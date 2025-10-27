Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 27

Bodycotewww.bodycote.com

27 October 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

24 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

38,054

Highest price paid per share (pence per share):

678.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

663.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

667.96p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,145,227 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,165,177 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,310,945 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

22

668

24/10/2025 08:04:18

00495185363TRLO1.1.1

XLON

89

668

24/10/2025 08:04:18

00495185365TRLO1.1.1

XLON

26

668

24/10/2025 08:08:59

00495187949TRLO1.1.1

CHIX

111

667

24/10/2025 08:08:59

00495187950TRLO1.1.1

XLON

30

667

24/10/2025 08:13:00

00495190169TRLO1.1.1

XLON

81

667

24/10/2025 08:13:00

00495190170TRLO1.1.1

XLON

32

667

24/10/2025 08:17:12

00495192391TRLO1.1.1

XLON

79

667

24/10/2025 08:17:12

00495192392TRLO1.1.1

XLON

33

665

24/10/2025 08:27:00

00495196786TRLO1.1.1

XLON

189

665

24/10/2025 08:27:00

00495196787TRLO1.1.1

XLON

27

665.5

24/10/2025 08:27:48

00495197138TRLO1.1.1

CHIX

19

665.5

24/10/2025 08:30:09

00495198261TRLO1.1.1

AQXE

89

665.5

24/10/2025 08:31:03

00495198698TRLO1.1.1

XLON

22

665.5

24/10/2025 08:31:03

00495198699TRLO1.1.1

XLON

111

665.5

24/10/2025 08:35:28

00495200410TRLO1.1.1

XLON

6

665

24/10/2025 08:36:55

00495201204TRLO1.1.1

CHIX

19

665.5

24/10/2025 08:36:58

00495201230TRLO1.1.1

AQXE

111

665.5

24/10/2025 08:39:57

00495202581TRLO1.1.1

XLON

21

665

24/10/2025 08:43:30

00495203751TRLO1.1.1

CHIX

111

665

24/10/2025 08:44:17

00495204157TRLO1.1.1

XLON

19

665.5

24/10/2025 08:46:23

00495205114TRLO1.1.1

AQXE

2

664

24/10/2025 08:46:24

00495205128TRLO1.1.1

CHIX

5

664.5

24/10/2025 08:46:24

00495205129TRLO1.1.1

CHIX

15

664.5

24/10/2025 08:46:24

00495205130TRLO1.1.1

CHIX

4

664.5

24/10/2025 08:46:24

00495205131TRLO1.1.1

CHIX

1

665

24/10/2025 08:46:37

00495205199TRLO1.1.1

CHIX

47

664

24/10/2025 08:48:42

00495206267TRLO1.1.1

XLON

64

664

24/10/2025 08:48:42

00495206268TRLO1.1.1

XLON

55

664

24/10/2025 08:53:04

00495208421TRLO1.1.1

XLON

56

664

24/10/2025 08:53:04

00495208422TRLO1.1.1

XLON

19

664

24/10/2025 08:55:45

00495209974TRLO1.1.1

AQXE

13

663.5

24/10/2025 08:55:57

00495210083TRLO1.1.1

CHIX

14

663.5

24/10/2025 08:55:58

00495210096TRLO1.1.1

CHIX

82

664

24/10/2025 08:57:03

00495210494TRLO1.1.1

BATE

246

664

24/10/2025 08:57:03

00495210495TRLO1.1.1

BATE

24

664

24/10/2025 08:57:04

00495210496TRLO1.1.1

TRQX

111

664

24/10/2025 08:59:19

00495211479TRLO1.1.1

XLON

22

664

24/10/2025 08:59:51

00495211716TRLO1.1.1

TRQX

14

664.5

24/10/2025 09:04:00

00495213812TRLO1.1.1

TRQX

111

664.5

24/10/2025 09:04:00

00495213811TRLO1.1.1

XLON

28

664.5

24/10/2025 09:04:37

00495214076TRLO1.1.1

BATE

54

664.5

24/10/2025 09:04:37

00495214075TRLO1.1.1

BATE

27

664.5

24/10/2025 09:04:37

00495214077TRLO1.1.1

CHIX

32

664.5

24/10/2025 09:06:28

00495215106TRLO1.1.1

XLON

79

664.5

24/10/2025 09:06:28

00495215107TRLO1.1.1

XLON

32

664.5

24/10/2025 09:08:32

00495216279TRLO1.1.1

XLON

79

664.5

24/10/2025 09:08:32

00495216280TRLO1.1.1

XLON

33

664

24/10/2025 09:13:44

00495218747TRLO1.1.1

XLON

78

664

24/10/2025 09:13:44

00495218749TRLO1.1.1

XLON

13

663.5

24/10/2025 09:18:02

00495220505TRLO1.1.1

TRQX

20

664

24/10/2025 09:18:04

00495220531TRLO1.1.1

AQXE

57

663.5

24/10/2025 09:21:44

00495222360TRLO1.1.1

XLON

165

663.5

24/10/2025 09:21:44

00495222361TRLO1.1.1

XLON

28

663.5

24/10/2025 09:24:01

00495223538TRLO1.1.1

CHIX

111

663.5

24/10/2025 09:24:01

00495223539TRLO1.1.1

XLON

20

664

24/10/2025 09:25:23

00495224207TRLO1.1.1

AQXE

222

664.5

24/10/2025 09:30:43

00495226785TRLO1.1.1

XLON

28

665

24/10/2025 09:30:43

00495226784TRLO1.1.1

CHIX

14

664

24/10/2025 09:30:43

00495226786TRLO1.1.1

BATE

111

665.5

24/10/2025 09:32:57

00495227728TRLO1.1.1

XLON

20

665

24/10/2025 09:33:59

00495228355TRLO1.1.1

CHIX

8

665

24/10/2025 09:34:56

00495228904TRLO1.1.1

CHIX

111

665

24/10/2025 09:35:13

00495229101TRLO1.1.1

XLON

28

665

24/10/2025 09:37:06

00495230157TRLO1.1.1

CHIX

86

665

24/10/2025 09:38:32

00495230981TRLO1.1.1

BATE

244

665

24/10/2025 09:38:32

00495230980TRLO1.1.1

BATE

111

665

24/10/2025 09:38:32

00495230982TRLO1.1.1

XLON

2

665

24/10/2025 09:38:32

00495230983TRLO1.1.1

AQXE

18

665

24/10/2025 09:38:32

00495230985TRLO1.1.1

AQXE

3

665

24/10/2025 09:38:32

00495230986TRLO1.1.1

AQXE

17

665

24/10/2025 09:38:35

00495231033TRLO1.1.1

AQXE

47

665

24/10/2025 09:40:55

00495232114TRLO1.1.1

XLON

64

665

24/10/2025 09:40:55

00495232115TRLO1.1.1

XLON

7

665

24/10/2025 09:41:38

00495232604TRLO1.1.1

CHIX

8

665

24/10/2025 09:41:38

00495232605TRLO1.1.1

CHIX

13

665

24/10/2025 09:41:38

00495232606TRLO1.1.1

CHIX

20

665

24/10/2025 09:41:53

00495232719TRLO1.1.1

AQXE

86

665

24/10/2025 09:42:05

00495232792TRLO1.1.1

BATE

48

665

24/10/2025 09:43:14

00495233366TRLO1.1.1

XLON

63

665

24/10/2025 09:43:14

00495233367TRLO1.1.1

XLON

111

665

24/10/2025 09:45:04

00495234672TRLO1.1.1

XLON

2

665

24/10/2025 09:46:37

00495235675TRLO1.1.1

CHIX

26

665

24/10/2025 09:46:37

00495235676TRLO1.1.1

CHIX

86

665

24/10/2025 09:47:11

00495236056TRLO1.1.1

BATE

111

665

24/10/2025 09:47:15

00495236083TRLO1.1.1

XLON

20

665

24/10/2025 09:47:27

00495236180TRLO1.1.1

AQXE

111

665

24/10/2025 09:49:29

00495237389TRLO1.1.1

XLON

111

665

24/10/2025 09:51:24

00495238453TRLO1.1.1

XLON

9

665

24/10/2025 09:51:40

00495238604TRLO1.1.1

CHIX

19

665

24/10/2025 09:51:40

00495238603TRLO1.1.1

CHIX

3

665

24/10/2025 09:51:56

00495238813TRLO1.1.1

AQXE

17

665

24/10/2025 09:51:56

00495238812TRLO1.1.1

AQXE

86

665

24/10/2025 09:52:15

00495238952TRLO1.1.1

BATE

111

665

24/10/2025 09:53:42

00495239769TRLO1.1.1

XLON

111

665

24/10/2025 09:55:43

00495240905TRLO1.1.1

XLON

1

665

24/10/2025 09:56:37

00495241402TRLO1.1.1

CHIX

20

665

24/10/2025 09:56:37

00495241403TRLO1.1.1

CHIX

7

665

24/10/2025 09:56:37

00495241404TRLO1.1.1

CHIX

4

665

24/10/2025 09:56:56

00495241579TRLO1.1.1

AQXE

11

665

24/10/2025 09:56:56

00495241580TRLO1.1.1

AQXE

86

665

24/10/2025 09:57:21

00495241819TRLO1.1.1

BATE

5

665

24/10/2025 09:57:21

00495241821TRLO1.1.1

AQXE

98

665

24/10/2025 09:58:08

00495242213TRLO1.1.1

XLON

13

665

24/10/2025 09:58:08

00495242215TRLO1.1.1

XLON

98

665

24/10/2025 10:00:17

00495243512TRLO1.1.1

XLON

13

665

24/10/2025 10:00:17

00495243514TRLO1.1.1

XLON

7

665

24/10/2025 10:02:18

00495244797TRLO1.1.1

CHIX

21

665

24/10/2025 10:02:18

00495244796TRLO1.1.1

CHIX

111

664.5

24/10/2025 10:02:21

00495244841TRLO1.1.1

XLON

20

665

24/10/2025 10:02:46

00495245037TRLO1.1.1

AQXE

86

665

24/10/2025 10:03:21

00495245297TRLO1.1.1

BATE

111

664.5

24/10/2025 10:04:50

00495246226TRLO1.1.1

XLON

94

664.5

24/10/2025 10:08:03

00495248126TRLO1.1.1

XLON

17

664.5

24/10/2025 10:08:03

00495248127TRLO1.1.1

XLON

13

663.5

24/10/2025 10:09:00

00495248655TRLO1.1.1

TRQX

13

663.5

24/10/2025 10:09:00

00495248656TRLO1.1.1

TRQX

13

663.5

24/10/2025 10:09:00

00495248657TRLO1.1.1

TRQX

13

663.5

24/10/2025 10:09:00

00495248658TRLO1.1.1

TRQX

8

663.5

24/10/2025 10:09:00

00495248659TRLO1.1.1

TRQX

13

663.5

24/10/2025 10:09:00

00495248660TRLO1.1.1

TRQX

5

663.5

24/10/2025 10:09:00

00495248661TRLO1.1.1

TRQX

13

663.5

24/10/2025 10:09:00

00495248662TRLO1.1.1

TRQX

13

663.5

24/10/2025 10:09:00

00495248663TRLO1.1.1

TRQX

28

663.5

24/10/2025 10:09:17

00495248846TRLO1.1.1

CHIX

111

664.5

24/10/2025 10:11:07

00495249816TRLO1.1.1

XLON

111

664.5

24/10/2025 10:15:43

00495251781TRLO1.1.1

XLON

26

665

24/10/2025 10:17:48

00495252555TRLO1.1.1

BATE

222

670.5

24/10/2025 10:23:14

00495255312TRLO1.1.1

XLON

146

670.5

24/10/2025 10:26:20

00495256882TRLO1.1.1

BATE

86

670.5

24/10/2025 10:26:20

00495256883TRLO1.1.1

BATE

111

670.5

24/10/2025 10:26:20

00495256884TRLO1.1.1

XLON

28

670

24/10/2025 10:26:20

00495256888TRLO1.1.1

CHIX

28

670

24/10/2025 10:26:20

00495256889TRLO1.1.1

CHIX

111

670

24/10/2025 10:28:34

00495257958TRLO1.1.1

XLON

111

670

24/10/2025 10:30:21

00495258972TRLO1.1.1

XLON

28

670

24/10/2025 10:30:29

00495259024TRLO1.1.1

CHIX

86

670.5

24/10/2025 10:32:34

00495260630TRLO1.1.1

BATE

25

670

24/10/2025 10:34:06

00495261546TRLO1.1.1

XLON

39

670

24/10/2025 10:34:06

00495261545TRLO1.1.1

XLON

47

670

24/10/2025 10:34:06

00495261544TRLO1.1.1

XLON

20

669

24/10/2025 10:34:42

00495261956TRLO1.1.1

AQXE

60

669

24/10/2025 10:34:42

00495261957TRLO1.1.1

AQXE

13

669

24/10/2025 10:34:42

00495261958TRLO1.1.1

TRQX

13

669

24/10/2025 10:34:42

00495261959TRLO1.1.1

TRQX

13

669

24/10/2025 10:34:42

00495261960TRLO1.1.1

TRQX

13

669

24/10/2025 10:34:42

00495261961TRLO1.1.1

TRQX

111

669.5

24/10/2025 10:38:20

00495264261TRLO1.1.1

XLON

1

669.5

24/10/2025 10:39:57

00495265394TRLO1.1.1

CHIX

27

669.5

24/10/2025 10:39:57

00495265395TRLO1.1.1

CHIX

20

669

24/10/2025 10:40:49

00495265842TRLO1.1.1

AQXE

13

669.5

24/10/2025 10:41:07

00495266081TRLO1.1.1

TRQX

86

669.5

24/10/2025 10:42:09

00495266657TRLO1.1.1

BATE

111

668.5

24/10/2025 10:42:32

00495266855TRLO1.1.1

XLON

28

669

24/10/2025 10:49:22

00495271278TRLO1.1.1

CHIX

11

669

24/10/2025 10:50:20

00495271717TRLO1.1.1

AQXE

9

669

24/10/2025 10:50:20

00495271718TRLO1.1.1

AQXE

13

669.5

24/10/2025 10:50:43

00495271974TRLO1.1.1

TRQX

3

669.5

24/10/2025 10:51:51

00495272604TRLO1.1.1

BATE

83

669.5

24/10/2025 10:51:51

00495272605TRLO1.1.1

BATE

11

668.5

24/10/2025 10:58:14

00495275812TRLO1.1.1

XLON

322

668.5

24/10/2025 10:58:14

00495275813TRLO1.1.1

XLON

3

668.5

24/10/2025 10:58:49

00495276095TRLO1.1.1

CHIX

7

668.5

24/10/2025 10:58:49

00495276096TRLO1.1.1

CHIX

18

668.5

24/10/2025 10:58:49

00495276097TRLO1.1.1

CHIX

20

669

24/10/2025 10:59:47

00495276504TRLO1.1.1

AQXE

13

668.5

24/10/2025 11:00:11

00495276580TRLO1.1.1

TRQX

111

668

24/10/2025 11:00:25

00495276616TRLO1.1.1

XLON

86

669

24/10/2025 11:00:56

00495276711TRLO1.1.1

BATE

111

668

24/10/2025 11:02:51

00495277101TRLO1.1.1

XLON

20

667

24/10/2025 11:06:07

00495277720TRLO1.1.1

AQXE

12

666

24/10/2025 11:07:39

00495278057TRLO1.1.1

XLON

28

668

24/10/2025 11:08:23

00495278171TRLO1.1.1

CHIX

210

667.5

24/10/2025 11:10:02

00495278445TRLO1.1.1

XLON

11

668

24/10/2025 11:11:33

00495278694TRLO1.1.1

CHIX

17

668

24/10/2025 11:11:33

00495278695TRLO1.1.1

CHIX

222

667.5

24/10/2025 11:15:32

00495279250TRLO1.1.1

XLON

15

667

24/10/2025 11:16:07

00495279318TRLO1.1.1

AQXE

24

667.5

24/10/2025 11:17:55

00495279557TRLO1.1.1

CHIX

4

667.5

24/10/2025 11:17:55

00495279559TRLO1.1.1

CHIX

45

667

24/10/2025 11:19:19

00495279699TRLO1.1.1

XLON

20

667

24/10/2025 11:20:59

00495279993TRLO1.1.1

AQXE

75

667

24/10/2025 11:22:39

00495280207TRLO1.1.1

XLON

11

667.5

24/10/2025 11:23:56

00495280368TRLO1.1.1

CHIX

17

667.5

24/10/2025 11:24:27

00495280441TRLO1.1.1

CHIX

73

667

24/10/2025 11:25:32

00495280634TRLO1.1.1

XLON

80

667

24/10/2025 11:25:59

00495280694TRLO1.1.1

XLON

76

667

24/10/2025 11:29:19

00495281097TRLO1.1.1

XLON

172

666.5

24/10/2025 11:29:32

00495281126TRLO1.1.1

BATE

206

667

24/10/2025 11:29:32

00495281127TRLO1.1.1

XLON

16

666.5

24/10/2025 11:29:32

00495281128TRLO1.1.1

BATE

86

666.5

24/10/2025 11:29:32

00495281129TRLO1.1.1

BATE

13

666

24/10/2025 11:29:32

00495281132TRLO1.1.1

TRQX

20

666.5

24/10/2025 11:29:32

00495281131TRLO1.1.1

AQXE

70

666.5

24/10/2025 11:29:32

00495281130TRLO1.1.1

BATE

13

666

24/10/2025 11:29:32

00495281133TRLO1.1.1

TRQX

13

666

24/10/2025 11:29:32

00495281134TRLO1.1.1

TRQX

13

666

24/10/2025 11:29:32

00495281135TRLO1.1.1

TRQX

20

666.5

24/10/2025 11:31:38

00495281428TRLO1.1.1

AQXE

111

665

24/10/2025 11:31:44

00495281436TRLO1.1.1

XLON

13

666

24/10/2025 11:31:55

00495281446TRLO1.1.1

TRQX

28

665

24/10/2025 11:32:36

00495281533TRLO1.1.1

CHIX

111

665

24/10/2025 11:34:13

00495281758TRLO1.1.1

XLON

86

665

24/10/2025 11:36:38

00495282001TRLO1.1.1

BATE

11

666.5

24/10/2025 11:41:17

00495282637TRLO1.1.1

AQXE

3

666

24/10/2025 11:41:55

00495282708TRLO1.1.1

CHIX

25

666

24/10/2025 11:41:55

00495282707TRLO1.1.1

CHIX

76

665

24/10/2025 11:49:19

00495283650TRLO1.1.1

XLON

35

665

24/10/2025 11:49:50

00495283705TRLO1.1.1

XLON

4

666

24/10/2025 11:53:45

00495284291TRLO1.1.1

TRQX

11

666

24/10/2025 11:53:45

00495284290TRLO1.1.1

TRQX

23

665.5

24/10/2025 11:58:11

00495284867TRLO1.1.1

AQXE

186

665.5

24/10/2025 11:58:11

00495284869TRLO1.1.1

XLON

34

665.5

24/10/2025 11:58:17

00495284881TRLO1.1.1

XLON

113

664.5

24/10/2025 12:00:00

00495285320TRLO1.1.1

XLON

101

664.5

24/10/2025 12:00:00

00495285322TRLO1.1.1

BATE

33

664.5

24/10/2025 12:00:00

00495285323TRLO1.1.1

CHIX

47

664.5

24/10/2025 12:03:16

00495285912TRLO1.1.1

XLON

64

664.5

24/10/2025 12:03:16

00495285913TRLO1.1.1

XLON

23

665.5

24/10/2025 12:04:12

00495286025TRLO1.1.1

AQXE

13

665.5

24/10/2025 12:06:53

00495286323TRLO1.1.1

XLON

61

665.5

24/10/2025 12:07:00

00495286330TRLO1.1.1

XLON

33

666

24/10/2025 12:16:19

00495287657TRLO1.1.1

CHIX

101

666

24/10/2025 12:16:19

00495287658TRLO1.1.1

BATE

101

666

24/10/2025 12:16:19

00495287659TRLO1.1.1

BATE

15

666

24/10/2025 12:16:19

00495287663TRLO1.1.1

TRQX

23

666

24/10/2025 12:16:19

00495287661TRLO1.1.1

AQXE

33

666

24/10/2025 12:16:19

00495287660TRLO1.1.1

CHIX

259

666

24/10/2025 12:16:19

00495287662TRLO1.1.1

XLON

15

666

24/10/2025 12:16:19

00495287664TRLO1.1.1

TRQX

111

665.5

24/10/2025 12:18:21

00495287955TRLO1.1.1

XLON

111

665.5

24/10/2025 12:21:00

00495288437TRLO1.1.1

XLON

23

666

24/10/2025 12:22:35

00495288700TRLO1.1.1

AQXE

15

666

24/10/2025 12:22:45

00495288730TRLO1.1.1

TRQX

33

666

24/10/2025 12:23:01

00495288796TRLO1.1.1

CHIX

101

665.5

24/10/2025 12:23:37

00495288854TRLO1.1.1

BATE

111

665.5

24/10/2025 12:24:38

00495288987TRLO1.1.1

XLON

111

665.5

24/10/2025 12:29:06

00495289533TRLO1.1.1

XLON

15

665.5

24/10/2025 12:31:44

00495289833TRLO1.1.1

XLON

35

665.5

24/10/2025 12:31:44

00495289834TRLO1.1.1

XLON

61

665.5

24/10/2025 12:31:44

00495289832TRLO1.1.1

XLON

15

666

24/10/2025 12:31:58

00495289877TRLO1.1.1

TRQX

11

666

24/10/2025 12:41:20

00495291241TRLO1.1.1

TRQX

4

666

24/10/2025 12:41:20

00495291242TRLO1.1.1

TRQX

33

665.5

24/10/2025 12:45:37

00495291921TRLO1.1.1

CHIX

33

665.5

24/10/2025 12:45:37

00495291923TRLO1.1.1

CHIX

94

665.5

24/10/2025 12:45:37

00495291922TRLO1.1.1

BATE

7

665.5

24/10/2025 12:45:37

00495291926TRLO1.1.1

BATE

23

665.5

24/10/2025 12:45:37

00495291924TRLO1.1.1

AQXE

23

665.5

24/10/2025 12:45:37

00495291925TRLO1.1.1

AQXE

101

665.5

24/10/2025 12:45:37

00495291927TRLO1.1.1

BATE

111

665.5

24/10/2025 12:45:37

00495291928TRLO1.1.1

XLON

111

665.5

24/10/2025 12:45:37

00495291930TRLO1.1.1

XLON

222

665.5

24/10/2025 12:45:37

00495291929TRLO1.1.1

XLON

88

664.5

24/10/2025 12:49:36

00495292412TRLO1.1.1

XLON

23

665.5

24/10/2025 12:50:20

00495292523TRLO1.1.1

AQXE

11

664.5

24/10/2025 12:50:41

00495292597TRLO1.1.1

XLON

12

664.5

24/10/2025 12:50:41

00495292598TRLO1.1.1

XLON

15

665

24/10/2025 12:50:44

00495292610TRLO1.1.1

TRQX

33

665

24/10/2025 12:51:23

00495292700TRLO1.1.1

CHIX

92

665

24/10/2025 12:52:17

00495292921TRLO1.1.1

BATE

9

665.5

24/10/2025 12:52:17

00495292922TRLO1.1.1

BATE

111

664.5

24/10/2025 12:53:11

00495293015TRLO1.1.1

XLON

88

664.5

24/10/2025 12:56:50

00495293585TRLO1.1.1

XLON

23

664.5

24/10/2025 12:56:50

00495293586TRLO1.1.1

XLON

23

665

24/10/2025 12:59:37

00495294008TRLO1.1.1

AQXE

111

669

24/10/2025 13:05:53

00495295022TRLO1.1.1

XLON

111

668

24/10/2025 13:10:38

00495295763TRLO1.1.1

XLON

111

669

24/10/2025 13:15:33

00495296665TRLO1.1.1

XLON

111

669

24/10/2025 13:15:36

00495296672TRLO1.1.1

BATE

18

669

24/10/2025 13:16:27

00495296792TRLO1.1.1

TRQX

40

669

24/10/2025 13:16:35

00495296802TRLO1.1.1

CHIX

32

669

24/10/2025 13:20:29

00495297610TRLO1.1.1

XLON

79

669

24/10/2025 13:20:29

00495297611TRLO1.1.1

XLON

111

668

24/10/2025 13:28:53

00495299103TRLO1.1.1

XLON

111

670.5

24/10/2025 13:31:14

00495300558TRLO1.1.1

XLON

32

671

24/10/2025 13:34:20

00495301547TRLO1.1.1

BATE

79

671

24/10/2025 13:34:20

00495301546TRLO1.1.1

BATE

39

671

24/10/2025 13:35:08

00495301785TRLO1.1.1

CHIX

1

671

24/10/2025 13:35:08

00495301786TRLO1.1.1

CHIX

111

671.5

24/10/2025 13:45:02

00495304454TRLO1.1.1

XLON

111

671.5

24/10/2025 13:51:53

00495305971TRLO1.1.1

BATE

222

671.5

24/10/2025 13:52:03

00495306015TRLO1.1.1

XLON

47

671.5

24/10/2025 13:54:32

00495306543TRLO1.1.1

CHIX

111

671.5

24/10/2025 13:55:19

00495306776TRLO1.1.1

XLON

111

671

24/10/2025 14:01:03

00495308253TRLO1.1.1

XLON

29

671.5

24/10/2025 14:01:07

00495308264TRLO1.1.1

AQXE

5

672

24/10/2025 14:01:07

00495308265TRLO1.1.1

AQXE

22

672

24/10/2025 14:01:08

00495308267TRLO1.1.1

TRQX

111

672

24/10/2025 14:01:50

00495308432TRLO1.1.1

BATE

222

672.5

24/10/2025 14:05:43

00495309581TRLO1.1.1

XLON

22

673

24/10/2025 14:07:42

00495310123TRLO1.1.1

TRQX

34

673

24/10/2025 14:07:46

00495310138TRLO1.1.1

AQXE

111

673

24/10/2025 14:08:37

00495310334TRLO1.1.1

XLON

3

672

24/10/2025 14:10:20

00495310931TRLO1.1.1

CHIX

44

672

24/10/2025 14:10:20

00495310930TRLO1.1.1

CHIX

111

672.5

24/10/2025 14:11:23

00495311169TRLO1.1.1

BATE

111

673

24/10/2025 14:11:49

00495311343TRLO1.1.1

XLON

89

673

24/10/2025 14:15:09

00495312319TRLO1.1.1

XLON

22

673

24/10/2025 14:15:09

00495312320TRLO1.1.1

XLON

111

673

24/10/2025 14:18:22

00495313299TRLO1.1.1

XLON

47

673

24/10/2025 14:19:22

00495313524TRLO1.1.1

CHIX

22

673

24/10/2025 14:20:12

00495313711TRLO1.1.1

TRQX

23

672.5

24/10/2025 14:21:15

00495313982TRLO1.1.1

AQXE

106

672.5

24/10/2025 14:21:15

00495313981TRLO1.1.1

BATE

3

672.5

24/10/2025 14:21:15

00495313985TRLO1.1.1

AQXE

5

672.5

24/10/2025 14:21:15

00495313983TRLO1.1.1

BATE

8

672.5

24/10/2025 14:21:15

00495313984TRLO1.1.1

AQXE

111

672.5

24/10/2025 14:21:37

00495314067TRLO1.1.1

XLON

111

672.5

24/10/2025 14:25:50

00495315593TRLO1.1.1

XLON

111

672.5

24/10/2025 14:30:14

00495317963TRLO1.1.1

BATE

111

671.5

24/10/2025 14:30:17

00495317996TRLO1.1.1

XLON

22

673

24/10/2025 14:30:42

00495318607TRLO1.1.1

TRQX

47

672.5

24/10/2025 14:30:46

00495318645TRLO1.1.1

CHIX

34

672.5

24/10/2025 14:30:49

00495318686TRLO1.1.1

AQXE

111

672

24/10/2025 14:31:00

00495318856TRLO1.1.1

XLON

111

672

24/10/2025 14:32:36

00495319924TRLO1.1.1

XLON

111

671

24/10/2025 14:32:58

00495320046TRLO1.1.1

BATE

47

672

24/10/2025 14:33:37

00495320361TRLO1.1.1

CHIX

16

672

24/10/2025 14:33:57

00495320475TRLO1.1.1

AQXE

18

672

24/10/2025 14:33:57

00495320474TRLO1.1.1

AQXE

22

671

24/10/2025 14:34:40

00495320773TRLO1.1.1

TRQX

111

671

24/10/2025 14:35:07

00495320993TRLO1.1.1

BATE

51

671

24/10/2025 14:35:07

00495320995TRLO1.1.1

XLON

111

671

24/10/2025 14:35:07

00495320994TRLO1.1.1

XLON

8

671

24/10/2025 14:35:07

00495320996TRLO1.1.1

XLON

47

672

24/10/2025 14:36:45

00495321669TRLO1.1.1

CHIX

111

672

24/10/2025 14:36:50

00495321709TRLO1.1.1

XLON

111

672

24/10/2025 14:36:50

00495321710TRLO1.1.1

XLON

22

672

24/10/2025 14:37:13

00495321992TRLO1.1.1

TRQX

163

672

24/10/2025 14:37:16

00495322057TRLO1.1.1

XLON

222

672

24/10/2025 14:37:29

00495322490TRLO1.1.1

XLON

111

672

24/10/2025 14:37:35

00495322817TRLO1.1.1

BATE

111

672

24/10/2025 14:37:59

00495323548TRLO1.1.1

XLON

34

672

24/10/2025 14:38:30

00495324295TRLO1.1.1

AQXE

22

672.5

24/10/2025 14:40:44

00495325654TRLO1.1.1

TRQX

222

672.5

24/10/2025 14:40:45

00495325667TRLO1.1.1

XLON

34

672.5

24/10/2025 14:41:15

00495326155TRLO1.1.1

AQXE

111

673

24/10/2025 14:43:14

00495327272TRLO1.1.1

BATE

47

673

24/10/2025 14:43:15

00495327277TRLO1.1.1

CHIX

22

673

24/10/2025 14:43:35

00495327453TRLO1.1.1

TRQX

4

673

24/10/2025 14:43:36

00495327468TRLO1.1.1

AQXE

30

673

24/10/2025 14:43:36

00495327467TRLO1.1.1

AQXE

333

672.5

24/10/2025 14:43:36

00495327469TRLO1.1.1

XLON

111

672.5

24/10/2025 14:45:00

00495328055TRLO1.1.1

BATE

47

673

24/10/2025 14:45:41

00495328547TRLO1.1.1

CHIX

22

673

24/10/2025 14:46:50

00495329118TRLO1.1.1

TRQX

34

672

24/10/2025 14:46:51

00495329126TRLO1.1.1

AQXE

47

672

24/10/2025 14:46:51

00495329127TRLO1.1.1

CHIX

111

672

24/10/2025 14:46:56

00495329177TRLO1.1.1

XLON

31

672.5

24/10/2025 14:46:56

00495329176TRLO1.1.1

BATE

80

672.5

24/10/2025 14:46:56

00495329175TRLO1.1.1

BATE

444

672

24/10/2025 14:46:56

00495329178TRLO1.1.1

XLON

222

672

24/10/2025 14:49:00

00495330532TRLO1.1.1

XLON

2

672.5

24/10/2025 14:49:37

00495330811TRLO1.1.1

BATE

49

672.5

24/10/2025 14:49:37

00495330813TRLO1.1.1

BATE

60

672.5

24/10/2025 14:49:37

00495330812TRLO1.1.1

BATE

111

672

24/10/2025 14:49:37

00495330814TRLO1.1.1

XLON

47

672.5

24/10/2025 14:49:48

00495330879TRLO1.1.1

CHIX

22

672.5

24/10/2025 14:50:12

00495331150TRLO1.1.1

TRQX

111

672.5

24/10/2025 14:50:59

00495331760TRLO1.1.1

XLON

34

672.5

24/10/2025 14:50:59

00495331761TRLO1.1.1

AQXE

111

672.5

24/10/2025 14:51:50

00495332192TRLO1.1.1

BATE

222

673

24/10/2025 14:52:58

00495332741TRLO1.1.1

XLON

22

673

24/10/2025 14:53:09

00495332830TRLO1.1.1

TRQX

29

673

24/10/2025 14:54:04

00495333352TRLO1.1.1

BATE

82

673

24/10/2025 14:54:04

00495333351TRLO1.1.1

BATE

111

672.5

24/10/2025 14:54:12

00495333411TRLO1.1.1

XLON

23

673

24/10/2025 14:54:13

00495333420TRLO1.1.1

CHIX

24

673

24/10/2025 14:54:13

00495333419TRLO1.1.1

CHIX

47

673

24/10/2025 14:56:12

00495334181TRLO1.1.1

CHIX

34

672.5

24/10/2025 14:56:12

00495334183TRLO1.1.1

AQXE

111

672.5

24/10/2025 14:56:12

00495334182TRLO1.1.1

BATE

111

672.5

24/10/2025 14:56:12

00495334184TRLO1.1.1

XLON

111

672.5

24/10/2025 14:56:12

00495334185TRLO1.1.1

XLON

111

672.5

24/10/2025 14:56:12

00495334186TRLO1.1.1

XLON

22

672.5

24/10/2025 14:56:35

00495334340TRLO1.1.1

TRQX

111

672.5

24/10/2025 14:58:03

00495334969TRLO1.1.1

XLON

3

672.5

24/10/2025 14:58:11

00495335011TRLO1.1.1

AQXE

31

672.5

24/10/2025 14:58:11

00495335010TRLO1.1.1

AQXE

111

672.5

24/10/2025 14:58:22

00495335073TRLO1.1.1

BATE

47

672

24/10/2025 14:59:02

00495335423TRLO1.1.1

CHIX

222

672

24/10/2025 14:59:02

00495335424TRLO1.1.1

XLON

111

672

24/10/2025 14:59:02

00495335425TRLO1.1.1

XLON

111

672

24/10/2025 14:59:02

00495335426TRLO1.1.1

XLON

22

672

24/10/2025 14:59:38

00495335635TRLO1.1.1

TRQX

111

672

24/10/2025 15:00:21

00495336316TRLO1.1.1

BATE

34

672

24/10/2025 15:00:42

00495336630TRLO1.1.1

AQXE

61

672

24/10/2025 15:02:18

00495337946TRLO1.1.1

XLON

50

672

24/10/2025 15:02:18

00495337947TRLO1.1.1

XLON

3

671.5

24/10/2025 15:03:35

00495338685TRLO1.1.1

CHIX

12

671.5

24/10/2025 15:03:35

00495338686TRLO1.1.1

CHIX

32

671.5

24/10/2025 15:03:35

00495338687TRLO1.1.1

CHIX

102

671.5

24/10/2025 15:04:19

00495338986TRLO1.1.1

XLON

120

671.5

24/10/2025 15:04:19

00495338987TRLO1.1.1

XLON

111

671

24/10/2025 15:04:32

00495339112TRLO1.1.1

BATE

111

671.5

24/10/2025 15:06:42

00495340157TRLO1.1.1

XLON

10

671.5

24/10/2025 15:06:42

00495340160TRLO1.1.1

TRQX

34

671.5

24/10/2025 15:06:42

00495340159TRLO1.1.1

AQXE

111

671.5

24/10/2025 15:06:42

00495340158TRLO1.1.1

XLON

111

671.5

24/10/2025 15:08:17

00495340794TRLO1.1.1

BATE

12

671.5

24/10/2025 15:08:17

00495340795TRLO1.1.1

TRQX

47

671.5

24/10/2025 15:09:02

00495341262TRLO1.1.1

CHIX

41

671.5

24/10/2025 15:09:05

00495341280TRLO1.1.1

XLON

70

671.5

24/10/2025 15:09:05

00495341279TRLO1.1.1

XLON

34

671.5

24/10/2025 15:10:35

00495342202TRLO1.1.1

AQXE

22

671.5

24/10/2025 15:10:40

00495342255TRLO1.1.1

TRQX

111

671

24/10/2025 15:11:01

00495342461TRLO1.1.1

XLON

4

671.5

24/10/2025 15:12:32

00495343419TRLO1.1.1

BATE

107

671.5

24/10/2025 15:12:32

00495343420TRLO1.1.1

BATE

47

671.5

24/10/2025 15:14:34

00495344710TRLO1.1.1

CHIX

11

671

24/10/2025 15:16:02

00495345655TRLO1.1.1

TRQX

11

671

24/10/2025 15:16:02

00495345656TRLO1.1.1

TRQX

11

671

24/10/2025 15:16:15

00495345769TRLO1.1.1

AQXE

23

671

24/10/2025 15:16:21

00495345815TRLO1.1.1

AQXE

111

671.5

24/10/2025 15:16:48

00495346061TRLO1.1.1

BATE

74

670.5

24/10/2025 15:17:36

00495346479TRLO1.1.1

XLON

111

670.5

24/10/2025 15:17:36

00495346480TRLO1.1.1

XLON

37

670.5

24/10/2025 15:17:36

00495346481TRLO1.1.1

XLON

111

670.5

24/10/2025 15:17:36

00495346482TRLO1.1.1

XLON

111

670.5

24/10/2025 15:17:36

00495346483TRLO1.1.1

XLON

111

670.5

24/10/2025 15:17:36

00495346484TRLO1.1.1

XLON

222

671

24/10/2025 15:20:30

00495348341TRLO1.1.1

XLON

111

671

24/10/2025 15:20:30

00495348342TRLO1.1.1

XLON

47

671

24/10/2025 15:20:30

00495348349TRLO1.1.1

CHIX

111

671

24/10/2025 15:21:19

00495348994TRLO1.1.1

BATE

22

672

24/10/2025 15:24:02

00495350289TRLO1.1.1

TRQX

47

672

24/10/2025 15:26:04

00495351435TRLO1.1.1

CHIX

111

672

24/10/2025 15:26:04

00495351437TRLO1.1.1

XLON

222

672

24/10/2025 15:26:04

00495351436TRLO1.1.1

XLON

34

671.5

24/10/2025 15:26:45

00495351815TRLO1.1.1

AQXE

22

672

24/10/2025 15:27:16

00495352037TRLO1.1.1

TRQX

111

672

24/10/2025 15:28:15

00495352701TRLO1.1.1

XLON

34

671.5

24/10/2025 15:28:23

00495352821TRLO1.1.1

AQXE

3

671

24/10/2025 15:29:16

00495353322TRLO1.1.1

BATE

78

672

24/10/2025 15:30:22

00495354147TRLO1.1.1

XLON

33

672

24/10/2025 15:30:22

00495354148TRLO1.1.1

XLON

78

672

24/10/2025 15:32:35

00495355653TRLO1.1.1

XLON

144

672

24/10/2025 15:32:35

00495355655TRLO1.1.1

XLON

22

672

24/10/2025 15:33:41

00495356390TRLO1.1.1

TRQX

111

671.5

24/10/2025 15:34:13

00495356806TRLO1.1.1

BATE

47

671.5

24/10/2025 15:34:13

00495356808TRLO1.1.1

CHIX

108

671.5

24/10/2025 15:34:13

00495356807TRLO1.1.1

BATE

34

671.5

24/10/2025 15:34:13

00495356809TRLO1.1.1

AQXE

70

672

24/10/2025 15:34:41

00495357070TRLO1.1.1

XLON

41

672

24/10/2025 15:34:41

00495357071TRLO1.1.1

XLON

111

671.5

24/10/2025 15:36:33

00495358498TRLO1.1.1

XLON

111

671.5

24/10/2025 15:36:40

00495358552TRLO1.1.1

BATE

11

671.5

24/10/2025 15:39:12

00495360376TRLO1.1.1

XLON

11

671.5

24/10/2025 15:39:12

00495360377TRLO1.1.1

XLON

89

671.5

24/10/2025 15:39:12

00495360379TRLO1.1.1

XLON

4

671

24/10/2025 15:40:03

00495360950TRLO1.1.1

CHIX

111

672

24/10/2025 15:40:48

00495361470TRLO1.1.1

BATE

111

672

24/10/2025 15:40:59

00495361563TRLO1.1.1

XLON

22

672

24/10/2025 15:41:12

00495361748TRLO1.1.1

TRQX

3

671.5

24/10/2025 15:41:50

00495362101TRLO1.1.1

AQXE

43

672

24/10/2025 15:42:21

00495362434TRLO1.1.1

CHIX

111

672

24/10/2025 15:43:18

00495362965TRLO1.1.1

XLON

111

671.5

24/10/2025 15:44:38

00495364061TRLO1.1.1

XLON

222

671.5

24/10/2025 15:44:38

00495364060TRLO1.1.1

XLON

47

672

24/10/2025 15:45:30

00495364596TRLO1.1.1

CHIX

44

672.5

24/10/2025 15:46:27

00495365462TRLO1.1.1

BATE

67

672.5

24/10/2025 15:46:27

00495365463TRLO1.1.1

BATE

111

672

24/10/2025 15:47:29

00495365985TRLO1.1.1

XLON

22

672.5

24/10/2025 15:49:42

00495367159TRLO1.1.1

TRQX

59

672

24/10/2025 15:51:46

00495368424TRLO1.1.1

XLON

163

672

24/10/2025 15:51:46

00495368423TRLO1.1.1

XLON

111

672

24/10/2025 15:51:46

00495368425TRLO1.1.1

XLON

22

672.5

24/10/2025 15:51:47

00495368435TRLO1.1.1

BATE

89

672.5

24/10/2025 15:51:47

00495368434TRLO1.1.1

BATE

47

672.5

24/10/2025 15:52:34

00495368836TRLO1.1.1

CHIX

22

672.5

24/10/2025 15:55:13

00495370564TRLO1.1.1

TRQX

39

672

24/10/2025 15:55:22

00495370653TRLO1.1.1

XLON

72

672

24/10/2025 15:55:22

00495370654TRLO1.1.1

XLON

11

671.5

24/10/2025 15:56:54

00495371615TRLO1.1.1

AQXE

31

671.5

24/10/2025 15:56:54

00495371614TRLO1.1.1

AQXE

23

671.5

24/10/2025 15:56:54

00495371617TRLO1.1.1

AQXE

34

671.5

24/10/2025 15:56:54

00495371618TRLO1.1.1

AQXE

90

671.5

24/10/2025 15:57:21

00495371820TRLO1.1.1

XLON

21

671.5

24/10/2025 15:57:21

00495371821TRLO1.1.1

XLON

111

671.5

24/10/2025 15:58:40

00495372514TRLO1.1.1

BATE

47

672

24/10/2025 15:59:47

00495373489TRLO1.1.1

CHIX

47

673

24/10/2025 16:05:15

00495377131TRLO1.1.1

CHIX

47

673

24/10/2025 16:05:15

00495377132TRLO1.1.1

CHIX

47

673

24/10/2025 16:07:55

00495378764TRLO1.1.1

CHIX

106

673.5

24/10/2025 16:08:01

00495378816TRLO1.1.1

BATE

222

673.5

24/10/2025 16:08:01

00495378817TRLO1.1.1

XLON

227

673.5

24/10/2025 16:08:01

00495378818TRLO1.1.1

BATE

47

673.5

24/10/2025 16:08:44

00495379146TRLO1.1.1

XLON

64

673.5

24/10/2025 16:08:44

00495379147TRLO1.1.1

XLON

36

673.5

24/10/2025 16:09:29

00495379546TRLO1.1.1

XLON

75

673.5

24/10/2025 16:09:29

00495379545TRLO1.1.1

XLON

111

673.5

24/10/2025 16:09:49

00495379732TRLO1.1.1

BATE

42

673.5

24/10/2025 16:10:10

00495380016TRLO1.1.1

XLON

69

673.5

24/10/2025 16:10:10

00495380017TRLO1.1.1

XLON

117

673.5

24/10/2025 16:10:14

00495380037TRLO1.1.1

XLON

770

673.5

24/10/2025 16:10:14

00495380038TRLO1.1.1

XLON

45

673.5

24/10/2025 16:10:14

00495380039TRLO1.1.1

XLON

95

673.5

24/10/2025 16:10:14

00495380040TRLO1.1.1

XLON

83

673.5

24/10/2025 16:10:14

00495380041TRLO1.1.1

XLON

22

673.5

24/10/2025 16:10:26

00495380149TRLO1.1.1

TRQX

111

674.5

24/10/2025 16:12:23

00495381386TRLO1.1.1

XLON

41

674.5

24/10/2025 16:13:45

00495382337TRLO1.1.1

XLON

70

674.5

24/10/2025 16:13:45

00495382338TRLO1.1.1

XLON

97

674.5

24/10/2025 16:20:03

00495386781TRLO1.1.1

BATE

84

675.5

24/10/2025 16:20:10

00495386883TRLO1.1.1

BATE

262

675.5

24/10/2025 16:20:10

00495386884TRLO1.1.1

BATE

6

677

24/10/2025 16:20:48

00495387336TRLO1.1.1

AQXE

97

677.5

24/10/2025 16:20:49

00495387344TRLO1.1.1

XLON

97

677.5

24/10/2025 16:20:49

00495387345TRLO1.1.1

XLON

458

677.5

24/10/2025 16:20:49

00495387346TRLO1.1.1

XLON

631

677.5

24/10/2025 16:20:49

00495387347TRLO1.1.1

XLON

701

677.5

24/10/2025 16:20:51

00495387365TRLO1.1.1

XLON

21

678

24/10/2025 16:20:51

00495387368TRLO1.1.1

CHIX

32

678

24/10/2025 16:20:51

00495387367TRLO1.1.1

CHIX

1

678

24/10/2025 16:20:51

00495387369TRLO1.1.1

CHIX

10

678

24/10/2025 16:20:51

00495387370TRLO1.1.1

CHIX

94

678

24/10/2025 16:21:35

00495388043TRLO1.1.1

XLON

20

678.5

24/10/2025 16:23:33

00495389377TRLO1.1.1

XLON

89

678.5

24/10/2025 16:23:33

00495389379TRLO1.1.1

XLON

224

678.5

24/10/2025 16:23:33

00495389378TRLO1.1.1

XLON

20

678.5

24/10/2025 16:23:39

00495389434TRLO1.1.1

BATE

400

678.5

24/10/2025 16:23:39

00495389435TRLO1.1.1

BATE

141

678

24/10/2025 16:23:42

00495389463TRLO1.1.1

CHIX

232

678

24/10/2025 16:23:42

00495389464TRLO1.1.1

AQXE

34

678

24/10/2025 16:23:42

00495389466TRLO1.1.1

AQXE

107

678

24/10/2025 16:23:42

00495389465TRLO1.1.1

AQXE

22

678

24/10/2025 16:23:42

00495389469TRLO1.1.1

TRQX

68

678

24/10/2025 16:23:42

00495389468TRLO1.1.1

TRQX

132

678

24/10/2025 16:23:42

00495389467TRLO1.1.1

TRQX

18

678.5

24/10/2025 16:27:09

00495392826TRLO1.1.1

AQXE

77

678.5

24/10/2025 16:29:03

00495394040TRLO1.1.1

XLON

86

678.5

24/10/2025 16:29:03

00495394041TRLO1.1.1

XLON

208

678.5

24/10/2025 16:29:03

00495394042TRLO1.1.1

XLON

184

678.5

24/10/2025 16:29:03

00495394043TRLO1.1.1

XLON

25

678

24/10/2025 16:29:07

00495394084TRLO1.1.1

BATE

320

678

24/10/2025 16:29:07

00495394083TRLO1.1.1

BATE

27

678

24/10/2025 16:29:07

00495394087TRLO1.1.1

CHIX

31

678

24/10/2025 16:29:07

00495394088TRLO1.1.1

XLON

50

678

24/10/2025 16:29:07

00495394085TRLO1.1.1

CHIX

108

678

24/10/2025 16:29:07

00495394086TRLO1.1.1

CHIX

14

678

24/10/2025 16:29:07

00495394089TRLO1.1.1

TRQX



4256537_0.jpeg
© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.