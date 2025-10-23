Transaktion mit Signalwirkung für Bioxyne: High Tide betritt medizinischen Cannabis-Markt in Deutschland

Anzeige / Werbung

Deutschland erlebt aufgrund der hiesigen Cannabis-Legalisierung derzeit eine starke Nachfrage und weitreichende, regulatorische Schritte im Segment für medizinisches Cannabis. Angesichts dessen liegt es auf der Hand, dass Branchenvertreter mit globalen Lieferketten und einem guten Zugang zu Import- und Distributionseinheiten nach Marktanteilsgewinnen streben. Unter anderem durch strategische Übernahmen, die Eintrittshürden reduzieren, Lizenzen sichern und die Logistik vereinfachen.

High Tide besiegelt Eintritt in den deutschen Medical-Cannabis-Markt

Im August 2025 hat beispielsweise der kanadische Händler High Tide (WKN: A3CMT9, ISIN: CA42981E4013) durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der deutschen Remexian Pharma GmbH seinen Eintritt in den deutschen Medical-Cannabis-Markt besiegelt¹. Der Deal verschafft High Tide sofortige Umsatz- und Logistikkapazität in Europas größtem regulierten Markt und zeigt, wie externe Marktteilnehmer durch Übernahmen rasch eine Präsenz aufbauen können.

Ein weiteres Beispiel für eine bedeutende Übernahme im deutschen Medizincannabis-Markt ist die Akquisition der Four 20 Pharma GmbH durch Curaleaf Holdings Inc. (WKN: A2N8GY, ISIN: CA23126M1023)². Im Jahr 2024 finalisierte Curaleaf eine Mehrheitsbeteiligung von 55% an Four 20 Pharma, einem vollständig EU-GMP- und GDP-lizenzierten Produzenten und Distributor von medizinischem Cannabis in Deutschland.

Bioxyne-Tochter punktet mit millionenschwerem Cannabis-Liefervertrag

Das aktuellste Beispiel für eine strategische Positionierung auf dem deutschen Markt liefert Bioxyne: Durch seinen lokalen Partner in Deutschland hat das Unternehmen Importgenehmigungen für 1.550?kg medizinischer Cannabisprodukte vom deutschen Staat erhalten.

Am 18. Juni 2025 gab Bioxyne dann den Eintritt in den deutschen Markt bekannt und schloss einen Liefervertrag über mindestens 1.600?kg GMP-zertifizierter Cannabisblüten, hergestellt von BLS in Australien, für das Geschäftsjahr 2026 ab³. Von diesen 1,6?Tonnen sind bereits rund 1,5?Tonnen bestellt, die Auslieferung ist für Ende Oktober geplant. Die gesamte Menge ist vollständig von den deutschen und australischen Behörden genehmigt und bereit für den Versand noch in diesem Monat.

Durch diesen Vertrag erwartet Bioxyne im Geschäftsjahr 2026 einen Mindestumsatz von ca. 5,6 Millionen AUD. Zudem sind 14 in Australien hergestellte Cannabissorten bei der deutschen Aufsichtsbehörde registriert, was den legalen Import und Vertrieb der Produkte in Deutschland ermöglicht.

Da sämtliche Importprodukte GMP-zertifiziert sein müssen, verschafft die Produktionskapazität von BLS Bioxyne einen Wettbewerbsvorteil - sowohl hinsichtlich der Skalierbarkeit als auch der Kosteneffizienz.

