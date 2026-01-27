Gefährliche Abhängigkeit?: Rufe nach Rückholung deutscher Goldreserven aus New York werden wieder lauter

Anzeige / Werbung

Nach Zoll-Drohungen und transatlantischem Frost fordern Politiker mehr Gold aus den USA zurück nach Frankfurt zu holen.

Die Bundesbank sieht sich einmal mehr mit politischen Forderungen konfrontiert, einen größeren Teil der deutschen Goldreserven aus den USA nach Deutschland zurückzuholen. Auslöser ist eine spürbare Verschärfung der transatlantischen Stimmung nach dem jüngsten Streit zwischen Washington und europäischen Partnern rund um Grönland - inklusive Zoll-Drohungen, die auch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos nachhallten.

Mehrere deutsche Politiker und Vertreter von Verbänden argumentieren, dass die Lagerung eines erheblichen Teils der nationalen Goldbestände bei der Federal Reserve in New York in einer Phase erhöhter geopolitischer Spannungen ein strategisches Risiko darstelle. Die Bundesbank verweist dagegen auf die Sicherheit und Verlässlichkeit ihrer Verwahrstellen und sieht keinen akuten Handlungsbedarf.

Rufe nach Rückholung deutscher Goldreserven aus New York werden wieder lauter

