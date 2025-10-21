Der fulminante Börsengang von TKMS hat die Thyssenkrupp-Aktie rechnerisch beflügelt, wirft aber neue Fragen über die Zukunft des Rumpfkonzerns auf. Für Anleger stellt sich die Frage: Setzt man auf den neuen Rüstungs-Highflyer oder auf die neu aufgestellte Muttergesellschaft? Fulminantes Debüt: TKMS übertrifft alle Erwartungen Der Börsengang der abgespaltenen Marinetochter Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) am Montag war ein voller Erfolg und übertraf die Erwartungen von Analysten deutlich. Die Aktie startete mit einem Erstkurs von 60 Euro - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
