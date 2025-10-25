Warum investiert Gina Rinehart in St George Mining, Lynas Rare Earths und MP Materials?

Anzeige / Werbung

Hancocks Großinvestition rückt St George Mining ins Rampenlicht

Australiens reichste Unternehmerin, Gina Rinehart, hat ihr Imperium im Bereich der Seltenen Erden mit einer Investition von 22,5 Millionen AUD in das an der ASX gelistete Unternehmen St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) weiter ausgebaut. Damit steigt der Gesamtwert ihrer Beteiligungen an Seltenen-Erden-Unternehmen auf über 3,5 Milliarden AUD und lenkt die Aufmerksamkeit auf das vielversprechende Araxá-Projekt von St George in Brasilien.

Hancock Prospecting hält nun über sechs Prozent an St George Mining und erweitert damit Rineharts wachsende globale Präsenz im Bereich der strategischen Rohstoffe. Diese Investition unterstreicht die zunehmende Dringlichkeit, nicht-chinesische Quellen für Seltene Erden zu sichern - vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer Spannungen.

Seltene Erden im geopolitischen Fokus

Seltene Erden, die für Elektrofahrzeuge und moderne Militärtechnologien unverzichtbar sind, haben sich zu einem strategischen Gut entwickelt. US-Präsident Donald Trump drohte kürzlich mit zusätzlichen Zöllen auf chinesische Importe, nachdem Peking die Exportkontrollen für kritische Mineralien verschärft hatte. In der Folge suchen die USA, Kanada und Australien verstärkt nach alternativen Lieferketten.

Diese globale Beschaffungswelle hat das Vertrauen der Investoren in Produzenten außerhalb Chinas gestärkt und die Kurse von an der ASX notierten Unternehmen wie Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) und Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) steigen lassen - Unternehmen, an denen Hancock der größte Anteilseigner ist.

Der Sektor boomt im Wettlauf um Versorgungssicherheit

Rineharts 8,2-Prozent-Beteiligung an Lynas hat sich im Wert verdreifacht und beträgt nun rund 1,7 Milliarden AUD. Ihre 9,4-Prozent-Beteiligung an Arafura hat sich auf fast 100 Millionen AUD verdoppelt.

Darüber hinaus hält sie 1,85 Milliarden AUD an der in den USA ansässigen MP Materials (ISIN: US34962V2051) - deren Aktien nach einer Pentagon-Investition in Höhe von 400 Millionen US-Dollar deutlich gestiegen sind - sowie 35 Millionen AUD an Brazilian Rare Earths (ISIN: AU0000305815).

Araxá-Projekt zieht globales Kapital an

St George Mining plante ursprünglich, 40 Millionen AUD für die Weiterentwicklung seines Araxá-Projekts in der brasilianischen Bergbauregion Minas Gerais einzuwerben. Aufgrund der starken Nachfrage institutioneller Investoren wurde die Kapitalerhöhung auf 50 Millionen AUD ausgeweitet - bevor Hancocks zusätzliche 22,5 Millionen AUD die Gesamtsumme auf 72,5 Millionen AUD erhöhten.

Das Projekt Araxá gilt als Lagerstätte mit Karbonatit-Hartgesteinsvorkommen, die reich an sechs von den USA als kritisch eingestuften Mineralien sind, darunter Dysprosium, Terbium und Samarium. Diese geologischen Formationen ähneln jenen der beiden größten Seltenen-Erden-Minen außerhalb Chinas - MP Materials' Mountain Pass (USA) und Lynas' Mt Weld (Australien).

Kritische Mineralien werden zu strategischen Ressourcen

"Die erstklassige Ressource bei Araxa und ihre günstige Projektlogistik … ziehen erhebliches Interesse von Investoren auf sich, und das zu einer Zeit, in der weltweit sowohl Regierungen als auch private Unternehmen beispiellose Maßnahmen ergreifen, um neue und sichere Lieferketten für kritische Mineralprodukte aufzubauen", sagte John Prineas, Executive Chairman von St George Mining.

Da China seine Exportkontrollen weiter verschärft und Australien die Einrichtung einer strategischen Reserve in Höhe von 1,2 Milliarden AUD vorbereitet, wächst das internationale Interesse an Projekten wie Araxá. Mit Hancocks finanzieller Schlagkraft positioniert sich St George Mining als ernstzunehmender Akteur im globalen Wettbewerb um verlässliche, nicht-chinesische Quellen für Seltene Erden

