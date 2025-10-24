Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US40251W4087 Gulf Resources Inc. 24.10.2025 US40251W5076 Gulf Resources Inc. 27.10.2025 Tausch 10:1
CA0293641068 American Salars Lithium Inc. 24.10.2025 CA0293642058 American Salars Lithium Inc. 27.10.2025 Tausch 10:1
CA67053L6035 NuLegacy Gold Corp. 24.10.2025 CA67053L7025 NuLegacy Gold Corp. 27.10.2025 Tausch 10:1
US83548F3091 Sonim Technologies Inc. 24.10.2025 US83548F4081 Sonim Technologies Inc. 27.10.2025 Tausch 18:1
CA65343P1036 NGEx Minerals Ltd. 24.10.2025 CA62930A1021 NGEx Minerals Ltd. 27.10.2025 Tausch 1:1
