Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 24
www.bodycote.com
24 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
23 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,853
Highest price paid per share (pence per share):
668.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
661.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
664.32p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,183,281 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,127,123 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,272,891 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
111
663
23/10/2025 08:04:17
00494847669TRLO1.1.1
XLON
81
664.5
|
23/10/2025 08:08:52
00494851431TRLO1.1.1
XLON
30
664.5
23/10/2025 08:08:52
00494851432TRLO1.1.1
XLON
1
664.5
23/10/2025 08:09:05
00494851661TRLO1.1.1
CHIX
1
664.5
23/10/2025 08:10:29
00494852666TRLO1.1.1
CHIX
24
664.5
23/10/2025 08:10:29
00494852667TRLO1.1.1
CHIX
79
664.5
23/10/2025 08:10:29
00494852665TRLO1.1.1
BATE
5
664.5
23/10/2025 08:10:29
00494852668TRLO1.1.1
TRQX
7
664.5
23/10/2025 08:10:29
00494852669TRLO1.1.1
TRQX
15
663.5
23/10/2025 08:10:58
00494853032TRLO1.1.1
AQXE
4
663.5
23/10/2025 08:12:37
00494854332TRLO1.1.1
AQXE
111
664.5
23/10/2025 08:12:48
00494854454TRLO1.1.1
XLON
11
663
23/10/2025 08:17:04
00494859154TRLO1.1.1
XLON
100
663
23/10/2025 08:17:04
00494859153TRLO1.1.1
XLON
26
663
23/10/2025 08:18:07
00494860176TRLO1.1.1
CHIX
11
663.5
23/10/2025 08:18:09
00494860199TRLO1.1.1
AQXE
8
663.5
23/10/2025 08:18:09
00494860200TRLO1.1.1
AQXE
12
663
23/10/2025 08:18:13
00494860331TRLO1.1.1
TRQX
79
662.5
23/10/2025 08:18:34
00494860588TRLO1.1.1
BATE
111
665.5
23/10/2025 08:21:29
00494863095TRLO1.1.1
XLON
111
665.5
23/10/2025 08:25:36
00494865961TRLO1.1.1
XLON
26
665
23/10/2025 08:27:13
00494867428TRLO1.1.1
CHIX
79
665.5
23/10/2025 08:27:44
00494867690TRLO1.1.1
BATE
19
665
23/10/2025 08:32:07
00494870940TRLO1.1.1
AQXE
111
665
23/10/2025 08:32:07
00494870941TRLO1.1.1
XLON
12
665
23/10/2025 08:32:07
00494870942TRLO1.1.1
TRQX
111
664.5
23/10/2025 08:34:15
00494872727TRLO1.1.1
XLON
19
664.5
23/10/2025 08:36:26
00494874791TRLO1.1.1
AQXE
26
664
23/10/2025 08:36:30
00494874834TRLO1.1.1
CHIX
1
664.5
23/10/2025 08:41:42
00494878516TRLO1.1.1
XLON
29
664.5
23/10/2025 08:41:42
00494878517TRLO1.1.1
XLON
81
664.5
23/10/2025 08:41:42
00494878518TRLO1.1.1
XLON
111
664.5
23/10/2025 08:46:07
00494882752TRLO1.1.1
XLON
6
664.5
23/10/2025 08:46:52
00494883515TRLO1.1.1
AQXE
12
665
23/10/2025 08:46:57
00494883571TRLO1.1.1
TRQX
13
664.5
23/10/2025 08:46:57
00494883572TRLO1.1.1
AQXE
27
664.5
23/10/2025 08:47:02
00494883616TRLO1.1.1
CHIX
82
664.5
23/10/2025 08:47:10
00494883669TRLO1.1.1
BATE
3
664.5
23/10/2025 08:50:29
00494886754TRLO1.1.1
XLON
108
664.5
23/10/2025 08:50:29
00494886755TRLO1.1.1
XLON
19
664.5
23/10/2025 08:56:10
00494890983TRLO1.1.1
AQXE
12
664.5
23/10/2025 08:56:16
00494891054TRLO1.1.1
TRQX
82
664.5
23/10/2025 08:56:56
00494891598TRLO1.1.1
BATE
111
665
23/10/2025 08:57:42
00494892163TRLO1.1.1
XLON
6
665
23/10/2025 08:57:54
00494892258TRLO1.1.1
CHIX
21
665
23/10/2025 08:57:54
00494892257TRLO1.1.1
CHIX
111
665
23/10/2025 08:59:32
00494893416TRLO1.1.1
XLON
79
666
23/10/2025 09:02:41
00494895351TRLO1.1.1
XLON
32
666
23/10/2025 09:02:41
00494895352TRLO1.1.1
XLON
19
665
23/10/2025 09:04:10
00494896304TRLO1.1.1
AQXE
12
665
23/10/2025 09:04:14
00494896356TRLO1.1.1
TRQX
11
665
23/10/2025 09:04:44
00494896586TRLO1.1.1
CHIX
16
665
23/10/2025 09:04:44
00494896587TRLO1.1.1
CHIX
82
665
23/10/2025 09:04:55
00494896675TRLO1.1.1
BATE
34
665
23/10/2025 09:06:04
00494897471TRLO1.1.1
XLON
77
665
23/10/2025 09:06:04
00494897470TRLO1.1.1
XLON
32
663
23/10/2025 09:09:16
00494900576TRLO1.1.1
XLON
79
663
23/10/2025 09:09:16
00494900575TRLO1.1.1
XLON
11
663.5
23/10/2025 09:12:58
00494903391TRLO1.1.1
CHIX
16
663.5
23/10/2025 09:12:58
00494903392TRLO1.1.1
CHIX
111
664
23/10/2025 09:14:49
00494904734TRLO1.1.1
XLON
111
664
23/10/2025 09:16:47
00494905957TRLO1.1.1
XLON
111
664
23/10/2025 09:19:30
00494907711TRLO1.1.1
XLON
27
663.5
23/10/2025 09:20:03
00494908128TRLO1.1.1
CHIX
82
663
23/10/2025 09:22:02
00494909234TRLO1.1.1
BATE
19
663
23/10/2025 09:22:02
00494909236TRLO1.1.1
AQXE
19
663
23/10/2025 09:22:02
00494909237TRLO1.1.1
AQXE
82
663
23/10/2025 09:22:02
00494909235TRLO1.1.1
BATE
12
663
23/10/2025 09:22:02
00494909238TRLO1.1.1
TRQX
12
663
23/10/2025 09:22:02
00494909239TRLO1.1.1
TRQX
111
663
23/10/2025 09:22:41
00494909627TRLO1.1.1
XLON
19
663
23/10/2025 09:25:00
00494911254TRLO1.1.1
AQXE
12
663
23/10/2025 09:25:03
00494911282TRLO1.1.1
TRQX
79
663
23/10/2025 09:25:31
00494911669TRLO1.1.1
XLON
32
663
23/10/2025 09:25:31
00494911670TRLO1.1.1
XLON
27
663
23/10/2025 09:26:19
00494912395TRLO1.1.1
CHIX
10
664
23/10/2025 09:28:49
00494914350TRLO1.1.1
XLON
15
664
23/10/2025 09:28:49
00494914352TRLO1.1.1
XLON
30
665
23/10/2025 09:30:41
00494915550TRLO1.1.1
XLON
56
665
23/10/2025 09:30:41
00494915551TRLO1.1.1
XLON
82
664.5
23/10/2025 09:31:23
00494915939TRLO1.1.1
BATE
12
664.5
23/10/2025 09:31:23
00494915940TRLO1.1.1
TRQX
111
664
23/10/2025 09:32:27
00494916811TRLO1.1.1
XLON
27
664.5
23/10/2025 09:32:27
00494916810TRLO1.1.1
CHIX
10
664.5
23/10/2025 09:33:53
00494918214TRLO1.1.1
BATE
72
664.5
23/10/2025 09:35:15
00494919137TRLO1.1.1
BATE
222
664.5
23/10/2025 09:35:55
00494919612TRLO1.1.1
XLON
12
664.5
23/10/2025 09:36:08
00494919751TRLO1.1.1
TRQX
27
664.5
23/10/2025 09:37:26
00494920689TRLO1.1.1
CHIX
82
664.5
23/10/2025 09:37:35
00494920752TRLO1.1.1
BATE
111
664.5
23/10/2025 09:38:10
00494921188TRLO1.1.1
XLON
111
664.5
23/10/2025 09:40:21
00494923080TRLO1.1.1
XLON
19
664.5
23/10/2025 09:40:24
00494923126TRLO1.1.1
AQXE
12
664.5
23/10/2025 09:42:02
00494924415TRLO1.1.1
TRQX
82
665
23/10/2025 09:42:31
00494924787TRLO1.1.1
BATE
19
665
23/10/2025 09:43:59
00494925893TRLO1.1.1
AQXE
19
665
23/10/2025 09:43:59
00494925894TRLO1.1.1
AQXE
111
665
23/10/2025 09:43:59
00494925895TRLO1.1.1
XLON
27
665
23/10/2025 09:43:59
00494925896TRLO1.1.1
CHIX
111
664.5
23/10/2025 09:44:59
00494926715TRLO1.1.1
XLON
12
665
23/10/2025 09:45:45
00494927510TRLO1.1.1
TRQX
19
665
23/10/2025 09:46:07
00494927944TRLO1.1.1
AQXE
45
664.5
23/10/2025 09:47:10
00494928792TRLO1.1.1
XLON
66
664.5
23/10/2025 09:47:10
00494928793TRLO1.1.1
XLON
4
664.5
23/10/2025 09:47:16
00494928828TRLO1.1.1
CHIX
5
664.5
23/10/2025 09:47:16
00494928830TRLO1.1.1
CHIX
18
664.5
23/10/2025 09:47:16
00494928829TRLO1.1.1
CHIX
82
665
23/10/2025 09:47:28
00494928959TRLO1.1.1
BATE
19
665
23/10/2025 09:50:12
00494930854TRLO1.1.1
AQXE
12
665
23/10/2025 09:50:28
00494931150TRLO1.1.1
TRQX
111
664
23/10/2025 09:51:05
00494931572TRLO1.1.1
XLON
12
664.5
23/10/2025 09:55:14
00494936024TRLO1.1.1
TRQX
333
664.5
23/10/2025 09:57:05
00494937663TRLO1.1.1
XLON
10
664.5
23/10/2025 09:57:08
00494937716TRLO1.1.1
CHIX
17
664.5
23/10/2025 09:57:08
00494937715TRLO1.1.1
CHIX
27
664.5
23/10/2025 09:57:08
00494937717TRLO1.1.1
CHIX
111
664.5
23/10/2025 09:59:02
00494938864TRLO1.1.1
XLON
11
664.5
23/10/2025 10:00:02
00494939606TRLO1.1.1
TRQX
1
664.5
23/10/2025 10:00:02
00494939607TRLO1.1.1
TRQX
82
664.5
23/10/2025 10:00:04
00494939623TRLO1.1.1
BATE
111
664.5
23/10/2025 10:01:15
00494941123TRLO1.1.1
XLON
82
664.5
23/10/2025 10:01:58
00494941912TRLO1.1.1
BATE
27
664.5
23/10/2025 10:02:53
00494943339TRLO1.1.1
CHIX
111
664.5
23/10/2025 10:03:50
00494944032TRLO1.1.1
XLON
82
664.5
23/10/2025 10:03:56
00494944111TRLO1.1.1
BATE
19
664
23/10/2025 10:04:43
00494944736TRLO1.1.1
AQXE
19
664
23/10/2025 10:04:43
00494944737TRLO1.1.1
AQXE
12
664.5
23/10/2025 10:06:37
00494946130TRLO1.1.1
TRQX
4
664.5
23/10/2025 10:09:47
00494949004TRLO1.1.1
CHIX
23
664.5
23/10/2025 10:09:47
00494949003TRLO1.1.1
CHIX
82
664
23/10/2025 10:11:03
00494949942TRLO1.1.1
BATE
222
664
23/10/2025 10:11:03
00494949943TRLO1.1.1
XLON
19
664
23/10/2025 10:11:17
00494950097TRLO1.1.1
AQXE
111
663
23/10/2025 10:13:15
00494951586TRLO1.1.1
XLON
12
664.5
23/10/2025 10:13:19
00494951612TRLO1.1.1
TRQX
19
663
23/10/2025 10:16:19
00494953854TRLO1.1.1
AQXE
111
663
23/10/2025 10:16:25
00494953925TRLO1.1.1
XLON
27
663
23/10/2025 10:16:51
|
00494954231TRLO1.1.1
CHIX
82
663
23/10/2025 10:17:14
00494954478TRLO1.1.1
BATE
19
663
23/10/2025 10:19:24
00494956301TRLO1.1.1
AQXE
111
664
23/10/2025 10:19:44
00494956529TRLO1.1.1
XLON
40
664
23/10/2025 10:23:37
00494959964TRLO1.1.1
XLON
71
664
23/10/2025 10:23:37
00494959963TRLO1.1.1
XLON
111
664
23/10/2025 10:26:47
00494962256TRLO1.1.1
XLON
29
664
23/10/2025 10:27:53
00494963080TRLO1.1.1
CHIX
21
664
23/10/2025 10:28:10
00494963390TRLO1.1.1
AQXE
88
664
23/10/2025 10:28:10
00494963389TRLO1.1.1
BATE
111
664
23/10/2025 10:29:52
00494964674TRLO1.1.1
XLON
111
664
23/10/2025 10:34:04
00494968808TRLO1.1.1
XLON
29
664
23/10/2025 10:37:11
00494972417TRLO1.1.1
CHIX
13
664
23/10/2025 10:37:14
00494972492TRLO1.1.1
TRQX
21
664
23/10/2025 10:37:18
00494972586TRLO1.1.1
AQXE
88
664
23/10/2025 10:37:20
00494972616TRLO1.1.1
BATE
13
663.5
23/10/2025 10:37:50
00494973024TRLO1.1.1
TRQX
111
663.5
23/10/2025 10:38:18
00494973373TRLO1.1.1
XLON
39
664.5
23/10/2025 10:42:33
00494977424TRLO1.1.1
XLON
72
664.5
23/10/2025 10:42:33
00494977425TRLO1.1.1
XLON
13
664
23/10/2025 10:46:34
00494981172TRLO1.1.1
TRQX
111
664
23/10/2025 10:46:44
00494981332TRLO1.1.1
XLON
21
664
23/10/2025 10:47:08
00494981787TRLO1.1.1
AQXE
34
664
23/10/2025 10:47:21
00494982043TRLO1.1.1
BATE
54
664
23/10/2025 10:47:21
00494982044TRLO1.1.1
BATE
29
663.5
23/10/2025 10:47:21
00494982045TRLO1.1.1
CHIX
111
663.5
23/10/2025 10:50:54
00494985993TRLO1.1.1
XLON
111
663
23/10/2025 10:55:11
00494990379TRLO1.1.1
XLON
21
663
23/10/2025 10:57:14
00494991844TRLO1.1.1
AQXE
13
663
23/10/2025 10:57:14
00494991846TRLO1.1.1
TRQX
29
663
23/10/2025 10:57:14
00494991845TRLO1.1.1
CHIX
88
663
23/10/2025 10:57:31
00494992104TRLO1.1.1
BATE
111
664
23/10/2025 10:59:21
00494993587TRLO1.1.1
XLON
45
664
23/10/2025 11:02:24
00494994061TRLO1.1.1
XLON
66
664
23/10/2025 11:02:24
00494994062TRLO1.1.1
XLON
10
664
23/10/2025 11:04:41
00494994323TRLO1.1.1
CHIX
19
664
23/10/2025 11:04:41
00494994322TRLO1.1.1
CHIX
111
664
23/10/2025 11:05:09
00494994357TRLO1.1.1
XLON
88
663.5
23/10/2025 11:05:11
00494994358TRLO1.1.1
BATE
21
664.5
23/10/2025 11:05:20
00494994367TRLO1.1.1
AQXE
111
664
23/10/2025 11:07:52
00494994596TRLO1.1.1
XLON
21
664.5
23/10/2025 11:10:59
00494995025TRLO1.1.1
AQXE
111
664
23/10/2025 11:11:05
00494995049TRLO1.1.1
XLON
111
664
23/10/2025 11:13:21
00494995362TRLO1.1.1
XLON
29
663.5
23/10/2025 11:15:06
00494995524TRLO1.1.1
CHIX
88
663.5
23/10/2025 11:15:06
00494995523TRLO1.1.1
BATE
13
663.5
23/10/2025 11:15:06
00494995525TRLO1.1.1
TRQX
13
663.5
23/10/2025 11:15:06
00494995526TRLO1.1.1
TRQX
111
663.5
23/10/2025 11:16:10
00494995629TRLO1.1.1
XLON
13
663.5
23/10/2025 11:16:52
00494995723TRLO1.1.1
TRQX
5
664.5
23/10/2025 11:17:26
00494995839TRLO1.1.1
AQXE
16
664.5
23/10/2025 11:17:26
00494995838TRLO1.1.1
AQXE
29
663
23/10/2025 11:17:44
00494995863TRLO1.1.1
CHIX
88
663
23/10/2025 11:17:54
00494995881TRLO1.1.1
BATE
111
662
23/10/2025 11:22:37
00494996395TRLO1.1.1
XLON
13
663.5
23/10/2025 11:22:59
00494996439TRLO1.1.1
TRQX
88
662.5
23/10/2025 11:24:30
00494996677TRLO1.1.1
BATE
29
662
23/10/2025 11:24:47
00494996722TRLO1.1.1
CHIX
222
662
23/10/2025 11:24:47
00494996723TRLO1.1.1
XLON
21
662
23/10/2025 11:25:12
00494996801TRLO1.1.1
AQXE
13
662.5
23/10/2025 11:27:18
00494997031TRLO1.1.1
XLON
87
662.5
23/10/2025 11:27:18
00494997030TRLO1.1.1
XLON
11
662.5
23/10/2025 11:27:18
00494997032TRLO1.1.1
XLON
2
663.5
23/10/2025 11:29:21
00494997324TRLO1.1.1
TRQX
11
663.5
23/10/2025 11:29:21
00494997323TRLO1.1.1
TRQX
111
662.5
23/10/2025 11:30:29
00494997500TRLO1.1.1
XLON
111
662.5
23/10/2025 11:34:07
00494998035TRLO1.1.1
XLON
4
663
23/10/2025 11:38:36
00494998442TRLO1.1.1
XLON
15
663
23/10/2025 11:38:36
00494998443TRLO1.1.1
XLON
92
663
23/10/2025 11:38:36
00494998444TRLO1.1.1
XLON
29
663
23/10/2025 11:38:40
00494998445TRLO1.1.1
CHIX
13
663.5
23/10/2025 11:39:05
00494998483TRLO1.1.1
TRQX
29
662.5
23/10/2025 11:41:49
00494998802TRLO1.1.1
CHIX
111
662.5
23/10/2025 11:42:58
00494998906TRLO1.1.1
XLON
111
662.5
23/10/2025 11:47:25
00494999235TRLO1.1.1
XLON
13
663.5
23/10/2025 11:49:13
00494999423TRLO1.1.1
TRQX
1
663
23/10/2025 11:51:45
00494999653TRLO1.1.1
XLON
110
663
23/10/2025 11:51:45
00494999654TRLO1.1.1
XLON
29
|
662.5
23/10/2025 11:52:07
00494999672TRLO1.1.1
CHIX
11
662.5
23/10/2025 11:56:26
00495000280TRLO1.1.1
XLON
176
662.5
23/10/2025 11:58:11
00495000513TRLO1.1.1
BATE
88
662.5
23/10/2025 11:58:11
00495000514TRLO1.1.1
BATE
100
662.5
23/10/2025 11:58:11
00495000515TRLO1.1.1
XLON
13
663
23/10/2025 11:59:21
00495000602TRLO1.1.1
TRQX
111
663
23/10/2025 12:00:29
00495000748TRLO1.1.1
XLON
21
662.5
23/10/2025 12:02:27
00495000915TRLO1.1.1
AQXE
42
662.5
23/10/2025 12:02:27
00495000914TRLO1.1.1
AQXE
21
662.5
23/10/2025 12:02:27
00495000916TRLO1.1.1
AQXE
88
662.5
23/10/2025 12:02:27
00495000917TRLO1.1.1
BATE
29
662.5
23/10/2025 12:02:27
00495000918TRLO1.1.1
CHIX
14
662.5
23/10/2025 12:04:06
00495001087TRLO1.1.1
XLON
76
662.5
23/10/2025 12:04:06
00495001086TRLO1.1.1
XLON
21
663
23/10/2025 12:04:06
00495001088TRLO1.1.1
XLON
111
662.5
23/10/2025 12:07:40
00495001345TRLO1.1.1
XLON
21
663.5
23/10/2025 12:10:12
00495001626TRLO1.1.1
AQXE
13
663.5
23/10/2025 12:10:13
00495001627TRLO1.1.1
TRQX
29
663.5
23/10/2025 12:10:41
00495001656TRLO1.1.1
CHIX
111
664
23/10/2025 12:11:17
00495001742TRLO1.1.1
XLON
111
664
23/10/2025 12:14:54
00495002044TRLO1.1.1
XLON
111
664
23/10/2025 12:18:25
00495002276TRLO1.1.1
XLON
29
664
23/10/2025 12:19:21
00495002353TRLO1.1.1
CHIX
20
664
23/10/2025 12:20:13
00495002422TRLO1.1.1
BATE
68
664
23/10/2025 12:20:13
00495002423TRLO1.1.1
BATE
111
664
23/10/2025 12:22:01
00495002551TRLO1.1.1
XLON
88
664
23/10/2025 12:22:44
00495002585TRLO1.1.1
BATE
111
664
23/10/2025 12:25:40
00495002847TRLO1.1.1
XLON
13
664
23/10/2025 12:25:45
00495002850TRLO1.1.1
TRQX
88
664
23/10/2025 12:28:21
00495003004TRLO1.1.1
BATE
10
664
23/10/2025 12:28:29
00495003015TRLO1.1.1
CHIX
13
664
23/10/2025 12:28:30
00495003022TRLO1.1.1
TRQX
19
664
23/10/2025 12:28:30
00495003021TRLO1.1.1
CHIX
21
664
23/10/2025 12:28:58
00495003068TRLO1.1.1
AQXE
21
664
23/10/2025 12:28:58
00495003069TRLO1.1.1
AQXE
111
664
23/10/2025 12:29:19
00495003128TRLO1.1.1
XLON
13
664
23/10/2025 12:32:44
00495003403TRLO1.1.1
TRQX
111
664
23/10/2025 12:33:37
00495003466TRLO1.1.1
XLON
29
664
23/10/2025 12:36:14
00495003665TRLO1.1.1
CHIX
11
664
23/10/2025 12:36:28
00495003678TRLO1.1.1
AQXE
111
664
23/10/2025 12:36:28
00495003679TRLO1.1.1
XLON
10
664
23/10/2025 12:36:41
00495003698TRLO1.1.1
AQXE
88
664
23/10/2025 12:36:41
00495003697TRLO1.1.1
BATE
31
664
23/10/2025 12:40:12
00495003937TRLO1.1.1
XLON
80
664
23/10/2025 12:40:12
00495003936TRLO1.1.1
XLON
11
664
23/10/2025 12:41:10
00495004011TRLO1.1.1
TRQX
2
664
23/10/2025 12:41:10
00495004012TRLO1.1.1
TRQX
8
664
23/10/2025 12:43:18
00495004158TRLO1.1.1
AQXE
13
664
23/10/2025 12:43:18
00495004159TRLO1.1.1
AQXE
88
664
23/10/2025 12:43:43
00495004190TRLO1.1.1
XLON
23
664
23/10/2025 12:43:43
00495004191TRLO1.1.1
XLON
29
664
23/10/2025 12:44:51
00495004265TRLO1.1.1
CHIX
88
664
23/10/2025 12:45:20
00495004297TRLO1.1.1
BATE
5
664
23/10/2025 12:47:25
00495004459TRLO1.1.1
XLON
106
664
23/10/2025 12:47:25
00495004458TRLO1.1.1
XLON
3
664
23/10/2025 12:49:27
00495004615TRLO1.1.1
TRQX
10
664
23/10/2025 12:49:27
00495004616TRLO1.1.1
TRQX
31
664
23/10/2025 12:51:01
00495004956TRLO1.1.1
XLON
80
664
23/10/2025 12:51:01
00495004957TRLO1.1.1
XLON
21
663.5
23/10/2025 12:51:46
00495005034TRLO1.1.1
AQXE
29
663
23/10/2025 12:53:26
00495005188TRLO1.1.1
CHIX
88
663
23/10/2025 12:53:54
00495005245TRLO1.1.1
BATE
76
663
23/10/2025 12:54:38
00495005339TRLO1.1.1
XLON
35
663
23/10/2025 12:54:38
00495005340TRLO1.1.1
XLON
13
663
23/10/2025 12:57:50
00495005711TRLO1.1.1
TRQX
111
663
23/10/2025 12:58:15
00495005839TRLO1.1.1
XLON
21
662.5
23/10/2025 13:00:19
00495006088TRLO1.1.1
AQXE
44
661.5
23/10/2025 13:02:36
00495006345TRLO1.1.1
XLON
67
661.5
23/10/2025 13:02:36
00495006346TRLO1.1.1
XLON
31
662.5
23/10/2025 13:09:19
00495007029TRLO1.1.1
BATE
57
662.5
23/10/2025 13:09:19
00495007028TRLO1.1.1
BATE
21
662.5
23/10/2025 13:14:05
00495007444TRLO1.1.1
AQXE
29
662
23/10/2025 13:14:11
00495007483TRLO1.1.1
CHIX
111
662
23/10/2025 13:14:11
00495007484TRLO1.1.1
XLON
88
662.5
23/10/2025 13:15:25
00495007621TRLO1.1.1
BATE
11
662
23/10/2025 13:16:16
00495007800TRLO1.1.1
XLON
100
662
23/10/2025 13:16:16
00495007799TRLO1.1.1
XLON
13
661.5
23/10/2025 13:16:50
00495007849TRLO1.1.1
TRQX
29
662
23/10/2025 13:16:50
00495007848TRLO1.1.1
CHIX
111
662
23/10/2025 13:18:37
00495008030TRLO1.1.1
XLON
13
661.5
23/10/2025 13:20:08
00495008313TRLO1.1.1
TRQX
45
662
23/10/2025 13:22:42
00495008680TRLO1.1.1
XLON
66
662
23/10/2025 13:22:42
00495008681TRLO1.1.1
XLON
21
662
23/10/2025 13:23:47
00495008822TRLO1.1.1
AQXE
29
662
23/10/2025 13:26:28
00495009144TRLO1.1.1
CHIX
88
662
23/10/2025 13:27:20
00495009245TRLO1.1.1
BATE
111
662
23/10/2025 13:27:40
00495009269TRLO1.1.1
XLON
11
662.5
23/10/2025 13:31:16
00495009656TRLO1.1.1
TRQX
2
662.5
23/10/2025 13:31:16
00495009657TRLO1.1.1
TRQX
111
662.5
23/10/2025 13:31:55
00495009733TRLO1.1.1
XLON
88
662
23/10/2025 13:37:38
00495010414TRLO1.1.1
BATE
21
662
23/10/2025 13:37:38
00495010416TRLO1.1.1
AQXE
29
662
23/10/2025 13:37:38
00495010415TRLO1.1.1
CHIX
111
662
23/10/2025 13:37:38
00495010417TRLO1.1.1
XLON
111
662
23/10/2025 13:39:29
00495010598TRLO1.1.1
XLON
13
662.5
23/10/2025 13:39:37
00495010613TRLO1.1.1
TRQX
21
662
23/10/2025 13:42:28
00495010971TRLO1.1.1
AQXE
111
662
23/10/2025 13:42:45
00495010996TRLO1.1.1
XLON
29
661.5
23/10/2025 13:44:37
00495011220TRLO1.1.1
CHIX
88
662
23/10/2025 13:45:17
00495011311TRLO1.1.1
BATE
111
662.5
23/10/2025 13:47:32
00495011735TRLO1.1.1
XLON
102
662.5
23/10/2025 13:49:59
00495011989TRLO1.1.1
XLON
9
662.5
23/10/2025 13:49:59
00495011990TRLO1.1.1
XLON
111
662.5
23/10/2025 13:53:39
00495012554TRLO1.1.1
XLON
13
663
23/10/2025 13:56:12
00495012906TRLO1.1.1
TRQX
13
663
23/10/2025 13:56:12
00495012907TRLO1.1.1
TRQX
29
663
23/10/2025 13:56:14
00495012912TRLO1.1.1
CHIX
21
663
23/10/2025 13:56:17
00495012943TRLO1.1.1
AQXE
21
663
23/10/2025 13:59:23
00495013411TRLO1.1.1
AQXE
88
663
23/10/2025 14:00:09
00495013533TRLO1.1.1
BATE
29
663
23/10/2025 14:01:38
00495013797TRLO1.1.1
CHIX
88
663
23/10/2025 14:02:35
00495013914TRLO1.1.1
BATE
11
663
23/10/2025 14:04:19
00495014072TRLO1.1.1
TRQX
111
663.5
23/10/2025 14:04:21
00495014078TRLO1.1.1
XLON
111
663.5
23/10/2025 14:06:15
00495014483TRLO1.1.1
XLON
21
663.5
23/10/2025 14:07:26
00495014660TRLO1.1.1
AQXE
111
663.5
23/10/2025 14:08:33
00495014804TRLO1.1.1
XLON
111
663
23/10/2025 14:09:42
00495014987TRLO1.1.1
XLON
2
663
23/10/2025 14:09:42
00495014988TRLO1.1.1
TRQX
29
663
23/10/2025 14:11:41
00495015351TRLO1.1.1
CHIX
88
663
23/10/2025 14:11:41
00495015350TRLO1.1.1
BATE
111
663
23/10/2025 14:11:41
00495015352TRLO1.1.1
XLON
13
663
23/10/2025 14:14:00
00495015693TRLO1.1.1
TRQX
29
663
23/10/2025 14:18:08
00495016337TRLO1.1.1
CHIX
111
663
23/10/2025 14:18:08
00495016338TRLO1.1.1
XLON
21
663
23/10/2025 14:18:43
00495016454TRLO1.1.1
AQXE
88
663
23/10/2025 14:18:43
00495016453TRLO1.1.1
BATE
12
663
23/10/2025 14:20:10
00495016653TRLO1.1.1
TRQX
1
663
23/10/2025 14:20:10
00495016654TRLO1.1.1
TRQX
111
663
23/10/2025 14:20:16
00495016672TRLO1.1.1
XLON
111
663
23/10/2025 14:22:48
00495017190TRLO1.1.1
XLON
21
663
23/10/2025 14:23:32
00495017274TRLO1.1.1
AQXE
29
665
23/10/2025 14:26:53
00495017890TRLO1.1.1
CHIX
62
664.5
23/10/2025 14:27:01
00495017929TRLO1.1.1
BATE
111
664.5
23/10/2025 14:27:01
00495017930TRLO1.1.1
XLON
13
665
23/10/2025 14:28:09
00495018180TRLO1.1.1
TRQX
46
665.5
23/10/2025 14:29:46
00495018528TRLO1.1.1
XLON
65
665.5
23/10/2025 14:29:46
00495018529TRLO1.1.1
XLON
111
665.5
23/10/2025 14:31:30
00495023214TRLO1.1.1
XLON
111
665.5
23/10/2025 14:31:30
00495023215TRLO1.1.1
XLON
111
665.5
23/10/2025 14:33:55
00495024931TRLO1.1.1
XLON
29
665
23/10/2025 14:34:08
00495025042TRLO1.1.1
CHIX
88
665
23/10/2025 14:34:08
00495025041TRLO1.1.1
BATE
29
665
23/10/2025 14:34:08
00495025044TRLO1.1.1
CHIX
114
665
23/10/2025 14:34:08
00495025043TRLO1.1.1
BATE
13
665
23/10/2025 14:34:08
00495025045TRLO1.1.1
TRQX
13
665
23/10/2025 14:34:08
00495025047TRLO1.1.1
TRQX
29
666.5
23/10/2025 14:36:08
00495026008TRLO1.1.1
CHIX
57
667.5
23/10/2025 14:37:02
00495026346TRLO1.1.1
XLON
20
667.5
23/10/2025 14:37:02
00495026348TRLO1.1.1
XLON
24
667.5
23/10/2025 14:37:02
00495026347TRLO1.1.1
XLON
10
667.5
23/10/2025 14:37:02
00495026350TRLO1.1.1
XLON
85
667.5
23/10/2025 14:37:02
00495026349TRLO1.1.1
XLON
113
667.5
23/10/2025 14:37:02
00495026351TRLO1.1.1
XLON
246
667.5
23/10/2025 14:37:02
00495026352TRLO1.1.1
XLON
63
667
23/10/2025 14:37:24
00495026488TRLO1.1.1
AQXE
21
667
23/10/2025 14:37:24
00495026489TRLO1.1.1
AQXE
88
667
23/10/2025 14:37:24
00495026490TRLO1.1.1
BATE
29
667
23/10/2025 14:37:58
00495026638TRLO1.1.1
CHIX
111
667
23/10/2025 14:39:10
00495027084TRLO1.1.1
XLON
21
667
23/10/2025 14:39:19
00495027120TRLO1.1.1
AQXE
88
667
23/10/2025 14:39:45
00495027290TRLO1.1.1
BATE
29
667
23/10/2025 14:39:51
00495027311TRLO1.1.1
CHIX
40
666.5
23/10/2025 14:40:27
00495027545TRLO1.1.1
XLON
88
666.5
23/10/2025 14:40:27
00495027546TRLO1.1.1
BATE
71
666.5
23/10/2025 14:40:27
00495027547TRLO1.1.1
XLON
111
666.5
23/10/2025 14:40:51
00495027782TRLO1.1.1
XLON
13
666.5
23/10/2025 14:41:17
00495028055TRLO1.1.1
TRQX
26
666.5
23/10/2025 14:41:17
00495028054TRLO1.1.1
TRQX
21
666.5
23/10/2025 14:41:23
00495028117TRLO1.1.1
AQXE
29
666
23/10/2025 14:41:57
00495028365TRLO1.1.1
CHIX
111
666.5
23/10/2025 14:42:41
00495028697TRLO1.1.1
XLON
88
666.5
23/10/2025 14:42:49
00495028726TRLO1.1.1
BATE
13
666.5
23/10/2025 14:43:27
00495028897TRLO1.1.1
TRQX
21
666.5
23/10/2025 14:43:34
00495028931TRLO1.1.1
AQXE
29
|
667
23/10/2025 14:45:14
00495029574TRLO1.1.1
CHIX
88
667
23/10/2025 14:45:16
00495029583TRLO1.1.1
BATE
88
667
23/10/2025 14:47:08
00495030427TRLO1.1.1
BATE
29
667
23/10/2025 14:47:20
00495030500TRLO1.1.1
CHIX
21
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031135TRLO1.1.1
AQXE
88
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031134TRLO1.1.1
BATE
21
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031136TRLO1.1.1
AQXE
21
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031137TRLO1.1.1
AQXE
111
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031139TRLO1.1.1
XLON
333
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031138TRLO1.1.1
XLON
111
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031141TRLO1.1.1
XLON
111
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031142TRLO1.1.1
XLON
222
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031140TRLO1.1.1
XLON
111
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031143TRLO1.1.1
XLON
111
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031144TRLO1.1.1
XLON
13
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031145TRLO1.1.1
TRQX
13
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031146TRLO1.1.1
TRQX
13
666.5
23/10/2025 14:49:11
00495031147TRLO1.1.1
TRQX
29
667
23/10/2025 14:49:19
00495031184TRLO1.1.1
CHIX
21
666.5
23/10/2025 14:51:07
00495032344TRLO1.1.1
AQXE
13
666.5
23/10/2025 14:51:14
00495032393TRLO1.1.1
TRQX
29
666.5
23/10/2025 14:54:00
00495033411TRLO1.1.1
CHIX
29
666.5
23/10/2025 14:54:00
00495033412TRLO1.1.1
CHIX
222
666.5
23/10/2025 14:54:00
00495033413TRLO1.1.1
XLON
111
666.5
23/10/2025 14:54:00
00495033414TRLO1.1.1
XLON
111
666.5
23/10/2025 14:54:00
00495033415TRLO1.1.1
XLON
111
666.5
23/10/2025 14:54:00
00495033416TRLO1.1.1
XLON
13
666.5
23/10/2025 14:54:00
00495033417TRLO1.1.1
TRQX
88
666
23/10/2025 14:54:00
00495033418TRLO1.1.1
BATE
88
666
23/10/2025 14:54:00
00495033419TRLO1.1.1
BATE
21
666.5
23/10/2025 14:54:00
00495033420TRLO1.1.1
AQXE
13
666.5
23/10/2025 14:56:18
00495034396TRLO1.1.1
TRQX
29
666
23/10/2025 14:56:29
00495034577TRLO1.1.1
CHIX
29
666
23/10/2025 14:56:29
00495034579TRLO1.1.1
CHIX
88
666
23/10/2025 14:56:29
00495034578TRLO1.1.1
BATE
21
666
23/10/2025 14:56:29
00495034582TRLO1.1.1
AQXE
111
666
23/10/2025 14:56:29
00495034580TRLO1.1.1
XLON
222
666
23/10/2025 14:56:29
00495034581TRLO1.1.1
XLON
88
666
23/10/2025 14:58:33
00495035346TRLO1.1.1
BATE
13
666
23/10/2025 14:58:45
00495035414TRLO1.1.1
TRQX
21
666
23/10/2025 14:58:48
00495035434TRLO1.1.1
AQXE
2
665.5
23/10/2025 15:00:08
00495035842TRLO1.1.1
XLON
21
666
23/10/2025 15:00:26
00495035964TRLO1.1.1
AQXE
29
665.5
23/10/2025 15:01:00
00495036252TRLO1.1.1
CHIX
29
665.5
23/10/2025 15:01:00
00495036253TRLO1.1.1
CHIX
109
665.5
23/10/2025 15:01:00
00495036254TRLO1.1.1
XLON
111
665.5
23/10/2025 15:01:00
00495036255TRLO1.1.1
XLON
13
665.5
23/10/2025 15:01:00
00495036258TRLO1.1.1
TRQX
111
665.5
23/10/2025 15:01:00
00495036256TRLO1.1.1
XLON
111
665.5
23/10/2025 15:01:00
00495036257TRLO1.1.1
XLON
13
665.5
23/10/2025 15:01:00
00495036259TRLO1.1.1
TRQX
10
665.5
23/10/2025 15:01:01
00495036268TRLO1.1.1
BATE
78
665.5
23/10/2025 15:01:01
00495036267TRLO1.1.1
BATE
21
665.5
23/10/2025 15:02:29
00495036801TRLO1.1.1
AQXE
88
666.5
23/10/2025 15:04:03
00495037390TRLO1.1.1
BATE
111
666.5
23/10/2025 15:04:03
00495037391TRLO1.1.1
XLON
222
666.5
23/10/2025 15:04:03
00495037392TRLO1.1.1
XLON
13
666.5
23/10/2025 15:04:03
00495037393TRLO1.1.1
TRQX
29
666.5
23/10/2025 15:04:22
00495037527TRLO1.1.1
CHIX
88
666
23/10/2025 15:05:04
00495037711TRLO1.1.1
BATE
13
666.5
23/10/2025 15:07:15
00495038569TRLO1.1.1
TRQX
13
666
23/10/2025 15:07:23
00495038630TRLO1.1.1
AQXE
8
666
23/10/2025 15:07:23
00495038631TRLO1.1.1
AQXE
67
666
23/10/2025 15:07:26
00495038643TRLO1.1.1
XLON
44
666
23/10/2025 15:07:27
00495038647TRLO1.1.1
XLON
11
666.5
23/10/2025 15:08:00
00495038892TRLO1.1.1
CHIX
18
666.5
23/10/2025 15:08:00
00495038893TRLO1.1.1
CHIX
88
666
23/10/2025 15:08:36
00495039400TRLO1.1.1
BATE
111
665.5
23/10/2025 15:09:17
00495040246TRLO1.1.1
XLON
111
665.5
23/10/2025 15:09:17
00495040247TRLO1.1.1
XLON
21
665.5
23/10/2025 15:09:43
00495040483TRLO1.1.1
AQXE
13
665
23/10/2025 15:10:50
00495040969TRLO1.1.1
TRQX
22
665
23/10/2025 15:11:39
00495041267TRLO1.1.1
CHIX
7
665
23/10/2025 15:11:39
00495041268TRLO1.1.1
CHIX
222
665
23/10/2025 15:11:43
00495041294TRLO1.1.1
XLON
88
665
23/10/2025 15:12:12
00495041741TRLO1.1.1
BATE
21
665
23/10/2025 15:13:20
00495042220TRLO1.1.1
AQXE
76
665
23/10/2025 15:13:48
00495042396TRLO1.1.1
XLON
35
665
23/10/2025 15:13:48
00495042397TRLO1.1.1
XLON
88
664.5
23/10/2025 15:15:53
00495043528TRLO1.1.1
BATE
29
664.5
23/10/2025 15:16:00
00495043544TRLO1.1.1
CHIX
44
664.5
23/10/2025 15:16:09
00495043615TRLO1.1.1
XLON
67
664.5
23/10/2025 15:16:09
00495043616TRLO1.1.1
XLON
21
665
23/10/2025 15:16:54
00495044082TRLO1.1.1
AQXE
111
664
23/10/2025 15:17:03
00495044234TRLO1.1.1
XLON
13
664
23/10/2025 15:17:03
00495044235TRLO1.1.1
TRQX
88
663.5
23/10/2025 15:19:31
00495045521TRLO1.1.1
BATE
11
663.5
23/10/2025 15:19:31
00495045522TRLO1.1.1
TRQX
2
663.5
23/10/2025 15:19:31
00495045524TRLO1.1.1
TRQX
29
663.5
23/10/2025 15:19:31
00495045523TRLO1.1.1
CHIX
77
664
23/10/2025 15:19:34
00495045566TRLO1.1.1
XLON
145
664
23/10/2025 15:19:34
00495045567TRLO1.1.1
XLON
5
664
23/10/2025 15:20:30
00495046172TRLO1.1.1
AQXE
16
664
23/10/2025 15:20:30
00495046173TRLO1.1.1
AQXE
111
664
23/10/2025 15:22:05
00495046801TRLO1.1.1
XLON
13
664
23/10/2025 15:22:05
00495046802TRLO1.1.1
TRQX
29
664.5
23/10/2025 15:23:21
00495047283TRLO1.1.1
CHIX
88
664
23/10/2025 15:23:21
00495047284TRLO1.1.1
BATE
63
664.5
23/10/2025 15:24:19
00495047693TRLO1.1.1
XLON
28
664.5
23/10/2025 15:24:20
00495047696TRLO1.1.1
XLON
48
664.5
23/10/2025 15:24:20
00495047697TRLO1.1.1
XLON
83
664.5
23/10/2025 15:24:20
00495047700TRLO1.1.1
XLON
11
665
23/10/2025 15:28:00
00495049600TRLO1.1.1
CHIX
18
665
23/10/2025 15:28:00
00495049601TRLO1.1.1
CHIX
11
665
23/10/2025 15:30:04
00495050726TRLO1.1.1
CHIX
1
665
23/10/2025 15:30:04
00495050727TRLO1.1.1
CHIX
17
665
23/10/2025 15:30:12
00495050809TRLO1.1.1
CHIX
76
665
23/10/2025 15:31:44
00495051634TRLO1.1.1
XLON
111
665
23/10/2025 15:31:44
00495051636TRLO1.1.1
XLON
257
665
23/10/2025 15:31:44
00495051635TRLO1.1.1
XLON
13
665
23/10/2025 15:31:44
00495051637TRLO1.1.1
TRQX
13
665
23/10/2025 15:31:44
00495051638TRLO1.1.1
TRQX
16
665.5
23/10/2025 15:45:53
00495059959TRLO1.1.1
XLON
111
665.5
23/10/2025 15:45:53
00495059958TRLO1.1.1
XLON
111
665.5
23/10/2025 15:45:53
00495059960TRLO1.1.1
XLON
428
666.5
23/10/2025 15:46:03
00495060055TRLO1.1.1
XLON
352
666.5
23/10/2025 15:46:03
00495060062TRLO1.1.1
BATE
58
666.5
23/10/2025 15:46:06
00495060071TRLO1.1.1
CHIX
29
668
23/10/2025 15:54:23
00495064150TRLO1.1.1
CHIX
31
668.5
23/10/2025 15:54:23
00495064151TRLO1.1.1
XLON
80
668.5
23/10/2025 15:54:23
00495064152TRLO1.1.1
XLON
88
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064659TRLO1.1.1
BATE
88
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064660TRLO1.1.1
BATE
29
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064661TRLO1.1.1
CHIX
29
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064662TRLO1.1.1
CHIX
88
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064663TRLO1.1.1
BATE
105
667.5
23/10/2025 15:55:13
|
00495064664TRLO1.1.1
AQXE
21
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064665TRLO1.1.1
AQXE
21
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064666TRLO1.1.1
AQXE
21
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064667TRLO1.1.1
AQXE
111
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064668TRLO1.1.1
XLON
111
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064669TRLO1.1.1
XLON
111
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064670TRLO1.1.1
XLON
111
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064671TRLO1.1.1
XLON
111
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064672TRLO1.1.1
XLON
13
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064673TRLO1.1.1
TRQX
13
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064675TRLO1.1.1
TRQX
39
667.5
23/10/2025 15:55:13
00495064674TRLO1.1.1
TRQX
111
667.5
23/10/2025 15:56:54
00495065636TRLO1.1.1
XLON
29
667.5
23/10/2025 15:58:05
00495066294TRLO1.1.1
CHIX
88
667.5
23/10/2025 15:58:54
00495066807TRLO1.1.1
BATE
111
667.5
23/10/2025 15:59:12
00495066993TRLO1.1.1
XLON
21
667.5
23/10/2025 15:59:29
00495067173TRLO1.1.1
AQXE
58
667
23/10/2025 16:00:11
00495067941TRLO1.1.1
XLON
29
667.5
23/10/2025 16:01:02
00495068484TRLO1.1.1
CHIX
88
667.5
23/10/2025 16:01:22
00495068651TRLO1.1.1
BATE
21
667.5
23/10/2025 16:01:34
00495068793TRLO1.1.1
AQXE
111
667.5
23/10/2025 16:02:16
00495069186TRLO1.1.1
XLON
29
667.5
23/10/2025 16:03:05
00495069646TRLO1.1.1
CHIX
35
667.5
23/10/2025 16:04:16
00495070216TRLO1.1.1
XLON
76
667.5
23/10/2025 16:04:16
00495070215TRLO1.1.1
XLON
88
668
23/10/2025 16:06:00
00495071173TRLO1.1.1
BATE
29
668
23/10/2025 16:06:00
00495071174TRLO1.1.1
CHIX
21
668
23/10/2025 16:06:00
00495071176TRLO1.1.1
AQXE
21
668
23/10/2025 16:06:00
00495071177TRLO1.1.1
AQXE
88
668
23/10/2025 16:06:00
00495071175TRLO1.1.1
BATE
184
668
23/10/2025 16:06:00
00495071179TRLO1.1.1
XLON
202
668
23/10/2025 16:06:00
00495071178TRLO1.1.1
XLON
111
668
23/10/2025 16:06:00
00495071180TRLO1.1.1
XLON
111
668
23/10/2025 16:06:00
00495071181TRLO1.1.1
XLON
21
667.5
23/10/2025 16:07:09
00495071794TRLO1.1.1
AQXE
29
667.5
23/10/2025 16:07:09
00495071793TRLO1.1.1
BATE
29
667.5
23/10/2025 16:07:09
00495071796TRLO1.1.1
CHIX
59
667.5
23/10/2025 16:07:09
00495071795TRLO1.1.1
BATE
13
667.5
23/10/2025 16:07:09
00495071800TRLO1.1.1
TRQX
52
667.5
23/10/2025 16:07:09
00495071799TRLO1.1.1
TRQX
111
667.5
23/10/2025 16:07:09
00495071797TRLO1.1.1
XLON
111
667.5
23/10/2025 16:07:09
00495071798TRLO1.1.1
XLON
13
667.5
23/10/2025 16:07:09
00495071801TRLO1.1.1
TRQX
29
666.5
23/10/2025 16:08:28
00495072474TRLO1.1.1
CHIX
111
666.5
23/10/2025 16:08:28
00495072475TRLO1.1.1
XLON
111
666.5
23/10/2025 16:08:28
00495072476TRLO1.1.1
XLON
2
666.5
23/10/2025 16:09:11
00495072848TRLO1.1.1
TRQX
11
666.5
23/10/2025 16:09:11
00495072847TRLO1.1.1
TRQX
21
667
23/10/2025 16:09:14
00495072887TRLO1.1.1
AQXE
88
666.5
23/10/2025 16:09:22
00495072952TRLO1.1.1
BATE
29
666.5
23/10/2025 16:10:50
00495073727TRLO1.1.1
CHIX
21
667
23/10/2025 16:11:08
00495073923TRLO1.1.1
AQXE
88
666.5
23/10/2025 16:11:37
00495074138TRLO1.1.1
BATE
13
666.5
23/10/2025 16:11:37
00495074142TRLO1.1.1
TRQX
21
667
23/10/2025 16:13:10
00495074949TRLO1.1.1
AQXE
13
666.5
23/10/2025 16:13:16
00495075038TRLO1.1.1
TRQX
111
667
23/10/2025 16:13:16
00495075037TRLO1.1.1
XLON
10
667
23/10/2025 16:13:16
00495075040TRLO1.1.1
XLON
27
667
23/10/2025 16:13:16
00495075042TRLO1.1.1
XLON
103
667
23/10/2025 16:13:16
00495075041TRLO1.1.1
XLON
143
667
23/10/2025 16:13:16
00495075039TRLO1.1.1
XLON
136
667
23/10/2025 16:13:16
00495075043TRLO1.1.1
XLON
136
667
23/10/2025 16:13:16
00495075044TRLO1.1.1
XLON
29
667
23/10/2025 16:13:17
00495075054TRLO1.1.1
CHIX
65
666.5
23/10/2025 16:13:41
00495075290TRLO1.1.1
BATE
99
667
23/10/2025 16:15:06
00495076121TRLO1.1.1
XLON
310
667
23/10/2025 16:15:06
00495076122TRLO1.1.1
XLON
147
667
23/10/2025 16:15:06
00495076123TRLO1.1.1
XLON
84
667
23/10/2025 16:15:21
00495076247TRLO1.1.1
AQXE
111
666
23/10/2025 16:15:23
00495076268TRLO1.1.1
XLON
111
666
23/10/2025 16:15:23
00495076269TRLO1.1.1
XLON
29
666
23/10/2025 16:15:23
00495076272TRLO1.1.1
CHIX
88
666
23/10/2025 16:15:23
00495076270TRLO1.1.1
BATE
249
666
23/10/2025 16:15:23
00495076271TRLO1.1.1
BATE
53
666.5
23/10/2025 16:15:29
00495076333TRLO1.1.1
TRQX
148
665.5
23/10/2025 16:16:06
00495076683TRLO1.1.1
XLON
22
666
23/10/2025 16:17:08
00495077250TRLO1.1.1
AQXE
1
666.5
23/10/2025 16:17:40
00495077505TRLO1.1.1
CHIX
101
666.5
23/10/2025 16:17:40
00495077506TRLO1.1.1
CHIX
43
666
23/10/2025 16:18:58
00495078394TRLO1.1.1
CHIX
229
666
23/10/2025 16:19:14
00495078583TRLO1.1.1
BATE
462
666
23/10/2025 16:19:14
00495078584TRLO1.1.1
XLON
6
666
23/10/2025 16:19:14
00495078586TRLO1.1.1
TRQX
22
666
23/10/2025 16:19:14
00495078585TRLO1.1.1
TRQX
24
666
23/10/2025 16:19:17
00495078610TRLO1.1.1
AQXE
2
666
23/10/2025 16:19:17
00495078611TRLO1.1.1
AQXE
16
665.5
23/10/2025 16:20:59
00495079586TRLO1.1.1
AQXE
46
666
23/10/2025 16:21:20
00495079790TRLO1.1.1
CHIX
94
665.5
23/10/2025 16:21:31
00495079931TRLO1.1.1
BATE
15
665.5
23/10/2025 16:21:31
00495079932TRLO1.1.1
TRQX
16
665
23/10/2025 16:22:23
00495080580TRLO1.1.1
AQXE
347
665
23/10/2025 16:22:23
00495080581TRLO1.1.1
XLON
63
665
23/10/2025 16:23:43
00495081309TRLO1.1.1
BATE
62
665
23/10/2025 16:23:43
00495081310TRLO1.1.1
BATE
2
665
23/10/2025 16:23:59
00495081543TRLO1.1.1
CHIX
42
665
23/10/2025 16:23:59
00495081544TRLO1.1.1
CHIX
21
665
23/10/2025 16:23:59
00495081545TRLO1.1.1
TRQX
93
665
23/10/2025 16:25:29
00495082499TRLO1.1.1
XLON
162
665.5
23/10/2025 16:26:31
00495083140TRLO1.1.1
XLON
422
665.5
23/10/2025 16:26:31
00495083141TRLO1.1.1
XLON
37
665.5
23/10/2025 16:26:51
00495083313TRLO1.1.1
CHIX
140
665.5
23/10/2025 16:27:08
00495083534TRLO1.1.1
XLON
8
665.5
23/10/2025 16:27:08
00495083535TRLO1.1.1
XLON
21
665.5
23/10/2025 16:27:28
00495083768TRLO1.1.1
XLON