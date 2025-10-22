London/Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch etwas geschwächelt. Enttäuschende Zahlen einiger grosser Unternehmen belasteten etwas. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,15 Prozent auf 5.678,37 Punkte. Uneinheitlich war die Tendenz ausserhalb des Euroraums. Der britische FTSE 100 legte um 0,76 Prozent auf 9.498,33 Punkte zu, während der Schweizer SMI um 0,1 Prozent auf 12.613,19 Punkte sank. Auch die Vorgaben anderer Börsen belasteten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab