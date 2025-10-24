Der schwedische Rüstungskonzern Saab profitiert vom globalen Aufrüstungsrausch und will die Produktion steigern. Ein Ukraine-Deal könnte der größte Rüstungsauftrag in der Geschichte Schwedens werden.Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat im dritten Quartal trotz leicht unter den Erwartungen liegender Gewinne seine Jahresprognose angehoben. Das Unternehmen profitiert weiter von dem europaweiten Aufrüstungsboom infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der von US-Präsident Donald Trump forcierten Forderung nach höheren NATO-Militärausgaben. Der Betriebsgewinn des Herstellers des Kampfjets Gripen stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 1,37 Milliarden Kronen (145,5 …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.