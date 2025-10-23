The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.10.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.10.2025

ISIN Name

CA33564P1036 FIRST NATIONAL FIN. CORP.

CA74167M1059 PRIME MINING CORP.

CA86419L1076 STUVE GOLD CORP.

FR0012789667 AMPLITUDE SURGIC. EO -,01

SE0017483175 ZAZZ ENERGY OF SWEDEN B

US440327AK00 HORACE MANN EDUC. 2025

US73754Y1001 POTBELLY CORP. DL -,01

XS2485155464 MAXIMA GRUPE 22/27 MTN





