The following instruments on XETRA do have their first trading 24.10.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.10.2025Aktien1 KYG8123S1066 JST Group Corp. Ltd.2 CA89157V1058 TotalEnergies SE CDR3 CA37183V1022 Genesis Land Development Corp.4 AU000000HNG8 Hancock & Gore Ltd.5 CA4710821071 Japan Gold Corp.6 CA71535Q1072 JX Energy Ltd.7 CA74374D1042 Provenance Gold Corp.8 CA86419L2066 Stuve Gold Corp.Anleihen/ETF1 USU03169AN64 Amkor Technology Inc.2 XS3212397221 Earls Eight Ltd.3 XS3216984099 Schweden, Königreich4 AU3CB0295681 Asian Development Bank5 AU3CB0304798 UBS AG6 XS3201877886 Wüstenrot & Württembergische AG7 DE000A460P44 Niedersachsen, Land8 XS3218710625 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 US013051EY98 Alberta, Provinz10 US00216NAH26 ASB Bank Ltd.11 XS3213330957 Autoliv Inc.12 XS3218066788 Bank of Montreal13 NO0013670562 Famkaa Invest ApS14 NO0013669929 Panther Bidco AS15 XS3190446636 Turk Telekomunikasyon AS16 XS3033963227 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.17 DE000HEL4AS6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0NM0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0NL2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HEL0NF4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HEL0NQ1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 IE000QVOGR82 UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF