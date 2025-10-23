Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
GB0000320472 Anglesey Mining PLC 29.10.2025 GB00BVTDCS88 Anglesey Mining PLC 30.10.2025 Tausch 20:1
CA86419L1076 Stuve Gold Corp. 23.10.2025 CA86419L2066 Stuve Gold Corp. 24.10.2025 Tausch 3:1
