Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

22 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
21 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,933
Highest price paid per share (pence per share):
656.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
647.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
652.25p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,259,188 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,051,216 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,196,984 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
246
653
21/10/2025 08:11:14
00494429818TRLO1.1.1
XLON
1
653
21/10/2025 08:14:06
00494430348TRLO1.1.1
XLON
122
653
21/10/2025 08:14:06
00494430349TRLO1.1.1
XLON
123
651.5
21/10/2025 08:19:40
00494431293TRLO1.1.1
XLON
1
652.5
21/10/2025 08:23:07
00494431893TRLO1.1.1
CHIX
49
652.5
21/10/2025 08:25:12
00494432155TRLO1.1.1
CHIX
123
652.5
21/10/2025 08:25:12
00494432156TRLO1.1.1
XLON
25
652.5
21/10/2025 08:26:53
00494432417TRLO1.1.1
CHIX
123
652.5
21/10/2025 08:28:12
00494432604TRLO1.1.1
XLON
11
651.5
21/10/2025 08:32:37
00494433458TRLO1.1.1
TRQX
22
651.5
21/10/2025 08:32:37
00494433457TRLO1.1.1
TRQX
23
|
652
21/10/2025 08:32:56
00494433521TRLO1.1.1
XLON
100
652
21/10/2025 08:32:56
00494433520TRLO1.1.1
XLON
5
651
21/10/2025 08:34:42
00494433851TRLO1.1.1
TRQX
6
651.5
21/10/2025 08:34:44
00494433858TRLO1.1.1
TRQX
2
651
21/10/2025 08:35:11
00494433916TRLO1.1.1
BATE
7
651
21/10/2025 08:35:11
00494433917TRLO1.1.1
BATE
25
652
21/10/2025 08:35:49
00494434052TRLO1.1.1
CHIX
2
652.5
21/10/2025 08:39:50
00494434770TRLO1.1.1
BATE
145
652.5
21/10/2025 08:39:50
00494434771TRLO1.1.1
BATE
1
652.5
21/10/2025 08:41:54
00494435100TRLO1.1.1
BATE
155
652.5
21/10/2025 08:42:35
00494435299TRLO1.1.1
BATE
5
653
21/10/2025 08:44:11
00494435546TRLO1.1.1
XLON
11
653
21/10/2025 08:46:23
00494436025TRLO1.1.1
TRQX
241
653.5
21/10/2025 08:46:23
00494436024TRLO1.1.1
XLON
1
653
21/10/2025 08:48:55
00494436431TRLO1.1.1
XLON
122
653
21/10/2025 08:48:55
00494436432TRLO1.1.1
XLON
25
652.5
21/10/2025 08:50:59
00494436877TRLO1.1.1
CHIX
78
652.5
21/10/2025 08:50:59
00494436876TRLO1.1.1
BATE
11
653
21/10/2025 08:52:02
00494437111TRLO1.1.1
TRQX
2
652
21/10/2025 08:52:30
00494437202TRLO1.1.1
XLON
19
652
21/10/2025 08:52:30
00494437201TRLO1.1.1
XLON
35
652
21/10/2025 08:52:30
00494437203TRLO1.1.1
XLON
1
652.5
21/10/2025 08:52:30
00494437205TRLO1.1.1
XLON
19
652.5
21/10/2025 08:52:30
00494437204TRLO1.1.1
XLON
4
652.5
21/10/2025 08:52:30
00494437207TRLO1.1.1
XLON
43
652.5
21/10/2025 08:52:30
00494437206TRLO1.1.1
XLON
1
652
21/10/2025 08:54:46
00494437988TRLO1.1.1
CHIX
2
652
21/10/2025 08:54:57
00494438058TRLO1.1.1
CHIX
73
652
21/10/2025 08:56:37
00494438521TRLO1.1.1
BATE
78
652.5
21/10/2025 08:57:19
00494438736TRLO1.1.1
XLON
19
652.5
21/10/2025 08:57:19
00494438738TRLO1.1.1
XLON
26
652.5
21/10/2025 08:57:19
00494438737TRLO1.1.1
XLON
5
652
21/10/2025 08:58:01
00494438985TRLO1.1.1
BATE
22
652
21/10/2025 08:58:01
00494438984TRLO1.1.1
CHIX
11
653
21/10/2025 09:00:40
00494439799TRLO1.1.1
TRQX
1
652
21/10/2025 09:02:35
00494440103TRLO1.1.1
CHIX
24
652
21/10/2025 09:02:35
00494440104TRLO1.1.1
CHIX
78
652
21/10/2025 09:03:12
00494440208TRLO1.1.1
BATE
11
653
21/10/2025 09:07:15
00494440908TRLO1.1.1
TRQX
246
652
21/10/2025 09:08:32
00494441249TRLO1.1.1
XLON
1
652
21/10/2025 09:09:28
00494441426TRLO1.1.1
CHIX
24
652
21/10/2025 09:09:28
00494441427TRLO1.1.1
CHIX
16
652
21/10/2025 09:10:06
00494441510TRLO1.1.1
BATE
22
652
21/10/2025 09:10:06
00494441512TRLO1.1.1
BATE
40
652
21/10/2025 09:10:06
00494441511TRLO1.1.1
BATE
8
652
21/10/2025 09:10:23
00494441542TRLO1.1.1
XLON
115
652
21/10/2025 09:10:23
00494441541TRLO1.1.1
XLON
1
651.5
21/10/2025 09:12:24
00494441871TRLO1.1.1
XLON
100
652
21/10/2025 09:12:24
00494441872TRLO1.1.1
XLON
22
652
21/10/2025 09:12:24
00494441873TRLO1.1.1
XLON
11
651.5
21/10/2025 09:14:52
00494442417TRLO1.1.1
TRQX
123
651.5
21/10/2025 09:16:01
00494442618TRLO1.1.1
XLON
10
651.5
21/10/2025 09:16:18
00494442649TRLO1.1.1
CHIX
15
651.5
21/10/2025 09:16:25
00494442664TRLO1.1.1
CHIX
1
652
21/10/2025 09:17:05
00494442808TRLO1.1.1
BATE
77
652
21/10/2025 09:17:05
00494442809TRLO1.1.1
BATE
123
651.5
21/10/2025 09:19:37
00494443261TRLO1.1.1
XLON
1
651.5
21/10/2025 09:20:27
00494443393TRLO1.1.1
TRQX
10
651.5
21/10/2025 09:22:00
00494443617TRLO1.1.1
TRQX
11
651.5
21/10/2025 09:23:13
00494443793TRLO1.1.1
CHIX
14
651.5
21/10/2025 09:23:13
00494443794TRLO1.1.1
CHIX
123
651.5
21/10/2025 09:23:14
00494443798TRLO1.1.1
XLON
58
652
21/10/2025 09:24:03
00494443916TRLO1.1.1
BATE
2
652
21/10/2025 09:24:03
00494443918TRLO1.1.1
BATE
18
652
21/10/2025 09:24:03
00494443917TRLO1.1.1
BATE
123
651
21/10/2025 09:26:53
00494444273TRLO1.1.1
XLON
11
651.5
21/10/2025 09:26:57
00494444277TRLO1.1.1
TRQX
11
651
21/10/2025 09:30:09
00494444542TRLO1.1.1
CHIX
14
651
21/10/2025 09:30:09
00494444543TRLO1.1.1
CHIX
27
652
21/10/2025 09:30:40
00494444589TRLO1.1.1
BATE
31
652
21/10/2025 09:30:40
00494444588TRLO1.1.1
BATE
2
652
21/10/2025 09:30:40
00494444590TRLO1.1.1
BATE
4
652
21/10/2025 09:30:40
00494444591TRLO1.1.1
BATE
1
652
21/10/2025 09:30:44
00494444610TRLO1.1.1
BATE
13
652
21/10/2025 09:30:44
00494444611TRLO1.1.1
BATE
11
651.5
21/10/2025 09:32:29
00494444882TRLO1.1.1
TRQX
123
650.5
21/10/2025 09:34:10
00494445163TRLO1.1.1
XLON
25
650.5
21/10/2025 09:34:43
00494445236TRLO1.1.1
CHIX
78
652
21/10/2025 09:35:26
00494445313TRLO1.1.1
BATE
11
651.5
21/10/2025 09:36:59
00494445472TRLO1.1.1
TRQX
369
650.5
21/10/2025 09:38:21
00494445638TRLO1.1.1
XLON
1
650.5
21/10/2025 09:39:24
00494445753TRLO1.1.1
CHIX
24
650.5
21/10/2025 09:39:36
00494445772TRLO1.1.1
CHIX
78
651
21/10/2025 09:40:10
00494445842TRLO1.1.1
BATE
123
650
21/10/2025 09:40:45
00494445917TRLO1.1.1
XLON
11
650.5
21/10/2025 09:41:30
00494445981TRLO1.1.1
TRQX
94
650
21/10/2025 09:42:45
00494446228TRLO1.1.1
XLON
29
650
21/10/2025 09:42:45
00494446229TRLO1.1.1
XLON
25
650.5
21/10/2025 09:44:53
00494446455TRLO1.1.1
CHIX
44
650
21/10/2025 09:45:42
00494446573TRLO1.1.1
BATE
123
650.5
21/10/2025 09:45:46
00494446580TRLO1.1.1
XLON
1
650
21/10/2025 09:45:46
00494446581TRLO1.1.1
BATE
123
650.5
21/10/2025 09:47:41
00494446791TRLO1.1.1
XLON
25
650.5
21/10/2025 09:49:00
00494446934TRLO1.1.1
CHIX
33
650
21/10/2025 09:49:00
00494446935TRLO1.1.1
BATE
11
650
21/10/2025 09:49:00
00494446936TRLO1.1.1
TRQX
123
650.5
21/10/2025 09:50:07
00494447067TRLO1.1.1
XLON
78
649.5
21/10/2025 09:50:41
00494447135TRLO1.1.1
BATE
11
649.5
21/10/2025 09:51:50
00494447249TRLO1.1.1
TRQX
36
649.5
21/10/2025 09:52:38
00494447333TRLO1.1.1
XLON
87
650
21/10/2025 09:52:38
00494447334TRLO1.1.1
XLON
21
649
21/10/2025 09:55:09
00494447595TRLO1.1.1
XLON
3
649
21/10/2025 09:55:09
00494447597TRLO1.1.1
XLON
4
649
21/10/2025 09:55:09
00494447596TRLO1.1.1
XLON
95
649
21/10/2025 09:55:09
00494447598TRLO1.1.1
XLON
1
649
21/10/2025 09:57:34
00494447886TRLO1.1.1
XLON
58
649
21/10/2025 09:57:34
00494447887TRLO1.1.1
XLON
64
649
21/10/2025 09:57:34
00494447885TRLO1.1.1
XLON
16
649
21/10/2025 10:00:05
00494448119TRLO1.1.1
XLON
31
649
21/10/2025 10:00:05
00494448118TRLO1.1.1
XLON
5
649
21/10/2025 10:00:05
00494448120TRLO1.1.1
XLON
7
649
21/10/2025 10:00:05
00494448121TRLO1.1.1
XLON
23
649.5
21/10/2025 10:03:31
00494448440TRLO1.1.1
XLON
31
649.5
21/10/2025 10:03:31
00494448439TRLO1.1.1
XLON
8
649.5
21/10/2025 10:03:31
00494448442TRLO1.1.1
XLON
10
649.5
21/10/2025 10:03:31
00494448441TRLO1.1.1
XLON
1
649.5
21/10/2025 10:03:31
00494448443TRLO1.1.1
XLON
26
649.5
21/10/2025 10:03:31
00494448444TRLO1.1.1
XLON
88
649.5
21/10/2025 10:03:31
00494448445TRLO1.1.1
XLON
25
649.5
21/10/2025 10:07:06
00494448918TRLO1.1.1
XLON
48
649.5
21/10/2025 10:07:06
00494448917TRLO1.1.1
XLON
9
649.5
21/10/2025 10:07:06
00494448919TRLO1.1.1
XLON
10
649.5
21/10/2025 10:07:06
00494448920TRLO1.1.1
XLON
26
649.5
21/10/2025 10:07:06
00494448921TRLO1.1.1
XLON
5
649.5
21/10/2025 10:07:06
00494448922TRLO1.1.1
XLON
25
649
21/10/2025 10:08:04
00494449029TRLO1.1.1
CHIX
25
649
21/10/2025 10:08:04
00494449032TRLO1.1.1
CHIX
38
649
21/10/2025 10:08:04
00494449033TRLO1.1.1
AQXE
78
649
21/10/2025 10:08:04
00494449030TRLO1.1.1
BATE
78
649
21/10/2025 10:08:04
00494449031TRLO1.1.1
BATE
11
649
21/10/2025 10:08:04
00494449036TRLO1.1.1
TRQX
19
649
21/10/2025 10:08:04
00494449035TRLO1.1.1
AQXE
285
649
21/10/2025 10:08:04
00494449034TRLO1.1.1
AQXE
11
649
21/10/2025 10:08:04
00494449037TRLO1.1.1
TRQX
78
648.5
21/10/2025 10:10:04
00494449225TRLO1.1.1
BATE
11
649
21/10/2025 10:10:09
00494449235TRLO1.1.1
TRQX
6
649
21/10/2025 10:11:58
00494449524TRLO1.1.1
TRQX
2
649
21/10/2025 10:11:58
|
00494449526TRLO1.1.1
TRQX
3
649
21/10/2025 10:11:58
00494449525TRLO1.1.1
TRQX
123
648.5
21/10/2025 10:12:28
00494449617TRLO1.1.1
XLON
78
648
21/10/2025 10:14:39
00494449867TRLO1.1.1
BATE
1
648.5
21/10/2025 10:14:40
00494449868TRLO1.1.1
XLON
26
648.5
21/10/2025 10:14:40
00494449870TRLO1.1.1
XLON
78
648.5
21/10/2025 10:14:40
00494449869TRLO1.1.1
XLON
18
648.5
21/10/2025 10:14:40
00494449871TRLO1.1.1
XLON
25
648
21/10/2025 10:15:03
00494449909TRLO1.1.1
CHIX
50
648
21/10/2025 10:15:03
00494449908TRLO1.1.1
CHIX
19
648
21/10/2025 10:15:04
00494449910TRLO1.1.1
AQXE
123
647.5
21/10/2025 10:17:27
00494450156TRLO1.1.1
XLON
11
647.5
21/10/2025 10:18:23
00494450237TRLO1.1.1
TRQX
78
647.5
21/10/2025 10:20:45
00494450455TRLO1.1.1
BATE
1
647.5
21/10/2025 10:22:08
00494450616TRLO1.1.1
XLON
122
647.5
21/10/2025 10:22:11
00494450625TRLO1.1.1
XLON
25
648
21/10/2025 10:28:13
00494451271TRLO1.1.1
CHIX
78
648.5
21/10/2025 10:31:08
00494451592TRLO1.1.1
BATE
78
649
21/10/2025 10:34:38
00494451976TRLO1.1.1
BATE
11
649
21/10/2025 10:34:38
00494451977TRLO1.1.1
CHIX
14
649
21/10/2025 10:34:38
00494451978TRLO1.1.1
CHIX
123
648.5
21/10/2025 10:37:32
00494452286TRLO1.1.1
XLON
123
648.5
21/10/2025 10:37:32
00494452287TRLO1.1.1
XLON
246
648.5
21/10/2025 10:37:32
00494452288TRLO1.1.1
XLON
123
651
21/10/2025 10:45:30
00494453070TRLO1.1.1
XLON
4
651
21/10/2025 10:47:46
00494453313TRLO1.1.1
XLON
115
651
21/10/2025 10:47:46
00494453314TRLO1.1.1
XLON
1
651
21/10/2025 10:47:46
00494453315TRLO1.1.1
XLON
3
651
21/10/2025 10:47:46
00494453316TRLO1.1.1
XLON
123
651
21/10/2025 10:50:36
00494453688TRLO1.1.1
XLON
123
651
21/10/2025 10:55:23
00494454190TRLO1.1.1
XLON
11
650
21/10/2025 10:55:35
00494454209TRLO1.1.1
TRQX
11
650
21/10/2025 10:55:35
00494454210TRLO1.1.1
TRQX
22
650
21/10/2025 10:55:35
00494454208TRLO1.1.1
TRQX
78
650
21/10/2025 10:55:35
00494454207TRLO1.1.1
BATE
58
650.5
21/10/2025 11:00:02
00494454677TRLO1.1.1
XLON
29
650.5
21/10/2025 11:00:02
00494454679TRLO1.1.1
XLON
36
650.5
21/10/2025 11:00:02
00494454678TRLO1.1.1
XLON
11
650
21/10/2025 11:00:04
00494454684TRLO1.1.1
TRQX
5
650
21/10/2025 11:03:04
00494455082TRLO1.1.1
AQXE
19
650
21/10/2025 11:03:04
00494455081TRLO1.1.1
AQXE
38
650
21/10/2025 11:03:04
00494455079TRLO1.1.1
AQXE
38
650
21/10/2025 11:03:04
00494455080TRLO1.1.1
AQXE
27
650
21/10/2025 11:03:04
00494455083TRLO1.1.1
BATE
42
650
21/10/2025 11:03:06
00494455096TRLO1.1.1
XLON
14
650
21/10/2025 11:03:06
00494455097TRLO1.1.1
XLON
7
650.5
21/10/2025 11:05:21
00494455327TRLO1.1.1
BATE
14
650.5
21/10/2025 11:05:21
00494455326TRLO1.1.1
BATE
2
650.5
21/10/2025 11:05:21
00494455330TRLO1.1.1
BATE
6
650.5
21/10/2025 11:05:21
00494455328TRLO1.1.1
BATE
23
650.5
21/10/2025 11:05:21
00494455329TRLO1.1.1
BATE
9
650.5
21/10/2025 11:05:21
00494455331TRLO1.1.1
BATE
15
650.5
21/10/2025 11:05:26
00494455342TRLO1.1.1
BATE
7
650.5
21/10/2025 11:06:06
00494455422TRLO1.1.1
XLON
50
650.5
21/10/2025 11:08:24
00494455671TRLO1.1.1
CHIX
11
650.5
21/10/2025 11:08:24
00494455674TRLO1.1.1
CHIX
50
650.5
21/10/2025 11:08:24
00494455672TRLO1.1.1
CHIX
131
650.5
21/10/2025 11:08:24
00494455673TRLO1.1.1
BATE
11
650.5
21/10/2025 11:08:24
00494455677TRLO1.1.1
TRQX
14
650.5
21/10/2025 11:08:24
00494455675TRLO1.1.1
CHIX
183
650.5
21/10/2025 11:08:24
00494455676TRLO1.1.1
XLON
8
650.5
21/10/2025 11:10:12
00494455901TRLO1.1.1
XLON
115
650.5
21/10/2025 11:10:12
00494455900TRLO1.1.1
XLON
11
650.5
21/10/2025 11:10:12
00494455902TRLO1.1.1
TRQX
37
650.5
21/10/2025 11:11:50
00494456097TRLO1.1.1
BATE
41
650.5
21/10/2025 11:11:50
00494456096TRLO1.1.1
BATE
1
650.5
21/10/2025 11:12:18
00494456136TRLO1.1.1
XLON
122
650.5
21/10/2025 11:12:18
00494456137TRLO1.1.1
XLON
11
650.5
21/10/2025 11:14:35
00494456294TRLO1.1.1
TRQX
23
651
21/10/2025 11:15:17
00494456371TRLO1.1.1
XLON
100
651
21/10/2025 11:15:17
00494456370TRLO1.1.1
XLON
1
650.5
21/10/2025 11:18:23
00494456704TRLO1.1.1
BATE
123
650.5
21/10/2025 11:19:04
00494456774TRLO1.1.1
XLON
11
650.5
21/10/2025 11:19:05
00494456776TRLO1.1.1
BATE
33
650.5
21/10/2025 11:19:05
00494456775TRLO1.1.1
BATE
25
650.5
21/10/2025 11:19:13
00494456789TRLO1.1.1
CHIX
33
650.5
21/10/2025 11:19:13
00494456790TRLO1.1.1
BATE
11
650.5
21/10/2025 11:21:12
00494457080TRLO1.1.1
TRQX
19
650.5
21/10/2025 11:21:21
00494457087TRLO1.1.1
AQXE
19
650.5
21/10/2025 11:21:21
00494457088TRLO1.1.1
AQXE
123
650.5
21/10/2025 11:21:26
00494457099TRLO1.1.1
XLON
25
650.5
21/10/2025 11:21:31
00494457109TRLO1.1.1
CHIX
6
650.5
21/10/2025 11:23:19
00494457309TRLO1.1.1
AQXE
13
650.5
21/10/2025 11:23:19
00494457308TRLO1.1.1
AQXE
11
650.5
21/10/2025 11:23:35
00494457345TRLO1.1.1
BATE
21
650.5
21/10/2025 11:23:35
00494457344TRLO1.1.1
BATE
46
650.5
21/10/2025 11:23:46
00494457359TRLO1.1.1
BATE
1
650.5
21/10/2025 11:24:26
00494457437TRLO1.1.1
XLON
26
650.5
21/10/2025 11:24:26
00494457438TRLO1.1.1
XLON
96
650.5
21/10/2025 11:24:26
00494457439TRLO1.1.1
XLON
11
650.5
21/10/2025 11:25:24
00494457516TRLO1.1.1
AQXE
22
650.5
21/10/2025 11:25:24
00494457517TRLO1.1.1
AQXE
11
650.5
21/10/2025 11:25:47
00494457555TRLO1.1.1
TRQX
15
650.5
21/10/2025 11:27:17
00494457701TRLO1.1.1
CHIX
10
650.5
21/10/2025 11:27:17
00494457702TRLO1.1.1
CHIX
123
650.5
21/10/2025 11:27:29
00494457721TRLO1.1.1
XLON
28
650.5
21/10/2025 11:29:25
00494457888TRLO1.1.1
BATE
50
650.5
21/10/2025 11:29:25
00494457889TRLO1.1.1
BATE
123
651.5
21/10/2025 11:31:07
00494458090TRLO1.1.1
XLON
23
651.5
21/10/2025 11:34:58
00494458493TRLO1.1.1
CHIX
1
651.5
21/10/2025 11:34:58
00494458494TRLO1.1.1
CHIX
1
651.5
21/10/2025 11:34:58
00494458495TRLO1.1.1
CHIX
123
651.5
21/10/2025 11:35:51
00494458586TRLO1.1.1
XLON
78
651.5
21/10/2025 11:42:47
00494459207TRLO1.1.1
BATE
123
651.5
21/10/2025 11:42:47
00494459208TRLO1.1.1
XLON
25
651.5
21/10/2025 11:44:12
00494459337TRLO1.1.1
CHIX
123
651
21/10/2025 11:45:33
00494459469TRLO1.1.1
XLON
12
651
21/10/2025 11:47:49
00494459728TRLO1.1.1
BATE
66
651.5
21/10/2025 11:47:49
00494459729TRLO1.1.1
BATE
17
650.5
21/10/2025 11:49:35
00494459900TRLO1.1.1
TRQX
5
650.5
21/10/2025 11:49:35
00494459901TRLO1.1.1
TRQX
11
651
21/10/2025 11:55:34
00494460495TRLO1.1.1
CHIX
78
651.5
21/10/2025 11:57:16
00494460769TRLO1.1.1
BATE
14
651
21/10/2025 11:57:16
00494460770TRLO1.1.1
CHIX
11
651
21/10/2025 11:57:16
00494460773TRLO1.1.1
TRQX
19
651
21/10/2025 11:57:16
00494460771TRLO1.1.1
XLON
227
651
21/10/2025 11:57:16
00494460772TRLO1.1.1
XLON
19
650.5
21/10/2025 11:59:28
00494460964TRLO1.1.1
AQXE
38
650.5
21/10/2025 11:59:28
00494460965TRLO1.1.1
AQXE
19
650.5
21/10/2025 11:59:28
00494460966TRLO1.1.1
AQXE
2
651
21/10/2025 11:59:41
00494460980TRLO1.1.1
TRQX
9
651
21/10/2025 11:59:41
00494460981TRLO1.1.1
TRQX
1
651
21/10/2025 12:00:18
00494461050TRLO1.1.1
XLON
122
651
21/10/2025 12:00:18
00494461051TRLO1.1.1
XLON
2
651
21/10/2025 12:02:21
00494461223TRLO1.1.1
CHIX
10
651
21/10/2025 12:02:21
00494461224TRLO1.1.1
CHIX
13
651
21/10/2025 12:02:21
00494461222TRLO1.1.1
CHIX
1
650.5
21/10/2025 12:04:15
00494461489TRLO1.1.1
XLON
26
650.5
21/10/2025 12:04:15
00494461490TRLO1.1.1
XLON
96
651
21/10/2025 12:04:15
00494461491TRLO1.1.1
XLON
78
651
21/10/2025 12:05:24
00494461637TRLO1.1.1
BATE
11
651
21/10/2025 12:06:13
00494461711TRLO1.1.1
TRQX
123
650
21/10/2025 12:08:14
00494461931TRLO1.1.1
XLON
1
650
21/10/2025 12:10:46
00494462221TRLO1.1.1
CHIX
24
650
21/10/2025 12:12:13
00494462405TRLO1.1.1
CHIX
123
650
21/10/2025 12:12:13
00494462406TRLO1.1.1
XLON
19
650
21/10/2025 12:12:13
00494462407TRLO1.1.1
AQXE
14
649.5
21/10/2025 12:13:05
00494462493TRLO1.1.1
BATE
64
649.5
21/10/2025 12:13:05
00494462494TRLO1.1.1
BATE
3
649
21/10/2025 12:14:22
00494462595TRLO1.1.1
TRQX
8
649
21/10/2025 12:14:22
00494462596TRLO1.1.1
TRQX
19
649
21/10/2025 12:15:00
00494462643TRLO1.1.1
AQXE
1
649
21/10/2025 12:16:12
00494462797TRLO1.1.1
XLON
28
649
21/10/2025 12:16:12
00494462799TRLO1.1.1
XLON
78
649
21/10/2025 12:16:12
00494462798TRLO1.1.1
XLON
16
649
21/10/2025 12:16:12
00494462800TRLO1.1.1
XLON
25
648.5
21/10/2025 12:17:29
00494462900TRLO1.1.1
CHIX
78
648.5
21/10/2025 12:20:45
00494463243TRLO1.1.1
BATE
11
648.5
21/10/2025 12:20:50
00494463244TRLO1.1.1
TRQX
11
649
21/10/2025 12:22:10
00494463361TRLO1.1.1
AQXE
8
649
21/10/2025 12:22:10
00494463362TRLO1.1.1
AQXE
123
647.5
21/10/2025 12:25:00
00494463724TRLO1.1.1
XLON
1
648
21/10/2025 12:25:04
00494463729TRLO1.1.1
CHIX
3
648
21/10/2025 12:25:04
00494463730TRLO1.1.1
CHIX
14
648
21/10/2025 12:25:04
00494463731TRLO1.1.1
CHIX
7
648
21/10/2025 12:25:04
00494463732TRLO1.1.1
CHIX
123
647
21/10/2025 12:27:28
00494463971TRLO1.1.1
XLON
5
647
21/10/2025 12:32:52
00494464635TRLO1.1.1
XLON
84
647
21/10/2025 12:32:52
00494464634TRLO1.1.1
XLON
34
647
21/10/2025 12:33:28
00494464702TRLO1.1.1
XLON
123
647
21/10/2025 12:37:00
00494464937TRLO1.1.1
XLON
26
649
21/10/2025 12:39:32
00494465197TRLO1.1.1
AQXE
51
648
21/10/2025 12:40:53
00494465340TRLO1.1.1
BATE
56
648
21/10/2025 12:46:57
00494465906TRLO1.1.1
BATE
123
648
21/10/2025 12:46:57
00494465907TRLO1.1.1
XLON
1
651
21/10/2025 12:52:38
00494466390TRLO1.1.1
XLON
122
651
21/10/2025 12:52:38
00494466391TRLO1.1.1
XLON
11
651
21/10/2025 12:56:32
00494466792TRLO1.1.1
XLON
112
651
21/10/2025 12:56:32
00494466793TRLO1.1.1
XLON
27
652.5
21/10/2025 12:59:39
00494467029TRLO1.1.1
AQXE
11
652.5
21/10/2025 12:59:43
00494467032TRLO1.1.1
CHIX
13
652.5
21/10/2025 12:59:43
00494467031TRLO1.1.1
CHIX
13
652.5
21/10/2025 12:59:58
00494467085TRLO1.1.1
CHIX
114
652
21/10/2025 13:06:33
00494467623TRLO1.1.1
BATE
17
652
21/10/2025 13:06:33
00494467625TRLO1.1.1
TRQX
123
652
21/10/2025 13:06:33
00494467624TRLO1.1.1
XLON
123
652
21/10/2025 13:09:11
00494467895TRLO1.1.1
XLON
21
652
21/10/2025 13:11:23
00494468140TRLO1.1.1
XLON
26
652
21/10/2025 13:11:23
00494468138TRLO1.1.1
XLON
76
652
21/10/2025 13:11:23
00494468139TRLO1.1.1
XLON
1
651.5
21/10/2025 13:16:50
00494468763TRLO1.1.1
XLON
114
652
21/10/2025 13:16:59
00494468769TRLO1.1.1
BATE
37
652
21/10/2025 13:17:02
00494468779TRLO1.1.1
CHIX
122
652
21/10/2025 13:18:59
00494468942TRLO1.1.1
XLON
1
652
21/10/2025 13:22:11
00494469291TRLO1.1.1
XLON
122
652
21/10/2025 13:22:11
00494469292TRLO1.1.1
XLON
17
651.5
21/10/2025 13:27:33
00494469845TRLO1.1.1
TRQX
27
651.5
21/10/2025 13:27:33
00494469846TRLO1.1.1
AQXE
26
651.5
21/10/2025 13:27:38
00494469878TRLO1.1.1
XLON
97
651.5
21/10/2025 13:27:46
00494469904TRLO1.1.1
XLON
27
651.5
21/10/2025 13:29:47
00494470050TRLO1.1.1
AQXE
114
651.5
21/10/2025 13:30:09
00494470086TRLO1.1.1
BATE
17
651.5
21/10/2025 13:30:10
00494470101TRLO1.1.1
TRQX
4
652
21/10/2025 13:33:34
00494470542TRLO1.1.1
CHIX
33
652
21/10/2025 13:34:00
00494470601TRLO1.1.1
CHIX
123
651.5
21/10/2025 13:36:25
00494470883TRLO1.1.1
XLON
123
651.5
21/10/2025 13:38:22
00494471101TRLO1.1.1
XLON
3
651.5
21/10/2025 13:40:03
00494471310TRLO1.1.1
AQXE
1
651.5
21/10/2025 13:40:03
00494471311TRLO1.1.1
AQXE
23
651.5
21/10/2025 13:40:18
00494471324TRLO1.1.1
AQXE
31
651.5
21/10/2025 13:40:21
00494471331TRLO1.1.1
XLON
1
651.5
21/10/2025 13:40:21
00494471332TRLO1.1.1
XLON
91
651.5
21/10/2025 13:40:21
00494471333TRLO1.1.1
XLON
37
651.5
21/10/2025 13:42:15
00494471539TRLO1.1.1
CHIX
114
651.5
21/10/2025 13:42:15
00494471540TRLO1.1.1
BATE
17
651.5
21/10/2025 13:42:15
00494471541TRLO1.1.1
TRQX
11
651.5
21/10/2025 13:44:55
00494471836TRLO1.1.1
XLON
112
651.5
21/10/2025 13:44:57
00494471839TRLO1.1.1
XLON
7
651.5
21/10/2025 13:48:37
00494472282TRLO1.1.1
XLON
116
651.5
21/10/2025 13:48:37
00494472281TRLO1.1.1
XLON
1
651.5
21/10/2025 13:50:47
00494472557TRLO1.1.1
AQXE
26
651.5
21/10/2025 13:50:47
00494472558TRLO1.1.1
AQXE
21
651.5
21/10/2025 13:51:40
00494472657TRLO1.1.1
XLON
26
651.5
21/10/2025 13:51:40
00494472655TRLO1.1.1
XLON
76
651.5
21/10/2025 13:51:40
00494472656TRLO1.1.1
XLON
6
653
21/10/2025 13:53:50
00494472987TRLO1.1.1
CHIX
114
653
21/10/2025 13:53:53
00494473007TRLO1.1.1
BATE
31
653
21/10/2025 13:53:59
00494473010TRLO1.1.1
CHIX
123
652.5
21/10/2025 13:58:06
00494473431TRLO1.1.1
XLON
27
652.5
21/10/2025 14:01:21
00494473897TRLO1.1.1
AQXE
17
652
21/10/2025 14:01:32
00494473915TRLO1.1.1
TRQX
123
652
21/10/2025 14:01:32
00494473914TRLO1.1.1
XLON
114
652
21/10/2025 14:04:29
00494474361TRLO1.1.1
BATE
17
652
21/10/2025 14:04:29
00494474364TRLO1.1.1
TRQX
21
652
21/10/2025 14:04:29
00494474363TRLO1.1.1
XLON
102
652
21/10/2025 14:04:29
00494474362TRLO1.1.1
XLON
37
651.5
21/10/2025 14:06:36
00494474744TRLO1.1.1
CHIX
26
651.5
21/10/2025 14:06:53
00494474798TRLO1.1.1
XLON
76
651.5
21/10/2025 14:06:53
00494474799TRLO1.1.1
XLON
21
652
21/10/2025 14:06:53
00494474800TRLO1.1.1
XLON
1
651.5
21/10/2025 14:10:33
00494475411TRLO1.1.1
XLON
26
651.5
21/10/2025 14:10:33
00494475412TRLO1.1.1
XLON
26
652
21/10/2025 14:10:33
00494475413TRLO1.1.1
XLON
3
652
21/10/2025 14:10:33
00494475414TRLO1.1.1
XLON
67
652
21/10/2025 14:10:33
00494475415TRLO1.1.1
XLON
27
652.5
21/10/2025 14:11:31
00494475566TRLO1.1.1
AQXE
1
651.5
21/10/2025 14:13:01
00494475776TRLO1.1.1
BATE
37
652.5
21/10/2025 14:20:16
00494476791TRLO1.1.1
CHIX
91
652.5
21/10/2025 14:20:16
00494476793TRLO1.1.1
XLON
123
652.5
21/10/2025 14:20:16
00494476794TRLO1.1.1
XLON
155
652.5
21/10/2025 14:20:16
00494476792TRLO1.1.1
XLON
17
652.5
21/10/2025 14:20:16
00494476795TRLO1.1.1
TRQX
27
652.5
21/10/2025 14:21:41
00494477073TRLO1.1.1
AQXE
37
652.5
21/10/2025 14:23:26
00494477313TRLO1.1.1
CHIX
17
652.5
21/10/2025 14:25:02
00494477488TRLO1.1.1
TRQX
123
652.5
21/10/2025 14:25:23
00494477536TRLO1.1.1
XLON
1
652.5
21/10/2025 14:29:03
00494478134TRLO1.1.1
XLON
11
652.5
21/10/2025 14:29:03
00494478135TRLO1.1.1
XLON
111
652.5
21/10/2025 14:29:03
00494478136TRLO1.1.1
XLON
113
652
21/10/2025 14:30:26
00494479417TRLO1.1.1
BATE
114
652
21/10/2025 14:30:26
00494479418TRLO1.1.1
BATE
27
652.5
21/10/2025 14:30:29
00494479440TRLO1.1.1
AQXE
1
652
21/10/2025 14:30:59
00494479762TRLO1.1.1
CHIX
36
652
21/10/2025 14:30:59
00494479761TRLO1.1.1
CHIX
17
652.5
21/10/2025 14:31:03
00494479801TRLO1.1.1
TRQX
15
652
21/10/2025 14:31:16
00494479955TRLO1.1.1
XLON
1
652
21/10/2025 14:31:16
00494479956TRLO1.1.1
XLON
41
652
21/10/2025 14:31:16
00494479958TRLO1.1.1
XLON
66
652
21/10/2025 14:31:16
00494479957TRLO1.1.1
XLON
114
652
21/10/2025 14:32:21
00494480419TRLO1.1.1
BATE
27
652.5
21/10/2025 14:33:11
00494480816TRLO1.1.1
AQXE
123
652
21/10/2025 14:33:24
00494480884TRLO1.1.1
XLON
14
652
21/10/2025 14:33:44
00494481032TRLO1.1.1
CHIX
9
652
21/10/2025 14:33:44
00494481034TRLO1.1.1
CHIX
14
652
21/10/2025 14:33:44
00494481033TRLO1.1.1
CHIX
17
652.5
21/10/2025 14:33:48
00494481108TRLO1.1.1
TRQX
114
652
21/10/2025 14:34:12
00494481244TRLO1.1.1
BATE
76
652
21/10/2025 14:35:40
00494481888TRLO1.1.1
XLON
32
652
21/10/2025 14:35:40
00494481889TRLO1.1.1
XLON
93
652
21/10/2025 14:35:40
00494481890TRLO1.1.1
XLON
2
652
21/10/2025 14:35:40
00494481892TRLO1.1.1
XLON
43
652
21/10/2025 14:35:40
00494481891TRLO1.1.1
XLON
27
652
21/10/2025 14:35:43
00494481910TRLO1.1.1
AQXE
5
652
21/10/2025 14:36:21
00494482135TRLO1.1.1
BATE
109
652
21/10/2025 14:36:21
00494482136TRLO1.1.1
BATE
37
652
21/10/2025 14:36:22
00494482139TRLO1.1.1
CHIX
1
651.5
21/10/2025 14:37:46
00494482720TRLO1.1.1
XLON
26
652
21/10/2025 14:37:46
00494482721TRLO1.1.1
XLON
219
652
21/10/2025 14:37:46
00494482722TRLO1.1.1
XLON
14
651.5
21/10/2025 14:37:57
00494482793TRLO1.1.1
TRQX
27
652
21/10/2025 14:38:19
00494482897TRLO1.1.1
AQXE
37
652.5
21/10/2025 14:39:57
00494483448TRLO1.1.1
CHIX
1
653
21/10/2025 14:42:46
00494484860TRLO1.1.1
XLON
737
653
21/10/2025 14:42:46
00494484861TRLO1.1.1
XLON
2
653
21/10/2025 14:42:52
00494484910TRLO1.1.1
CHIX
35
653
21/10/2025 14:42:52
00494484911TRLO1.1.1
CHIX
37
653
21/10/2025 14:45:48
00494485931TRLO1.1.1
CHIX
2
653
21/10/2025 14:48:50
00494486751TRLO1.1.1
CHIX
35
653
21/10/2025 14:48:50
00494486752TRLO1.1.1
CHIX
34
653
21/10/2025 14:49:11
00494486871TRLO1.1.1
XLON
70
653
21/10/2025 14:49:11
00494486872TRLO1.1.1
XLON
123
653
21/10/2025 14:49:11
00494486870TRLO1.1.1
XLON
19
653
21/10/2025 14:49:11
00494486873TRLO1.1.1
XLON
114
652.5
21/10/2025 14:49:12
00494486879TRLO1.1.1
BATE
45
652.5
21/10/2025 14:49:12
00494486880TRLO1.1.1
BATE
2
653
21/10/2025 14:53:18
00494487922TRLO1.1.1
CHIX
123
653
21/10/2025 14:53:18
00494487923TRLO1.1.1
XLON
123
653
21/10/2025 14:53:18
00494487924TRLO1.1.1
XLON
123
653
21/10/2025 14:53:18
00494487926TRLO1.1.1
XLON
123
653
21/10/2025 14:53:18
00494487927TRLO1.1.1
XLON
615
653
21/10/2025 14:53:18
00494487925TRLO1.1.1
XLON
123
653
21/10/2025 14:53:18
00494487928TRLO1.1.1
XLON
1
653
21/10/2025 14:56:21
00494488712TRLO1.1.1
CHIX
34
653
21/10/2025 14:56:31
00494488751TRLO1.1.1
CHIX
18
653
21/10/2025 14:56:31
00494488752TRLO1.1.1
CHIX
19
653
21/10/2025 14:56:31
00494488753TRLO1.1.1
CHIX
37
653
21/10/2025 14:56:31
00494488754TRLO1.1.1
CHIX
123
653
21/10/2025 14:56:31
00494488755TRLO1.1.1
XLON
123
653
21/10/2025 14:56:31
00494488756TRLO1.1.1
XLON
123
653
21/10/2025 14:56:31
00494488757TRLO1.1.1
XLON
27
652.5
21/10/2025 14:57:15
00494488946TRLO1.1.1
AQXE
27
652.5
21/10/2025 14:57:15
00494488947TRLO1.1.1
AQXE
27
652.5
21/10/2025 14:57:15
00494488948TRLO1.1.1
AQXE
3
652.5
21/10/2025 14:57:15
00494488949TRLO1.1.1
AQXE
26
653
21/10/2025 14:58:34
00494489436TRLO1.1.1
XLON
35
653
21/10/2025 14:58:34
00494489437TRLO1.1.1
XLON
37
653
21/10/2025 14:58:34
00494489440TRLO1.1.1
XLON
72
653
21/10/2025 14:58:34
00494489438TRLO1.1.1
XLON
76
653
21/10/2025 14:58:34
00494489439TRLO1.1.1
XLON
69
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489441TRLO1.1.1
BATE
37
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489442TRLO1.1.1
CHIX
114
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489444TRLO1.1.1
BATE
183
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489443TRLO1.1.1
BATE
27
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489446TRLO1.1.1
AQXE
114
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489445TRLO1.1.1
BATE
114
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489447TRLO1.1.1
BATE
24
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489449TRLO1.1.1
AQXE
27
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489450TRLO1.1.1
AQXE
114
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489448TRLO1.1.1
BATE
17
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489452TRLO1.1.1
TRQX
27
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489451TRLO1.1.1
AQXE
54
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489453TRLO1.1.1
TRQX
17
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489454TRLO1.1.1
TRQX
17
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489455TRLO1.1.1
TRQX
17
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489456TRLO1.1.1
TRQX
17
652.5
21/10/2025 14:58:34
00494489457TRLO1.1.1
TRQX
3
652.5
21/10/2025 15:00:48
00494490170TRLO1.1.1
AQXE
17
652.5
21/10/2025 15:00:58
00494490235TRLO1.1.1
TRQX
37
652.5
21/10/2025 15:00:58
00494490234TRLO1.1.1
CHIX
114
652.5
21/10/2025 15:00:58
00494490233TRLO1.1.1
BATE
123
652.5
21/10/2025 15:00:58
00494490237TRLO1.1.1
XLON
18
652.5
21/10/2025 15:01:16
00494490320TRLO1.1.1
AQXE
6
652.5
21/10/2025 15:02:09
00494490534TRLO1.1.1
AQXE
123
652
21/10/2025 15:02:10
00494490541TRLO1.1.1
XLON
123
652
21/10/2025 15:02:10
00494490542TRLO1.1.1
XLON
27
652
21/10/2025 15:03:56
00494491099TRLO1.1.1
AQXE
72
651.5
21/10/2025 15:05:02
00494491404TRLO1.1.1
XLON
51
651.5
21/10/2025 15:05:02
00494491405TRLO1.1.1
XLON
123
651.5
21/10/2025 15:05:02
00494491406TRLO1.1.1
XLON
15
652
21/10/2025 15:05:25
00494491514TRLO1.1.1
BATE
99
652
21/10/2025 15:05:25
00494491515TRLO1.1.1
BATE
3
652
21/10/2025 15:08:11
00494492320TRLO1.1.1
CHIX
4
652.5
21/10/2025 15:08:20
00494492341TRLO1.1.1
AQXE
1
652.5
21/10/2025 15:09:42
00494492699TRLO1.1.1
AQXE
1
652.5
21/10/2025 15:10:02
00494492790TRLO1.1.1
AQXE
123
652
21/10/2025 15:10:02
00494492792TRLO1.1.1
XLON
21
652.5
21/10/2025 15:10:02
00494492791TRLO1.1.1
AQXE
76
652
21/10/2025 15:10:02
00494492793TRLO1.1.1
XLON
2
652.5
21/10/2025 15:14:08
00494493868TRLO1.1.1
CHIX
21
652.5
21/10/2025 15:15:17
00494494377TRLO1.1.1
CHIX
32
652.5
21/10/2025 15:15:17
00494494376TRLO1.1.1
CHIX
3
652.5
21/10/2025 15:17:09
00494495295TRLO1.1.1
CHIX
115
653
21/10/2025 15:17:43
00494495488TRLO1.1.1
XLON
115
653
21/10/2025 15:17:43
00494495489TRLO1.1.1
XLON
123
653
21/10/2025 15:17:43
00494495490TRLO1.1.1
XLON
4
653
21/10/2025 15:17:43
00494495493TRLO1.1.1
XLON
12
653
21/10/2025 15:17:43
00494495491TRLO1.1.1
XLON
28
653
21/10/2025 15:17:43
00494495492TRLO1.1.1
XLON
17
653
21/10/2025 15:17:43
00494495494TRLO1.1.1
XLON
24
653
21/10/2025 15:17:43
00494495495TRLO1.1.1
XLON
347
653
21/10/2025 15:17:43
00494495496TRLO1.1.1
XLON
1
653
21/10/2025 15:19:37
00494496066TRLO1.1.1
CHIX
1
653
21/10/2025 15:23:07
00494497594TRLO1.1.1
CHIX
27
653.5
21/10/2025 15:25:47
00494498613TRLO1.1.1
CHIX
10
653.5
21/10/2025 15:25:47
00494498614TRLO1.1.1
CHIX
1
653
21/10/2025 15:26:04
00494498670TRLO1.1.1
CHIX
1
653
21/10/2025 15:27:13
00494498912TRLO1.1.1
CHIX
246
653
21/10/2025 15:27:16
00494498945TRLO1.1.1
XLON
46
653
21/10/2025 15:27:16
00494498947TRLO1.1.1
XLON
123
653
21/10/2025 15:27:16
00494498946TRLO1.1.1
XLON
37
653
21/10/2025 15:27:39
00494499040TRLO1.1.1
CHIX
46
653
21/10/2025 15:27:39
00494499039TRLO1.1.1
CHIX
93
653
21/10/2025 15:27:39
00494499041TRLO1.1.1
BATE
273
653
21/10/2025 15:27:39
00494499042TRLO1.1.1
BATE
21
653
21/10/2025 15:27:39
00494499044TRLO1.1.1
BATE
77
653
21/10/2025 15:27:39
00494499045TRLO1.1.1
XLON
114
653
21/10/2025 15:27:39
00494499043TRLO1.1.1
BATE
123
653
21/10/2025 15:27:39
00494499046TRLO1.1.1
XLON
123
653
21/10/2025 15:27:39
00494499047TRLO1.1.1
XLON
27
652.5
21/10/2025 15:28:37
00494499407TRLO1.1.1
AQXE
27
652.5
21/10/2025 15:28:37
00494499408TRLO1.1.1
AQXE
16
652.5
21/10/2025 15:28:37
00494499409TRLO1.1.1
AQXE
34
652.5
21/10/2025 15:28:37
00494499410TRLO1.1.1
TRQX
5
652.5
21/10/2025 15:28:37
00494499412TRLO1.1.1
TRQX
12
652.5
21/10/2025 15:28:37
00494499413TRLO1.1.1
TRQX
17
652.5
21/10/2025 15:28:37
00494499411TRLO1.1.1
TRQX
17
652.5
21/10/2025 15:28:37
00494499414TRLO1.1.1
TRQX
11
652.5
21/10/2025 15:28:47
00494499511TRLO1.1.1
AQXE
20
652.5
21/10/2025 15:28:47
00494499514TRLO1.1.1
XLON
27
652.5
21/10/2025 15:28:47
00494499512TRLO1.1.1
AQXE
103
652.5
21/10/2025 15:28:47
00494499513TRLO1.1.1
XLON
114
652
21/10/2025 15:29:09
00494499654TRLO1.1.1
BATE
27
652.5
21/10/2025 15:30:40
00494499988TRLO1.1.1
AQXE
17
652.5
21/10/2025 15:30:59
00494500039TRLO1.1.1
TRQX
123
652.5
21/10/2025 15:31:09
00494500090TRLO1.1.1
XLON
1
652.5
21/10/2025 15:35:11
00494501198TRLO1.1.1
TRQX
123
652.5
21/10/2025 15:35:11
00494501197TRLO1.1.1
XLON
123
652.5
21/10/2025 15:35:11
00494501199TRLO1.1.1
XLON
16
652.5
21/10/2025 15:35:11
00494501200TRLO1.1.1
TRQX
37
653
21/10/2025 15:36:34
00494501615TRLO1.1.1
CHIX
1
653
21/10/2025 15:37:32
00494501836TRLO1.1.1
XLON
122
654
21/10/2025 15:40:25
00494502662TRLO1.1.1
XLON
11
654
21/10/2025 15:42:27
00494503337TRLO1.1.1
XLON
112
654
21/10/2025 15:42:27
00494503338TRLO1.1.1
XLON
2
653.5
21/10/2025 15:44:19
00494503876TRLO1.1.1
CHIX
2
654
21/10/2025 15:44:58
00494504163TRLO1.1.1
XLON
121
654
21/10/2025 15:44:58
00494504164TRLO1.1.1
XLON
114
653.5
21/10/2025 15:46:30
00494504570TRLO1.1.1
BATE
104
653.5
21/10/2025 15:46:30
00494504572TRLO1.1.1
BATE
114
653.5
21/10/2025 15:46:30
00494504571TRLO1.1.1
BATE
123
653.5
21/10/2025 15:46:30
00494504573TRLO1.1.1
XLON
17
653.5
21/10/2025 15:46:30
00494504575TRLO1.1.1
TRQX
123
653.5
21/10/2025 15:46:30
00494504574TRLO1.1.1
XLON
1
653.5
21/10/2025 15:47:20
00494504853TRLO1.1.1
CHIX
27
654
21/10/2025 15:49:13
00494505651TRLO1.1.1
AQXE
123
654
21/10/2025 15:50:23
00494506102TRLO1.1.1
XLON
37
654.5
21/10/2025 15:51:51
00494506627TRLO1.1.1
CHIX
71
654.5
21/10/2025 15:51:51
00494506626TRLO1.1.1
CHIX
17
654.5
21/10/2025 15:51:51
00494506628TRLO1.1.1
TRQX
1
654.5
21/10/2025 15:52:04
00494506787TRLO1.1.1
XLON
26
654.5
21/10/2025 15:52:04
00494506788TRLO1.1.1
XLON
96
654.5
21/10/2025 15:52:04
00494506789TRLO1.1.1
XLON
114
654.5
21/10/2025 15:52:13
00494506867TRLO1.1.1
BATE
123
654
21/10/2025 15:52:32
00494506988TRLO1.1.1
XLON
54
655.5
21/10/2025 15:54:13
00494507618TRLO1.1.1
AQXE
17
655.5
21/10/2025 15:54:17
00494507662TRLO1.1.1
TRQX
37
655.5
21/10/2025 15:54:22
00494507690TRLO1.1.1
CHIX
31
656
21/10/2025 15:55:35
00494508056TRLO1.1.1
XLON
92
656
21/10/2025 15:55:35
00494508055TRLO1.1.1
XLON
123
656
21/10/2025 15:57:48
00494508531TRLO1.1.1
XLON
24
655.5
21/10/2025 15:57:53
00494508540TRLO1.1.1
AQXE
114
655.5
21/10/2025 15:58:17
00494508677TRLO1.1.1
BATE
37
655.5
21/10/2025 15:58:23
00494508691TRLO1.1.1
CHIX
3
655.5
21/10/2025 15:58:43
00494508768TRLO1.1.1
AQXE
17
655.5
21/10/2025 15:58:43
00494508769TRLO1.1.1
TRQX
123
655
21/10/2025 15:59:04
00494508921TRLO1.1.1
XLON
27
655.5
21/10/2025 16:00:57
00494509731TRLO1.1.1
AQXE
246
656
21/10/2025 16:02:05
00494510250TRLO1.1.1
XLON
37
656
21/10/2025 16:03:56
00494510875TRLO1.1.1
CHIX
123
656
21/10/2025 16:04:17
00494510993TRLO1.1.1
XLON
246
656
21/10/2025 16:04:31
00494511080TRLO1.1.1
XLON
27
656
21/10/2025 16:04:31
00494511081TRLO1.1.1
AQXE
27
656
21/10/2025 16:04:31
00494511082TRLO1.1.1
AQXE
37
656
21/10/2025 16:06:24
00494511934TRLO1.1.1
CHIX
37
656
21/10/2025 16:06:24
00494511935TRLO1.1.1
CHIX
123
656.5
21/10/2025 16:07:43
00494512328TRLO1.1.1
XLON
238
656.5
21/10/2025 16:07:43
00494512329TRLO1.1.1
BATE
9
656.5
21/10/2025 16:08:14
00494512475TRLO1.1.1
XLON
114
656.5
21/10/2025 16:08:14
00494512476TRLO1.1.1
XLON
2
656.5
21/10/2025 16:09:02
00494512708TRLO1.1.1
XLON
63
656.5
21/10/2025 16:09:02
00494512709TRLO1.1.1
XLON
72
656.5
21/10/2025 16:09:02
00494512711TRLO1.1.1
XLON
109
656.5
21/10/2025 16:09:02
00494512710TRLO1.1.1
XLON
37
656
21/10/2025 16:09:03
00494512715TRLO1.1.1
CHIX
17
656
21/10/2025 16:09:03
00494512717TRLO1.1.1
TRQX
34
656
21/10/2025 16:09:03
00494512716TRLO1.1.1
TRQX
17
656
21/10/2025 16:09:03
00494512718TRLO1.1.1
TRQX
4
656
21/10/2025 16:10:05
00494513059TRLO1.1.1
AQXE
38
656.5
21/10/2025 16:10:12
00494513083TRLO1.1.1
BATE
76
656.5
21/10/2025 16:10:12
00494513084TRLO1.1.1
BATE
123
656
21/10/2025 16:10:41
00494513366TRLO1.1.1
XLON
123
656
21/10/2025 16:10:41
00494513367TRLO1.1.1
XLON
114
656.5
21/10/2025 16:12:20
00494513884TRLO1.1.1
BATE
41
656.5
21/10/2025 16:12:26
00494513934TRLO1.1.1
XLON
82
656.5
21/10/2025 16:12:26
00494513933TRLO1.1.1
XLON
123
656.5
21/10/2025 16:13:01
00494514092TRLO1.1.1
XLON
123
656
21/10/2025 16:13:32
00494514265TRLO1.1.1
XLON
246
656
21/10/2025 16:13:32
00494514264TRLO1.1.1
XLON
17
656
21/10/2025 16:13:32
00494514267TRLO1.1.1
TRQX
17
656
21/10/2025 16:13:32
00494514268TRLO1.1.1
TRQX
123
656
21/10/2025 16:13:32
00494514266TRLO1.1.1
XLON
105
|
656.5
21/10/2025 16:14:19
00494514495TRLO1.1.1
BATE
9
656.5
21/10/2025 16:14:19
00494514496TRLO1.1.1
BATE
4
656
21/10/2025 16:14:29
00494514524TRLO1.1.1
CHIX
72
656
21/10/2025 16:15:34
00494514959TRLO1.1.1
BATE
114
656
21/10/2025 16:15:34
00494514958TRLO1.1.1
BATE
123
656
21/10/2025 16:15:34
00494514961TRLO1.1.1
XLON
123
656
21/10/2025 16:15:34
00494514962TRLO1.1.1
XLON
278
656
21/10/2025 16:15:34
00494514960TRLO1.1.1
BATE
123
656
21/10/2025 16:15:34
00494514964TRLO1.1.1
XLON
493
656
21/10/2025 16:15:34
00494514963TRLO1.1.1
XLON
33
656
21/10/2025 16:15:35
00494514965TRLO1.1.1
CHIX
37
656
21/10/2025 16:15:35
00494514966TRLO1.1.1
CHIX
37
656
21/10/2025 16:15:35
00494514968TRLO1.1.1
CHIX
104
656
21/10/2025 16:15:35
00494514967TRLO1.1.1
CHIX
23
656
21/10/2025 16:15:58
00494515099TRLO1.1.1
AQXE
27
656
21/10/2025 16:15:58
00494515098TRLO1.1.1
AQXE
27
656
21/10/2025 16:15:58
00494515101TRLO1.1.1
AQXE
27
656
21/10/2025 16:15:58
00494515102TRLO1.1.1
AQXE
27
656
21/10/2025 16:15:58
00494515103TRLO1.1.1
AQXE
73
656
21/10/2025 16:15:58
00494515104TRLO1.1.1
AQXE
6
655.5
21/10/2025 16:16:01
00494515139TRLO1.1.1
TRQX
14
655
21/10/2025 16:17:34
00494515692TRLO1.1.1
BATE
86
655
21/10/2025 16:17:34
00494515691TRLO1.1.1
BATE
26
655
21/10/2025 16:17:43
00494515734TRLO1.1.1
XLON
60
655
21/10/2025 16:17:43
00494515736TRLO1.1.1
XLON
98
655
21/10/2025 16:17:43
00494515735TRLO1.1.1
XLON
26
655.5
21/10/2025 16:17:43
00494515737TRLO1.1.1
XLON
78
655.5
21/10/2025 16:17:43
00494515738TRLO1.1.1
XLON
3
655.5
21/10/2025 16:17:43
00494515739TRLO1.1.1
XLON
21
655.5
21/10/2025 16:18:57
00494516265TRLO1.1.1
AQXE
28
655
21/10/2025 16:19:02
00494516281TRLO1.1.1
CHIX
89
655
21/10/2025 16:19:19
00494516393TRLO1.1.1
BATE
3
655
21/10/2025 16:19:41
00494516519TRLO1.1.1
XLON
13
655
21/10/2025 16:19:41
00494516518TRLO1.1.1
XLON
36
655
21/10/2025 16:19:41
00494516522TRLO1.1.1
XLON
37
655
21/10/2025 16:19:41
00494516521TRLO1.1.1
XLON
65
655
21/10/2025 16:19:41
00494516520TRLO1.1.1
XLON
143
655
21/10/2025 16:19:41
00494516523TRLO1.1.1
XLON
10
655
21/10/2025 16:20:46
00494516961TRLO1.1.1
AQXE
12
655
|
21/10/2025 16:20:46
00494516960TRLO1.1.1
AQXE
14
655
21/10/2025 16:21:40
00494517267TRLO1.1.1
XLON
288
655
21/10/2025 16:21:40
00494517268TRLO1.1.1
XLON
38
654.5
21/10/2025 16:21:40
00494517269TRLO1.1.1
CHIX
28
654.5
21/10/2025 16:21:40
00494517270TRLO1.1.1
TRQX
50
654.5
21/10/2025 16:21:40
00494517271TRLO1.1.1
TRQX
1
654.5
21/10/2025 16:23:52
00494518145TRLO1.1.1
CHIX
2
655.5
21/10/2025 16:24:27
00494518427TRLO1.1.1
XLON
2
655.5
21/10/2025 16:24:27
00494518428TRLO1.1.1
XLON
115
655.5
21/10/2025 16:24:27
00494518429TRLO1.1.1
XLON
308
655.5
21/10/2025 16:24:27
00494518430TRLO1.1.1
XLON
24
655.5
21/10/2025 16:26:17
00494519324TRLO1.1.1
XLON
70
655.5
21/10/2025 16:26:17
00494519325TRLO1.1.1
XLON
2
655.5
21/10/2025 16:26:17
00494519326TRLO1.1.1
XLON
183
655.5
21/10/2025 16:26:17
00494519327TRLO1.1.1
XLON
1
655
21/10/2025 16:26:58
00494519686TRLO1.1.1
AQXE
12
655.5
21/10/2025 16:27:08
00494519780TRLO1.1.1
XLON
35
655.5
21/10/2025 16:27:08
00494519779TRLO1.1.1
XLON
67
655.5
21/10/2025 16:27:08
00494519778TRLO1.1.1
XLON
1
655.5
21/10/2025 16:27:08
00494519781TRLO1.1.1
XLON
15
655.5
21/10/2025 16:27:08
00494519782TRLO1.1.1
XLON
10
655.5
21/10/2025 16:27:27
00494519903TRLO1.1.1
XLON
1
655
21/10/2025 16:27:41
00494520002TRLO1.1.1
AQXE
1
655
21/10/2025 16:28:45
00494520440TRLO1.1.1
AQXE
13
655
21/10/2025 16:29:20
00494520720TRLO1.1.1