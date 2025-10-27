The following instruments on XETRA do have their first trading 27.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.10.2025
Aktien
1 FI4000391487 Relais Group Oyj
2 AU0000190829 Viridis Mining and Minerals Ltd.
3 CA0293642058 American Salars Lithium Inc.
4 US40251W5076 Gulf Resources Inc.
5 CA62930A1021 NGEx Minerals Ltd.
6 CA67053L7025 NuLegacy Gold Corp.
7 US83548F4081 Sonim Technologies Inc.
Anleihen
1 XS3216614084 Digi Romania S.A.
2 US37045XFL55 General Motors Financial Co. Inc.
3 XS3198391511 Rumänien, Republik
4 XS3218684101 Stedin Holding N.V.
5 XS3205709309 Aroundtown Finance S.a.r.l.
6 XS3198652847 Bahrain, Königreich
7 XS3206513288 Banque Internationale à Luxembourg S.A.
8 XS3203997005 SoftBank Group Corp.
9 XS3215616163 H & M Hennes & Mauritz AB
10 XS3218787417 International Development Association
11 XS3217585259 Kreditanstalt für Wiederaufbau
12 XS3219429621 Nederlandse Waterschapsbank N.V.
13 XS3219317669 Finnvera PLC
14 US50064FAY07 Korea, Republik
15 XS3203997427 SoftBank Group Corp.
16 XS3203998078 SoftBank Group Corp.
17 AT0000A3PGY9 UBM Development AG
18 XS3215399802 VIA Outlets B.V.
