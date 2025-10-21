Herisau - Huber+Suhner hat in den ersten neun Monaten 2025 den Umsatz knapp gehalten. Der Auftragseingang hingegen zog im Vergleich zum Vorjahr unter anderem dank den Rechenzentren deutlich an. Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr werden bestätigt. Der Umsatz ging im Zeitraum von Januar bis September um 0,9 Prozent auf 659,4 Millionen Franken zurück, wie der Spezialist für elektrische und optische Verbindungstechnik am Dienstag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
