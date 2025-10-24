Eine gute Börsenwoche endet mit einem kleinen Plus. So ging der DAX am Freitag 0,13 Prozent höher bei 24.239,89 Punkten aus dem Handel. Insgesamt konnte der deutsche Leitindex in der abgelaufenen Handelswoche 1,7 Prozent zulegen. Der MDAX kam indes auf größere Zuwächse. Er kletterte um 0,94 Prozent auf 30.291,98 Zähler.Der Experte James Knightley von der ING Bank schrieb, die Abkühlung der US-Inflation gebe grünes Licht für die nächste Zinssenkung der Notenbank Fed, die in der kommenden Woche von ...

