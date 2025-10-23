Stillstand droht! Nachdem die niederländische Regierung beim Chiphersteller Nexperia den chinesischen CEO ausgetauscht hat, kommen keine Chips mehr aus China in der EU an. Förderstopps drohen. Auch die Versorgung mit kritischen Rohstoffen ist heute alles andere als sicher. China zieht nicht nur bei Chips und Seltenen Erden die Zügel an. Dabei sind es nicht nur strikte Ausfuhrkontrollen oder gar Verbote - wie Kenner der Materie berichten, ist es oft die Vielzahl an bürokratischen Hemmnissen, die das Alltagsgeschäft erschweren. Wir zeigen, wie sich westliche Unternehmen aus Bergbau und Industrie auf die neue Situation einstellen und erklären, warum die Aktie von Power Metallic Mines im Fokus vieler Anleger steht.

