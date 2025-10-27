Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, October 27
27 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
24 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
38,054
Highest price paid per share (pence per share):
678.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
663.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
667.96p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,145,227 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,165,177 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,310,945 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
22
668
24/10/2025 08:04:18
00495185363TRLO1.1.1
XLON
89
668
24/10/2025 08:04:18
00495185365TRLO1.1.1
XLON
26
668
24/10/2025 08:08:59
00495187949TRLO1.1.1
CHIX
111
667
24/10/2025 08:08:59
00495187950TRLO1.1.1
XLON
30
667
24/10/2025 08:13:00
00495190169TRLO1.1.1
XLON
81
667
24/10/2025 08:13:00
00495190170TRLO1.1.1
XLON
32
667
24/10/2025 08:17:12
00495192391TRLO1.1.1
XLON
79
667
24/10/2025 08:17:12
00495192392TRLO1.1.1
XLON
33
665
24/10/2025 08:27:00
00495196786TRLO1.1.1
XLON
189
665
24/10/2025 08:27:00
00495196787TRLO1.1.1
XLON
27
665.5
24/10/2025 08:27:48
00495197138TRLO1.1.1
CHIX
19
665.5
24/10/2025 08:30:09
00495198261TRLO1.1.1
AQXE
89
665.5
24/10/2025 08:31:03
00495198698TRLO1.1.1
XLON
22
665.5
24/10/2025 08:31:03
00495198699TRLO1.1.1
XLON
111
665.5
24/10/2025 08:35:28
00495200410TRLO1.1.1
XLON
6
665
24/10/2025 08:36:55
00495201204TRLO1.1.1
CHIX
19
665.5
24/10/2025 08:36:58
00495201230TRLO1.1.1
AQXE
111
665.5
24/10/2025 08:39:57
00495202581TRLO1.1.1
XLON
21
665
24/10/2025 08:43:30
00495203751TRLO1.1.1
CHIX
111
665
24/10/2025 08:44:17
00495204157TRLO1.1.1
XLON
19
665.5
24/10/2025 08:46:23
00495205114TRLO1.1.1
AQXE
2
664
24/10/2025 08:46:24
00495205128TRLO1.1.1
CHIX
5
664.5
24/10/2025 08:46:24
00495205129TRLO1.1.1
CHIX
15
664.5
24/10/2025 08:46:24
00495205130TRLO1.1.1
CHIX
4
664.5
24/10/2025 08:46:24
00495205131TRLO1.1.1
CHIX
1
665
24/10/2025 08:46:37
00495205199TRLO1.1.1
CHIX
47
664
24/10/2025 08:48:42
00495206267TRLO1.1.1
XLON
64
664
24/10/2025 08:48:42
00495206268TRLO1.1.1
XLON
55
664
24/10/2025 08:53:04
00495208421TRLO1.1.1
XLON
56
664
24/10/2025 08:53:04
00495208422TRLO1.1.1
XLON
19
664
24/10/2025 08:55:45
00495209974TRLO1.1.1
AQXE
13
663.5
24/10/2025 08:55:57
00495210083TRLO1.1.1
CHIX
14
663.5
24/10/2025 08:55:58
00495210096TRLO1.1.1
CHIX
82
664
24/10/2025 08:57:03
00495210494TRLO1.1.1
BATE
246
664
24/10/2025 08:57:03
00495210495TRLO1.1.1
BATE
24
664
24/10/2025 08:57:04
00495210496TRLO1.1.1
TRQX
111
664
24/10/2025 08:59:19
00495211479TRLO1.1.1
XLON
22
664
24/10/2025 08:59:51
00495211716TRLO1.1.1
TRQX
14
664.5
24/10/2025 09:04:00
00495213812TRLO1.1.1
TRQX
111
664.5
24/10/2025 09:04:00
00495213811TRLO1.1.1
XLON
28
664.5
24/10/2025 09:04:37
00495214076TRLO1.1.1
BATE
54
664.5
24/10/2025 09:04:37
00495214075TRLO1.1.1
BATE
27
664.5
24/10/2025 09:04:37
00495214077TRLO1.1.1
CHIX
32
664.5
24/10/2025 09:06:28
00495215106TRLO1.1.1
XLON
79
664.5
24/10/2025 09:06:28
00495215107TRLO1.1.1
XLON
32
664.5
24/10/2025 09:08:32
00495216279TRLO1.1.1
XLON
79
664.5
24/10/2025 09:08:32
00495216280TRLO1.1.1
XLON
33
664
24/10/2025 09:13:44
00495218747TRLO1.1.1
XLON
78
664
24/10/2025 09:13:44
00495218749TRLO1.1.1
XLON
13
663.5
24/10/2025 09:18:02
00495220505TRLO1.1.1
TRQX
20
664
24/10/2025 09:18:04
00495220531TRLO1.1.1
AQXE
57
663.5
24/10/2025 09:21:44
00495222360TRLO1.1.1
XLON
165
663.5
24/10/2025 09:21:44
00495222361TRLO1.1.1
XLON
28
663.5
24/10/2025 09:24:01
00495223538TRLO1.1.1
CHIX
111
663.5
24/10/2025 09:24:01
00495223539TRLO1.1.1
XLON
20
664
24/10/2025 09:25:23
00495224207TRLO1.1.1
AQXE
222
664.5
24/10/2025 09:30:43
00495226785TRLO1.1.1
XLON
28
665
24/10/2025 09:30:43
00495226784TRLO1.1.1
CHIX
14
664
24/10/2025 09:30:43
00495226786TRLO1.1.1
BATE
111
665.5
24/10/2025 09:32:57
00495227728TRLO1.1.1
XLON
20
665
24/10/2025 09:33:59
00495228355TRLO1.1.1
CHIX
8
665
24/10/2025 09:34:56
00495228904TRLO1.1.1
CHIX
111
665
24/10/2025 09:35:13
00495229101TRLO1.1.1
XLON
28
665
24/10/2025 09:37:06
00495230157TRLO1.1.1
CHIX
86
665
24/10/2025 09:38:32
00495230981TRLO1.1.1
BATE
244
665
24/10/2025 09:38:32
00495230980TRLO1.1.1
BATE
111
665
24/10/2025 09:38:32
00495230982TRLO1.1.1
XLON
2
665
24/10/2025 09:38:32
00495230983TRLO1.1.1
AQXE
18
665
24/10/2025 09:38:32
00495230985TRLO1.1.1
AQXE
3
665
24/10/2025 09:38:32
00495230986TRLO1.1.1
AQXE
17
665
24/10/2025 09:38:35
00495231033TRLO1.1.1
AQXE
47
665
24/10/2025 09:40:55
00495232114TRLO1.1.1
XLON
64
665
24/10/2025 09:40:55
00495232115TRLO1.1.1
XLON
7
665
24/10/2025 09:41:38
00495232604TRLO1.1.1
CHIX
8
665
24/10/2025 09:41:38
00495232605TRLO1.1.1
CHIX
13
665
24/10/2025 09:41:38
00495232606TRLO1.1.1
CHIX
20
665
24/10/2025 09:41:53
00495232719TRLO1.1.1
AQXE
86
665
24/10/2025 09:42:05
00495232792TRLO1.1.1
BATE
48
665
24/10/2025 09:43:14
00495233366TRLO1.1.1
XLON
63
665
24/10/2025 09:43:14
00495233367TRLO1.1.1
XLON
111
665
24/10/2025 09:45:04
00495234672TRLO1.1.1
XLON
2
665
24/10/2025 09:46:37
00495235675TRLO1.1.1
CHIX
26
665
24/10/2025 09:46:37
00495235676TRLO1.1.1
CHIX
86
665
24/10/2025 09:47:11
00495236056TRLO1.1.1
BATE
111
665
24/10/2025 09:47:15
00495236083TRLO1.1.1
XLON
20
665
24/10/2025 09:47:27
00495236180TRLO1.1.1
AQXE
111
665
24/10/2025 09:49:29
00495237389TRLO1.1.1
XLON
111
665
24/10/2025 09:51:24
00495238453TRLO1.1.1
XLON
9
665
24/10/2025 09:51:40
00495238604TRLO1.1.1
CHIX
19
665
24/10/2025 09:51:40
00495238603TRLO1.1.1
CHIX
3
665
24/10/2025 09:51:56
00495238813TRLO1.1.1
AQXE
17
665
24/10/2025 09:51:56
00495238812TRLO1.1.1
AQXE
86
665
24/10/2025 09:52:15
00495238952TRLO1.1.1
BATE
111
665
24/10/2025 09:53:42
00495239769TRLO1.1.1
XLON
111
665
24/10/2025 09:55:43
00495240905TRLO1.1.1
XLON
1
665
24/10/2025 09:56:37
00495241402TRLO1.1.1
CHIX
20
665
24/10/2025 09:56:37
00495241403TRLO1.1.1
CHIX
7
665
24/10/2025 09:56:37
00495241404TRLO1.1.1
CHIX
4
665
24/10/2025 09:56:56
00495241579TRLO1.1.1
AQXE
11
665
24/10/2025 09:56:56
00495241580TRLO1.1.1
AQXE
86
665
24/10/2025 09:57:21
00495241819TRLO1.1.1
BATE
5
665
24/10/2025 09:57:21
00495241821TRLO1.1.1
AQXE
98
665
24/10/2025 09:58:08
00495242213TRLO1.1.1
XLON
13
665
24/10/2025 09:58:08
00495242215TRLO1.1.1
XLON
98
665
24/10/2025 10:00:17
00495243512TRLO1.1.1
XLON
13
665
24/10/2025 10:00:17
00495243514TRLO1.1.1
XLON
7
665
24/10/2025 10:02:18
00495244797TRLO1.1.1
CHIX
21
665
24/10/2025 10:02:18
00495244796TRLO1.1.1
CHIX
111
664.5
24/10/2025 10:02:21
00495244841TRLO1.1.1
XLON
20
665
24/10/2025 10:02:46
00495245037TRLO1.1.1
AQXE
86
665
24/10/2025 10:03:21
00495245297TRLO1.1.1
BATE
111
664.5
24/10/2025 10:04:50
00495246226TRLO1.1.1
XLON
94
664.5
24/10/2025 10:08:03
00495248126TRLO1.1.1
XLON
17
664.5
24/10/2025 10:08:03
00495248127TRLO1.1.1
XLON
13
663.5
24/10/2025 10:09:00
00495248655TRLO1.1.1
TRQX
13
663.5
24/10/2025 10:09:00
00495248656TRLO1.1.1
TRQX
13
663.5
24/10/2025 10:09:00
00495248657TRLO1.1.1
TRQX
13
663.5
24/10/2025 10:09:00
00495248658TRLO1.1.1
TRQX
8
663.5
24/10/2025 10:09:00
00495248659TRLO1.1.1
TRQX
13
663.5
24/10/2025 10:09:00
00495248660TRLO1.1.1
TRQX
5
663.5
24/10/2025 10:09:00
00495248661TRLO1.1.1
TRQX
13
663.5
24/10/2025 10:09:00
00495248662TRLO1.1.1
TRQX
13
663.5
24/10/2025 10:09:00
00495248663TRLO1.1.1
TRQX
28
663.5
24/10/2025 10:09:17
00495248846TRLO1.1.1
CHIX
111
664.5
24/10/2025 10:11:07
00495249816TRLO1.1.1
XLON
111
664.5
24/10/2025 10:15:43
00495251781TRLO1.1.1
XLON
26
665
24/10/2025 10:17:48
00495252555TRLO1.1.1
BATE
222
670.5
24/10/2025 10:23:14
00495255312TRLO1.1.1
XLON
146
670.5
24/10/2025 10:26:20
00495256882TRLO1.1.1
BATE
86
670.5
24/10/2025 10:26:20
00495256883TRLO1.1.1
BATE
111
670.5
24/10/2025 10:26:20
00495256884TRLO1.1.1
XLON
28
670
24/10/2025 10:26:20
00495256888TRLO1.1.1
CHIX
28
670
24/10/2025 10:26:20
00495256889TRLO1.1.1
CHIX
111
670
24/10/2025 10:28:34
00495257958TRLO1.1.1
XLON
111
670
24/10/2025 10:30:21
00495258972TRLO1.1.1
XLON
28
670
24/10/2025 10:30:29
00495259024TRLO1.1.1
CHIX
86
670.5
24/10/2025 10:32:34
00495260630TRLO1.1.1
BATE
25
670
24/10/2025 10:34:06
00495261546TRLO1.1.1
XLON
39
670
24/10/2025 10:34:06
00495261545TRLO1.1.1
XLON
47
670
24/10/2025 10:34:06
00495261544TRLO1.1.1
XLON
20
669
24/10/2025 10:34:42
00495261956TRLO1.1.1
AQXE
60
669
24/10/2025 10:34:42
00495261957TRLO1.1.1
AQXE
13
669
24/10/2025 10:34:42
00495261958TRLO1.1.1
TRQX
13
669
24/10/2025 10:34:42
00495261959TRLO1.1.1
TRQX
13
669
24/10/2025 10:34:42
00495261960TRLO1.1.1
TRQX
13
669
24/10/2025 10:34:42
00495261961TRLO1.1.1
TRQX
111
669.5
24/10/2025 10:38:20
00495264261TRLO1.1.1
XLON
1
669.5
24/10/2025 10:39:57
00495265394TRLO1.1.1
CHIX
27
669.5
24/10/2025 10:39:57
00495265395TRLO1.1.1
CHIX
20
669
24/10/2025 10:40:49
00495265842TRLO1.1.1
AQXE
13
669.5
24/10/2025 10:41:07
00495266081TRLO1.1.1
TRQX
86
669.5
24/10/2025 10:42:09
00495266657TRLO1.1.1
BATE
111
668.5
24/10/2025 10:42:32
00495266855TRLO1.1.1
XLON
28
669
24/10/2025 10:49:22
00495271278TRLO1.1.1
CHIX
11
669
24/10/2025 10:50:20
00495271717TRLO1.1.1
AQXE
9
669
24/10/2025 10:50:20
00495271718TRLO1.1.1
AQXE
13
669.5
24/10/2025 10:50:43
00495271974TRLO1.1.1
TRQX
3
669.5
24/10/2025 10:51:51
00495272604TRLO1.1.1
BATE
83
669.5
24/10/2025 10:51:51
00495272605TRLO1.1.1
BATE
11
668.5
24/10/2025 10:58:14
00495275812TRLO1.1.1
XLON
322
668.5
24/10/2025 10:58:14
00495275813TRLO1.1.1
XLON
3
668.5
24/10/2025 10:58:49
00495276095TRLO1.1.1
CHIX
7
668.5
24/10/2025 10:58:49
00495276096TRLO1.1.1
CHIX
18
668.5
24/10/2025 10:58:49
00495276097TRLO1.1.1
CHIX
20
669
24/10/2025 10:59:47
00495276504TRLO1.1.1
AQXE
13
668.5
24/10/2025 11:00:11
00495276580TRLO1.1.1
TRQX
111
668
24/10/2025 11:00:25
00495276616TRLO1.1.1
XLON
86
669
24/10/2025 11:00:56
00495276711TRLO1.1.1
BATE
111
668
24/10/2025 11:02:51
00495277101TRLO1.1.1
XLON
20
667
24/10/2025 11:06:07
00495277720TRLO1.1.1
AQXE
12
666
24/10/2025 11:07:39
00495278057TRLO1.1.1
XLON
28
668
24/10/2025 11:08:23
00495278171TRLO1.1.1
CHIX
210
667.5
24/10/2025 11:10:02
00495278445TRLO1.1.1
XLON
11
668
24/10/2025 11:11:33
00495278694TRLO1.1.1
CHIX
17
668
24/10/2025 11:11:33
00495278695TRLO1.1.1
CHIX
222
667.5
24/10/2025 11:15:32
00495279250TRLO1.1.1
XLON
15
667
24/10/2025 11:16:07
00495279318TRLO1.1.1
AQXE
24
667.5
24/10/2025 11:17:55
00495279557TRLO1.1.1
CHIX
4
667.5
24/10/2025 11:17:55
00495279559TRLO1.1.1
CHIX
45
667
24/10/2025 11:19:19
00495279699TRLO1.1.1
XLON
20
667
24/10/2025 11:20:59
00495279993TRLO1.1.1
AQXE
75
667
24/10/2025 11:22:39
00495280207TRLO1.1.1
XLON
11
667.5
24/10/2025 11:23:56
00495280368TRLO1.1.1
CHIX
17
667.5
24/10/2025 11:24:27
00495280441TRLO1.1.1
CHIX
73
667
24/10/2025 11:25:32
00495280634TRLO1.1.1
XLON
80
667
24/10/2025 11:25:59
00495280694TRLO1.1.1
XLON
76
667
24/10/2025 11:29:19
00495281097TRLO1.1.1
XLON
172
666.5
24/10/2025 11:29:32
00495281126TRLO1.1.1
BATE
206
667
24/10/2025 11:29:32
00495281127TRLO1.1.1
XLON
16
666.5
24/10/2025 11:29:32
00495281128TRLO1.1.1
BATE
86
666.5
24/10/2025 11:29:32
00495281129TRLO1.1.1
BATE
13
666
24/10/2025 11:29:32
00495281132TRLO1.1.1
TRQX
20
666.5
24/10/2025 11:29:32
00495281131TRLO1.1.1
AQXE
70
666.5
24/10/2025 11:29:32
00495281130TRLO1.1.1
BATE
13
666
24/10/2025 11:29:32
00495281133TRLO1.1.1
TRQX
13
666
24/10/2025 11:29:32
00495281134TRLO1.1.1
TRQX
13
666
24/10/2025 11:29:32
00495281135TRLO1.1.1
TRQX
20
666.5
24/10/2025 11:31:38
00495281428TRLO1.1.1
AQXE
111
665
24/10/2025 11:31:44
00495281436TRLO1.1.1
XLON
13
666
24/10/2025 11:31:55
00495281446TRLO1.1.1
TRQX
28
665
24/10/2025 11:32:36
00495281533TRLO1.1.1
CHIX
111
665
24/10/2025 11:34:13
00495281758TRLO1.1.1
XLON
86
665
24/10/2025 11:36:38
00495282001TRLO1.1.1
BATE
11
666.5
24/10/2025 11:41:17
00495282637TRLO1.1.1
AQXE
3
666
24/10/2025 11:41:55
00495282708TRLO1.1.1
CHIX
25
666
24/10/2025 11:41:55
00495282707TRLO1.1.1
CHIX
76
665
24/10/2025 11:49:19
00495283650TRLO1.1.1
XLON
35
665
24/10/2025 11:49:50
00495283705TRLO1.1.1
XLON
4
666
24/10/2025 11:53:45
00495284291TRLO1.1.1
TRQX
11
666
24/10/2025 11:53:45
00495284290TRLO1.1.1
TRQX
23
665.5
24/10/2025 11:58:11
00495284867TRLO1.1.1
AQXE
186
665.5
24/10/2025 11:58:11
00495284869TRLO1.1.1
XLON
34
665.5
24/10/2025 11:58:17
00495284881TRLO1.1.1
XLON
113
664.5
24/10/2025 12:00:00
00495285320TRLO1.1.1
XLON
101
664.5
24/10/2025 12:00:00
00495285322TRLO1.1.1
BATE
33
664.5
24/10/2025 12:00:00
00495285323TRLO1.1.1
CHIX
47
664.5
24/10/2025 12:03:16
00495285912TRLO1.1.1
XLON
64
664.5
24/10/2025 12:03:16
00495285913TRLO1.1.1
XLON
23
665.5
24/10/2025 12:04:12
00495286025TRLO1.1.1
AQXE
13
665.5
24/10/2025 12:06:53
00495286323TRLO1.1.1
XLON
61
665.5
24/10/2025 12:07:00
00495286330TRLO1.1.1
XLON
33
666
24/10/2025 12:16:19
00495287657TRLO1.1.1
CHIX
101
666
24/10/2025 12:16:19
00495287658TRLO1.1.1
BATE
101
666
24/10/2025 12:16:19
00495287659TRLO1.1.1
BATE
15
666
24/10/2025 12:16:19
00495287663TRLO1.1.1
TRQX
23
666
24/10/2025 12:16:19
00495287661TRLO1.1.1
AQXE
33
666
24/10/2025 12:16:19
00495287660TRLO1.1.1
CHIX
259
666
24/10/2025 12:16:19
00495287662TRLO1.1.1
XLON
15
666
24/10/2025 12:16:19
00495287664TRLO1.1.1
TRQX
111
665.5
24/10/2025 12:18:21
00495287955TRLO1.1.1
XLON
111
665.5
24/10/2025 12:21:00
00495288437TRLO1.1.1
XLON
23
666
24/10/2025 12:22:35
00495288700TRLO1.1.1
AQXE
15
666
24/10/2025 12:22:45
00495288730TRLO1.1.1
TRQX
33
666
24/10/2025 12:23:01
00495288796TRLO1.1.1
CHIX
101
665.5
24/10/2025 12:23:37
00495288854TRLO1.1.1
BATE
111
665.5
24/10/2025 12:24:38
00495288987TRLO1.1.1
XLON
111
665.5
24/10/2025 12:29:06
00495289533TRLO1.1.1
XLON
15
665.5
24/10/2025 12:31:44
00495289833TRLO1.1.1
XLON
35
665.5
24/10/2025 12:31:44
00495289834TRLO1.1.1
XLON
61
665.5
24/10/2025 12:31:44
00495289832TRLO1.1.1
XLON
15
666
24/10/2025 12:31:58
00495289877TRLO1.1.1
TRQX
11
666
24/10/2025 12:41:20
00495291241TRLO1.1.1
TRQX
4
666
24/10/2025 12:41:20
00495291242TRLO1.1.1
TRQX
33
665.5
24/10/2025 12:45:37
00495291921TRLO1.1.1
CHIX
33
665.5
24/10/2025 12:45:37
00495291923TRLO1.1.1
CHIX
94
665.5
24/10/2025 12:45:37
00495291922TRLO1.1.1
BATE
7
665.5
24/10/2025 12:45:37
00495291926TRLO1.1.1
BATE
23
665.5
24/10/2025 12:45:37
00495291924TRLO1.1.1
AQXE
23
665.5
24/10/2025 12:45:37
00495291925TRLO1.1.1
AQXE
101
665.5
24/10/2025 12:45:37
00495291927TRLO1.1.1
BATE
111
665.5
24/10/2025 12:45:37
00495291928TRLO1.1.1
XLON
111
665.5
24/10/2025 12:45:37
00495291930TRLO1.1.1
XLON
222
665.5
24/10/2025 12:45:37
00495291929TRLO1.1.1
XLON
88
664.5
24/10/2025 12:49:36
00495292412TRLO1.1.1
XLON
23
665.5
24/10/2025 12:50:20
00495292523TRLO1.1.1
AQXE
11
664.5
24/10/2025 12:50:41
00495292597TRLO1.1.1
XLON
12
664.5
24/10/2025 12:50:41
00495292598TRLO1.1.1
XLON
15
665
24/10/2025 12:50:44
00495292610TRLO1.1.1
TRQX
33
665
24/10/2025 12:51:23
00495292700TRLO1.1.1
CHIX
92
665
24/10/2025 12:52:17
00495292921TRLO1.1.1
BATE
9
665.5
24/10/2025 12:52:17
00495292922TRLO1.1.1
BATE
111
664.5
24/10/2025 12:53:11
00495293015TRLO1.1.1
XLON
88
664.5
24/10/2025 12:56:50
00495293585TRLO1.1.1
XLON
23
664.5
24/10/2025 12:56:50
00495293586TRLO1.1.1
XLON
23
665
24/10/2025 12:59:37
00495294008TRLO1.1.1
AQXE
111
669
24/10/2025 13:05:53
00495295022TRLO1.1.1
XLON
111
668
24/10/2025 13:10:38
00495295763TRLO1.1.1
XLON
111
669
24/10/2025 13:15:33
00495296665TRLO1.1.1
XLON
111
669
24/10/2025 13:15:36
00495296672TRLO1.1.1
BATE
18
669
24/10/2025 13:16:27
00495296792TRLO1.1.1
TRQX
40
669
24/10/2025 13:16:35
00495296802TRLO1.1.1
CHIX
32
669
24/10/2025 13:20:29
00495297610TRLO1.1.1
XLON
79
669
24/10/2025 13:20:29
00495297611TRLO1.1.1
XLON
111
668
24/10/2025 13:28:53
00495299103TRLO1.1.1
XLON
111
670.5
24/10/2025 13:31:14
00495300558TRLO1.1.1
XLON
32
671
24/10/2025 13:34:20
00495301547TRLO1.1.1
BATE
79
671
24/10/2025 13:34:20
00495301546TRLO1.1.1
BATE
39
671
24/10/2025 13:35:08
00495301785TRLO1.1.1
CHIX
1
671
24/10/2025 13:35:08
00495301786TRLO1.1.1
CHIX
111
671.5
24/10/2025 13:45:02
00495304454TRLO1.1.1
XLON
111
671.5
24/10/2025 13:51:53
00495305971TRLO1.1.1
BATE
222
671.5
24/10/2025 13:52:03
00495306015TRLO1.1.1
XLON
47
671.5
24/10/2025 13:54:32
00495306543TRLO1.1.1
CHIX
111
671.5
24/10/2025 13:55:19
00495306776TRLO1.1.1
XLON
111
671
24/10/2025 14:01:03
00495308253TRLO1.1.1
XLON
29
671.5
24/10/2025 14:01:07
00495308264TRLO1.1.1
AQXE
5
672
24/10/2025 14:01:07
00495308265TRLO1.1.1
AQXE
22
672
24/10/2025 14:01:08
00495308267TRLO1.1.1
TRQX
111
672
24/10/2025 14:01:50
00495308432TRLO1.1.1
BATE
222
672.5
24/10/2025 14:05:43
00495309581TRLO1.1.1
XLON
22
673
24/10/2025 14:07:42
00495310123TRLO1.1.1
TRQX
34
673
24/10/2025 14:07:46
00495310138TRLO1.1.1
AQXE
111
673
24/10/2025 14:08:37
00495310334TRLO1.1.1
XLON
3
672
24/10/2025 14:10:20
00495310931TRLO1.1.1
CHIX
44
672
24/10/2025 14:10:20
00495310930TRLO1.1.1
CHIX
111
672.5
24/10/2025 14:11:23
00495311169TRLO1.1.1
BATE
111
673
24/10/2025 14:11:49
00495311343TRLO1.1.1
XLON
89
673
24/10/2025 14:15:09
00495312319TRLO1.1.1
XLON
22
673
24/10/2025 14:15:09
00495312320TRLO1.1.1
XLON
111
673
24/10/2025 14:18:22
00495313299TRLO1.1.1
XLON
47
673
24/10/2025 14:19:22
00495313524TRLO1.1.1
CHIX
22
673
24/10/2025 14:20:12
00495313711TRLO1.1.1
TRQX
23
672.5
24/10/2025 14:21:15
00495313982TRLO1.1.1
AQXE
106
672.5
24/10/2025 14:21:15
00495313981TRLO1.1.1
BATE
3
672.5
24/10/2025 14:21:15
00495313985TRLO1.1.1
AQXE
5
672.5
24/10/2025 14:21:15
00495313983TRLO1.1.1
BATE
8
672.5
24/10/2025 14:21:15
00495313984TRLO1.1.1
AQXE
111
672.5
24/10/2025 14:21:37
00495314067TRLO1.1.1
XLON
111
672.5
24/10/2025 14:25:50
00495315593TRLO1.1.1
XLON
111
672.5
24/10/2025 14:30:14
00495317963TRLO1.1.1
BATE
111
671.5
24/10/2025 14:30:17
00495317996TRLO1.1.1
XLON
22
673
24/10/2025 14:30:42
00495318607TRLO1.1.1
TRQX
47
672.5
24/10/2025 14:30:46
00495318645TRLO1.1.1
CHIX
34
672.5
24/10/2025 14:30:49
00495318686TRLO1.1.1
AQXE
111
672
24/10/2025 14:31:00
00495318856TRLO1.1.1
XLON
111
672
24/10/2025 14:32:36
00495319924TRLO1.1.1
XLON
111
671
24/10/2025 14:32:58
00495320046TRLO1.1.1
BATE
47
672
24/10/2025 14:33:37
00495320361TRLO1.1.1
CHIX
16
672
24/10/2025 14:33:57
00495320475TRLO1.1.1
AQXE
18
672
24/10/2025 14:33:57
00495320474TRLO1.1.1
AQXE
22
671
24/10/2025 14:34:40
00495320773TRLO1.1.1
TRQX
111
671
24/10/2025 14:35:07
00495320993TRLO1.1.1
BATE
51
671
24/10/2025 14:35:07
00495320995TRLO1.1.1
XLON
111
671
24/10/2025 14:35:07
00495320994TRLO1.1.1
XLON
8
671
24/10/2025 14:35:07
00495320996TRLO1.1.1
XLON
47
672
24/10/2025 14:36:45
00495321669TRLO1.1.1
CHIX
111
672
24/10/2025 14:36:50
00495321709TRLO1.1.1
XLON
111
672
24/10/2025 14:36:50
00495321710TRLO1.1.1
XLON
22
672
24/10/2025 14:37:13
00495321992TRLO1.1.1
TRQX
163
672
24/10/2025 14:37:16
00495322057TRLO1.1.1
XLON
222
672
24/10/2025 14:37:29
00495322490TRLO1.1.1
XLON
111
672
24/10/2025 14:37:35
00495322817TRLO1.1.1
BATE
111
672
24/10/2025 14:37:59
00495323548TRLO1.1.1
XLON
34
672
24/10/2025 14:38:30
00495324295TRLO1.1.1
AQXE
22
672.5
24/10/2025 14:40:44
00495325654TRLO1.1.1
TRQX
222
672.5
24/10/2025 14:40:45
00495325667TRLO1.1.1
XLON
34
672.5
24/10/2025 14:41:15
00495326155TRLO1.1.1
AQXE
111
673
24/10/2025 14:43:14
00495327272TRLO1.1.1
BATE
47
673
24/10/2025 14:43:15
00495327277TRLO1.1.1
CHIX
22
673
24/10/2025 14:43:35
00495327453TRLO1.1.1
TRQX
4
673
24/10/2025 14:43:36
00495327468TRLO1.1.1
AQXE
30
673
24/10/2025 14:43:36
00495327467TRLO1.1.1
AQXE
333
672.5
24/10/2025 14:43:36
00495327469TRLO1.1.1
XLON
111
672.5
24/10/2025 14:45:00
00495328055TRLO1.1.1
BATE
47
673
24/10/2025 14:45:41
00495328547TRLO1.1.1
CHIX
22
673
24/10/2025 14:46:50
00495329118TRLO1.1.1
TRQX
34
672
24/10/2025 14:46:51
00495329126TRLO1.1.1
AQXE
47
672
24/10/2025 14:46:51
00495329127TRLO1.1.1
CHIX
111
672
24/10/2025 14:46:56
00495329177TRLO1.1.1
XLON
31
672.5
24/10/2025 14:46:56
00495329176TRLO1.1.1
BATE
80
672.5
24/10/2025 14:46:56
00495329175TRLO1.1.1
BATE
444
672
24/10/2025 14:46:56
00495329178TRLO1.1.1
XLON
222
672
24/10/2025 14:49:00
00495330532TRLO1.1.1
XLON
2
672.5
24/10/2025 14:49:37
00495330811TRLO1.1.1
BATE
49
672.5
24/10/2025 14:49:37
00495330813TRLO1.1.1
BATE
60
672.5
24/10/2025 14:49:37
00495330812TRLO1.1.1
BATE
111
672
24/10/2025 14:49:37
00495330814TRLO1.1.1
XLON
47
672.5
24/10/2025 14:49:48
00495330879TRLO1.1.1
CHIX
22
672.5
24/10/2025 14:50:12
00495331150TRLO1.1.1
TRQX
111
672.5
24/10/2025 14:50:59
00495331760TRLO1.1.1
XLON
34
672.5
24/10/2025 14:50:59
00495331761TRLO1.1.1
AQXE
111
672.5
24/10/2025 14:51:50
00495332192TRLO1.1.1
BATE
222
673
24/10/2025 14:52:58
00495332741TRLO1.1.1
XLON
22
673
24/10/2025 14:53:09
00495332830TRLO1.1.1
TRQX
29
673
24/10/2025 14:54:04
00495333352TRLO1.1.1
BATE
82
673
24/10/2025 14:54:04
00495333351TRLO1.1.1
BATE
111
672.5
24/10/2025 14:54:12
00495333411TRLO1.1.1
XLON
23
673
24/10/2025 14:54:13
00495333420TRLO1.1.1
CHIX
24
673
24/10/2025 14:54:13
00495333419TRLO1.1.1
CHIX
47
673
24/10/2025 14:56:12
00495334181TRLO1.1.1
CHIX
34
672.5
24/10/2025 14:56:12
00495334183TRLO1.1.1
AQXE
111
672.5
24/10/2025 14:56:12
00495334182TRLO1.1.1
BATE
111
672.5
24/10/2025 14:56:12
00495334184TRLO1.1.1
XLON
111
672.5
24/10/2025 14:56:12
00495334185TRLO1.1.1
XLON
111
672.5
24/10/2025 14:56:12
00495334186TRLO1.1.1
XLON
22
672.5
24/10/2025 14:56:35
00495334340TRLO1.1.1
TRQX
111
672.5
24/10/2025 14:58:03
00495334969TRLO1.1.1
XLON
3
672.5
24/10/2025 14:58:11
00495335011TRLO1.1.1
AQXE
31
672.5
24/10/2025 14:58:11
00495335010TRLO1.1.1
AQXE
111
672.5
24/10/2025 14:58:22
00495335073TRLO1.1.1
BATE
47
672
24/10/2025 14:59:02
00495335423TRLO1.1.1
CHIX
222
672
24/10/2025 14:59:02
00495335424TRLO1.1.1
XLON
111
672
24/10/2025 14:59:02
00495335425TRLO1.1.1
XLON
111
672
24/10/2025 14:59:02
00495335426TRLO1.1.1
XLON
22
672
24/10/2025 14:59:38
00495335635TRLO1.1.1
TRQX
111
672
24/10/2025 15:00:21
00495336316TRLO1.1.1
BATE
34
672
24/10/2025 15:00:42
00495336630TRLO1.1.1
AQXE
61
672
24/10/2025 15:02:18
00495337946TRLO1.1.1
XLON
50
672
24/10/2025 15:02:18
00495337947TRLO1.1.1
XLON
3
671.5
24/10/2025 15:03:35
00495338685TRLO1.1.1
CHIX
12
671.5
24/10/2025 15:03:35
00495338686TRLO1.1.1
CHIX
32
671.5
24/10/2025 15:03:35
00495338687TRLO1.1.1
CHIX
102
671.5
24/10/2025 15:04:19
00495338986TRLO1.1.1
XLON
120
671.5
24/10/2025 15:04:19
00495338987TRLO1.1.1
XLON
111
671
24/10/2025 15:04:32
00495339112TRLO1.1.1
BATE
111
671.5
24/10/2025 15:06:42
00495340157TRLO1.1.1
XLON
10
671.5
24/10/2025 15:06:42
00495340160TRLO1.1.1
TRQX
34
671.5
24/10/2025 15:06:42
00495340159TRLO1.1.1
AQXE
111
671.5
24/10/2025 15:06:42
00495340158TRLO1.1.1
XLON
111
671.5
24/10/2025 15:08:17
00495340794TRLO1.1.1
BATE
12
671.5
24/10/2025 15:08:17
00495340795TRLO1.1.1
TRQX
47
671.5
24/10/2025 15:09:02
00495341262TRLO1.1.1
CHIX
41
671.5
24/10/2025 15:09:05
00495341280TRLO1.1.1
XLON
70
671.5
24/10/2025 15:09:05
00495341279TRLO1.1.1
XLON
34
671.5
24/10/2025 15:10:35
00495342202TRLO1.1.1
AQXE
22
671.5
24/10/2025 15:10:40
00495342255TRLO1.1.1
TRQX
111
671
24/10/2025 15:11:01
00495342461TRLO1.1.1
XLON
4
671.5
24/10/2025 15:12:32
00495343419TRLO1.1.1
BATE
107
671.5
24/10/2025 15:12:32
00495343420TRLO1.1.1
BATE
47
671.5
24/10/2025 15:14:34
00495344710TRLO1.1.1
CHIX
11
671
24/10/2025 15:16:02
00495345655TRLO1.1.1
TRQX
11
671
24/10/2025 15:16:02
00495345656TRLO1.1.1
TRQX
11
671
24/10/2025 15:16:15
00495345769TRLO1.1.1
AQXE
23
671
24/10/2025 15:16:21
00495345815TRLO1.1.1
AQXE
111
671.5
24/10/2025 15:16:48
00495346061TRLO1.1.1
BATE
74
670.5
24/10/2025 15:17:36
00495346479TRLO1.1.1
XLON
111
670.5
24/10/2025 15:17:36
00495346480TRLO1.1.1
XLON
37
670.5
24/10/2025 15:17:36
00495346481TRLO1.1.1
XLON
111
670.5
24/10/2025 15:17:36
00495346482TRLO1.1.1
XLON
111
670.5
24/10/2025 15:17:36
00495346483TRLO1.1.1
XLON
111
670.5
24/10/2025 15:17:36
00495346484TRLO1.1.1
XLON
222
671
24/10/2025 15:20:30
00495348341TRLO1.1.1
XLON
111
671
24/10/2025 15:20:30
00495348342TRLO1.1.1
XLON
47
671
24/10/2025 15:20:30
00495348349TRLO1.1.1
CHIX
111
671
24/10/2025 15:21:19
00495348994TRLO1.1.1
BATE
22
672
24/10/2025 15:24:02
00495350289TRLO1.1.1
TRQX
47
672
24/10/2025 15:26:04
00495351435TRLO1.1.1
CHIX
111
672
24/10/2025 15:26:04
00495351437TRLO1.1.1
XLON
222
672
24/10/2025 15:26:04
00495351436TRLO1.1.1
XLON
34
671.5
24/10/2025 15:26:45
00495351815TRLO1.1.1
AQXE
22
672
24/10/2025 15:27:16
00495352037TRLO1.1.1
TRQX
111
672
24/10/2025 15:28:15
00495352701TRLO1.1.1
XLON
34
671.5
24/10/2025 15:28:23
00495352821TRLO1.1.1
AQXE
3
671
24/10/2025 15:29:16
00495353322TRLO1.1.1
BATE
78
672
24/10/2025 15:30:22
00495354147TRLO1.1.1
XLON
33
672
24/10/2025 15:30:22
00495354148TRLO1.1.1
XLON
78
672
24/10/2025 15:32:35
00495355653TRLO1.1.1
XLON
144
672
24/10/2025 15:32:35
00495355655TRLO1.1.1
XLON
22
672
24/10/2025 15:33:41
00495356390TRLO1.1.1
TRQX
111
671.5
24/10/2025 15:34:13
00495356806TRLO1.1.1
BATE
47
671.5
24/10/2025 15:34:13
00495356808TRLO1.1.1
CHIX
108
671.5
24/10/2025 15:34:13
00495356807TRLO1.1.1
BATE
34
671.5
24/10/2025 15:34:13
00495356809TRLO1.1.1
AQXE
70
672
24/10/2025 15:34:41
00495357070TRLO1.1.1
XLON
41
672
24/10/2025 15:34:41
00495357071TRLO1.1.1
XLON
111
671.5
24/10/2025 15:36:33
00495358498TRLO1.1.1
XLON
111
671.5
24/10/2025 15:36:40
00495358552TRLO1.1.1
BATE
11
671.5
24/10/2025 15:39:12
00495360376TRLO1.1.1
XLON
11
671.5
24/10/2025 15:39:12
00495360377TRLO1.1.1
XLON
89
671.5
24/10/2025 15:39:12
00495360379TRLO1.1.1
XLON
4
671
24/10/2025 15:40:03
00495360950TRLO1.1.1
CHIX
111
672
24/10/2025 15:40:48
00495361470TRLO1.1.1
BATE
111
672
24/10/2025 15:40:59
00495361563TRLO1.1.1
XLON
22
672
24/10/2025 15:41:12
00495361748TRLO1.1.1
TRQX
3
671.5
24/10/2025 15:41:50
00495362101TRLO1.1.1
AQXE
43
672
24/10/2025 15:42:21
00495362434TRLO1.1.1
CHIX
111
672
24/10/2025 15:43:18
00495362965TRLO1.1.1
XLON
111
671.5
24/10/2025 15:44:38
00495364061TRLO1.1.1
XLON
222
671.5
24/10/2025 15:44:38
00495364060TRLO1.1.1
XLON
47
672
24/10/2025 15:45:30
00495364596TRLO1.1.1
CHIX
44
672.5
24/10/2025 15:46:27
00495365462TRLO1.1.1
BATE
67
672.5
24/10/2025 15:46:27
00495365463TRLO1.1.1
BATE
111
672
24/10/2025 15:47:29
00495365985TRLO1.1.1
XLON
22
672.5
24/10/2025 15:49:42
00495367159TRLO1.1.1
TRQX
59
672
24/10/2025 15:51:46
00495368424TRLO1.1.1
XLON
163
672
24/10/2025 15:51:46
00495368423TRLO1.1.1
XLON
111
672
24/10/2025 15:51:46
00495368425TRLO1.1.1
XLON
22
672.5
24/10/2025 15:51:47
00495368435TRLO1.1.1
BATE
89
672.5
24/10/2025 15:51:47
00495368434TRLO1.1.1
BATE
47
672.5
24/10/2025 15:52:34
00495368836TRLO1.1.1
CHIX
22
672.5
24/10/2025 15:55:13
00495370564TRLO1.1.1
TRQX
39
672
24/10/2025 15:55:22
00495370653TRLO1.1.1
XLON
72
672
24/10/2025 15:55:22
00495370654TRLO1.1.1
XLON
11
671.5
24/10/2025 15:56:54
00495371615TRLO1.1.1
AQXE
31
671.5
24/10/2025 15:56:54
00495371614TRLO1.1.1
AQXE
23
671.5
24/10/2025 15:56:54
00495371617TRLO1.1.1
AQXE
34
671.5
24/10/2025 15:56:54
00495371618TRLO1.1.1
AQXE
90
671.5
24/10/2025 15:57:21
00495371820TRLO1.1.1
XLON
21
671.5
24/10/2025 15:57:21
00495371821TRLO1.1.1
XLON
111
671.5
24/10/2025 15:58:40
00495372514TRLO1.1.1
BATE
47
672
24/10/2025 15:59:47
00495373489TRLO1.1.1
CHIX
47
673
24/10/2025 16:05:15
00495377131TRLO1.1.1
CHIX
47
673
24/10/2025 16:05:15
00495377132TRLO1.1.1
CHIX
47
673
24/10/2025 16:07:55
00495378764TRLO1.1.1
CHIX
106
673.5
24/10/2025 16:08:01
00495378816TRLO1.1.1
BATE
222
673.5
24/10/2025 16:08:01
00495378817TRLO1.1.1
XLON
227
673.5
24/10/2025 16:08:01
00495378818TRLO1.1.1
BATE
47
673.5
24/10/2025 16:08:44
00495379146TRLO1.1.1
XLON
64
673.5
24/10/2025 16:08:44
00495379147TRLO1.1.1
XLON
36
673.5
24/10/2025 16:09:29
00495379546TRLO1.1.1
XLON
75
673.5
24/10/2025 16:09:29
00495379545TRLO1.1.1
XLON
111
673.5
24/10/2025 16:09:49
00495379732TRLO1.1.1
BATE
42
673.5
24/10/2025 16:10:10
00495380016TRLO1.1.1
XLON
69
673.5
24/10/2025 16:10:10
00495380017TRLO1.1.1
XLON
117
673.5
24/10/2025 16:10:14
00495380037TRLO1.1.1
XLON
770
673.5
24/10/2025 16:10:14
00495380038TRLO1.1.1
XLON
45
673.5
24/10/2025 16:10:14
00495380039TRLO1.1.1
XLON
95
673.5
24/10/2025 16:10:14
00495380040TRLO1.1.1
XLON
83
673.5
24/10/2025 16:10:14
00495380041TRLO1.1.1
XLON
22
673.5
24/10/2025 16:10:26
00495380149TRLO1.1.1
TRQX
111
674.5
24/10/2025 16:12:23
00495381386TRLO1.1.1
XLON
41
674.5
24/10/2025 16:13:45
00495382337TRLO1.1.1
XLON
70
674.5
24/10/2025 16:13:45
00495382338TRLO1.1.1
XLON
97
674.5
24/10/2025 16:20:03
00495386781TRLO1.1.1
BATE
84
675.5
24/10/2025 16:20:10
00495386883TRLO1.1.1
BATE
262
675.5
24/10/2025 16:20:10
00495386884TRLO1.1.1
BATE
6
677
24/10/2025 16:20:48
00495387336TRLO1.1.1
AQXE
97
677.5
24/10/2025 16:20:49
00495387344TRLO1.1.1
XLON
97
677.5
24/10/2025 16:20:49
00495387345TRLO1.1.1
XLON
458
677.5
24/10/2025 16:20:49
00495387346TRLO1.1.1
XLON
631
677.5
24/10/2025 16:20:49
00495387347TRLO1.1.1
XLON
701
677.5
24/10/2025 16:20:51
00495387365TRLO1.1.1
XLON
21
678
24/10/2025 16:20:51
00495387368TRLO1.1.1
CHIX
32
678
24/10/2025 16:20:51
00495387367TRLO1.1.1
CHIX
1
678
24/10/2025 16:20:51
00495387369TRLO1.1.1
CHIX
10
678
24/10/2025 16:20:51
00495387370TRLO1.1.1
CHIX
94
678
24/10/2025 16:21:35
00495388043TRLO1.1.1
XLON
20
678.5
24/10/2025 16:23:33
00495389377TRLO1.1.1
XLON
89
678.5
24/10/2025 16:23:33
00495389379TRLO1.1.1
XLON
224
678.5
24/10/2025 16:23:33
00495389378TRLO1.1.1
XLON
20
678.5
24/10/2025 16:23:39
00495389434TRLO1.1.1
BATE
400
678.5
24/10/2025 16:23:39
00495389435TRLO1.1.1
BATE
141
678
24/10/2025 16:23:42
00495389463TRLO1.1.1
CHIX
232
678
24/10/2025 16:23:42
00495389464TRLO1.1.1
AQXE
34
678
24/10/2025 16:23:42
00495389466TRLO1.1.1
AQXE
107
678
24/10/2025 16:23:42
00495389465TRLO1.1.1
AQXE
22
678
24/10/2025 16:23:42
00495389469TRLO1.1.1
TRQX
68
678
24/10/2025 16:23:42
00495389468TRLO1.1.1
TRQX
132
678
24/10/2025 16:23:42
00495389467TRLO1.1.1
TRQX
18
678.5
24/10/2025 16:27:09
00495392826TRLO1.1.1
AQXE
77
678.5
24/10/2025 16:29:03
00495394040TRLO1.1.1
XLON
86
678.5
24/10/2025 16:29:03
00495394041TRLO1.1.1
XLON
208
678.5
24/10/2025 16:29:03
00495394042TRLO1.1.1
XLON
184
678.5
24/10/2025 16:29:03
00495394043TRLO1.1.1
XLON
25
678
24/10/2025 16:29:07
00495394084TRLO1.1.1
BATE
320
678
24/10/2025 16:29:07
00495394083TRLO1.1.1
BATE
27
678
24/10/2025 16:29:07
00495394087TRLO1.1.1
CHIX
31
678
24/10/2025 16:29:07
00495394088TRLO1.1.1
XLON
50
678
24/10/2025 16:29:07
00495394085TRLO1.1.1
CHIX
108
678
24/10/2025 16:29:07
00495394086TRLO1.1.1
CHIX
14
678
24/10/2025 16:29:07
00495394089TRLO1.1.1
TRQX
4256537_0.jpeg