Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 21
www.bodycote.com
21 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
20 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
38,054
Highest price paid per share (pence per share):
655.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
645.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
650.74p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,297,121 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,013,283 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,159,051 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
121
645.5
20/10/2025 08:05:31
00494221667TRLO1.1.1
XLON
121
648.5
20/10/2025 08:10:36
00494224598TRLO1.1.1
XLON
32
649
20/10/2025 08:16:26
00494227383TRLO1.1.1
XLON
89
649
20/10/2025 08:16:26
00494227384TRLO1.1.1
XLON
2
651
20/10/2025 08:21:44
00494229931TRLO1.1.1
XLON
119
651.5
20/10/2025 08:21:44
00494229932TRLO1.1.1
XLON
11
649.5
20/10/2025 08:22:09
00494230112TRLO1.1.1
TRQX
18
649.5
20/10/2025 08:22:09
00494230113TRLO1.1.1
AQXE
82
650.5
20/10/2025 08:22:13
00494230125TRLO1.1.1
BATE
25
650
20/10/2025 08:22:15
00494230134TRLO1.1.1
CHIX
121
649.5
20/10/2025 08:26:57
00494231915TRLO1.1.1
XLON
100
647.5
20/10/2025 08:37:23
00494236219TRLO1.1.1
XLON
21
647.5
20/10/2025 08:37:23
00494236220TRLO1.1.1
XLON
121
648.5
20/10/2025 08:41:51
00494238147TRLO1.1.1
XLON
12
648.5
20/10/2025 08:42:04
00494238219TRLO1.1.1
CHIX
14
648.5
20/10/2025 08:42:04
00494238220TRLO1.1.1
CHIX
85
648.5
20/10/2025 08:42:13
00494238321TRLO1.1.1
BATE
19
649
20/10/2025 08:42:15
00494238337TRLO1.1.1
AQXE
29
648.5
20/10/2025 08:47:14
00494240345TRLO1.1.1
XLON
92
648.5
20/10/2025 08:47:14
00494240346TRLO1.1.1
XLON
121
648
20/10/2025 08:51:40
00494242352TRLO1.1.1
XLON
26
648.5
20/10/2025 08:51:50
00494242443TRLO1.1.1
CHIX
42
648.5
20/10/2025 08:52:04
00494242528TRLO1.1.1
BATE
44
648.5
20/10/2025 08:52:04
00494242529TRLO1.1.1
BATE
19
648.5
20/10/2025 08:52:07
00494242554TRLO1.1.1
AQXE
12
649
20/10/2025 08:52:07
00494242553TRLO1.1.1
TRQX
39
648.5
20/10/2025 08:56:06
00494244037TRLO1.1.1
XLON
40
649
20/10/2025 08:56:06
00494244038TRLO1.1.1
XLON
42
649
20/10/2025 08:56:06
00494244039TRLO1.1.1
XLON
19
648.5
20/10/2025 09:00:56
00494246716TRLO1.1.1
AQXE
121
648.5
20/10/2025 09:04:33
00494248222TRLO1.1.1
XLON
2
648.5
20/10/2025 09:07:57
00494249359TRLO1.1.1
XLON
12
648.5
20/10/2025 09:07:57
00494249360TRLO1.1.1
XLON
107
648.5
20/10/2025 09:07:57
00494249361TRLO1.1.1
XLON
121
648
20/10/2025 09:12:00
00494250911TRLO1.1.1
XLON
22
647
20/10/2025 09:15:19
00494252076TRLO1.1.1
XLON
23
647
20/10/2025 09:15:19
00494252077TRLO1.1.1
XLON
54
647
20/10/2025 09:15:19
00494252075TRLO1.1.1
XLON
9
648
20/10/2025 09:15:19
00494252079TRLO1.1.1
XLON
13
648
20/10/2025 09:15:19
00494252078TRLO1.1.1
XLON
27
648
20/10/2025 09:15:44
00494252206TRLO1.1.1
CHIX
121
646
20/10/2025 09:19:34
00494253467TRLO1.1.1
XLON
12
647.5
20/10/2025 09:23:07
00494254736TRLO1.1.1
TRQX
27
647.5
20/10/2025 09:23:07
00494254735TRLO1.1.1
CHIX
20
647.5
20/10/2025 09:23:31
00494254865TRLO1.1.1
AQXE
90
646.5
20/10/2025 09:25:37
00494255647TRLO1.1.1
BATE
121
647
20/10/2025 09:25:37
00494255646TRLO1.1.1
XLON
121
645
20/10/2025 09:35:47
00494259533TRLO1.1.1
XLON
28
645.5
20/10/2025 09:38:06
00494260249TRLO1.1.1
CHIX
92
646
20/10/2025 09:38:14
00494260285TRLO1.1.1
BATE
121
646.5
20/10/2025 09:38:14
00494260286TRLO1.1.1
XLON
121
647
20/10/2025 09:41:20
00494261278TRLO1.1.1
XLON
21
646
20/10/2025 09:43:54
00494262378TRLO1.1.1
XLON
100
646
20/10/2025 09:43:54
00494262377TRLO1.1.1
XLON
28
646
20/10/2025 09:44:10
00494262433TRLO1.1.1
CHIX
29
646
20/10/2025 09:54:48
00494265785TRLO1.1.1
CHIX
94
646
20/10/2025 09:54:48
00494265784TRLO1.1.1
BATE
121
648
20/10/2025 09:57:54
00494266948TRLO1.1.1
XLON
121
647.5
20/10/2025 10:04:48
00494269120TRLO1.1.1
XLON
21
647.5
20/10/2025 10:09:31
00494270701TRLO1.1.1
AQXE
121
647
20/10/2025 10:09:38
00494270751TRLO1.1.1
XLON
29
647.5
20/10/2025 10:14:15
00494272235TRLO1.1.1
CHIX
121
647.5
20/10/2025 10:14:15
00494272236TRLO1.1.1
XLON
121
647.5
20/10/2025 10:17:00
00494273249TRLO1.1.1
XLON
121
648.5
20/10/2025 10:22:52
00494275787TRLO1.1.1
XLON
19
648.5
20/10/2025 10:26:44
00494277073TRLO1.1.1
XLON
102
648.5
20/10/2025 10:26:44
00494277074TRLO1.1.1
XLON
6
649
20/10/2025 10:27:58
00494277455TRLO1.1.1
BATE
34
649
20/10/2025 10:27:58
00494277456TRLO1.1.1
BATE
60
649
20/10/2025 10:27:58
00494277454TRLO1.1.1
BATE
|
121
649
20/10/2025 10:30:03
00494278364TRLO1.1.1
XLON
30
647.5
20/10/2025 10:30:09
00494278592TRLO1.1.1
CHIX
12
647.5
20/10/2025 10:30:09
00494278593TRLO1.1.1
AQXE
10
647.5
20/10/2025 10:30:41
00494279033TRLO1.1.1
AQXE
121
648.5
20/10/2025 10:34:38
00494281027TRLO1.1.1
XLON
100
649
20/10/2025 10:38:22
00494282417TRLO1.1.1
BATE
121
649
20/10/2025 10:40:09
00494283286TRLO1.1.1
XLON
19
647.5
20/10/2025 10:40:11
00494283294TRLO1.1.1
AQXE
15
649
20/10/2025 10:45:42
00494285850TRLO1.1.1
XLON
78
649
20/10/2025 10:45:42
00494285851TRLO1.1.1
XLON
28
649
20/10/2025 10:45:42
00494285852TRLO1.1.1
XLON
31
649.5
20/10/2025 10:52:10
00494289451TRLO1.1.1
CHIX
121
648.5
20/10/2025 10:59:54
00494293006TRLO1.1.1
XLON
121
648.5
20/10/2025 11:02:17
00494293543TRLO1.1.1
XLON
32
648.5
20/10/2025 11:03:35
00494293833TRLO1.1.1
CHIX
106
648.5
20/10/2025 11:03:41
00494293843TRLO1.1.1
BATE
15
648.5
20/10/2025 11:03:50
00494293870TRLO1.1.1
TRQX
24
649
20/10/2025 11:03:51
00494293871TRLO1.1.1
AQXE
121
650
20/10/2025 11:07:27
00494294667TRLO1.1.1
XLON
121
650
20/10/2025 11:09:45
00494295125TRLO1.1.1
XLON
15
650
20/10/2025 11:13:34
00494295905TRLO1.1.1
XLON
106
650
20/10/2025 11:13:34
00494295906TRLO1.1.1
XLON
106
649.5
20/10/2025 11:14:08
00494296048TRLO1.1.1
BATE
84
650
20/10/2025 11:17:38
00494296672TRLO1.1.1
XLON
15
650
20/10/2025 11:17:38
00494296673TRLO1.1.1
XLON
22
650
20/10/2025 11:17:38
00494296674TRLO1.1.1
XLON
32
649
20/10/2025 11:18:42
00494296864TRLO1.1.1
CHIX
15
649.5
20/10/2025 11:18:42
00494296865TRLO1.1.1
TRQX
19
649
20/10/2025 11:20:26
00494297294TRLO1.1.1
AQXE
6
649.5
20/10/2025 11:21:44
00494297536TRLO1.1.1
XLON
80
649.5
20/10/2025 11:21:44
00494297537TRLO1.1.1
XLON
11
649.5
20/10/2025 11:21:44
00494297539TRLO1.1.1
XLON
24
649.5
20/10/2025 11:21:44
00494297538TRLO1.1.1
XLON
5
649
20/10/2025 11:23:09
00494297800TRLO1.1.1
AQXE
106
649
20/10/2025 11:24:29
00494298058TRLO1.1.1
BATE
8
649
20/10/2025 11:24:57
00494298163TRLO1.1.1
TRQX
24
649
20/10/2025 11:24:57
00494298162TRLO1.1.1
AQXE
32
649
20/10/2025 11:24:57
00494298161TRLO1.1.1
CHIX
19
649.5
20/10/2025 11:33:44
00494300059TRLO1.1.1
XLON
19
649.5
20/10/2025 11:36:17
00494300615TRLO1.1.1
BATE
106
650
20/10/2025 11:41:34
00494301770TRLO1.1.1
XLON
15
650
20/10/2025 11:41:34
00494301771TRLO1.1.1
XLON
121
649
20/10/2025 11:45:39
00494302630TRLO1.1.1
XLON
12
650
20/10/2025 11:48:32
00494303119TRLO1.1.1
AQXE
14
650
20/10/2025 11:48:32
00494303120TRLO1.1.1
AQXE
19
649
20/10/2025 11:51:35
00494303691TRLO1.1.1
CHIX
117
649
20/10/2025 11:52:11
00494303804TRLO1.1.1
BATE
17
649
20/10/2025 11:52:11
00494303805TRLO1.1.1
CHIX
121
649
20/10/2025 11:52:11
00494303806TRLO1.1.1
XLON
16
649
20/10/2025 11:52:11
00494303807TRLO1.1.1
TRQX
14
649
20/10/2025 11:54:15
00494304262TRLO1.1.1
XLON
107
649
20/10/2025 11:54:15
00494304263TRLO1.1.1
XLON
51
650
20/10/2025 12:08:26
00494307460TRLO1.1.1
XLON
100
650
20/10/2025 12:08:26
00494307461TRLO1.1.1
XLON
212
650
20/10/2025 12:08:26
00494307462TRLO1.1.1
XLON
12
650
20/10/2025 12:08:28
00494307475TRLO1.1.1
BATE
109
650
20/10/2025 12:08:28
00494307477TRLO1.1.1
BATE
17
650
20/10/2025 12:11:48
00494308137TRLO1.1.1
TRQX
38
650
20/10/2025 12:11:48
00494308135TRLO1.1.1
CHIX
121
650
20/10/2025 12:11:48
00494308136TRLO1.1.1
XLON
28
650
20/10/2025 12:13:48
00494308530TRLO1.1.1
AQXE
15
650
20/10/2025 12:14:19
00494308645TRLO1.1.1
XLON
100
650
20/10/2025 12:14:19
00494308646TRLO1.1.1
XLON
121
650
20/10/2025 12:20:24
00494309903TRLO1.1.1
XLON
121
650
20/10/2025 12:22:50
00494310401TRLO1.1.1
XLON
43
650
20/10/2025 12:25:33
00494310939TRLO1.1.1
BATE
78
650
20/10/2025 12:25:33
00494310940TRLO1.1.1
BATE
15
650
20/10/2025 12:25:37
00494310953TRLO1.1.1
XLON
106
650
20/10/2025 12:25:37
00494310954TRLO1.1.1
XLON
12
650
20/10/2025 12:26:05
00494311075TRLO1.1.1
TRQX
6
650
20/10/2025 12:26:05
00494311076TRLO1.1.1
TRQX
40
650
20/10/2025 12:26:08
00494311089TRLO1.1.1
CHIX
121
650
20/10/2025 12:28:31
00494311631TRLO1.1.1
XLON
121
649.5
20/10/2025 12:31:43
00494312206TRLO1.1.1
XLON
19
649.5
20/10/2025 12:33:44
00494312503TRLO1.1.1
AQXE
19
649.5
20/10/2025 12:36:17
00494312991TRLO1.1.1
AQXE
19
649.5
20/10/2025 12:38:47
00494313504TRLO1.1.1
CHIX
2
649.5
20/10/2025 12:41:20
00494314020TRLO1.1.1
CHIX
19
649.5
20/10/2025 12:41:20
00494314019TRLO1.1.1
CHIX
121
649.5
20/10/2025 12:41:27
00494314043TRLO1.1.1
BATE
121
649.5
20/10/2025 12:41:27
00494314044TRLO1.1.1
XLON
1
649.5
20/10/2025 12:43:19
00494314378TRLO1.1.1
TRQX
2
649.5
20/10/2025 12:43:19
00494314377TRLO1.1.1
TRQX
242
649.5
20/10/2025 12:43:48
00494314462TRLO1.1.1
XLON
15
649.5
20/10/2025 12:43:48
00494314464TRLO1.1.1
TRQX
1
649.5
20/10/2025 12:44:36
00494314628TRLO1.1.1
BATE
120
649.5
20/10/2025 12:44:36
00494314629TRLO1.1.1
BATE
1
649
20/10/2025 12:46:26
00494315018TRLO1.1.1
XLON
18
649.5
20/10/2025 12:46:26
00494315019TRLO1.1.1
TRQX
120
649
20/10/2025 12:46:26
00494315020TRLO1.1.1
XLON
29
649.5
20/10/2025 12:46:44
00494315101TRLO1.1.1
AQXE
121
649.5
20/10/2025 12:51:30
00494316127TRLO1.1.1
XLON
40
649.5
20/10/2025 12:51:36
00494316147TRLO1.1.1
CHIX
106
649.5
20/10/2025 12:55:06
00494316794TRLO1.1.1
XLON
121
649.5
20/10/2025 12:55:06
00494316795TRLO1.1.1
BATE
15
649.5
20/10/2025 12:55:06
00494316796TRLO1.1.1
XLON
121
649.5
20/10/2025 12:57:15
00494317208TRLO1.1.1
XLON
9
649.5
20/10/2025 12:57:15
00494317212TRLO1.1.1
AQXE
20
649.5
20/10/2025 12:57:15
00494317211TRLO1.1.1
AQXE
18
649
20/10/2025 12:59:11
00494317634TRLO1.1.1
TRQX
18
649
20/10/2025 13:01:44
00494318180TRLO1.1.1
CHIX
121
649
20/10/2025 13:01:44
00494318181TRLO1.1.1
XLON
121
649
20/10/2025 13:03:47
00494318590TRLO1.1.1
XLON
19
649
20/10/2025 13:04:17
00494318677TRLO1.1.1
CHIX
3
649
20/10/2025 13:04:30
00494318711TRLO1.1.1
CHIX
103
649
20/10/2025 13:05:19
00494318868TRLO1.1.1
BATE
3
649
20/10/2025 13:05:19
00494318869TRLO1.1.1
BATE
15
649
20/10/2025 13:05:43
00494318940TRLO1.1.1
BATE
121
648.5
20/10/2025 13:07:42
00494319270TRLO1.1.1
XLON
29
649
20/10/2025 13:09:23
00494319748TRLO1.1.1
AQXE
121
648.5
20/10/2025 13:11:31
00494320184TRLO1.1.1
XLON
40
648.5
20/10/2025 13:13:01
00494320452TRLO1.1.1
CHIX
1
648.5
20/10/2025 13:14:04
00494320631TRLO1.1.1
TRQX
17
648.5
20/10/2025 13:14:20
00494320688TRLO1.1.1
TRQX
84
648.5
20/10/2025 13:22:51
00494322807TRLO1.1.1
XLON
158
648.5
20/10/2025 13:22:51
00494322808TRLO1.1.1
XLON
121
648.5
20/10/2025 13:32:29
00494324890TRLO1.1.1
BATE
16
648.5
20/10/2025 13:32:29
00494324893TRLO1.1.1
XLON
105
648.5
20/10/2025 13:32:29
00494324892TRLO1.1.1
XLON
121
648.5
20/10/2025 13:32:29
00494324891TRLO1.1.1
BATE
40
648.5
20/10/2025 13:32:29
00494324895TRLO1.1.1
CHIX
47
648.5
20/10/2025 13:32:29
00494324896TRLO1.1.1
XLON
107
648.5
20/10/2025 13:32:29
00494324894TRLO1.1.1
XLON
18
648.5
20/10/2025 13:32:29
00494324899TRLO1.1.1
TRQX
88
648.5
20/10/2025 13:32:29
00494324897TRLO1.1.1
XLON
121
648.5
20/10/2025 13:32:29
00494324898TRLO1.1.1
XLON
18
648.5
20/10/2025 13:32:29
00494324900TRLO1.1.1
TRQX
29
648.5
20/10/2025 13:32:29
00494324901TRLO1.1.1
AQXE
40
648.5
20/10/2025 13:35:00
00494325515TRLO1.1.1
CHIX
33
649
20/10/2025 13:35:53
00494325662TRLO1.1.1
XLON
88
649
20/10/2025 13:35:53
00494325661TRLO1.1.1
XLON
121
648.5
20/10/2025 13:36:58
00494325847TRLO1.1.1
BATE
29
648.5
20/10/2025 13:37:02
00494325866TRLO1.1.1
AQXE
121
648.5
20/10/2025 13:38:27
00494326166TRLO1.1.1
XLON
3
648
20/10/2025 13:40:46
00494326681TRLO1.1.1
TRQX
15
648
20/10/2025 13:40:46
00494326680TRLO1.1.1
TRQX
29
648.5
20/10/2025 13:41:03
00494326741TRLO1.1.1
AQXE
121
648
20/10/2025 13:41:17
00494326780TRLO1.1.1
XLON
1
648
20/10/2025 13:42:27
00494327021TRLO1.1.1
CHIX
83
649
20/10/2025 13:48:19
00494328331TRLO1.1.1
XLON
134
649
20/10/2025 13:48:19
00494328333TRLO1.1.1
XLON
25
649
20/10/2025 13:48:20
00494328334TRLO1.1.1
XLON
40
649
20/10/2025 13:50:31
00494328795TRLO1.1.1
XLON
81
649
20/10/2025 13:50:31
00494328794TRLO1.1.1
XLON
121
649
20/10/2025 13:55:25
00494330159TRLO1.1.1
XLON
113
648.5
20/10/2025 14:00:38
00494331550TRLO1.1.1
BATE
8
648.5
20/10/2025 14:01:20
00494331760TRLO1.1.1
BATE
19
648.5
20/10/2025 14:03:53
00494332484TRLO1.1.1
CHIX
19
648.5
20/10/2025 14:06:26
00494333228TRLO1.1.1
CHIX
15
648.5
20/10/2025 14:08:59
00494333789TRLO1.1.1
CHIX
4
649
20/10/2025 14:18:50
00494336498TRLO1.1.1
XLON
81
649
20/10/2025 14:18:50
00494336499TRLO1.1.1
XLON
157
649
20/10/2025 14:18:50
00494336500TRLO1.1.1
XLON
105
649
20/10/2025 14:18:54
00494336530TRLO1.1.1
XLON
105
649
20/10/2025 14:18:54
00494336531TRLO1.1.1
XLON
53
649
20/10/2025 14:19:11
00494336599TRLO1.1.1
CHIX
121
649
20/10/2025 14:19:14
00494336611TRLO1.1.1
BATE
74
649
20/10/2025 14:19:14
00494336613TRLO1.1.1
XLON
121
649
20/10/2025 14:19:14
00494336612TRLO1.1.1
BATE
321
649
20/10/2025 14:19:14
00494336614TRLO1.1.1
XLON
24
649
20/10/2025 14:19:14
00494336616TRLO1.1.1
TRQX
24
649
20/10/2025 14:19:14
00494336617TRLO1.1.1
TRQX
242
649
20/10/2025 14:19:14
00494336615TRLO1.1.1
XLON
50
649
20/10/2025 14:21:28
00494337240TRLO1.1.1
XLON
71
649
20/10/2025 14:21:28
00494337239TRLO1.1.1
XLON
94
649
20/10/2025 14:22:35
00494337528TRLO1.1.1
BATE
27
649
20/10/2025 14:22:52
00494337641TRLO1.1.1
BATE
121
649
20/10/2025 14:23:51
00494337914TRLO1.1.1
XLON
30
649
20/10/2025 14:28:59
00494339560TRLO1.1.1
XLON
91
649
20/10/2025 14:28:59
00494339561TRLO1.1.1
XLON
121
648.5
20/10/2025 14:30:35
00494340799TRLO1.1.1
XLON
121
648.5
20/10/2025 14:31:31
00494341437TRLO1.1.1
BATE
242
648.5
20/10/2025 14:32:43
00494342098TRLO1.1.1
XLON
121
648.5
20/10/2025 14:34:27
00494342810TRLO1.1.1
BATE
28
648.5
20/10/2025 14:34:27
00494342814TRLO1.1.1
TRQX
46
648.5
20/10/2025 14:34:27
00494342811TRLO1.1.1
AQXE
62
648.5
20/10/2025 14:34:27
00494342812TRLO1.1.1
CHIX
121
648.5
20/10/2025 14:34:27
00494342813TRLO1.1.1
XLON
85
649
20/10/2025 14:36:59
00494343996TRLO1.1.1
XLON
29
649
20/10/2025 14:38:43
00494344536TRLO1.1.1
XLON
92
649
20/10/2025 14:38:43
00494344535TRLO1.1.1
XLON
121
648.5
20/10/2025 14:39:09
00494344671TRLO1.1.1
XLON
46
649
20/10/2025 14:39:50
00494344981TRLO1.1.1
BATE
75
649
20/10/2025 14:39:50
00494344982TRLO1.1.1
BATE
5
649
20/10/2025 14:41:36
00494345774TRLO1.1.1
TRQX
25
649
20/10/2025 14:41:36
00494345778TRLO1.1.1
TRQX
95
649
20/10/2025 14:41:36
00494345781TRLO1.1.1
XLON
26
649
20/10/2025 14:41:39
00494345820TRLO1.1.1
XLON
76
648.5
20/10/2025 14:41:39
00494345821TRLO1.1.1
XLON
78
649.5
20/10/2025 14:44:15
00494346864TRLO1.1.1
XLON
164
649.5
20/10/2025 14:44:15
00494346866TRLO1.1.1
XLON
65
649
20/10/2025 14:45:08
00494347314TRLO1.1.1
CHIX
121
649
20/10/2025 14:45:08
00494347315TRLO1.1.1
BATE
121
649
20/10/2025 14:45:08
00494347316TRLO1.1.1
BATE
94
649
20/10/2025 14:47:42
00494348274TRLO1.1.1
XLON
27
649
20/10/2025 14:47:42
00494348275TRLO1.1.1
XLON
121
650.5
20/10/2025 14:48:32
00494348529TRLO1.1.1
BATE
121
650
20/10/2025 14:48:32
00494348530TRLO1.1.1
XLON
121
650.5
20/10/2025 14:50:08
00494349165TRLO1.1.1
XLON
49
653
20/10/2025 14:51:12
00494349926TRLO1.1.1
AQXE
67
653
20/10/2025 14:51:12
00494349927TRLO1.1.1
CHIX
121
653
20/10/2025 14:51:12
00494349929TRLO1.1.1
XLON
242
653
20/10/2025 14:51:12
00494349928TRLO1.1.1
XLON
121
653.5
20/10/2025 14:53:02
00494350749TRLO1.1.1
XLON
121
653.5
20/10/2025 14:53:49
00494351019TRLO1.1.1
BATE
121
652.5
20/10/2025 14:57:15
00494352609TRLO1.1.1
XLON
121
652
20/10/2025 14:58:05
00494352985TRLO1.1.1
XLON
22
652.5
20/10/2025 14:58:07
00494352993TRLO1.1.1
BATE
99
654.5
20/10/2025 14:58:07
00494352994TRLO1.1.1
BATE
121
652.5
20/10/2025 14:59:31
00494353571TRLO1.1.1
XLON
121
652.5
20/10/2025 14:59:31
00494353572TRLO1.1.1
XLON
70
652.5
20/10/2025 14:59:49
00494353705TRLO1.1.1
CHIX
32
653
20/10/2025 14:59:58
00494353788TRLO1.1.1
TRQX
37
653
20/10/2025 15:00:05
00494353906TRLO1.1.1
AQXE
14
653.5
20/10/2025 15:00:05
00494353907TRLO1.1.1
AQXE
121
652.5
20/10/2025 15:03:16
00494355499TRLO1.1.1
XLON
121
652
20/10/2025 15:05:23
00494356222TRLO1.1.1
XLON
121
652.5
20/10/2025 15:05:32
00494356246TRLO1.1.1
BATE
121
651.5
20/10/2025 15:06:29
00494356554TRLO1.1.1
XLON
72
651.5
20/10/2025 15:08:27
00494357173TRLO1.1.1
CHIX
121
652
20/10/2025 15:11:54
00494358435TRLO1.1.1
XLON
121
652
20/10/2025 15:14:17
00494359425TRLO1.1.1
BATE
242
652
20/10/2025 15:14:17
00494359426TRLO1.1.1
XLON
242
653
20/10/2025 15:16:44
00494360505TRLO1.1.1
XLON
25
653.5
20/10/2025 15:16:59
00494360578TRLO1.1.1
BATE
96
653.5
20/10/2025 15:16:59
00494360577TRLO1.1.1
BATE
77
653.5
20/10/2025 15:17:08
00494360630TRLO1.1.1
CHIX
57
653.5
20/10/2025 15:17:30
00494360771TRLO1.1.1
AQXE
29
653.5
20/10/2025 15:19:01
00494361337TRLO1.1.1
XLON
76
653.5
20/10/2025 15:19:01
00494361338TRLO1.1.1
XLON
16
653.5
20/10/2025 15:19:01
00494361339TRLO1.1.1
XLON
42
653.5
20/10/2025 15:19:01
00494361340TRLO1.1.1
XLON
30
653.5
20/10/2025 15:19:01
00494361342TRLO1.1.1
XLON
49
653.5
20/10/2025 15:19:01
00494361341TRLO1.1.1
XLON
121
653.5
20/10/2025 15:20:09
00494361930TRLO1.1.1
BATE
39
654
20/10/2025 15:21:06
00494362247TRLO1.1.1
XLON
82
654
20/10/2025 15:21:06
00494362248TRLO1.1.1
XLON
121
653.5
20/10/2025 15:21:12
00494362278TRLO1.1.1
XLON
28
654
20/10/2025 15:23:11
00494363145TRLO1.1.1
XLON
93
654
20/10/2025 15:23:11
00494363146TRLO1.1.1
XLON
14
654
20/10/2025 15:23:30
00494363295TRLO1.1.1
CHIX
63
654
20/10/2025 15:23:30
00494363296TRLO1.1.1
CHIX
12
654
20/10/2025 15:25:18
00494363975TRLO1.1.1
XLON
121
654
20/10/2025 15:25:50
00494364250TRLO1.1.1
BATE
30
654
20/10/2025 15:25:50
00494364251TRLO1.1.1
XLON
79
654
20/10/2025 15:25:50
00494364252TRLO1.1.1
XLON
121
654
20/10/2025 15:25:50
00494364253TRLO1.1.1
XLON
121
654
20/10/2025 15:25:50
00494364254TRLO1.1.1
XLON
57
653.5
20/10/2025 15:26:02
00494364359TRLO1.1.1
AQXE
36
653.5
20/10/2025 15:26:02
00494364360TRLO1.1.1
TRQX
36
653.5
20/10/2025 15:26:02
00494364361TRLO1.1.1
TRQX
121
654
20/10/2025 15:27:40
00494365010TRLO1.1.1
BATE
12
654
20/10/2025 15:27:54
00494365106TRLO1.1.1
XLON
109
654
20/10/2025 15:27:54
00494365107TRLO1.1.1
XLON
77
653.5
20/10/2025 15:29:50
00494365871TRLO1.1.1
CHIX
121
653.5
20/10/2025 15:29:50
00494365870TRLO1.1.1
BATE
121
653.5
20/10/2025 15:29:50
00494365872TRLO1.1.1
XLON
121
653.5
20/10/2025 15:29:50
00494365874TRLO1.1.1
XLON
242
653.5
20/10/2025 15:29:50
00494365873TRLO1.1.1
XLON
6
653.5
20/10/2025 15:30:12
00494366030TRLO1.1.1
AQXE
242
654
20/10/2025 15:32:11
00494366917TRLO1.1.1
XLON
121
653.5
20/10/2025 15:33:21
00494367408TRLO1.1.1
BATE
36
653.5
20/10/2025 15:33:21
00494367409TRLO1.1.1
TRQX
51
653.5
20/10/2025 15:33:21
00494367410TRLO1.1.1
AQXE
121
653.5
20/10/2025 15:34:35
00494367905TRLO1.1.1
XLON
121
653
20/10/2025 15:36:17
00494368599TRLO1.1.1
XLON
8
653
20/10/2025 15:36:36
00494368697TRLO1.1.1
BATE
113
653
20/10/2025 15:36:36
00494368698TRLO1.1.1
BATE
121
653
20/10/2025 15:38:03
00494369419TRLO1.1.1
XLON
57
653.5
20/10/2025 15:38:12
00494369504TRLO1.1.1
AQXE
77
653
20/10/2025 15:38:19
00494369558TRLO1.1.1
CHIX
19
654
20/10/2025 15:40:33
00494370315TRLO1.1.1
XLON
115
654
20/10/2025 15:40:33
00494370316TRLO1.1.1
XLON
16
654
20/10/2025 15:40:33
00494370318TRLO1.1.1
XLON
92
654
20/10/2025 15:40:33
00494370317TRLO1.1.1
XLON
121
654
20/10/2025 15:42:31
00494371178TRLO1.1.1
XLON
49
654.5
20/10/2025 15:44:36
00494371889TRLO1.1.1
XLON
72
654.5
20/10/2025 15:44:36
00494371890TRLO1.1.1
XLON
57
654
20/10/2025 15:46:18
00494372677TRLO1.1.1
AQXE
15
654.5
20/10/2025 15:46:33
00494372782TRLO1.1.1
XLON
203
654.5
20/10/2025 15:46:33
00494372783TRLO1.1.1
XLON
9
654.5
20/10/2025 15:46:33
00494372785TRLO1.1.1
XLON
15
654.5
20/10/2025 15:46:33
00494372784TRLO1.1.1
XLON
26
654.5
20/10/2025 15:48:50
00494373868TRLO1.1.1
XLON
95
654.5
20/10/2025 15:48:50
00494373867TRLO1.1.1
XLON
88
654.5
20/10/2025 15:51:02
00494374863TRLO1.1.1
XLON
33
654.5
20/10/2025 15:51:02
00494374864TRLO1.1.1
XLON
55
654
20/10/2025 15:51:20
00494374979TRLO1.1.1
BATE
187
654
20/10/2025 15:51:20
00494374980TRLO1.1.1
BATE
242
654
20/10/2025 15:51:20
00494374981TRLO1.1.1
XLON
25
654
20/10/2025 15:51:21
00494374984TRLO1.1.1
CHIX
121
654
20/10/2025 15:51:40
00494375139TRLO1.1.1
BATE
36
654.5
20/10/2025 15:51:45
00494375174TRLO1.1.1
TRQX
77
654.5
20/10/2025 15:53:36
00494376110TRLO1.1.1
CHIX
121
654.5
20/10/2025 15:53:38
00494376134TRLO1.1.1
BATE
20
655
20/10/2025 15:54:03
00494376289TRLO1.1.1
XLON
101
655
20/10/2025 15:54:03
00494376290TRLO1.1.1
XLON
112
655
20/10/2025 15:56:17
00494377148TRLO1.1.1
XLON
9
655
20/10/2025 15:56:17
00494377149TRLO1.1.1
XLON
57
654.5
20/10/2025 15:56:39
00494377276TRLO1.1.1
AQXE
121
654.5
20/10/2025 15:56:39
00494377277TRLO1.1.1
BATE
18
654.5
20/10/2025 15:56:39
00494377280TRLO1.1.1
XLON
121
654.5
20/10/2025 15:56:39
00494377278TRLO1.1.1
XLON
121
654.5
20/10/2025 15:56:39
00494377279TRLO1.1.1
XLON
36
654.5
20/10/2025 15:56:39
00494377282TRLO1.1.1
TRQX
36
654.5
20/10/2025 15:56:39
00494377283TRLO1.1.1
TRQX
103
654.5
20/10/2025 15:56:39
00494377281TRLO1.1.1
XLON
121
654
20/10/2025 15:57:30
00494377546TRLO1.1.1
XLON
40
654.5
20/10/2025 15:59:20
00494378216TRLO1.1.1
XLON
81
654.5
20/10/2025 15:59:20
00494378217TRLO1.1.1
XLON
77
654.5
20/10/2025 16:00:45
00494378960TRLO1.1.1
CHIX
57
654.5
20/10/2025 16:01:03
00494379063TRLO1.1.1
AQXE
36
654.5
20/10/2025 16:01:10
00494379111TRLO1.1.1
TRQX
25
654.5
20/10/2025 16:01:12
00494379125TRLO1.1.1
XLON
83
654.5
20/10/2025 16:01:12
00494379126TRLO1.1.1
XLON
11
654.5
20/10/2025 16:01:12
00494379127TRLO1.1.1
XLON
114
654.5
20/10/2025 16:01:12
00494379128TRLO1.1.1
XLON
9
654.5
20/10/2025 16:01:12
00494379129TRLO1.1.1
XLON
57
655
20/10/2025 16:03:27
00494380146TRLO1.1.1
XLON
49
655
20/10/2025 16:03:27
00494380147TRLO1.1.1
XLON
378
655
20/10/2025 16:03:30
00494380165TRLO1.1.1
XLON
121
655
20/10/2025 16:03:37
00494380195TRLO1.1.1
BATE
57
655
20/10/2025 16:04:22
00494380595TRLO1.1.1
AQXE
77
654.5
20/10/2025 16:04:25
00494380674TRLO1.1.1
CHIX
121
654.5
20/10/2025 16:04:25
00494380675TRLO1.1.1
BATE
121
654.5
20/10/2025 16:04:25
00494380676TRLO1.1.1
BATE
121
654.5
20/10/2025 16:04:25
00494380678TRLO1.1.1
XLON
242
654.5
20/10/2025 16:04:25
00494380677TRLO1.1.1
XLON
77
654.5
20/10/2025 16:07:16
00494381992TRLO1.1.1
CHIX
35
654.5
20/10/2025 16:07:16
00494381994TRLO1.1.1
XLON
121
654.5
20/10/2025 16:07:16
00494381993TRLO1.1.1
XLON
86
654.5
20/10/2025 16:07:16
00494381997TRLO1.1.1
XLON
121
654.5
20/10/2025 16:07:16
00494381995TRLO1.1.1
BATE
121
654.5
20/10/2025 16:07:16
00494381996TRLO1.1.1
BATE
121
654.5
20/10/2025 16:07:16
00494381998TRLO1.1.1
XLON
36
654.5
20/10/2025 16:07:16
00494381999TRLO1.1.1
TRQX
121
654.5
20/10/2025 16:07:16
00494382000TRLO1.1.1
XLON
121
654.5
20/10/2025 16:07:16
00494382001TRLO1.1.1
XLON
57
655
20/10/2025 16:07:39
00494382165TRLO1.1.1
AQXE
242
655
20/10/2025 16:09:11
00494382837TRLO1.1.1
XLON
39
655.5
20/10/2025 16:10:45
00494383530TRLO1.1.1
XLON
98
655.5
20/10/2025 16:10:45
00494383531TRLO1.1.1
XLON
21
655.5
20/10/2025 16:10:45
00494383532TRLO1.1.1
XLON
84
655.5
20/10/2025 16:10:45
00494383533TRLO1.1.1
XLON
1
655.5
20/10/2025 16:10:50
00494383567TRLO1.1.1
BATE
74
655.5
20/10/2025 16:10:50
00494383566TRLO1.1.1
BATE
46
655.5
20/10/2025 16:10:50
00494383568TRLO1.1.1
BATE
57
655
20/10/2025 16:10:57
00494383610TRLO1.1.1
AQXE
22
655.5
20/10/2025 16:11:52
00494384116TRLO1.1.1
XLON
114
655.5
20/10/2025 16:11:52
00494384117TRLO1.1.1
XLON
21
655.5
20/10/2025 16:11:52
00494384118TRLO1.1.1
XLON
85
655.5
20/10/2025 16:11:52
00494384119TRLO1.1.1
XLON
121
655
20/10/2025 16:12:42
00494384567TRLO1.1.1
BATE
121
655
20/10/2025 16:12:42
00494384568TRLO1.1.1
BATE
87
655.5
20/10/2025 16:12:55
00494384719TRLO1.1.1
XLON
363
655
20/10/2025 16:12:55
00494384721TRLO1.1.1
XLON
155
655.5
20/10/2025 16:12:55
00494384720TRLO1.1.1
XLON
77
655
20/10/2025 16:12:59
00494384749TRLO1.1.1
CHIX
36
655
20/10/2025 16:13:02
00494384773TRLO1.1.1
TRQX
57
655
20/10/2025 16:14:14
00494385321TRLO1.1.1
AQXE
77
655
20/10/2025 16:14:52
00494385563TRLO1.1.1
CHIX
121
655
20/10/2025 16:14:56
00494385596TRLO1.1.1
BATE
100
655
20/10/2025 16:15:05
00494385679TRLO1.1.1
TRQX
543
655
20/10/2025 16:15:14
00494385774TRLO1.1.1
XLON
199
655
20/10/2025 16:15:14
00494385775TRLO1.1.1
XLON
74
655
20/10/2025 16:15:17
00494385829TRLO1.1.1
XLON
47
655
20/10/2025 16:15:22
00494385889TRLO1.1.1
XLON
91
655
20/10/2025 16:16:45
00494386784TRLO1.1.1
CHIX
154
655
20/10/2025 16:16:45
00494386785TRLO1.1.1
CHIX
64
655
20/10/2025 16:17:41
00494387113TRLO1.1.1
TRQX
105
655
20/10/2025 16:17:53
00494387190TRLO1.1.1
XLON
58
655
20/10/2025 16:19:13
00494387789TRLO1.1.1
CHIX
67
655
20/10/2025 16:20:01
00494388312TRLO1.1.1
BATE
415
655
20/10/2025 16:20:01
00494388313TRLO1.1.1
BATE
16
655
20/10/2025 16:20:02
00494388327TRLO1.1.1
XLON
105
655
20/10/2025 16:20:02
00494388328TRLO1.1.1
XLON
28
655
20/10/2025 16:20:16
00494388496TRLO1.1.1
TRQX
91
655
20/10/2025 16:20:31
00494388658TRLO1.1.1
XLON
156
655
20/10/2025 16:20:31
00494388659TRLO1.1.1
XLON
132
654.5
20/10/2025 16:20:31
00494388662TRLO1.1.1
BATE
142
654.5
20/10/2025 16:20:31
00494388661TRLO1.1.1
BATE
579
655
20/10/2025 16:20:31
00494388660TRLO1.1.1
XLON
112
654.5
20/10/2025 16:20:31
00494388663TRLO1.1.1
BATE
121
654.5
20/10/2025 16:20:31
00494388664TRLO1.1.1
XLON
121
654.5
20/10/2025 16:20:31
00494388665TRLO1.1.1
XLON
121
654.5
20/10/2025 16:20:31
00494388666TRLO1.1.1
XLON
61
654.5
20/10/2025 16:20:33
00494388676TRLO1.1.1
AQXE
140
654.5
20/10/2025 16:20:33
00494388677TRLO1.1.1
AQXE
58
654.5
20/10/2025 16:21:41
00494389218TRLO1.1.1
CHIX
28
654.5
20/10/2025 16:22:51
00494389700TRLO1.1.1
TRQX
11
654.5
20/10/2025 16:22:57
00494389742TRLO1.1.1
BATE
190
654.5
20/10/2025 16:22:57
00494389743TRLO1.1.1
BATE
43
654.5
20/10/2025 16:23:03
00494389767TRLO1.1.1
AQXE
15
654.5
20/10/2025 16:23:05
00494389783TRLO1.1.1
XLON
136
654.5
20/10/2025 16:23:05
00494389785TRLO1.1.1
XLON
184
654.5
20/10/2025 16:23:05
00494389784TRLO1.1.1
XLON
26
654.5
20/10/2025 16:23:05
00494389787TRLO1.1.1
XLON
210
654.5
20/10/2025 16:23:05
00494389786TRLO1.1.1
XLON
54
654.5
20/10/2025 16:23:58
00494390135TRLO1.1.1
CHIX
19
654.5
20/10/2025 16:24:37
00494390370TRLO1.1.1
TRQX
119
654.5
20/10/2025 16:25:04
00494390560TRLO1.1.1
XLON
15
654.5
20/10/2025 16:25:04
00494390562TRLO1.1.1
XLON
133
654.5
20/10/2025 16:25:04
00494390561TRLO1.1.1
XLON
22
654.5
20/10/2025 16:25:04
00494390563TRLO1.1.1
XLON
58
654.5
20/10/2025 16:25:04
00494390564TRLO1.1.1
XLON
93
654.5
20/10/2025 16:25:04
00494390565TRLO1.1.1
XLON
29
654.5
20/10/2025 16:26:08
00494391029TRLO1.1.1
AQXE
1
654.5
20/10/2025 16:26:48
00494391402TRLO1.1.1
TRQX
15
654.5
20/10/2025 16:27:08
00494391520TRLO1.1.1
XLON
40
654.5
20/10/2025 16:27:08
00494391522TRLO1.1.1
XLON
404
654.5
20/10/2025 16:27:08
00494391523TRLO1.1.1
XLON
18
654.5
20/10/2025 16:27:17
00494391577TRLO1.1.1
CHIX
52
654.5
20/10/2025 16:27:28
00494391624TRLO1.1.1
XLON
19
654.5
20/10/2025 16:27:28
00494391625TRLO1.1.1
XLON
207
654
20/10/2025 16:27:48
00494391745TRLO1.1.1
BATE
2
654
20/10/2025 16:28:13
00494391886TRLO1.1.1
XLON
60
654
20/10/2025 16:28:13
00494391885TRLO1.1.1
BATE