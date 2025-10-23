DJ PTA-News: Vidac Pharma Holding PLC: Mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson - Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit auf "Beyond the Needle", Basel Launch

Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ein Onkologieunternehmen im klinischen Stadium, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von First-in-Class-Therapien leistet, die auf den einzigartigen Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, gab bekannt, dass sein Führungsteam, Dr. Max Herzberg, Vorsitzender und CEO, und Dr. Eyal Breitbart, Chief Technology Officer, an der Veranstaltung "Beyond the Needle: Building the Future of Intratumoral Oncology" teilnehmen werden, die vom 23. bis 24. November 2025 in Basel, Schweiz, stattfindet.

Während der Veranstaltung wurde die Führungsspitze von Vidac Pharma zu einem speziellen Einzelgespräch mit hochrangigen Vertretern von Johnson & Johnson eingeladen, um die sich wandelnde Landschaft der intratumoralen Onkologie zu diskutieren und mögliche Kooperationsmodelle bei der Entwicklung neuartiger Therapieformen zu erörtern.

"Die Teilnahme von Vidac Pharma an diesem hochrangigen Forum unterstreicht das wachsende Interesse an unserem neuartigen Wirkmechanismus, der die Tumormikroumgebung so moduliert, dass sie immunfördernd wirkt und die Apoptose in Krebszellen reaktiviert", sagte Dr. Max Herzberg, Vorsitzender und CEO von Vidac Pharma. "In unserem bevorstehenden Dialog mit Johnson & Johnson werden wir unsere Überzeugung darlegen, dass unsere Technologie das Potenzial hat, die laufenden Bemühungen in der intratumoralen Krebstherapie zu ergänzen, und wir freuen uns darauf, mögliche neue Wege der Zusammenarbeit mit innovativen Partnern aus der gesamten Branche zu erkunden."

Die von Basel Launch organisierte Veranstaltung "Beyond the Needle" bringt führende Innovatoren, Investoren und Führungskräfte aus der Pharmabranche zusammen, um neue Technologien zu erörtern, die eine präzise intratumorale Verabreichung und lokalisierte Krebsbehandlung ermöglichen. Vidac Pharma treibt seine klinische und präklinische Pipeline weiter voran, die sich auf die Modulation des VDAC-HK2-Komplexes konzentriert, einem zentralen Regulator des Stoffwechsels und Überlebens von Krebszellen, mit dem Ziel, die Behandlung solider Tumore zu revolutionieren.

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich

der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu

helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten

leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische

Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche

Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt,

um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod

selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-

1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am

Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-

Lymphom (CTCL) erwiesen.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "fortsetzen", "fortlaufend", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anvisieren", "anstreben" oder "sollte", und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

