TRLO1.1.1

XLON

6

653.5

20/10/2025 15:30:12

00494366030TRLO1.1.1

AQXE

242

654

20/10/2025 15:32:11

00494366917TRLO1.1.1

XLON

121

653.5

20/10/2025 15:33:21

00494367408TRLO1.1.1

BATE

36

653.5

20/10/2025 15:33:21

00494367409TRLO1.1.1

TRQX

51

653.5

20/10/2025 15:33:21

00494367410TRLO1.1.1

AQXE

121

653.5

20/10/2025 15:34:35

00494367905TRLO1.1.1

XLON

121

653

20/10/2025 15:36:17

00494368599TRLO1.1.1

XLON

8

653

20/10/2025 15:36:36

00494368697TRLO1.1.1

BATE

113

653

20/10/2025 15:36:36

00494368698TRLO1.1.1

BATE

121

653

20/10/2025 15:38:03

00494369419TRLO1.1.1

XLON

57

653.5

20/10/2025 15:38:12

00494369504TRLO1.1.1

AQXE

77

653

20/10/2025 15:38:19

00494369558TRLO1.1.1

CHIX

19

654

20/10/2025 15:40:33

00494370315TRLO1.1.1

XLON

115

654

20/10/2025 15:40:33

00494370316TRLO1.1.1

XLON

16

654

20/10/2025 15:40:33

00494370318TRLO1.1.1

XLON

92

654

20/10/2025 15:40:33

00494370317TRLO1.1.1

XLON

121

654

20/10/2025 15:42:31

00494371178TRLO1.1.1

XLON

49

654.5

20/10/2025 15:44:36

00494371889TRLO1.1.1

XLON

72

654.5

20/10/2025 15:44:36

00494371890TRLO1.1.1

XLON

57

654

20/10/2025 15:46:18

00494372677TRLO1.1.1

AQXE

15

654.5

20/10/2025 15:46:33

00494372782TRLO1.1.1

XLON

203

654.5

20/10/2025 15:46:33

00494372783TRLO1.1.1

XLON

9

654.5

20/10/2025 15:46:33

00494372785TRLO1.1.1

XLON

15

654.5

20/10/2025 15:46:33

00494372784TRLO1.1.1

XLON

26

654.5

20/10/2025 15:48:50

00494373868TRLO1.1.1

XLON

95

654.5

20/10/2025 15:48:50

00494373867TRLO1.1.1

XLON

88

654.5

20/10/2025 15:51:02

00494374863TRLO1.1.1

XLON

33

654.5

20/10/2025 15:51:02

00494374864TRLO1.1.1

XLON

55

654

20/10/2025 15:51:20

00494374979TRLO1.1.1

BATE

187

654

20/10/2025 15:51:20

00494374980TRLO1.1.1

BATE

242

654

20/10/2025 15:51:20

00494374981TRLO1.1.1

XLON

25

654

20/10/2025 15:51:21

00494374984TRLO1.1.1

CHIX

121

654

20/10/2025 15:51:40

00494375139TRLO1.1.1

BATE

36

654.5

20/10/2025 15:51:45

00494375174TRLO1.1.1

TRQX

77

654.5

20/10/2025 15:53:36

00494376110TRLO1.1.1

CHIX

121

654.5

20/10/2025 15:53:38

00494376134TRLO1.1.1

BATE

20

655

20/10/2025 15:54:03

00494376289TRLO1.1.1

XLON

101

655

20/10/2025 15:54:03

00494376290TRLO1.1.1

XLON

112

655

20/10/2025 15:56:17

00494377148TRLO1.1.1

XLON

9

655

20/10/2025 15:56:17

00494377149TRLO1.1.1

XLON

57

654.5

20/10/2025 15:56:39

00494377276TRLO1.1.1

AQXE

121

654.5

20/10/2025 15:56:39

00494377277TRLO1.1.1

BATE

18

654.5

20/10/2025 15:56:39

00494377280TRLO1.1.1

XLON

121

654.5

20/10/2025 15:56:39

00494377278TRLO1.1.1

XLON

121

654.5

20/10/2025 15:56:39

00494377279TRLO1.1.1

XLON

36

654.5

20/10/2025 15:56:39

00494377282TRLO1.1.1

TRQX

36

654.5

20/10/2025 15:56:39

00494377283TRLO1.1.1

TRQX

103

654.5

20/10/2025 15:56:39

00494377281TRLO1.1.1

XLON

121

654

20/10/2025 15:57:30

00494377546TRLO1.1.1

XLON

40

654.5

20/10/2025 15:59:20

00494378216TRLO1.1.1

XLON

81

654.5

20/10/2025 15:59:20

00494378217TRLO1.1.1

XLON

77

654.5

20/10/2025 16:00:45

00494378960TRLO1.1.1

CHIX

57

654.5

20/10/2025 16:01:03

00494379063TRLO1.1.1

AQXE

36

654.5

20/10/2025 16:01:10

00494379111TRLO1.1.1

TRQX

25

654.5

20/10/2025 16:01:12

00494379125TRLO1.1.1

XLON

83

654.5

20/10/2025 16:01:12

00494379126TRLO1.1.1

XLON

11

654.5

20/10/2025 16:01:12

00494379127TRLO1.1.1

XLON

114

654.5

20/10/2025 16:01:12

00494379128TRLO1.1.1

XLON

9

654.5

20/10/2025 16:01:12

00494379129TRLO1.1.1

XLON

57

655

20/10/2025 16:03:27

00494380146TRLO1.1.1

XLON

49

655

20/10/2025 16:03:27

00494380147TRLO1.1.1

XLON

378

655

20/10/2025 16:03:30

00494380165TRLO1.1.1

XLON

121

655

20/10/2025 16:03:37

00494380195TRLO1.1.1

BATE

57

655

20/10/2025 16:04:22

00494380595TRLO1.1.1

AQXE

77

654.5

20/10/2025 16:04:25

00494380674TRLO1.1.1

CHIX

121

654.5

20/10/2025 16:04:25

00494380675TRLO1.1.1

BATE

121

654.5

20/10/2025 16:04:25

00494380676TRLO1.1.1

BATE

121

654.5

20/10/2025 16:04:25

00494380678TRLO1.1.1

XLON

242

654.5

20/10/2025 16:04:25

00494380677TRLO1.1.1

XLON

77

654.5

20/10/2025 16:07:16

00494381992TRLO1.1.1

CHIX

35

654.5

20/10/2025 16:07:16

00494381994TRLO1.1.1

XLON

121

654.5

20/10/2025 16:07:16

00494381993TRLO1.1.1

XLON

86

654.5

20/10/2025 16:07:16

00494381997TRLO1.1.1

XLON

121

654.5

20/10/2025 16:07:16

00494381995TRLO1.1.1

BATE

121

654.5

20/10/2025 16:07:16

00494381996TRLO1.1.1

BATE

121

654.5

20/10/2025 16:07:16

00494381998TRLO1.1.1

XLON

36

654.5

20/10/2025 16:07:16

00494381999TRLO1.1.1

TRQX

121

654.5

20/10/2025 16:07:16

00494382000TRLO1.1.1

XLON

121

654.5

20/10/2025 16:07:16

00494382001TRLO1.1.1

XLON

57

655

20/10/2025 16:07:39

00494382165TRLO1.1.1

AQXE

242

655

20/10/2025 16:09:11

00494382837TRLO1.1.1

XLON

39

655.5

20/10/2025 16:10:45

00494383530TRLO1.1.1

XLON

98

655.5

20/10/2025 16:10:45

00494383531TRLO1.1.1

XLON

21

655.5

20/10/2025 16:10:45

00494383532TRLO1.1.1

XLON

84

655.5

20/10/2025 16:10:45

00494383533TRLO1.1.1

XLON

1

655.5

20/10/2025 16:10:50

00494383567TRLO1.1.1

BATE

74

655.5

20/10/2025 16:10:50

00494383566TRLO1.1.1

BATE

46

655.5

20/10/2025 16:10:50

00494383568TRLO1.1.1

BATE

57

655

20/10/2025 16:10:57

00494383610TRLO1.1.1

AQXE

22

655.5

20/10/2025 16:11:52

00494384116TRLO1.1.1

XLON

114

655.5

20/10/2025 16:11:52

00494384117TRLO1.1.1

XLON

21

655.5

20/10/2025 16:11:52

00494384118TRLO1.1.1

XLON

85

655.5

20/10/2025 16:11:52

00494384119TRLO1.1.1

XLON

121

655

20/10/2025 16:12:42

00494384567TRLO1.1.1

BATE

121

655

20/10/2025 16:12:42

00494384568TRLO1.1.1

BATE

87

655.5

20/10/2025 16:12:55

00494384719TRLO1.1.1

XLON

363

655

20/10/2025 16:12:55

00494384721TRLO1.1.1

XLON

155

655.5

20/10/2025 16:12:55

00494384720TRLO1.1.1

XLON

77

655

20/10/2025 16:12:59

00494384749TRLO1.1.1

CHIX

36

655

20/10/2025 16:13:02

00494384773TRLO1.1.1

TRQX

57

655

20/10/2025 16:14:14

00494385321TRLO1.1.1

AQXE

77

655

20/10/2025 16:14:52

00494385563TRLO1.1.1

CHIX

121

655

20/10/2025 16:14:56

00494385596TRLO1.1.1

BATE

100

655

20/10/2025 16:15:05

00494385679TRLO1.1.1

TRQX

543

655

20/10/2025 16:15:14

00494385774TRLO1.1.1

XLON

199

655

20/10/2025 16:15:14

00494385775TRLO1.1.1

XLON

74

655

20/10/2025 16:15:17

00494385829TRLO1.1.1

XLON

47

655

20/10/2025 16:15:22

00494385889TRLO1.1.1

XLON

91

655

20/10/2025 16:16:45

00494386784TRLO1.1.1

CHIX

154

655

20/10/2025 16:16:45

00494386785TRLO1.1.1

CHIX

64

655

20/10/2025 16:17:41

00494387113TRLO1.1.1

TRQX

105

655

20/10/2025 16:17:53

00494387190TRLO1.1.1

XLON

58

655

20/10/2025 16:19:13

00494387789TRLO1.1.1

CHIX

67

655

20/10/2025 16:20:01

00494388312TRLO1.1.1

BATE

415

655

20/10/2025 16:20:01

00494388313TRLO1.1.1

BATE

16

655

20/10/2025 16:20:02

00494388327TRLO1.1.1

XLON

105

655

20/10/2025 16:20:02

00494388328TRLO1.1.1

XLON

28

655

20/10/2025 16:20:16

00494388496TRLO1.1.1

TRQX

91

655

20/10/2025 16:20:31

00494388658TRLO1.1.1

XLON

156

655

20/10/2025 16:20:31

00494388659TRLO1.1.1

XLON

132

654.5

20/10/2025 16:20:31

00494388662TRLO1.1.1

BATE

142

654.5

20/10/2025 16:20:31

00494388661TRLO1.1.1

BATE

579

655

20/10/2025 16:20:31

00494388660TRLO1.1.1

XLON

112

654.5

20/10/2025 16:20:31

00494388663TRLO1.1.1

BATE

121

654.5

20/10/2025 16:20:31

00494388664TRLO1.1.1

XLON

121

654.5

20/10/2025 16:20:31

00494388665TRLO1.1.1

XLON

121

654.5

20/10/2025 16:20:31

00494388666TRLO1.1.1

XLON

61

654.5

20/10/2025 16:20:33

00494388676TRLO1.1.1

AQXE

140

654.5

20/10/2025 16:20:33

00494388677TRLO1.1.1

AQXE

58

654.5

20/10/2025 16:21:41

00494389218TRLO1.1.1

CHIX

28

654.5

20/10/2025 16:22:51

00494389700TRLO1.1.1

TRQX

11

654.5

20/10/2025 16:22:57

00494389742TRLO1.1.1

BATE

190

654.5

20/10/2025 16:22:57

00494389743TRLO1.1.1

BATE

43

654.5

20/10/2025 16:23:03

00494389767TRLO1.1.1

AQXE

15

654.5

20/10/2025 16:23:05

00494389783TRLO1.1.1

XLON

136

654.5

20/10/2025 16:23:05

00494389785TRLO1.1.1

XLON

184

654.5

20/10/2025 16:23:05

00494389784TRLO1.1.1

XLON

26

654.5

20/10/2025 16:23:05

00494389787TRLO1.1.1

XLON

210

654.5

20/10/2025 16:23:05

00494389786TRLO1.1.1

XLON

54

654.5

20/10/2025 16:23:58

00494390135TRLO1.1.1

CHIX

19

654.5

20/10/2025 16:24:37

00494390370TRLO1.1.1

TRQX

119

654.5

20/10/2025 16:25:04

00494390560TRLO1.1.1

XLON

15

654.5

20/10/2025 16:25:04

00494390562TRLO1.1.1

XLON

133

654.5

20/10/2025 16:25:04

00494390561TRLO1.1.1

XLON

22

654.5

20/10/2025 16:25:04

00494390563TRLO1.1.1

XLON

58

654.5

20/10/2025 16:25:04

00494390564TRLO1.1.1

XLON

93

654.5

20/10/2025 16:25:04

00494390565TRLO1.1.1

XLON

29

654.5

20/10/2025 16:26:08

00494391029TRLO1.1.1

AQXE

1

654.5

20/10/2025 16:26:48

00494391402TRLO1.1.1

TRQX

15

654.5

20/10/2025 16:27:08

00494391520TRLO1.1.1

XLON

40

654.5

20/10/2025 16:27:08

00494391522TRLO1.1.1

XLON

404

654.5

20/10/2025 16:27:08

00494391523TRLO1.1.1

XLON

18

654.5

20/10/2025 16:27:17

00494391577TRLO1.1.1

CHIX

52

654.5

20/10/2025 16:27:28

00494391624TRLO1.1.1

XLON

19

654.5

20/10/2025 16:27:28

00494391625TRLO1.1.1

XLON

207

654

20/10/2025 16:27:48

00494391745TRLO1.1.1

BATE

2

654

20/10/2025 16:28:13

00494391886TRLO1.1.1

XLON

60

654

20/10/2025 16:28:13

00494391885TRLO1.1.1

BATE


© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.