Anzeige / Werbung

Wer noch nicht eingestiegen ist, dem eröffnet der Rücksetzer der Edelmetallpreise möglicherweise die Chance.

Eine Korrektur an den Finanzmärkten ist immer ärgerlich für die Käufer, denn ein Teil ihrer Buchgewinne löst sich zumindest vorübergehend in Luft auf. Korrekturen sind aber gleichzeitig immer auch Chancen für diejenigen Anleger, die zwar in den Markt einsteigen wollten, dies aber bislang noch nicht getan haben.

So wird es sich auch bei der aktuellen Korrektur an den Edelmetallmärkten verhalten. Niemand weiß, wie lang oder auch wie kurz sie das Marktgeschehen bestimmen wird und erst in der Rückschau wird sich verlässlich zeigen, wo der perfekte Zeitpunkt zum Wiedereinstieg gewesen ist.

Zunächst sind die Marktteilnehmer noch damit beschäftigt, die fairen Preise für Gold und Silber zu ermitteln. Das könnte insbesondere für Silber eine Chance darstellen und zwar dann, wenn sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf das attraktivere Chance-Risiko-Profil verlagern sollte. Zu berücksichtigen sind dabei nicht nur preisliche Fragen, sondern auch strukturelle wie das Verhältnis von Angebot und Nachfrage.

Jetzt mehr erfahren:

Korrektur bei Gold und Silber eröffnet Chancen - Nachfrage bleibt stark

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA82835P1036,XD0002747026,XD0002746952,CA8606471065,CA38171A2092