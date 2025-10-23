Raus aus Gold oder Nachkaufchance? Geht es nach dem wohl bekanntesten Banker der Welt, ist die Rally beim Edelmetall noch lange nicht vorbei. Jamie Dimon hält 10.000 USD je Feinunze für möglich. Passend dazu gibt es bei Schwergewicht Barrick Mining interessante Gerüchte aus Afrika. Ein Hebel auf den Goldpreis sind Explorer wie Kobo Resources. Das Unternehmen ist in einer der stabilsten und interessantesten Regionen Afrikas aktiv. Die Aktie der Gold-Perle notiert seit kurzem an einer deutschen Börse. Auch Rüstungsaktien haben zuletzt korrigiert. Auch hier sehen Analysten Kaufchancen. Bei Renk sind immerhin 30 % drin. Der Getriebespezialist meldet einen Millionen-Auftrag.

