Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag klar nachgegeben. Der Leitindex SMI wurde dabei aber vor allem von den deutlich schwächeren Roche nach Umsatzzahlen belastet, während sich der breite SPI zum Handelsschluss derweil nur knapp unter dem Vortagesschluss bewegte. Die generelle Stimmung ist laut Händlern nach wie vor von Vorsicht geprägt. Strukturelle Risiken wie geopolitische Spannungen und geldpolitische Unwägbarkeiten seien keineswegs ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.