The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.10.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.10.2025
.
ISIN Name
CA0293641068 AMERICAN SALARS LITH.INC
CA65343P1036 NGEX MINERALS LTD.
CA67053L6035 NULEGACY GOLD CORP. O.N.
US0512761034 AUGUSTA GOLD DL-,0001
US40251W4087 GULF RES INC. DL-,0005
US83548F3091 SONIM TECHS INC. DL-,001
XS3050709800 EARLS EIGHT 25/34 FLR MTN
