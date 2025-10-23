The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.10.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.10.2025
.
ISIN Name
CA33564P1036 FIRST NATIONAL FIN. CORP.
CA74167M1059 PRIME MINING CORP.
CA86419L1076 STUVE GOLD CORP.
FR0012789667 AMPLITUDE SURGIC. EO -,01
SE0017483175 ZAZZ ENERGY OF SWEDEN B
US440327AK00 HORACE MANN EDUC. 2025
US73754Y1001 POTBELLY CORP. DL -,01
XS2485155464 MAXIMA GRUPE 22/27 MTN
