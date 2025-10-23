Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 23.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
23.10.25 | 08:09
7,500 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,5507,90009:32
PR Newswire
23.10.2025 08:06 Uhr
41 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 23

Bodycotewww.bodycote.com

23 October 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

22 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

38,054

Highest price paid per share (pence per share):

666.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

650.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

658.98p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,221,134 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,089,270 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,235,038 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

128

654.5

22/10/2025 08:05:12

00494555896TRLO1.1.1

XLON

1

654.5

22/10/2025 08:09:00

00494556702TRLO1.1.1

TRQX

1

654.5

22/10/2025 08:10:04

00494556874TRLO1.1.1

TRQX

1

654.5

22/10/2025 08:10:09

00494556899TRLO1.1.1

TRQX

11

654

22/10/2025 08:10:10

00494556902TRLO1.1.1

XLON

117

654

22/10/2025 08:10:11

00494556913TRLO1.1.1

XLON

8

654.5

22/10/2025 08:11:25

00494557209TRLO1.1.1

TRQX

36

654

22/10/2025 08:12:26

00494557407TRLO1.1.1

BATE

44

654

22/10/2025 08:12:26

00494557408TRLO1.1.1

BATE

2

653.5

22/10/2025 08:14:50

00494557686TRLO1.1.1

XLON

25

654.5

22/10/2025 08:15:00

00494557705TRLO1.1.1

CHIX

126

653.5

22/10/2025 08:15:41

00494557789TRLO1.1.1

XLON

19

652.5

22/10/2025 08:17:27

00494558133TRLO1.1.1

AQXE

128

652.5

22/10/2025 08:23:41

00494559041TRLO1.1.1

XLON

84

654.5

22/10/2025 08:41:55

00494562390TRLO1.1.1

BATE

26

654

22/10/2025 08:42:04

00494562412TRLO1.1.1

CHIX

256

654

22/10/2025 08:42:04

00494562414TRLO1.1.1

XLON

12

654.5

22/10/2025 08:42:04

00494562413TRLO1.1.1

TRQX

77

654

22/10/2025 08:44:27

00494562748TRLO1.1.1

XLON

24

654

22/10/2025 08:44:27

00494562750TRLO1.1.1

XLON

27

654

22/10/2025 08:44:27

00494562749TRLO1.1.1

XLON

20

653.5

22/10/2025 08:45:00

00494562823TRLO1.1.1

AQXE

5

653

22/10/2025 08:46:35

00494563119TRLO1.1.1

CHIX

21

653

22/10/2025 08:46:35

00494563118TRLO1.1.1

CHIX

12

654

22/10/2025 08:47:16

00494563252TRLO1.1.1

TRQX

20

653.5

22/10/2025 08:47:16

00494563253TRLO1.1.1

AQXE

84

653

22/10/2025 08:47:17

00494563254TRLO1.1.1

BATE

128

652

22/10/2025 08:51:37

00494564254TRLO1.1.1

XLON

128

652

22/10/2025 08:53:51

00494564536TRLO1.1.1

XLON

20

653

22/10/2025 08:56:49

00494564881TRLO1.1.1

AQXE

11

652.5

22/10/2025 08:56:55

00494564887TRLO1.1.1

TRQX

1

652.5

22/10/2025 08:56:55

00494564888TRLO1.1.1

TRQX

84

653

22/10/2025 08:56:55

00494564889TRLO1.1.1

BATE

1

651

22/10/2025 08:57:50

00494564980TRLO1.1.1

CHIX

74

652

22/10/2025 08:58:05

00494565004TRLO1.1.1

XLON

4

652

22/10/2025 08:58:05

00494565005TRLO1.1.1

XLON

11

652

22/10/2025 08:58:31

00494565053TRLO1.1.1

XLON

39

652

22/10/2025 08:59:13

00494565129TRLO1.1.1

XLON

11

651

22/10/2025 09:01:55

00494565518TRLO1.1.1

CHIX

14

651

22/10/2025 09:01:55

00494565520TRLO1.1.1

CHIX

128

652.5

22/10/2025 09:03:13

00494565773TRLO1.1.1

XLON

20

653

22/10/2025 09:04:43

00494565918TRLO1.1.1

AQXE

11

653

22/10/2025 09:07:11

00494566255TRLO1.1.1

TRQX

26

653

22/10/2025 09:07:11

00494566257TRLO1.1.1

CHIX

128

652.5

22/10/2025 09:07:11

00494566259TRLO1.1.1

XLON

1

653

22/10/2025 09:07:11

00494566258TRLO1.1.1

TRQX

128

652.5

22/10/2025 09:09:52

00494566745TRLO1.1.1

XLON

14

653

22/10/2025 09:10:59

00494566908TRLO1.1.1

CHIX

1

653

22/10/2025 09:11:59

00494567035TRLO1.1.1

AQXE

128

652

22/10/2025 09:13:36

00494567274TRLO1.1.1

XLON

12

653

22/10/2025 09:13:36

00494567272TRLO1.1.1

CHIX

19

653

22/10/2025 09:13:36

00494567273TRLO1.1.1

AQXE

12

653

22/10/2025 09:13:36

00494567275TRLO1.1.1

TRQX

84

651.5

22/10/2025 09:16:08

00494567507TRLO1.1.1

BATE

84

651.5

22/10/2025 09:16:08

00494567508TRLO1.1.1

BATE

26

651.5

22/10/2025 09:18:00

00494567889TRLO1.1.1

CHIX

20

653

22/10/2025 09:18:55

00494568017TRLO1.1.1

AQXE

1

653

22/10/2025 09:19:07

00494568045TRLO1.1.1

TRQX

11

653

22/10/2025 09:19:07

00494568044TRLO1.1.1

TRQX

84

651.5

22/10/2025 09:19:14

00494568072TRLO1.1.1

BATE

256

651.5

22/10/2025 09:22:58

00494568481TRLO1.1.1

XLON

1

651.5

22/10/2025 09:24:58

00494568666TRLO1.1.1

CHIX

25

651.5

22/10/2025 09:24:58

00494568667TRLO1.1.1

CHIX

51

651.5

22/10/2025 09:25:24

00494568704TRLO1.1.1

XLON

77

651.5

22/10/2025 09:25:24

00494568703TRLO1.1.1

XLON

20

651.5

22/10/2025 09:25:59

00494568749TRLO1.1.1

AQXE

12

651.5

22/10/2025 09:26:14

00494568762TRLO1.1.1

TRQX

84

651.5

22/10/2025 09:26:21

00494568776TRLO1.1.1

BATE

26

651.5

22/10/2025 09:31:31

00494569272TRLO1.1.1

CHIX

9

651.5

22/10/2025 09:31:52

00494569306TRLO1.1.1

XLON

247

651.5

22/10/2025 09:31:52

00494569307TRLO1.1.1

XLON

31

651.5

22/10/2025 09:32:26

00494569392TRLO1.1.1

BATE

3

651.5

22/10/2025 09:33:47

00494569561TRLO1.1.1

BATE

12

651.5

22/10/2025 09:33:47

00494569563TRLO1.1.1

TRQX

14

651.5

22/10/2025 09:33:47

00494569562TRLO1.1.1

BATE

19

651.5

22/10/2025 09:33:52

00494569571TRLO1.1.1

BATE

17

651.5

22/10/2025 09:33:52

00494569572TRLO1.1.1

BATE

20

651.5

22/10/2025 09:34:45

00494569668TRLO1.1.1

AQXE

84

651.5

22/10/2025 09:39:16

00494570248TRLO1.1.1

BATE

38

651.5

22/10/2025 09:46:27

00494571255TRLO1.1.1

XLON

256

651.5

22/10/2025 09:46:27

00494571254TRLO1.1.1

XLON

69

651.5

22/10/2025 09:46:28

00494571256TRLO1.1.1

BATE

3

651.5

22/10/2025 09:46:30

00494571262TRLO1.1.1

AQXE

26

651.5

22/10/2025 09:46:42

00494571295TRLO1.1.1

CHIX

26

651.5

22/10/2025 09:46:42

00494571296TRLO1.1.1

CHIX

26

651.5

22/10/2025 09:46:42

00494571297TRLO1.1.1

CHIX

40

651.5

22/10/2025 09:46:42

00494571299TRLO1.1.1

XLON

50

651.5

22/10/2025 09:46:42

00494571298TRLO1.1.1

XLON

12

651.5

22/10/2025 09:46:42

00494571302TRLO1.1.1

TRQX

12

651.5

22/10/2025 09:46:42

00494571303TRLO1.1.1

TRQX

128

651.5

22/10/2025 09:46:42

00494571300TRLO1.1.1

XLON

128

651.5

22/10/2025 09:46:42

00494571301TRLO1.1.1

XLON

38

651.5

22/10/2025 09:48:35

00494571623TRLO1.1.1

XLON

77

651.5

22/10/2025 09:48:35

00494571624TRLO1.1.1

XLON

17

651.5

22/10/2025 09:48:36

00494571625TRLO1.1.1

AQXE

2

651.5

22/10/2025 09:48:36

00494571629TRLO1.1.1

AQXE

13

651.5

22/10/2025 09:48:37

00494571631TRLO1.1.1

XLON

18

651.5

22/10/2025 09:48:40

00494571638TRLO1.1.1

AQXE

84

651.5

22/10/2025 09:48:40

00494571637TRLO1.1.1

BATE

20

651.5

22/10/2025 09:48:40

00494571639TRLO1.1.1

AQXE

3

651.5

22/10/2025 09:49:07

00494571700TRLO1.1.1

TRQX

9

651.5

22/10/2025 09:49:07

00494571701TRLO1.1.1

TRQX

3

651.5

22/10/2025 09:50:31

00494571959TRLO1.1.1

CHIX

23

651.5

22/10/2025 09:50:31

00494571960TRLO1.1.1

CHIX

31

651.5

22/10/2025 09:50:45

00494571974TRLO1.1.1

XLON

97

651.5

22/10/2025 09:50:45

00494571975TRLO1.1.1

XLON

20

651.5

22/10/2025 09:51:32

00494572100TRLO1.1.1

AQXE

12

651.5

22/10/2025 09:52:04

00494572210TRLO1.1.1

TRQX

84

651.5

22/10/2025 09:52:10

00494572220TRLO1.1.1

BATE

59

651.5

22/10/2025 09:53:01

00494572317TRLO1.1.1

XLON

69

651.5

22/10/2025 09:53:01

00494572316TRLO1.1.1

XLON

6

651.5

22/10/2025 09:54:46

00494572464TRLO1.1.1

XLON

31

651.5

22/10/2025 09:54:46

00494572465TRLO1.1.1

XLON

91

651.5

22/10/2025 09:54:46

00494572466TRLO1.1.1

XLON

26

651.5

22/10/2025 09:55:18

00494572520TRLO1.1.1

CHIX

3

651.5

22/10/2025 09:56:23

00494572660TRLO1.1.1

AQXE

1

651.5

22/10/2025 09:56:23

00494572661TRLO1.1.1

AQXE

12

651.5

22/10/2025 09:56:49

00494572698TRLO1.1.1

TRQX

56

651.5

22/10/2025 09:57:02

00494572720TRLO1.1.1

BATE

69

651.5

22/10/2025 09:57:18

00494572757TRLO1.1.1

XLON

59

651.5

22/10/2025 09:57:18

00494572758TRLO1.1.1

XLON

16

651.5

22/10/2025 09:57:18

00494572759TRLO1.1.1

AQXE

62

651.5

22/10/2025 09:59:57

00494573096TRLO1.1.1

XLON

19

651.5

22/10/2025 09:59:57

00494573097TRLO1.1.1

XLON

47

651.5

22/10/2025 09:59:57

00494573098TRLO1.1.1

XLON

84

651.5

22/10/2025 10:02:44

00494573571TRLO1.1.1

BATE

2

651.5

22/10/2025 10:02:44

00494573573TRLO1.1.1

AQXE

12

651.5

22/10/2025 10:02:44

00494573574TRLO1.1.1

TRQX

26

651.5

22/10/2025 10:02:44

00494573572TRLO1.1.1

CHIX

1

651.5

22/10/2025 10:02:44

00494573577TRLO1.1.1

AQXE

2

651.5

22/10/2025 10:02:44

00494573576TRLO1.1.1

AQXE

15

651.5

22/10/2025 10:02:44

00494573575TRLO1.1.1

AQXE

3

651

22/10/2025 10:03:32

00494573656TRLO1.1.1

XLON

25

651

22/10/2025 10:03:32

00494573658TRLO1.1.1

XLON

100

651

22/10/2025 10:03:32

00494573657TRLO1.1.1

XLON

24

650.5

22/10/2025 10:06:46

00494574122TRLO1.1.1

CHIX

2

651

22/10/2025 10:06:46

00494574123TRLO1.1.1

CHIX

12

651

22/10/2025 10:07:08

00494574155TRLO1.1.1

XLON

116

651

22/10/2025 10:07:08

00494574154TRLO1.1.1

XLON

20

651

22/10/2025 10:08:37

00494574382TRLO1.1.1

AQXE

12

650.5

22/10/2025 10:09:15

00494574432TRLO1.1.1

TRQX

84

650.5

22/10/2025 10:09:37

00494574459TRLO1.1.1

BATE

2

651

22/10/2025 10:15:26

00494575138TRLO1.1.1

AQXE

18

651

22/10/2025 10:15:26

00494575139TRLO1.1.1

AQXE

26

651

22/10/2025 10:16:38

00494575287TRLO1.1.1

CHIX

84

651

22/10/2025 10:16:39

00494575289TRLO1.1.1

BATE

15

651

22/10/2025 10:16:39

00494575292TRLO1.1.1

XLON

241

651

22/10/2025 10:16:40

00494575294TRLO1.1.1

XLON

12

651

22/10/2025 10:16:54

00494575310TRLO1.1.1

TRQX

51

651

22/10/2025 10:19:22

00494575593TRLO1.1.1

XLON

77

651

22/10/2025 10:19:22

00494575592TRLO1.1.1

XLON

84

652

22/10/2025 10:23:31

00494576258TRLO1.1.1

BATE

256

653

22/10/2025 10:25:43

00494576527TRLO1.1.1

XLON

26

653

22/10/2025 10:26:21

00494576579TRLO1.1.1

CHIX

1

653

22/10/2025 10:28:29

00494576861TRLO1.1.1

CHIX

25

653

22/10/2025 10:28:47

00494576892TRLO1.1.1

CHIX

128

653

22/10/2025 10:28:47

00494576893TRLO1.1.1

XLON

84

653

22/10/2025 10:30:33

00494577195TRLO1.1.1

BATE

128

653

22/10/2025 10:33:13

00494577601TRLO1.1.1

XLON

3

652

22/10/2025 10:33:13

00494577603TRLO1.1.1

AQXE

11

653

22/10/2025 10:34:59

00494577817TRLO1.1.1

CHIX

11

653

22/10/2025 10:37:01

00494578036TRLO1.1.1

CHIX

38

652.5

22/10/2025 10:38:08

00494578137TRLO1.1.1

XLON

90

652.5

22/10/2025 10:38:08

00494578138TRLO1.1.1

XLON

17

652

22/10/2025 10:38:08

00494578141TRLO1.1.1

AQXE

20

652

22/10/2025 10:38:08

00494578140TRLO1.1.1

AQXE

4

653

22/10/2025 10:38:08

00494578139TRLO1.1.1

CHIX

20

652

22/10/2025 10:38:08

00494578142TRLO1.1.1

AQXE

63

652.5

22/10/2025 10:39:48

00494578308TRLO1.1.1

BATE

4

653

22/10/2025 10:39:48

00494578310TRLO1.1.1

BATE

12

653

22/10/2025 10:39:48

00494578309TRLO1.1.1

BATE

26

653

22/10/2025 10:44:02

00494578907TRLO1.1.1

CHIX

128

652.5

22/10/2025 10:47:07

00494579307TRLO1.1.1

XLON

20

652

22/10/2025 10:47:14

00494579322TRLO1.1.1

AQXE

56

653

22/10/2025 10:49:03

00494579513TRLO1.1.1

BATE

11

653

22/10/2025 10:49:03

00494579514TRLO1.1.1

BATE

128

652

22/10/2025 10:49:47

00494579592TRLO1.1.1

XLON

45

651.5

22/10/2025 10:51:05

00494579789TRLO1.1.1

BATE

20

652

22/10/2025 10:51:05

00494579790TRLO1.1.1

BATE

24

652.5

22/10/2025 10:58:22

00494580472TRLO1.1.1

XLON

104

652.5

22/10/2025 11:00:00

00494580675TRLO1.1.1

XLON

128

653

22/10/2025 11:02:09

00494580918TRLO1.1.1

XLON

13

653

22/10/2025 11:02:27

00494580948TRLO1.1.1

TRQX

3

653

22/10/2025 11:02:44

00494580973TRLO1.1.1

CHIX

95

653.5

22/10/2025 11:03:53

00494581071TRLO1.1.1

BATE

38

653.5

22/10/2025 11:05:15

00494581193TRLO1.1.1

XLON

77

653.5

22/10/2025 11:05:15

00494581194TRLO1.1.1

XLON

13

653.5

22/10/2025 11:07:11

00494581355TRLO1.1.1

XLON

23

653.5

22/10/2025 11:07:11

00494581354TRLO1.1.1

AQXE

27

654

22/10/2025 11:08:45

00494581460TRLO1.1.1

CHIX

13

654

22/10/2025 11:09:18

00494581516TRLO1.1.1

TRQX

95

654

22/10/2025 11:09:28

00494581530TRLO1.1.1

BATE

128

654

22/10/2025 11:09:34

00494581541TRLO1.1.1

XLON

30

654

22/10/2025 11:11:13

00494581683TRLO1.1.1

CHIX

51

654

22/10/2025 11:11:34

00494581701TRLO1.1.1

XLON

77

654

22/10/2025 11:11:34

00494581700TRLO1.1.1

XLON

128

654

22/10/2025 11:14:39

00494581978TRLO1.1.1

XLON

13

654

22/10/2025 11:15:24

00494582015TRLO1.1.1

TRQX

2

654

22/10/2025 11:16:02

00494582064TRLO1.1.1

CHIX

28

654

22/10/2025 11:16:02

00494582065TRLO1.1.1

CHIX

19

654

22/10/2025 11:16:17

00494582080TRLO1.1.1

BATE

27

654

22/10/2025 11:16:17

00494582081TRLO1.1.1

BATE

48

654

22/10/2025 11:16:17

00494582082TRLO1.1.1

BATE

1

654

22/10/2025 11:16:17

00494582083TRLO1.1.1

BATE

23

653.5

22/10/2025 11:17:48

00494582201TRLO1.1.1

AQXE

128

654

22/10/2025 11:17:48

00494582200TRLO1.1.1

XLON

23

653.5

22/10/2025 11:17:48

00494582202TRLO1.1.1

AQXE

4

653.5

22/10/2025 11:20:55

00494582491TRLO1.1.1

XLON

124

653.5

22/10/2025 11:20:55

00494582492TRLO1.1.1

XLON

95

654.5

22/10/2025 11:23:35

00494582742TRLO1.1.1

BATE

13

654.5

22/10/2025 11:23:35

00494582744TRLO1.1.1

TRQX

30

654.5

22/10/2025 11:23:35

00494582743TRLO1.1.1

CHIX

6

655

22/10/2025 11:24:03

00494582789TRLO1.1.1

XLON

6

655

22/10/2025 11:24:03

00494582790TRLO1.1.1

XLON

27

655

22/10/2025 11:24:03

00494582791TRLO1.1.1

XLON

89

655

22/10/2025 11:24:03

00494582792TRLO1.1.1

XLON

128

655

22/10/2025 11:27:15

00494583199TRLO1.1.1

XLON

15

655

22/10/2025 11:35:28

00494584073TRLO1.1.1

XLON

113

655

22/10/2025 11:35:28

00494584074TRLO1.1.1

XLON

2

655

22/10/2025 11:40:30

00494584587TRLO1.1.1

XLON

126

655

22/10/2025 11:40:30

00494584588TRLO1.1.1

XLON

14

654.5

22/10/2025 11:45:10

00494585033TRLO1.1.1

TRQX

128

654.5

22/10/2025 11:45:24

00494585055TRLO1.1.1

XLON

128

653.5

22/10/2025 11:51:01

00494585616TRLO1.1.1

XLON

34

656.5

22/10/2025 12:09:45

00494588254TRLO1.1.1

CHIX

128

658

22/10/2025 12:15:14

00494588858TRLO1.1.1

XLON

28

657.5

22/10/2025 12:18:15

00494589224TRLO1.1.1

XLON

76

657.5

22/10/2025 12:18:15

00494589225TRLO1.1.1

XLON

3

657.5

22/10/2025 12:18:15

00494589227TRLO1.1.1

XLON

21

657.5

22/10/2025 12:18:15

00494589226TRLO1.1.1

XLON

36

657.5

22/10/2025 12:20:27

00494589520TRLO1.1.1

CHIX

16

657

22/10/2025 12:20:31

00494589524TRLO1.1.1

TRQX

114

658

22/10/2025 12:20:32

00494589526TRLO1.1.1

BATE

3

657.5

22/10/2025 12:20:41

00494589533TRLO1.1.1

AQXE

24

657.5

22/10/2025 12:20:41

00494589532TRLO1.1.1

AQXE

128

656.5

22/10/2025 12:22:07

00494589636TRLO1.1.1

XLON

128

656.5

22/10/2025 12:26:00

00494589918TRLO1.1.1

XLON

128

656.5

22/10/2025 12:29:54

00494590354TRLO1.1.1

XLON

11

657

22/10/2025 12:30:20

00494590391TRLO1.1.1

TRQX

5

657

22/10/2025 12:30:20

00494590392TRLO1.1.1

TRQX

27

657

22/10/2025 12:30:34

00494590411TRLO1.1.1

AQXE

3

657.5

22/10/2025 12:30:41

00494590419TRLO1.1.1

BATE

3

658

22/10/2025 12:30:41

00494590421TRLO1.1.1

BATE

108

658

22/10/2025 12:30:41

00494590422TRLO1.1.1

BATE

36

656.5

22/10/2025 12:31:04

00494590449TRLO1.1.1

CHIX

82

656

22/10/2025 12:33:50

00494590656TRLO1.1.1

XLON

46

656

22/10/2025 12:33:51

00494590661TRLO1.1.1

XLON

128

656.5

22/10/2025 12:37:43

00494591286TRLO1.1.1

XLON

8

656.5

22/10/2025 12:40:37

00494591797TRLO1.1.1

CHIX

3

656.5

22/10/2025 12:40:37

00494591798TRLO1.1.1

CHIX

11

656.5

22/10/2025 12:40:39

00494591799TRLO1.1.1

CHIX

100

656.5

22/10/2025 12:40:50

00494591831TRLO1.1.1

BATE

11

656.5

22/10/2025 12:41:26

00494591890TRLO1.1.1

BATE

3

656.5

22/10/2025 12:43:15

00494592077TRLO1.1.1

BATE

14

656.5

22/10/2025 12:43:15

00494592078TRLO1.1.1

CHIX

128

656.5

22/10/2025 12:43:15

00494592079TRLO1.1.1

XLON

11

656

22/10/2025 12:43:53

00494592178TRLO1.1.1

TRQX

5

656

22/10/2025 12:43:53

00494592180TRLO1.1.1

TRQX

38

656

22/10/2025 12:46:04

00494592367TRLO1.1.1

XLON

80

656

22/10/2025 12:46:04

00494592366TRLO1.1.1

XLON

10

656.5

22/10/2025 12:46:04

00494592368TRLO1.1.1

XLON

17

655.5

22/10/2025 12:47:01

00494592453TRLO1.1.1

AQXE

10

655.5

22/10/2025 12:49:04

00494592664TRLO1.1.1

AQXE

128

655.5

22/10/2025 12:49:33

00494592741TRLO1.1.1

XLON

128

655

22/10/2025 12:54:26

00494593217TRLO1.1.1

XLON

125

656.5

22/10/2025 13:02:17

00494593933TRLO1.1.1

BATE

15

655

22/10/2025 13:02:19

00494593940TRLO1.1.1

CHIX

25

655

22/10/2025 13:02:19

00494593941TRLO1.1.1

CHIX

128

654.5

22/10/2025 13:02:21

00494593943TRLO1.1.1

XLON

128

656

22/10/2025 13:10:57

00494595058TRLO1.1.1

XLON

27

655

22/10/2025 13:13:48

00494595492TRLO1.1.1

XLON

19

655

22/10/2025 13:13:48

00494595494TRLO1.1.1

XLON

82

655

22/10/2025 13:13:48

00494595493TRLO1.1.1

XLON

128

656

22/10/2025 13:28:12

00494597197TRLO1.1.1

XLON

52

656

22/10/2025 13:30:44

00494597512TRLO1.1.1

XLON

76

656

22/10/2025 13:30:44

00494597513TRLO1.1.1

XLON

128

656

22/10/2025 13:34:16

00494598082TRLO1.1.1

BATE

128

656

22/10/2025 13:34:31

00494598137TRLO1.1.1

XLON

128

655.5

22/10/2025 13:43:22

00494599600TRLO1.1.1

XLON

128

655.5

22/10/2025 13:43:42

00494599655TRLO1.1.1

XLON

128

655.5

22/10/2025 13:47:05

00494600145TRLO1.1.1

BATE

128

655.5

22/10/2025 13:47:11

00494600158TRLO1.1.1

XLON

11

655

22/10/2025 13:53:05

00494601058TRLO1.1.1

XLON

51

655

22/10/2025 13:53:05

00494601059TRLO1.1.1

XLON

66

655

22/10/2025 13:53:05

00494601060TRLO1.1.1

XLON

128

655

22/10/2025 13:56:50

00494601694TRLO1.1.1

XLON

11

657

22/10/2025 14:00:30

00494602194TRLO1.1.1

XLON

117

657

22/10/2025 14:00:30

00494602195TRLO1.1.1

XLON

128

656

22/10/2025 14:01:21

00494602384TRLO1.1.1

BATE

7

656.5

22/10/2025 14:02:51

00494602597TRLO1.1.1

CHIX

38

655.5

22/10/2025 14:03:25

00494602660TRLO1.1.1

AQXE

128

656

22/10/2025 14:04:00

00494602723TRLO1.1.1

XLON

5

656.5

22/10/2025 14:04:00

00494602724TRLO1.1.1

CHIX

11

656.5

22/10/2025 14:04:00

00494602725TRLO1.1.1

CHIX

128

656

22/10/2025 14:07:34

00494603231TRLO1.1.1

XLON

7

656.5

22/10/2025 14:10:38

00494603614TRLO1.1.1

CHIX

128

655.5

22/10/2025 14:10:48

00494603648TRLO1.1.1

BATE

21

656.5

22/10/2025 14:10:56

00494603668TRLO1.1.1

CHIX

128

655.5

22/10/2025 14:11:05

00494603698TRLO1.1.1

XLON

128

655.5

22/10/2025 14:14:36

00494604369TRLO1.1.1

XLON

38

655.5

22/10/2025 14:15:35

00494604665TRLO1.1.1

AQXE

51

656

22/10/2025 14:15:44

00494604696TRLO1.1.1

CHIX

75

655.5

22/10/2025 14:18:28

00494605138TRLO1.1.1

XLON

53

655.5

22/10/2025 14:19:07

00494605311TRLO1.1.1

XLON

128

655.5

22/10/2025 14:20:56

00494605570TRLO1.1.1

BATE

128

655.5

22/10/2025 14:23:00

00494605900TRLO1.1.1

XLON

128

657

22/10/2025 14:25:14

00494606288TRLO1.1.1

XLON

23

658

22/10/2025 14:28:16

00494606847TRLO1.1.1

TRQX

23

658

22/10/2025 14:28:16

00494606848TRLO1.1.1

TRQX

38

658

22/10/2025 14:28:16

00494606846TRLO1.1.1

AQXE

51

658

22/10/2025 14:28:46

00494606912TRLO1.1.1

CHIX

1

658.5

22/10/2025 14:30:35

00494609381TRLO1.1.1

XLON

27

658.5

22/10/2025 14:30:35

00494609382TRLO1.1.1

XLON

27

658.5

22/10/2025 14:30:35

00494609383TRLO1.1.1

XLON

201

658.5

22/10/2025 14:30:35

00494609384TRLO1.1.1

XLON

128

658

22/10/2025 14:31:00

00494609518TRLO1.1.1

BATE

23

658

22/10/2025 14:31:11

00494609597TRLO1.1.1

TRQX

44

658.5

22/10/2025 14:32:31

00494609987TRLO1.1.1

XLON

65

658.5

22/10/2025 14:32:31

00494609988TRLO1.1.1

XLON

147

658.5

22/10/2025 14:32:31

00494609989TRLO1.1.1

XLON

128

658

22/10/2025 14:33:08

00494610298TRLO1.1.1

BATE

51

658

22/10/2025 14:33:08

00494610300TRLO1.1.1

CHIX

23

658

22/10/2025 14:34:02

00494610731TRLO1.1.1

TRQX

128

658

22/10/2025 14:34:52

00494611117TRLO1.1.1

XLON

128

658

22/10/2025 14:34:52

00494611118TRLO1.1.1

XLON

51

661.5

22/10/2025 14:36:41

00494614788TRLO1.1.1

CHIX

38

662

22/10/2025 14:38:20

00494615439TRLO1.1.1

AQXE

256

662

22/10/2025 14:38:21

00494615451TRLO1.1.1

XLON

51

662.5

22/10/2025 14:39:37

00494615862TRLO1.1.1

CHIX

32

662.5

22/10/2025 14:40:15

00494616068TRLO1.1.1

XLON

32

662.5

22/10/2025 14:40:18

00494616090TRLO1.1.1

XLON

64

662.5

22/10/2025 14:40:19

00494616095TRLO1.1.1

XLON

3

662.5

22/10/2025 14:41:39

00494616406TRLO1.1.1

BATE

125

662.5

22/10/2025 14:41:40

00494616408TRLO1.1.1

BATE

47

663

22/10/2025 14:41:40

00494616411TRLO1.1.1

XLON

79

663

22/10/2025 14:41:40

00494616410TRLO1.1.1

XLON

94

663

22/10/2025 14:41:40

00494616409TRLO1.1.1

XLON

16

663

22/10/2025 14:41:40

00494616413TRLO1.1.1

XLON

20

663

22/10/2025 14:41:40

00494616412TRLO1.1.1

XLON

38

663

22/10/2025 14:41:44

00494616420TRLO1.1.1

AQXE

23

662.5

22/10/2025 14:41:46

00494616421TRLO1.1.1

TRQX

38

662

22/10/2025 14:42:12

00494616557TRLO1.1.1

AQXE

128

662

22/10/2025 14:42:12

00494616558TRLO1.1.1

XLON

128

662

22/10/2025 14:42:12

00494616559TRLO1.1.1

XLON

128

662

22/10/2025 14:42:12

00494616560TRLO1.1.1

XLON

51

661

22/10/2025 14:43:03

00494616842TRLO1.1.1

CHIX

23

662

22/10/2025 14:43:52

00494617049TRLO1.1.1

TRQX

256

662

22/10/2025 14:44:23

00494617196TRLO1.1.1

XLON

23

662

22/10/2025 14:46:01

00494617660TRLO1.1.1

TRQX

51

662

22/10/2025 14:46:18

00494617712TRLO1.1.1

CHIX

256

662

22/10/2025 14:46:30

00494617763TRLO1.1.1

XLON

128

661.5

22/10/2025 14:46:46

00494617837TRLO1.1.1

BATE

256

661.5

22/10/2025 14:46:46

00494617836TRLO1.1.1

BATE

38

661.5

22/10/2025 14:46:46

00494617839TRLO1.1.1

AQXE

38

661.5

22/10/2025 14:46:46

00494617840TRLO1.1.1

AQXE

128

661.5

22/10/2025 14:46:46

00494617838TRLO1.1.1

BATE

128

661

22/10/2025 14:47:22

00494617967TRLO1.1.1

XLON

23

662

22/10/2025 14:48:26

00494618174TRLO1.1.1

TRQX

128

660.5

22/10/2025 14:49:01

00494618338TRLO1.1.1

XLON

256

660.5

22/10/2025 14:49:01

00494618337TRLO1.1.1

XLON

128

661.5

22/10/2025 14:49:06

00494618356TRLO1.1.1

BATE

256

661

22/10/2025 14:50:59

00494618791TRLO1.1.1

XLON

29

661.5

22/10/2025 14:51:44

00494619664TRLO1.1.1

BATE

99

661.5

22/10/2025 14:51:44

00494619665TRLO1.1.1

BATE

38

661

22/10/2025 14:52:48

00494620769TRLO1.1.1

AQXE

38

661

22/10/2025 14:52:48

00494620770TRLO1.1.1

AQXE

51

661

22/10/2025 14:52:48

00494620771TRLO1.1.1

CHIX

256

661.5

22/10/2025 14:52:48

00494620772TRLO1.1.1

XLON

8

661

22/10/2025 14:54:12

00494623125TRLO1.1.1

BATE

120

661

22/10/2025 14:54:12

00494623126TRLO1.1.1

BATE

256

661.5

22/10/2025 14:54:32

00494623396TRLO1.1.1

XLON

51

661.5

22/10/2025 14:55:10

00494623667TRLO1.1.1

CHIX

256

662.5

22/10/2025 14:56:26

00494624132TRLO1.1.1

XLON

51

662.5

22/10/2025 14:57:12

00494624501TRLO1.1.1

CHIX

46

662.5

22/10/2025 14:57:27

00494624609TRLO1.1.1

TRQX

128

662.5

22/10/2025 14:57:32

00494624635TRLO1.1.1

BATE

15

662.5

22/10/2025 14:57:35

00494624654TRLO1.1.1

AQXE

23

662.5

22/10/2025 14:58:06

00494624777TRLO1.1.1

AQXE

2

662

22/10/2025 14:58:07

00494624780TRLO1.1.1

XLON

126

662

22/10/2025 14:58:07

00494624779TRLO1.1.1

XLON

51

663

22/10/2025 14:59:36

00494625426TRLO1.1.1

CHIX

256

663

22/10/2025 14:59:57

00494625548TRLO1.1.1

XLON

128

663.5

22/10/2025 15:03:28

00494626796TRLO1.1.1

BATE

23

663.5

22/10/2025 15:03:33

00494626818TRLO1.1.1

TRQX

27

663.5

22/10/2025 15:04:49

00494627110TRLO1.1.1

AQXE

51

663.5

22/10/2025 15:04:58

00494627147TRLO1.1.1

CHIX

11

663.5

22/10/2025 15:05:00

00494627162TRLO1.1.1

AQXE

38

663.5

22/10/2025 15:05:00

00494627163TRLO1.1.1

AQXE

23

663

22/10/2025 15:05:00

00494627166TRLO1.1.1

TRQX

128

663

22/10/2025 15:05:00

00494627164TRLO1.1.1

BATE

384

663.5

22/10/2025 15:05:00

00494627165TRLO1.1.1

XLON

75

663

22/10/2025 15:07:09

00494628232TRLO1.1.1

XLON

20

663

22/10/2025 15:07:10

00494628236TRLO1.1.1

XLON

33

663

22/10/2025 15:07:10

00494628235TRLO1.1.1

XLON

23

663.5

22/10/2025 15:08:13

00494628833TRLO1.1.1

TRQX

256

663.5

22/10/2025 15:08:13

00494628834TRLO1.1.1

XLON

128

663.5

22/10/2025 15:08:13

00494628835TRLO1.1.1

XLON

128

663.5

22/10/2025 15:08:17

00494628899TRLO1.1.1

BATE

38

663

22/10/2025 15:09:45

00494629755TRLO1.1.1

AQXE

38

663

22/10/2025 15:10:36

00494630344TRLO1.1.1

XLON

69

663

22/10/2025 15:10:36

00494630345TRLO1.1.1

XLON

21

663

22/10/2025 15:10:37

00494630356TRLO1.1.1

XLON

51

663

22/10/2025 15:10:43

00494630395TRLO1.1.1

CHIX

23

663.5

22/10/2025 15:10:50

00494630453TRLO1.1.1

TRQX

21

663

22/10/2025 15:13:08

00494631116TRLO1.1.1

BATE

43

663

22/10/2025 15:13:31

00494631256TRLO1.1.1

BATE

64

663

22/10/2025 15:13:31

00494631257TRLO1.1.1

BATE

128

663

22/10/2025 15:15:03

00494631843TRLO1.1.1

XLON

11

663

22/10/2025 15:15:12

00494631927TRLO1.1.1

AQXE

27

663

22/10/2025 15:15:12

00494631928TRLO1.1.1

AQXE

51

663

22/10/2025 15:16:30

00494632445TRLO1.1.1

CHIX

23

663

22/10/2025 15:17:21

00494632687TRLO1.1.1

TRQX

175

663

22/10/2025 15:17:27

00494632751TRLO1.1.1

XLON

25

663

22/10/2025 15:17:27

00494632759TRLO1.1.1

XLON

9

663

22/10/2025 15:17:33

00494632827TRLO1.1.1

BATE

119

663

22/10/2025 15:18:24

00494633143TRLO1.1.1

BATE

128

663

22/10/2025 15:18:24

00494633144TRLO1.1.1

XLON

53

663

22/10/2025 15:20:20

00494633614TRLO1.1.1

XLON

65

663

22/10/2025 15:20:20

00494633613TRLO1.1.1

XLON

7

663

22/10/2025 15:20:20

00494633617TRLO1.1.1

XLON

31

663

22/10/2025 15:20:20

00494633615TRLO1.1.1

XLON

100

663

22/10/2025 15:20:20

00494633616TRLO1.1.1

XLON

38

663

22/10/2025 15:20:59

00494633828TRLO1.1.1

AQXE

3

662

22/10/2025 15:22:06

00494634135TRLO1.1.1

BATE

125

662

22/10/2025 15:22:06

00494634136TRLO1.1.1

BATE

51

661.5

22/10/2025 15:22:17

00494634215TRLO1.1.1

CHIX

23

661.5

22/10/2025 15:22:28

00494634249TRLO1.1.1

TRQX

19

661.5

22/10/2025 15:22:29

00494634250TRLO1.1.1

XLON

109

661.5

22/10/2025 15:22:29

00494634251TRLO1.1.1

XLON

184

664.5

22/10/2025 15:25:40

00494635838TRLO1.1.1

XLON

20

664.5

22/10/2025 15:27:55

00494637013TRLO1.1.1

XLON

108

664.5

22/10/2025 15:27:55

00494637014TRLO1.1.1

XLON

51

664.5

22/10/2025 15:28:04

00494637063TRLO1.1.1

CHIX

11

664

22/10/2025 15:29:25

00494637697TRLO1.1.1

XLON

117

664

22/10/2025 15:29:25

00494637698TRLO1.1.1

XLON

128

664

22/10/2025 15:29:25

00494637699TRLO1.1.1

XLON

23

665.5

22/10/2025 15:29:56

00494637959TRLO1.1.1

TRQX

1

665.5

22/10/2025 15:30:10

00494638105TRLO1.1.1

BATE

38

665.5

22/10/2025 15:31:07

00494638485TRLO1.1.1

AQXE

127

665.5

22/10/2025 15:31:07

00494638486TRLO1.1.1

BATE

28

665.5

22/10/2025 15:31:12

00494638508TRLO1.1.1

XLON

100

665.5

22/10/2025 15:31:12

00494638509TRLO1.1.1

XLON

43

666

22/10/2025 15:33:36

00494639331TRLO1.1.1

XLON

81

666

22/10/2025 15:33:36

00494639332TRLO1.1.1

XLON

40

666

22/10/2025 15:33:36

00494639334TRLO1.1.1

XLON

92

666

22/10/2025 15:33:36

00494639333TRLO1.1.1

XLON

51

666

22/10/2025 15:34:59

00494639697TRLO1.1.1

CHIX

65

666

22/10/2025 15:36:02

00494640019TRLO1.1.1

XLON

14

666

22/10/2025 15:36:02

00494640021TRLO1.1.1

XLON

34

666

22/10/2025 15:36:02

00494640020TRLO1.1.1

XLON

15

666.5

22/10/2025 15:36:02

00494640022TRLO1.1.1

XLON

25

665.5

22/10/2025 15:36:18

00494640091TRLO1.1.1

BATE

23

665.5

22/10/2025 15:36:18

00494640094TRLO1.1.1

TRQX

38

665.5

22/10/2025 15:36:18

00494640093TRLO1.1.1

AQXE

103

665.5

22/10/2025 15:36:18

00494640092TRLO1.1.1

BATE

128

665.5

22/10/2025 15:38:15

00494640594TRLO1.1.1

XLON

128

665.5

22/10/2025 15:40:24

00494641173TRLO1.1.1

BATE

128

665.5

22/10/2025 15:40:24

00494641174TRLO1.1.1

XLON

38

665.5

22/10/2025 15:42:08

00494642078TRLO1.1.1

AQXE

95

665.5

22/10/2025 15:42:26

00494642153TRLO1.1.1

XLON

33

665.5

22/10/2025 15:42:53

00494642354TRLO1.1.1

XLON

51

665.5

22/10/2025 15:42:53

00494642353TRLO1.1.1

CHIX

9

665.5

22/10/2025 15:42:53

00494642355TRLO1.1.1

TRQX

14

665.5

22/10/2025 15:43:06

00494642608TRLO1.1.1

TRQX

128

665.5

22/10/2025 15:43:36

00494642935TRLO1.1.1

BATE

128

665

22/10/2025 15:44:17

00494643330TRLO1.1.1

XLON

128

665

22/10/2025 15:46:07

00494644280TRLO1.1.1

XLON

38

665

22/10/2025 15:47:32

00494645471TRLO1.1.1

AQXE

128

665.5

22/10/2025 15:48:38

00494646141TRLO1.1.1

XLON

128

665.5

22/10/2025 15:49:41

00494646886TRLO1.1.1

BATE

128

665.5

22/10/2025 15:50:34

00494647480TRLO1.1.1

XLON

38

665.5

22/10/2025 15:52:55

00494648732TRLO1.1.1

XLON

90

665.5

22/10/2025 15:52:55

00494648733TRLO1.1.1

XLON

51

665

22/10/2025 15:52:55

00494648737TRLO1.1.1

CHIX

23

665

22/10/2025 15:52:55

00494648738TRLO1.1.1

TRQX

38

665

22/10/2025 15:55:12

00494650505TRLO1.1.1

AQXE

128

664.5

22/10/2025 15:55:13

00494650517TRLO1.1.1

XLON

128

665

22/10/2025 15:55:30

00494650695TRLO1.1.1

BATE

128

665

22/10/2025 15:57:36

00494651932TRLO1.1.1

XLON

51

665.5

22/10/2025 15:57:49

00494652076TRLO1.1.1

CHIX

128

665

22/10/2025 15:58:38

00494652510TRLO1.1.1

XLON

86

665

22/10/2025 16:00:34

00494653610TRLO1.1.1

BATE

42

665

22/10/2025 16:00:35

00494653615TRLO1.1.1

BATE

23

665

22/10/2025 16:02:20

00494654689TRLO1.1.1

TRQX

23

665

22/10/2025 16:02:20

00494654690TRLO1.1.1

TRQX

51

665

22/10/2025 16:03:20

00494655053TRLO1.1.1

CHIX

128

665

22/10/2025 16:03:20

00494655052TRLO1.1.1

BATE

128

665

22/10/2025 16:04:00

00494655273TRLO1.1.1

XLON

128

665

22/10/2025 16:04:01

00494655293TRLO1.1.1

XLON

512

665

22/10/2025 16:04:01

00494655297TRLO1.1.1

XLON

18

665.5

22/10/2025 16:04:05

00494655321TRLO1.1.1

AQXE

9

665.5

22/10/2025 16:04:05

00494655323TRLO1.1.1

AQXE

11

665.5

22/10/2025 16:04:05

00494655322TRLO1.1.1

AQXE

29

665.5

22/10/2025 16:06:51

00494656607TRLO1.1.1

AQXE

9

665.5

22/10/2025 16:06:51

00494656608TRLO1.1.1

AQXE

13

665.5

22/10/2025 16:07:16

00494656794TRLO1.1.1

BATE

18

665.5

22/10/2025 16:07:16

00494656793TRLO1.1.1

BATE

97

665.5

22/10/2025 16:07:16

00494656795TRLO1.1.1

BATE

12

665.5

22/10/2025 16:07:50

00494657017TRLO1.1.1

XLON

89

665.5

22/10/2025 16:07:50

00494657018TRLO1.1.1

XLON

27

665.5

22/10/2025 16:07:50

00494657019TRLO1.1.1

XLON

51

665

22/10/2025 16:08:09

00494657198TRLO1.1.1

CHIX

51

665

22/10/2025 16:08:09

00494657199TRLO1.1.1

CHIX

128

665

22/10/2025 16:08:09

00494657197TRLO1.1.1

BATE

128

665

22/10/2025 16:08:09

00494657200TRLO1.1.1

XLON

128

665

22/10/2025 16:08:09

00494657201TRLO1.1.1

XLON

128

665

22/10/2025 16:08:09

00494657202TRLO1.1.1

XLON

128

665

22/10/2025 16:08:09

00494657203TRLO1.1.1

XLON

23

665

22/10/2025 16:08:09

00494657205TRLO1.1.1

TRQX

23

665

22/10/2025 16:08:09

00494657206TRLO1.1.1

TRQX

38

665

22/10/2025 16:08:09

00494657204TRLO1.1.1

AQXE

23

665

22/10/2025 16:10:15

00494658118TRLO1.1.1

TRQX

128

665

22/10/2025 16:10:26

00494658329TRLO1.1.1

BATE

38

665

22/10/2025 16:10:55

00494658521TRLO1.1.1

AQXE

384

665

22/10/2025 16:11:14

00494658739TRLO1.1.1

XLON

51

665

22/10/2025 16:11:24

00494658792TRLO1.1.1

CHIX

128

665

22/10/2025 16:12:45

00494659362TRLO1.1.1

BATE

128

665

22/10/2025 16:13:10

00494659606TRLO1.1.1

XLON

23

665

22/10/2025 16:13:11

00494659614TRLO1.1.1

TRQX

38

665

22/10/2025 16:13:11

00494659613TRLO1.1.1

AQXE

51

665

22/10/2025 16:13:34

00494659792TRLO1.1.1

CHIX

128

664.5

22/10/2025 16:14:31

00494660192TRLO1.1.1

XLON

128

664.5

22/10/2025 16:14:31

00494660194TRLO1.1.1

XLON

256

664.5

22/10/2025 16:14:31

00494660193TRLO1.1.1

XLON

128

664

22/10/2025 16:14:31

00494660195TRLO1.1.1

BATE

133

664.5

22/10/2025 16:15:31

00494660842TRLO1.1.1

CHIX

116

664.5

22/10/2025 16:15:34

00494660868TRLO1.1.1

AQXE

61

664.5

22/10/2025 16:16:53

00494661457TRLO1.1.1

XLON

123

664.5

22/10/2025 16:16:53

00494661458TRLO1.1.1

XLON

112

664.5

22/10/2025 16:16:53

00494661459TRLO1.1.1

XLON

116

664.5

22/10/2025 16:16:53

00494661460TRLO1.1.1

XLON

304

664.5

22/10/2025 16:16:53

00494661461TRLO1.1.1

XLON

135

664.5

22/10/2025 16:16:55

00494661493TRLO1.1.1

BATE

277

664.5

22/10/2025 16:16:55

00494661492TRLO1.1.1

BATE

128

664

22/10/2025 16:17:14

00494661633TRLO1.1.1

XLON

128

664

22/10/2025 16:17:14

00494661634TRLO1.1.1

XLON

57

664

22/10/2025 16:17:14

00494661635TRLO1.1.1

TRQX

30

664.5

22/10/2025 16:17:42

00494661833TRLO1.1.1

AQXE

102

664

22/10/2025 16:18:43

00494662321TRLO1.1.1

BATE

24

665

22/10/2025 16:19:55

00494662910TRLO1.1.1

AQXE

6

665

22/10/2025 16:19:55

00494662911TRLO1.1.1

AQXE

34

664.5

22/10/2025 16:20:01

00494662955TRLO1.1.1

TRQX

68

664.5

22/10/2025 16:20:01

00494662954TRLO1.1.1

CHIX

47

665

22/10/2025 16:20:01

00494662965TRLO1.1.1

XLON

67

665

22/10/2025 16:20:01

00494662966TRLO1.1.1

XLON

113

665

22/10/2025 16:20:01

00494662967TRLO1.1.1

XLON

111

665

22/10/2025 16:20:01

00494662968TRLO1.1.1

XLON

182

665

22/10/2025 16:20:01

00494662969TRLO1.1.1

XLON

170

665

22/10/2025 16:21:42

00494663852TRLO1.1.1

BATE

410

665

22/10/2025 16:22:29

00494664378TRLO1.1.1

XLON

18

664.5

22/10/2025 16:23:05

00494664646TRLO1.1.1

TRQX

30

664.5

22/10/2025 16:23:05

00494664644TRLO1.1.1

AQXE

39

664.5

22/10/2025 16:23:05

00494664645TRLO1.1.1

CHIX

45

664.5

22/10/2025 16:24:06

00494665226TRLO1.1.1

BATE

93

664.5

22/10/2025 16:24:06

00494665225TRLO1.1.1

BATE

450

664.5

22/10/2025 16:25:12

00494666170TRLO1.1.1

XLON

81

664.5

22/10/2025 16:25:42

00494666484TRLO1.1.1

BATE

30

664.5

22/10/2025 16:25:42

00494666486TRLO1.1.1

TRQX

69

664.5

22/10/2025 16:25:42

00494666485TRLO1.1.1

CHIX

44

664.5

22/10/2025 16:25:46

00494666521TRLO1.1.1

AQXE

246

664.5

22/10/2025 16:26:59

00494667442TRLO1.1.1

XLON

92

664.5

22/10/2025 16:27:22

00494667694TRLO1.1.1

XLON

15

664.5

22/10/2025 16:28:21

00494668145TRLO1.1.1

BATE


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.